Rafa Zapatero: "Es la oportunidad histórica de vivir una Eurocopa como nunca se va a vivir"

Voz 1328 01:00 verdad nada entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa íbamos ahí con un pensamiento positivo va por ahí del subcampeón no se acuerdan a Bután que fichó vamos que si hacemos fiesta que hacemos fiesta que y como somos mejores además les vamos a ganar alguna cuando la banda

Voz 1991 01:21 eh yo no sea vosotros pero a mí eso me ponen los pelos de punta después de escuchar a Luis Aragonés ya sabéis este documental que se llama Luis el sabio del éxito se presentaba en el mes de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas pero hoy se cumple justo una semana de su estreno mundial en Amazon Prime la plataforma que se ha hecho con con los derechos es un documental que se puede ver en más de doscientos países está traducido a quince idiomas está divido en dos capítulos dos capítulos además creo muy significativos y muy de identificativos porque no podemos ver la parte más emotiva en la parte más emocional ese Luis Aragonés motivador y luego podemos ver a Luis Aragonés me puramente técnico la parte más de entrenador puro en en la que era la definición perfecta de Luis Aragonés motivación fútbol Joy para hablar de este documental pues hemos cogido tres patas del banco que creo que son fundamental es una es Jesús Paredes que era la mano derecha de de Luis Aragonés y que fue el que fue recopilando todas estas imágenes el que llegó a la Federación y mira aquí tengo una joya hola Jesús qué tal muy buenas

Voz 4 02:33 buenas noches qué tal estás quiero matizar tú vas a ver no yo no fui recopilando las imágenes estaban la Federación era propiedad de la Federación entonces Jorge Pérez secretario general sí el dijo Jesús con este bruto que que puede sacar de aquí

Voz 4 02:59 entonces empecé a verlo esto hice montajes traseros técnicos de los pelos como escarpias ir o cien veces todo eso y mucho más eh hay las luego pues los problemas en la Federación

Voz 5 03:19 ay cuando llega el presidente José Luis Rubiales

Voz 4 03:24 eh le llaman habla con Rafael Zapatero que debe estar por ahí no

Voz 1991 03:49 si después de esta charla de Jesús Paredes con Luis Rubiales te vas a hablar con Rafa Zapatero y ahí es donde aparece Rafa hola Rafa qué tal muy buenas hola buenas noches que esos miembro del departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol director de este documental Rafa cuando tú te dé a ti te llega todo este material o te llega Jesús dice mira lo que tengo para di tú qué piensas

Voz 6 04:13 pues yo pues en principio Miri Jesús me enseña pues el títulos didácticos que ha hecho en plan técnico que está muy bien hechos entonces mitades el capítulo yo dedicaba billones yo veo una charla y tal pues tenemos que tiene hacerlo

Voz 6 04:30 tengo todas las charlas y además imágenes de celebraciones el vestuario que no ha salido y no como otros lo digo y me lo puedo hacer yo estoy si al día sí creo que al día siguiente no si Jesús Cué matizar creo que al día siguiente Jesús me viene con disco duro me lo deja entonces yo cuando veo ese disco duro y empieza a haber poca porque es un mundo que está muy organizado por carpetas en función de los partidos pues yo empiezo a abrir cada carpeta veo horas y horas de brutos espectaculares yo me emociono metafóricamente digo esto es una maravilla no puedo la frase de Jesús que lo he dicho muchas veces esto es cambiar esto era una maravilla emigrante y después lo puso en conocimiento del gabinete iraquí pues Luis Rubiales como criterio decidió me cuanto antes pues que nos pusiéramos a hacer una película es más era tan bueno y estábamos a la Federación todos tan emocionados que se anuncia que va a haber un estreno para octubre sin que yo hubiera visto todo el material

Voz 6 06:04 Nos mil veces la película no puso ningún pero al final evidentemente pues Luis Aragonés sale en su máxima expresión es decir Luis Aragonés cabreado el Lewis Luis Aragonés emotivo y hay que agradecer a toda la familia pues eso el el las condiciones que no pusiera ninguna condición a la emisión del documental

Voz 1991 06:26 vale pues ya tenemos dos patas del banco que es Jesús Paredes mano derecha de Luis Aragonés que se encargó de digamos recoger toda esa información que le habían dado y empezar a seleccionar Rafa Zapatero que iba a ser el director de este documental la tercera pata de Esteva cinco Es un jugador que vivió todos estos momentos que probablemente ha recordado muchos de ellos viendo estas imágenes Joan Capdevila qué tal muy buenas

Voz 1991 06:54 de ser emocionante no cuando escuchábamos ahora a Luis Aragonés en todas esas charlas esas conversaciones te haría recordar no muchos momentos

Voz 8 07:05 es sin duda pues bueno gente fábrica tras poder recuerda este comienzo lo escribimos que ahí dentro no que bueno crearles todos para dentro que que la gente pueda lo eh lo que ocurría porque es muy motivos bueno nosotros lo pudimos dormir salgo bien pero bueno se pretende hacer recuerdo metedura lo has dicho antes no con lágrimas en los ojos recordar puesto os es momentos que vivimos porque creo recordar no es una gran familia entró pues yo no sirvieron momentos muy muy buenos como otros no tan buenos pero sí que hicimos una audiencia espectacular en el cual pues nadie Colmenar

Voz 1991 07:41 porque granadas Joan que Lewis era así San Luis era te te pasaba de el de Luis cuando estaba cabreado no lo disimulaba era era era un tipo que ya no necesitaba disimular cuando estaba enfadado lo decía cuando estaba de cachondeo también lo decía se le notaba cuando tenía que motivar motivaba quiero decir que era muy transparente Luis Aragonés

Voz 8 08:01 sí lo tenemos todo lo que nosotros ya mentalmente pues dentro de la carga de feria o comunidades la cómo está bueno más más preparados once hijos no pero sí que éxitos quedan nosotros pues bueno como como como a sus hijos es todo entre derruir que a mí me conocen pero el lo ha dicho no consigo mismo no

Voz 8 08:26 no pues yo creo que el siglo entrenador que manche no esto no decir Taiwán pues creen tuvimos que tener posibilidades no como como los demás me y no el derecho de saber creer en él mismo y sacar lo máximo de cada jugador eso es lo que ves lo tenía gusto lo sacaba al máximo de cada uno de nosotros

Voz 1991 08:41 Rafa que se va a encontrar el espectador que todavía no haya podido disfrutar de este de este documental se sienta delante de la tele que se va a encontrar

Voz 6 08:48 pues yo creo que es no encontrar la oportunidad histórica de vivir una Eurocopa desde dentro como nunca sabido sea visto yo como creo que comunica a vivir y me explico actualmente todos los equipos del nivel de ese Real Madrid Barcelona Manchester City incluso la selección ya se graban adaptarlas los entrenadores gravan los momentos importantes pero en esa época yo está de testigo Jesús la cámara estaba dispuesta pero muchos de los jugadores no eran conscientes de que esta cámara estaba grabando es más hemos tenido problemas a la hora de elaborar el documental pues el evidentemente había unas imágenes tu pero estaba bien enfocadas tiene en Segovia bien y ahí el departamento de realización ha tenido que hacer un trabajo excelente por lo tanto nos encontramos ante unas imágenes que tienen un valor incalculable por por son muy salvajes muy naturales es decir ves lo que ocurre un vestuario en momentos de tensión en momentos de alegría en momentos emotivos y eso es muy muy muy complicado ver que sea su país a

Voz 1991 09:51 el Joan yo me imagino que muchas veces durante esa Eurocopa mítica del dos mil ocho habría momentos en los que si os dais cuenta a lo mejor que os estaban grabando pero otras muchas veces no tenía ni puñetera idea de que había una cámara Ino

Voz 8 10:03 es que la idea es que ahora que no estamos llevando a todos esa sola charla que era imposible saber mejor vetustas e centrado en lo suyo y la verdad que como mucho me cuenta en una o dos como mucho o o demasiado estoy hablando es que prácticamente que en está una estaba gravemente esas charlas la verdad

Voz 4 10:23 yo quiero decir que Joan Capdevila y Marcos Senna sí estuvieron una haciendo el curso de entrenadores en la Federación antes esta premier se y entonces le dije donde haya que salude un momento que tengo una jugosa decir quiero

Voz 4 10:45 eh yo trabajaba al expuse lo que yo tenía anticipado yo creo que fue Marcos el que dijo Jesús ha llorado pero que tenía muchas ganas llevan lo mismo dice a mí me pasa igual no para nosotros lo fue en una una sorpresa revivir dirás

Voz 9 11:04 según aún teníamos nuestras bases en una pizarra la

Voz 4 11:08 enseguida ideario ahora la realizada hace eh

Voz 8 11:11 pero Graceland tenías un tesoro nosotros es un honor que de hecho no nos pasarte unos vídeos que aún trabajo que hacer

Voz 8 11:37 estaba o no Jesús en hacer aumento bueno pues para constituir pues de Arco este Montano llorar y no puedo no por por respeto como vosotros pero sí que es muy es motivo sobre todo es motivo no porque pues bueno por todos los que vivimos si hay muchas emocionarse dimitir bueno pues te das cuenta que el tiempo pasa y lo recuerdas pues mucha no la verdad que es lo que tuvimos nosotros es un privilegio que es que yo que ser cualquier futbolista hubiera paga por estar donde estamos nosotros y unos sistemas privilegiados porque nosotros lo que tampoco y eso el sueño de cualquier jugador buenas carabinieri que claro vivir low y habrá pues poder por el poder que la gente lo vea no de hace años pues yo creo que también para muchos entrenadores pues bueno ocultar ver estas útiles también para incluso para para aprender de lo que son los que están empezando los que llevan más tiempo con yo creo que esto no puede ser un plan enseñanza para futuros entrenadores

Voz 1991 12:31 la alegría no cuando dijo que no podía jugar el partido Wallace porque no sabemos qué es lo que pasa en ese momento no sabíais que se refería Ballack

Voz 8 12:46 los que muy se está hablando ahora mismo aunque luego lo creo que fue el Xavi este disco será que sí me da igual

Voz 9 12:56 si fuera sirvió para la final esos preocupes bueno es eso ya que somos muy purista

Voz 1991 13:18 bola que durante la grabación que muchos de los jugadores no tenía ni idea que eso estaba grabando eso

Voz 4 13:22 pero no se sabía de memoria los veintitrés números quiénes eran y eso no te cual hace número tal e el número tal yo te la lista

Voz 1991 13:33 lo que durante la grabación dice Wallace entre vida no será William Wallace esta ya pero bueno lo Rafa decíamos que el vídeo documental está dividido en dos partes una la más emotiva sí y otra la más técnica quiero decir el Luis Aragonés de verdad que muchas veces ha dicho Luis Aragonés más que entrenador era un tío que motiva de eso nada conocía perfectamente rival conmociona Jesús sabía quién era cada uno aunque sea por el número de hecho se ve en el documental tampoco vamos a destripar lo pero hay momentos en los que el día de El malo de tal equipo es no sé qué va el malo de ETA al equipo no sé cuánto pum va todo se reflejaba tal y como lo contaba eh

Voz 6 14:13 sí sí no tiene pierna derecha ideas hay que Iniesta entrando por ese lado ido jugadas que marcaban la pizarra hice luego muchas de ellas acababa en gol de son las cosas que más le ha sorprendido a la gente

Voz 6 14:27 hora y luego loco ocurrió en el campo y luego la parte emotiva hay momentos que yo lo he visto bueno pues podéis imaginar las veces que he visto las imágenes sagradas eso siempre selecciones empiece no me canso la parte a la par de hay una parte emotiva hay dos partes que me parece maravillosa es una es creo que si el autobús de semifinales cuando están todos celebrando el pase a la final como he Luis Aragonés interrumpe la fiesta para acordarse el doctor Genaro Borrás que había fallecido recientemente y luego otra parte que también me parece maravillosa que es como los jugadores eh le piden a van cantando en un autobús Pepe de Lucía T diferentes cánticos medió en coña simulando los a repitiendo las frase es muy muy suyas

Voz 6 15:16 pones explica que que no queda no va a seguir en la Federación porque no ha hablado con él y esto es así

Voz 6 15:27 se me pasé de visionario este equipo puede ser campeón del mundo

Voz 6 15:34 de Luis Aragonés se cumple me sea absolutamente genial

Voz 1991 15:39 y quiero acabar pero quiero que acabáis recordando la figura de de Luis Aragonés Jesús tu que estuviste tanto tiempo con él porque era Luis Aragonés tan especial y que le hizo ser un tipo tan un ganador

Voz 4 15:53 bueno era tan especial porque era una persona muy inteligente muy un supo de entrada para el fútbol de la capacidad de resolver situación el lo que ha dicho Yuan eh de sacar rendimiento a los jugadores eh eh decía que me decía hace muchos años que la psicología la motivación todos los aspectos psicológicos era la pata que le faltaba al banco de los técnicos digamos que irrepetible Luis es único

Voz 4 16:29 bueno yo buena para mí todo empezó

Voz 8 16:32 a ver si Jesús me puede corregir los grupos que ahí empezó ahí empezó todo ese partido que hicimos del Senado fue que a mí me marcó más

Voz 8 16:46 sí sé cuántos toques vamos vamos creo que facturó trece fue yo creo que por principio de todo no

Voz 8 16:57 empezó a construir digamos son un equipo madre es decir bueno pues yo confió en esto serán treinta cuento jugadores pero era cuestión de grupo extraordinaria y luego pues la forma de transmitir es que al final bueno entrenador aparte de poseer emocionalmente o de motivaron lo que yo era suya Stoner permitiera el jugador yo creo que es importante que lo cual nos transmitía del pocos entrenadores yo creo que podría hacerlo porque un jugador coja esa conciliación potenciado crítico de dejar a creer en ti mismo es muy portar como por lo tanto yo creo que son la forma de transmitir al jugador pero que es que ha sido bronca

Voz 1991 17:31 Rafa hablamos de dos partes de este documental en total es más o menos una hora el documental

Voz 6 17:36 ahora cero tres creo que ese es el minuto arriba

Voz 1991 17:39 minuto abajo pues una hora cero tres cuánto material desechado sea cuántas horas y horas desechado

Voz 6 17:46 pues muchas muchas yo no sabría calcular porque no hace con contado pero vamos yo creo que en ese material a bien mínimo mínimo Jesús Amor salvo Quiroga había mínimo cincuenta sesenta horas al ritmo claro que ha hecho una película de cara a la gran público para tanto para entrenadores como para gente que no muy experto pero se pueden hacer muchas más cosas de ese de ese material fue bastante bastante complicado en ese aspecto pero te digo que profesionalmente yo creo que ha sido uno de los trabajos fue el que más Gemma se escrutado porque insisto lo he visto trescientas veces cada momento especial antes de despedir déjame agradecer a dos personas

Voz 1991 18:21 sí participarán en este proyecto ha sido colgantes

Voz 6 18:24 Marisa González la directora de comunicación y Luis Rubiales el presidente que ha apostado desde el minuto uno lo ha dicho públicamente el dio el documental y la Premier yo hoy en día es de agradecer la confianza de la máxima confianza en su equipo no hay que olvidar que estas imágenes durante diez años estuvieron silenciadas o ha tenido que llegar un cambio de presidente para para que vea la luz

Voz 4 18:48 pues yo no sale y si pudiera o quisiera a Rafa el pincel SD ha tenido para darle a esto un matiz para todo el mundo no yo creo que se merecen un premio vamos yo le daría si hubiera un Goya deportivo Rafa a Zapatero su equipo estrena el hubiera orado en la radio Jason

Voz 1991 19:12 pues no no lo hay pero no es mal momento para proponerlo para que también lo haya que miren también a ese tipo de formato de de documentales en este caso nada ya lo sé ya lo sabéis Amazon Prime tenéis este documental Luis el sabio del éxito después de escuchar esto si tenía alguna duda para verle no así nos han entrado ganada me han entrado ganas de verlo otra vez osea que si nos han entrado ganas pues ya que directamente es que no gusta fútbol porque sino es imposible Jesús Paredes mil gracias un abrazo muy fuerte E igualmente Joan Capdevila un abrazo

Voz 8 19:44 una razón muchas gracias señor Zapatero

Voz 1991 19:47 bueno un abrazo muy fuerte