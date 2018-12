Víctor Fernández: "El equipo tienes unas posibilidades técnicas y futbolísticas por encima del nivel de rendimiento mostrado"

Voz 1991 00:00 Nos vamos a ir a Zaragoza porque desde hace unos días teníamos pendiente una conversación Juan Carlos Yubero qué tal muy buenas

Voz 1177 00:06 hola Yago qué tal es ni más ni menos que Víctor Fernández

Voz 1991 00:08 vuelve por tercera vez al Zaragoza sí

Voz 1177 00:11 Si podemos decir que viene o que ha vuelto al rescate no porque las dos primeras etapas que vivió en el blanqueo de La Romareda fueron muy diferentes la primera etapa gloriosa Copa del Rey Recopa llegó desde desde el Deportivo Aragón desde el filial la segunda etapa ya fue con con Agapito Iglesias en la propiedad según un proyecto económicamente muy potente pero pues acabó bastante mano y además esas secuelas todavía está arrastrando a día de hoy que hoy esta tercera la la más reciente la más urgente la verdad que nadie lo esperaba pero bueno pues Víctor Fernández zaragozano zaragocista no se pudo negar ya ha vuelto al al rescate quiere ser invisible como él mismo ha dicho pero doce Víctor Fernández hicieron

Voz 1991 00:51 los del Zaragoza todo apunta que es imposible es imposible Víctor Fernández qué tal buenas noches hola Chicago qué tal estás todo bien

Voz 1961 00:58 sí poco bueno ése que todo va muy rápido todo muy muy agobiante muy estresante de que llegue porque ya te digo así como un sinvivir pero bueno preparados para para este desafío oí bueno voy siguiendo las pautas que que me dictó el corazón desde el primer momento que me llamaron

Voz 1991 01:17 o sea que en esta ocasión lo de Navidad desplazadas y tranquila de sonar

Voz 1961 01:22 pero bueno con la tranquilidad también de que rompimos una inercia frente al Extremadura que jugamos muy buen partido si teníamos una necesidad de ganar y luego se conseguido de una forma que que gustó mucho a la gente no podíamos defraudar partido frente en Extremadura que metemos veinticinco mi personas veintiséis mira a campo pues a la responsabilidad aumento pero también el efecto fue mucho más positivo

Voz 1991 01:47 no yo creo que el remontar ese partido tal y como se dio tal y como estaba

Voz 1 01:50 ente siendo tú red Rey debut creo que

Voz 1991 01:56 vale que es mejor meter un tres cero y estar tranquilo pero es que la remontada le da un plus eh

Voz 1961 02:01 sí sin duda de yo lo que comenté al al finalizar la primera frase que que me salió digo que es muy importante ganar porque además es necesario lo necesitábamos pero también la forma que se consiguió es decir que el equipo actuó con coraje con determinación hizo un ejercicio de fe de superviviencia extraordinario aquí remontamos un partido con pues con fútbol hoy con la entrega y el apoyo incómodo diciendo al de nuestra afición esto fue un efecto multiplicador con la con la victoria

Voz 1991 02:36 tras da cuenta que vuelve es cada diez años al Zaragoza pues yo lo voy a decir primera etapa noventa y uno noventa y seis es decir sales en el noventa y seis la segunda llegas en el dos mil seis te vas en el dos mil ocho la tercera llegas en el dos mil dieciocho juego creíble cada década puede decidir la verdad es que no me lo esperaba

Voz 1961 02:56 tuve la ocurrencia o el de no sé que la en la segunda etapa que comente que que algún día si volvía a Zaragoza más pequeña se porque dijese no debía estar iluminados

Voz 1991 03:08 dijiste exactamente no es que ha tirado de hemeroteca distensivo vuelvo será como presidente director deportivo serio entrenador supone un desgaste

Voz 1961 03:15 sí pues fíjate he aterrizado vuelo sin motor oí de KBC caído no pues bueno pues ha sido así no no no me lo esperaba jamás pensé que que iba a volver a entrenar a Zaragoza ya por por tercera vez pero también lo digo que no costó decidirme a pesar de que tuve muchas presiones por parte de gente que me quiere por muchos amigos pero me deje me dejé llevar por por la por la

Voz 2 03:42 la pone el corazón por la invasión oí quizá no no no no no

Voz 1961 03:47 no pensé en nada a nivel cerebral hijo no podía negarme ayudar a Zaragoza y tratar de echarle una mano entre todos no de sacar esto adelante

Voz 1991 03:57 imagino que nota también toma la decisión porque lo que te llega es una señal de socorro realmente

Voz 1961 04:02 San Víctor de necesitamos bueno es que hay un peligro hay un peligro real latentes de de de de de amenaza de de riesgo de bajar a Segunda B que no puede ser es decir que todos tenemos que poner los medios para reorientar a este equipo darle que las pautas Si darle el camino que creo que qué necesitan para para volver a ganar partidos y generar un ambiente de de de confianza de de de de convicción de sacarlo adelante Easy genera generar ilusión entonces yo creo que en este sentido pues hay que hay que todo nuestro trabajo en cuanto a números ya lo sabemos

Voz 1991 04:49 que estáis decimoséptimo diecinueve puntos dos por encima del descenso a trece del playoff Íñigo trece de Klein porque era el objetivo en un principio la temporada ya dieciocho del ascenso directo pero de lo que no se ve con qué Zaragoza te has encontrado

Voz 1961 05:04 EFE El Vestuario encontró un vestuario muy extraordinariamente receptivo me gustó mucho necesitaban que que estaban como desorientados no un poco aturdidos etc me consta el el esfuerzo y la profesionalidad Si también porque son dos entradas capaces de los anteriores de de dar las mejores soluciones al al alza o Zhai lamentablemente pues bueno la las cosas no estaban saliendo bien aquí me encontré pues eso pues un un un vestuario pues castigado por los malos resultados pues y sin confianza porque la confianza te la dan buenos resultados y había que tratar de transmitir desde el principio pues todo esto absoluta de que las cosas vanas ahí bien eh buscar las claves en el juego yo creo que es donde más hemos incidido el cuerpo técnico en buscar en juego las claves para encontrar ese funcionamiento colectivo adecuado con una idea de juego que nos que nos identifique que este secundada por futbolistas Iker sobre todo pues desde el punto de vista emocional no tener miedo a equivocarse no tener miedo

Voz 2 06:15 la

Voz 1961 06:16 a fallar a la el atrevimiento a la valentía la ambición teníamos que que mostrarla ya desde desde el primer partido que que teníamos que competir ante el Extremadura y en ese sentido sí que vive un equipo atrevido ambicioso y valiente aun yendo por detrás en el marcador

Voz 1991 06:31 no ha hecho me imagino que uno antes sepan analizar lo que tiene no mirar la plantilla las posibilidades que tienen ve lo que se puede hacer lo que no los recursos que tienen el en el equipo y uno a lo mejor cuando le le le enseñan otro proyecto dice yo es que con esta plantilla no lo veo quiero decir no no estoy convencido pero creo que cualquiera que sepan poco de fútbol mira a la plantilla el Zaragoza dice es que lo que tiene no es para estar ahí

Voz 1961 06:58 he tenido la gran ventaja afortunadamente que que al ser zaragocista pues bueno me me he visto todos los partidos

Voz 1991 07:06 el Zaragoza y que los deberes ya llegaste con ellos hechos sí

Voz 1961 07:08 que te claro los ves como como seguidor que sólo quieres ver que verles ganar que que no piensas más allá de de de un aficionado de de un seguidor ir como los ves así pues no no no incide es de que es lo que está ocurriendo que no estamos ganando los partidos que no se están cubriendo las cosas pero lo ve Si tienes una información a nivel futbolística por por esa observación luego cuando entrar pues bueno tienes que profundizar en en buscar pues las soluciones a a ese funcionamiento no y luego también valoras y es lo que tú dices que que el equipo creo que tienen unas posibilidades técnicas y futbolísticas por encima de del nivel que de rendimiento que ha mostrado hasta ahora no es un equipo para para estar honestamente a de dónde estábamos pero también digo que fue una casualidad que si estábamos ahí es por algo por algo que no estábamos haciendo bien y que inmediatamente tenemos que ponernos a corregir porque ya te digo que casualidades ninguno en el fútbol

Voz 1991 08:09 notas ya el efecto Víctor Fernández quiero decir me ajeno gradas paseado por la ciudad lo que hayas podido la gente te habrá parado te habrá dicho Víctor esto lo vamos a sacar Mister estamos contigo te necesitábamos no sé seguro que los mensajes han sido todos positivos se nota ya el ese cambio por lo menos de actitud en el aficionado hombre

Voz 1961 08:31 la verdad es que me ha mostrado pues el cariño que siempre me han mostrado cuando estaba aquí que lógicamente posibilidad aquí soy zaragocista pues me ha tocado gracias a Dios vivir posiblemente la etapa más Plinio hay más brillante en Zaragoza sin duda está siempre luchando por competiciones europeas au por fin al ex etcétera y ahora me toca vivir esto entonces sí que he notado el respeto el cariño y la identificación de la gente cuando cuando aterrice llegué aquí por la calle etcétera hay también te pone un poco más nervioso a pesar de mis años pues fue el partido que viví con más nerviosismo posiblemente de mi trayectoria

Voz 2 09:10 la futbolística que más ical

Voz 1961 09:13 no me dijeron Víctor está entrando mucha gente al campo digo pero bueno yo creo que que que va a Sara que entonces eso fue una una carga también que a nivel emocional era difícil soportar pero bueno prefiero que estén a nuestro lado y que venga mucha gente a que no estén de nuestro lado queden a muy pocos no iba yo creo que aunque eso suponga una cuota de responsabilidad mayor alargaba ser va a ser bueno porque el equipo va a dar lo que la gente reclama y exige

Voz 1991 09:41 ya sé que no puedes elegir porque has llegado cuando ha llegado y lo que toca ahora es el parón navideño es decir eso no se puede cambiar pero no se te habría gustado más continuidad desde el principio o te viene bien este parón para también a sentarte tu tranquilizar un poco si tu arte

Voz 1961 09:56 bueno yo creo que que viene bien porque bueno a mí personalmente me viene bien porque insisto que todo ha sido muy rápido ha sido todo con un ritmo que no no ha habido ningún tipo de pausa ni a nivel personal ni a nivel profe Ny a nivel profesional entonces bueno pues yo creo que nos hemos asentado un poco más a la gente se marchó de vacaciones porque las necesitaba pues un poco la cabeza más más limpia más despejada más liberados porque necesitábamos ganar si ellos tenían una gran necesidad no puede ser que estemos cuatro meses sin sin lograr un triunfo en La Romareda desde el quince de agosto me dijeron no entonces es demasiado tiempo para el Zaragoza en La Romareda ir había una gran necesita entonces la gente se ha ido Feriz la gente se ha ido contentado a subir a sus casas me refiero la afición y espero y deseo que pues que hayamos vuelto con energías renovadas con más frescura con una ilusión superior para afrontar puesto toda una serie de partidos que también pienso que ha sido un proceso largo y costoso

Voz 1991 11:01 quedan un par de ellas antes de que te haga llover alguna difícil has pedido fichajes ya para el mercado de invierno

Voz 1961 11:06 no me he limitado a es decir la la dirección general y deportiva son los que mejor saben cuáles son nuestras posibilidades económicas y cuáles son las pautas que que te permite la Liga de Fútbol Profesional por el control que tienen y sobre los gastos etc entonces evidentemente como ellos saben tienen mejor información que el que la que un entrenador yo lo que me he limitado esa seguir ese plan que llevaban diseñado desde hace unas semanas irónico eso sí que les he dicho que dentro de de lo que está la plantilla que estoy súper contento que estoy súper feliz que los veo absolutamente integrados que es muy buen grupo el único que digo es que numéricamente tenemos dos jugadores uno por un proceso de adaptación a Medina porque colombiano está teniendo un proceso de captación duro complicado al fútbol europeo y otro por un tema de salud grave que esto quiero pues que numéricamente necesitamos un atacante Hay a ver si si viene uno no ve ninguno a ver quién es lo único que he visto por una cuestión ya de numero

Voz 1991 12:14 si los reyes traen algo grave

Voz 1961 12:17 en el futuro a corto plazo me imagino que

Voz 1991 12:19 en principio hasta junio vamos a ver qué pasa si no habéis hablado más allá no

Voz 1961 12:24 no en a y no hay nada más Ny Sexton y quiero ni lo planteamos a de lo que pasa

Voz 1991 12:30 estás a punto si yo

Voz 1961 12:32 ya dije claramente cuando me llamaron que yo no iba a ser ningún problema que venía desinteresadamente que no hay no hay ningún pacto de de premios por salvar al equipo ni de ni de contratos futuros nada nada de nada ni quiero ni quiero hipotecar al club y lo único que quiero es centrar ir ya agotaron exprimir la poca mucha energía que tenga pues en en en en ayudar a grupos ser un elemento más para ayudar al grupo y resolver esta situación difícil Yubero

Voz 1177 13:03 yo sólo simplemente le diría que apelando un poco al grito de guerra que de vez en cuando se oye en la grada de La Romareda en los momentos difíciles el grito de Sí Se Puede Victor tú sabes que la la pregunta está en la calle mientras el Zaragoza esté en Segunda División el único objetivo es volver a Primera más allá de Tito salarial idea estas historias sepuede Víctor

Voz 1961 13:22 que un día tiene que llegar y ojalá que que cuanto antes sea no es decir me evidente mente algo algo no logramos hacer bien porque no estamos a lo grande este objetivo y que cada año es más difícil que la clave es cuando tú bajas pues que el al año siguiente conseguiré el el ascenso entonces cuando no logras que la segunda es muy complicada Hay es muy difícil ahora bien tenemos que cambiar el plan o mejorar el plan E involucrada más gente a nivel político a nivel social a nivel económico etc etcétera Si acertar

Voz 1 14:01 para que Zaragoza esté en el lugar que nunca debió abandonar por el Yago Víctor y te imaginas

Voz 1177 14:08 por supuesto que el Zaragoza esta temporada consigue el ascenso con contigo en el banquillo la plaza del Pilar

Voz 1991 14:14 cuál estaría como una Recopa al no

Voz 1961 14:17 pero ahora mismo y lo digo y lo digo de verdad porque lo veo pero la la gente lo sabe que el objetivo

Voz 1177 14:24 la vimos escapar de la segunda B pero tú sabes que en el fondo

Voz 1961 14:28 yo me lo único que puedo decir es que no estamos en estos momentos capacitados en y sería muy inteligente de mirar de lejos ya ahora mismo solamente podemos es una frase que repitió varias veces ahora mismo solamente podemos mira acerca mía cerca porque tenemos hay unos Coco y los que nos rodean que que que están ahí pendientes de que si nos equivocamos y caer abajo y eso lo que tenemos que intentar evitar por todos los medios lo que ocurra más adelante bueno veremos cuáles son las circunstancias Iber hemos de lo que somos capaces pero no podemos mirar de lejos

Voz 1991 14:59 se suele decir Esto es como intentar meter el segundo han desde haber metido primero y luego haya si vemos que el partido va bien de intentamos meter el segundo que a mí me quedan dos una llegas a Zaragoza sin cobrar

Voz 1961 15:13 bueno tengo que que hay que decir que te que estoy dado de alta en la Seguridad Social y todo este lío oí hay un mínimo del convenio decir

Voz 1991 15:22 era que que sí pero que no ha supuesto ningún problema más sea vamos yo que ha puesto el mínimo y listo digo que la no

Voz 1961 15:29 solamente en ningún tipo de de esto pues vale quiero porque jamás nunca podré corresponder al Zaragoza con lo que me dio aquel día que me dijeron vas entrara por primera vez a al equipo de tu ciudad siempre ha hecho entonces como nunca podré devolverle aquello qué más que ayudarles en estos momentos no impiden

Voz 1991 15:50 ahora que ha pasado ya pasado unos meses sillas ha estabilizado te tengo preguntar con la selección porque fue uno de los nombres que apareció encima de la mesa el de Víctor Fernández Nos consta que a Rubiales le gustaba mucho le gustas mucho como entrenador se pusieron en algún momento en contacto tesón de Haro no te dijeron algo

Voz 1961 16:06 no directamente no a través de de Fernando un chico que está de la agencia que que me representado me dirige pues me me comentaron que Si me gustaría la selección que nadie puede negar a A va a la selección no pero no ha habido nada Ny no hubo nada absolutamente nada y que lo Nico pues que como español pues que deseamos lo mejor para la selección que está es muy muy buenas manos y Luis Enrique que que yo creo que nos va a llevar a donde siempre tenemos que estar así y nada más no sea podríamos decir yo mis etapas hiriendo de cómo la podemos decir que hubo INTA

Voz 1991 16:48 es sin llegar a negociar nada no

Voz 1961 16:51 absolutamente nada ni ya te

Voz 1991 16:54 digo que no vale vale bueno pues han ganado queda pues nada Víctor pero no desear de que que pases Un Fene feliz año que que el diecinueve sea fantástico significará que se han cumplido los objetivos que oye luego ella cuando llegue junio que hagas lo que te dé la gana muy de todo lo que te haga más feliz

Voz 1961 17:10 así es yo creo que haya uno ya tiene una edad que tiene mucho más en esa en esas cosas no pero bueno pues desearos a también a todos y lo mejor para el próximo año muchísimas gracias por haber tenido esté momento oye esta dedicación hacia mi persona pero especialmente al Zaragoza que es lo más importante porque yo creo que estábamos a ese incluye una ciudad querido por todo el mundo inerte

Voz 2 17:31 gente de los colores que cada uno defienda si nada

Voz 1961 17:35 pues mucha salud para todos Si salud deportivas salud personal y lo mejor

Voz 1991 17:40 eso no somos exactamente Mister mil gracias que vaya un abrazo adiós Lluvero al menos ha vuelto la ilusión a Zaragoza

Voz 1177 17:46 sí que no es poca cosa sólo ha sido un partido pero bueno pues con el regreso de Víctor Fernández te puedo asegurar que ha regresado la ilusión sin ir más lejos hoy el primer entrenamiento después del parón navideño más de un millar de aficionados mucho chavalería en las instalaciones de la ciudad