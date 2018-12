Un año de cambios hasta el último día

Voz 1 00:00 Hollande

Voz 2 00:03 Nuño muy buenos días Lourdes que rara estar sentadas así un haciendo la visión María verdad hoy afortunadamente ya pasar el día de los inocentes porque si miras para atrás un año como este además en en tiempos de verdad de las de News cada

Voz 1312 00:21 es más difícil reconocer que informaciones autentica cuál no lo es no mira que alguna de las historias que que vamos a contar ahora tú lo piensas que si las hubiéramos pensado el año pasado las hubiéramos considerado una inocentada en esta misma sección en este mismo

Voz 3 00:36 drama e desde luego nadie lo habría creído porque si recordamos por ejemplo a una legión de politólogos afirmando categóricamente a finales del año pasado que España era un país muy diferente a los países de su entorno y que aquí nunca podría instalarse un partido de extrema derecha o también sería difícil creo que habríamos dicho adiós para siempre a Mariano Rajoy tendríamos como presidente a Pedro Sánchez o que en Andalucía Moreno Bonilla iba a poner punto final a casi cuarenta años de gobiernos socialistas ni qué decir de la marcha de la gran esperanza blanca de la derecha española Cristina Cifuentes por un quítame allá esos másteres esas cremas

Voz 2 01:22 y que echaríamos un poquito de menos a Rajoy parece reconocerlo Antonio con un poquito de menos lo echamos todo lo malo de de todo ese ruido de fondo todo este ruido de fondo que

Voz 1312 01:33 estamos hablando está impidiendo que escuchemos las cosas importantes que afectan de verdad nuestro día a día no y alguna de de esas cosas Antonio se habló ayer en el Consejo de Ministros

Voz 6 01:50 en realidad lo que se hace es volver al IPC como referencia para estas subidas

Voz 3 01:54 aun así el índice de Rabal utilización implantado en dos mil trece porque el Gobierno Rajoy que ligó su su vida la situación financiera del sistema sistema garantizado sólo un al que garantizaba sólo un alza mínima anual del cero coma veinticinco por ciento escuchamos a Pedro Sánchez es decir se pone

Voz 7 02:10 fin de este modo un periodo de merma de poder adquisitivo idea empobrecimiento de nuestros pensionistas las pensiones son para este Gobierno un derecho de ciudadanía no son una mercancía con la que hacer negocio

Voz 1312 02:24 el mega decretó incluye el aumento de la cotización para los contratos de corta duración se recoge también el acuerdo suscrito con las organizaciones de autónomos que contempla Lin elemento de uno veinticinco por ciento de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos a partir del uno de enero de dos mil diecinueve los autónomos personas físicas tendrán que pagar cinco coma treinta y seis euros al mes sesenta y cuatro euros más al año de lo que pagan actualmente aunque a cambio recibirán una mayor protección

Voz 3 02:55 esa medida recoge también que se sancionará a las empresas con un mínimo de tres mil ciento veintiséis euros de multa y un máximo de diez mil por cada trabajador que esté mal encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos vamos lo que familiarmente conocemos como falsos autónomos

Voz 8 03:12 bueno son Samson la más

Voz 2 03:27 en el Maremàgnum de de creo

Voz 1312 03:30 todos aprobados ayer por el Consejo de Ministros destaca el que rebaja el límite máximo de velocidad de cien a noventa kilómetros por hora en carreteras secundarias el objetivo es la homologación con otros países europeos y sobre todo reducir la accidentalidad en estas carreteras causante del ochenta por ciento de la mortalidad por tráfico en nuestro país Pere Navarro director general de Tráfico

Voz 9 03:51 desean que las carreteras convencionales tengo más de mil muertos de que la velocidad está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales es cuando entra alguien entró en una curva fuerte ocupa el carril contrario extraerle la Cuba ya ese choque frontal con lo cual es un elemento estratégico para mejorar la seguridad

Voz 2 04:24 los dedos tocan esta ya me me aventuro a a decir que son los de nuestro JR particular nuestros oyentes a los que James

Voz 3 04:35 abusos cuando era un niño y esa circunstancia ha marcado profundamente su biografía el lleva meses luchando para que nuestro país se promulgue una ley de protección integral al infancia a la adolescencia pues bien en el Consejo de Ministros de ayer se dio el primer paso con la aprobación de un entre anteproyecto de ley Ander esconde es directora ejecutiva de Save the

Voz 2 04:53 Andrés buenos días hola buenos días

Voz 1312 04:57 hola buenos días Andrés una de las novedades que presenta el anteproyecto es el plazo de prescripción para los delitos contra menores un plazo que que va a empezar a contar cuando esos menores cumplan treinta años que avance supone esta medida es suficiente ese límite porque recuerdo que algunas asociaciones planteaban que que fuese a los cincuenta años

Voz 12 05:18 sí desde Save the Children desde luego pedíamos esa esa edad no creíamos que había que dar el máximo plazo a las supervivientes de abusos sexuales durante la infancia para que pudieran denunciar llegar a revelar estos sucesos cuando no le ha ocurrido esto en la infancia llegar a hacerlo público y denunciar es un proceso largo es normalmente los supervivientes pueden denunciar a partir de los treinta treinta treinta y cinco años aproximadamente entonces que el plazo de prescripción comenzase a los cincuenta daba en las máximas garantías a eso las personas y la máxima protección también porque la la anomalía que tenemos ahora es que personas que son agresores sexuales a niños y niñas confesos están libres e incluso realizando actividades con niños porque sus delitos ya han prescrito porque yo no pueden ser denunciados ya entonces esta elevación de la edad va a dar un margen de protección mucho más elevado a los niños

Voz 3 06:14 la ley Andrés contempla nuevos tipos delictivos cuáles son esos nuevos delitos que se contemplan

Voz 12 06:20 no tiene que ver sobre todo con los y las nuevas tecnologías no dar las tecnologías han abierto un espacio nuevo de relación que puede ser también un espacio de de violencia hacia los niños de hecho se convierte mucho en eso en términos de acoso escolar de abuso y agresión sexual también entonces a la ley recoge una serie de medidas concretas para protección de la infancia en el espacio y las nuevas tecnologías que yo creo que es algo que preocupa a todos los padres y madres

Voz 1312 06:49 también se se plantea medidas para para evitar la reincidencia en qué consiste en estas medidas

Voz 12 06:55 bueno medidas relacionadas con una bueno con el una vez que que están en prisión los agresores sexuales pues lo que tiene que ver con Suu buenos Un trabajo con ellos de carácter psicológico que modo que permita que permita que no vuelvan a reincidir no que puedan recuperarse

Voz 3 07:14 es establece una definición amplia de de violencia que es lo que abarca esa definición

Voz 12 07:20 eso es muy importante no hay que la ley recoge la definición de violencia de las Naciones Unidas que entre pues parte por ejemplo del maltrato también la negligencia es porque lo que dejamos de hacer con los niños y las niñas y que tienen derecho a esperar de nosotros como adultos no también abuso acoso agresión todas las diferentes formas de violencia que pueden ser practicadas sobre niños y niñas eso es muy importante para tener este estas esta de carácter de integra Alida que tiene esta ley

Voz 1312 07:51 cuando te te acercas au te informas sobre los procesos que tienen que pasar los procesos judiciales policiales y judiciales que tienen que pasar los menores que que denuncia o no cuando se investiga alguno de estos abusos te has te das cuenta que es un verdadero escándalo que se producen situaciones demenciales no donde los niños tienen que soportar una segunda casi una segunda víctima victimización no al al al comparecer en los en los juicios no es creo que otra cuestión fundamental que se cree que se cree en unos juzgados especializados sabes cómo se estructura haría ni qué competencias tendrían esos nuevos juzgados

Voz 12 08:27 esta es una petición importantísima de de Save the Children y de las organizaciones de infancia funeral en en la medida en que las circunstancias de los niños y las niñas cuando son víctimas de violencia son especiales no y que un niño ha sometido a un proceso judicial no deja de ser un espacio hostil para los niños y las niñas vemos fundamental que los profesionales de la carrera judicial en contacto con esos procesos sean especialistas en infancia se conviertan en especialistas en infancia para eso reclamamos la existencia de juzgados el específicos de violencia contra los niños y las niñas igual que existen juzgados específicos para la violencia contra las mujeres y una fiscalía específica de violencia contra los niños y las niñas igual que existe para las mujeres no nos preocupa que no conocemos el articulado final de de este anteproyecto de ley pero no no fue mencionado por el presidente del Gobierno ayer nos preocupa que esto no se no se concrete finalmente

Voz 3 09:27 Andrés cambiemos de tema pero sigue con nosotros porque queremos compartir contigo otra de las noticias del día de ayer

Voz 13 09:32 ha sido una pero tiene muy difícil estamos convencidos de que estas trescientas diez personas no hubieran llegado a ninguna parte de no haber encontrado con nuestro barco estamos seguros de que de que bueno hubiera muerto

Voz 1312 09:48 escuchábamos Oscar Camps director de Pro Activa Open Arms después de la llegada del barco ayer de que ayer dejó sano y salvos a trescientos ocho inmigrantes en el puerto de Algeciras Save the Children es una de las ONGs que se ha responsabilizado de atender a ciento treinta y nueve menores de edad que venían en ese barco Andrés que sabemos del estado en que han llegado esas trescientas ocho personas y en especial esos ciento treinta y nueve menores

Voz 12 10:11 bueno están en están en buen estado ahora ya ayer noche salieron para para lo que se refiere los menores hablados al a las instalaciones del sistema de protección de la de la Junta de Andalucía llegaron ciento treinta y nueve menores de ellos un un noventa da por ciento eran menores no acompañados que no venían con sus con sus familias nos sorprendió especialmente que entre ellas venían veinte niñas de de origen somalí de entre catorce diecisiete años veinte adolescentes que sin ninguna duda no han vivido un viaje que los adultos difícilmente podemos imaginar no han atravesado Etiopía Sudán Libia sea lugares en conflicto armado lugares pues completamente desérticos lugares muy peligrosos no para un grupo de veinte niñas solas estas quizá lo lo diferente en este en este caso ahora mismo todas ellas han sido bueno todos los pormenores que han llegado no han sido

Voz 2 11:12 vendidos podía identificarse

Voz 12 11:14 sus necesidades inmediatas su vedad también están ya en instalaciones de la Junta de Andalucía

Voz 3 11:20 cuál es ahora el protocolo qué va a pasar con esos menores

Voz 12 11:24 bueno estarán mientras sean menores estarán en el sistema de protección de de la Junta de Andalucía o en otros y son trasladados no iba en ese momento pues la Junta se hace responsable de la tutela de estos niños y niñas por tanto de su bienestar físico de educación León también y de su protección hasta que cumplan dieciocho años de edad en el momento que cumplan dieciocho entonces es donde el sistema también falla porque no de alguna manera las empujó vamos a la a la exclusión porque no existen buenos mecanismos de transición a la vida adulta

Voz 2 12:01 antes de de despedirte Andrés

Voz 1312 12:04 me gustaría que escuchas es un un corte más

Voz 14 12:07 yo ya dije que el efecto llamada de esos barcos hoy ha llegado otro también el Open Arms ha llegado con trescientos inmigrantes al puerto español el efecto llamada de esa política buenista de demagógica de Sánchez iba a causar una oleada migratoria sin precedentes

Voz 3 12:24 Andrés que diría desde Save the Children a Pablo Casado

Voz 12 12:28 bueno que me que realmente esto es tenemos tenemos evidencias de que no hay tal efecto llamada lo que ellos me sexto expulsión tremendo he estado recientemente en Somalia las condiciones Dios Somalia porque la mayoría de las personas que llegaron en el Open Arms son de origen somalí la misma las condiciones de extrema violencia extrema pobreza de extrema sequía que tiene ese país son realmente el efecto expulsión entonces o sea que lleva a a veinte niñas de catorce diecisiete años a emprender un viaje donde van a arriesgar su integridad física de su vida pues sin duda razones de expulsión no razones de llamadas no eso es lo eso es lo más importante hasta que no tengamos una migración ordenada a través de vías legales y seguras vamos a seguir viviendo episodios trágicos como como los que con los que convivimos diariamente es imprescindible atender esto no la diferencia en términos de oportunidades en términos de igualdad que existe entre nuestros países y los países de origen de estas personas va a seguir provocando flujo migratorio creemos que tiene que ser condenado legal y seguro

Voz 1312 13:41 Andrés Conde director de Save the Children muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar algunas de las noticias de de liada Jay que tengáis un feliz año

Voz 15 13:49 lo mismo para vosotros muchas gracias

Voz 17 14:03 el procedimiento de venta al que usted se refiere no ha supuesto ninguna alteración en los contratos de los inquilinos para los inquilinos lo único que ha cambiado su casero nada más

Voz 1312 14:15 escuchábamos a Ana Botella siendo todavía alcaldesa de Madrid asegurando que la venta de viviendas públicas a un fondo buitre se había hecho con todas las de la ley y que como escuchábamos lo único que había cambiado y han sido los caseros

Voz 3 14:27 ayer el Tribunal de Cuentas corregía Ana Botella ni la condenaba junto al entonces director de la Empresa Municipal de la Vivienda dieciséis de sus concejales a pagar veintitrés millones de euros por el daño causado a las arcas públicas al vender las viviendas por debajo del precio de mercado

Voz 1312 14:41 la sentencia es muy dura con el proceso detecta como previamente había hecho a la Cámara de Cuentas infinita irregularidades y no sólo por el precio de venta por debajo de su valor sino porque hubo ausencia de pliegos no se realizaron los correspondientes estudios técnicos en los concursos no se garantizó la libre participación de todos los interesados básicamente se considera que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado

Voz 3 15:04 botella hay su condena dieron mucho de sí ayer en redes sociales

Voz 1312 15:08 por ejemplo titulaba uno pero

Voz 3 15:10 es una pera y un buitre es buitre no está musa particular Maruja Torres escribía en Twitter la diferencia entre el buitre hay la botella es que ésta no tiene fondo

Voz 1312 15:19 quienes no están para bromas son los afectados por estafa en la venta de de estos pisos no nuestra compañera Air Laura Gutiérrez de redacción Madrid habló ayer con con alguno de ellos in los testimonios son todos desgarradores por ejemplo Laura Laura Murillo tiene cuarenta y cinco años es teleoperadora tiene frío fibromialgia diagnosticada y se quedó en paro por por por la baja que tuvo que coger se ha quedado ha dado la paradoja de que la misma empresa municipal de de la vivienda Le tuvo luego quedar una vivienda por emergencia residencial

Voz 18 15:50 yo tenía una vivienda de la NV vale vendieron a acidez por el año dos mil tres se pasó menos sale y a mí no me respetaron las cláusulas que yo tenía con la EMV yo tenía unas cláusulas pagaba trescientos ochenta y pico euros o trescientos setenta y pico algunos ahora mismo no me acuerdo bien vale que a mí de repente me subieron a seiscientos y pico euros yo cobraba setecientos diez euros dímelo a mí como yo puedo pagarle seiscientos y pico euros y cobro setecientos diez euros que evidentemente no podía pagar yo intenté eso yo con la plataforma con la paz en que fuimos allí a que sus acciones que lo único que nos encontramos fueron a las lecheras a la policía pero no una les han ido no por lo menos dijeran no había ni como si fuéramos unos delincuentes yo lo único que iba a Irán negocia a intentar hablar con ellos de que no media grande que te había alguna manera de poder llegar a un acuerdo y poquito a poquito indio la única respuesta de comer pues no las leches pues me me me entristece muchísimo me entristece muchísimo porque porque lo que van a pagar no me aunque pagana mi yo más millones nunca no harían lo que nos han quitado saber porque el el verse desahuciadas donde una de tu vivienda que te ha costado mucho trabajo que te que te queda qué te has movido muchísimo que te has tenido que mover o no nos van a pagar nunca porque como lo deberían de pagar es en la cárcel

Voz 2 17:28 Antonio fíjate qué qué paradoja escuchábamos el corte de Pablo Casado una vez más como lleva haciendo durante toda la campaña

Voz 1312 17:34 mañana hay desde hace un tiempo amenazando con esa llegada sin precedentes oleadas de inmigrantes que ponen en peligro nuestro sistema nuestro trabajo nuestra vivienda aquí quién ha puesto en peligro la la vivienda de de gente pobre de gente sencilla no ha sido es esos que son que tienen menos no sino los que por avaricia tiene más cometen esta barbaridad no ya desde el mismo momento que dices que sí ha vendido a un fondo buitre una vivienda social pues ya una vivienda pública ya es ya ya ya es horrible pero si encima se se descubre la las irregulares irregularidades que han descubierto o se han puesto de manifiesto pues todavía más

Voz 3 18:13 fíjate que la propia empresa municipal de la de la vivienda ayer en comunicado que si no hubieran vendido estas viviendas sociales que que se vendieron a fondos buitre es ahora mismo el fondo de viviendas que tendría el Ayuntamiento de Madrid sería mayor que el Fondo que tiene envían bien Madrid osea

Voz 1312 18:29 fíjate dudé miles y miles pues eso

Voz 2 18:31 hay que recordarlo a la hora de de ir a votar hay que acordarse de quién realmente trabaja a favor y en contra de la gente más sencilla

Voz 2 18:50 José en un banco será el último banco de dos mil dieciocho eh es mira que gusta no como Bangkok y escuchar lo que lo que la gente que esos la eso es la vida realmente

Voz 1312 19:01 pues venga nos sentamos en un banco en el que se han superado a veces pruebas muy duras muy Jada o están en vías de hacerlo nos gusta sobre todo escuchar estos testimonios en nuestro país se diagnostican alrededor de treinta y dos mil cánceres de mama al año una de cada ocho mujeres lo lo va a sufrir a lo largo de su vida el cáncer de mama supone un fuerte impacto emocional y conlleva consecuencias psicológicas a nivel personal y familiar complicadas difíciles de superar

Voz 3 19:28 las tasas de mortalidad son todavía altas hay miles de historias de superación miles de heroínas que luchan día a día contra el cáncer María Jesús y Elena son dos Ejemplo de ello Chus lo ha superado Elena está en ello Beatriz Nogal ha hablado con ella

Voz 20 19:42 la palabra cáncer es terrible USA Today es cáncer te dicen tienes cáncer Iyad piensas que te vas a morir entonces no es verdad está yo llevo nueve años con cáncer y aquí sigo hoy la noticia eso muy mal eso es lo peor no te crees que que va a ser malo entonces claro cuando te lo dicen dice es enserio sea no puede ser es mentira algo tiene que estar mal ayer cuando mayo horas ahí lloran mucho porque te crees que ya que se acaba el mundo

Voz 21 20:16 es la primera vez que me diagnosticaron el tumor yo tenía treinta y cinco años yo estaba convencida de que esto no iba a poder conmigo es fue un proceso pues complicado con una quimio larga con una mastectomía

Voz 22 20:32 la completa con

Voz 21 20:35 construcciones y con radios y con historias pero pero yo lo tenía clarísimo

Voz 20 20:43 los cambios físicos es lo más porque no eres tú no eres tú

Voz 1950 20:48 la cara te cambia la cara se pone muy redondita que le llaman la cara Luna como

Voz 20 20:53 somo flete y sin pelo luego ya se te caen las pestañas las cejas Tu cara ni es Dukan ni esto

Voz 21 21:02 claro es que la metástasis es una cosa muy complicada por lo menos cuando te lo dicen tú ya eso lo pie de esto y todavía tardado bastante tiempo después de entonces en en pensar en futuro Ia está por lo menos ácidos así yo yo no podía pensar que voy a hacer el verano que viene si voy a estar en Navidades con mis hijos porque yo no me veía capaz yo no sabía que iba a pasar comida entonces al final lo que te das cuenta es que es que cuando Si no se ha podido quitar lo que se puede es normalizar

Voz 20 21:41 yo tenía que luchar por mi familia

Voz 1950 21:44 sin y familia yo para mí era mi familia y luego en su que yo quería seguir viendo el son las estrellas la luna anochecer amanecer sólo tenía que seguir viendo

Voz 21 21:55 porque la enfermedad también te enseña muchas cosas me ha enseñado a valorar realmente lo importante y mis hijos quizá tenido que madurar un poco antes que el resto quizá han visto cosas que no deberían haber visto en algunos momentos sí herido por su madre por supuesto igual que ha sufrido el restar familia pero igual les ha hecho más fuertes

Voz 20 22:16 piensas que que tienes que seguir que tienes que seguir y que tienes que seguir porque hay veces que no quieres ir llame al hospital porque dice es otra sesión mal con lo mal que lo paso con lo mal que lo paso

Voz 21 22:29 a raíz del del tumor me he sentido muy arropada y es fundamental que te sientas acompañado de esto porque tú solo no puedes es esa somos humanos y es es muy complicado ser positivo siempre para esto hay que ser positivo pues hay que pensar que sí que sí que se puede pero se pasa se pasa ido y Fede que es ambas

Voz 20 22:52 sale muy fortalecida mucho más mucho más mucho más

Voz 23 22:56 yo quiero seguir estando aquí y yo quiero a mis hijos y seguir

Voz 21 23:02 paseando por el campo feliz

Voz 23 23:04 sí ir corriendo al cole con ellos verles verles felices si ser Feli de también

Voz 2 23:15 pues eso vivir que que no es poco Antonio feliz año igualmente Un besito Un besito ganarme

Voz 1312 23:31 hasta la semana que viene estamos escuchan a Moncho ya sé que me has puesto eh

Voz 3 23:34 así si es que es una pasión que compartimos tuyo

Voz 1312 23:39 que descansen para hace Moncho en el rey del bolero que murió ayer en el hospital de de matar vamos a escuchar qué nos cuenta nuestro escritor de cabecera Javier Pérez Andújar

