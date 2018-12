Fran Carbia: "Los que estábamos dando el callo ahí con situaciones adversas somos nosotros"

No hay resultados

Voz 1263 00:00 hola buenas noches cómo estáis porque me imagino que es una situación complicada si bastante complicada bueno yo he quedaba libre y otros compañeros compañeros y que no está libre bueno es una situación bastante difícil

Voz 1991 00:16 cómo se afrontan estas navidades está estas fechas en tu situación porque ahora mismo tú quedas libre ya mismo está sin equipo eso es así

Voz 1263 00:26 sí ahora mismo estoy sin equipo y Bono esperando al mercado de invierno oí buscaron un equipo firmar lo antes posible

Voz 1991 00:36 dónde te has enterado de cómo que que ya las libre es decir que ya habían mediado la la hace la Liga os habían dado la razón y que ya no tenías ningún tipo de vinculación en el Reus

Voz 1263 00:48 bueno en principio era las doce de la noche de ayer ahí bueno pero tenían tiempo para pagar hasta las nueve y media crece Romina tanto o hace como la bueno oí hace sobre la media que ha llegado ningún ingreso por parte del revés Iker a partir de ahí ya pues que quedaba libre

Voz 1991 01:10 no me imagino Fran que cuando llega un hasta un uno a esta situación es que ya es insostenible porque yo creo que vosotros no os puede poner ningún pero habéis aguantado todo lo que habéis podido

Voz 1263 01:23 sí la verdad que sí ya desde el principio de temporada que había jugadores que tres o cuatro que se habían quedado sin ficha ya todo fue para abajo todo las noticias que nos llegaban pues de venta del club que al final no ha acabado realizando y que bueno no saludaban tres meses atrás eran cuatro y al final pues eso pesa mucho en un vestuario

Voz 1991 01:48 a que os han dicho desde la AFE fundamentalmente de esos cuatro meses sabéis si vais a poder cobrar en algún momento esa cantidad de dinero

Voz 1263 01:56 sí bueno nuestro sueldo está asegurado tanto bueno todos la plantilla entera para todos los que nos quedamos libres ese sueldo lo tenemos asegurado sino nos vamos a ganar la Liga

Voz 1991 02:11 sí bueno claro para eso están los seguros y esos fondos que se hacen de garantías para que en caso de llegar a esta situación los jugadores no se queden sin sin cobrar buenos jugadores porque no hay sólo vosotros también utillero diferentes trabajadores del club que estaban en la misma situación no

Voz 1263 02:26 sí lo bueno pero es diferente los el cuerpo a cuerpo técnico y todo eso es diferente a los maestro ellos claro ellos están viviendo una situación tan bien jodida pero más que nosotros porque ellos sí desaparece el club algo no tienen el sueldo asegurado y bueno

Voz 1 02:44 no le en esta historia vosotros os ampara la AFE que es el el el día

Voz 1991 02:50 la la asociación que que ampara por vuestro o que mira por vuestro bienestar claro luego hay otros trabajadores a lo mejor yo qué sé el utillero igual se queda en la calle no cobran un duro si desaparece el club y nadie le garantiza ese dinero con lo cual vosotros estabais en una situación complicada pero hay miembros del del club que también están viviendo una situación bastante complicadas las cosas como son oye Fran cómo han sido estos tres meses de en dentro de la plantilla porque claro yo me imagino que el clima de tensión en algún momento tenía que es el extremo

Voz 1263 03:21 sí la verdad que el clima pues se notaba cierta crispación digamos de de equipo pueblos ánimo aceptaba realmente bajos igual cada día el tema era igual era difícil desconectar también llegabas a casa ahí era lo difícil descontar psicológicamente la verdad que yo por ejemplo estoy desgastado gastado porque lo que hemos vivido tres meses era un no parar porque cada día era lo mismo cada día era lo mismo llegado al final explotan podríamos decir que nos ha engañado sí yo creo que si nos han engañado que no sonaba falsas esperanzas falsas esperanzas y claro cuando te tiras tres cuatro meses sin cobrar y te dije ya está apuntó y no llega pues al final nos hemos sentido un poco en añade

Voz 1991 04:16 y cuando escucháis en una rueda de prensa que el propio Joan Olivé dice que no entiende a los jugadores que son culpables de la situación que está viviendo el club uno que piensa

Voz 1263 04:25 pues que se le tendría que caer un poco la cara de vergüenza es decir esas cosas porque está más dando el callo cada semana de fin de semana con situaciones adversas como nosotros lo que estamos viviendo tan supongo que también diga mal momento pero nosotros estamos viviendo o muy muy mal momento el rough está creando a a Wes de capa caída cuando la ciudad ahí todo pues bastante mal

Voz 1991 04:53 tú que has estado ahí dentro qué futuro leves al Reus leve soluciona esto

Voz 1263 04:57 ojalá que sí está claro yo he vivido muchos momentos aquí en Reus llevó estarán en sexta temporada muchísimo y espero que haya una solución lo más rápido posible alguna oferta encima de la mesa para enero algo para estudiar sí sí lo estudiaremos

Voz 1991 05:19 bueno eso es lo importante también el saber que tienes un futuro a corto plazo ha asegurado que tienes ofertas encima de la mesa y que va a seguir jugando al fútbol no que al fin al cabo es lo que quieres hacer

Voz 1263 05:30 si al fin y al cabo es lo que me hace feliz

Voz 1991 05:34 pues Fran Garcia Nos alegramos de que está se haya solucionado por lo menos esto ya estás desligado del del Reus ojalá le vaya muy bien a Reus sino desaparezca porque aquí los que acaban sufriendo además son los aficionados y los que quieren realmente a ese a ese club nada que encuentre es un club que que haga en en enero y que te vaya todo bien en el futuro vale