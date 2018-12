Flash Deportes SER de las 14:30 (29/12/2018)

Voz 1876

00:00

el consejero delegado del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín ha hablado en una entrevista para el club ya ha mandado un mensaje a los que no quieren continuar en el Atlético de Madrid ha dicho que todos los jugadores son importantes pero ninguno imprescindible los únicos imprescindible son el grupo y el club Piqué por ello es necesario comprender que cuando un jugador no se siente capaz de dar lo máximo o no quiere hacerlo por el motivo que sea lo mejor es alcanzar un acuerdo que consiga un equilibrio entre los intereses económicos y deportivos del club con los del jugador sin fútbol en España en juego el Juventus Sampdoria de la serie al equipo de Cristiano Ronaldo el líder de la Liga y acaba la segunda vuelta de la Premier el partido más destacado a las seis y media el Liverpool Arsenal los Red son líderes con seis puntos sobre el Tottenham y en baloncesto se juegan hoy el Barça Lassa Monbus Obradoiro el Gipuzkoa Basket Unicaja a las seis de la tarde a las ocho y media Valencia Basket Ndi contra Zaragoza Iberostar Tenerife Taxi Manresa y Mora Banc Andorra Movistar Estudiantes en ajedrez Dani Duo de veintidós años se ha proclamado campeón mundial de ajedrez rápido en el torneo celebrado en San Petersburgo un triunfo que evita la triple corona que intentaba Magnus Carlsen en esquí la eslovaca Petra loba se ha hecho con su primera victoria en un gigante de la Copa del Mundo de esquí alpino lo ha logrado en la estación austriaca de semen in es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la Cadena SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER