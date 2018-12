La Navidad de los autónomos

Voz 1 00:00 el

Voz 2 00:02 no

Voz 1312 00:59 vamos a afilar lápices a quitarle la capucha los bolígrafos y los rotuladores yo no sé si ellos tienen algún tipo de ritual antes de de ponerse a dibujar pero nosotros ya estamos así preparados para dar la bienvenida a nuestros humoristas gráficos Julio Rey Mauro Entrialgo en Madrid hola qué tal

Voz 3 01:17 hola buenos días Lourdes todos aquí

Voz 4 01:20 a ver estáis solitos pies que vuelto a casa por Navidad va aquí en Radio Barcelona Milán o qué tal muy bien acompañado calor de qué tal todo cómo van las fiestas

Voz 3 01:37 pues de fiestas

Voz 1252 01:39 no si se saturan un poquito pero bueno hay que hacer sitio puede todavía quedan

Voz 3 01:47 bueno yo rodeada de familia mucha familia somos muchos primos la radio dices

Voz 4 01:53 no me ver algún día

Voz 3 02:00 habría espacio eh

Voz 4 02:02 Mauro yo te imaginas navidades no sé porque no socio tu persona estaba muy poco Parrado saquen realidades tan metido en casa no Javi Cantero hace hace días que que no que no se entonces Camille que me navideño a ti completamente el rey de la fiesta

Voz 3 02:24 la barba blanca que tienes ahora aunque luego o Papá Noel

Voz 4 02:28 no yo yo Julio yo ya sabes que siempre voy contigo llega la alegría cuando llega la explosión de color

Voz 5 02:36 de camisas de cuadros

Voz 3 02:38 a ver si camisas sus únicas sí sí

Voz 4 02:41 hoy viene camiseta no muy navideño vaya a Emelec perdido no

Voz 1252 02:46 en un jersey de Bush pero al final me corta

Voz 4 02:51 el hace días que no nos escuchamos y no sé si queda ya muy atrás

Voz 6 02:54 no sé si preguntaban por por algo tan típico en estas fiestas sobre todo para los comentaristas el discurso de Navidad del Rey que ha parecido no no no no sé si lo escuchaste y

Voz 3 03:04 no sólo no lo escuché sino es que Miley los comentarios

Voz 4 03:09 me ha pillado señoritas habla si no me las Dios yo imaginaba haciendo ya viñeta escuchando el discurso y convirtiéndolo en Vigo

Voz 6 03:15 dietas practicamente Julio tú lo tú lo escuchaste

Voz 3 03:21 por imperativo legal

Voz 1252 03:24 que que bueno sí de tuve que seguirlo porque bueno alguna tira diaria de actualidad básicamente política y entonces me tocó efectivamente analizar el discurso de Su Majestad el Rey

Voz 1532 03:38 qué hiciste esta bronca Heath te callados callados trabajar

Voz 1252 03:43 pues hombre sí la verdad es que sí que se utilizó un poco como coartada pero pero nada no yo he pasado esa fase ya de las discusiones de Nochebuena entre familia Hay muchas cosas

Voz 5 03:56 qué suerte no va a haber yo creo que lo del discurso del Rey cuanto peor lo hace más titulares da sea casi no da titulares es buena nota

Voz 4 04:05 exacto exacto no porque no

Voz 5 04:07 deja de ser una figura simbólica que debe estar bueno pues no era ya limitarse digamos decir obviedades no estáis todos bien la convivencia la diversidad del país parece en todo caso aquí en cada vez menos interpretó como una especie como de la vuelta atrás pero poco de moderación de nuevo de del todo no

Voz 1252 04:32 fue evidente yo creo no eso es

Voz 6 04:36 se nota un poco la mano del Gobierno depende porque el Raising sí que le da al imprime sumo pues su estilo o lo que quiera comunicar pero luego está lo que el Gobierno más o menos pues su yo me imagino que debe también

Voz 1252 04:48 si no se consensuar no

Voz 3 04:51 claro claro escuchen ni ni chistes osea imagínate

Voz 5 04:56 hombre lo diga ahora mismo aquí es algo nuestro ocurre en Cataluña es que tenemos la piel

Voz 3 05:00 muy sensible sensible salto nadie es que es buena

Voz 6 05:07 que se hizo es ojalá hubiera hecho un discurso parecido el tres de octubre

Voz 5 05:10 exacto sí sí completa que probablemente era una ficha mucho más clave digamos pero pero

Voz 1252 05:15 claro es que la entidad agradecidos de un poco más más

Voz 6 05:20 Aíto se Tura efectivamente

Voz 1252 05:22 distinta yo creo que son en este caso a la convivencia bueno pues bajó como dice muy bien la ley soltó noi hasta cierto punto es agradecido

Voz 1532 05:32 Lourdes ha dicho los catalanes como no incluyendo te no

Voz 4 05:35 no

Voz 7 05:36 es dijo yo ya no sé yo yo estoy yo soy ya como ciudadana de los Monegros un poco sois la número dieciocho que es la el puente aéreo es verdad

Voz 4 05:49 no debería ahora mejor

Voz 7 05:53 lo que alguien alguien decía en Twitter que el

Voz 5 06:00 día veinticinco para mañana se encuentran una comunidad de gente en el AVE Madrid Barcelona

Voz 4 06:06 sí somos los que cenamos

Voz 5 06:09 una ciudad del veinticuatro y comemos en otra no somos los que tenemos la familia dividida hice unos miramos con complicidad esta mañana en el somos como de otra comunidad

Voz 6 06:18 en la en la sabes suele pasar no lo destaca el el el de los viernes y el domingo

Voz 4 06:23 no por la noche que nos hacen contra nota conocéis ya si alguno de vista ya lo

Voz 6 06:29 pero bueno que no está Peridis tenemos una hemos empezado cuando del Rey en la historia de los LC

Voz 4 06:36 antes pertenece más al Rey Emérito que al actual pero a mí me viene estupendo para para presentar a a esta otra ilustradora que se suma a nuestra tertulia que también sabe bastante de elefantes al menos de uno muy antiguo Ximena Maier que tal como está hola buenos días Lourdes cómo estás afónica a ver digo es que está todo el mundo enfermo bien abrigados cómo cómo estás muy bien muy bien aquí en Málaga encantada de la vida de buena mañana el verano

Voz 6 07:04 ha pasado me dijiste de de guía de Cicerón por el Prado en una visita maravillosa estupenda así con ese cuaderno que que no presentaba de tus apuntes de en el Prado sí yo le va de elefantes porque no se ha llegado estos días a la a la redacción un libro precioso que se llama el taxidermista el duque elefante del museo cuéntanos Jimena de qué va esta historia esto es es mi último libro que está ahí

Voz 8 07:27 la tónica es un es un álbum ilustrado de

Voz 6 07:31 tiene ochenta y cuatro páginas

Voz 8 07:32 casi todo dibujo cuenta la historia del elefante el Museo de Ciencias Naturales de Madrid que es un me hizo mucha gracia porque es un pueblo muy rocambolesca porque empezó

Voz 6 07:40 como bueno es es

Voz 8 07:43 es un elefante que mató el duque de Alba en un safari pero en vez de acabar ahí sin más como cobrando el trofeo lo donó la piel al museo decide naturales entonces el taxidermista del museo Luis Benedicto se empeñó en dice Carlos que era una yo no no sabía pero era una tarea titánica totalmente tardó dieciocho años en llegar llegó en una procesión que lo montaron en el Jardín Botánico entonces hay unas fotos increíbles de un elefante paseando por Madrid me pareció digno digno de

Voz 3 08:08 de seguir un poquito más que sigue que siguen en el Museo claro

Voz 1532 08:13 mirando por cierto en los créditos Mena que que el museo no tenían nada que ver porque lo típico es que el museo abre hubiera colaborado en la edición del libro no lo veían como gran publicidad me han dado ganas de volver al museo

Voz 8 08:26 en la edición no aún no han participar pero me han ayudado muchísimo porque he estado en bueno llenando todos los archivos viviendo y además ahora hay una exposición en el Museo de con todos los originales y muchísimo material de todo el que tienen porque porque lo que tienes que es una historia que aunque parece de otro mundo es el paso hace menos diez en años con lo cual está hay un montón de fotos y un montón de cartas y de papeles

Voz 1532 08:44 es que hacer gran publicidad nada más leerlo dices me voy al museo porque en tengo

Voz 1252 08:47 que hubiésemos es una

Voz 4 08:50 la vía permitirme antes que nada hablando el museo

Voz 1252 08:52 he aquí un beso muy fuerte una amiga Teresa que trabaja en dicho museo y es posiblemente la mayor experta en caracoles del mundo lo digo en serio

Voz 1532 09:05 pero no de los de comerse los coma

Voz 1252 09:08 no no no digo que no no pero es verdad que hablar de caracoles que para nosotros es solamente eso seres que deja mocos y cierre las tres ver y hablar con ella de de ellos es fascinante

Voz 6 09:23 el Jimena yo yo creo que deberías pedir una subvención ya pero ya para seguir haciendo libros de de de historias de los museos porque no recuerdo la visita al Prado que nada más entrar me dijiste esto te lo tienes que tomar como si fuera él ola de de las Cortes de los Habsburgo

Voz 4 09:39 por ahí hay mucha verdad

Voz 6 09:41 sí claro eso ya te invita a mirar con otros ojos los cuadros y la visita Irak o a buscar los colores como también nos enseña es realmente revelador yo creo que te te diría

Voz 4 09:53 estar subvencionada ADIC

Voz 1252 09:57 hay que agradecerle el Prado que por cierto ahora en el XIX que cumple los doscientos años

Voz 4 10:02 es verdad lo fundó

Voz 1252 10:04 la esposa Isabel de Fra de Braganza que era la mujer de Fernando VII nada que era un auténtico bañan pero ella era todo lo contrario y gracias a ella y a su empuje se consiguió que que por cierto estaba destinado precisamente a Museo de Ciencias Naturales

Voz 4 10:22 claro claro sí tenía ahí hubiera hubiera tenido poco que viajar el elefante de de de lo votan igual al Prado me hubiera quedado sin libro porque no no no hubiera habido esa profesión tan bueno no sé

Voz 6 10:32 te hemos invitado para hablar tu libro como como bien estamos haciendo pero para que te quedes también con nosotros a a comentar el no sé qué qué le habéis pedido a los reyes magos el año nuevo pero eso

Voz 4 10:45 toma Jiménez también yo soy autónoma así que levante más fácil preguntan quién de esta no es

Voz 3 10:56 yo creo que igual estabas contratado bueno no no no no no nunca es todo viste

Voz 1252 11:02 al principio al principio sí que estuvimos en nómina pero la verdad es que eso nos hacía firmar contratos de exclusividad prefería muy diversificar la única manera siendo autónomos

Voz 1532 11:15 seis autónomos pero con despacho en redacción

Voz 1252 11:18 no despacho no te con redacción no el despacho voy a decirlo que nunca me han gustado

Voz 1532 11:23 tenía hay un pequeño espacio para vosotros

Voz 1252 11:26 no por por eso porque nunca lo hemos querido estar en la redacción de un periódico que es algo fascinante que ese tiene vida propia ICOM muchísimas sinergias que enriquecen a desperdiciar es sometido en un despacho sabía porque

Voz 1532 11:42 Hari luego salías hablo no no no no

Voz 1252 11:45 tras esto estamos debemos estar siempre inmersos en en la redacción y repito para mí yo he aprendido muchísimo posiblemente todo lo aprendido en la redacción de un periódico Illa he vivido y las vivo mucho muchísimo me vuelco en la redacción oí con los compañeros Si bueno ellos

Voz 4 12:05 no yo yo creo que no iba no iba por ahí Mauro que parece un inspector de trabajo verdad

Voz 9 12:09 sí haciendo piña vamos a algún falso autónomo los autónomos haces grupito

Voz 5 12:21 sí

Voz 3 12:24 vamos a ver eso es interesante como autónomo una experiencia ya

Voz 5 12:28 dada es decir que

Voz 1252 12:31 estamos íntegras en la redacción pero no lo es hasta cierto punto

Voz 4 12:38 sí sí sí

Voz 3 12:41 por ejemplo ya u yo creo que

Voz 1252 12:43 Nos centramos un poco más en el tema los autónomos es decir los colaboradores a lo que se llama en prensa colaboradores jamás han sido atendidos por los comités de empresa es decir que si nunca hemos es somos Mickey que estamos ahí a nuestra bola tenemos que negociar sólo tenemos que que pelear y defendernos siempre solo

Voz 1532 13:09 pero de todas formas la imagen verdadera del autónomo es todavía más es todo personas que estábamos que veía que a más sórdida en algunos casos porque algunos dibujamos en calzoncillos alguna vez pero sí la imagen del autónomo dibujantes estar en nuestra casita

Voz 5 13:26 pero pero nosotros somos atípicos pero bueno en todo caso creo que al final el tema

Voz 4 13:30 no no comentar filas

Voz 3 13:32 a las decisiones

Voz 4 13:38 ah o se aumenta la cuota una subida que el Gobierno aprobó ayer en la la subida en la cuota mensual para los autónomos y que a cambio tendrán derecho a paro conciliación familiar

Voz 3 13:48 a ver es sólo prestaciones

Voz 4 13:51 a cambio de una pequeñas

Voz 1252 13:53 bueno primero tengo que verlo porque antes también está muy claro es que antes también teníamos en teoría digo sólo al paro lo único que llegar

Voz 5 14:05 a punto de morir practicamente

Voz 3 14:07 no era era casi imposible era casi imposible que podía ser guiado pero en cambio sí que cobraba

Voz 1252 14:16 cantidad

Voz 5 14:17 no como ahora exactamente

Voz 1252 14:19 el que ahora la diferencia por lo visto es que va a ser verdad

Voz 5 14:23 pero vamos a verlo no haberla la figura del autónomo del presente del futuro es decir cada vez las relaciones laborales de de cualquier trabajador con la industrial en el que esté van a ser más debidas no no van a ser estos mal matriz no es para toda la vida no que era el trabajador de hace cuarenta años con su empresa sino nos van a dar más libertad pero también más desprotección

Voz 3 14:47 no yo creo que más entonces es imposible bueno bueno

Voz 4 14:53 es déjale sueltos

Voz 3 14:56 estaba pero

Voz 4 14:59 perdona Julio perdón a mirar la nueva economía que encima nos lo venden como una ventaja

Voz 6 15:03 no te creas a ti mismo voy tú decides por ti mismo trabajo

Voz 5 15:07 quieren trabajos mostrará libre pero vamos veamos casos éstos no de falsos autónomos como empresas éstas de repartición de paquetes yo en todo caso ha dicho algo muy interesante que es que el hablando en los comités de empresa no yo creo que la gran diferencia entre la protección de antes y la desprotección habitual es la falta de sindicatos potentes la falta de que los trabajadores jóvenes no nos hemos a organizar

Voz 10 15:32 adornó no hacemos piña no hacemos lobby

Voz 5 15:35 no somos recibidos como grupo con influencia en Moncloa ahí tenemos capacidad de influir en la redacción de las leyes cuando estas leyes que estás la patronal el está son sindicatos que representan a los trabajadores ya muy protegidos en general suelen desatender los trabajadores más precarios y temporales y autónomos

Voz 6 15:56 sí

Voz 4 15:57 Jimena estas noticias vernos

Voz 11 16:02 tocan a la

Voz 1252 16:03 tocaba reconstitución precisamente para aplicar reformas laborales no

Voz 4 16:08 Jimena que está un poquito lejos si no no yo pero es que lo malo declara autónomo viene la palabra lo dice claro autónomas estamos cada uno por nuestro lado con lo cual

Voz 8 16:15 es muy difícil hacer esa piña que ya nos vendría bien pero no sé

Voz 3 16:21 como si es verdad que la palabra buscarte la vida no

Voz 6 16:28 lo que decía es de los falsos autónomos pues bueno está bien también que ese que ese desde el Gobierno se tenga la la la intención seria de de perseguir esta esta figura no es que se utiliza para ahorrar costes a la Seguridad Social contratando a gente a de forma autónoma como pues colaboradores en lo que sea hay realmente pues están ocupando un puesto de trabajo que debería estar en tributado en la en el régimen general de de trabajadores no creo que las sanciones van a variar entre tres mil y diez mil euros por por trabajador

Voz 12 17:01 qué difícil

Voz 4 17:04 nadie lo que decíamos que teníamos

Voz 9 17:06 somos todos pensando que conocemos que son falsos autónomos cuenta no de las multas

Voz 6 17:14 no es que es interesante porque justo esta semana se ha pronunciado la inspección de trabajo Valencia allí ya con Colón concluye que hay doscientos repartidores de la empresa una empresa estas de reparto de comida creo que es globo no que reparten comida a domicilio lo reconoce como falsos autónomos ya pasó antes en Madrid Barcelona

Voz 1532 17:34 luego tienen una cosa buena iba a decir que para eso estamos aquí en la mochila que llevan que es muy fácil dibujar lo digo has esa es la visión del mundo ya no tengo ni idea de deporte y entonces Xilai

Voz 3 17:50 a ver yo me dicen pero

Voz 1532 17:53 que os mochilas puesto a tomar un bocadillo pero nunca me dio una mochila de Globo la dibujó perfectamente porque es un sin no hay cubo perfecto no

Voz 4 18:04 como recordarme que propongamos como nuevo ministro de Trabajo

Voz 3 18:11 esta tertulia dibujando

Voz 1252 18:13 economistas yo me fiaría de Mauro Entrialgo como ministro de Trabajo

Voz 4 18:17 sí sí solo sola sólo daría el visto bueno a empresas con mochila o logos bonito sí lo tienen

Voz 6 18:25 estas empresas alegan que los trabajadores tienen la libertad para decidir si aceptan ahora un servicio y no sé me parece como un cinismo brutal no decir que son trabajadores autónomos cuando porque ellos deciden si cogen a uno el el trabajo creéis que es una falsa libertad que resta derechos a los trabajadores

Voz 3 18:45 tú dirás Jimena si no no tienen toda la pinta desde claro

Voz 6 18:51 es que eso es perverso porque nos lo venden como como una supuesta ventaja como como ser dueños de nuestro propio destino bueno como este de todo tienen unos nombres muy bonitas en todo esto pero al final en fin creéis que muchas plataformas ligadas a a esa llamada Nueva Economía utilizan la falta de regulación lagunas que haya en la en la regulación para que muchas de sus prácticas y sirvan para echar por tierra conquistas que han llevado décadas de conseguir porque antes hablaba hablabas Alex de los sindicatos pero lo pero claro gracias a la labor sindical durante años

Voz 11 19:29 se ha conseguido

Voz 6 19:32 Aspen lo condiciones dignas para los

Voz 5 19:35 a todos los logros han dependido del organizó el trabajador organizado sindicatos y de huelgas y de protestas y depresión incluso a veces de liarla un poco a realizar algún tipo de de de de agrupación de autónomos que las hay de hecho no pero realmente no acaban de tener a quizá porque el autónomo no tiene tiempo nada más que para estar trabajando en Domínguez es la factura a las tres de la madrugada ahí ya no tiene tiempo más para organizarse pero siendo tantos como hay es es más que habrá es es raro que no haya nacido algún una gran organización con fuerza de verdad

Voz 1252 20:16 había que destacar que durante muchísimo tiempo el comercio pequeño que básicamente es autor

Voz 11 20:20 como era punto de creación de empleo así exacta en España

Voz 6 20:26 en las pequeñas empresas pequeñas medianas empresas es el el tejido empresarial básicamente dejadme que hablando de libertad derechos perversiones del lenguaje cinismo a nivel empresarial y también político quiero pedirles que que escucháis algo

Voz 13 20:41 sí juro sí juro sí

Voz 4 20:43 prometo sí juro por España prometo

Voz 14 20:46 defender a las personas más débiles de esta tierra

Voz 15 20:48 la frente a la cobardía del racismo

Voz 16 20:51 que luchar con la consecución de un Andalucía soberana feminista igualitaria mestizas para defender

Voz 17 20:59 al noventa y nueve por ciento ya la escuela pública del poder desde

Voz 6 21:08 ha habido cambio en Andalucía pero el tiempo nos dirá si es un cambio demasiado forzado de momento escuchándole parece que los líderes del PP PSOE Ciudadanos Vox y Adelante Andalucía cada uno va a la suya lanzando su mensaje no Julio tú viñetas sobre el acto en Andalucía en el mundo me me encantó no puede ser más clara no es el retrato de de un Frankenstein el cuello lo atraviesa un tornillo de dos colas de dos colores el azul de Pepe y en la baja de Ciudadanos lleva tiritas en la cabeza de color verde de Vox

Voz 1252 21:39 en la X de la X de voz Bono tal como yo veo ese y Party que que afortunadamente ha bautizado Zapatero la verdad que me has sorprendido no pensaba que tuviera tú si no creía que tuviera tanta imaginación y parte

Voz 3 21:57 sí yo yo le llamaban el Trifón

Voz 5 22:00 sí

Voz 3 22:04 el es muy ingeniosa pero sí la verdad es que me ha sorprendido

Voz 4 22:09 pero no te estos

Voz 5 22:12 Tea Party no parece y Norteamérica

Voz 3 22:14 a explicar todo lo que hagamos hoy la digo para que los que no son frikis de la política americana la ley sí sí sí

Voz 11 22:25 bueno vamos a ver pero sobre el terreno

Voz 1252 22:29 pues sí que yo lo sigo viviendo como un Frankenstein y de hecho es son pactos en teoría por lo menos la relación con Ciudadanos muy antinatura lo del PP no tanto ID hecho yo creo que el PP va a remolque de Vox dentro de nada vamos a verles también jurando eh

Voz 1532 22:48 ahí sino el tiempo habían personaje de cómic de serie B de los años que en cuenta que se llamaba Frankestein nací que también le he pegado muy bien

Voz 5 22:57 pregunta Julio acabas de decir qué te parece un pacto antinatura especialmente con Ciudadanos porque lo dices

Voz 1252 23:04 y bueno es que vamos a ver Si Si partiendo de la base de que Ciudadanos yo considero que forma su programa es un programa también Frankestein un poco aquí otra época ya hay me la Lito es adecuada pero pero bueno en teoría estaba ocupando pretendía tenía vocación de ocupar un un espacio de centro o de centro derecha evidentemente entonces claro si te echas en manos de Vox siendo como puede conseguir eso no puesto que Vox es a pesar de que ahora intentan desde la derecha y que si pulirlo un poquito y quitarle el atributo de ultraderecha

Voz 1532 23:46 en las firmas han escondido no en esa afirma que están los vicepresidentes de Pepe y Vox firmando el pacto el de ciudadanos que está detrás de la cortina

Voz 4 23:56 el

Voz 6 23:59 estás ahí en Málaga cómo cómo es este este panorama hombre yo veo que

Voz 8 24:04 qué quiere qué poco dura la alegría en casa el centrista porque es claro es Ciudadanos hace suponía que podía ser un cambio pero pero claro si si si bien así pues pues si viene con el veneno dentro el

Voz 4 24:17 aquel Valle lecciones en dos mil diecinueve les

Voz 6 24:21 es un municipales por ejemplo yo me imagino candidatos ahora mismo echándose las manos a la cabeza pensando cómo van a vender a su partido o como aprender su opción que la venden como liberal europeísta recordemos que Villegas en un acto creo que fue en Alsasua no quisieron un acto España Ciudadana una estas plataformas que que hay Illes recriminó a los de Vox a hacerse fotos con Marie Le Pen cuando y luego ir a concentraciones como esta que tenía espíritu pues eso

Voz 1252 24:51 pero si es que es Lourdes Clyde que Vox haga fotos con Marie Le Pen es lo lo normal lo que no era normal es que se lavan los de ciudadanos con Vox

Voz 5 25:03 bueno yo creo que Ciudadanos es un partido que nació con muchas almas aquí en Cataluña ya en los primeros años dice no es tan conocido en España pero ya tuvo una una confrontación entre un sector más socialdemócrata más liberal y un sector más clásica más españolista digamos yo creo que está claro es la que está ganando hay otra cosa sino por practicidad es decir me da la sensación que aquí en España nunca realmente ha habido un electorado suficientemente grande socio liberal para tener un partido influye la gente siempre ha sido más o más socialista o más conservadora en todo eso creo que es interesantísimo el caso de Valls de Manuel Valls que el candidato para la alcaldía de Barcelona por ciudadanos que va de independiente por cierto pero él tiene una visión muy francesa de este tema que es a la ultraderecha Nice la toca es que ni la es que ya podemos ni se os ocurra tocar eso un partido

Voz 1532 26:04 pero en el que sí que pacta con la ultraderecha claro

Voz 5 26:07 ah pero está siendo fascinante no como aquí la costura que está rompiendo no hay ahora mismo en Twitter el está siendo abiertamente crítico con esto esta diciendo que que está a favor de mantener los principios a una costa depender de perder unas elecciones que ahora me imagino que los que se están metiendo las manos en la cabeza ahora mismo son su propio partido

Voz 1252 26:25 pero lo que está poniendo en evidencia es que la clase política en general hace política de corto plazo de cortísimo plazo España testado igual

Voz 6 26:37 antes echa muchísimo de menos no

Voz 1252 26:40 pero claro eso puede llegar a ser dramático porque porque ya no hablemos de las contradicciones partidistas pero pero efectivamente hay unas elecciones y a ver qué bueno no

Voz 1532 26:50 de hecho pues todo este discurso absurdo en contra de los pactos que tenían contra Sánchez a los cinco días hacen ellos exactamente lo mismo no que son son paso ya se les olvida todo eso está más nada y ahora claro dejan el chiste que habían hecho con el Gobierno Frankestein pues les vuelve a contra ellos

Voz 4 27:10 es que si la tira de de julio

Voz 6 27:13 pero vamos a tomarnos un descanso nos tomamos un café volvemos a para hablar con los autores de un libro muy especial ya veréis

Voz 5 27:19 a vivir que son dos días

Voz 4 27:36 seguimos de charla con nuestros humoristas gráficos Jimena Maier que nos está escuchando desde Málaga Mauro Entrialgo y Julio Rey se puede hacer hacer todo el año pero disfrutéis regalando libros estas fechas

Voz 1252 27:51 siempre siempre siempre piense absolutamente vamos de hecho yo no regalo otra cosa

Voz 4 27:56 los que tenemos sobre la mesa además son muy de regalar

Voz 1252 27:59 libros en papel

Voz 4 28:02 esto para nadie

Voz 3 28:04 a ella

Voz 4 28:07 sí pero si regalas un libro digital que del empiece el enlace

Voz 1532 28:13 bueno hay unas tarjetas que te pone te puedes bajar no sé cuántos libros

Voz 5 28:17 el tren no es así yo recomendó todos los autores siempre siempre poner precios del libro digital populares fáciles baratos porque cuando alguien compra el libro tu libro barato digital luego lo compra papel para arreglarlo claro es verdad eso lo lo lo lo vi que era una cosa muy común en la gente que venía las firmas digo perdonó el momento

Voz 1252 28:37 estábamos hablando antes Mauro yo

Voz 11 28:40 lo pausa

Voz 1252 28:41 que no estamos muy seguros de que la gente se acuerde ya de lo que es lo que era el Tea Party no no conviene ir si no solamente este Matí Cominos recordar que Teeparty ha acabado en algo como Trump es decir que ha desembocado

Voz 4 28:56 semejante pero

Voz 1252 28:59 va todo tan deprisa que efectivamente esa referencia que del free party el Tea Party yo creo que ahora mismo hay que matizar de los dos conceptos

Voz 6 29:08 exacto y los monstruos que acaba generando no

Voz 1252 29:11 sí sí tenerlos bien presente un sueño

Voz 6 29:13 por qué que estas Navidades ha cubierto de gloria

Voz 4 29:16 con la llamada de la

Voz 6 29:19 niña y luego subiendo las redes en su Twitter una foto que se hace con los Seals Navy lo las fuerzas especiales en Irak

Voz 4 29:26 que hablando claro no saben ustedes siempre enmascarado con otros parir ahora detenido en Guantánamo exacto bueno yo decía lo del libro porque nada más ver el libro que del que vamos a hablar ahora

Voz 6 29:42 pensé inmediatamente fíjate que tiene diecinueve años vencería tengo ya ya está ya ya lo propuse la carta de los Reyes Magos inmediatamente se titula Henry Story una historia ilustrada de las mujeres lo edita la editorial Lumen

Voz 0025 29:58 firman la la ilustradora Cristina Bravo

Voz 6 30:00 si has Cristina hola buenos días el historiador y especialista en género Nacho Segarra y la historiadora del arte gestora cultural y escritora María bastardos qué tal Nacho

Voz 4 30:09 María hola hola buenos días vale a dos si nosotros en Valencia está es la radio de las autonomías al alguien grave aquí repartimos competencias no recortamos competencias hoy una la I aquel

Voz 1252 30:27 veamos competencias exacto

Voz 4 30:29 sabes que soy una gran partidaria del centrifugado en España todo iría mucho mejor con todas más centrífuga Lito por qué por qué decidís hacer este libro en un momento en el que parece que es como

Voz 6 30:41 te voy a decir ahora el término este mainstream no que que las librerías están llenas de libros feministas que reivindican la historia Suecia de las mujeres personajes femeninos que cuál es la diferencia de vuestro libro que con la que va a sorprender a los lectores

Voz 11 30:58 bueno la verdad es que en el libro

Voz 20 31:01 no partió de un encargo pero quisimos darle un cuño muy personal y sobre todo una de las grandes bazas que tienes la diversidad no no queríamos hacer una historia de las mujeres pues

Voz 11 31:13 Aranca anglosajona con la figura

Voz 20 31:17 Margaret Thatcher queríamos ir por dentro

Voz 4 31:20 mira cada lo que también salen todas no como ejemplo de bueno aquí sale también un poquito poquito hacer vamos pero

Voz 11 31:26 hace un poco menor no

Voz 0025 31:28 los que no está en la portada

Voz 4 31:31 pero por ejemplo sí que está un personaje que yo no conocía a Marta Gomez regalado por ejemplo

Voz 0025 31:37 sí de hecho es que nuestra intención principal yo creo que era mostrar un sujeto político para el feminismo que fuera muy amplio y muy diverso no hay que fuera un libro además Trans feminista entonces figuras como la de Amaral ataques una mujer mucho de Oaxaca que es activista que es antropóloga por los derechos de las mujeres transexuales nos parecía que era un personaje clave que tenía que aparecer en el libro

Voz 6 32:03 está esto es una esto no es una historia de historias en plural que además abarca desde la prehistoria hasta la actualidad con una división histórica digamos peculiar que responde me imagino que algún algún propósito vuestro como como habéis trabajado libro porque esa esa tres no la las ilustraciones además Cristina están también muy acordes con con con este planteamiento un tanto peculiar no de de la historia bueno el encargo venía por la editorial como he dicho sumario y Nacho cuando los a ellos les llega imprime lo transmiten María de hecho decidimos que fuera una historia cronología bueno de hecho la editorial quería que por favor fuera que hubiera una idea de o lo que fuera cronológico y de allí a parte a partir de todo es que claro

Voz 15 32:55 María Ignatius encontró que había una cantidad infinita información que teníamos que abarcar de alguna manera yo por mi parte gráfica era como vale vamos a a gestionar la información que nos den o que me den María Nacho de una forma que sea agradable de leer y que que aporte un plus a toda la información que es que es mucha ha de forma

Voz 6 33:18 lo que sea para para la lectura agradable Hay aparte de más

Voz 21 33:23 un poquito más dentro de las imágenes cuando cuántos siglos de historia abarca estos personajes desde la Prehistoria hasta hay algún personaje femenino de la Prehistoria conocido

Voz 3 33:35 no es que no es su no es solista logré

Voz 1532 33:40 el de personal que la gente esté escuchando creerá que es un poco que un libro más de biografías que mujeres y una cosa más compleja

Voz 20 33:49 bueno la verdad es que con la con la Prehistoria y lo que hicimos fue evidentemente no conocíamos ningún nombre propio de mujer prisa

Voz 3 33:58 pero fue muy interesante revisar cómo se ha analizado la Prehistoria para dar carta de naturaleza

Voz 20 34:07 unas ideas de género que son completamente contemporáneas no es lo que el ejemplo que ponemos es que nuestros libros de Historia del cole empezaban con una imagen de una paralela en que los hombres cazaban mamuts y las mujeres estaban dentro de la cueva haciendo pues el potaje de mamut entonces claro esto es evidentemente no hay ninguna prueba que certifique que certifique esa división de género tan brutal o que incluso la alimentación de mamut fuera tan prioritaria Licht además

Voz 5 34:36 pero hay una reflexión a un debate ahora mismo una todo lo contrario porque

Voz 1252 34:41 hemos estudiado lo que indican que la mujer era realmente

Voz 5 34:44 la cazadora ya era bastante más hábil en este caso de disculpa pero es que creo que ahora mismo en el en el mundo académico de Historia hay un debate interesante por ejemplo siempre se asumido desde a patriarcal que todas las pinturas prehistóricas de las cuevas tenían que ser hechas por mano masculina

Voz 6 35:00 sí sí

Voz 5 35:00 no ni que sea porque porque es la visión de defecto que se suele tener recuerdo este creador que que decía no es que el territorio de las cuevas el territorio femenino por qué no plantearnos que una mujer pudiera haberse encargado realmente la que controlaba esa parte de esos

Voz 11 35:16 ante

Voz 3 35:18 además bueno la verdad es que querían

Voz 20 35:23 Nos claro una de las cosas cuando nos planteamos hacer una historia de las

Voz 5 35:27 geles que es que es muy

Voz 20 35:29 amplía era no no repetir ciertos tics de la historia patriarcal sabíamos esos tics porque habíamos estudiado Historia Historia

Voz 6 35:37 la historia que estuviéramos todos claro la estaría del hombre blanco en hombre público de la vida pública del hombre blanco adulto

Voz 4 35:47 aquí se se cuentan poco la conquista de espacios de libertad

Voz 6 35:50 no a lo largo de la de la historia hay cosas que desconocemos muchas veces no porque luego lo ha silenciado la misma historia no hacían fue bueno de hecho nosotras lo que pretendíamos

Voz 0025 36:02 será ya sabéis que ahora como una explosión de libros sobre mujeres no en las librería has todas los hemos visto que sí que es cierto como decíais antes que es una sucesión de pues de personajes importantes de personajes trascendentes por decirlo de alguna manera que juegan mucho siempre con lo biográfico y nosotros a la hora de enfrentarnos a esta historia lo que queríamos precisamente era narrar esa conquista de los espacios de libertad desde un punto de vista más Cole activo no que no se basará simplemente en personajes principales sino que hablara de las luchas de las mujeres desde lo colectivo también que no fuera una historia de las mujeres en el sentido de biografías de mujeres importantes que se van sucediendo sino que fuera una historia de la humanidad pero vista desde la perspectiva de las mujeres por eso en el libro no faltan las fechas claves para la humanidad desde el genocidio armenio hasta el Black la quiero decir está todo pero siempre enfrentado desde un punto de vista de las mujeres que es el que siempre ha quedado silenciado

Voz 6 37:01 en todo ahí mujeres siempre mujeres superando si derribando muros en todos los ámbitos siempre también hay quienes insisten en en ponerle piedras en el camino quién es quién eso las piedras de hoy en esa lucha de las mujeres para conquistar más libertad más igualdad

Voz 4 37:16 no se crea una consejería de maternidad

Voz 3 37:19 sólo digo sí a mí

Voz 1252 37:23 yo creo que la primera perdona a la primera piedra de la que hay que mencionar inevitablemente desgraciadamente la violencia machista

Voz 6 37:31 sí

Voz 5 37:32 permitidme preguntarle a Cristina siempre lo más gráficos

Voz 4 37:38 empezó a hablar de colores cuando son encontrados

Voz 5 37:41 bueno porque la paleta de colores que ha utilizado para el libro me me me gusta muchísimo pero aparte de eso claro la documentación que han tenido que hacer esperanzas de la documental

Voz 1532 37:49 te queremos en la paleta que quería hacer una pregunta concreta yo normalmente a Cristina paleta pequeñísima y me parece que en este añadido puede ser uno dos colores porque el violeta no te lo había visto nunca

Voz 15 38:00 tú eres Mauro no te veo y digo por las voces y además me ha hecho mucha ilusión que estés pues es algo que que que yo soy una fiel lectora bueno era porque hace años que no pero que del jueves entonces me he criado mucho leyendo tus cómics

Voz 1532 38:21 a mí la primera vez que un dibujo tú y porque ya digo la paletilla pequeña dije mira qué bien rojo verde azul amarillo en este visto que ya me marrón Violeta tiene era necesario claro

Voz 15 38:34 sí violeta o el rosa a mí para que no haya visto libro es los colores que salen mayoritariamente es el rojo el azul y el amarillo que son los colores que suelo usada de mis ilustraciones mayoritariamente pero también obviamente pues está pues el marrón de marrones hay muchas variedades de marrones porque

Voz 4 38:57 como la historia de las mujeres y que muchas veces

Voz 17 39:02 eh y luego también hay

Voz 6 39:04 sí pues si el morado Lila digamos también

Voz 15 39:08 qué verde también tenía que usar colores básicamente y aún así está bastante controlada controlado porque ignora cómo no me estoy yendo de hecho me hice una paleta el Photoshop mira como de ahí no salgo han de ser estos colores y de ahí no puedo añadir más

Voz 1532 39:24 claro es que yo hago lo mismo entonces no es lo tuyo digo se nota mucho que sea bueno porque muchas veces

Voz 3 39:31 sí sí

Voz 4 39:34 las llaves y que cierre de ello está poniendo hemerotecas

Voz 5 39:37 el recomendación para retratar estos personajes femeninos influyentes tanto en grupo como individuales cómo como has de dónde has partido porque claro mucho

Voz 3 39:51 a veces las representaciones de estos personajes femeninos

Voz 5 39:53 es el de una historia que suelen representar la mujer siempre como bonito y poco más

Voz 15 39:59 no claro lo buenos que al ser Llera

Voz 22 40:02 el libro tenía muy claro y aparte me alegré mucho cuando María me contó

Voz 15 40:05 todo y me explico de que iba libro porque era como libro que hubiera querido tener cuando era dieciocho diecinueve no quiere decir que no se pueda le a gente sin además mayor o más pequeño pero es un libro que para que quien tenga interés en abrir otra puerta a nivel de la historia otro pues teoría que existe es claro desde entonces el María me me haría Nacho lo que decimos es que ellos fueran Yen entran enviando la información entonces a partir de allí yo hacía una búsqueda en el libro tiene varias partes que lógicas y una parte muy importante es el Times que sale que son las dobles páginas llenas de pequeños puntos entonces ella es me pasaban la estas partes que muy claves para mí ahí pues me leía cada punto iba a Google más frente a leer lo que pasa como Google pues como todos que de digamos al tema gráfico bueno obviamente otros temas pero en el gráfico no puedes cagar la a la hora de encontrar información que estás hablando de un tema aquí tú conoces un poco más ir algún país que desconoce aún más entonces pues yo me dediqué mucho a leer un poco más sobre la lo que ellos es me pasaban un puntito entonces yo ahí iba leíamos porque ha investigado había que aparte de allí a sacaba pues la información que quería hacer gráficamente que no quería que fuera tampoco una fotografías y no pues aportar muchas dual que los ilustradores de prensa que soy aquí unos cuantos y darle una vuelta más no puedes hacer una cosa obviedad

Voz 4 41:43 libro se titula gestoría una historia

Voz 15 41:45 la vida de las mujeres lo lo firman

Voz 6 41:48 eh hecho Segarra estaría especiales

Voz 23 41:50 están en en género la historiadora de arte María Carou es la ilustradora Cristina Laura que nos han acompañado junto a Jimena Mayer Jimena te han dejado hablar poquito hija

Voz 4 42:01 ha sido la publicidad Aleix Saló Mauro Entrialgo y Julio Rey

Voz 23 42:07 que tengáis una una feliz entrada de año hasta el año que viene espacio suerte adiós