Gerard Farrés: “Va a ser un buen paso para mí ir de las motos a los buggies para ir algún día en coche”

Voz 1 00:00 hola Gerar qué tal buenas noches hola qué tal cómo ahí primero qué tal estás bien bien bien gracias de momento toda no ordene cuando te marchas para allá vamos el día treinta el día tres esto empieza el Seis bien bien no ven justito pero bueno

Voz 1991 00:18 yo no me falta mucha adaptación tampoco no

Voz 2 00:21 no no fino también son seis Dorita Si bueno vamos a tener temperatura abuela ahí así que que bueno tiene nada ninguna unos cambios pues que tampoco son muy grandes no

Voz 1991 00:32 buenas unas Curry has corrido hasta hasta esta edición once veces siempre en moto no

Voz 2 00:37 si hasta ahora cien cien moto con con las dos ruedas tome la decisión ya de retirarme después de ostras también muchas caídas no en las motos nos jugamos mucho el físico creía que que era el momento iniciamos con con las cuatro ruedas

Voz 1991 00:55 en qué consiste esta categoría

Voz 2 00:58 es una categoría que empieza este año nueva con con los Boris a esa especie de coche más más pequeñito que es a menos a pero nuestra relación peso potencia a es increíble es nada nos vehículos que están creciendo muchísimo de este año a ver cómo unos cuarenta participantes más lo menos bueno súper divertido y bueno yo creo que para para mí va a ser un un buen paso no de vivir de las motos a a los gudaris para algún día también ojalá en en coche no

Voz 1991 01:27 sí sí súper divertido ya verás cuando estés aquí con todas las de unas en Perú se dice que súper divertido vas a acabar de dunas hasta las orejas las tiene razón no pero bueno también esa es la actitud no hay que ir ahí porque si uno ya de madre mía la que nos espera pues no vayas no hay que también es una la prueba más dura del mundo tú la conoces perfectamente pero hay que ir con la intención de Sí Se Puede entre comillas disfrutarlos sabiendo que se va a sufrir una barbaridad no

Voz 2 01:54 sí pero ya ya tiene razón al final mira tengo una una anécdota no con con Marc Coma con quién ICD de mochilero los primeros años le dije ostras marca vamos a disfrutar no me dijo Parreño no a disfrutar en tu vida del Dakar no es así era la a problemas de que es una carrera muy dura a unos psicólogos nos dice no estar os vais a caer os vais a perder a os vais hacer daño real gente nos pasa muchísimas cosas pero realmente lo bonito del Dakar es superar todas estas cosas no y al final poder llegar a mitad no

Voz 1991 02:29 y además creo que tenéis que repararlos vuestros propios vehículos no que eso también no

Voz 2 02:32 sí sí sí tenemos que hacerlo todo en con la moto iba solo ahora pues a conozco tendrá un copiloto voy con mi compañero Dani libera no

Voz 1991 02:42 mecánico No más

Voz 2 02:43 sí sí sí aparte yo la mecánica no no no soy así que ahora tengo buen un buen acompañante a mi lado

Voz 1991 02:52 bueno del boogie estado viendo durante la tarde que estado mirando hay alguna entrevista hay alguna información eso sea lo que he visto es en forma de huevo porque es en forma de U como el boogie este que conocemos de toda la vida aquí no hay cristal ni puerta ni historias es la estructura una forma el esqueleto eso tiene que ser más duro que la leche no

Voz 2 03:11 sí se parecen poco a no en ese sentido ya sin cristal ahí entra de todo hay arena e íbamos a comer eche este año hemos podido oiga entre bueno correr varias carreras ah bueno yo creo que al final el paso de la moto allí a que tiene su su parecido no que vayan cuatro ruedas a pesar de todo aunque digamos todo esto pues es verdad que que tiene puntos a divertidos y bueno con lo bueno y con lo malo seguro que lo vamos a disfrutar

Voz 1991 03:43 pero me imagino que con el país con casco integral no porque muchas veces cuando uno va en coche lleva la parte de abajo más liberada más digamos más más al aire en el país integral integral no sí sí así pues un casco de moto para hacernos una idea

Voz 2 03:58 sí es muy bien con un casco de velocidad cerrado o también porque al final también yo no escucha ni ni acoplado pero al final tenemos que entender lo que el ellos unos dicen y luego también de protección porque al final a algún impacto ambiental o cualquier cosa pues tengan protección no

Voz 1991 04:18 claro saque que tenga en cuenta la gente que no llevan cristal que Si una piedra salta o arena asalta su va directamente a ellos que están dentro del del vehículo que es así es como sitúa todo aunque ocho le quitas toda la carrocería queda todo lo demás pues eso es lo que van a llevan en el en el buque Gerard os habéis planteado alguna estrategia de la carrera desde el primer momento a tirar o o no se sentado ya he dicho esta tapas buena aquí podemos esperar un poco a ver qué hacen los demás no os extranjera

Voz 2 04:46 si no no hay tanto Dakar esto estrategia no ha en una carrera en la que en la que hay que pensar mucho en una carrera que a veces lo más difícil uno es ir rápido sino el espacio a cuesta mucho espacio a mí cuando hay un crono cuando hay rivales que te van pasando pero con estos coches hay momentos como como te comento no es que hay que pensar mucho no es que a veces fácil romper el coche donde tendremos que que esto no que que aflojar que hay que dejar de que corren a para no romper el coche para no perdernos yo creo que al final si hacemos estas cosas pues podremos notar la victoria

Voz 1991 05:26 muchas veces no gana el que más corre sino que lo hace de forma más inteligente que eso es lo lo complicado saber cuando parar y cuando dejara a apretar el acelerador

Voz 3 05:34 actor Gerard después de quedarte a las mieles del triunfo del éxito en en en la categoría de motos por qué decides cambiar te a los qué decides cambiar que que te hace cambiar el chip

Voz 2 05:48 primero pues nos traslada después de tres años con ánimo Insa no que nos dio la oportunidad de poder luchar por la victoria al llegar al pódium a otras no pero esta es la verdad es que me quedé satisfecho después de once años al poder luchar con los mejores una estructura privada no sólo había un paso más queda ir a a un equipo oficial a hubo la posibilidad pero al final bueno no no no no llegaron a ningún acuerdo seguramente también pasó también ahí es decir y me tenían entre los resultados aquí muy importante que son las lesiones llevó como veinte operaciones Hay cuerpo después de once era querer si tengo familia tengo dos niñas una mujer los resultados más de este tema de de de los del riesgo pues que que tomar esta decisión

Voz 1991 06:36 dar tú conoces bueno conociste la prueba la versión africana el Dakar original ahora la la versión sudamericana cuál era más dura o cuál es más dura

Voz 2 06:46 yo creo que al final entró en tanto en África como en Sudamérica he vivido igual de dura a porque al final los kilómetros son los mismos y por lo tanto riesgo está sí que es verdad que cada carrera tenía sus sus cosas buenas no en África es la carrera de la aventura es una carrera que ni me cambió a a mi manera de ser no cuando vas a a ella en su cultura su gente pues te cambia como persona en este sentido ha pues fue muy bonito no ahora por eso también una Tarrega ya más segura más más rápida más mediática a pero bueno fijado cogemos siempre lo positivo de de cada de cada país

Voz 1991 07:27 qué tiene esta prueba que todos dicen puñetera a las he pasado canutas tragado arena me he perdido pasado frío por la noche porque no no me funcionaba el navegador el llegado hecho polvo y me he tenido que poner arreglar el vehículo la moto lo que sea y no he dormido y estoy encima otra vez y prácticamente sin enterarme lo que está pasando porque volvéis siempre

Voz 2 07:50 no es una pregunta eh porque también me hago yo cuando estoy ahí cada año no hay medios tres que hago otra vez aquí no ha pero luego llegas a casa tengo un lema no que es que se dice la la victoria superarse no yo creo que va también un poco en cómo eres en el Dakar no final superar todas estas adversidades no habla tan tan jodida guerra pasas también ha mucho frío mucho calor a cuestas de enfermo a que cae te levantas es como la misma vida no que tienes que ir superando que nos lo ponen tan tan difícil que al final cuando llegas a meta da igual si desde el primer día el último a quede claro yo voy a partir de una carrera también Kertész reparte muchos valores ajá como compañerismo trabajo en equipo a no sé qué hace persona es una carrera que parte del resultado hay mucho más seguramente es por todos los este conjunto no

Voz 1991 08:42 tienes treinta y nueve castañas llegas a los cincuenta y seis a los cincuenta y seis de Carlos Sainz o no

Voz 4 08:48 no sé qué pasa que me dice adiós a la queda de ayer en lo cierto no vuelva a las motos pensábamos que que más oral no

Voz 2 09:00 pero no mira somos oye que ahí vemos lógicamente el apoyo de de la Familia que siempre me ha apoyado porque realmente es una carrera noches sufre bueno el día que que pierda esta ilusión estas ganas seguro que que no estaremos porque está esto no

Voz 1991 09:15 lleváis gasolina en las venas está claro poco si Gerard Farrés nada encantado de charlar contigo a pocos días de que te marche esa a Perú que te vamos a seguir desde aquí en la distancia y nada que mucha suerte a ver si este año conseguimos pelear por el título