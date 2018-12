¡Feliz Christmas!

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días

Voz 1312 00:57 Rafa Panadero buenos días

Voz 1775 00:59 Lancho buenos días en estas fechas tan

Voz 1312 01:02 señalada a la hora de buscar una noticia a la que poner banda sonora como siempre hace en este tiempo de radio en esta sección me temo que no esperamos grandes sorpresas

Voz 1775 01:13 no lo que escuche vámonos no no de en estas fechas tan señaladas saber

Voz 6 01:17 en el Rey del pienso yo

Voz 1775 01:20 yo soy amigo de orgullo y satisfacción y bueno yo es que creo que una semana como está pues noticia tiene que ser esa no ya sabes no por eso estamos arrancando con esto que suena que es la versión que la cantante norirlandesas acaba de grabar hace unas semanas al cabo negra partir de lo que pues es ya un clásico navideño no ese conduciendo a casa por Navidad que compuso en mil novecientos ochenta y seis bueno la grabó en ochenta y seis lo había compuesto unos años antes basándose en una situación real que le pasó se vio en un atasco para salir de Londres mientras conducía el Mini de su mujer para ir a su casa pasar la Navidad a su pueblo tenía por delante un largo viaje bueno estaba metido tienen un atasco ya se le ocurrió esto que suena

Voz 1312 02:10 si alguien aún no lo ha pillado no se ha situado la noticia que has elegido es la Navidad la llegada de Papa Noel y todo ese rollo no siempre es noticia no

Voz 1775 02:20 hasta este año no sobran motivos de actualidad para hablar de la Navidad más allá el discurso del Reino que siempre es noticia hay dos noticias que me han llamado la atención esta semana la primera la ley en el New York Times la policía iraquí e tuvo que salir a desmentir una noticia que estaba circulando por redes sociales iba acompañada de una foto que también resultó al final ser falsa en la que se contar va que Papa Noel había sido arrestado en un pueblo de Irak mientras repartía regalos

Voz 1312 02:45 pues poca broma con esto porque en un país como como Irak con con tanta división sectaria donde existe además una significativa comunidad católica

Voz 1775 02:53 pocas pocas bromas y fue la situación claro tuvimos que salía es mentir porque aquellos estaba poniendo tensa no la otra noticia relacionada también con Papa Noel o bueno mejor dicho con Santa Claus que es como Le llaman allí en el mundo anglosajón sabes quién la protagoniza no de

Voz 1312 03:07 sí nos Javier del Pino

Voz 1775 03:17 Donald Trump Lourdes no no podía ser de otro no

Voz 1312 03:19 es tremendo es tremendo esto Donald Trump hablando con una niña de siete años sobre Santa Claus

Voz 1775 03:25 exacto tradición navideña ya sabes en la Casa Blanca desde los años cincuenta pues el presidente y la primera dama bueno responden a niños que llaman por teléfono por Navidad preguntan cosas como se han divisado ya Santa Claus llegando al país pero este año se ha desmarcado hoy con otra pregunta que le hace a esa niña de siete años no voy a repetir la pregunta porque estamos en horario infantil pero bueno sabes a lo que me refiero no

Voz 1312 03:45 sí sí sí no no no digas nada en que ser desde luego hay que ser torpe cafre y no sé qué más para para meter la pata de esa manera por favor

Voz 1775 03:53 torpe que facilidad para destrozar sueños y traiciones e hablando de tradiciones en estas fechas hombre los especiales navideños de televisión no sonó

Voz 1312 04:01 no no no no no pasa por qué en esta Pino para poner Rafael que es un bueno es un imprescindible e inevitable con especial navideño ha todo bien buena idea que los tiene

Voz 1775 04:13 porque me con la idea verse otro momento para ponerle el pasado para ponerlas Rafael Pérez bueno no estoy pensando en especiales de la tele estadounidense no de la tele española y en concreto estoy pensando en lo que pasa

Voz 6 04:26 eso el otro día en el especial navideño

Voz 1775 04:29 eh Jimmy Fallon bueno todo empieza con el presentador preguntándole a la invitada que es la cantante Miley Cyrus está preparada para el numerito de Santa Claus ella le responde preguntando bueno será parado algunas a pensar en en el significado de la canción que van a cantar no

Voz 1312 04:47 esta canción es la que estamos escuchando no sé qué es lo que dice la ley

Voz 1775 04:50 termina la canción se llama Santa baby uno dos villancicos tradicionales más versionado de la historia desde los años cincuenta escuchado un poco

Voz 8 05:05 muy bonito muy mal

Voz 1775 05:06 gente una chica al está explicando a Papa Noel que ha sido muy buena en el año que no avisado a todos los chicos que se lo han pedido y que por eso porque ha sido buena pues le pide un abrigo de piel un dúplex un descapotable un año diamantes no está mal eh

Voz 1775 05:46 vivió todo bien no pero en un momento dado ahí pues la ex estaría el canal Disney cambiará la letra y convierte la inocente cancioncilla Navidad con un importe exacto un auténtico himno feminista con frases como se ha hecho yo puedo comprar mis propias cosas o el mejor amigo de la mujer es la igualdad salarial pues no está mal hay qué tal

Voz 1312 06:03 han tomado la el cambio de letra en las redes social

Voz 1775 06:06 la cinta está ya sabes que allí son muy polémicas en las redes sociales es fácil liarla no iguanas han visto comentarios al vídeo en cuanto a lo colgaron pues el tipo de bienvenidos a otro episodio de cómo la izquierda se caga en la Navidad o así yo como tener a Miley Cyrus quejándose de de igualdad salarial y de acoso sexual en fin más allá de la polémica hay de este cambio feminista muy de este año no los bien ciclo siempre se han dado para que grandes grupos hagan versiones de clásicos e incluso compongan sus cuitas canciones navideñas si te parece vamos a seguir la banda sonora de

Voz 1775 07:12 esta semana a Coldplay correcto es Coldplay Martin cantando las luces de Navidad Se llama Un tema que sacaron en dos mil diez nunca ha estado en ningún disco oficial pero bueno suena bueno suena eso suena cualquiera de sus éxitos con esa la realidad pegadiza que suelen poner sus coros épicos no que que mete en el final de la canción en realidad la letra es de Navidad pero está contando la ruptura de una pareja mientras brillan las luces de Navidad

Voz 15 07:36 pero el caso es que claro con la pena de la ruptura pues a Chris al pobre

Voz 1775 07:39 es esto de la Navidad no no le acaba de convencer no muy tierno todo tiene además eso sí que está muy bien Lourdes un vídeo muy curioso el grupo sale actuando en un teatro acompañado de tres imitadores de Elvis que están tocando el violín en la parte de arriba del escenario hay una frase en la

Voz 8 07:53 Patil que dice credo el Vivero

Voz 1312 07:57 bueno a ver no hace tanto la verdad pero reconozco que se me ha olvidado ya casi todo el latín que estudian mis tiempos de buf ya parecía ya digo que hace mucho yo también albur latinos yo he tenido que era una cosa eh yo era muy buena e introduciendo pero ya se me ha olvidado se traduce por favor

Voz 8 08:15 me he tenido que consultar en Google Il ha es toda una declaración de intenciones y lo que quiere es creo que Elvis está vivo Nos vamos con otras realmente curiosa

Voz 8 09:37 es reconozca que estará dificulta esta canción se acaba de publicar hace sólo unas semanas pese a que se compuso hace más de diez años en dos mil siete atenta que la historia es curiosa haber abuela cebolleta era batallitas previene batallitas clásico mira que está

Voz 1775 09:54 nos llama Sufian Stevens es un músico estadounidense que bueno entre los años dos mil uno dos mil seis publicaba cada Navidad un disco con canciones navideñas algunas serán composiciones propias otras versiones de clásicos no te quedes con era el típico recopilatorio para cantar con la bomba no eran canciones muy Cuddy muy cuidadas y que fueron muy bien recibidas por la crítica y en dos mil siete después de esa racha tuvo la idea de organizar un concurso sobre canciones navideñas en plan juego la idea era intercambiarse los derechos de autor de la canción que ganara el concurso con una de sus canciones que es esta que está sonando a que el concurso lo ganó otro músico de Nueva York Duffy se quedó con los derechos de este Lonely Man of Winter pero no publicó la canción sólo dejó que es escuchará pues en algunas sesiones privadas que el montaba en su casa no ya decidido pues diez años después de aquello once años en realidad en dos mil dieciocho sea decida publicarla en una edición limitada en vinilo en siete pulgadas también digital Icon lo que está recaudando ya está yendo bien la venta pues bueno ese dinero Bay para una un eje que Séneca Juana

Voz 1312 10:55 Duffy historieta eh has visto la banda

Voz 1775 10:57 ETA maneje que baja dedicada a impulsar la experimentación en el arte en Hoy bueno quiere servir como plataforma para nuevos artistas no

Voz 1312 11:08 estás muy muy a la última la verdad siendo navidades no tú me esperaba algo más clásico mira no me preguntes por qué

Voz 1775 11:16 a qué te refieres algo más ochentero que diría Pino

Voz 1312 11:18 exacto que también diría yo

Voz 1775 11:21 no reniego de ese lado ochentero de pero es que bueno Pino sequedad eso sea gran eso está lleno de prejuicios en mira para terminar retirar tirar de un clásico de mi infancia quizá de la tuya también mencionabas antes Rafael miraba con la idea e me veían Zico favorito lo admito era fíjate en El tamborilero exacto pues vamos a terminar con tamborilero pero ojo no con la de Rafael

Voz 8 12:10 me estoy emocionando Lourdes este que canta

Voz 1775 12:13 en Crosby que da el equivalente Rafael en especial de navideños pero allí en Estados Unidos

Voz 8 12:17 no pero oye más cantando yo trabajo

Voz 1775 12:20 está cantando con él David Bowie es verdad es el tamborilero pero con una modificación es como que lleva otra canción en medio no te cuento esto es de la grabación del especial del año setenta y siete navideño para CBS Crosby tenía setenta y cuatro años era ya bueno una estrella en sus últimos años de hecho murió hace años murió después de grabar el el especial no llegó a verlo cuando se emitía David Bowie tenía treinta acababa de romperlo con kilos estaba en pleno apogeo Ibon aceptó la invitación este programa pese a que les sonaba un poco casposo porque decía que era un programa que le gustaba su madre cuando llega Bing Crosby le propone cantar El tamborilero él dice que odia a esa canción bueno solución que a los productores de el programa con pusieron sobre la marcha otra melodía que le llamaron paz en la tierra que encajaba con la armonía del original de tamborilero y bueno sí que se puede oír que están cantando al mismo tiempo Crosby Bowie Thom poco luego pero bueno el resultado fue esto que escuchamos algo así como la modernidad de Bowie dinamitando una especial de Navidad

Voz 8 13:35 Lourdes reconozco que me encanta el efecto sé si todo lo que toca ahora verdad que artistas decencia magiar

Voz 1775 13:42 pero bueno es también cierto que quedarnos así un poco con este villancico bajón no te quedas un rato de programa no si quieres que poco tenemos un poco más arriba no ha arrinconado tamborilero venga venga

Voz 1775 14:24 del mejor ahí no el tamborilero con la versión de los dando igual le encantan las de grupo de Oregón que por cierto fueron teloneros de Bowie en algunas gira bueno ahí arriba no que esto mejor para ir de fiesta que para cantar en la escena no

Voz 24 14:36 bueno pero a mí siempre dan una versión animada que me pone mucho más gracias Rafa por dejarlo así al arriba arriba para para seguir haciendo el programa oye que tengas una feliz entrada de de año y que sigamos compartiendo Radio muchos años más a ver si de lo que dice un año chao