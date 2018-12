El Larguero (28/12/2018): Hablamos con Aitor Elizegi y recordamos a Luis Aragonés

Voz 1 00:00 la once y media a las diez y media en Canarias habla todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintiocho de diciembre es que ha sido tranquilo en lo meramente deportivo no ha habido mucha

Voz 1991 04:02 la primera conexión desde Larguero nos lleva exactamente igual que ayer a Bilbao donde ya tenemos nuevo presidente del Athletic y visteis Aitor el ICE después de ganar esa esas elecciones al conjunto vasco por tan sólo ocho treinta y cinco votos ha sido bastante ajustado hola qué tal muy buenas Godall buenas noches

Voz 4 04:20 los veinticuatro horas en Bilbao pues estas veinticuatro horas han sido de la siguiente manera ayer cuando salía de Ibaigane nada se tomó una copa de champán para celebrar la victoria y poco más porque es que esta mañana ha empezado ya a reunirse lo primero que ha hecho ha sido hacerlo con el personal de que gane ahí pues han hablado un poco han cambiado impresiones

Voz 1867 04:40 hoy ha empezado a tener el lunes de trabajo con otras

Voz 4 04:43 con Erkoreka en la en la Fundación lo que sí te puedo contar con más lógicamente también empleados de club y lo que sí te puedo dar es que hasta hoy no ha sido capaz de sacar un rato para comer más que un pincho no sé si habrá cenado a estas horas de la noche porque el resto de la tarde se lo ha pasado también manteniendo alguna que otra reunión y atendiendo medios de comunicación no que que que bueno pues en su primer día de trabajo de las veinticuatro horas que tiene el día es de casi presidente pues habrá estado trabajando dieciséis por lo menos presidente del Athletic

Voz 1991 05:12 Aitor y qué tal buenas noches

Voz 0107 05:15 buenas noches placer por jabón

Voz 1991 05:17 qué tal qué tal el día de hoy ha sido muy intenso

Voz 5 05:21 bueno como como su vestido que nos toca de aquí a junio no quitando vamos a permitir dar la licencia de de uno del uno de enero y el resto de jornadas hemos dado la palabra a pesar de estar al a poder ser no al ciento veinte por ciento toca toca desde luego en esta primera etapa esto es eso son importantes sabéis que que nos han pedido compromiso es lo que tenemos que demostrar que que es verdad que vamos a hacer todo lo posible por salir primero no de la situación la primera plantilla del equipo profesional luego transmitir al resto del club que somos que somos un equipo no que estamos todos juntos en el proyecto y que pueden contar con nosotros que por lo menos el esfuerzo de los echen de menos los

Voz 1991 06:01 han pasado veinticuatro horas desde que es presidente del Athletic se siente ya como presidente del Athletic

Voz 5 06:08 intento simplemente adaptarme a al día a día intento crear crear todas las simpatías posibles con con con los profesionales del club por ahora con la plantilla profesional no deportiva hemos hemos estado la la mayoría de las horas del día porque hay cuestiones cuestiones de régimen que hay que manejar los primeros no las comisiones de disciplina a las comisiones de operación bueno pequeños pasos que tienen los clubs deportivos profesionales espero espero mañana conseguir transmitir toda esa ilusión y energía hay también que acompañada de compromiso a a los diferentes estamentos por divos y poner a disposición a disposición del club el socio de visto hacia como prometimos no antes de antes del veintisiete de diciembre antes de ayer

Voz 1991 06:54 en principio está carrera electoral y dijo que la gente había perdido la ilusión por el Athletic que la gente no estaba enganchada cómo tienen pensado volver a ilusionar al aficionado del Athletic a lo mejor a día de hoy está algo desencantada

Voz 5 07:11 ha sido la primera charla del colectivo nosotros consideramos que en qué entendemos no hay hay un a ver ahí una horquilla no en la que tenemos este proyecto nos lo enseñaron cuando una había cuando no había competencia nos enseñaron muy claro como aquí no te pregunta nadie hace esa pregunta cuando yo aparezco al mundo cuando John asco nada no hay hoy sólo hay una pastilla decir era dar yo te plantea otras cosas tampoco bastante hace parece correcto ese es el camino que a mí me ha hecho feliz en el mundo del deporte yo gracias a la permitido de cincuenta años no debida alrededor del mundo del deporte osea que no puedo les

Voz 0107 07:47 ya pero

Voz 5 07:48 el PP han cambiado los tiempos e en mi en la horquilla mi horquilla yo noto muchísima energía y ayer de nuevo no votamos toda esa horquilla de edad participamos la entendemos pensamos que hay que seguir adelante con el voto del socio que que es la mejor manera no pero claro es que los tiempos cambian y en euskera nos quiera hacer creer yo creo que pasa más colectivos nuestro a decirnos que era conseguir renovar el mensaje nos queda que era que los jóvenes de Bilbao los jóvenes de Vizcaya entiendan que este trayecto que a nosotros tanto nos apasionado en esta vida también es una opción para ellos no y que no hay que sí se puede compartir cuidado se puede compartir con otras ideas con otras disciplinas espera moverse el furgón pues ya lo siento no se nos pueden no se escude en otras otras ideas otras formas de ver este deporte no del balompié que compite muy fuerte al que hay que admitir que tenemos enfrente no nosotros nuestra idea creo que es viable cuidado además es una fortaleza pero es verdad es verdad hay que reconocer que hay esta y otras empresas de fútbol en este caso que van más rápido que la nuestra no no sería malo reconocerlo

Voz 1991 08:52 está claro que el bueno creo que el club be creo que es innegable está probablemente en el mejor económico en el mejor momento económico de de su historia con toda la venta de jugadores pero yo lo leo de otra manera si económicamente estamos muy bien pero yo lo que interpreto es que no hemos sido capaz de retener a jugadores y no hemos sido son capaces de inculcarles ese sentimiento de permanencia o de pertenencia mejor dicho para que permaneciese en en el en el club esa marcha o Fernando Llorente Ander Herrera Javi Martínez que la por han dejado mucha pasta pero han dejado un vacío deportivo brutal

Voz 5 09:28 Nos falta Nos falta Ibai no sé

Voz 1991 09:30 Ibai correctores y bueno

Voz 5 09:33 el entiendo perfectamente creo que además seguro cálido toda la buena fe del mundo detrás de de estos pasos está gestión eso no significa que que yo entendía ahí bueno y más socios entendemos que

Voz 7 09:43 eh

Voz 5 09:44 te probablemente a una estructura no provisiones extraordinarias huchas y en la que no compartimos pensamos que todos esos esfuerzos y esa riqueza y a poder ser parte parte importantísima de esos recursos debería estar en el césped y en la grada deberían de Zaman invertidas deberían estar en los activos lo que significa somos un equipo de fútbol sólo somos eso estamos todos han creado para jugar a fútbol para hacer deporte con valores para crear felicidad en nuestros socios y nuestros aficionados también importante la afición sabéis que para el Athletic el concepto de aficiones muy amplio no todo ese abanico de peñas todo el abanico de de gente que nos puede tener cariño ellos tienen que recibir cualquier esfuerzo que no sobrará yo he tenido esta mañana a al equipo técnico en lo deportivo y al equipo técnico de marca destituye trabajar trabajar al cien por cien exige unos pero cada vez cada vez que sobre un euro estamos esperando dos del Área Social de estamos creando los de la Fundación estamos esperándonos de la animación a mí no me falta recursos posibles para seguir no conectando como hemos dicho con creando comunidad trabajando muchísimo a fondo en concepto de marca red social que sabéis que se ha convertido en una clave no acabo de recibir una carta de felicitación de la Liga en la que habla no esta misma la misma patronal del fútbol ya habla no de ese nuevo

Voz 0578 11:05 no el mundo no desde luego mundo difícil

Voz 5 11:08 al que quiere explorar claro que sí que quiere destacar el el grupo de equipos de la Liga pero también es el Athletic todas esas áreas en las que les pueden permitir no no tenemos limitación filosófica en lo deportivo pero todo lo contrario amplitud filosófica no como conceptos somos el único equipo que practica esta idea en tarjeta y hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo

Voz 1991 11:28 me ha recortado a la a la la pregunta que le hacía que es cómo hacemos que estos jugadores quieran permanecer en el Athletic porque lo que no hemos conseguido es precisamente que los grandes jugadores las grandes figuras esta plantilla saca marchando

Voz 5 11:41 bueno tenemos alguna haremos algunos grandes jugadores con nosotros hay que volver a revisar en la próxima vez que surja algunos ya están desangelados acaban de dar por cierto en este dieciocho cuanto en cuanto surgiera vamos a ver las dos cosas no por un lado saber qué sienten los jugadores que salieron por qué porque se sintieron con la necesidad de expresar su fútbol fuera fuera de Bilbao que hay que reconocerlos un dato objetivo es si volverá a surgir la idea de de un chaval qué cree no que su carrera no por medio plazo pues está está mejor encaminada fuera he lo había que preocuparse de nuevo yo me yo creo que tiene razón porque todos pensamos en el Athletic es importantísimo para nosotros no que un portero de Ondárroa si hubiera replanteado pues bueno permanecer más tiempo con nosotros en su día aquella a que el aquella salida no que hace que hace Javi todavía le queda mucho fútbol no baja bien en las piernas para para ver seguido por lo menos ya lo han demostrado concierto Moon hecho fíjate centro ah se nos escapó no bueno son casos concretos cada cada cada jugador tener en cuenta que su entorno que es una familia que casi siempre es una compañera que casi siempre es de la conciliar su familia yo no yo no no no genera evitaría no genérica a día todos conocéis por qué no alguien con talento se queda se queda dentro de la empresa y a veces no consigue desconectar no con alguien con talento que suele ser la segunda aprendí el piensa que pudo desarrollar ese talento fuera de tu empresa también nos pasan la radio no siempre conseguir detener no a los mejores no

Voz 1991 13:09 sí sí estamos de acuerdo en toda en toda empresa el otro día lo comentaba yo hablando sobre el Lucas Hernández que no viene al caso un Atlético de Madrid pero no deja de ser el Atlético de Madrid una empresa Lucas Hernández un trabajador y que si te llega una mejor ofertado otro lado te lo tienes que que plantear pero es otra historia hablando de de jugadores que están esa situación como está lo de Ramiro Se va a intentar solucionar esto porque ahora mismo evidentemente el jugador está apartado aunque se disfrace de molestias o que no está en condiciones evidentemente aquí se toma una decisión porque el jugador no quería renovar

Voz 5 13:38 un poco tarde tardaremos muy poco en contestar en contactar con por lo menos de primera mano y a muy poquita distancia en conocer en conocer a al al segundo que qué sensaciones tiene que pudo ocurrir que ha ocurrido en este caso pero lo haremos con también de con los jugadores que en su día a los vamos a acercar seguro el segundo con calma y con y con lealtad primero a su entorno a ver qué opina de la situación si están cómodos donde está en este momento por supuesto directamente también no es siempre con lealtad a los clubs que tienen los derechos de estos jugadores que también es importante trae pues relacionar que no o crear no claro de clubs están hablando del caso mismo de de Ibai mañana no no sabemos qué puede sentido que o que siente a nivel profesional

Voz 1991 14:23 qué me está diciendo que era una sola que está van a poner en contacto en el entorno de Ibai e interesa Ibai interesa recuperar Ibai

Voz 5 14:30 yo creo que hemos hecho todos y los últimos dos años no tengo de verdad no tengo ningún miedo ni media consciencia de como está ahora no su situación era la debes que es el dueño de los derechos de este jugador todavía faltan faltan seis meses creo creo para su contrato perdió ocho elementos hay ya habían jugaré en Gasteiz y paso envidian bordo de las cosas que hace creo que también el Cuco de echo de menos claramente que tal mañana pero estoy eso sí que es el deseo de un aficionado del deseo tres

Voz 8 14:57 el riesgo de tan sólo ha alegado bueno ahora ahora varios agrupados

Voz 0578 15:03 preveo debería ponerla de exterior de la

Voz 5 15:08 el esos balones dentro del área que todo el mundo sabe no se convierten en en en difíciles de defender no de vez en cuando nosotros echamos de menos crear ocasiones hay que admitirlo hay que admitirlo

Voz 1785 15:17 se va a hablar también con Fernando Llorente los día

Voz 1991 15:19 porque nosotros hablamos con el precisamente en el Larguero hace un par de semanas y el dijo que estaba encantado Le gustaría volver sobre todo ayudar al Athletic en esta situación porque como como aficionado que es del Athletic le dolía ver al Athletic en esta situación su hablar con Fernando

Voz 5 15:33 es un buen comienzo que que un jugador de clase la intención no de defender los derechos e en este caso no de los derechos el los colores de un club Price empieza siempre no por esa declaración de intenciones de un jugador que me gustaría estar con vosotros me gustaría ser uno de los vuestros eso ya es eso ya significa un primer paso después no diremos no las dificultades que tiene el fútbol no irá a la facilidad que puede o no crear un jugador para para remitirse a a su club fue la segunda en frase que después de decir que le gustaría estar con nosotros no remitió al Tottenham el Tottenham no tengo el gusto de conocerle todavía como como compañero de negociación no sabemos si es duro si es un club que que que negocia de una marea de otra no tengo otra vía esa capacidad ese esa esa foto no desde la situación no sobra nadie

Voz 8 16:22 aquí no sabe nadie quiere estar con nosotros saber más o menos común

Voz 1991 16:26 yo con uno si el Tottenham pone facilidades Se va a hacer todo lo posible para recupera a Llorente

Voz 5 16:33 desde tenemos eso me quiero escapar pero tengo ahí tengo mañana Reunidos a Gaizka Patxi y a Rafa Alkorta Andoni Alza que van a dibujar seguro con los capitanes no las fortalezas biliares de de la plantilla ellos son los que toman estas decisiones sino estoy escapando no estoy escapando de su pregunta

Voz 1991 16:50 vale vale no no si yo lo agradezco esta contestaba con mucha sinceridad cosa que agradezco lo digo de verdad tema futuribles lo dejó ya aparcado habló de presente Garitano es el entrenador ahora mismo del del conjunto rojiblanco cinco es supere su su entrenador se siente como si su entrenador tiene toda la confianza de la nueva Junta Directiva del Athletic

Voz 5 17:09 conocimos damas conocer a las Alatriste cuidado nadie la quería eh tampoco la quería ver también nosotros la salida de Toto Cort hubiera sido el escenario ideal no que siguiera con nosotros bueno después de nombrar hagáis allá ya Patxi tenemos el privilegio de conocer a estas dos personas

Voz 6 17:24 para

Voz 5 17:24 que aparte de su entorno conocimos muy muy bien su carrera en Bilbao todos los conocemos el trayecto de las que Garitano trayecto de Patxi Ferreira ya que de nuevo no automáticamente desde el minuto uno declaramos estábamos en buenas manos para esta nueva etapa para para recorrer una segunda vuelta muy dura enfrentándose a quién haga falta no muy juntos un juntos en San Mamés muy juntos fuera fuera de casa como como hicimos en en Vitoria pensamos que es el camino que hay que recorrer de aquí hasta hasta final de temporada no es bueno no es bueno que un club tenga tres entrenadores en una temporada que me parece a veces ocurre que no muchas veces pero no suele ser un síntoma de fortaleza a tener tres entrenadores en en la temporada suele ser preocupante entonces el preocupante vamos a intentar terminar esta temporada y a poder ser de verdad lo dicho ojalá ojalá en junio sea sea la pareja que está que está dibujando la plantilla del próximo verano sería la mejor noticia sería que vos

Voz 9 18:20 jugamos bastante a fútbol la segunda vuelta

Voz 5 18:22 muy dolidos no dará todos a la tranquilidad terribles Isabel que que un tío que vive a a diez kilómetros de blanquillo que ocupa Patxi en los conoce a todos arriba abajo se queda con nosotros sería una señal de salud de verdad de verdad ojalá ojalá sea así

Voz 1991 18:38 sin duda Diego Aller tú alguna difícil que yo notaba muy fáciles

Voz 1389 18:41 mañana a la a la

Voz 1991 18:44 alineamiento a visitar la primera plantilla la esta tarde cuando regresen de las vacaciones

Voz 5 18:49 seguro seguro que vamos a intentar estar con con el equipo profesional femenino lo saludamos a intentar estar con el equipo de dibujando ya el encuentro tanto la comisión deportiva como la comisión de comunicación intentaremos intentaremos trasladar lo que os he dicho antes primero desde componen a ver si conseguimos además que nos vean los que nos mira a los ojos llegan a pagar no iban a parar de hacer todo lo posible que es el siguiente mensaje queremos dar tal y luego otros disfrutar de de cómo se recupera no un equipo de fútbol que es lo que vamos a ver puedan entre los próximos meses

Voz 1991 19:21 en lo que me imagino que no es innegociable es el cambio de sea lo que es innegociable es el cambio de la filosofía del Athletic eso no se toca no eso sí que nadie tenga duda que eso no se va a modificar nada

Voz 5 19:32 nadie de verdad la recogida de dato de edad ha sido muy importantes son muchísimos lo cierto es que se han manifestado en estos últimos treinta días toda la día podría haber encontrado uno con con con intención de cambiar esa premisa no es de que el Athletic tiene que competir de verdad entonces y ahora mismo lo contrario no no hemos encontrado ese se socio que quiera que quiera cambiar las reglas de juego así que a mí me valen para para seguir compitiendo en los próximos años de parecen escritas

Voz 1991 20:03 como aficionó el Athletic le pregunto qué le pareció en su momento cuando se fichó a un rumano hagan eh

Voz 0578 20:10 entiendo en su día no lo

Voz 1991 20:12 no porque ese género algo de controversia con lo cual pues eso lo digo

Voz 5 20:15 pero bueno pero considero que en este caso puede esfuerzo federativo informativo que requieren canterano creo que es así no tengo datos acto no tengo datos acto pero creo que había hecho de esfuerzo federativo y canterano no que exigen a tanto en UEFA y FIFA como el que hicimos en no para cumplir esa esa parte de la filosofía no tengo la carne

Voz 1991 20:36 no sé se llegó con unos trece catorce años federal en el fútbol vasco estuvo participó Andy compitiendo federado en el fútbol vasco si por dentro dentro de Solbes no puede el Athletic

Voz 5 20:48 la joven haya nada pues no provocara a llegar a apura el nada es porque la familia llega llega a nuestro a nuestro país y nosotros tenemos la obligación además no de darle crear el recorrido a esa familia como creo que ocurre yo creo que eso es las reglas no hace falta sacarle más punta a a esa familia que hizo un esfuerzo me imagino he venido aquí a Euskadi nosotros de permitimos no va a hacer lo que el chaval que le gustaría hacer pues jugar con una pelota bien bien ya está bien cumplida tampoco puede vos

Voz 1991 21:16 en efecto el día fiscalizado las personas no si entonces

Voz 5 21:19 esto ha sido natural nosotros pedimos formación futbolística ya está cumplida

Voz 1991 21:23 de hecho de hecho si me permitís

Voz 10 21:25 el jugador llegó a pertenecer a la selección juvenil de Euskadi sea llegó a defender el ustedes un momento porque Feriarte vino muy joven de hecho sus padres y su familia siguen aquí en Bilbao

Voz 1991 21:37 le quería conocer también un poco al nivel más más personal ustedes de Santutxu un sitio muy muy futbolero no

Voz 5 21:43 no sé si seguidas aquí aprendemos así aprendemos aquí el camino del fútbol aquí va a ser da no querer Begoña Santutxu se cruza casi hay uno encima del otro en un en un hervidero de esos uno tres con una vamos una olla a presión todos de todos los fines de semana se acumulan los partidos con lo que yo puedo Surono de nuestro tal total creo que estamos hablando un equipo íntima el otro desde el viernes entrenar viernes es un espectáculo volviera a cada metro cuadrado vale vale su peso en si hay mucha tradición mucha tradición de fútbol base siempre ha aportado ya sea perdimos todos los domingos de la mano de de Aita al vas a seguir verdad echarte eh a ver si cae mosto ya lo que hay unas patatas fritas y te engancha es imposible no engancharse

Voz 1991 22:25 que lo que le llega antes la pasión por la cocina por el fútbol

Voz 5 22:30 siempre siempre estaba estaba al atletismo mucho antes no tenía la ventaja no de de aquí también se cocina mucho el caso se cocina mucha grasa pero yo tuve el primero de creo que tengo consciencia de engancharse a una pelota a

Voz 1991 22:43 bueno no le ha ido mal tampoco la cazuela no a día de hoy es uno de los grandes referentes de la cocina vasca como Leda a a un hombre con tanto éxito digamos que con todo ya encaminado a meterse a la presidencia el Athletic con todo lo que conlleva porque es acabó de una vida más o menos controlada Informal muy relajada entre comillas o más o menos uno ya lo tiene todo asimilado ahora ya puede venir cualquier cosa por delante

Voz 5 23:10 bueno porque tengo hasta está pasión por mí por mi país también por mi cultura pero estoy en forma ahora para intentar ofrecerle pues casi todo lo que sea a nivel profesional y algo de experiencia personal es un buen momento para para transmitir todo esto en mi club que dejarlo dejarnos hace con todas las a ese cariño que pueda la ese pues pequeños a rehacer creo que que cuando lo deje lo entregué también también esa deuda que poco que tenemos cuidado todos los Athletic sales tenemos les adeuda con nuestro club en algún momento de nuestra vida tenemos que intentar entre darle todo lo que podamos no para todos esos recuerdos que ha creado también cuenta que nos ha enseñado a vivir prácticamente a muchos de nosotros no

Voz 1991 23:50 tengo preguntar también el he leído en alguna entrevista diciendo aquello de no tenemos ningún problema de que la selección española juegue en San Mamés es España no deja de ser un país amigo

Voz 5 24:02 ha contestado a la quedaba también también que puede menos ese Euskadi España yo creo que sería un partido precioso mientras tanto mientras tanto cuidado cuidado que de ningún modo gustaría me gustaría ver a Euskadi en esa Eurocopa pero eso no quita que yo quiera tenga ese esa ilusión jamás va a quitar que yo lo he dicho siempre hago el símil cuando que no que no que se enfade no se enfaden yo tengo muchos amigos cocineros en en España precio aprecie disfrutó de todas las cocinas del territorio del Estado tengo insisto y no voy a dejar de apreciar ni ni a esos cocineros días los futbolistas no no voy a jugar con esas cosas no voy a jugar con esas cosas eso no quita que un Euskadi España también también a vosotros os gustaría dar los seguro de ellos

Voz 1991 24:46 si no tenemos que olvidar que el Athletic probablemente coma del Estado español probablemente de la competición en la que participan unos es olvidar eso de lo derechos de televisión saxos así que no se olvide nadie

Voz 5 24:56 es la que jugamos eso no no hace falta no hace falta

Voz 1991 25:00 hombre no por nada presidente pero yo creo que es el Atleti se dedica sólo a jugar la Liga en el País Vasco creo que tendría bastantes más dificultades de sobrevivir no sé es una impresión creo

Voz 5 25:10 está claro está claro que no podemos jugar la Premier o no dejan jugar la Premier todavía

Voz 8 25:14 no es tanto estamos a gusto compitiendo con

Voz 5 25:17 verdad de verdad con una Liga dura buena porque tiene calidad que tiene calidad hace unos días ofrece a nosotros no la posibilidad de jugar fíjate con con jugadores de casa sólo no eso es importante para nosotros

Voz 1991 25:28 entiendo que les gustaría dar oficialidad no a la selección de Euskadi

Voz 5 25:32 el tienes bien tienes bien que si no tampoco puedo no puedo por ese camino recorrido para nosotros sería bonito pensamos que de verdad de verdad que que aportaría al al fútbol europeo con esa forma de entender nosotros el fútbol creo que no que podría ser completamente compatible con convivir las dos selecciones pero bueno no no soy yo no me tocará a mí seguramente arregla esto hay hay hay gente como con más capacidad de arena desde la lealtad desde luego débil y a poder ser siendo parte de insisto de me gusta como incendiar en la mesa no me gusta crear desencuentros

Voz 1991 26:07 me equivoco si digo que ustedes nacionalista vasco no sé si independentista también

Voz 5 26:12 bueno no no no conoce bien mi trayectoria personal yo precisamente como no lo conozco

Voz 1991 26:18 la profundo

Voz 6 26:20 bien estados que está usted muy cerca de de mi de mi ese nacionalismo

Voz 5 26:24 lo que considera eh que considera que podemos convivir que podemos convivir perfectamente al norte y al sur pero también también en lo que significa la cultura además pregunta Coró centralidad selección de nuestra selección

Voz 0578 26:36 sí que padece un recorrido que se podía hacer

Voz 5 26:39 Natural en cultura y por supuesto del desarrollo estatutario como como dice mi lehendakari no estoy yendo de la cocina no me digas que no se quién ha empezado pero bueno como diez en el endakari de desarrollo estatutario me gustaría también también llegar lo más lejos posible dentro de las reglas del juego y por supuesto el proyecto que hemos creado entre todos sabemos que son de todos

Voz 1991 26:59 entiendo que también si llega será el caso y sigue el proceso político que que corresponde que debe hacer no como en otros lados que en el que no se se ha hecho como debería usted estaría me imagino que implicado de alguna forma en que le gustaría que que el País Vasco tuviese su independencia entiendo no

Voz 8 27:16 entiende bien entiende bien que me quede solo pregunto vale reglas del juego

Voz 1991 27:24 le pregunto también durante los últimos años hemos visto un Athletic muy poco politizado cosa que hemos agradecido a Josu Urrutia probablemente también por la falta de comunicación y por la hermetismo que ha habido también en el en en estos más de siete años de Josu Urrutia se puede caer el Athletic en que se vea politizar dado porque ahora la junta directiva que haya entrado tenga un marcado pensamiento político

Voz 5 27:50 todo lo contrario no se da no es lo que sí sabemos también es donde te he intentado transmitir no nos gusta mezclar

Voz 0578 27:59 la nos lo mismo que la gastronomía

Voz 5 28:01 a la cultura y el fútbol consideramos que son una riqueza cultural no con patrimonio de todos modos esa propia de la ilusión el deporte era propia de la felicidad de los chavales y chavalas no porque porque ponerle porque ponen en canoa eso que es que es tan sencillo como como deporte con balón no no no hubieras prudente en ese camino

Voz 1991 28:23 pues ojalá se lo digo por algunos que a lo mejor no estamos en en el País Vasco que no somos vascos pero si no sentimos del Athletic como es mi caso por ejemplo yo soy madrileño nunca me he escondido y me siento muy del Athletic lo puede comentó a González lo dice dónde a mí me gustaría haber un Athletic plural muy plural en el que en aunque los que no seamos vascos no que hemos integrado sino excluidos como me he sentido en los últimos años en los que cada vez que voy a San Mamés me encuentro una forma maravillosa ahí no tengo ningún tipo de problema y es de agradecer lógicamente

Voz 5 28:55 el haría nuestra villa marca esa esa forma de ser

Voz 1991 28:58 pues ojalá

Voz 5 28:59 es en este momento la ciudad de Europa dos mil dieciocho no ha subido

Voz 1991 29:03 no tengo ninguna duda yo cada vez que todo voy me escapo hoy voy todos los árboles

Voz 8 29:07 a tres días falles días de reinado pero somos la mejor de Europa nos tocó algo será por algo será

Voz 4 29:13 este año igual Yago tiene que cocinar o de otro

Voz 1991 29:15 no yo sí pues a lo mejor todos los años cuando vamos va Diego al choco para para estará es la previa de la digo de todos le Aitor Le Le agradezco mucho que haya estado hoy en El Larguero que haya contestado con toda sinceridad con toda normalidad porque creo que cuando uno lo hace de una forma tan normal tan sencilla no hace falta faltar a nadie en no hace falta creo que entrar en ningún tipo de polémica para eso está el diálogo yo por eso le agradezco sobretodo el el hecho de que podamos tener más relación no con con la gente del Athletic que nos encanta en los últimos años no

Voz 11 29:53 he tenido esa suerte con dos Urrutia sólo unos

Voz 1991 29:56 la suerte de poder hablar una vez más

Voz 11 29:58 siete años una sola entrevista Emma

Voz 1991 30:00 sino que eso se seguir arreglando pero yo por lo menos por por mi parte señor dice y la le agradezco que haya estado esta noche en El Larguero y que haya sido tan sincero como creo que ha sido

Voz 5 30:10 os diríamos que el años ha sido importante para todos así que en época de tocar a los lo mejor eh mucha mucha fuerza y salud para para el dos mil diecinueve que ha sido que será un año importante para todos son igualmente

Voz 1991 30:21 el presidente de año un abrazo en año Diego pues creo que habla muy claro el president yo creo que se puede decir

Voz 4 30:29 más fuerte pero pero no más claro no la verdad es que ha sido transparente absolutamente no el presidente de del Athletic que en todas las preguntas que has hecho es más yo ha dicho dos o tres veces Ibai incluso sin que lo preguntes con lo cual no sé si te vemos ahí una pista para para el mercado de invierno

Voz 12 30:47 vistan pero hemos es un hecho vamos a duda gracias Diego un abrazo otra hasta luego

Voz 1991 34:37 si alguien piensa que hemos estado toda la entrevista hablando con El señor de política que es la vuelve a escuchar no no se entera de nada no hemos hablado de tomar esa motivos hemos hablado de temas sociales ya hemos hablado del tema

Voz 14 34:50 políticos Guillena inscriben

Voz 1991 34:57 en el Atlético de Madrid estábamos pendientes de conocer cuál era la postura Lucas Hernández ya sabéis esa información que sacaban los compañeros de marca que decían el Bayern va por Lucas el Atlético de Madrid sacaba un comunicado en el que hacía ridículo diciendo que no había nada que era mentira al final ha demostrado que que sí que había algo muy real eh se han ido sucediendo los los hechos ayer habla a Gil Marín el dueño del Atlético de Madrid que decía que que bueno que estaba hablando con el Bayern que lo que estaba intentando era que el jugador se quedasen este enero y que no se fue hasta el mercado de de verano de dos mil diecinueve yo ya hemos visto una entrevista del propio jugador Marta Casas qué tal

Voz 0277 35:35 muy buenas hola Yago buenas noches y que dice Luque

Voz 1991 35:37 las en esa entrevista a Le Figaro

Voz 19 35:40 un poco tranquilizadoras de los jugadores

Voz 20 35:42 el Atlético de Madrid que que no han sentado nada

Voz 19 35:45 bien sobre todo en el entorno los aficionados unas palabras en las que desliza que está bien en Madrid tiene España en donde siempre es la tratado muy bien pero en la que deja la puerta abierta de par en par a una posible salida del conjunto rojiblanco habla de que hay muchos proyectos a nivel europeo que le ilusionan y le hacen soñar aunque no les pone nombre hablan de que se les llega una oferta interesante mañana mismo la va a estudiar de que tiene que buscar lo mejor para él y para su familia en definitiva jugador se ratifica lo que hemos ido contando los últimos días en su deseo de salir al Bayern de Múnich con esa oferta que a día de hoy prácticamente triplicaría el sueldo y que llegan además como dices después de esas palabras de Gil Marín de ayer en las que aseguraba que Lucas no puede salir en este mercado invernal que se van a sentar a hablar con el Bayern de Munich pero siempre pensando en el mercado de verano y nunca en este caso en el en el mes de enero sobre estas palabras de Gil Marín hemos tenido también las declaraciones de García Quilón el representante de lujo

Voz 8 36:39 sí hablaron con los compañeros de Deportes

Voz 19 36:41 cuatro asumiendo ya aceptando las declaraciones de Gil Marín Dalla

Voz 21 36:45 no tengo nada que decir creo que el club ha hecho ya una manifestación y por tanto que haga cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido ya que usa en cual soy muy concreto

Voz 1991 36:57 sí hombre Marta yo creo que esto de alguna forma tranquiliza no al aficionado del Atlético de Madrid porque ayer escuchando a Gil Marín dices bueno sí ya hace diez días sacaron un comunicado diciendo que no había nada no que esa es la postura del del club pero hoy escuchando al representante del jugador a Quilón diciendo que ya lo ha dicho ayer Gil Marín y que no tiene nada más que añadir yo creo que tampoco de tranquilidad por lo menos para que Lucas termine la temporada no

Voz 19 37:23 en si se entiende que bueno tanto el entorno del jugador como el propio jugador aceptan lo que ha dicho ya decidido Miguel Ángel Gil Marín que que de producirse el traspaso llegue en el mercado de verano que no va a salir en este mercado de invierno y además en las conversaciones que han ido teniendo el Atlético de Madrid con el Bayern de Munich iban encaminadas hacia eh

Voz 0107 37:41 a irme la mano los dos clubes en el Ipod

Voz 19 37:44 en caso de que se llegara a producir el traspaso Hinault que pagara la cláusula ahí Lucas Humanes se terminará marchan en este mercado invernal lo único que parece cierto es que al final esta situación parece que va a tener Marat mal arreglo porque sin Lucas Armando finalmente se marchara en este mercado invernal cosa que ahora mismo parece menos viable va a ser una gran pérdida deportiva para el Atlético de Madrid If I se queda va a estar en el ojo del huracán porque su comportamiento no no está ajustando en el entorno del club ni mucho menos son los aficionados

Voz 8 38:13 y fíjate la rodilla eh

Voz 19 38:15 me cuido me cuido

Voz 8 38:17 hasta luego del Atlético de Madrid

Voz 1991 38:20 al Real Madrid donde parece que está muy cercana a la llegada de un fichaje que incluso llegaría en este mercado invernal no en el verano del dos mil nueve sino nada dentro de unos días así que Álvaro de Grado qué tal muy buenas

Voz 0107 38:32 hola buenas noches que hablamos de Brahim

Voz 1991 38:35 Abalde diecinueve años del Manchester City que a lo mejor no ha disfrutado de todos los minutos que le habría gustado que tiene pinta que está muy cerca de cerrarlo con el Real Madrid

Voz 0107 38:44 sí soy muy cerca tanto como que la semana que viene la intención es que se ha presentado en el Santiago Bernabéu el acuerdo vacilar entre los quince y veinte millones más variables que va a pagar el Real Madrid a pesar de que termina contrato este próximo verano una señal de el interés que tienen en el futbolista malagueño de diecinueve años internacional sub veintiuno por España en todas las categorías y que este año sólo ha disputado tres partidos con el primer equipo de Guardiola que la competencia con los Mahrez Shane es Darling Bernardo De Bruyne y compañía es muy grande el año pasado ya fue miembro de la primera plantilla con dieciocho años a la Premier este año es su segunda temporada en el primer nivel Si bueno la realidad es que el acuerdo está muy cerca que como digo o la intención es que sea presentado la semana que viene y que ocupe un puesto en la primera plantilla del Real Madrid es decir no llega para jugar en el Castilla no era para para quedarse fuera de las convocatorias llega para ser

Voz 8 39:42 como jugador del primer equipo decano derecho luego ya depende todo lo que lo utilicen

Voz 0107 39:47 Berna efectivamente va a los toros

Voz 1991 39:49 no hacemos menos porque cuando lo hemos visto fundamentalmente es con la sub diecinueve de hecho hace unos meses nosotros pudimos charlar con él en el larguero pero qué tipo de jugadores que le puede aportar al Real Madrid

Voz 0107 40:01 bueno pues el principalmente es un futbolista de tres cuartos eminentemente ofensivo con una conducción buenísima de balón con ambas piernas de hecho esto es lo que más sorprende de de Brahim que uno no va a saber si es diestro o zurdo es totalmente al diestro típico que puede jugar de tirarte un aparezco la izquierda con la derecha a chutar con una pierna con la otra no no no se va a enterar nadie de que si es zurdo diestro y luego una facilitada asociativa en tres cuartos pues magnífica ya te digo pues jugar tanto por la izquierda como por la derecha de mediapunta incluso Guardiola en algunos momentos lo aprobado de delantero o de falso nueve mejor dicho aunque buenos en el City por ejemplo hace varios años también jugaba en la posición de para el Real Madrid de Modric con poquito más detrás no desde los de los mediapuntas así que sin tener una posición fija definida es muy polivalente en todo en todo el defensivo

Voz 1991 40:49 contentísimo Isco que el entregan otros jugadores en su posición veremos por completar hablados Arri el entrenador entre otros deja pasar sobre el futuro de el belga ahí que oye que que ya eh que si se va que se queda pero que lo decidan ya no

Voz 0107 41:03 sí sí porque además siempre ha dejado la puerta abierta al Real Madrid ya lo hizo en verano en el en el Mundial ya lo ha hecho durante esta temporada diciendo que que bueno que este próximo verano que decidirá que es no le importa finalizar su carrera en el Chelsea pero que bueno que siempre ha reconocido que el Madrid es su sueño y esto es lo que ha dicho Sarr y sobre el atacante belga

Voz 22 41:22 no de te decían que te te gusta no lo sé pero pienso que tiene un tiempo para decidir si él no soy el presidente no tomo las decisiones sobre el mercado yo soy el entrenador y sólo quiere hablar con pasar sobre eso

Voz 1389 41:33 lo hicieron en el campo creo que es hora de decidirlo

Voz 22 41:35 si queremos planificar el futuro tenemos que resolver el problema

Voz 1991 41:40 bueno pues tiene claro que quiere saber si puede contar con él o no en el futuro si se va a marchar al Real Madrid o cualquier otro club

Voz 8 41:47 me dejó algo Álvaro pues que yo sepa no vale novedad está en la actualidad

Voz 0107 41:52 bueno es que ya por cierto el tres de enero

Voz 1991 41:56 sí Tana

Voz 0107 41:59 a la teórica presentación de Brain con el Real Madrid es un Liverpool Manchester City Liverpool que va a ser clave para para la es uno de los partidos de estas navidades

Voz 1991 42:06 sí señores un partidazo el que lo disfrutaremos seguro gracias de grado un abrazo feliz Navidad buena buena no

Voz 0107 42:13 ustedes hasta luego adiós a las doce doce

Voz 1991 42:15 seguimos Jordi Patxi

