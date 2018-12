Hora 25 Deportes: Rafa Nadal vuelve a la pista (28/12/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló in Jesús Gallego

Voz 3 00:09 llegó buenas tardes alguna inocentada en los deportes pues

Voz 0919 00:13 te voy a decir la verdad el avión piensa en meter alguna pero hemos pensado que con la realidad suficiente no vamos a ver mira inocentadas del año a dos días de empezar el Mundial el seleccionador firma por el Real Madrid y el presidente se lo carga cierto mundial fue una inocentada desde el principio imagínate otra muy buena el Barça está esperando a que Griezmann le diga si se va el Barça y un jugador del Barça Piqué había grabado un documental con su empresa donde ya decía que no otra inocentada tremenda otra más gana al Madrid la Champions y Cristiano Ronaldo en la celebración deja caer que se va a marchar por no hablar del Mclaren de Fernando Alonso es sólo una inocentada toda la temporada la más grande Maxine Huerta ministro de Deportes siete días sólo para que espera el veintiocho del amor

Voz 1038 00:59 sí hemos tenido un año tremendo de de inocentada

Voz 0919 01:03 bueno gracias un día más por escuchar el programa hoy estábamos todos esperando la reaparición de Rafa Nadal tras su lesión en el torneo de Abu Javi ha perdido ha perdido del que acaba de perder acaba de terminar el partido en la Euroliga de baloncesto es el Real Madrid que ha perdido en Turquía con el Fenerbahçe en un final trepidante Ferrer el bache sesenta y cinco Real Madrid sesenta y tres vaya partido que han perdido los de Pablo Laso luego para jugar Herbalife Gran Canaria Zalgiris en esta Euroliga de baloncesto pero lo primero la Nadal Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes Rafa ha caído con el surafricano Anderson en tres sets

Voz 1566 01:42 sí bueno yo creo que era lo esperado no se puede pedir a nadie hoy después de ciento doce días sí jugó ha ensalzado la pista jugando como antes que es jugador ir abrir pretende el galán ganó el primer set seis cuatro aparecen segundo si ustedes y luego ha perdido entonces no se dijo aquello que ecológicamente es de que diga falta físico pero para mí es un magnífico resultado en en su vuelta a jugar con un Anderson sacarle Freser hacerle partido bueno ahora de quedan unos cuantos días hasta que empiece Australia bajó al que viene eh supongo que empezar a miércoles he visto que está en el cuadro muy bueno y Kevin Xicola ahí bueno pues el un torneo interesante para seguir rodando y luego ya Melbourne allí a tope bueno no a ver el sorteo con quién te toca porque es la y en pistas duras siempre son complicados pero yo creo que vamos a encontrar un magnífico ráfaga

Voz 0919 02:44 Rafa ha dicho que estaba satisfecho con el partido no va a jugar el partido de tercer y cuarto puesto en este torneo de Abudavi por precaución a pensar como dice Miguel Ángel Zubiarrain en el Open de Australia a partir del día catorce de enero gracias Miguel Ángel enseguida empezamos también con el fútbol el primer día del nuevo presidente del Athletic lo último que hay con la posible salida de Lucas Hernández del Atlético de Madrid un fichaje de futuro del Real Madrid pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Wass

Voz 1610 03:13 hola buenos tardes Gallego qué tal lo primero feliz año llamaba porque ayer las competencias Aitor uno de los candidatos a la presidencia del Betis que para joder a la a la SER tras conocer estudios de Rafa Alkorta no nombre es lo digo para que lo sepáis que me imagino que ya lo sepan Sepang

Voz 0919 03:33 hombre pero si todo el mundo lo puede entrevistar más hoy le va a entrevistar otra vez Yago de Vega al nuevo presidente del Athletic en el Larguero que no pasa nada que Navidad empezamos

Voz 2 03:44 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 5 04:00 medida Anás llegué yo estoy muy contenta porque ha salido elegido y en la directiva de El Bilbao vamos del Atleti

Voz 4 04:10 el Athletic el equipo de Rafa

Voz 5 04:12 corta así que de ella el tema de no de colabora como colaborador de Madrid hombre otro día vaya me he pasado a alguien que le pregunta hay tendrá el corazón partío no cuando en un en un enfrentamiento entre los dos equipos dice el tranquilamente y llanamente y abiertamente espontáneamente y rápidamente dijo no no yo no tengo partido yo soy del Atleti

Voz 0919 04:42 ah

Voz 5 04:44 hablando del Madrid eh la Cadena SER qué pasa que no quiere que haya paro en el País Vasco son están todos allí trabajando y dándoles tras no eh en el resto de España hay mucho paro que pongan a alguien que les ve en su en su contra Tito qué de

Voz 2 05:07 el de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:17 la Cadena SER no quiere que haya paro ni en Euskadi ni en el resto del Estado a ver si trabajamos todos empezamos venga

Voz 6 05:23 en eh

Voz 0919 05:28 huy empezamos en Bilbao ayer a esta hora todavía estaban votando los socios del Athletic y luego por un estrechísimo margen ochenta y cinco votos Aitor el dice Guy se convertía en nuevo presidente del Athétic cómo ha sido su primer día vamos hasta Bilbao Diego González buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas pues se te diría lo mismo

Voz 7 06:00 que dice que siguen Ibaigane lleva de primero

Voz 0497 06:03 para mañana ni tiempo para comer te puedo contar qué ha comido

Voz 0919 06:05 pinchó a las cuatro de la tarde se ha reunido ya cogiendo cocinero siendo cocinero de los mejores de Euskadi un pincho bueno la verdad es que un pincho en Bilbao es como un manjar mira eso es

Voz 0497 06:16 total de qué tamaño era el pincho efectivamente de Dios que se ha reunido con el personal de Ibaigane les ha dirigido unas cuantas palabras ante un cambio de impresiones y luego han mantenido ya reuniones de trabajo con algunas áreas como la Fundación por ejemplo que va a presidir Juan Carlos Erkoreka vicepresidente en su día con Ana Urquijo les recordarás y luego también hay candidato no en su día a la a la presidencia y parte del día pues no está dedicando también atender a los medios de comunicación y hay sigue a estas horas todavía no le en su primer día al mando de la nave

Voz 0919 06:44 no no iba a seguir atendiendo porque esta noche tiene cita en El Larguero y Rafa Alkorta en su primer día ha tomado ya posesión tomando decisiones o esos todavía hay que conocerlo un poco

Voz 0497 06:55 se ha dado un plazo de seis meses para arreglar todo lo que quiere arreglar el Lezama pero hoy ya empecé efectivamente empezaba a trabajar ya ha tenido la primera toma de contacto con Gaizka Garitano de Patxi Ferreira amigos suyos además independientemente que sean los técnicos de la primera plantilla desde mañana ya en la que el presidente tiene previsto pasar de por Lezama en la vuelta al trabajo de conjunto rojiblanco estarán ya todos de la lo trabajando para reconducir el rumbo de la del Athletic en esta en esta temporada que la verdad es que es lo que más necesita ahora mismo

Voz 0919 07:24 seguro que lo hace bien Rafa Alkorta le mandamos desde aquí toda la suerte que había alguien en la redacción que decía lo mismo el corta recupera Clemente que no hombre que no que no que no que no venga Bochi XXXVII Hora veinticinco Deportes en la

Voz 0530 07:38 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin nombre ni la oportunidad de empezar una vida tu ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida punto

Voz 3 07:58 nadie sobre natas humor cultura lo vuelve Campos la vida los ciclos de la naturaleza bueno sobre todo por un lado con Suez

Voz 8 08:08 que superaba de defraudación el título ya alteró está diciendo problemas tuyo

Voz 3 08:15 este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en nadie amenaza el programa en el que puede pasar de todo que era lo que tenemos

Voz 9 08:31 cadena SER

Voz 3 08:36 eh

Voz 0919 08:37 bueno una de las operaciones de el mercado enero si se hace lo posible saluda salida de Lucas Hernández del Atlético de Madrid oferta de Bayern de Munich cláusula de ochenta millones de rescisión ayer Miguel Ángel Gil Marín dejó claro en una entrevista en Alemania que la oferta existe porque reconoció que iban a hablar con el Bayern de Munich pero también insistió en que si esa operación se hacía sería en junio que Lucas no saldría nunca en el mes de enero Marta caza buenas tardes

Voz 3 09:05 la Gallego me voy en Francia en Le Figaro

Voz 0919 09:08 entrevista con Lucas Hernández hablando

Voz 1509 09:11 algunas cosas sobre este asunto sí ha hablado El defensa del Atlético de Madrid asegurando que está bien en el conjunto rojiblanco pero que hay bastantes clubes de Europa que le hacen soñar y que si les llega mañana una oferta de un proyecto que le interese lo va a pensar son las palabras de Lucas Hernández después de esas declaraciones de Gil Marín en las que aplazaba la salida del defensa francés como poco hasta el mercado de verano sobre esas declaraciones del máximo dirigente del conjunto rojiblanco hoy ha hablado también el representante del jugador Manuel García Quilón en Deportes Cuatro aceptando parece el deseo

Voz 10 09:41 no tengo nada que decir creo que el club ha dicho ya una manifestación y por tanto cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido ya al curso

Voz 1509 09:53 era más Miguel Ángel hablado muy concreto Miguel Ángel Gil Marín lo que decía era que se podría llegar a dar la salida de Lucas Hernández se va a hablar en las próximas semanas con el Bayern de Múnich pero en ningún caso en el mercado de invierno

Voz 0919 10:05 ya veremos qué sucede gracias Marta otro nombre del mercado de invierno chaval de diecinueve años que juega en el Manchester City malagueño Brahim Díaz termina contrato a final de temporada y bueno y hay varios equipos interesados en contratarle uno de ellos Antón Meana el Real Madrid bueno está correcto qué tal buenas tal

Voz 4 10:27 Ares se acerca el fichaje de Brahim tiene como dices diecinueve años y el Madrid tiene previsto pagar porel quince millones de euros una operación importante con ficha del primer equipo evidentemente sueldo potente tres coma cinco millones de euros por temporada dorsal veintiuno reservado y un fichaje que entra dentro de la política del club de fichar gente joven aprecio más o menos barato un fichaje para ese banquillo que tuve ayer con Asensio con Isco con Vinicius pues uno más el malagueño Brahim de aquí a junio sería jugador de la primera plantilla pero

Voz 0919 10:59 es evidente que su fichaje de futuro porque si Ibrahim viene ahora finalmente en el mes de enero que va a estar en una convocatoria donde en el banquillo de Solari pueden estar Isco Asensio Vinicius qué pasa con él tendrá que poner algún defensa la convocatoria el chaval lo viene para arreglar nada ahora en el Real Madrid ahora

Voz 4 11:18 si me apuras ni siquiera en junio el fichaje de Brahim es para que venga ya porque es una operación de mercado que tiene que cerrarse cuanto antes salir de Mancheter en enero pero él se quedaría en Madrid de enero a junio yen el próximo verano en función de la plantilla y los fichajes debería sino mejores que se quede en el Madrid o que salga cedido un equipo fuerte para que se haga porque no está hecho del todo necesitar rodaje con diecinueve años no sería bueno estar en el Madrid chupando banquillo

Voz 0919 11:45 te cierras era un fichaje para el futuro gracias tanto

Voz 4 11:49 a hasta ahora

Voz 0919 11:50 otro que suena como futurible del Real Madrid es Eden Hazard el belga que juega en el Chelsea es la estrella del Chelsea pero en el Chelsea saben que el próximo verano lo de Jafar va a volver a salir el Real Madrid es uno de los equipos como posible destino que suena con más fuerza hasta el punto de que suena entrenador hoy en la previa de la jornada de la Premier porque este fin de semana en Gran Bretaña si hay fútbol Sarria ha dicho que cuanto antes el club tiene que resolver lo deja te

Voz 0200 12:22 en qué detesta no lo sé pero pienso que tiene tiempo para decidirse no soy el presidente no tomo las decisiones sobre el mercado yo soy el entrenador y sólo quiero hablar con pasar sobre su posición en el campo creo que es hora de decidirlo Si queremos planificar el futuro tenemos que resolver el problema Isabel Lacy Hazard va a seguir o no el año

Voz 0919 12:41 que viene en el Chelsea Premier League aparte del encuentro del Chelsea José Palacio muy pendientes del Liverpool y sobre todo del partido el City de Pep Guardiola

Voz 1038 12:55 qué tal muy buenas gallego mañana la vigésima jornada que abren los dos primeros clasificados pero no es el City de Guardiola el Liverpool que es el líder juega a las seis y media partidazo en Anfield ante el Arsenal de Unai Emery ahora mismo le saca seis puntos al segundo que es el Tottenham siete y el calendario navideño además le depara en la era jornada de dos mil diecinueve el jueves tres Arnau en la noche un Manchester City Liverpool así que los de Klopp tienen que ganar para asegurar y mantener esa distancia respecto al City al Tottenham que juega también mañana a las cuatro de la tarde reciba al volver Janto llevan ocho victorias en las últimas jornadas los de Pochettino que han quitado ese segundo puesto aún City que juega el domingo tres y cuarto la tarde ante el Southampton necesitan vencer y convencer los de Pep Guardiola de gallego porque llevan dos derrotas consecutivas tres derrotas en las últimas cuatro jornadas

Voz 0919 13:41 empieza a hablar que hay algunos jugadores cabreados con Guardiola yo no me lo creo

Voz 1038 13:45 bueno bueno rumores rumores lo pasan en la prensa inglesa se hablan muchas cosas lo que no está nada cabreado gallego ya son los jugadores del Manchester United que con Solskjaer ya han visto la luz del sol han salido ya quitado todos los prejuicios de encima que tenían con Mourinho dos victorias aunque eso sí a favor ya no bueno acercarse por lo menos a la Champions la tienen bastante alejada el domingo juegan a las cinco y media la tarde otra vez en Old Trafford contra el Bank así que tendrán otra oportunidad para ganar el tercer partido consecutivo con Solskjaer además con Pogba que está en plan estrella y luego el Chelsea de casar que visita sea para medirse al Crystal Palace a la una de la tarde

Voz 0919 14:21 el domingo también hay Liga este fin de semana en Italia en el calcio el calcio que está todavía avergonzado por lo sucedido en el partido entre el Inter y el Nápoles esos gritos racistas durante mucha parte del encuentro hacia Coulibaly el jugador del Nápoles ya sabéis que el Comité de Competición de la Federación Italiana de Fútbol ha suspendido hace decidió cerrar durante dos partidos la grada de San Siro el Inter va a tener que jugar dos partidos a puerta cerrada ya sabéis que hubo incidentes fuera del estadio un aficionado fue atropellado por una furgoneta hay perdió la vida como sale hoy la prensa italiana supongo Antonio de la Torre avergonzada con lo que sucedió en esa jornada buenas tardes

Voz 11 15:05 qué tal Gallego efectivamente ese es el sentimiento general de vergüenza y hemos rescatado algunos de los extractos de los principales diarios italianos La Gazzetta dello Sport dice que el partido más difícil luchar contra la ignorancia el fallecido es la consecuencia de una brecha cultural aterradora precisamente en Milán considerado uno de los cometas de la modernidad lo que debía ser fiesta navideña del fútbol acabó en vergüenza con un precio terrible de identidad insurgente por ejemplo dice también que pueblo italiano no es víctima sino un compite injustificable ganaron esos cobardes que saben que pueden contar con la impunidad cara caracteriza a las multitudes del Estado italiano y sus acciones de Milán a Turín pasando por Bolonia Bérgamo Irvine sin distinción o estadios porque dice pudo el grafismo combinación indivisible por desgracia mal endémico que arruina el deporte más bello del mundo necesitamos regulaciones no buenos hombres necesitamos educación no hipocresía condenamos a los culpables los aislamos evitamos que estas Corea vaya al estadio pero no paramos el pudor que es lo que quieren por cierto Gallego el Gobierno italiano ha dicho que es partidario de parar si es necesario la competición

Voz 0919 16:01 bueno gracias Dori ya veremos si para o no por lo pronto este fin de semana no lo hace Ike partidos destacamos Palacio

Voz 1038 16:07 de hecho mañana tenemos toda la jornada la número diecinueve el final de la primera vuelta que va a dejar al todo poderoso líder la Juventus de Turín sacándole gran diferencia al segundo clasificado al Nápoles ahora mismo son nueve puntos mañana en la jornada a las doce y media en casa en el Juventus Stadium ante la Sampdoria que está haciendo una gran temporada está ahora mismo quinto así que bueno buen rival en el que se va a medir la Juventus y con Cristiano Ronaldo luchando por el pichichi de la tabla italiana eh porque ahora mismo es segundo clasificado doce goles ha marcado Cristiano Ronaldo está a uno del polaco del lleno a Piatti a trece

Voz 8 16:42 que veremos que sí pudo marcar mañana

Voz 1038 16:45 Cristiano Ronaldo que entre semana recordamos tuvo que salir desde el banquillo para asegurar un punto para los de Allegri en el turno de las tres de la tarde dos partidos interesantes el Empoli Inter sin afición visitante les han prohibido viajar a los aficionados del Inter de Milán y el Nacho Torino que es un duelo interesante también para la cuarta plaza de la Champions a las seis de la tarde se juega en Paolo es en Nápoles Bolonia sin Coulibaly ni insignia los dos que fueron expulsados en San siro tienen que cumplir dos partidos de sanción y además en la pole nuestro puede dejar punto ya no sólo para luchar por el título que lo tiene un poquito alejado de la Juventus sino para que no se le acerque el Inter que ahora mismo está a cinco puntitos hice Ramos en Italia a las ocho y media con el milanés pal y ahí gallego todas las miradas puestas en el argentino

Voz 0919 17:28 no ocurre palo Higuaín a es desde cuando no marca un gol desde el veintiocho de octubre ya suena que en el mercado de enero se va a marchar hacia el palacio y este año que va a comenzar la semana que viene hay mundial femenino hoy el seleccionador Jorge Bildu el seleccionador español ha hablado de lo que espera de nuestro equipo en el mes de junio en el Mundial de Francia que ha dicho Uxue buenas tardes qué tal Gallego lastres

Voz 1463 17:52 están española está en el grupo B del Mundial con otras selecciones como Alemania China y Sudáfrica ante estas últimas debutarán el ocho de junio a las seis de la tarde el choque clave del campeonato será ante las alemanas del doce de junio y antes de cerrar el año Jorge Vila ha mandado un mensaje de cara a la gran cita de verano

Voz 0776 18:08 muy difícil porque tenemos a una candidata al título tenemos a China que es una gran potencia a Sudáfrica que es el mejor equipo si Cano sin duda así que tenemos grandes retos por delante cada partido va a ser un aprendizaje cada partido que ganemos va a ser una conquista y así lo vamos

Voz 3 18:23 España contará con Jenny hermoso la máxima

Voz 1463 18:26 goleadora de la selección con siete goles en la fase de clasificación

Voz 0919 18:29 vamos a ver si va bien este Mundial femenino esperemos que Jorge Belda no leche en dos días antes de empezar el Mundial como pasó con Lopetegui porque si es así seguro que nos volvemos a apelando seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 12 18:47 y Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 2 19:01 a protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tocar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 19:13 llegan las chicas a las ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol a la Cadena Ser Lorena Castell Irán Two Varela Carolina Iglesias y Joaquín Reyes cuando las mujeres hablan el hombre calla pero ya sabes por echaba pantalla no pararía la idea que hemos dicho nosotros ya hacerla suya hubiera que sobreentendido que tengo que hacerme en esprín a las chicas con Celia Montalbán María Guerra sábado a las ocho de la tarde en la SER ataques que solamente existe cuando no hay fútbol chuletas un de J

Voz 1 19:56 hora veinticinco Deportes

Voz 5 20:00 a Jesús Gallego

Voz 0919 20:09 la Euroliga de baloncesto hoy jugaban los dos mejores equipos de la competición un partidazo lleno de estrellas que al final ha perdido el Real Madrid Pablo Laso Fenerbahçe sesenta y cinco Real Madrid sesenta y tres aunque realmente Marta Casas los blancos han tenido en los últimos dos minutos el partido en sus manos

Voz 1509 20:30 activamente ganado podríamos decir que lo ha tenido el Real Madrid pero al final no han podido con el líder el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic que suma once victorias consecutivas que todavía no ha perdido ningún partido en su casa ha sido un encuentro de mucha defensa de mucha batalla con un tanteador muy bajo que ha terminado como dices sesenta y cinco a sesenta pues con Sergio Llull expulsado en el tercer cuarto después de una técnica y una antideportiva en el primer cuarto sesenta y cinco a sesenta y tres y como te digo lo tuvo el Real Madrid porque a poco más de cuarenta segundos mandaban de cuatro puntos los de Pablo Laso a partir de ahí dos malas decisiones en ataque da tome convirtiéndose en el héroe de los turcos el empacho a falta de tres segundos fallan de una bandeja habría mandado el partido a la prórroga el Real Madrid que cierra de esta manera con derrota la primera vuelta balance de doce victorias y tres derrotas ahora mismo son segundos los de Pablo Laso a la espera de lo que haga el Chelsea

Voz 0919 21:15 gracias Marta dentro de unos minutos se juega el Herbalife Gran Canaria Zalguiris los Canarios buscando la victoria ante este clásico equipo de Lituania la necesitan seguro que hay un ambientazo Francis hola qué tal Gallego saludo muy buena poesía ambientazo en el Gran Canaria Arena para este partido uno de los grandes del baloncesto europeo visita por primera vez la isla un rival al que intentará cortar la racha positiva que le ha llevado a ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en Euroliga aunque eso sí el Gran Canaria con la vista puesta en el próximo domingo ante el San Pablo de Burgo el Zalgiris se llega a la isla con un balance de siete Trump Villota tantas derrotas en Euroliga en la que ocupa el sexto puesto en nueve minutos arranca el choque la Liga ACB que tampoco para cómo no para la NBA en Navidad la pasada madrugada de nuevo actuación estelar de la barba Harden como está en los últimos partidos Héctor González buenas tardes

Voz 4 22:07 es increible gallego qué tal muy buenas cuarenta y cinco puntos anoche la victoria de Houston ciento veintisiete ciento trece sobre los Boston Celtics son seis partidos ya seguidos por encima de los treinta y cinco puntos seguidos de pronto para la barba actual en BP y que deja ya los Rockets en séptima posición del Oeste después de un mal arranque de temporada los Celtics pese al gran ir que estamos viendo anoche metió veintitrés puntos los once asistencias son quintos en el es el que se está saliendo también desde el primer día es Janis ante todo cumplo treinta y un puntos y catorce rebotes para que los Bucks ganasen a los Knicks en los Warriors nueva derrota ya van trece lo que va de año esta vez en casa en la prórroga frente a los veintinueve puntos de Carrie y los veintiséis de Duran hielos Lakers primer partido si Le Bron que duras la vida Le Bron ganaban de quince en el último cuarto pero Sacramento les terminó remontando además el único español en liza perdió Ricky Rubio y sus días contra Philadelphia noventa y siete ciento catorce con cinco puntos cinco rebotes y cuatro asistencias del base español esta madrugada juegan varios españoles Juancho Hernangómez que salió en su último encuentro recibe con los Nuggets San Antonio su hermano Billy juega con los Hornets en casa contra Brooklyn Calderón visita con los Pistons a los Indiana Pacers a Abrines hace lo propio con los Thunder en Fene si los Raptors de Ibaka mejor equipo de la NBA juega en Orlando y por último una curiosa Gallego tú sabes lo que es el for night

Voz 0919 23:23 sí hombre el juego exterior que juega a todo el mundo ahora bueno yo la verdad es que no el encuentro ninguna diversión pero bueno por desgracia lo conoces no

Voz 4 23:30 pues el entrenador de los Knicks David Fish del le echa la culpa de la mala racha del equipo una victoria en los últimos trece partidos al Fornet no no no no de verdad de verdad casi los jugadores no descansan que tienen que dormir más que le tiene más miedo ahora el videojuego que a cualquier rival que tengan enfrente los Knicks que hace años

Voz 0919 23:48 no levantan cabeza más yo creo que si Griezmann jugarse menos al Fornet sería mejor futbolista todavía vamos el campeonato del Mundo de dardos ayer a estas horas os contábamos que el Espanyol Toni alpinas estaba intentando meterse en octavos de final perdió su partida ante el holandés Van de Pas cuatro a dos cerquita cerquita Toni pero no se pudo meter en los octavos de final así que ya nos quedamos sin españoles en el Mundial de dardos en el Mundial de ajedrez en partidas rápidas aquí está la especialista Antón Meana para contarnos

Voz 13 24:22 que Carsen cómo va ya tenemos campeón ha terminado la primera parte del Mundial

Voz 4 24:27 el campeón de ajedrez rápido es el ruso Dani Duo veintidós años Carlsen ha hecho todo lo posible para ganar una remontada buenísima ha ganado cuatro de las últimas cinco partidas pero se ha quedado a las puertas a medio punto quinto clasificado el ruso Dani hubo sucede al mítico Annan el indio que había ganado en Riad en el año dos mil diecisiete y te va a gustar esto el niño Antón

Voz 13 24:49 David Antón ha hecho un campeonato espectacular decimocuarto

Voz 4 24:53 todo el mundo grandes a medio punto de Magnus Carlsen que quiere quitarse este mal

Voz 1038 24:58 sabor de boca hablo de Carlsen y quiere ganar

Voz 4 25:01 mundial de Velits que arranca mañana en San Petersburgo

Voz 0919 25:04 lo que estamos aprendiendo Javier Gracia hermana Ana Gallego hoy cerramos hora25 deportes con los Lori Meyer que mañana llenan el Center en Madrid para celebrar veinte años de historia veinte años que llevan juntos estos chavales de Loja noni Alejandro Alfredo aparte de ser otros músicos tremendos son unos tipos geniales y que han hecho canciones que van a quedar ya para siempre en la historia de la música indie españolas desde que en dos mil cuatro sacaron el viaje de estudios luego de los cuando el destino nos alcance y mi realidad que han cantado cientos de miles de chavales y lo van seguir cantando mucho tiempo obispo mi realidad es quizá el tema de más éxito pero Alta fidelidad Luces de neón ha vuelto luciérnagas y mariposas emborracharse impronta Lori Meyer parte de la historia de la música española del siglo XXI mañana todavía queda alguna entrada creo para ir de haberle Toni algún titular más de este viernes lo primero equipos deportivos un jugador de la selección española de balonmano están Almería preparando ese Mundial que se disputa en enero y Álex Dujshebaev ya ha pedido un deseo dos mil diecinueve

Voz 14 26:40 tres Mundiales muy importante para la clasificación olímpica entonces yo creo que va a ser importante hacerlo lo mejor posible para estar ahí en la lucha de poder conseguir un buen cheque

Voz 0919 26:51 aquí lo dejamos a las once y media El Larguero con Yago de Vega y nosotros el lunes a las ocho y media estaremos aquí el martes es también esperamos en fin de semana un saludo de Gallego adiós

Voz 4 27:04 en y sudada para español

Voz 0919 27:08 menos