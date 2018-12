Miquel Seguró: "No podemos vivir sin filosofía"

Voz 1 00:00 el sea

Voz 1312 01:06 cuando ves a la gente caminando por la calle mirando el mundo a a través de la pantalla de de su móvil piensos en Platón y su caverna

Voz 3 01:15 pienso en que estamos

Voz 4 01:17 en una nueva manera de relacionar

Voz 3 01:20 Nos con nosotros mismos y con nuestro entorno que no es comporta facilidades que no comporta complicaciones sí que sobre todo nos pone pregunta sobre la mesa

Voz 1312 01:30 a mi me parece que estábamos viendo la la etapa más platónica de de la historia porque vemos las imágenes de las cosas sino las cosas a veces ves que alguien está en un concierto haciendo un viaje lo está viendo a través de la pantalla de su móvil en lugar de verlo en persona

Voz 3 01:45 sí lo que no sé si eso es una nueva manera de relacionarnos con la vida o una depreciación de la vida o un o una manera nueva de representar las experiencias que tenemos

Voz 5 01:56 estamos más pendientes de exhibir lo que vivimos más que dividirlo entonces estamos pendientes de

Voz 3 02:03 a exhibir exactamente lo que vivimos en la pregunta es por qué porque tenemos esta necesidad de exhibir ya que nos lleva ya que responde no hay ahí sí que entra sobre el sobre todo la psicología entre también la sociología por supuesto pero la filosofía también no es decir un esta necesidad quizá de en controlar o de fijar o de dar nombre a las cosas a las experiencias no vaya a ser que sí nos descontrole no vaya a ser que no impacte no vaya a ser que no sorprendan y entonces ese mundo que tenemos montado caiga se puede vivir de la fila

Voz 1312 02:37 Sofía se puede vivir sin filosofía

Voz 3 02:43 aseguró que eso seguro que no porque ya la misma negación de la posibilidad de la filosofía para mí desde mi punto de vista implica ya a asumir una serie de elementos y de concepciones filosóficas de hecho una de las grandes perpetuas diría cuestiones que acompañan a la experiencia filosófica es la pregunta sobre qué es filosofía y que no es filosofía bueno antes de

Voz 1312 03:03 seguir conjugando el término filosofía con todas las preposiciones déjenme que les presente a nuestro invitado de hoy es Mikel seguro es doctor en Filosofía profesor de de estas de esta materia en la Universidad de la Universitat Oberta de Cataluña también compagina esta esta actividad con la edición científica en la editorial Herder donde coordina también la revista argumenta filosófica tres dos libros bajo el brazo dos libros que pretenden explicar uno la importancia de la fila hacía en nuestras vidas cotidianas se tú se titula La vida también se piensa y otro que ha salido se ha editado solo en catalán que se llama enclava anclado a es en clave de proceso en el que coordina a varios autores para que reflexionen sobre alguno de los ángulos de este problema político en el que cada uno de ellos es experto en ese campo en esa materia mira no vamos a hablar del tema del proceso estrictamente porque se ha hablado mucho de este tema o crees que precisamente el problema es que no se ha hablado lo suficiente o no con la suficiente concreción

Voz 3 04:09 pues justamente este esta reflexión nos decimos que es la otra editora del libro sobre qué sentido tenía hacer un libro otro libro sobre el sabiendo tanta cosa ya dicha intuyo que tanta cosa aún no dicha que algún día quizás sea nos dirá alrededor de una cuestión que preocupa a mucha gente pero yo creo que también ha llegado a un cierto punto de estancamiento en lo que se refiere al debate a alrededor de de la de la cuestión no y entonces hacer un libro nuevo alrededor de de de este tema pues qué sentido podría tener el libro no es sino es a propósito del pluses es decir entendemos que es lo que hace es poner sobre la mesa una serie de cuestiones que hay que conjugar de elementos que tienen que ver con la experiencia política y que sirven o deberían servir para hablar dar pie al debate público alrededor de la política en general no y entonces son conceptos son elementos como democracia Estado de Derecho referéndum nación que utilice damos de manera habitual seguramente de manera apresurada en algunos casos para entablar las conversaciones alrededor de una cuestión política de una cuestión incluso ética o social no nosotros lo que hemos detectado es que en esta prisa por dar una respuesta sí o no a cuestiones de tan alto de tan alto calado de tan altos vuelos y de tanto calado convenía pararnos un poco dar pie a la reflexión sobre todo preguntarnos qué queremos decir cuando hablamos de todas estas cuestiones la la finalidad última de este libro cuál es dar elementos reflexivos para que cada lector lectora se conjugue consigo mismo inicie ponga sobre todo la posición del otro para intentar llegar a una conclusión sobre lo que él realmente o críticamente asume sobre la cuestión has hecho una cosa fundamental

Voz 1312 06:02 al ponerse en la posición del otro también has denunciado habitualmente colabora también en artículos de prensa al denunciado la a ver si les digo bien hooligan del debate público esa falta de día de dialéctica de diálogo entendida como la audacia de asumir que el otro pueda tener razón es decir esto en este momento político que estábamos significa que te que se van a echar encima tuyo que estás diciendo algo escandaloso revolucionario por qué pasa esto

Voz 3 06:30 yo creo que porque hay una prisa por dar respuestas a eh

Voz 5 06:36 lacras que distintas como diría Descartes no

Voz 3 06:38 a preguntas muy complejas es decir sí o no como depósito a partir de aquí los argumentos que tengas pues me pueden interesar o no después porque vivimos desde el punto de vista en una exaltación de lo emocional en lo que tiene que ver con el debate público lo que tú sientas es lo que vale después muy ligado con esto con una popularización de lo que se dice que es la verdad que que yo creo que es un tema muy interesante y muy necesario de afinar no porque yo diría que no es lo mismo la ignorancia de lo que de lo que es verdadero de la dels de la sabiduría de lo que no lo es es decir una podría ser ignorancia no no sé lo que es la verdad mientras que hacer ver que unos que uno no sabe que algo es mentira sería más bien una impostura no esto por ejemplo Giddens lo comenta en una entrevista que Le pude hacer en la Cámara de los Lores hace dos meses que fui a verlo hoy me comentó lo siguiente que a mí me sorprendió no que es que el fenómeno de la post verdad forma parte de la discusión típicamente moderna europea de que es la verdad simplemente que el criterio cambiado ya no es una verdad objetiva o demostrable o compartir sino que el criterio pasa a ser totalmente subjetivo mientras a mí me valga no necesito nada más entonces

Voz 1312 07:55 estaríamos líderes que tuvieran un un mayor pensamiento crítico que se atraviesan incluso hacer reflexiones a contracorriente aunque eso fuese aunque eso fuese ir contra los Trending Topic para entendernos no no tenemos ningún líder que tenga la valentía suficiente para decir no o sea es voy a hacer una reflexión crítica de todo esto a pesar de que me iban a acribillar parece como que la las redes son la nube Inquisición

Voz 3 08:20 y eso me lleva lo que tú comentabas a principio de la ya entrevista no que es la pervivencia de Platón en el fondo es algo muy platónico que es pedir que haya un filósofo Rey entre comillas llevando el Gobierno de lo de la de la ciudad ideal no yo no sé si eso sería bueno no lo tengo tan claro porque no sé si lo si los ojos estaríamos llamados o no a desempeñar cargos de responsabilidad pública hay política más que nada porque el filósofo antes para mí es alguien que está constantemente poniendo en duda las respuestas que se dan a cuestiones cotidianas por una parte pero profundas por otra también ir y no acabo de ver que la exigencia de praxis de pragmatismo que a veces es todos estos cargos conllevan sea compatible con una actitud cien por cien filosófica dicho esto estoy completamente de acuerdo contigo que lo que que habría es no solamente a los dirige sientes a los políticos que va muy bien no pedirles cosas sino a todos nosotros como ciudadanía tener una respuesta crítica hagan los dilemas que nos planteamos no hiciera antes que nada responsables la palabra responsabilidad a mi me gusta mucho porque parece que tiene que ver con un peso y que tiene que ver con una con una losa no que nos cae encima ir directamente ya vamos moralina o vamos a la culpa no la palabra responsabilidad estimo lógicamente se emparenta con respuesta entonces es ser capaz de dar respuestas a lo que tú haces o a los que tú piensas no con lo cual ser responsable de algo yo lo asumo como que soy capaz de dar respuestas de porqué actuó o no de esta manera o porque pienso de esa otra

Voz 1312 09:54 yo no lo pensaba tanto en el filósofo es ese gran filósofo liderando la el pensamiento crítico y la y la reflexión sino en que por ejemplo en los partidos en verano argumentarios tienen argumentos

Voz 3 10:07 el argumento exige diálogo por definición diálogo no es que dos hablan como podría parecer queda entender la palabra sino diálogo significa un logos que es una palabra una razón que pasa a través día significa esto que pasa a través de un grupo de gente y un espacio explicó un congreso es igual lo lo que sea no es decir siempre hay un logos una palabra una razón que pasa a través con lo cual ninguna de las personas que participan de ese diálogo está en la posesión de logos o de la razón sino que se abren o así debería ser a que el otro pueda interpelar o puede dar a no si razones elementos reflexivos que impacte en la configuración y en el imaginario de las ideas de cada uno de los que están ahí participantes no claro si la política se convierte simplemente en la gestión de los intereses de la parte a la que yo represento yo creo que mal favor Le haremos a nuestra vida en comunidad porque yo ahí sí sí que asumo mucho lo que decía Max Weber de la ética de la responsabilidad es decir las convicciones hay que compatibilizar las colas con la realidad y sobretodo y ahí es una interpretación mía de lo que esta ética puede comportar cada uno de los representantes públicos representan a ti toda la comunidad o a toda la ciudadanía no simplemente a la parte que les haya votado o a la ideología que los defiende con lo cual tienen también una responsabilidad compartida y transversal con toda la ciudadanía

Voz 1312 11:39 claro luego si si ellos hacen política a base de eslóganes la deslocalización de la política también no pueden pretender que la gente no vote también a base de de de golpes de emoción no como decías tú

Voz 3 11:50 claro tú antes no a partir en el

Voz 1312 11:53 el libro a partir de de tópicos anti filosóficos no podríamos decir porque la filosofía

Voz 3 11:58 tras las filosóficas más reivindicando

Voz 1312 12:01 la importancia de de la filosofía en nuestras vidas incluso eso cuando la han expulsado no la mayoría de países no sólo en España aparece como una una tendencia no de expulsarla a la filosofía de las humanidades como que son saber es poco útiles no no no no no sirve para hacer negocio Mena

Voz 3 12:16 cuando el concepto de utilitarismo precisamente es un concepto eminentemente filosófico

Voz 1312 12:21 es te iba a preguntar qué nos aporta la filos

Voz 3 12:23 si hay que está perdiendo yo creo que la filosofía como las humanidades aporta lo que Marta Uxbal comentaba hace hace no mucho en algún libro suyo que es la capacidad de Inter relacionar es decir yo creo que estamos extremadamente segmentado sean nuestras áreas de especialización profesional no yo de lo mío ya está y entonces cuando hay un problema que afecta socialmente pues lo afronto desde mi área de capacitación profesional o desde mi manera de ver las cosas hice acabado no yo creo que las humanidades lo que nos ofrecen la filosofía como parte el presente en todas las humanidades es un acercamiento global cuando el digo global no digo mundial sino global es decir interactuando con la mayor de las perspectivas posible con el mayor número de perspectivas posibles que un fenómeno nos puede dar preguntándose por los diferentes aspectos que sí fenómeno dan no pienso por ejemplo en cuestiones de sanidad que están en al pues a la orden del día no de la de las demandas sociales de al menos pensar las no que significa morir dignamente por ejemplo no o la posibilidad de la gestación subrogada no esto tiene una serie de implicaciones sociales políticas a nivel de derecho a nivel ético por supuesto a nivel médico que hay que afrontarlo desde esta posibilidad política no desde mi punto de vista las humanidades lo que nos recuerda es esta esta perpetuo necesidad de ver las cosas desde el la el mayor número posible de ángulos que las cosas ofrecen

Voz 1312 13:56 al final todo lo va a acabar explicando la ciencia o la neurociencia esto que decías no de para qué voy a estudiar Filosofía así las las eternas preguntas que se ha hecho el hombre desde que

Voz 5 14:05 de ese rascó la cabeza mirando las estrellas esto lo va a acabar explicando la ciencia

Voz 3 14:13 habría que preguntárselo a algunos científicos si realmente los lo asumen así o lo piensan así yo todos los científicos que conozco los buenos científicos dicen precisamente lo contrario es decir que la ciencia es un estudio que parte de la civilidad constante es decir lo que hoy vale para explicar una serie de cosas quizá mañana no valga por una parte después que la ciencia funciona a modo de paradigmas también que esto lo decía un filósofo de la ciencia muy conocido que semana Kun que explica esto es decir lo que hoy es ciencia queda avalado porque alguien dice que es ciencia es decir no es simplemente el mero a conocer la verdad de los hechos empíricos porque los hechos empíricos a veces sí que pueden dar una respuesta muy clara unívoca pero la mayoría de las veces permiten una flexibilidad de interpretaciones alrededor de un hecho que difícilmente una sola teoría lo puede explicar no me por ejemplo a las cuestiones lógicas a la física cuántica al origen del universo que hay cantidad de teorías que si la teoría de las cuerdas ahora no que no es que yo no sé bien cómo explicarlo no pero claro cuando bien científicos nos lo cuenta fácilmente le damos el crédito de decir bueno cómo está hablando de cosas muy cada seguramente sabrá lo que lo que hace y lo que explica no porque con el filósofo o con alguien humanista no les damos este crédito no y entonces esto para mí tiene que ver con lo que te comentaba del paradigma es decir la ciencia se ha convertido en el paradigma reinante digamos que lo explica todo y que además tiene que explicarlo todo y eso es una complicación para la misma ciencia teniendo en cuenta que es seguramente la mejor de las herramientas que tenemos para explicar el mundo de las cosas

Voz 1312 15:55 estaba pensando qué qué tiempos esto es que se casi sin los obliga a ser felices nos apremia a vivir la vida con felicidad a encontrar la felicidad y eso nos genera una angustia que nos hace infelices se que diría épico al respecto de esta locura sabes de libros de autoayuda rápida para encontrar la felicidad hoy esa angustia que nos crean de hoy no soy feliz

Voz 3 16:18 qué pícaro diría muchas cosas la primera de ellas que no todos los placeres valen porque este es una de las cuestiones importantes en el hedonismo Epi curioso no que es obviamente el filósofo del del placer digamos no es decir en el sentido de la vida es gozar pero no vale cualquier tipo de gozo y entonces ahí hay que entrar hay que leer bien a Haití curo seguirle la pista dialogar con él en las respuestas que da no sin duda estamos en un mundo donde y todo va muy rápido todo tiene que ser perfecto tenemos que ser felices y sin embargo no podemos preguntarnos qué significa ser feliz porque cuando uno pone ya esta pregunta automáticamente todos separa poco aparece un espacio inquietante que es el de la pregunta que no hay respuesta hay que que se va haciendo ancho ancho ancho

Voz 6 17:06 y que parece que uno tiene que salir de allí como pueda si no hay tutorial en Internet que te quiero decir

Voz 3 17:12 porque la vida yo creo que se vive justamente no entonces es importante hacerse a las

Voz 6 17:17 juntas Isi y sobre todo Xperia

Voz 3 17:20 mentar desde el punto de vista la experiencia de la pregunta que es inquietante pero que es muy rica porque allí pasan cosas es decir es importante parar abrir un poco el el el la caja de Pandora podríamos decir a ver qué va saliendo de ahí porque tenemos excesiva prisa en encontrar respuestas cuando seguramente no somos conscientes de la conscientes de la pregunta que nos estamos haciendo no quizá por un ansia de de de de evitar la incertidumbre la zozobra la incomprensión de todo aquello que no está pasando y sobre todo la sensación de de sentirse un poco raro no yo en el libro comento que el inicio para mí el inicio de la filosofía tiene que ver con una percepción totalmente extraña de la realidad yo pensaba bueno de debo tener algún tipo de alteración mental con lo cual vuelve a ir a un psicólogo a una psicóloga fue el para el caso que no me que que me diga que me está pasando la cabeza no pues no está pasando nada hombre no puede ser porque pienso cosas raras

Voz 7 18:16 me hago muchas preguntas y muchas muchas Pérez

Voz 3 18:19 juntas a puerta que abro SM siempre plantan tres tres puertas más delante toda respuesta que me doy al al día siguiente ya no me vale bueno pues este es un proceso constante que es lo que es a mí en la filosofía que no es estar en posesión de ninguna Sofía sino es perseguirla no ser amigo de ella filosofía

Voz 1312 18:39 se ha enseñado mal la filosofía en los colegios

Voz 3 18:42 probablemente no hemos sido del todo acertados en en el modo de enseñarla no porque la filosofía no puede ser nunca

Voz 7 18:49 un compendio de autores

Voz 3 18:52 o de ideas o doctrinas no yo de hecho te voy a confesar que estudiando Filosofía en COU porque es que a mí no me gustó nada la filosofía hay pensé que a mí para que me expliquen ahora las teorías de Platón era sí

Voz 1312 19:06 estaban como apuntes lo contrario a lo que debes

Voz 3 19:09 o sea unos esquemas que no entendía nada el mundo de las ideas el tal no o filosofía medieval yo me acuerdo yo soy un apasionado de la filosofía medieval porque creo que la filosofía medieval hay cantidad de cosas que hoy que hoy en día daríamos como como buena si lo dijera alguien contemporáneo no pero bueno esto es otro tema pero yo me acuerdo allí bueno que me hablaban de una serie de personajes no Hidum tal Pedro Pedro Damián entre San Agustín Santo Tomás de un Xesco todo yo yo hasta por otras cosas obviamente a esa edad no yo creo que no explicamos bien la filosofía no la explicamos bien porque no no vamos o no somos capaces de darle la fuerza de explicar la fuerza o el vector de vocación que la filosofía conlleva porque cuando eso somos capaces de hacerlo y de transmitirlo sobre todo yo creo que entendemos que la filosofía forma parte de nuestra vida si si es decir las preguntas que se hace un adolescente cuando sale de la clase de filosofía son filosofía qué pasa con las relaciones personales que pasa con ese amor qué pasa con esa identidad qué pasa con el cuerpo y la incerteza de cuando tenga dieciocho años que responsabilidades va a tener como se imagina el futuro El miedo de dejar atrás una zona de confort o no o un o de gran malestar porque la adolescencia no no no eso no es simplemente con por no ni mucho menos todo eso es exactamente filosofía

Voz 1312 20:29 el libro tiene un epílogo maravilloso de es un lujo se un lujo totalmente que además yo creo que si se hace la filosofía como él cuenta Matrix como gira I le da la vuelta a lo que pensábamos que percibimos como algo filosófico en esa película sería sería maravilloso me quedo con una cita que que él dice es la gélido en más de una vez que dice que la corrección política de es total y el tótem turismo moderno ya no sé si somos víctimas de nuestro propio de un buen rollo

Voz 3 20:59 eso habría que preguntárselo directamente ahí yo creo no sé lo que te diría no me encontré arriesgas no tiene llevó no me atrevo pero sí que me atrevo yo a dar mi opinión al al respecto no es decir la la la corrección no un poco lo que me decir que te preguntabas

Voz 1312 21:14 corrección política en exceso está construyendo monstruo está dando paso a un monstruo que ya veremos qué consecuencias tendrá como como reacción

Voz 3 21:23 yo lo ligó mucho con el tema de de la pues verdad entendiendo que la verdad es como un diamante que tiene muchas caras y muchas perspectivas pero sí que estamos en un punto donde quizá nos engañamos fácilmente no y entonces le llamamos corrección política o corrección formal simplemente a cosas que responde más a un interés a un interés por ejemplo de quedar bien o a un interés de dar una apariencia Wang o a un interés de no tener un conflicto familiar o a un interés de quedar bien con el jefe y sin embargo hay una incoherencia en el fondo con la con la propia haber dado con la propia vocación no yo creo que la fe eso tiene tiene que ayudar a ir ahí exactamente no a ponernos en este estado de incomodidad

Voz 5 22:06 idea es ideal

Voz 3 22:08 Valencia o de ambigüedad entre lo que se sabe lo que se cree que ese sabe lo que se sabe que no es entonces parece un juego de palabras pero no lo es un intento que no lo sea es decir es un espacio entre la ignorancia y la sabiduría por lo que sabemos dónde tenemos que preguntarnos qué hacer en cada momento y entonces la corrección formal de aquello que de nuestros comportamientos de nuestras relaciones familiares no habrá venimos de un las festividades de Navidad donde serán experiencias de todo tipo a nivel familiar no bueno pues eso también tiene que ver con la filosofía es decir porque no comporta vamos a ver si vale la pena vale la pena si decimos que sí pues asumir las consecuencias

Voz 1312 22:51 Nos da la filosofía algo de esperanza en estos tiempos en los que vuelve volvemos a hablar de de extrema derecha volvemos a tener un futuro un poco oscuro o no en en este aspecto la filosofía es por la

Voz 3 23:03 la Leza diálogo dialogar y entonces en el diálogo está el reconocimiento del otro el recoger el reconocimiento de sus posiciones de sus razones y entonces sí todos mantenemos esta posición no caben dogmatismos ni unilateralismo de ningún tipo

Voz 1312 23:20 pues me ha encantado de reivindicar la filosofía esta mañana aquí contigo Miquel seguro me encantaría hacer hundió día una entrevista sobre filosofía y cine me ha quedado pendiente porque a raíz del epílogo de es decir se quejen

Voz 3 23:31 en el libro me parece un tema pues yo encantado y no puedo estarme de recomendar un libro de Eugenio Trías que va exactamente sobre

Voz 8 23:39 de cine de cine pues queda

Voz 1312 23:41 ante la cita encantado gracias

