Navidades en versión española: La gran familia y Plácido

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días ilustra

Voz 2 00:02 es Lancho

Voz 3 00:04 me ha tocado ancianos de las López de la Calle porque los de la calle los tenemos no sé no sé yo preferiría anciano los ancianos están más desamparados además usted sabe que perdí a mi padre con un anciano lo recordaremos más opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted tantos como usted comparta hoy la cena con estas generosas amigas

Voz 4 00:24 está muy emocionado

Voz 1312 00:27 lo que aquí la señorita

Voz 4 00:29 el plazo no resalta a mi me gusta ser serio

Voz 3 00:33 mire son seis mil ochocientos veinte aquí están más gastos Los gastos pero si aquí no había hecho ningún gasto no entiende los derechos legales austero y han protestado nunca una letra

Voz 1312 01:00 estamos en plenas vacaciones de navidad y queremos hablar de una película que retrata una sociedad la española de hace cincuenta y siete años en unas fechas como éstas hemos escuchado un fragmento es Plácido de Luis García Berlanga con el gran Casto Sendra casen José Luis López Vázquez y Manuel Alexandre entre otros grandes de nuestro cine los plazos del motocarro las estrellas que llegan desde Madrid para participar después de ser subastadas en una campaña caritativa llamada siente un pobre en su mesa consistían es un sentar en la mesa de Nochebuena a un pobre que llevaban las mujeres del asilo no sé si la han visto pero se la recomiendo porque representa una época pero también puede ser una reflexión ahora mismo en pleno siglo XXI Javier Pérez Andújar buenos días

Voz 7 01:47 hola buenos días Lourdes tú crees que sería posible toda

Voz 1312 01:50 había una campaña como ésta de sentar en la mesa ahí hay tú crees que hay más pobres que antes

Voz 7 01:55 pues no sé si vas a los bancos pequeños apartamentos que quieren hacer para la gente para que vivan en casas como cajas de cerillas pues ya está en los que los cajeros ahí lo que pasa es que encima de los cierran la puerta eres dejan en la calle de frío

Voz 1312 02:12 entonces tú crees que se les ve menos a los pobres hay hay muchos pobres pero se les ve menos

Voz 7 02:18 bueno se les ve menos es donde no se les ves en la cultura porque no hay películas como Plácido entonces los pobres están proscritos de la de la cultura popular somos todos muy guays y nos va todo muy bien todas las todas las casas son bonitas en una casa de por ahora no hay nadie viviendo de un urinario sí pero no en las películas osea tú dices cansina expulsados

Voz 1312 02:42 la de la cultura no

Voz 7 02:44 sí sí han sido expulsados de la cultura popular

Voz 8 02:49 es como te diría

Voz 7 02:51 ha sido apartado de la de lo que se llama la visibilidad colectiva es una forma muy cursi de Círculo de interés muy muy

Voz 1312 02:57 Maruja Torres es que a su juicio el día es porque tiene que ver

Voz 2 03:00 con la vista no existe si no les me llamo claro la voz pero es que a estas horas no soy ni mujer

Voz 9 03:09 bueno yo

Voz 1312 03:10 sí creo que te refieres a también a las a las historias que se contaban desde el punto de vista del pobre no

Voz 7 03:16 claro claro porque las películas esas que el cine el neón cerealista italiano incluso las novelas populares las dediquen todo eso tomaban la el punto de vista del pobre no te venían con moraleja ni rollo ya estaba todo contado y ahora con el con una cosa que a la que se llama compromiso lo que se pretende dar lecciones es decir no es tan sensible que tomo el pobre como ejemplo de lo pongo para que tú te siguen para que no para que veas cómo es la vida sino para que veas lo sensible que es

Voz 8 03:47 eh yo mis hay

Voz 2 03:51 me quiero enfadar os ha venido que ellos han sustituido a la beneficencia aunque hay mucha beneficencia

Voz 1312 03:58 había no tienen más que ver lo que hace Ana Botella

Voz 2 04:00 pero que si se beneficia mucho entonces cuando llama a los refugiados estamos rodeados de desigualdades la palabra de desigualdad entonces la desigualdad que de vez en cuando un artista de cine y uno me refiero a un actor sino a un director la saca pero la saca como diciendo mira qué guapo soy que bueno soy que las

Voz 1312 04:27 no entonces no podemos decir que complacidos se acaba una época con una película como Placido sacaba una una época de de representar nuestra sociedad nuestro nuestra for de cero nuestra forma de reflejar esa esa paz de la sociedad

Voz 10 04:45 ah Azcona ha sido cultivando esta esta mirada crítica porque el Azcona el guionista fundamentará en esta película el humor negro es la solidez cotidiana la represión cotidiana elecciones invisible porque no a ella el FC de esta película es un contrapunto cine navideño que hay de todo género el cine navideña heavy Christmas Frank Capra Qué bello servir de caramelo o no

Voz 2 05:12 sí ese contrapunto define

Voz 10 05:15 el clásico es esa película

Voz 1312 05:17 en Romà Gubern buenos días aquí todo va fluyendo de forma maravillosa el historiador hemos salido

Voz 7 05:24 pero sí que sacaba no una época en la época empieza porque empieza la época del consumo y de sí mismo los lo que se acaba es una literatura porque es la literatura que habla de los pobres que empieza con el Lazarillo la literatura de comer mira las uvas del Lazarillo los duelos Levante quebranto de Cervantes y la cesta de plazas

Voz 2 05:44 a él lo de comer estaban el cine y tú lo sabes de posguerra yo recuerdo películas siempre cuando me traen de Aichi

Voz 9 05:53 del chocolate que he conocido gente tenía un ambiente

Voz 2 05:58 Salgado y sobretodo de cosas ricas y entonces él hace está de Plácido es brutal porque yo recuerdo que en mi casa lloramos porque no había hace estas es buena que llevábamos no depende de análisis

Voz 10 06:16 el panda a Santa se ponía ha dado un restaurante para Oliver o o el flujo

Voz 2 06:23 ha sido duro

Voz 10 06:26 con el apoyo aunque venía

Voz 2 06:28 los pollos aquellos entre el el bocadillo no come con los pensamientos las bolitas del pensamiento él sólo pensaba

Voz 7 06:39 pero es que todos los personajes de Escobar en sus los principales están obsesionados por la comida eso es una cosa que tenía Escobar que había hecho la guerra había sido purgado estaba viendo el hambre a pie de a pie

Voz 9 06:54 dejadme que saludé a Elio Castro Elliot

Voz 0544 06:57 sí qué tal Maroto tantas veces

Voz 9 07:00 claro claro

Voz 0544 07:03 oye no yo quería comentar visto de Plácido que es verdad que refleja una época hay un periodo negro del franquismo el hambre pero yo creo que la genialidad de Berlanga y Azcona en esa pelea puras además que nos representa a nosotros mismos a los españoles a mucho de la esencia de lo de lo español yo creo que hay cosas en Plácido que están todavía vigentes quizá ahora no nos sentamos a un pobre nuestra mesa pero los españoles por aparentar por quedar bien somos capaces de sentar nuestra mesa a cualquiera no vale

Voz 9 07:32 sí es que

Voz 2 07:35 la campaña recogida de alimentos que nos tranquiliza mucho

Voz 9 07:38 no salir súper cargados hasta hasta

Voz 2 07:41 hasta la frente de cosas ricas incitarles a ella los garbanzos

Voz 0544 07:45 sí claro de Tormes ejemplo hablando de cine en Navidad pues yo creo que que es una tradición en muchos países no en Estados Unidos pues había mencionado Qué bello es vivir pues musicales como navidades blancas películas de acción como La jungla de cristal o infantiles como Solo en casa hay todo un género Rossato las películas navidades pues abordan varios géneros son e Italia por ejemplo Christian De Sica el hijo de Vittorio De Sica hijo de María Mercader por cierto pues también hizo muchísimas películas sobre la Navidad no que así estrenaba una al año en Francia también hay yo creo que una tradición de películas navideñas y en España en cambio hay pocas películas que que hablen de la Navidad

Voz 1312 08:23 Elio Elio sí que hay una que yo creo es que no remite a nuestra más tierna infancia

Voz 0544 08:28 sí pero vamos a poner un pero ya que dices tú

Voz 1312 08:31 espere espere un traza que la gente lo reconozca

Voz 6 08:45 están sanos

Voz 11 08:58 es que manda

Voz 4 09:04 sí sí me gusta más magos como este sólo el piso

Voz 1312 09:10 estamos hablando de dos películas que podrían ser la cara y la cruz de la visión navideña pero también están comiendo y con esa idea de que que apetito tienen no que hambre tienen dice es que están sanos es que no esto es muy de la época no

Voz 0544 09:23 pero la gran familia fíjate que es verdad que la última parte transcurre en Navidad pero luego casi toda la película es a lo largo de todo un año a los miembro de esa familia pues examinando se en verano pasando vacaciones teniendo esos amores y desamores en otoño y luego llega a la conclusión que se Navidad que Chencho se pierde en la Plaza Mayor no pero quizá claro es una película que sí refleja ahí una una época las familias numerosas ahora no se podría hacer porque las familias numerosas son a partir de tres no ha veces

Voz 2 09:52 te al Opus niño

Voz 0544 09:55 no no se perdería quizá en la Plaza Mayor sino en Primark no ahí avalancha de gente pero pero bueno sí sí es una película encantadora no

Voz 1312 10:03 ese es un poco el el el reverso no el está plácido con esa crueldad esa acidez que no antes decía Maruja que que si estás muy sensible no la puedes ver porque te te es un puñetazo en el estómago es la primera colaboración de Azcona

Voz 10 10:19 se intenta cierto humor negro de Azcona Azcona introduce una visión de humor negro Cocteau elenco Ferreri corrobora mucho con él y también si te incita ida ese esa Mis yo lo dijo Luis a Berlanga que había visto en Francia la esa película Plácido entendí por qué Berlanga no está tan cotizado en el extranjero y es que la gente habla mucho no se puede traducir la traducción al pie de la pantalla es la décima parte de horca hablan porque la gente habla todo el tiempo se pisan los los no esto hace que no sea extranjero Berlanga como

Voz 12 10:57 ha sido Saura o Bardem

Voz 7 11:00 puso también refleja mucho lo España

Voz 0544 11:02 de de hablar mucho y escuchar poco no es en esa película se habla muchísimos escucha muy poco al que está al lado

Voz 1312 11:09 esta esta película que fue bueno tuvo buena tan buena acogida que fue nominada

Voz 10 11:14 las brigadas extranjera

Voz 2 11:17 eso que no lo entendía y cuenta verla

Voz 10 11:19 muy interesante cuenta Berlanga que los directores que es que salieron a la edición decían preguntas técnicas muy precisas muy pertinentes de la entendieron pesa unos diálogos tan abundantes lo entendieran no iba a películas de Berlanga no está mal no está muy muy reconocida en el extranjero

Voz 6 11:38 eh

Voz 10 11:38 es decir que Berlanga nunca ha sido santo donan cine mundial injustamente creía pero en fin final en el mundo es así Esa película esa película que rompe con la con la la felicidad navideña obligatoria Theron deber ético cívica y religiosa de la

Voz 2 11:56 porque lo puso sabe y sobre todo que no que no podía mostrarse igual que no se puede decir que en España se suicidaba la gente Franco vivía no se podía mostrar la la pobreza hubiese podido mostrar la pobreza con final feliz sin Milá grito por qué películas con pobres había mucha espetó todas iban aludes o iban a Fátima o recibían la visita de la Auxilio Social over al con iban a Zaman y todo esto o bien eran familias numerosas y tenían comida que eso también era otra forma de fantasía

Voz 10 12:26 es es es el título de la película iba a llamarse sienten ese eslogan hace sólo preveían porque no quiere cortado por la ciudad

Voz 1312 12:35 campaña real de sentar en la mesa no es Dios

Voz 2 12:42 si no es no sé si lo del franquismo era más la operación los ultras eso sí pero lo de siente un pobre a su mesa era de la Iglesia en una era una de las cogiéndolo se sentaban con la caridad no

Voz 0544 12:56 en la la película precisamente hablando la caridad termina con ese villancico que dice y que en esta tierra una obra nunca he habrá caridad no sé

Voz 9 13:04 en Cuenca la verdad

Voz 0544 13:08 no es un puñetazo realmente en el estómago

Voz 2 13:11 yo hablando de la de la vigencia de Plácido no quisiera dejar de contar que hemos tenido la el especial navideño Black Santa de vergüenza que si os fijáis el protagonista ese infelices insensata mete patas y además indiferente creías que era vista que Jesús gran interpretación de Javier Gutiérrez Javier Frieden verdad déjenme que está ahí imponerle con Malena Alterio en en ese estupendo podría ser una prolongación de José Luis López Vázquez de Plácido

Voz 1312 13:49 de ese personaje rastreó lo elijo el de la Serranía no

Voz 9 13:53 en sus pies

Voz 10 13:57 hay una escena que parece muy relevante sobre la Iglesia católica una época es que hay un pobre moribundo que se casan esté en Extremis aunque te preguntas está muerte ya cuando se le dice en quieres casarte con fulanito aquel día con la pariente de toda la vida no dice no con la cabeza de casan de casa para que tengan un feliz cristiano y católico hay los dos

Voz 7 14:21 la ex matrimonio rico que le ha invitado invitados anoche a su mesa le mueve la cabeza irá hacia asentir moviendo la cabeza por detrás con como si fuera

Voz 2 14:30 sí sí está en una Mercedes que además le iban a echar rápidamente de esa mecedora desde los Rin

Voz 0544 14:36 pero luego hay luego hay una relación adúltera también tú fíjate pasar una Nochebuena porque la acción de la desde la película transcurre en Nochebuena tú fíjate pasar la Nochebuena con una querida no

Voz 7 14:46 pero no sólo de un cura y un comandante

Voz 1312 14:52 hay un momento muy cómico también de que de humor negro porque esto a mí me recuerda que es como la realidad una sátira de la realidad española pero pasada por los espejos del Callejón del Gato no

Voz 9 15:02 exacto de pelota española muy especial

Voz 1312 15:05 este hermético que está intentando el médico reconocerle como está en una mecedora empieza a meterse a la vez que cuando sale poner Juan

Voz 7 15:12 yo tengo una una una duda una impresión a ver si me me ayuda a esa a decirme que delantero pero yo siempre que veo a sacasen en Plácido como lo vistieron con la chupa de cuero negra la gorra de por eso en las orejas y de borriquillo sabéis cómo va vestido exactamente igual que Durruti si yo creo que es un homenaje de Berlanga

Voz 2 15:36 sí sí claro se Berlanga era un anarquista Salvador yo

Voz 7 15:41 cada vez que veo a Plácido dando vueltas en el motocarro pues me imagino a los aguilucho de Durruti

Voz 0544 15:48 oye hablando de películas también navideñas que es también muy rompedora el día de la bestia de de Alex de la Iglesia pero que también transcurre en Nochebuena no con el nazismo

Voz 9 15:58 la rompedora de todo no

Voz 0544 16:01 además termina con ese Anticristo casi haciendo de bajó en Madrid de las torres con todas las con todo lo que anuncia de

Voz 1312 16:09 con ella sin él mismo si de de

Voz 2 16:11 dentro de fíjate eso también

Voz 7 16:14 explica cómo cómo hemos cambiado la hora de criticar la realidad porque Placido es una película muy realista no necesita ningún simbolismo está hecha a pie de de Arroyo y sin embargo los que somos de la generación de de el número

Voz 0544 16:30 el día de la bestia del día de la bestia necesiten

Voz 7 16:33 los esa parafernalia heavy metal era de unir la vida yo también por no pero bueno yo tenía ocho años y el caso es que es cuando su estreno plácido no dieciocho no se nazi el cual indie tres por ahí si Dios Paidós

Voz 8 16:49 sí cree

Voz 7 16:53 en realidad es alambicada la la la la crítica la han evitado más falsas la que es la que se hace ya desde la posmodernidad que de la que sale desde el realismo porque en el fondo no deja de ser una risas pero Placido los de unas risas

Voz 2 17:09 una joya que se vivía entonces aquello vete a un banco ahora te van a plantear lo mismo pero no va a ser lo mismo que a entrar a un trabajador ya poner mala cara no

Voz 1312 17:21 para tratarlo como gentuza algo pero es que ahora es tan

Voz 2 17:23 bien lo que decíamos de la marginalidad te mucha gente que no pisan Bamako muchísima gente que para que primero porque no tiene

Voz 7 17:29 para dormir exacto el cajero para

Voz 2 17:32 dos sólo cabe uno

Voz 0544 17:34 el motocarro de casen

Voz 9 17:37 lo de las letras se mañana está ahí

Voz 0544 17:42 en la preocupación que tienen muchos de pagar su piso no es que es igualmente su piso

Voz 7 17:46 es que tienes razón fíjate que si el el símbolo de la sociedad de sesenta y uno era el motocarro y el símbolo de la sociedad de cuando se hizo el el día de la bestia

Voz 0544 17:57 noventa y tres noventa eran las torres

Voz 7 17:59 ha cambiado totalmente eso son dos símbolos

Voz 2 18:02 ha empezado cambiario las chicas de la Cruz Roja que no era no era de Navidad pero se mostraba los rascacielos de Madrid

Voz 10 18:08 y el color color

Voz 1312 18:12 el símbolo de los tiempos eran motocarro la olla a presión

Voz 7 18:14 la olla a presión que también sale como símbolo

Voz 1312 18:17 iré a mí

Voz 2 18:19 le encanta que que eso está entonces esa Operación Triunfo

Voz 7 18:25 los iranís es la mis de pueblo si son los siguiente

Voz 0544 18:29 lo más actual de lo que nos parece

Voz 7 18:32 sí sí claro que sí una vez hoy una entrevista con Azcona le preguntaban pero usted cuando dejó de describir estas películas cuando dices mira yo me di cuenta de que ya no podía seguir escribiendo como escribía cuando vi que la gente de mi barrio venía del centro con bolsas de El Corte Inglés

Voz 2 18:51 claro había cambiado el mundo

Voz 7 18:53 eh y luego haga jeta de granito cambió muchas cosas también ir luego hay otra otra otra cosa en Plácido que está llena de pequeñas claves que que te dan te explican de dónde viene a toda esa gente que toda esa manera de ser de la gente hay un momento en que se suben los pobres a subir a la cabalgata de de bueno no sé como se llama la ciudad en realidades Manresa iraquí

Voz 1312 19:17 sabía que os decía que no sabía cómo se llame la película es que no se dice no sé no no

Voz 7 19:23 entonces hay un pobre que se pueden el tapar bocas hasta las cejas y le dice que organiza la la colas de pasamontañas un hombre dice me lo dieron en la guerra claro es todo eso el año sesenta y y un siguen emboscados con el pasamontañas de la guerra

Voz 1312 19:39 ah no van a casa de la familia que ha cogido al pobre que le da el sopor llega el infarto dicen de dónde es del Círculo dice no es del Ateneo dice has republicanos

Voz 7 19:51 así pues porque el pobre ese muere en casa de un republicano que también tiene los problemas

Voz 10 19:56 ahora la mis las misses también ex misses

Voz 0544 20:00 si realmente están esperando no hay muchos quieren que les habían prometido sentarse a cenar no sé si con Paquita Rico

Voz 9 20:06 el Sevilla perdura universalmente porque hace

Voz 2 20:12 hace poco vi en televisión ciudadanos son sin porque no están Argentina de el Premio Nobel que regresa a su pueblo recibe la misa del pueblo no es como es como la reina de las fiestas y hay cosas en las que no hemos logrado nada

Voz 0544 20:35 oye y es una película también muy mucho de radio porque toda esta cabalgata se ni a través de

Voz 2 20:41 la decisión no lo tenía el glamour que tiene nivel extensión y nada

Voz 7 20:45 la voz era muy importante porque yo recuerdo un mundo de voces claro en la Gran Familia la voz de Pepe Isbert la de la de López Vázquez era característica pero todo eran voces era la voz de Alfonso Sánchez la voz de Félix Rodríguez de la Fuente la gente era característica por su voz

Voz 14 21:02 de la radio era peor no había llegado televisión todavía si está ahí

Voz 2 21:09 claro que entonces entendíamos las películas porque puede que los franceses no tienen los españoles les escuchábamos vocal Izar cuantas veces tengo que poner yo los subtítulos en películas españolas de ahora para enterarme de lo que dicen porque se cometen la mitad

Voz 7 21:26 cuando Román Gubern habla del Samur claro nacido viven en un urinario pero eso es están anti glamour que hay un momento que Manuel Alexandre le dice una señora que va a entrar a usar el orinar dice sí paso señora no tenga miedo somos de la familia

Voz 2 21:40 tú sabes que a mi madre una de sus ambiciones era que la señora de los lavabos porque por las propinas libre alquilados en el barrio China no en el Raval China

Voz 0544 21:54 hay otra película que también transcurren Navidad es seguro

Voz 2 21:57 pensábamos que tenían propina

Voz 0544 21:59 que hay que hay otra película digo que es es Un millón en la basura no se indeciso María Forqué con con López Vázquez Si Juanjo Menéndez peloteros que se encuentran un millón de pesetas de la época en la basura está la lucha moral que tienen que darse ese dinero que necesitan porque me parece que les van a echar del piso en el que vive no un desahucio

Voz 9 22:22 o devolverlos ser honrados y devolverlo

Voz 0544 22:25 también te representa esa

Voz 9 22:28 no para luchar al lado del verdugo

Voz 0544 22:30 sí sí sí mira yo quería quería es el referente

Voz 1312 22:33 está a esta película El verdugo porque si se hacer el experimento de ver con una con una persona muy joven o de casi adolescente yo lo hice se la puse a a mi hija primero flipa que eso fuera a Madrid por las infraviviendas por ejemplo por luego también les llamaba la atención ese trato brusco y cruel de la gente que también se ve en estas películas en en Plácido se ve todo el tiempo como como interpelan como Se

Voz 2 23:00 nadie y no hay dictadura no sólo es la bota hay militar mitad el espíritu también va comiendo y con mala gente la se se se defiende contra el otro contra el que tienen al lado no

Voz 1312 23:13 la falta de de Educación de de humanidad de amabilidad porque aunque vaya protestar letra igualmente hoy en día a lo mejor también en el banco son perversos pero te desprecian igual pero bueno si eso le llamaba mucho la atención decía pero por porque todo el rato están así como labrando se

Voz 2 23:30 como y el

Voz 15 23:33 sí la forma de vida no lo ha la infravivienda el urinario

Voz 1312 23:36 yo imagino que nadie entendería lo del urinario

Voz 10 23:38 ahora en el sur sur de Grecia Italia España Portugal que son distintos

Voz 12 23:47 eh es muy sureña meridional sí

Voz 10 23:50 esto es lo urinario

Voz 1312 23:52 de allí dentro con la bebé dentro o tú dile a alguien que estoy agradecido en los últimos días

Voz 7 23:57 la razón Elio claro al relacionar el la el urinario con la basura con el Bardem son materiales muy básico pero fíjate como si Plácido tiene la antítesis en en la Gran Familia lo mismo y lo contrario a la vez Un millón en la basura estaba pensando que tenía la antítesis en Atraco a las

Voz 2 24:15 adiós maravillosa como

Voz 14 24:17 iría

Voz 2 24:18 maravillosa porque no consiste en devolver un millón sirvió pero que es es como Rolfo Food también si es que son pobres gente de cuchara de papilla ése

Voz 7 24:30 cuenta en la lista de todo lo que van a comprarse con el dinero que Robben de acuerdo y creo que quiere comprarse un cortijo en mano no

Voz 10 24:40 el sexo reprimido una también la de las misses el tema de las misses que lo no

Voz 2 24:44 eso es lo eso es lo que es es es el mismo lo ha mirado táctil claro

Voz 1312 24:53 exacto es si ese plano por ejemplo cuando la queridas esta poniéndola la Liga que se está arreglando y es un plano en contra aplicado de ella sentada esa pierna

Voz 2 25:03 como que Mrs Robinson pero sí

Voz 9 25:05 qué están comiendo la pierna

Voz 7 25:07 me visto mucho a Buñuel también muchas películas exactamente ese verdad Elio

Voz 0544 25:11 sí sí sí no no la pierna

Voz 7 25:14 yo creo que sí pero si estoy

Voz 2 25:16 incluso se te has quitado los has paseado

Voz 0544 25:20 de ahí yo creo que un hilo conductor que Buñuel Berlanga que tiene también ese punto a veces y luego pues Almodóvar que bebe un poco de de los dos no de parte de del cine costumbrista y también del cine

Voz 16 25:34 de de de Buñuel no lo sabe

Voz 0544 25:37 a amar muy bien porque en Roma

Voz 1312 25:39 a él le porque porque él dentro sobre todo al sur de Europa esa pulsión de explicar de forma descarnada la la Real es la realidad tan dura que sea

Voz 10 25:49 bueno es que la Europa norte de Suecia Francia Inglaterra Alemania es una cultura protestante que tiene otro otro perfil la cultura que la cultura católica el sureña me meridional no por eso nace organismo en Italia personaje es una mirada a ras de calle esa mirada permite desvelar cosas que norte

Voz 2 26:12 Moody's era más rico era más rico Isabel entonces no había tenido dictadura tuvieran guerras mundiales que es otra cosa pero la dictadura pero sobre todo guerras abonadas las de la dictadura lo hicieron los dictadores el tenían bueno cosa que bajamos solvencia no pero tuvo tuvo blancos

Voz 10 26:37 esa Lazaro muy Mussolini

Voz 0544 26:39 a la que se fueron a rodar a la calle con toda la miseria todas las

Voz 2 26:43 por qué no queda nada más salir

Voz 0544 26:47 eh tú fíjate Ladrón de bicicletas esa Italia en el que muestra no

Voz 2 26:51 y lo que muestra de Europa Europa año Cero Germania germanos Alemania año cero

Voz 10 26:58 de gotas de sí que también es antes que sí sin

Voz 1312 27:02 estábamos hablando antes de la gran familia yo creo que para mucha gente hay una hay una escena que que está situada en Navidad una escena yo una voz muy característica que todo el mundo ubica con todo el mundo reconoce en esta película qué Trauma para muchos Elio sobre cuando se pierde Chencho is que además es terrorífico porque se lo que da una familia que no puede tener y además el padre estaba como ayudándose lo quiere devolver la madre que no puede

Voz 0544 27:50 además luego lo dicen si tienen ustedes muchos no pasa nada porque no te lo deja muestra el debate de la gestación subrogada

Voz 9 27:58 en todo no pero sí que es un trauma

Voz 0544 28:01 yo por ejemplo por la Plaza Mayor no pasan navidades desde el recuerdo este de Chencho que se pierden

Voz 7 28:06 pero eso tiene usted texto porque no estar hablando de dijo se está hablando de dinero usted decía de mucho no no nosotros cedemos lo nuestro el tu no tienes nada

Voz 1312 28:15 estamos hablando de hijos como como mercancía

Voz 7 28:18 estamos hablando de dinero siempre en todas partes dejan

Voz 1312 28:20 me que salude a una persona que que estuvo en esa película que participaba en esa película

Voz 9 28:27 en el Blanc buenos días buenos días como sabéis muy bien encantadas de escuchar de estamos hablando de vino

Voz 1312 28:35 hay estábamos comentando la las dos películas que yo te yo creía que representaban estas fiestas navideñas en España es es como la cara y la cruz tú participas de en una en la Gran Familia

Voz 9 28:48 en las dos las dos en placer también no llegan a El día de la bestia también

Voz 18 28:56 yo me acuerdo que cuando Álex de la Iglesia me lo de la película yo le pregunté me dio el guión para leerlo y yo dije yo que qué qué quieres que haga me dijo La Bestia

Voz 9 29:06 como el Carrero dijo no no los mendigos

Voz 0544 29:13 sí sé que es en la parte final de la película claro

Voz 1312 29:16 fíjate y ahora estamos a hablar a través de la bestia eh

Voz 18 29:19 sí lo que pasa es que os oye hablar antes de las de las referencias de de Plácido y de ir de iré Masó en en la gran familia creo que no son comparables ninguna de las dos es decir cada uno tiene su estilo pero yo ahora con el paso del tiempo evidentemente creo que Berlanga Berlanga hay Masó con todos mis respetos era masón no no no se pueden coparán uno con el otro ERE pero creo que las referencias habría que cambiar las porque si se tuviera que hacer ahora Si yo tuviera que hacer ahora una una un una película en donde la simbología de la Navidad estuviera presente cambiaría de eslogan en vez de siente usted un pobre a su mesa yo diría siente usted a un ministro siente usted a un ministro en su consejo de administración

Voz 9 30:07 estaría bien esa eso ya no es lo que pasa que todo el año

Voz 1312 30:14 oye creo que además participar en la Gran Familia te costó pagaste caro

Voz 18 30:22 Si bueno yo es que en la primera gran la Gran Familia creo que han sido cuatro entregas con las que todavía nos obsequian en algunas Navidades las televisiones en la primera yo estaba haciendo la mili porque yo soy de los que hice la mili claro además me presenté voluntario para quitársela de encima lo que pasa es que bueno yo yo yo cuando entré en la mili le declaró la guerra al Ejército como los tanques lo estarían ellos pues la pérdida evidentemente aquí y me acuerdo que había que hacer exteriores en Tarragona y a mí no me daban permiso entonces me fui a Tarragona rodaje claro claro

Voz 0544 31:07 si tu papel se vio modificado por eso no

Voz 18 31:11 algún alguna secuencia algo que quitar pero pero yo yo me acuerdo que Masó removió Roma con Santiago hablo con mis todo el aire yo que si al final yo creo que me echaron por imposible no

Voz 0544 31:26 bueno de díscolo en la película porque era el que suspendía

Voz 18 31:29 sí no sé si era autobiográfico

Voz 0544 31:33 y que engañaba a su padre que si iba al cine no

Voz 18 31:36 hay unas constantes en mi vida que han sido así ha sido mal estudiante sido contestó no he sido bueno Kuko un año cabrón que se dice vamos

Voz 9 31:44 Geria es muy buenas sí parecía verdad sentadas las calzas perdona que te bien te sentaba las calzadas

Voz 18 31:54 sí me lo dices ahora Vaughan

Voz 9 31:57 a la vida guardando Éste es el concejal

Voz 18 31:59 lanzado un poquito

Voz 9 32:02 los Larrañaga si lo conocido vallado

Voz 18 32:04 claro que sí pero que propone su triángulo

Voz 2 32:07 no cariñosa yo sé Holland siempre te prefería T

Voz 9 32:10 sin duda

Voz 1312 32:14 doctor Jaime algo que pienso ahora es lo que es lo primero que ha dicho cuando le he comentado que quería salir

Voz 9 32:21 sí pero mil lloraba congelamiento Docs todo bueno para por lo menos hecho llorar perdóname Mi madre me decía llegar mucho porque me llevaba a ver todo lo decís fecha algo habremos hecho mal estar ahí

Voz 1312 32:37 sí escucha y Jaime estábamos hablando de del cine de esta época en la sociedad que

Voz 19 32:43 que reflejaba en qué

Voz 1312 32:46 acuerdos tienes tú

Voz 18 32:48 del cine de aquella época de te refieres a a a recuerdos vitales es decir de de experiencias propias

Voz 1312 32:55 sí sí como cómo cómo era esa rodar esas películas participan esas películas que que sabíais que bueno pues de alguna manera estaban retratando la la EPO que estabais viviendo

Voz 18 33:05 sí yo yo creo que lo lo los jóvenes no éramos conscientes de esto ni siquiera a mí para hablarme creo que eran conscientes los protagonistas es decir eh la Gran Familia concretamente era era una loa a la familia que reza unida permanece unida y que cópula unida porque con las no entonces yo creo yo creo que que luego fue el resultado de la película muy muy con ese tono de opuse insta de de familia numerosa de de todo todo acaba bien anécdota tierna en Navidad navideñas donde el penal no se pierde etcétera etcétera etcétera evidentemente la película lo que luego tuvo una repercusión porque el público en aquella época tedioso ese paladar no me temo que a veces también lo sigue teniendo pero bueno se yo

Voz 9 33:56 sí porque se sigue viendo con todas las instancias

Voz 18 33:58 sí sí sí sí sí sí pero más allá más allá de eso no creo que nadie fuéramos conscientes de que estábamos haciendo un tipo de película que que marcaría una una época ni muchísimo menos entre otras cosas porque creo que no no es no es una película con esa altura Placido sin Familiar no

Voz 7 34:16 es cuando se estrenaron fue un exitazo de taquilla aplazó la gran familia ambas

Voz 18 34:21 dos primeras sobre todo hijo que curiosamente la la tercera que el guión era de de Azcona que se llamaba La familia bien gracias cuando yo lo voy cuando Pedro me me me lo dio y lo leí y me parece un guión maravilloso porque desmontaba toda esa labor

Voz 13 34:39 mira mira más bonita para mí sí

Voz 18 34:42 ya pero de lo que de lo que Azcona escribió a lo que luego salió en pantalla la diferencia la notable

Voz 9 34:48 aún así no había

Voz 18 34:51 a mí un yo yo lo hablaba esto completo a veces si es decía no es que es que uno ese año esas como es que pero pero coger nosotros tenemos una línea instruir es todo lo que ha costado Cesare y hubo un miedo a desmontar aquello a mí ese final de la de la película con Alberto Closas y López Vázquez corriendo por la carretera con las maletas me parecía maravillosa y sobre todo el el el desarrollo de la película donde iban a los hijos sí les decían oye que no aquí papá no puedes tener sitio curiosamente creo recordar que en mi casa era el único sitio que era el más pobre evidentemente porque había sido el más mal estudiante provocado

Voz 9 35:32 del del castigo divino

Voz 18 35:34 la me había llevado a eso y a mi mujer que decía aquí no pueden estar no es decir a ese enmascaramiento de de de la familia sólida y maravillosa eminentemente católica que cuando llega la verdad y se perdóname pero tengo el coche en doble fila no

Voz 1312 35:56 una pregunta que os hago este cine que reflejaba la las miserias de de la sociedad española o italiana hablo en general tenía éxito en taquilla la gente paga va para ir a ver porque yo entiendo que sí se va diesen los sábados en sesión doble con películas de romanos de ir a ver lujo que decía mi madre no al final era ver películas

Voz 19 36:17 lujo pero ver SUR

Voz 1312 36:19 realidad así con con ese puñetazo tan tan bestia espero un éxito en taquilla

Voz 10 36:27 algún alguna no todas pero algunas sí por ejemplo Placido fue violenta que vaya que fue Familia

Voz 0544 36:35 lo que es verdad es que el cine costumbrista

Voz 2 36:37 no estamos es un plácido era la fama

Voz 1312 36:42 ya que todos queríamos tener no de alegría de buenos días

Voz 2 36:45 ha sido plácido tenía una cosa muy buena que eran los cómicos españoles os actores españoles que tenía muchísimos entre la gente tenía muchísimos fans iban haber obtenido hacen iban Abel

Voz 7 36:59 Cassel debutaba en Plácido

Voz 2 37:01 yo luego le traté mucho en Furia española debe trío que también estaba muy bien era un buen actor de vuelan tanto lo sabía

Voz 18 37:10 si lo que cuenta es que con con casen ocurrió lo que Pablo

Voz 20 37:13 pasado ha pasado con otros factores que habría habría pasado con Landa sino hubiera evolucionado ojo

Voz 18 37:18 que que había hacia uno de los grandes es decir casen estaba encasillado en ese señor bajito que hacía gracias en una pista o en un escenario de una revista hasta que se dieron cuenta de que era un señor que con un texto que una situación a Doc podía hacer una interpretación estupenda y como como él ha pasado con todos los colegios secundarios maravillosos mal Manolo Alexander con esa voz tan característica no digo ya hizo ver que era un ser maravilloso a todos los niveles no sólo como actor secundario es maravilloso

Voz 9 37:49 no se Darío tiene carácter secundario y jamás

Voz 18 37:53 la secundario

Voz 9 37:55 eso te has sentido

Voz 18 37:58 atisbo como a veces se usa lo de cómicos

Voz 2 38:00 igual puede ser peyorativo decir llamarte Atleti que es un actor serio y punto

Voz 18 38:06 sí me ha costado mucho tiempo hacerlo eh

Voz 9 38:09 ya pero pero claro

Voz 18 38:12 eso sí todo tiene un sentido te lleva tiempo si quiere lo que pasa es que insisto yo creo que habría que distinguir muy bien entre el el éxito taquillero por el posible éxito taquillero de Plácido imposible de éxito taquillero de de la gran familia es decir son son públicos distintos a Plácido iban a ver los diletantes del cine los los señores que sabían paladear la Gran Familia podía haberlo a la masa sin despreciar a nadie

Voz 9 38:36 pero creo que no son comparables madre

Voz 2 38:39 además se veía al ladrón decía

Voz 9 38:41 claro sí sí claro que te tocada

Voz 2 38:47 tocaba tocaba de cerca hay alguien está sufriendo como yo en otro lugar

Voz 1312 38:53 el Jaime antes de antes de despedir que desear feliz año es cierto que vuelve la cuarta temporada de El Ministerio del Tiempo volverás a ser Martín

Voz 9 39:01 sí sí sí hombre Villena no está bien que miedo

Voz 18 39:06 Yerma ayer me lo confirmaron vamos nos lo confirmaron todavía faltan pequeños flecos pero parece ser que sí ha sido una lucha larga y dura pero bueno se ha conseguido no

Voz 1312 39:20 pues lo celebramos las las que somos fans de de la serie no celebramos de tu personaje que es maravilloso también

Voz 18 39:28 ha sido una gozada al hacerlo realmente países sean sean junta muchas cosas buenas para nosotros si ya ha sido un así un gozo la siempre decimos lo mismo los actores pero en este caso es cierto yo que soy bastante procuro ser sincero lo cual a veces no siempre me granjeado muchas simpatías pero ya me da igual no

Voz 9 39:48 pues muchísimas gracias a vosotros

Voz 7 39:55 sí

Voz 9 39:57 Maruja Torres lo nuestro por Simón pero no

Voz 4 40:03 hombre la verdad es que no sea hombre

Voz 2 40:06 el sueño no

Voz 9 40:09 sí pero la Maruja la mejor manera de despertar de los sueños

Voz 18 40:15 el codazo

Voz 2 40:17 en la puerta del castillo del conde Drácula cerrándose

Voz 9 40:20 buenos días cariño prepara el desayuno nunca es tarde ya en en un beso Un besito echado

Voz 1312 40:34 bueno Javier nosotros habitualmente en esta sección Nos vamos tuyo a grabar a vamos a buscar a gente ir luego en el estudio pues lo lo ponemos aquí esta vez en Navidad te hemos recibido a gente para hablar de un tema ir siguiendo con la con con la tónica de Plácido con con esa campaña de por eso mesa como y nosotros ya somos pobres ella os apoyamos con lo que tenemos hemos decidido sentar una una rica Nos está escuchando Carmen Lomana buenos días

Voz 21 41:03 buenos días este calificativo de Río algo que ha hecho lo que muy buenos días de comunicación pero bueno

Voz 1312 41:16 oye yo hace yo de verdad que aplaudo el sentido del humor que tienes a acertar esta llamada porque además me has dicho que has visto Plácido de te gusta mucho la película

Voz 21 41:25 la verdad que tienen todos sí sí claro que me gusta bueno me parece aplicó a muy buena además es un referente quiten esa película poco

Voz 1312 41:39 el la película dice Siente un pobre en su mesa si vemos la la Mesa de de en ese momento la la burguesía de provincias no esa burguesía de provincias que retrata también yo no sé en así ahora no nos invitases a comer a ovacionar mira la cena de fin de año en tu en tu casa que que encontraríamos en esa esa

Voz 21 41:58 bueno pues sería seguro que va a pasar muy bien además vosotras vinculan al pobre los libros es la duros es meter un pobre mujer era la la la cuestión no que chocaba todas esas mentes tan reaccionaria

Voz 18 42:15 Cuiña advierte

Voz 21 42:17 difícil de digerir te sienta Arsenal hubiera así en su mechas pero desde luego en la aquí porque yo no voy a hacer cenas nunca me voy a hacer amigos y lo pasaría muy bien hace poco hecho un una reunión también de todos los que estuvimos hace que aquí no veas que era almuerzo pero era a las diez de la noche nacida a nadie

Voz 1312 42:40 dice alargada no

Voz 21 42:42 en tiras pues muy bien me aguanto porque mi casa procuró que cuando viene la gente pues te vi se sientan como en su casa

Voz 1312 42:50 oye pues he Carmen te agradezco muchísimo que que haya aceptado estar para mi ha sido un placer saludarte y hablar contigo también preguntarte

Voz 21 43:01 la semana programas Pelé que te si pensamos

Voz 1312 43:05 bueno no hemos querido hemos querido dedicar esta esta mañana de domingo el último domingo del año hablar de de de esta película que para para todos era era un referente Plácido de las películas navideñas de que que que han formado parte de la historia del cine español

Voz 7 43:21 es un problema ocular

Voz 21 43:24 los jugadores a un mendigo Plácido en su mesa sesenta días sentiría a gusto

Voz 7 43:29 pero no es un mendigo tiene una industria tiene un motocarro se lo dice su cuñado

Voz 1312 43:35 es verdad cuando decide basta dice

Voz 9 43:37 eso el emprendedor se diría ahora a veces pediría emprendedor

Voz 21 43:42 cinco jugadores estado muy relativo depende conquiste copar no depende sólo el dinero

Voz 1312 43:50 ya

Voz 21 43:51 para bueno pues ser muy ricos para otros no

Voz 1312 43:55 pues sabes sabes que te digo Carmen que yo estar aquí al frente de este programa con con estos invitados para Amin hace una de las personas más ricas del mundo y es una riqueza que no se que no se compra con dinero muchísimas gracias Carmen feliz año

Voz 21 44:08 el alta un beso

Voz 1312 44:11 antes de para despedirme el no pero tiene tiene sentido del humor que muchos han querido mando la llave no se lo pensó dice sí sí

Voz 2 44:19 no estamos para la primera es primero que la única una espera porque te estoy muy mayor creo que creo que la última en la encontró en El Corte Inglés sería desde el de comprar cosas para las caras dicen que tengo varía como me encontré a ella que tiene una hija entonces estaba asombrado de encontrarme ahí monísimo como es muy amablemente la encantadora me encontró más delgada que de costumbre no se nominal no se puede ser

Voz 9 44:53 sentado en que hemos sentado una rica en nuestra mesa hoy

Voz 2 44:56 a De Juana dice quiero pedirles que titulada Pensión alta

Voz 9 45:01 a pensar que era la tensión Nos despedimos con con Plácido gracias Elio Castro

Voz 0544 45:09 tras y feliz año a todos feliz año gracias

Voz 9 45:12 enseguida Maruja Torres un placer gracias a ver si estamos aquí

Voz 1312 45:17 Javier a ver dónde Nos llevadas a la próxima vez de paseo

Voz 7 45:19 pues mire donde arrojó venga vamos

