Jonny: "Lucas es todavía jugador del Atleti, un jugador que aporta muchísimo al Atleti y será muy difícil que salga"

Voz 1991 00:00 hola muy buenas noches bueno muchísimas felicidades esto De Juana ganar en Wembley a qué sabe

Voz 1 00:05 bien la verdad es que bien por desgracia son otros puntos y son tres puntos que como cualquier otro partido que ganas pero eso es un campo muy difícil como es el de los Tottenham la verdad que el equipo muy bien muy contentos

Voz 1991 00:18 y así un paso importante para nosotros hombre son sólo tres puntos porque es una victoria pero es ganarle al segundo de la clasificación en Wembley eso no se hace todos los días

Voz 1 00:27 sí está claro no yo creo que era un partido muy difícil lo pusieron muy difícil sobre todo la primera parte pero una segunda yo creo que hicimos una gran aparte con dinamita y por suerte la vuelta al marcador no y qué mejor manera que gana con sus Fabio

Voz 1991 00:46 si no a ver os habéis ido al descanso perdiendo uno cero además con un Tottenham que estaba jugando de forma fantástica que ha pasado en ese vestuario que habéis hablado

Voz 1 00:54 no la verdad que en nada no el míster tuvo que si íbamos un poco más posesión de balón si yo creo que también pues eso yo no de intentamos tener una segunda parte y luego también en que no acertó yo creo que también con los cambios de te dio una vuelta al equipo soy yo creo que también nuestra si ganase ganar eso llevo alto tiene un poco también a cometer errores sí

Voz 1991 01:25 aprovechamos es una de las mejores segundas partes de la temporada porque claro el irse al descanso perdiendo uno cero ganarle al Tottenham uno tres en esos cuarenta y cinco minutos la verdad es que fantástico

Voz 1 01:38 sí la verdad es que sí no yo creo que que es muy difícil remontar en un campo como Un buen hombre alto

Voz 2 01:44 sí Imaz

Voz 1 01:47 si eso no es un ir y lo bueno es eso pues seguir adelante seguir en una buena dinámica antes en una segunda vuelta con muy buen pie ahí para mejorar la primera vuelta

Voz 1991 02:00 estáis ya siendo un poco el el matagigantes no porque salvo el Liverpool de los grandes la había sacado puntos al City al United al Chelsea al Arsenal y al Tottenham están muy pocos equipos capacitados para hacer eso

Voz 1 02:14 parece que si no el equipo la verdad que yo creo que el trabajo de constante no de de cada semana nos permite estar ahí no hay un gran equipo un conjunto a afición y al final eso cuestiona el resultado

Voz 1991 02:28 bueno es tu primera vez en en Inglaterra pasando allí la la Navidad como se Boxing Day jugar tantos partidos en estas fechas

Voz 1 02:38 la verdad que que fue bonito no de normalmente ya están llenos pero persona en estas fechas si aún más al campo y la verdad es que sea agradable y disfrutar también de de de otra manera no una Navidad de otra manada de la también disfrutar a tope

Voz 1991 02:52 tú que lo estás viviendo allí te gustaría que eso pase también en España que es estableciese un poquito aquí la tradición de jugar Boxing Day

Voz 1 03:00 bueno no sé si eso también depende no yo creo que que está está bastante bien no sé cómo cómo se vivía en España pero pero bueno salgo que también bonito para para la afición que al final es quién tiene que Biblia también este este porte no que lo que es lo que dicen los que intentan disfrutar viéndonos sí

Voz 1991 03:22 aprovechando el fuego tu primera Navidad fuera de casa imagino que si no

Voz 1 03:27 no la verdad que cuando cuando tenía días aquí en hablases que aprovechaba también para

Voz 1991 03:33 ah bueno bueno entonces no te pilla de nuevas Satellite que oyes tenis ahí con uno la mitad El Vestuario casi portugués que se habla más casi más portugués que que inglés no

Voz 1 03:44 bueno una a que es mucho no entonces estoy aprendiendo inglés pero pero

Voz 1991 03:49 sí

Voz 1 03:50 por suerte a mí eso me ayudó también a adaptar nadadora mataron pero no ahora entrenados portugués convenios tú que al final entre portugués y español es un poquito también que se parece mucho

Voz 1991 04:02 a mí me ayudó bastante

Voz 1 04:04 es ingresar en él

Voz 1991 04:07 oye Johnny llena de cierra dos mil dieciocho yo creo que de ensueño para Ci gran temporada con el Celta fichaje por el Atlético de Madrid la cesión a la Premier la llamada de la selección casi imposible de superar no

Voz 1 04:21 sí la verdad que que un año increíble lo he con muchos recuerdos que que guardar y bueno es que el presidente no ya para adelante estoy y seguir trabajando para para para seguir mejorando oí ir creciendo no turísticamente

Voz 1991 04:40 oye te cómo cómo has vivido en la distancia todo lo que se está hablando de Lucas Hernández y la posibilidad de que salga en enero porque eso no sé igual incluso lo podría hacer planteadas al Atlético de Madrid tener que mirar hacia Ci

Voz 1 04:52 bueno la verdad es es decir que que viví la noticia pero bueno eso Lucas estado ya jugador de del Atleti es un jugador que aporta muchísimo al Atleti será muy difícil no que que se no

Voz 1991 05:07 esto es fútbol

Voz 1 05:09 y hay que seguir no pero vamos

Voz 1991 05:11 aquí de momento no te ha dicho nada el Atlético de Madrid no

Voz 1 05:14 no para nada yo tengo la cabeza aquí estoy trabajando aquí duro para intentar llegar en en verano y tenerlo todo y poder quedarme

Voz 1991 05:25 en termino que le pides al año no al dos mil diecinueve

Voz 1 05:29 bueno yo creo que lo he salud no es lo más importante

Voz 2 05:33 de familia no oí lo

Voz 1 05:35 pues a lo otro es trabajo trabajo diario no intentar trabajar lo máximo para poder disputar los máximos

Voz 1991 05:44 en lo deportivo muy bien pero la mejor noticia el nacimiento de tu hijo no

Voz 1 05:47 sí Lara encima de eso no hay nada que no era nada que disfruta mucho también el sé que tengo aquí y la verdad que es una satisfacción un día muy buen y estoy cada día te sacan de no

Voz 1991 06:03 pues nada Johnny Otto o nos alegra que te vaya vienen en Inglaterra que vaya fenomenal también en este dos mil diecinueve y que el año que viene vuelvas aquí a España es es posible en el Atlético de Madrid triunfando vale