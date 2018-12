África, continente olvidado

Voz 1 00:00 sí a mí me

Voz 2 02:23 Kika el vamos a poco de África hablamos cuando hay desgracias es bueno no tenemos miles de personas que mueren el Sahara que no sea blanca de ellos porque no sabemos cuántos son Mitterrand que son más visibles por escapar de la pobreza sobre grupos armados pero también hay otra África en África que prospera que canta que escribe que lucha que lucha cada día Rove habla siempre de las África es porque son cincuenta y cuatro países y casi mil doscientos millones de personas hay muchas África

Voz 9 02:53 eso sería una una excelente día pues que este último programa estuviéramos un poco explorando esa africanas

Voz 1312 03:00 África un continente como tú dices que contiene muchos países muchos contrastes su revolución revoluciones sus guerras sus gentes sus paisajes au subida salvaje también no un continente que atrapa pero que resulta difícil de desentrañar y siempre que no queremos acercar a él para conocerlo mejor nos acompaña Chema Caballero e fue misionero por es cooperante recordarán que en porque muchas veces como otras veces hemos hablado con él y por eso lo conocemos dirigió uno de los pocos programas que han tenido éxito para recuperar a niños soldado en Sierra Leona y no está escuchando es de ser Vegas Altas que es un nombre precioso que tiene nuestra nuestra emisora en Don Benito en Badajoz qué tal Chema buenos días

Voz 4 03:40 hola buenos días Lourdes días Ramón

Voz 1312 03:43 Chema has dedicado parte de tu vida a ras recuperación de de cientos de niños soldado en Sierra Leona recuérdanos cómo trabajais con es que ya sé que lo has contado en otras ocasiones pero a mí me fascina realmente la labor que que se ha hecho en este tema

Voz 2 03:58 ah no que es lo más importante en el proceso de recuperación de estos niños

Voz 4 04:05 siempre lo digo que lo más importante es el tiempo y la paciencia no darle una oportunidad a estos chicos y chicas para que dejen las armas y opten por la por la paz es la penas que siempre y siempre digo últimamente en los últimos años ya no hay dinero para estos programas no Spaces que estoy visitando ahora donde hay niños y niñas soldados cada vez es más difícil que estos chicos y chicas opten realmente por la paz porque orina alternativa no eso es ofrece educación ofrece trabajo aquí lo único que hace es utilizar un arma ganarse la vida con ella matando por lo menos comen todos los días

Voz 1312 04:39 dejadme que incorpore a la persona que nos abre la puerta de África en la redacción de la Ser siempre la la puerta de otros acentos de otras culturas de otras vidas que normalmente ese ese suelen criminalizar os se suele hablar de ellas de forma despectiva y él habla de ellas con con tanta humanidad chinos las acerca con nombre con apellidos él es quién siempre nos pone esas fotos encima de la mesa es Nico Castellano el compañero de la Cadena SER especializado en inmigración cooperación y desarrollo que además acaba de romper sus vacaciones porque está de vacaciones y ha hecho un alto en sus vacaciones para acercarse a a la SER a la SER en Las Palmas buenos días Nico qué tal

Voz 1620 05:15 qué tal buenos días los ese lo piden la vividor a como tú rompa la vacaciones

Voz 1312 05:20 por llegar pero ahora estábamos hablando decía Ramón hablaba de de las African no Itu siempre Nico oí Chema también hacéis énfasis en cómo cómo cómo lo hacemos todo en un paquete no como si fuera África fuese como un lugar sólo de una realidad siempre triste siempre ligada a la tragedia la guerra y no es así no en tú nos has explicado montón de experiencias Chema imagino que tú has vivido también un montón de de de situaciones de experiencias enriquecedoras además como giros la la la cara a la cultura que se que se generen en en en muchos de estos países

Voz 1620 05:54 yo creo que tenemos aquí dos ejemplos muy bueno el orden de de esa África diversa no Ramón que tuvo que cubrir buena parte de los conflictos en esa época Sierra Leona Liberia etcétera etcétera Hay otros o a Chema que estuvo inmerso a los conflicto pero paralelamente Gemma es alguien que cada semana podemos leer au ver en sus redes sociales recomendaciones musicales sobre el continente africano podemos versus posen en África no es un país sobre realidades culturales sociales del continente africano que son muy diversa por ejemplo podemos hablar del África que más crece económicamente en los últimos cincuenta años entonces y cuánto de nuestro oyentes pueden saber que seis de los diez países que más han crecido económicamente en dos mil dieciocho son te África bueno pueden decir claros que el suelo del que crecen es muy bajo pero no es verdad esos seis países gana ha crecido a un ocho coma tres por ciento en el año dos mil dieciocho ya me gustaría a España tener aunque sea un tercio de ese crecimiento Etiopía al ocho por ciento aparece luego en la lista India hasta Costa de Marfil al siete por ciento Yibuti también Senegal Tanzania es decir en África están pasando muchas cosas a la sociedad y la juventud ha hecho que hayan caído más de treinta gobierno desde el año dos mil catorce por sus movilizaciones sociales han habido cambios tan importantes como el de Burkina Faso que este año por cierto entrevistamos una mañana que estaba también Ramón a Smokey un rapero en Gijón pero que estuvo en la mañana con sus músicos tocando la ahí en la vivir con Javier buenos días muchos ejemplos de esa diversidad de fotografías que existen un continente con cincuenta y cuatro países que siguen manteniendo puntos negros del Sur República Centroafricana o todo el conflicto de camellos con y del lago Chad que se llama también puede habla pero yo creo que hay que reivindicar un relato nuevos sobre África dejar de hablar de los tópico que es necesario denunciar la violación de derechos humanos y hablar de lo positivo

Voz 1312 07:49 además hablabas de dicen los cincuenta y cuatro países africanos pero Chema este año cuarenta y cuatro de esos cincuenta y cuatro países han firmado un acuerdo que para el que se creaba la zona de libre comercio continental de África que es la mayor del mundo que no sé cuando entre en vigor va a suponer un enorme mercado único no sé si puede suponer una una iniciativa esperanzadora es esperanzador que se organicen que defiendan sus intereses

Voz 4 08:14 creo que sí reivindicó que son cincuenta y cinco países los países africanos porque la Unión Europea y la Unión Africana así lo reconoce con el Sahara Occidental no lo

Voz 10 08:22 Podemos

Voz 1312 08:24 cinco

Voz 4 08:27 el acuerdo de libre comercio es un paso adelante muy importante para para África ahora mismo es más fácil que pesa africanos vendan de sus sus mercancías fuera del continente que dentro del continente el comercio interior creciese los países crecerían caramelos países crecían todavía muchísima más el gran problema que se enfrenta a esos países para hacer realidad este comercio único es el infraestructuras y la falta de ejemplo de carreteras de puentes que unan unos países con otros ir en los últimos años gracias a la inversión china con todo lo que que podamos criticar a esta inversión es haciendo grandes avances en este campo las autovías están creciendo por toda África las infraestructuras la los aeropuertos etcétera etcétera que está haciendo que a África se comunique dialogue mucho más entre sí yo creo que esto es algo muy muy positivo

Voz 1312 09:19 el siempre se habla de África como el continente olvidado pero quizá el adjetivo más adecuado sea ninguneado no porque y apreciamos parecíamos muchas de las cosas que que nos llegan desde desde allí como decía Nico como como también ahora comentaba Chema noticias positivas buena así de iniciativas incluso a veces políticas avanzadas que se que se hacen en alguno de esos países no llegan sencillamente a los medios de comunicación occidentales también deberíamos hacer un una revisión de conciencia no los periodistas de de de Occidente sobre cómo hablamos de África y que temas ubicamos siempre en África no

Voz 1620 09:56 yo creo que que se ha producido un cambio muy importante en la prensa española no ha Ramón esto lo puede ver muy bien porque él tiene una perspectiva de desde que empezó a viajar estos conflictos pero hay más jóvenes que nunca periodistas que están viviendo en África es suministrando contenidos en español sobre lo que pasa en África ahí tenemos a Pepe Naranjo Gemma Parellada Xavi Aldecoa y un montón de compañeros que están por todo el continente María Rodríguez escarabajo a Dakar y eso lo hemos visto en los encuentros que organiza Casa África en los últimos años muy bien no entre periodistas africanos

Voz 10 10:28 el periodista español yo creo que

Voz 1620 10:30 eso sí que está enriqueciendo el relato pero este año que se cumple que estamos todos conmemorando el centenario del nacimiento de Mandela verdad ID todo lo que suponía Mandela en cuanto a ruptura de clichés y esa lucha tan potente que hizo para cambiar un país racista hay ya excluyente yo quiero recordar que por ejemplo en Sudáfrica se hizo el primer trasplante de corazón del mundo no sea África no es un laboratorio de guerra simplemente o de niños desnutridos no en África hay realidades tan diversas como la sudafricana la aranesa la egipcia la marroquí o la etíope que nada tiene que ver con la Sierra Leona de entonces en en guerra o con la que está pasando en el lago Chad o con la sequía que afecta a todo a toda la región del Sahel y que provoca desplazamiento forzoso de población portal todo lo que hay que reivindicar es que igual que no describimos Copa por lo que pasa en Barcelona por lo que pase en Madrid pensamos que todos lo mismo no tienen nada que ver con lo que sucede en Sofía o con lo que sucede en el norte del continente creo que es justo es reivindicar mediáticamente que entendamos mejor el continente africano si vamos una información más diversa menos basada en los tópicos porque a mí me asusta todavía ira conferencias cómo va Ramón cómo va Gemma irá a siglos a seminario Iber los tópicos que manejan todavía mucho en nuestros políticos que que por cierto el presidente español ha ido a Mali a visitar a esos soldados en los últimos días y porque seguimos desplegando militares ahí de manera de manera colonialista porque supuestamente vamos a salvarle de la amenaza yihadista y de otras amenazas y no estamos lo blanquitos allí no hay una sociedad africana Jo es muy potente que está cambiando nos están obligando a cambiar nuestra mirada sobre África

Voz 4 12:10 sí sí uniendo con lo que dice Nico de los jóvenes que he dicho antes con de día están más formados e informados no olvidemos el papel que están jugando las redes sociales en África no es decir la la fuerza que tiene el acceso a la información el que la gente hoy día pueda acceder a las fuentes de las noticias el que puedan transmitir sus propias noticias está haciendo que muchas revoluciones tomen cuerpo en África no ahora mismo estos días la atención es la de Gandhi más Fall que en varios países en Ghana Malawi en Sudáfrica jóvenes profesores diciendo que Gandhi fue un racista que crea que los negros sean inferiores a los indios están deriva de derribando las las estatuas de Gandhi no más oído en Malaui a sus ha sucedido en Ghana como se pide en Sudáfrica com como en Togo en Sudán en Guinea a estos jóvenes organizándose a través de esas redes sociales están saliendo a la calle a protestar por la dureza de las de las medidas que impone el Fondo Monetario Internacional de lo que supone para la economía diaria etcétera etcétera no como están reivindicando la democracia los derechos humanos como en Congo por ejemplo reportando gótica del Congo con los la la Cio cabido hace dos días de que se retrasen las elecciones generales en algunas zonas se va a poder votar hasta marzo la gente está organizando a través de las redes sociales llamando a la huelga general para hoy para mañana etcétera etcétera está fuerza que se vive en África que son los jóvenes como decía día más formados e informados realmente está cambiando la faz del continente

Voz 3 13:43 yo tendría una pregunta para para Txemi para Nico cuál es el papel de la mujer en ese despertar

Voz 4 13:48 se ha dicho siempre que que que la fuerza de África están sus mujeres que son ellas las que mantienen la las familias las que hacen que el continente camine y en este despertar en estas revoluciones tan dándose evidentemente también están asumiendo papeles protagonistas darnos cuenta que cada vez son más las mujeres están llegando a la universidad cada vez que son más las mujeres están llegando a lugares de de responsabilidad a la revolución que ha pasado en Etiopía por ejemplo donde la mitad del Gobierno son mujeres de la presidenta ex mujer donde la presenta el plural supremos mujer esto muy poco en muy pocos en muy pocos meses no como cómo están cambiando la la la cara de las de los de la política en muchas en muchas partes de África no hizo el impacto que eso teniendo en el día a día de este continente yo creo que es es fundamental

Voz 1620 14:39 yo creo que si miramos por ejemplo el Parlamento de Mozambique Ruanda hacía mención al Gobierno de Etiopía ahora mismo Chema la situación de las mujeres diputadas en Senegal y la influencia que tiene alguna de las activistas más importantes que derribaron el régimen de Yaya llamé en Gambia fueron mujeres alguna de ellas la la he tenido la suerte de entrevistar les de conocer las mujeres que fueron torturadas violadas por el régimen y que con su oposición y su movilización pública a través de las redes sociales bien consiguieron derribar al dictador mujeres tan influyentes por cierto recomiendo un libro que acaba de publicar en francés y sobre el papel de la mujer africana en el cambio Amina Traoré es una de las grandes pensadores la maliense Chema también la conoce muy bien ya es una mujer que fue ministra de Cultura de del Gobierno de Mali con mucho prestigio internacional en todo el discurso de Alter mundillo y y hay unas intelectuales y una mujer es pujantes ahora mismo en África que nos pueden dar muchas lecciones a los europeo

Voz 1312 15:39 hablamos de África también muchas veces relacionada con la la inmigración no son a esas personas que huyen de de situaciones de de guerra miseria en sus países intentan entrar a Europa a través de de de la frontera sur del Mediterráneo Nico cuántas veces no hemos hablado de este tema cuáles son los principales países africanos de los que parten estas personas estas estos chicos muchas veces adulto normalmente hombres jóvenes mujeres también muchas mujeres que tampoco si Ramos un año

Voz 1620 16:11 récord en llegada de formar de personas a España más de cincuenta y cinco mil ideas la gran mayoría procede del Golfo de Guinea son personas de Guinea Conakry la nacionalidad más importante ahora mismo y luego bueno hay una diversidad que les sigue también hay mucho gambianos marroquíes en una en una proporción importantes habla de ellos menos en los medios de comunicación son el prácticamente más del treinta por ciento de esas cincuenta y cinco mil personas y luego pues Costa de Marfil Benín Togo Hidum flojo más pequeño que suele llegar de países con claro perfil de solicitante de asilo como es República Democrática del Congo por ejemplo no hiló cosas extrañas este año aparecía un montón de gente de las Comoras no me acuerdo estar este año mucho en la en las costas de Cádiz en los barcos de rescate Open Arms So Ho con Salvamento Marítimo y encontrarme con montón de gente de las Comoras igual que pone en positivo que hay un montón de jóvenes españoles que están informando mejor de África los grandes medios convencionales me parece que siguen apostando poco a pesar de que llevamos más de treinta años asistiendo a muertes en nuestras fronteras y más de treinta años de pateras apostando poco por conocer qué está pasando en esos países por ejemplo qué está pasando en Guinea Conakry es que la gente huye de una desnutrición huye de una guerra no hay desnutrición crónica por lo menos en cuanto a grandes porcentajes de población ni una guerra abierta hay hay un fracaso del sistema laboral y económico de Guinea Conakry que por cierto como dice muchas veces es un escándalo un escándalo geológico tiene bauxita tiene oro tiene diamante es una potencia en la que las grandes empresas canadienses estadounidenses es Poli en sus recursos naturales y sin embargo esos jóvenes que están mejor formados que tenían veintipocos años que quieren comerse el mundo tienen que cruzar el continente subió en una patera para llegar a España para poder ganar un salario digno y ayudar a su familia no decir las migraciones muchas veces como nos pasa con África son trazo grueso se habla de que huyen del hambre que hoy de la guerra parece que con no sólo justifica montó no la mayoría de la gente que llega a nuestro país no se mueve por esos dos tópicos por por el derecho a la prosperidad por el derecho a una vida mejor que en un porcentaje muy pequeño porque recordemos recordémoslo africanos que vienen a España es un porcentaje muy pequeño un continente de novecientos millones de personas llegado menos de cincuenta mil a nuestro país en decir si lo di mencionamos tenemos que intentar entender las causas de porque esos jóvenes están poniendo rumbo a Europa no

Voz 3 18:28 sí yo creo que tenemos la enorme responsabilidad primero lo que ha dicho Nico nuestras empresas nuestros gobiernos hay mucha gente que está lucran dos de la existencia de gobiernos débiles au de agujeros negros en los que tú puedes eh pues no se escoltan y bauxita hay manganeso hay montón de mí erales estratégicos que se consiguen a un precio muy barato hice luego se venden caros el petróleo también hay muchísimos muchísimos elementos pero nosotros no tenemos unas políticas primero informativas como también decías antes Nico de que la inmigración es una necesidad nosotros tenemos un problema de natalidad cada vez mayor en Europa y en España también aquí en África tienen el problema contrario si nosotros no reforzamos las personas que pagan impuestos el Estado bienestar no se puede mantener no se podrán mantener las pensiones lo que sucede es que nadie se atreva decirlo lo que los gobiernos europeos quieren elegir los inmigrantes no que venga cualquiera sino elegirlos lo que decía Trump que vengan los inmigrantes que estén mejor preparados Gardian un columnista preguntaba se puede hacer el mismo el mismo examen de preparación a los americanos

Voz 1620 19:39 lo que yo creo que mas importante Ramón y yo creo que Chema está de acuerdo que tenemos que demandar un discurso alternativo el relato migratorio está secuestrado por los ultras está secuestrado por las mentiras por los datos falsos por la creación del odio y por eso están llegando los totalitarismos de los racistas no supremas asista a tanto gobiernos o como en este caso

Voz 1312 20:01 no yo creo que en este programa siempre va a haber un espacio para para hacerlo vamos a contar con con personas como vosotros que lo explica es así de bien Chema Caballero muchísimas gracias una vez más

Voz 4 20:13 a vosotros nunca amigos como siempre

Voz 1312 20:15 a placer escucharte bueno feliz año a todos

Voz 11 20:18 feliz año es verdad

