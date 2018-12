Flash Deportes SER de las 18:30 (29/12/2018)

ya se acaban las vacaciones para los equipos de Primera División Getafe Espanyol Levante han regresado hoy a los entrenamientos pero a falta de competición oficial en España el fútbol no se detiene en países como Inglaterra donde a las seis y media ha arrancado el partido del líder el Liverpool que recibe al Arsenal de Unai Emery en Anfield Road no es el único encuentro del sábado en la Premier disputado cinco más con resultados de uno Newcastle uno Leicester cero Cardiff uno Brighton uno Ewerthon cero Fulham uno cero Tottenham uno Wolverhampton tres con la derrota el equipo de Pochettino puede perder la segunda posición si mañana gana el Manchester City en su visita al Souza

Voz 1906

01:53

no me marcharía dejando una situación muy grave porque creo que mi responsabilidad es hacer todo lo posible para resolverlo la solución que tiene el Reus es una solución financiera yo no tengo esa solución financiera eslóganes sobre si el club Se vende sí señor clubs se vende el club Se vende porque desgraciadamente no tiene los recursos para hacer frente a esta situación ese está negociando para venderlo