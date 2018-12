La nostalgia de fin de año

Voz 2

00:19

me he quedado sin propósito como ya dejé de fumar no se me ocurre que otro propósito hacerme para el dos mil diecinueve y así llevo varios años a lo mejor es que he cambiado de bando antes era de los que decían año nuevo vida nueva también es cierto que todo lo veía nuevo ahora los años nuevos me dan repelús porque temo que vayan a ser peores que los viejos no es por nostalgia de texto esa palabra la nostalgia es la plusvalía del tiempo de la nostalgia siempre viven otros los que más tienen como siempre detrás de la nostalgia se oculta la última trinchera de la lucha de clases abolido el trabajo ahora se le llama empleo la dialéctica está en los bienes de consumo se ve muy claro si se habla de libros de películas de canciones cuando un rico citan las novelas las música la cinematografía que le han formado se dice qué persona tan culta cuando un pobre habla de lo mismo de sus novelas después discos de sus cines de sus tebeos todo eso es considerado nostalgia no da igual haber tenido una biblioteca familiar con Thomas Mann y Piti grizzly que haber tenido una novela de Marcial Lafuente Estefanía en el cajón de las bombillas no es igual el recuerdo cultural de un rico el recuerdo cultural de un pobre la nostalgia es una estratagema para devaluar lo mucho que saben los que tienen poco llamando nostalgia al capital cultural de las clases populares se les está robando todo el valor de intercambio que tiene su cultura la nostalgia es una forma de clasismo no hay que confundir la nostalgia con la melancolía la nostalgia es una sección de Amazon y la melancolía es un grabado de Durero melancólico se debate entre la realidad y el deseo y eso es lo que me ocurre cada fin de año que echan programas de nostalgia y me pongo melancólico