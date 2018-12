Carrusel último tramo (29/12/2018): Hablamos con Manu Sarabia, con Víctor Fernández y con Jonny Otto

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo

Voz 1991 00:16 las doce en punto las once Canaria sola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos a este Carrusel deportivo el veintinueve de diciembre en el que ya estamos rozando el fin de año y en el que a falta de fútbol en nuestro país pues miramos a los de otros países a otras ligas en el que siguen en competición y la habrás que hemos tenido una tarde divertida ha habido partidos interesantes con lo cual ya como digo a falta de fútbol aquí en España pues miramos otras ligas como por ejemplo en Inglaterra donde además hemos tenido partidos importantes en el paro

Voz 2 00:46 yo la jornada el Liverpool ha derrotado bien porque le ha goleado cinco uno

Voz 1991 00:51 al Arsenal goles de los locales de Mané de Salah de penalti hattrick de filipino el último también de de penalti el Liverpool que es un poco más líder con este resultado porque ha caído en casa el Tottenham uno tres contra el volver volver Hampton así que ahora la distancia es de nueve puntos el Manchester City es ahora mismo tercero a diez puntos del líder podría recuperar la segunda posición si gana su partido en el campo de el Southampton dame Juan vayan al Chelsea a la una de la tarde visita al campo del Crystal Palace en Italia a partidos de la Serie A en el calcio y ha vuelto a ganar la Juventus sufriendo eso sí ha sido al final del partido dos uno contra la Sampdoria con doblete de Cristiano Ronaldo el segundo lo ha metido de penalti Se mantiene esa distancia de nueve puntos sobre el Nápoles que también ha ganado su partido también le ha costado eh porque hasta el minuto ochenta y siete Martens no ha hecho el tres dos definitivo que le daba la victoria al conjunto napolitano el Inter también ha ganado cero uno al Empoli Se mantiene tercero y laxos cuarto tras el cero dos al Bolonia es decir que en Italia no ha fallado ninguno de la parte alta de la tabla además aquí en nuestro país Cal carta de Gil Marín en la web del Atlético de Madrid en el que ha hecho un repaso de todo el dos mil dieciocho en la que ha mandado un mensaje para todos aquellos que quieran abandonar el club es decir mensaje a Lucas Hernández

Voz 1 02:10 ha dicho Gil Marín todos los

Voz 1991 02:12 padres son importantes ninguno imprescindible los únicos imprescindibles son el grupo y el club por ello es necesario comprender que cuando un jugador no se siente capaz de dar lo máximo o no quiere hacerlo por el motivo que sea lo mejor en aras de mantener nuestro nivel actual de eficiencia es alcanzar un acuerdo que consiguió un cierto equilibrio entre los intereses económicos y deportivos del club y el jugador también ha hablado sobre el futuro del Cholo Simeone ha dicho Simeone seguirá hasta que él quiera yo estoy convencido que él seguirá queriendo en la medida que crea que el club puede seguir ayudándole a conseguir sus objetivos que pasan por seguir obteniendo resultados ojalá sigamos juntos muchos años más eso significará que el Atlético sigue compitiendo con los más grandes

Voz 1 02:55 fuera del fútbol en la ACB de baloncesto

Voz 1991 02:57 hemos tenido partidos correspondientes a la décimo cuarta jornada la verdad es que está está interesante en la ACB en España si no para tienen muchas competiciones han tenido competición eh eh europea e competición de Euroliga y también como digo ha habido jornada de Liga el Barcelona le ha ganado el Rio Natura Bush setenta y nueve Sese setenta y tres el Guipúzcoa Vázquez basket ha caído en casa contra Unicaja ochenta noventa y cuatro el Andorra le ha ganado nueve seis ocho dos a Estudiantes Iberostar Tenerife también ha ganado siete siete siete cinco contra Manresa y también ha ganado el Valencia en casa al Valencia Basket contra el Básquet Zaragoza ocho nueve siete cuatro y fuera de el fútbol también que no se olvide que vamos a estar dentro de un rato en en Zaragoza e es una charla que teníamos pendiente porque ya sabéis que ha llegado Víctor Fernández de nuevo es su tercera etapa en dos etapas diferentes en la primera hizo historia con el Zaragoza consiguiendo aquella maravillosa de Copa contra el Arsenal con el gol de de Nanjing estuvo en una segunda etapa en dos mil seis donde las cosas no fueron del todo bien de hecho no acabó la temporada fue cesado y el equipo acabó cayendo a la Segunda División verá ha vuelto ha vuelto viendo la la mala situación del club que está dos puntos tan solo por encima del descenso vuelve Víctor Fernández para ver si consigue enderezar la situación y meter a Zaragoza que al menos eh no se sin meterla en la parte arriba y luchar todavía por el play Opera al menos que no sufra apuros para mantener la categoría y por supuesto porque sería un desastre bajara a Segunda B y también vamos a hablar de motor porque en unos días el seis de enero arranca una nueva edición del Rally Dakar la prueba más dura del mundo de motor hemos quedado con Gerard Farrés que junto con Daniel Oliveras pilotará un buggy con el que tiene opciones de pelear por la victoria ya sabéis que Gerard Farrés ha estado compitiendo hasta en once ocasiones lo que pasa que motos en el rally Dakar pues ahora se pasa al boogie como digo con opciones de de intentar lograr el triunfo así que nada lo hablaremos con él en los contará a ver cuáles son sus impresiones pero la primera parada una vez más nos lleva a Bilbao

Voz 3 05:06 seis

Voz 4 05:09 sí

Voz 1991 05:21 agregó que vamos a empezar en Bilbao que está muy de actualidad en los últimos días ya sabéis elecciones a la presidencia la victoria de Aitor reggae que pasaba anoche por los micrófonos de El Larguero charlamos con él por espacio de treinta minutos veintiséis minutos más menos de de entrevista en el que charlamos de de todo de la situación deportiva del equipo de que tenían programado sobre todo en Lezama que parecía que los últimos años no terminaba de funcionar si tenían pensado recupera a alguno de los jugadores hablamos de temas sociales políticos económicos bueno un poco de de todo hablando de la situación actual de el Athletic que está rozando el descenso ahora mismo tan sólo un punto por encima de la segunda visión Íñigo Marquínez qué tal muy buenas o muy buena como ha caído entre los socios del Athletic la charla que tuvimos anoche con el nuevo presidente del Athletic

Voz 0802 06:09 pues con naturalidad no sobretodo hay mucha expectación por la cuáles son las tímidas medidas que va a tomar para reforzar el equipo y sobre todo con naturalidad no pero hay mucha ilusión la verdad es que la forma de entender el Athletic la forma de intentar revitalizar el Lezama es todo lo que dijo ayer en edad creo yo creo que ahí dentro se que repito con mucha naturalidad incluso están las opiniones se referentes a la selección y también me aquí no no no no sé pese al empate es un anhelo de una de una parte de la de la población pero sobre todo lo que quiere es que comience a funcionar hoy por ejemplo fíjate hay ha pasado porque ama ha estado conociendo algunos ya conocía pero lógicamente no a todos a todas las líneas el equipo ha conocido también al equipo juventino yo le veo con unas ganas locas sede de empezar a trabajar de ocupar el despacho de empezar a moverse Él es un hombre bueno ya cierto esos días no que ha estado con nosotros en Larguero muy hindú me todos con ganas de de revitalizar este equipo que bueno pues las está pasando canutas y sacarnos esa situación es agónica voy a decirlo por lo menos muy muy complicada pero ya o sea es que es absolutamente obligatorio que cuanto antes

Voz 1991 07:15 para hablar precisamente de esta nueva etapa que tenemos por delante en el conjunto vasco en el en el Atleti pues hablamos con un histórico de este equipo Manu Sarabia qué tal buenas noches lo primero que te da qué tal estás todo bien puedo griego muchas gracias resultando las navidades en casa

Voz 5 07:31 señor bueno eh ya está en la Nochebuena la hemos pasado aquí en Kansas y porque ha venido además mi hijo de Sevilla como ya mañana tiene empiezan a entrenar

Voz 6 07:49 ese es el la noche vieja lo encontraremos todo

Voz 1991 07:53 de temporada en están haciendo con el con el Betis se están trabajando bien además un equipo que juega muy bien al fútbol

Voz 5 07:59 es consecuencia es consecuencia de un trabajo extraordinario mucho mucha dedicación de muchos conocimientos de de de una propuesta muy bien estudiada muy bien

Voz 6 08:17 y sobre todo muy bien trabajada una propuesta

Voz 5 08:21 muy agradable de ver no yo creo que es es uno de los equipos de de los equipos más atractivos para ver

Voz 1991 08:29 podía ser un poco malo pero se enfrenta ahora el Betis y el Athletic con qué más

Voz 5 08:37 cuando cuando tenga bueno tengas hijos de una situación de ella

Voz 1991 08:43 no hay duda

Voz 5 08:45 de qué me vale vale

Voz 1991 08:48 es la respuesta lógica pero a la la tenía que hacer digamos bueno que tenemos por delante ahora mismo una nueva etapa en el Athletic seguía al frente Manu que esa opción te Abbado de en estas primeras horas estos primeros días que conocemos el proyecto de qué te parece

Voz 5 09:06 bueno yo antes

Voz 7 09:09 es difícil de que saliera elegido presidente Bono media nadie interesado en durante la campaña en saber un poco que que qué propuestas tenía

Voz 5 09:23 los los dos candidatos no porque vamos más como soy socio y somos son socios insistimos estuvimos ejerciendo nuestra obligación de oí para para jugar no pues para tener elementos para poder votar antes y y yo lo que no no no no no quiero hablar tanto de de de las sensaciones que me dieron uno uno y otro una hora hora yo creo que es el momento de

Voz 7 09:59 de de apoyar

Voz 5 10:02 la al hay que ha salido presidente Si ir controlar el que el que haga las cosas volar entre comillas obviamente que haga las cosas que creo que que todos todos todos vemos que que se necesitan en muy importante que ahora mismo porque yo estoy muy preocupado por la situación en la que está muy bien sea estamos en una situación muy delicada en la clasificación y sobre todo las sensaciones las sensaciones si no juego no no no no son muy bueno no por tanto por ahí y que esta junta directiva de la dirección de la Deportiva Rafa Alkorta pues o sea que sean capaces de tomar las decisiones adecuadas para que a corto plazo podamos alegres y a medio y largo plazo y diseñar un camino claro con una idea una idea de juego elegir de no dar bandazos en el perfil del de de los entrenadores acordes con el estilo de juego que se Prokon me di di dile desearle desearle mucha suerte y luego por otro lado también en el MIT les querría de que que que también estoy preocupado porque precisamente en estos momentos delicados es cuando suele salir del debate sobre la filosofía si para mí es nuestra filosofía no solamente nos hace únicos especiales nos hace yo creo que incluso el ideados por la mayoría sino que en contra de lo que mucha gente piensa que es una Sofía no invita porque yo de contra la filosofía nos fortaleza porque porque él Si el sentimiento de pertenencia en que genera esa los océanos hace mucho más fuertes y eso es lo que nos unos al equipo y a la afición Si por eso la afición del equipo saben responder en los momentos grandes ni en los momentos difíciles que gracias a ese sentido de

Voz 1991 12:38 lo pasa es que ese sentimiento de pertenencia es una de las cuestiones que yo le le le planteaba ayer al nuevo presidente decía cómo podemos conseguir no el hecho de que los jugadores o jugadores importantes de la plantilla no se vayan en las en los últimos años hemos visto como es sabido Javi Martínez Fernando Llorente Ander Herrera ha ido Kepa me ha ido la por Save the Bay bueno Ibai por otros motivos porque realmente no lo querían en el Athletic y tuvo que buscarse acomodo fuera pero cómo se puede hacer que ese sentimiento de pertenencia crezca y que los jugadores importantes o algunos de ellos no se vayan

Voz 5 13:14 pues efectivamente a hacer que que que en ese sentido de pertenencia se dice es cada vez más desde desde que un médico cualquier chaval que llega de fama que seguramente

Voz 7 13:26 de en ese momento está

Voz 1991 13:29 cumpliendo

Voz 5 13:32 de de de poder entrar en el que hay que hay que captarlo de tal forma que

Voz 7 13:41 que que el barril

Voz 5 13:43 de todas las oportunidades del mundo para que vean que que el Atleti es es lo más grande lo que puede aspirar el yo que hay muchas fórmulas no para para a eso pero no no sería el momento y seguramente que

Voz 6 14:02 sí

Voz 5 14:03 la Deportiva y también estará inmersa en la búsqueda de todas esas de todas esas fórmulas pero nosotros tenemos que aspira

Voz 7 14:17 a que a que

Voz 5 14:20 a todo lo que pueda todo lo que esté a nuestro alcance

Voz 7 14:24 y y no

Voz 5 14:27 tengamos podamos contar conmigo aquí aunque aunque un clarísimo que la plantilla del primer equipo tiene que ser mayoritariamente

Voz 7 14:39 salía de Lezama y ha

Voz 5 14:44 da eso luego se podrán sumar fichajes puntuales etcétera etcétera

Voz 7 14:49 pero qué es la plantilla del primer equipo tiene que ser mayoritariamente

Voz 5 14:53 salida de ayer fama que y que no sí que no se escape a poder ser nadie y el dinero hay que hay que emplearlo

Voz 7 15:02 el dinero que hay afortunadamente

Voz 5 15:05 porque yo puesto creo que es cientos millones de superávit

Voz 7 15:09 que ese ese dinero tiene que que dedicarse principalmente

Voz 6 15:15 a mejor mejorar Lezama cuando a a métodos de trabajo

Voz 5 15:22 sistema de entrenamiento a entrenadores de nivel con la máxima dedicación para con con a que sean los mejores profesores de lo que va a ser el futuro de él

Voz 1991 15:40 hablando de fichajes hablaba de dos en concreto Ibai Gómez que decía que había practicamente que recuperarlo también hablaba de Fernando Llorente que que oye porque no y hablar con el Tottenham te parecerían dos fichajes acertados en el mercado tierno

Voz 5 15:57 cómo estamos hablando de futbolistas más que contrastado no pero no me no me gustaría meterme ahora mismo en en el trabajo Porta que seguramente eran de las principales eh decisiones que tenga que tomar en Si pero sin no cabe la menor duda de que si ahora mismo ahora mismo nosotros pudiéramos contar en la plantilla del primer equipo con con todos los jugadores a los que podemos acceder ahí ahora mismo una que vería a decir que estarían en la plantilla de la que María peleando por por ser lo cual realmente el tercero cuarto equipo de la Liga porque Siria es porque vamos vamos Si sumamos a esos que tú has comentado lo hemos

Voz 1991 16:58 sí a los que están claro

Voz 5 17:00 a Lapo

Voz 1991 17:03 quedaba una plantilla ahora tremendas

Voz 5 17:05 bueno pues eso eso eso es eso es lo que tenemos que estirar es ese ese uno de los principales objetivos

Voz 1991 17:13 no

Voz 5 17:16 porque si es así no no estaríamos no estaríamos en la en la situación en la que estamos tendríamos otra idea de juego es hablaba de la idea de juego no solamente es pensar en tocada April en primer lugar porque eso no nos iba a favorecer el poder salir ahora mismo la situación delicada en la que estamos a medio y largo plazo que sería sería mucho más atractivo para el aficionado del Athletic para la gente joven que que el que se que captar para que

Voz 6 17:54 sí

Voz 5 17:55 para que vaya a San Mamés

Voz 7 17:58 si el equipo el el

Voz 5 18:01 el espectador el aficionado el socio disfrutaría mucho mal sobre todo conseguiremos conseguiremos estar peleando por por las metas que se mire

Voz 1991 18:16 te gusta Garitano seguiriyas con él tienes confianza en su trabajo

Voz 5 18:21 yo le conozco a Gaizka le con con mucho porque yo lo tuve estuve juveniles de futbolistas de mucha calidad y además profesional dedicado exclusivamente a su profesión se que le encanta el fútbol es un excelente trabajador que hay que hay que hay que permitir que todo el mundo porque yo creo que que tiene todas las cualidades para para sacar al equipo adelante y ahora ahora es el momento

Voz 7 18:57 de de apoyarle a muerte

Voz 5 19:01 estar con él y con los jugadores yo tengo tenga confianza de que va a sacar el equipo adelante según

Voz 1991 19:09 a cabo otro de los temas que se trató al final de la entrevista fue precisamente el tema político las cosas como son te sorprendió que se se haya declarado tan abiertamente que está en su pleno derecho evidentemente y nadie nadie le dice nada pero que se claro ese tan abiertamente nacionalista vasco independentista con deseo de de que ese diestro oficialidad a la selección de Euskadi que le gustaría que jugase Euskadi contra España te sorprende que se declare tan abiertamente teniendo en cuenta que ha llegado a la presidencia del del Athletic Iker es incluso que le puede perjudicar al Athletic esto

Voz 5 19:46 vamos a ver cada uno como persona individual es muy libre de pensar como quiera

Voz 6 19:54 ah sí

Voz 5 19:55 sí parece que estamos en una democracia y cada uno es libre de pinchar como quieras Inti siempre y cuando respete al prójimo no

Voz 7 20:08 lo que ocurre es que yo creo que

Voz 5 20:12 es un club de fútbol precisamente eso lo que que que aúna a los de izquierdas sea lo de derechas y a los que centre hoy en día todo el mundo es un club de fútbol yo creo que en el Atleti en el fútbol no se no se mezclar la política y bueno esperemos

Voz 1991 20:35 esperemos que sea de forma independiente que sea su opinión que es respeto hablé como puede ser la la tuya o cualquier cosa no no estamos viendo esos simplemente quiero decir que no debatimos que tenga sus ideas que es lo lógico y están su derecho sino que luego se mezcle que esperemos que no que no se mezcle la la política y el deporte porque no nos gusta evidentemente pues nada Manu Sarabia como siempre un placer charlar contigo unos minutos y vamos a ver vamos a ver si mejora Athletic lo sacamos de abajo que estamos sufriendo este año un abrazo muy fuerte un abrazo vamos a sí señor Íñigo no se puede ayudar más a sentimiento del Athletic que poquito eh

Voz 0802 21:14 yo ahora mismo me veo tocar el gordo en el día de Reyes o tu hijo

Voz 1991 21:22 no normal es rojiblanco

Voz 0802 21:26 te durante toda su vida tan sólo hacía o bueno tú que conoces muy bien el Athletic quieres a este equipo pues como digo se como poco no pero como casi todos los aquí una ese equipo es curioso no porque el debate de la filosofía que te lo ha sacado mano ahora también y es un debate ficticio aquí me escuchas es más fuera de de de Bizkaia fuera de de Euskadi no cuando las cosas marchan siempre sabe vascos ya empiezan a decir incluso de Madrid por lo mismo Madrid que Valencia que Sevilla no es que la globalización va termine la aceptando no no a ver la filosofía de este equipo es lo que le ha hecho fuerte toda la vida el decía que la filosofía sea o problema habrá que aparcar la pero hasta ahora aquí por lo mal no hay ningún tipo de debate Cécile estos jugadores porque sólo su durante ciento veinte años han estado en primera división y peleando por títulos que ha habido momentos malos es uno de ellos qué duda cabe pero es que no hay ningún debate aquí abiertos el debate está abierto fuera fuera de de de ese territorio no aquí nadie se parece a nadie se le pasa por la cabeza que a favor estilo

Voz 1991 22:30 tenemos que seguir así como tiene que ser gracias Iñigo un abrazo muy fuerte

Voz 0802 22:34 a cuidarse un abrazo a las doce y vendido seguimos

Voz 8 22:39 buenas noches

Voz 1 22:40 en el sorteo de ayer la combinación ganadora ha sido diecinueve veinticuatro XXXI XXXVIII cuarenta soles siete tu vendedor de la ONCE también

Voz 9 22:54 en en puntos de venta autorizados buen juegos once punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en la ONCE Mueve tu ilusión

Voz 1 23:12 como os decía al inicio del programa no tenemos competición en España pero sí

Voz 1991 23:17 los dos países como bueno hay Marius hay varios países pero lo más importantes podríamos decir que son Inglaterra e Italia José Palacio qué tal muy buenas

Voz 1038 23:24 hola qué tal muy buenas ya aparece empezamos por la Premier

Voz 1991 23:26 SER después del Boxing Day hemos tenido jornada de Liga también hoy tiene partidos mañana hoy de lo más destacado ha sido la goleada en Liverpool Arsenal con un primer tiempo brutal del conjunto red y luego también ha caído el Tottenham en casa contra el Wolverhampton sorpresón

Voz 1038 23:42 el super líder de la Premier es más líder pase lo que pase mañana con el Manchester City hoy le ha metido un meneo hay que decirlo así con estas palabras al Arsenal en media hora le ha remontado el gol el conjunto gunner Nails Se había adelantado se cero uno una buena contra el claro legisle han remontado en media hora llegaban al de en su con cuatro uno hat trick de Roberto firmó un gran partido de Mohamed Salah que ha dado una asistencia además ha marcado un gol de penalti ha hecho todo lo que ha querido sobre el campo iba a cerrar el año con diez puntos sobre el Manchester City que es tercero es verdad que tienen que jugar mañana imponerse a lo mejor con siete pero ahora mismo con nueve de ventaja sobre el segundo que es el tope no es una auténtica barbaridad un Tottenham que hoy ha perdido uno tres ante el Wolverhampton de fueron muy sorprendente porque la primera parte los de Mauricio Poquetino han hecho una gran primera mitad con un golazo espectacular de Harry Kane practicamente sólo ha inventado el sólo zapatazo desde fuera del área con la Izquierda por la izquierda que no había podido hacer nada Rui Patricio pero se han dormido en la segunda parte les ha comido la tostada el conjunto de los lobos y han ganado uno tres eh además en un partidazo espectacular de los hombres de arriba de caballo leído de Costa también de Raúl Gil

Voz 1991 24:55 así que ha estado enorme el Wolverhampton de

Voz 1038 24:58 en español de Johnny Otto Olallo ni qué tal buenas no

Voz 1991 25:00 no es bueno muchísimas felicidades esto de ganar en Wembley a qué sabe

Voz 11 25:07 la verdad es que quede bien por desgracia son los tres puntos y son tres puntos que como cualquier otro partido que ganas pero eso es un campo muy difícil como es el de los Tottenham la verdad que el equipo muy bien muy contentos y un paso importante para nosotros

Voz 1991 25:21 hombre son sólo tres puntos porque es una victoria pero es ganarla al segundo de la clasificación en Wembley eso nos hace todos los días

Voz 11 25:28 sí está claro no yo creo que era un partido muy difícil lo pusieron muy difícil sobre todo la primera parte pero sido un yo creo que hicimos una gran pues da parte con dinamita y por suerte nos ha dado la vuelta al marcador no oí y qué mejor manera que gana

Voz 5 25:46 su estadio haber os habéis ido al descanso

Voz 1991 25:49 perdiendo uno cero además con un tótem han que estaba jugando de forma fantástica que ha pasado en ese vestuario que habéis hablado

Voz 11 25:55 no la verdad que que nada no el míster no estuvo quisiéramos suave como siempre estamos un poco más posesión de balón

Voz 12 26:04 no

Voz 11 26:04 sí yo creo que también pues eso yo no de intentamos tener más el balón a fondo aparte y luego también en el misterio acertó yo creo que también con los cambios se te dio una vuelta al el equipo soy yo creo que también nuestra si ganase ganar eso llevo alto tiene un poco también ha cometido errores sí

Voz 1991 26:25 los aprovechamos es una de las mejores según las partes de la temporada porque claro e irse al descanso perdiendo uno cero higa ganándole al Tottenham uno tres en esos cuarenta y cinco minutos la verdad que es fantástico

Voz 11 26:39 sí la verdad es que sí no yo creo que es muy difícil remontar en un campo común y hay más de manera que si eso no es ese ir y lo bueno es eso seguir adelante sin ir en una buena dinámica empezó una segunda vuelta con muy buen pie ahí para intentar mejorar la primera vuelta

Voz 1991 27:00 estáis ya siendo un poco el el matagigantes no porque salvo el Liverpool de los grandes la visa como puntos al City al United al Chelsea al Arsenal y al Tottenham están muy pocos equipos capacitados para hacer eso

Voz 11 27:15 parece que si no el equipo la verdad es que yo creo que el trabajo de constante no de de cada semana nos permite estar ahí no hay un gran equipo conjunto una afición y que al final eso cuestiona el resultado

Voz 1991 27:29 bueno es tu primera vez en en Inglaterra pasando allí la la Navidad como se boxing de jugar tantos partidos en estas fechas

Voz 11 27:38 la verdad es que que fue bonito no de normalmente ya estaba compitiendo pero sí aún más el campo y la verdad que es agradable y disfrutar también de de de otra manera no una habidas de otra manada de la también disfrutar a tope

Voz 1991 27:54 que lo estás viviendo allí te gustaría que eso pase también en España que es estableciese un poquito aquí la tradición de jugar Boxing Day bueno no

Voz 11 28:03 eso también depende no que que está está bastante bien no sé cómo cómo se vivía en España pero pero bueno salgo que también bonito para para la afición que al final es quién tiene que él Biblia también este deporte no con lo que lo que a los que intentan disfrutar viéndonos sí

Voz 1991 28:23 aprovechando el fútbol tu primera Navidad fuera de casa imagino que si no

Voz 12 28:27 eh no la verdad es que cuando Juan

Voz 11 28:30 día a días aquí en Ávila se ha aprovechado también para

Voz 1991 28:33 pues fui a bueno bueno entonces una entonces no te pilla de nuevas Satellite que oye tenéis ahí con uno en la mitad del Vestuario casi portugués que se habla Marx casi más portugués que que inglés no

Voz 11 28:46 bueno de la a que es un museo entonces estoy aprendiendo más sensibles pero por suerte a mí eso me ayudó también a adaptar ahora más pero no es compañeros clubes que al final entre el portugués y español es un poquito también que se parecen mucho a mí me ha ido todo va bastante bien inglés

Voz 1991 29:08 oye Johnny llena de cierras un dos mil dieciocho yo creo que de ensueño para Ci U gran temporada con el Celta fichaje por el Atlético de Madrid la cesión a la Premier la llamada de la selección casi imposible superar no

Voz 11 29:22 sí la verdad que que un año increíble y con muchos recuerdos que que guardar y bueno es que si la gente no ya para adelante vida estoy trabajando para para seguir mejorando oí y seguir creciendo no turísticamente

Voz 1991 29:41 el proyecto cómo cómo has vivido toda la distancia todo lo que se está hablando de Lucas Hernández y la posibilidad de que salga en enero por eso no sé igual incluso le podría hacer planteas al Atlético de Madrid tener que mirar hacia Ci

Voz 11 29:53 bueno la verdad es que es decir que que viví la noticia pero bueno eso es Lucas estado ya jugador de del Atleti es un jugador que aporta muchísimo Atleti será muy difícil no es que esa edad no

Voz 1991 30:08 esto es fútbol

Voz 11 30:10 y hay que seguir no pero vamos

Voz 1991 30:12 aquí de momento no te ha dicho nada al Atlético de Madrid no

Voz 11 30:15 no para nada yo tengo la cabeza aquí estoy trabajando aquí duro para intentar llegar en verano y tener un hijo y poder quedarme es que sí

Voz 1991 30:26 en termino que le pides al año no al dos mil diecinueve

Voz 11 30:30 bueno yo creo que que luego salud no lo más importante

Voz 13 30:34 qué familia no oí lo

Voz 11 30:36 pues a lo otro es trabajo trabajo diario no intentar trabajar lo máximo para poder disputar los próximos fines

Voz 1991 30:45 en lo deportivo muy bien pero la mejor noticia el nacimiento de tu hijo no

Voz 11 30:48 si la encima de eso no hay nada que no era nada que disfrutar mucho también el té que los tengo aquí y la verdad es que con una satisfacción un día muy buen y estoy cada día

Voz 1991 31:01 qué te sacan pues nada Johnny Otto nos alegra que te vaya bien en en Inglaterra que vaya fenomenal también en este dos mil diez nueve y que el año que viene vuelvas aquí a España es es posible en el Atlético de Madrid triunfando vale

Voz 14 31:22 es

Voz 1280 31:31 vive un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad El Corte Inglés con un cuarenta por ciento de descuento una selección de artículos de moda accesorios día zapatería deportes sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés

Voz 15 31:52 vale venga vamos estamos todos miran con trabajos Relaño y su banjo ahora los teclados del yo Biel el ritmo marcan Ponseti con la batería de Pacojó al bajo Gallego visto huir

Voz 1991 32:04 sí

Voz 1 32:07 los vientos yo de Álvaro Benito

Voz 15 32:11 cañería Axel donde está Axel mira ahí detrás de las

Voz 1 32:15 dado que la voz la pone Dani Garrido estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos si el Deportivo Ben Nasser

Voz 16 32:37 eh

Voz 7 32:40 no no no

Voz 17 32:42 si no quiere ser como esta el Tour este nombre a ese que hacía películas siempre con traje con gafas y que trabajar mucho con el ex director éste de la estanquera crees que

Voz 1 32:53 escucha Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico estrella las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de cadenaser punto com

Voz 18 33:23 casi escuchando la Cadena SER la emisora que escuchan

Voz 1 33:31 pero un momento co como que escúchanos

Voz 18 33:34 es una forma de deben de un producto al famoso pues de lo lo oye lo consume tal vamos se va a vender un producto se usan muchas veces pero no la medios de comunicación ya pero es decir que los bicis hoy en la SER Herrera lo que pasa que si no pueden escuchar la Cadena SER Si te pasa quién les puede oir y quién no no no presumo está Radio les sea una radio abierta todo sí pero pasa vale vale la escucha algo

Voz 19 34:11 sí

Voz 20 34:16 sí

Voz 1 34:17 el Deportivo

Voz 1991 34:23 después de charlar con Johnny Otto terminamos de analizar la Premier League Palacio con la victoria del Fulham uno cero sobre el hackers feel it la derrota en casa contra el el Cardio los dos partidos tienen Historia eh

Voz 1038 34:36 de todo la hemos tenido la jugada surrealista de la jornada en ese perfil porque era un partido obviamente bastante apretado dos equipos está luchando en la zona baja más apuros para el Fulham que va penúltimo ya en el minuto ochenta y dos con cero cero en el marcador hay una jugada en el área del perfil Phil eh que provoca Bubok

Voz 21 34:55 la cámara el delante

Voz 1038 34:58 pero del del Fulham provoca una mano pita penalti el árbitro y ahí comienza el lío comienza el lío porque en el Fulham tira todos los penaltis Mitrovica Mitre va por el balón eh camarada dice no mi o coger lo agarra va otra vez Dmitro y soy yo el que expira al penalti déjame a mí tirarlo en la banda Sevilla Claudio Ranieri al técnico del Fulham diciendo lo tiran a Mitrovica Mitrovica va porque se encabezó una cámara van todavía más jugadores del Fulham el balón índice no dejárselo que lo tira bueno coge el balón Camará y que pasa tira el penalti

Voz 1991 35:31 sí lo falla lo falla minuto ochenta

Voz 1038 35:33 el partido cinco minutos más tarde una jugada de Mitrovica marca gol uno cero para el Fulham pero claro la pregunta era aclara a Claudio Ranieri después del partido como he visto la jugada hay que lo que querías hacer o qué le has dicho a cámara dice directamente no está doblado pero se entiende perfectamente que quería matarle

Voz 22 35:51 el evento que es normal es dando de Picos de ahí tienen respétame que tienen en clave de de Teguise emails en decorados a es poco cuiden no es no lo ha hecho es una orquesta

Voz 1991 36:05 bueno ahí que de mayor quería matarle no me han hecho caso es decirme me ha desobedecido no

Voz 1038 36:11 palabra con ironía la grada nadie estaba muy cabreado Claudio Ranieri hermosa

Voz 1991 36:17 al primero yo quería matarle

Voz 1038 36:19 es terrible y luego en el este de cero Cardiff uno hemos tenido un golazo espectacular de Víctor Camarasa del centrocampista de España el ex del Betis que ha pegado con la diestra desde fuera del área no pudo hacer nada es Michael así

Voz 1991 36:33 los tres puntos lo que ha pasado Setién y entonces claro

Voz 1038 36:35 ahí está no Meana estaba emocionan cuando visto el gol ha dicho el mismo ahí está como está

Voz 1991 36:40 sí sí además para mañana tenemos buenos partidos bueno juegan Manchester City que puede recuperar la segunda posición de de la tabla hasta ahora mismo a diez puntos del líder luego ojo al Chelsea que es el cuarto a la una en campo del Crystal Palace no

Voz 1038 36:52 si el City jugaba primero a las tres y cuarto luego jugará a las cinco y media al Manchester United ante el te abre la jornada a la una el Crystal Palace Chelsea pero había ganas de escuchar a Pep Guardiola de escucharle sobre todo por esas negociaciones que hemos ido contando aquí en la Cadena Ser entre City el Real Madrid por Brahim Díaz esto lo que ha dicho

Voz 1961 37:13 mi fue New informó

Voz 23 37:15 no tengo ninguna información nueva sobre Brahim se que están teniendo conversaciones pero no tengo información del club sobre cuál es la auténtica situación ahora mismo ese estoy decepcionado por su posible marcha ya dicho anteriormente cuál es me pena

Voz 1991 37:28 el golpe de Estado tiene pinta que Guardiola está asumiendo ahora mismo que se va a ir Brahimi que a lo va a perder de Inglaterra a Italia el calcio en la Serie A partido más interesante de la jornada se Juve dos Sampdoria uno no

Voz 1038 37:41 con mucha polémica pero sobre todo con un protagonista claro Cristiano Ronaldo que ha vuelto a marcar dos goles el primero practicamente a los dos minutos de juego ya es el máximo goleador de la Liga italiana y un partido salpicado por el porqué han pitado el colegiado vi Abarth dos penalti por manos uno para cada equipo yo creo que no era penalti ninguno los dos y sobretodo en el minuto noventa dos anulado un gol a la Sampdoria por fuera de juego esos objetivo hable si fuera juego fuera juego no hay mucha más polémica pero el empate sacar dos puntos el equipo genovés de de el Juventus de Stadium era era oro entonces hay mucha polémica hoy en Italia pero sobre todo el protagonismo de Cristiano Ronaldo que como todavía no sabe italiano nos viene bien porque habla en el flash con las televisiones en español y han preguntado por el bar Hypo el balance que hace el año que viene en dos mil diecinueve

Voz 24 38:29 me gusta el bar porque cada vez menos pasa menos dejó a mi me me gusta pero es una decisión difícil para el árbitro análisis compartido todos los escenarios del partir es difícil por eso hay que dejar los árbitros tranquilos y hacer su trabajo

Voz 1991 38:45 hicimos una primera ronda muy muy bien

Voz 24 38:47 el equipo consistente ganamos casi todos los partidos pero la temporada es muy larga y hay que tener la tensión próximo año empezar de la misma forma que pensábamos ir tranquilo es trabajar porque este año va a ser el glorioso

Voz 1038 39:03 glorioso hoy puede empezar a ser Glorioso el dieciséis de enero que tiene en la Supercopa de Italia hay es puede ser el primer título en dos mil diecinueve que gane en Cristiano Ronaldo con la Juve el Nápoles sigue segundo con nueve puntos ha ganado tres a doce de milagro al Bolonia en un partido con mucha cariño de la afición a Coulibaly después de eso gritos racistas que escucho en San Siro en el partido ante el Inter de Milán el Inter precisamente ha ganado cero uno con gol de un español de Keita Abalde y ha vuelto a jugar Ryan en Golán que estaba castigado por indisciplina ya ha sido de lo mejorcito en la segunda parte ha ganado también el Milan en el último partido de la jornada del día hoy Milan dos Español uno con gol de Higuaín ya que no marcaba desde el veintiocho tuve el primero lo marcó por cierto Samu Casillas

Voz 1991 39:45 no ha marcado ya he dicho deseo ha marcado el hace Palacio las obras de cuarenta Nos vamos a Zaragoza

Voz 25 39:52 sí

Voz 26 40:04 a

Voz 1991 40:16 Nos vamos a ir a Zaragoza porque desde hace unos días teníamos pendiente una conversación Juan Carlos Yubero qué tal muy buenas Olalla o qué tal ni más ni menos que Víctor Fernández que vuelve por tercera vez al Zaragoza

Voz 1177 40:27 sí podemos decir que viene o que ha vuelto al rescate no porque

Voz 1991 40:31 las dos primeras capas que vivió en el banquillo de La Romareda

Voz 1177 40:33 los muy diferentes la primera etapa gloriosa Copa del Rey Recopa llegó desde desde el Deportivo Aragón desde el filial la segunda etapa ya fue con con Agapito Iglesias en la propiedad segundo Un proyecto económicamente muy potente pero pues acabó bastante mano y además esas secuelas todavía se está arrastrando a día de hoy bueno y esta tercera la más reciente la más urgente habrá que nadie lo esperaba pero bueno pues Víctor Fernández zaragozano zaragocista

Voz 1961 41:01 no puedo negar ya ha vuelto al al rescate que

Voz 1177 41:03 tres ser invisible como él mismo ha dicho pero ya van doce Víctor Fernández hicieron otros

Voz 1991 41:08 hasta luego acople aquí es imposible es imposible Víctor Fernández qué tal buenas noches buena noche Yago qué tal estás todo bien

Voz 1961 41:16 poco bueno es que todo va muy rápido todo muy muy agobiante muy estresante que llegué porque ya te digo así no sinvivir pero bueno preparados para este desafío oí bueno y siguiéndolo las pautas que que me dictó el corazón desde el primer momento que me llamara

Voz 1991 41:34 no sea que en esta ocasión lo de Navidades desplazadas y tranquilo a deshora

Voz 1961 41:39 pero bueno con la tranquilidad de que rompimos una inercia frente al Extremadura que jugamos muy buen partido y teníamos una necesidad de ganar y luego se conseguido de una forma que que gustó mucho a la gente no podíamos defraudar un partido central Extremadura que metemos veinticinco mil personas no XXVI mira al campo pues la responsabilidad aumento pero también el efecto fue mucho más positivo

Voz 1991 42:04 no yo creo que el remontar ese partido tal y como se dio tal y como estaba

Voz 1177 42:07 ente siendo tú red red debut creo que

Voz 1991 42:13 vale que es mejor meter un tres cero y estar tranquilo pero es que la remontada le da un plus eh

Voz 1961 42:18 sí sin duda eh yo creo comenté al al finalizar la primera frase que que me salió digo es muy importante ganar porque además es necesario lo necesitábamos pero también la forma que se consiguió es decir que el equipo actuó con coraje con determinación e hizo un ejercicio de de de fe de supervivencia extraordinario hay remontamos un partido con pues con fútbol con la entrega y el apoyo incondicional de nuestra afición donde estaba el efecto fue un efecto multiplicador con la con la victoria

Voz 1991 42:53 tras da cuenta que vuelve es cada diez años al Zaragoza yo lo voy a decir primera etapa noventa y uno noventa y seis es decir sales en el noventa y seis la segunda llegas en el dos mil seis te vas en el dos mil ocho Si la tercera llegas en el dos mil dieciocho jo cada década bueno la verdad es que no me lo esperaba

Voz 1961 43:13 tuve la ocurrencia o el que no sé que la en la segunda etapa que comente que que algún día si volvía a Zaragoza para España como decir entonces es que eso no debía estar iluminados

Voz 1991 43:25 dijiste exactamente no es que tira de hemeroteca distensivo vuelvo será como presidente director deportivo ser entrenador supone un desgaste

Voz 1961 43:32 se pues fíjate he aterrizado vuelo sin motor oí de KBC caído no pues bueno pero ese pues ha sido así no no no me lo esperaba jamás pensé que que iba a volver a entrenar al Zaragoza ya por por tercera vez pero también lo digo que no me costó decidirme a pesar de que tú muchas presiones por parte de gente que me quiere por muchos amigos pero me deje me dejé llevar por por la por la por el corazón por la pasión

Voz 27 44:01 hay que quizá lo no

Voz 1961 44:04 no no pensé en nada a nivel cerebral iba no podía negarme a ayudar a Zaragoza y tratar de echar una mano entre todos no de sacar esto adelante

Voz 1991 44:13 a mí me imagino que un nota también toma la decisión porque lo que te llegas una señal de socorro realmente sabe hacer Víctor te necesitamos

Voz 1961 44:22 bueno es que hay un peligro hay un peligro

Voz 1177 44:27 Real latentes de de de de amenaza de Tariego de bajar a Segunda B no puede ser que todos tenemos que poner los medios para

Voz 1961 44:39 reorientar a este equipo darle las pautas Si darle el camino que creo que que necesitan para para volver a ganar partidos generar un ambiente de confianza de de de de convicción de sacarlo adelante sí genera genera ilusión entonces yo creo que en este sentido pues hay que hay que encauzar nuestro trabajo

Voz 1991 45:05 en cuanto a números ya lo sabemos todos estáis decimoséptimo lleno de puntos dos por encima del descenso a trece el playoff igual que leyó porque era el objetivo en un principio morada ya dieciocho el ascenso directo lo de lo que no se ve con que Zaragoza te has encontrado

Voz 1961 45:21 de El Vestuario he encontrado un vestuario muy extraordinariamente receptivo

Voz 28 45:27 no me gustó mucho

Voz 1961 45:30 quitaban que que estaban como desorientados no un poco aturdidos etcétera me consta el el esfuerzo y la profesionalidad Si también porque son dos entradas capaces de los anteriores de de dar las mejores soluciones al al alza o hay lamentablemente pues bueno la las cosas no estaban saliendo bien

Voz 28 45:51 sí me encontré pues eso pues un un

Voz 1961 45:55 un vestuario pues castigado por los malos resultados pues y sin confianza porque la confianza te la dan los resultados y había que tratar de transmitir desde el principio pues todo esto absoluta de que las cosas van a salir bien y buscar las claves en el juego yo creo que es donde más hemos incidido el cuerpo técnico en buscar en el juego las claves para encontrar ese funcionamiento colectivo adecuado con una idea de juego que nos que nos identifique que esté secundada por los futbolistas sobre todo pues de punto de vista emocional no tener miedo a equivocarse no tener miedo a a fallar a la el atrevimiento la valentía la ambición teníamos que que mostrarla ya desde desde el primer partido que que tenemos que competir ante el Extremadura y en ese sentido sí que viene tipo atrevido ambicioso y valiente aun yendo por detrás en el marcador

Voz 1991 46:48 no yo me imagino que uno antes analizar lo que tiene no mira la plantilla ven las posibilidades que tienen ve lo que se puede hacer lo que no los recursos que tienen

Voz 1961 46:57 en en el equipo y uno a lo mejor no

Voz 1991 47:00 dándole le le enseñan otro proyecto dice yo es que con esta plantilla no lo veo sea quiero decir no no estoy convencido pero creo que cualquiera que sepa un poco de fútbol mira la plantilla el Zaragoza dice joe es que lo que tiene no es para estar ahí

Voz 1961 47:15 he tenido la gran ventaja afortunadamente que que al ser zaragocista pues bueno me me he visto todos los partidos del Zaragoza que los deberes ya llegaste con ellos hechos que te claro los ves como como seguidor que sólo quieres ver que verles ganar que que no piensas más allá de de de un aficionado de de un seguidor ir como los ves así pues no no incide qué es lo que está ocurriendo que no estamos ganando los partidos que no están ocurrido las cosas pero lo ves Si tienes una información a nivel futbolística por por esa observación luego cuando entras pues bueno tienes que profundizar en buscar pues las soluciones a a ese funcionamiento no y luego también valoras y es lo que tú dices que que el equipo creo que tiene unas posibilidades técnicas y futbolísticas por encima de del nivel que de rendimiento que ha mostrado hasta ahora no es un equipo para para estar honestamente a de dónde estábamos pero también digo que no es una casualidad que si estábamos ahí es por algo por algo que no estábamos haciendo bien y que inmediatamente tenemos que ponernos a corregir porque ya te digo que casualidades ninguno en el fútbol

Voz 1991 48:26 ni notas ya el efecto Víctor Fernández quiero decir me ajeno gradas paseado por la ciudad lo que hayas podido la gente te habrá parado te habrá dicho Víctor esto lo vamos a sacar misterio estamos contigo y necesitábamos no sé seguro que los mensajes han sido todos positivos se nota ya el ese cambio por lo menos de actitud en el aficionado

Voz 1961 48:46 hombre la verdad es que me ha mostrado pues el cariño que siempre me han mostrado cuando estaba aquí que lógicamente posibilidad aquí soy zaragocista pues me ha tocado gracias a Dios vivir posiblemente la la etapa más hay más brillante en Zaragoza Duda y estar siempre luchando por competiciones europeos au por finales etcétera yo ahora me toca vivir esto entonces sí que he notado el respeto el cariño y la identificación de la gente cuando cuando aterrice llegué aquí por la calle etc ir un poco más nervioso a pesar de mis años pues fue el partido que viví con más nerviosismo posiblemente de mi trayectoria a futbolística que más cuando me dijeron Víctor está entrando mucha gente al campo digo pero que que

Voz 1991 49:35 qué va a pasar aquí entonces eso fue una

Voz 1961 49:37 a una carga también que a nivel emocional era difícil soportar pero bueno prefiero que estén a nuestro lado y que venga mucha gente a que no estén de nuestro lado queden a muy pocos no yo creo que aunque eso suponga una cuota de responsabilidad mayor a la ley la va a ser va a ser bueno porque el equipo va a dar lo que la gente reclama y exige

Voz 1991 49:58 ya sé que no puedes elegir porque has llegado cuando ha llegado y lo que toca ahora es el parón navideño es decir eso no se puede cambiar pero no se te habría gustado más continuidad desde el principio o te viene bien este parón para también a sentarte tuvo tranquilizar un poco situó arte

Voz 1961 50:13 bueno yo creo que que viene bien porque bueno a mí personalmente me viene bien porque insisto que todo ha sido muy rápido ha sido todo con un ritmo que no no ha habido ningún tipo de pausa ni a nivel personal ni a nivel profe ni a nivel profesional entonces bueno pues yo creo que nos hemos asentado un poco más eh gente se marchó de vacaciones porque las necesitaba pues un poco con la cabeza más más limpia más despejada más liberados porque necesitábamos ganar y ellos tenían una gran necesidad no no puede ser que estemos cuatro meses sin sin lograr un triunfo en la Romareda desde el quince de agosto me dijeron no entonces es demasiado tiempo para el Zaragoza estar sin ganar en La Romareda Illa había una gran necesidad entonces la gente se ha ido Feriz la gente se ha ido contenta subir a sus casas me refiero también la afición y espero y deseo que pues que hayamos vuelto con energías renovadas con más frescura con una ilusión superior para afrontar puesto toda una serie de partidos que también pienso que ha sido un proceso largo y costoso

Voz 1991 51:17 me quedan un par de ellas antes de que te haga llover alguna difícil has pedido fichajes ya para el mercado de invierno