La navidad en los pueblos

Voz 1312 00:29 y al que hemos hemos visitado y conocido en verano junto con otros lugares de España y al que volvemos ahora también en Navidad Chus García qué tal

Voz 4 00:37 hola Lourdes muy buena que bien

Voz 1312 00:40 en boda de nuevo feliz

Voz 4 00:42 mil diecinueve a todas y a todos los primerísimo vamos a recordar cuál es ese pueblo no donde se encuentra el fuego es fuente de co sí sí sí

Voz 5 00:51 ya nos acordamos todos nuestro pueblo se llama Puente de las

Voz 4 00:54 con este terruño no va a devolver a la Campiña Sur de Badajoz hasta las estribaciones finales de Sierra Morena la Bética la Sierra Norte de Sevilla y un mar de de esa que se extiende ante nosotros para ser preservado como el paraíso que esta esta tranquilidad el sonido que rodea a la periodista freelance que trabaja desde el terruño extremeño también se viva

Voz 6 01:20 se inició entonces

Voz 4 01:24 es una eh por favor no ha cambiado tanto desde verano se para el frío cuando se nota el frío se los pajarillos el gallo perro allí a lo lejos todo el mundo cogiendo aceituna a estas alturas del año de Perdidos

Voz 1312 01:37 Nos abre una ventana a las navidades en Fuente del Arco queremos disfrutarla con vosotros como como la social le Bryce que que se come que se canta

Voz 4 01:47 son muy auténticas Lourdes no muy diferentes de las de la ciudad salvo porque la despensa suele estar más a mano a muchas familias a ir al supermercado nada más que para hay bueno que cada va a los turrones de Castuera los regalos pero normal el pollo el cerdo ibérico o el cordero se cría muy cerca de hecho tuvimos una experiencia en vivo mientras grabábamos la entrevista con un ganadero de la zona se llama José good tema Jose puede explicarme lo que estás haciendo

Voz 0277 02:15 creo que lleva en la mano

Voz 7 02:17 en un gancho para coger un cordero y cuánto tiempo tiene

Voz 4 02:20 Cordero Cordero tiene tres meses

Voz 7 02:22 qué ha comido ha comido todo natural a Malta o de su madre y un poquito de cereal nuestro de que cultivamos prácticamente ecológico como poquito producto químico es decir tú los cría para todo autoconsumo y señora pero vamos a comer cordero que te he dicho y ahora les voy a llevar campo si tú me pudiera ayudar tener ahí yo como te ayuno tu diciéndole cosas así

Voz 8 02:42 vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos dado oye que empiezan anda más ligero vamos damos damos ya la perra que les dices para que las vaya llevando al abordar cuál

Voz 9 02:54 Abás ante poquito vamos a Dante van

Voz 8 03:00 vale pero digo yo una cosa Jose para acoger un cordero hay que llevaran

Voz 7 03:04 Giniel no hijab pero vamos a ver si si por qué no lo vamos a tener que cerrar ese corderos grande innova más seca Paco El aquí en el campo

Voz 10 03:11 es todo suelto

Voz 7 03:14 ese pequeño bandas

Voz 8 03:16 a ver si soy capaz como Pésaj Tábara este esto que las timbas si tiene el cordón umbilical no va a ser maligna ha dolido o no hay

Voz 4 03:33 que el corderito qué cosa más tierna Lourdes y es que sí

Voz 11 03:38 pero algo no lo coges a matarlo no hay

Voz 4 03:42 es que no se puede hablar mucho en estos días vetar ese chiquitito no pero el otro el que ya tenía carné citadas y todo es sí que cayó ya es decir a la Nochebuena cayó bueno

Voz 12 03:55 no no solamente de cordero vive el hombre también se prepara sopa de boda tras cosas Del Corral

Voz 3 04:06 hola Pepa como estamos felices fiestas

Voz 13 04:12 me Sito

Voz 3 04:14 que estás preparando pues mira voy a preparar una sopa chopa de boda como decimos aquí

Voz 14 04:21 y luego pues lomo a la al horno

Voz 3 04:25 o lo bien relleno o bien ensalza el pollo de donde saca el pollo de mi de mi cosecha Corral no de Vico sí lo hemos creado nosotros oí y mira lo hemos preparado puesto día

Voz 1312 04:41 eso es una ventaja de sopa de boda qué nombre tan bonito

Voz 11 04:45 hay aquí todo el mundo en fiesta

Voz 4 04:48 a lo de navidad no claro claro Hospital de Pollo Rico de Corral ahí de dañina en algunos casos también el lomo por todas partes y fuimos a ver a la tía Encarna que algunos oyentes recordarán este verano inodoro su receta gustosamente con Aíto frito

Voz 2 05:06 huy qué dije

Voz 3 05:11 nos vino blanco también un poco esa cómo han caldereta más o menos igual que casi un poquito no mucho frito noruego Jan sea eso queda muy

Voz 8 05:23 hola Mercedes hola Chus cuántos años tiene yo tengo setenta y dos años y tú qué haces con me para estos días de Navidad

Voz 0277 05:30 pues yo quiero que mismo era hija que lo hagan listas yo le pondré Amos cito unas gambitas al ajillo y unos mejillones ya está ya no lo hago más ya me siento la mesa que me lo pongan

Voz 4 05:42 a movían tú ya está retirado es el amor

Voz 0277 05:43 no no yo ya no ya no quiero cuenta yo con la cocina

Voz 1312 05:47 Merkel y la Mercedes la más lista eh se encarga del aperitivo ya que la que que la cocinero tras qué tal

Voz 4 05:54 Vimos que ir tomando el relevo sino que se que se instala vuela siempre trabajando

Voz 1312 05:59 no no y además es que han ganado pero a pulso además

Voz 4 06:01 uy ya ni te cuento que ha tenido un bar toda la vida a cuatro hijos imagínate por cierto hablando de bares en el santo y en todos los demás últimamente están a tope como nos cuenta Pepi Mendoza que es cocinera y sólo sirve ibérico de Calais

Voz 8 06:15 ya aquí huele de maravilla ahora mismo en esta cocina

Voz 15 06:19 te ofrece le una acariciada hechas a española

Voz 8 06:24 luego te ofrecerá unos pimientos de piquillo rellenos de bacalao que bueno como hacen la Carrillo con cebolla pimiento hago un poco de vino Isaac nada mami especias minaba la especie Jobs lo usos solamente pimienta negra cuánto tiempo tiene que estar al chucho dos horas al mínimo vale de postres y todo eso que piense muy bien hacer algo por Navidad Navidad estoy haciendo una crema

Voz 15 06:52 de deshielo yo estoy haciendo el muro de turrón

Voz 8 06:57 de turrón de almendras del blando no en la almendra darle Landa hoy Kerry con cielo hecho con huevo del campo bien oye que Le pide dos mil diecinueve Pepi a los Reyes Magos pues Le pido salud trabajo y trabajo para los jóvenes que hay mucha gente para

Voz 1312 07:15 qué bonito crema de cielo que nombres va menos voy apuntando aparte que voy salud salvando como si casarme con mi hija a ver tú querías conoce las recetas típicas y tradicionales y lo que sí hombre sí sí maravillosamente bien estoy casi oliendo la Riviera

Voz 4 07:30 hay que rica madre mía bueno donde más gente se encuentra estos días como en todas partes en los comercio in Lasse pasa a media mañana tarifa dando con los olvido los encargos

Voz 0277 07:43 a mí que ya se tema orbital los guste o la historia que te que lleva que luego lío eh que luego tenemos lo echan media

Voz 14 07:53 Dina no esto qué coño media

Voz 0277 07:57 hay dos hijos media milla soy yo le di etérea reabría llamarla la ola no y hablaba porque la tele venía descompuesto y que venía Pardo Fabra abrir su va Von media pero yo entonces ahora hacemos tienen luz

Voz 3 08:12 como había hacia el lunes cabe decir

Voz 4 08:19 no voy puede hacer en escabeche la pobre mujer

Voz 1312 08:23 es decir que yo creo que nos identificamos con ella se

Voz 4 08:26 el momento de decir te agobio entre sí sí como la acaba pues Rosa no contó la diferencia de estas navidades de ahora con las de antes

Voz 8 08:36 cómo eran las Navidades hace treinta o cuarenta años Fuente del Arco

Voz 14 08:41 o mejor que hoy

Voz 0277 08:44 por qué mejor que hoy porque sí porque te hace diez en fijo ni una una ser dimita frita inhala un poquito de cualquier comíamos Moneo que hoy pero por qué porque allí votaba Tomás bollo teníamos más hambre Nadia era más que eso yo ahora qué es lo que pasa que acabamos pasado uy ahora la carne contó porque quiere pocos Mena no la Familia veremos otra cosa no ella es lo que te gusta

Voz 4 09:11 de las Navidades Amina no me gustan

Voz 0277 09:14 por qué no te gusta porque no me han gustado nunca tú qué le pides a dos mil diecinueve a ver yo le pido salud lo principal trabajó a los y OPA Bambino Josep para los Reyes Magos yo quiero no me lo trae oye me encanta Rosa

Voz 1312 09:33 sí pero tiene razones me quedo con una frase hechos que dice estaba todo más bueno porque había más hambre se juntaban a comer

Voz 4 09:40 claro ir por debajo decía otra de las vecinas estábamos deseando coger un pollo claro es verdad comía muy poca proteína no en la que claro claro

Voz 1312 09:49 verdad sí sí

Voz 4 09:50 bueno hablando de los comercios pasamos por la plaza de Abastos que muy pequeñita pero tiene de todo en pleno corazón de Fuente del Arco un tendero muy joven de veinte años que se llama Darío

Voz 0277 10:02 la gallina el escabeche oye la otra que quiere un módulo de Manteca aunque sólo queda está miedo

Voz 4 10:11 y a ti te da tiempo de organizar algo para tu propia familia

Voz 16 10:14 hala no yo yo yo cuando llego lo que me pongan de comer eso como si hallazgos porque no me da tiempo para nada

Voz 8 10:23 oye pero luego olas perrita empezaremos muy bien el año no los tenderos y Tendero hombre esto nos dan respiro la verdad hola Darío

Voz 4 10:33 bueno tú eres el tendero más joven de Fuente del Arco no

Voz 3 10:36 sí que es lo que vendes tu en esta fecha

Voz 17 10:39 pues mira a vendemos todo tipo de dulces de aquí del pueblo por ejemplo ejemplo Melendro año que son dulces que a lo mejor mucha gente no conoce pero aquí en los pueblos de toda la vida se han ido haciendo dos mil diecinueve que les pide yo lo único de Le pediría salud que pedir más y estar todos juntos las campanadas como las vas a pasar las campanadas primero me iré al campo porque después vendrá que al pueblo con mis colegas Hay a pasar la noche

Voz 12 11:08 algún que otro petardos escapara por ahí

Voz 17 11:11 bueno allí todos los años en el cortijo cae en algunos sobre todo los dos prendas más chico que tengo pues imagínate la que forman todos los años con los cohetes

Voz 1312 11:22 esquema hemos escuchado a ala que este verano también nos la presenta hasta

Voz 4 11:26 en la de la tienda si con Suu bueno ya mundo comercio lo vamos a ir dejando atrás ya hemos visto que está todo muy activo incluidos esos Carlos que acompañan estos días por cierto donde hay una buena traca siempre en en la noche de no te voy

Voz 12 11:42 como es natural en las campanadas en la plaza

Voz 4 11:45 donde muchos muchas siguen

Voz 12 11:48 no tomarlas uva todo junto como nos cuenta Juan Alfonso

Voz 18 11:52 a la vez de Picasso

Voz 3 11:55 pero cuánta gente hacer contamos a menos en la plaza

Voz 8 11:57 de Fuente del Arco con la Plaza España

Voz 18 12:00 cien personas por ahí no está mal no creo no creo

Voz 10 12:04 oye que ya cada vez menos antes sí

Voz 4 12:08 se van perdiendo cada vez más cómodo yo iba al principio hace muchos años pero últimamente la verdad nos quedamos en casa con la familia habiendo Pedroche Joaquín toque en fin algún que otro año hemos salido cuando nos juntábamos más cerquita de de la plaza claro alrededor con los vecinos sí claro como a veces estamos en la otra punta del vuelo no sé no sé qué bueno son famosos volviendo muy cómodo y muy muy muy muy encerrados no si eso es una pena por calentito a lo fácil

Voz 1312 12:44 pues bueno oye hay buenos abrigos hoy en día hay hay que salir a abrazarse con los vecinos

Voz 4 12:49 pues mira este año me voy a ir a la ahí lo dejo ahí sí puedo te mando el corte de la traca me dan un poquito de miedo a mí los petardos tienes Suárez con eso claro si fuera del Levante él habría perdido ya el miedo pero como somos más su bueno el avance va de la farmacia que se llama Carmen tiene muy claro para qué son estos días

Voz 19 13:09 son muchas cosas hacemos dulce postre

Voz 20 13:13 jugamos bingo todo es cuestión de estar a gusto con la familia y por supuesto echar un ratito con los amigos es súper importante

Voz 1312 13:21 me encanta esa de la mano de la farmacia es que nos trae sonidos no estás voces términos que que habitualmente no bueno por lo menos yo no utilizo es muy bonito pues vamos

Voz 4 13:33 pronto tendrá nietos pero sigue siendo el avance que es bonito tengo bien lo sabe Macias ya sabe la que llevan toda la vida y se lo sabe todo mejor que nadie y es como el a la que también te dice que no se olviden tu pastilla que ya llegado qué tal buenos y otros lugares de los que nunca nos acordamos lo suficiente querido visitarlo en estos días me encontré por cierto a dos de las usuarias de la residencia de mayores La Molineta en la misma plaza junto al árbol de Navidad allí disfrutando haciéndose fotos y hablamos un ratito con ella que es lo que te gusta toda la Navidad aquí en Fuente del Arco

Voz 21 14:07 pues no es justo todos los villancicos cantar a tocar la pandereta

Voz 3 14:13 alegrar a la gente

Voz 8 14:17 me parece a mí que tú eres el sonajero en la residencia de mayores no lo que la que da alegría la que promueve la fiesta en la residencia casino hotel gallinero eso es lo que hacéis en la cena de Nochebuena y de Nochevieja

Voz 19 14:32 muy buenas gambas marisco varias clases

Voz 21 14:39 baila es un poquito más que también hay Podemos no dos dos

Voz 4 14:47 bueno con la silla de ruedas también hay quién baila es cuestión de proponérselo por que

Voz 1312 14:54 mientras tu pueblo que además estarán cerca de la frontera ahí nos da esa esa visión de que las fronteras son algo tan estúpido como como una raya trazada en un papel no porque luego es de tan permeable exacta consta que es Conchita no Conchita que tengo tanto portugués precioso

Voz 4 15:11 aquí también nos encontramos a mayores no están en la residencia pasan la Navidad de de otra manera Joaquín hijo ese bueno buenísimo el Joaquín muy buena como vaya pasa hasta Navidades

Voz 3 15:26 así regular

Voz 20 15:30 pero puede pedía dos mil diecinueve por yo quedé mucho trabajo para todo el mundo idea look y lo único que yo ya no para mí para lo demás he adiós me yo no ves a todo eso es lo principal trabajo

Voz 3 15:50 qué sobre por otro lado ya oye así no te has visto al final no encoge

Voz 4 16:01 claro es que este sonido el de la sopla adora en el olivar es el que esto día

Voz 12 16:05 ya suena en todas aparte y aunque pasemos la fiesta luego por la mañana temprano hay que volver al tajo sonido no

Voz 4 16:14 la de las que están también

Voz 12 16:16 los vibradores que ese es mucho más bajito el son

Voz 4 16:19 ido que es con lo que se va cimentando antiguamente se hacía con la vara un palo para variar el olivar marear el olivo yo veía ya se hace de manera un poquito más mecanizado todo no hilos más pequeño también quieren estar en familia o la bonita qué le has pedido a los reyes magos

Voz 3 16:36 por ejemplo para bailar sí sí

Voz 8 16:42 o como pasa esto estos días de Navidad que es lo que más te gusta

Voz 3 16:45 la Navidad está con mi tío como son las campanas

Voz 20 16:54 fuerte

Voz 3 16:57 pero las ves en la tele salir a la plaza de la tele y a ti te da tiempo de comerte todas las uvas

Voz 1312 17:05 es buenísima Irene diez añitos que ternura qué bonita la Navidad cuando eres niño eh que hoy

Voz 12 17:11 alguna que otra trastada que hemos hecho Maceo

Voz 8 17:14 Merche tu cómo recuerdas la Navidad cuando chiquitita aquí en el P

Voz 3 17:17 pueblo pues bueno la recuerdo de Kevin y madre ya los dulces y los ponía en en la despensa

Voz 0277 17:24 en un vez para que comiera para cuando llegara a las fiestas tenerlas en nosotros entrábamos a la despensa poníamos una mesa otra hay una silla y mi hermana la mayor las cogía no los comíamos la dulces eran Vercher eran media

Voz 3 17:38 algunas estrellas

Voz 0277 17:41 rombos magdalenas y eso por no lo comíamos y la pobre cuando iba a poner por no había tenía que ir otra vez al ya estoy oyendo

Voz 1312 17:51 es decir medias lunas el Estrella Roja y estoy viendo los mantecados que dices que ritmo a Vori Iker imágenes a de las niñas empinadas encima de de la Torre de mesas para para alcanzarlos mantecados

Voz 4 18:04 pues es de las que emigró y luego ha vuelto al pueblo ya de mayor y se ha quedado y esta es mi sus nietos sus hijas todo ir claro nunca perdemos la esperanza no siempre al último que se pierde a los Reyes Magos le pedimos todos los año o lo que cada uno más le conviene como le pasa a este señor

Voz 3 18:23 Grillo tú cómo pasan la Navidad tú estás soltero pero busca que se encuentra y cuál es el menú navideño

Voz 22 18:37 One ganas de GRAE de muchos culo

Voz 1312 18:44 a dos mil diecinueve

Voz 23 18:46 queremos a pedir

Voz 3 18:49 lo que no

Voz 13 18:49 eh

Voz 22 18:51 hice una buena muelle

Voz 4 18:53 a vende tu van encontrando hombre de algo aprovecha la oportunidad

Voz 22 18:56 pero yo buscó una muy buena o sea me veo me da igual que sea buena a mi trabajo y mi olivo todo

Voz 3 19:08 qué va está bien conmigo vas a repartir cuanto a Olivas tiene tengo haciendo buena suerte

Voz 4 19:20 pues nada quién quiere cuatrocientas a reparar tricolores Grillo ahí queda eso eh que está de muy buen ver el señor que acabamos de escuchar bueno estas cosas verdad en todos los tiempos

Voz 3 19:34 basta aquí tú dices pero cómo es posible que no hayan encontrado pareja hombre bueno

Voz 4 19:37 pues mira por donde aprovechó aquí la radio y el micrófono la alcachofa para que lo ve bueno pues yo creo que vamos hay buscando ya un deseo así que creo que es el de

Voz 12 19:50 a la gente que hay muchas personas en estos momentos

Voz 4 19:52 el mundo entero no vamos a ver qué nos pilla

Voz 3 19:57 alegría alegría alegría

Voz 0277 20:02 yo tenemos que le pedía dos mil diecinueve

Voz 20 20:07 que no es de muchos salud y multa pasó mucho mucho que deja por maltratar a la gente

Voz 21 20:15 que no haya más maltrato ni mataba a la a las mujeres

Voz 8 20:24 me encanta me gusta muchísimo

Voz 1312 20:28 me están estamos escuchando échale guindas al pavo pero déjame pone el despido compañeros que me pongan el corte veintiuno porque están recitando el bajón de los castigos que me encanta un momentito vamos a escuchar un éxito

Voz 8 20:44 nada

Voz 9 20:46 los es ya lo de la bola eh la Asturias se SL jugar la corrieron por una sierra muy al asumir un contexto en esos Abella Etiopía no Schubert como tonillo las alas a quemar coches robados Rega Sunrise

Voz 1312 21:07 esto es una tradición de esas de toda la vida que las familias quieren mantener y que ojalá mantengan por muchos años porque me ha fascinado escucharles Ne me ha encantado

Voz 12 21:17 lo hacía el abuelo que tenía muy buena de cantaba muy bien los cuentos el marcador fantástico y lo mantiene no mantiene los nietos y esperemos que lo sigan haciendo también les Txiki

Voz 5 21:26 Nos despedimos con resina veinticinco Familia cantando échale guindas al pavo con la familia como me gustaría estar sentada allí en un rincón gracias por traerlo a la radio ocho usan beso

Voz 8 21:36 no esperábamos cuál era no precio

Voz 4 21:40 es un abrasadas

