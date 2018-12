Pako Ayestarán: “Poco a poco nos iremos acercando a nuestro lugar que es España”

Voz 1 00:00 la una y dos de la mañana a las doce y dos en Canarias me parece una hora maravillosa para marcharnos fuera para hablar con uno de los nuestros que están en extranjero su segunda etapa en México que es donde nos vamos es un trotamundos le conocía perfectamente porque ha estado en nuestro país en varios equipos con varios proyectos Paco Ayestarán qué tal buenas noches

Voz 2 00:20 hola a construir Si salís abierta a todos

Voz 1991 00:22 igualmente feliz Navidad y feliz año también estamos apunto de cerrar el dos mil dieciocho empezar el diecinueve qué tal que tanto Méjico

Voz 3 00:31 lo sé bien estamos contentos con una decisión tomamos la verdad es que ya conocíamos el el club porque los propietarios puesto dos tipos de de nuestro editor que en México

Voz 1991 00:47 sí bueno porque sabemos jugar

Voz 3 00:49 deberíamos y que contó con muchas sorpresas

Voz 1991 00:54 el tuit estuviste Santos Laguna mexicano en dos mil quince con lo cual digamos que ya llegabas comparte la lección aprendida no que eso siempre ayuda

Voz 3 01:02 sí siempre ayuda sobre todo pues se cumpliera conocen cómo cómo entienden los gestión cómo se gestiona de de de dirección pues se estas propiedades el contenido en tanto que el mágico y la verdad es que bueno eso siempre es una ventaja hizo lo todo conocer el la forma de trabajar de de Pachuca chica que tener los tres equipos que en Méjico y otro equipo en Chile y Argentina entonces bueno siempre tan delicada nada plácido no

Voz 1991 01:42 él es un hombre inquieto eso está claro que te gusta lo los retos deportivos y que no digamos que no le tienes miedo a nada porque me salen catorce equipos en veinte años en muchos de ellos ya es México Israel España Portugal Inglaterra varios proyectos muy diferentes no si te gusta el fútbol y punto

Voz 3 02:01 si se cierra el gol como decíais vosotros es importante en cualquier lugar del mundo para todos los que los leones esos pues él todos somos más importantes encima de de incluso a Bembibre alcohol estén compitiendo y lógicamente de los enemigos del fútbol pues se lo no podemos podemos expresar nuestras inquietudes no eso es lo que nos ha traído Méjico el entorno que es un club que crece en los procesos que su rendimiento en la fondo antes de jugadores bueno pues la verdad es que mientras haya productor de este tipo pues es sea donde sea bienvenido sea

Voz 1991 02:44 ha sido primer entrenador auxiliar técnico director deportivo preparador físico en cuál de estas facetas te sientes mejor

Voz 3 02:52 no es lo que él todavía pues dos teniendo inquietud diferentes y te vas a buscar proyectos que que te dejen extraer esas inquietudes no en todas las dudas que me sentiría como como a la que menos se acopla avales a las inquietudes pero bueno en aquel momento pues que ha sido que Clotet de toda la vida pero jugaba en categoría en San Sebastián y la verdad es que bueno pues más que la Deportiva atrajo la posibilidad de crear proyectó saber muchas veces en los clubs no sólo la tanto con los vientos sí jerárquico que tú que tú ocupa es bueno entonces bueno haciendo acopio a como una posibilidad de poder ayudar al equipo de desempleo no

Voz 1991 03:42 te queda la espina clavada de no haber terminado de triunfar en España esos proyectos en Las Palmas en el en el Valencia que no terminaron bien quiero decir tienes ahí eso en el debe y el haber si yo que es el destino te da la oportunidad de volver

Voz 3 03:56 sí por supuesto solamente es porque claramente el todos lo proyecto que sentía muy dentro de mí con hemos tenido una época exitosa bajo la dirección de Rafa porque es una ciudad en la que siempre me ha cogido pues somos útiles en casa en mi hijo el segundo norte ya en varias etapas posteriormente estuve con una vez su cuerpo técnico y la verdad es que era un proyecto por una parte de ellos ligada en qué quieres que te has sentido identificado y que además es uno de los grandes de España no con lo cual pues la verdad es que cualquier entrenador perseguir y si si te pues lo contrario yo creo que que eh que se obviar la realidad posible esa espina de que te hubiera gustado o no que se salió bien porque es uno de los lugares en los cuales creo que no llegada al máximo nivel no

Voz 1991 04:59 el pago que te dice la familia veinte años viajando tanto

Voz 3 05:04 bueno pues el momento que se nos sentimos cómodos este en este proyecto yo no acompañado porque los hijos los extinguidos a los estudios de formación y hay que darles cría pero la verdad es que bueno el inquieto a conocer nuevas culturas al final pues no creo que es algo que está ir de momento pues bueno nosotros lo soporta sea pues y lógicamente pues ir poco a poco seguro que nos hemos acercado a nuestros lugar la no que es España

Voz 1991 05:44 Paco Ayestarán lo que pasa es felices fiestas allí en México que seguro que también sabían celebrarlo muy bien que te vaya fenomenal con el Pachuca este año en en este proyecto en en México y que sepas que te seguimos a la distancia vale

Voz 3 05:57 muchas gracias a todos a feliz a final de año y mejor enclavada

Voz 1991 06:04 feliz año Mister un abrazo muy fuerte