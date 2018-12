Adiós a una leyenda del boxeo español

Voz 1 00:00 no

Voz 5 00:32 hemos el boxeo para mí es un deporte de lo más noble es un deporte muy completo te da todo te da a amigos en el gimnasio compañeros conoce luego a gente que no se para mí ahora mismo lo es todo sí sobre todo cuando llegas así a nivel pues como si ahora mismo tengo mucho tantas cosas entonces un deporte muy bonito que lo prueben que no solamente es despegarse hay mucha fue madre estrenarlo sabes que no es o a darnos no lo tiene a que ver tú tienes muchas formas de enfrentarlo porque me aeróbico comenta

Voz 1312 01:24 la mujer que hacía esta apología del boxeo fue una gran pionera de este deporte en España se llamaba María Jesús Rosa fue la primera española campeona del mundo y poco después la primera campeona del mundo María Jesús Rosa ha muerto en Madrid a los cuarenta y cuatro años y esta semana centra la necrológica de El otro barrio que nos trae Luis Alegre qué tal Luis

Voz 4 01:48 hola qué tal Lourdes bien

Voz 1312 01:50 en pasando pasando las fiestas es probable Luis que hoy sea la primera vez que muchos oyentes tengan noticia de una boxeadora española

Voz 4 01:59 pues sí no creo que haya muchos capaces de recordar el nombre de una boxeadora y eso que en los últimos tiempos han tenido un cierto brilló algunas españolas como la campeona del mundo Joana Pastrana

Voz 1312 02:09 pero cuando María Jesús Rosa la protagonista de nuestra necrológica de hoy cuando ella comenzó a boxear hace veinte años el que una mujer se dedicará abuchea en algo rarísimo

Voz 4 02:19 sí porque son María Jesús Rosa pasado a la historia como la indiscutible precursora del boxeo femenino español cómo le dio por meterse en este mundo allá siempre le gustó el deporte de niña había jugado al fútbol con sus hermanos pero luego fue determinante su relación con su novio Óscar al que iba a buscar al gimnasio en el que el entrenaba boxeo hundía hacia mil novecientos noventa y cuatro con diecinueve años haya Le apetece probar con el kick boxing el en esa mezcla de boxeo con artes marciales sean mola eso eso es eso es en el kick boxing además de las manos utilizan los pies para dar golpes pero al final se decida poner boxeo sí porque le animaron a algunas personas que detectaron ella una potencial boxeadora muy fuerte valiente guerrera

Voz 1312 03:01 pero el que una mujer se dedicara al boxeo en España entonces no debía está muy bien visto

Voz 4 03:06 claro es una cosa muy marciana hay casi sospechosa si no está bien visto el Boston general imagínate el boxeo femenino pues me imagino que no tendría fácil encontrar boxeadora rivales para enfrentarse no de hecho ella siempre entrenaba con chicos será tan complicado encontrar rivales para las peleas que a menudo había que traerlas de fuera de España

Voz 1312 03:24 cuando celebro los los primeros combates de boxeo

Voz 4 03:27 el mil novecientos noventa y nueve con veinticinco años disputó su primera pelea como profesional antes Ter Páez la primera mujer que había logrado una licencia de boxeadora en España ganó ese combate y luego otros dieciocho más cuatro de ellos por KO Se proclamó cuatro veces campeona de Europa en dos mil tres hace quince años logró su gran sueño proclamarse campeona del mundo en la categoría de mínimos K

Voz 1312 03:50 a quién fue su rival

Voz 4 03:51 pues fue una de las mejores boxeadores del momento la norteamericana Terri Modus el combate se celebró en Alcobendas y era la primera vez que un campeonato del mundo de boxeo se organizaba en España María Jesús ganó por puntos así anunció el speaker su victoria

Voz 7 04:09 por decisión unánime femenino María

Voz 4 04:23 sabes si estos combates tenía mucho público si si los pabellones se llenaban dentro de lo marginal que es este deporte María Jesús Rosa llegó a tener mucho tirón era inconfundible salía pelear con una falda rosa y una manta negra que le había hecho su suegra era muy chiquitita medía unos cincuenta y uno hay pesaba menos de cuarenta y seis kilos pero tenía un carisma enorme

Voz 1312 04:43 después de llegar a lo más alto ser campeona del mundo cuál cuál fue el siguiente reto que se planteó

Voz 4 04:47 pues su siguiente desafío fue defender el título ante la que era su ídolo la boxeadora alemana Regina Hall Mick que era una gran figura en su país una mujer que disparaba los índices de audiencia cada vez que un combate suyos emitida en televisión

Voz 1312 05:00 es el combate se celebra en Alemania

Voz 4 05:03 celebró en Alemania en dos mil cinco y la pelea fue bastante igualada muchos creyeron que había sido mejor María Jesús pero Regina Jaime ganó por puntos fue una decisión muy polémica porque entre los jueces había alemanes es decir compatriotas de Regina algo bastante anómalo pero el caso es que María Jesús Rosa perdió el único combate su carrera el Campeonato Mundial increíble

Voz 1312 05:23 todo después de de esa derrota se retiro

Voz 4 05:25 ella no quería retirarse y de hecho se preparó para otros cuatro combates pero por diferentes razones se suspendieron antes de celebrarse además ella quería ser madre se quede embarazada y eso sí que el empujó a la retirada pero ya había logrado poner en España el boxeo femenino en el mapa y abrir el camino a las goleadoras que llegaron después

Voz 1312 05:44 después de María Jesús Rosa que otras boxeadora españolas han destacado

Voz 4 05:48 pues en los últimos años han brillado goleadoras como Soraya Sánchez Jennifer Miranda campeona de España el peso pluma Melania esos Roche campeona de Europa del peso gallo o desde luego Joana Pastrana la flamante campeona

Voz 1312 05:59 lo que impacta de de la necrológica de esta semana a parte de la de la juventud no de cuarenta y cuatro años María Jesús Rosa además es que ha muerto de un cáncer fulminante porque se lo detecta hace poquísimo

Voz 4 06:10 sí sí hace un par de meses y tenía sólo cuarenta y cuatro años pero ya era muy consciente de que llegaba a su final pocos días antes de morir ella misma lo decía este combate creo que no lo vamos a ganar

Voz 1312 06:41 una persona fundamental en la vida de María Jesús Rosa fue José Luis Esteban Chumillas Schumi su descubridor mentor el preparador buenos días Schumi no sé si tú fuiste una de esas personas que escucharon decir a María Jesús que que este combate no no lo iba a ganar no quedaba perdido este último combate

Voz 10 07:03 hombre yo lo escuché fue Enrique Soria al que lo dijo porque ella tenía esperanzas ellas hablaba como si nada

Voz 1312 07:15 cómo conociste a María Jesús cómo era esa esa niña no que fue un día a al gimnasio se quedó

Voz 10 07:22 pues nada ha subido su novio que era su ahora mismo su actual marido pues entraba conmigo que sin entonces después de iba a buscarle Giulia de dije que que probar una clase entonces para una clase les gustó empezar seguimos sin de hecho la primera pelea la incentivo si hay nada a ese muy fuerte el que no tenía mucha salida ir eje que porque nombraba museo entonces empezó aprobaremos SEO es sagrado con éramos eh

Voz 11 07:53 de dices que pese a que era menudo

Voz 1312 07:56 ya era una persona fuerte cuáles eran la los principales rasgos como boxeadora que definían a a medio a María Jesús

Voz 10 08:03 era un era una persona muy pegada el logo era bastante fuerte técnicamente

Voz 12 08:09 sí

Voz 10 08:09 fue mejorando con el tiempo pero para mí era que era bastante fuerte y era muy valiente en una entrevista que le hizo José González Ronid

Voz 4 08:20 María Jesús hablaba un poco de timón a escucharla

Voz 13 08:23 mira quiero mucho hecho unidades para mí aparte de ser mi entrenador me amigo era como se pasa también porque me han engañado cuando tenía que regañar May cuando no hasta los momentos bonitos y lo que los feos también soy humilde de siempre me has sabido llevar sea porque yo he estado con él en el gimnasio entrenando estamos H incluso ahora ya porque también está el pone también hecho una pena del hombro pero es muy guante a ocho mil yo sí sí hemos y lo hemos pasado muy muy bien no te metió una mano y hay que te has comido María Yves Tanguy

Voz 1312 08:53 de haberse escuchado estas palabras

Voz 10 08:56 en honor de escucharlo

Voz 1312 08:59 sí confirma la versión de María Jesús fuiste todo eso no da más algo más que un entrenador Louis casi un padre que dice dice ella

Voz 10 09:06 yo creo que sí porque vamos generalmente a a gente que entrenó pues ayer hay gente que es muy especial que acudiesen fuera de mi familia

Voz 1312 09:14 tú crees que María Jesús se sentía suficientemente reconocida por todo lo que ha conseguido digo el deporte no que en el boxeo femenino

Voz 10 09:24 yo creo que no yo creo que es ahora cuando ha muerto pues mucha gente ha reconocido pero yo creo que que no ser reconocido porque estamos reconocido Ny dar mucho valor mucha mucha persona me general el público

Voz 1312 09:41 creo que a tu lado está otra otra persona que nos puede dar muy bien el perfil de de María Jesús esta mañana nos acompaña Jorge Lera periodista especializado en boxeo que ya nos acompañó cuando le dedicamos la necrológica Jack La Motta qué tal Jorge buenos días qué tal buenos días

Voz 11 10:00 cuesta es es es sentir la emoción de

Voz 1312 10:04 esas palabras estaba hablando María Jesús de de lo que significaba Schumi para ella que están emocionarse no tú también la tratadas de verdad hasta María Jesús

Voz 0855 10:13 bueno no es al trato de día a día que ha tenido lógicamente Schumi desde que comenzaron pero sí conocerla prácticamente desde que empezó a dar sus primeros pasos en el en el mundo del boxeo entonces pues bueno pues ha sido una una conmoción primero por lo que habéis reflejado perfectamente no que es lo que ha significado el mundo del boxeo como como pionera como decidí

Voz 14 10:32 ya en la primera que abrió ahí

Voz 0855 10:34 brecha cuando puedes practicamente era casos casi anecdóticos no fue ganando el primero cariños lógicamente pero luego el respeto y luego la admiración no entonces y emociona así porque además como es una figura que luego ha seguido siempre vinculada al boxeo en veladas modestas verdades amateur ahí estaba María Jesús embajadas importantes daba igual unas u otras como era pues una mujer que se hacía notar por esa porque a pesar de ser menuda pues tenía esa sonrisa que a todo el mundo le regalaba esa ese saludo cariñoso con todo el mundo esa simpatía ese entusiasmo que contagiaba era una persona que te transmitía eso pues se alegría dinamismo entusiasmo después se va a echar de menos has sido muy importante también ver la reacción de todo el mundo del boxeo en bueno pues en el en el Tanatorio ver boxeadores que que yo les he visto ayer el ring fijándose sudando sangrando y verles llorar ha atendido pues han sido alguna cosa que te impacta mucho

Voz 1312 11:32 hay que ver cuál es tu valoración como como especialista como periodista especializado en boxeo que valoración áreas de de la figura de María Jesús dentro de la historia del boxeo español

Voz 0855 11:41 bueno a como figura histórica desde luego la más importante yo creo que porque es la primera no entonces eran años donde había cierta reticencia el boxeo femenino porque era algo que te chocaba a mi incluso yo reconozco pues te de te costaba admitirlo está acostumbrado otra cosa no entonces bueno pues allá lo que consiguió es que eso que parecían casos aislados y casi anecdótico sobre lo veías hasta como una excentricidad pues ella en España que fue lo que hicieron pues otra acusadoras como Regina Hall Michel Alemania que revoluciona el boxeo o Christie Martin que empezó a aparecer en Estados Unidos en la en Kenji resulta pues que puso el boxeo femenino en el mapa pues no caso María Jesús fue fue eso no fue ver de Cebolla no que es que esto a ver que no es una una nota anecdótica sino que es una deportista que tiene ahí un trabajo que tiene como menciona ha hecho muy también pues un una evolución una una un mejora combate a combate y luego yo creo que todo eso queda culminado en ese combate en Karlsruhe en dos mil cinco que que bueno pues es es poner a yo siempre digo que cuando fue más Reina que nunca hay fue precisamente el único combate que perdió porque era en el foco mediático en las como habéis dicho muchas veladas de la ZDF de régimen Hall Mitch las Bella toda Alemania son ciencias brutales de millones de espectadores y ahí demostró que ante una de las que como considerada como una de las mejores de toda la historia María Jesús Rosa para mil en un combate igualado pero para mí pues ahí demostró esa talla que tenía que ya es decir además de de todo lo que ha significado como ser la primera la pionera es que hará un han grandísima boxeadora

Voz 4 13:15 en en España después de una gran explosión de popularidad en la década de los setenta el boxeo al contrario que en otros muchos países arrastra una situación de marginalidad para los hombres y no digamos para las mujeres que pensar respecto creéis que esta situación se puede revertir yo creo que es está reviviendo

Voz 0855 13:31 ya te Luis porque hemos vivido años muy malos años y bueno es decir que que estabas metido en el boxeo puede ser bueno casi era más te venía mejor decir que estabas en el blanqueo de dinero con el tráfico de de lo que sea porque estaba mal visto sin embargo con el tiempo también un poco con con las nuevas figuras con un poco cuando la gente esa centrado un poco en el boxeo ahora es cuando más licencias hay hay un montón de chicas también en campo amateur haces unos campeonatos de Madrid hay un montón de competidoras todas bien preparadas bien formadas muy bien gimnasios que ya no están destinados a la competición sino simplemente a la práctica del boxeo están llenos están llenos en las zonas además de de bueno pues de de de ejecutivos usar está dando un vuelco a esta situación yo creo que también afortunadamente

Voz 4 14:22 algo que yo creo que viene de de de buen pues de dejes de

Voz 0855 14:24 de de la Transición mal entendida a esa leyenda negra se ha ido perdiendo los medios de comunicación pues ya tratar el boxeo con bastante normalidad a la prensa deportiva la prensa normal incluso pues pues eso figuras como he mencionado también a Pastrana o Miryam Gutiérrez es que son magníficas evocadoras pues están los medios de comunicación dando la apariencia de lo que son de deportistas normales sanos y encima gente que que tiene detrás una superación que que muchas veces en otras disciplinas no las han tenido no y entonces yo creo que esa imagen está cambiando afortunadamente

Voz 1312 14:55 no sé no sé qué pensáis la los dos que que habéis dedicado vuestra vida pues a este deporte ver ahora eso que mencionabas Nook en los gimnasios se ha puesto de moda la práctica del boxeo como como una de las ofertas de fitness de de puesta en forma practica en casi todos los museos hay en todos los gimnasios y hay incluso algunos especializados que aunque no compitan están ahí pues chicos y chicas de jóvenes de todas las edades de André con los con los guantes esto alguno de ahí saldrá no

Voz 10 15:26 bueno es que el boxeo es un deporte bastante completo tiene mucho que se viene mucha forma de tiene coordinación existencia aeróbico es una forma mucha muchas personas lo hacen una para aprender y otras para adelgazar en el cual es bastante efectivo para para cualquier cosa

Voz 1312 15:47 por qué en España cuesta tanto como no se explicaba también Jorge no blanquear esa imagen yo sé por ejemplo en el mundo anglosajón que tiene el justamente el boxeo tiene fama de ser un deporte noble no que se respetaban mucho las las normas es un cuerpo a cuerpo porque en España esta cuesta tanto creéis que cale esta esta imagen de de deporte que se respete como tal

Voz 10 16:13 bueno algo que la imagen en la que la que pone los medios de comunicación y y también lo que es el Gobierno entonces la imagen que es un boxeo es perdón que es deporte agresivo cuando algo eso es es de de listos es un arte es un arte en el cual tuvo esas con otra persona intentas a puntuar no te entiendo te puntúe para mí es un arte entonces está mal visto por los medios de comunicación que siempre lo han tirado abajo

Voz 4 16:46 por ejemplo que faltan más patrocinadores

Voz 10 16:49 bueno eso faltan doscientos mil porque hay muy poquitos

Voz 1312 16:52 porque no se puede vivir no cuanto una boxeadora por ejemplo ya es que no es marginal lo que gana no

Voz 10 16:58 sí es como como está diciendo de Jorge es imposible vivir del boxeo entonces la mayoría de la gente la practica por qué le gusta a otro porque tienen esperanza de que van a vivir de ello en el cual yo para mí es casi imposible

Voz 1312 17:11 estuvisteis con María Jesús y casi está al final cómo cómo fueron sus últimos tiempos antes de la enfermedad antes de saber que estaba enferma

Voz 10 17:19 bueno pues ella iban a acudir al gimnasio tenía daba clases a niños luego pues una clase de mayores bueno su día a día era pues el trabajo venía quería limpiar e iba a limpiar hay y con las clases indie bueno ya está que hasta que le pasó lo de la cadera que ya pensaban que tiene que poner una prótesis de cadera ella seguía yendo la conmigo

Voz 1312 17:41 se ya tres dando creo que hay diferencias entre el boxeo masculino y femenino no el en cuanto a a las normas

Voz 0855 17:49 bueno básicamente en lo que es el boxeo profesionales a la duración de los de los asaltos de tres altos para los que creo que es algo que se va a acabar cambiando porque no es lo mismo yo creo que bueno que es lo que se ha conseguido es eso es que sea

Voz 14 18:06 una bueno dentro de lo que es la

Voz 0855 18:09 el nivel de pues de remuneración obviamente pues pasa como en el resto del deporte que normalmente pues hombre pues el deporte masculino siempre genera más vende más bueno pues esa es la remuneración pues consecuente a eso pero cada vez se va igualando más yo creo que además hay otro punto también muy importante en la historia de de bueno esta de esta evolución que fuere luego los Juegos de dos mil doce porque por primera vez se incluyó en el programa olímpico ya el boxeo femenino que fue ya cuales él es para Verdasco definitivo sí

Voz 1312 18:36 hace sólo seis años de esto no

Voz 0855 18:39 el fenómeno realmente regulado aceptado pues del boxeo femenino en profesionales pues casi de de mediados de los noventa un poquito antes cuando empieza a tener realmente pues un poquito de de repercusión y hasta que no entró en el boxeo amateur en el la ahí va en la Asociación Internacional de Boxeo Amateur pues no entró en los Juegos de Pekín dos mil ocho pero en dos mil doce ya por fin entró ya son dos ciclos olímpicos ya tenemos estrellas como clarisas que has sido dos veces campeón olímpico caras campeona mundial profesional Katy Taylor en Irlanda entonces ya sí se está empezando a a dar esa ese gran número de figuras que al final es lo que he levantado un deporte no realmente la actividad sino que haya figuras reconocibles no entonces yo creo que eso en ese proceso estamos porque ya hay hay voladoras que ya pues tienen casi tan tiene tirón como como los campeones del mundo masculinos no te has

Voz 4 19:31 has hablantes Jorge de ha aumentado mucho el apoyo de los medios de comunicación pero yo creo que lo que faltaría es que por ejemplo las televisiones generalistas es difundirán más este deporte y retransmitirá algún gran combate de boxeo porque yo creo que eso es lo que potencia enormemente a la afición

Voz 0855 19:47 no es la es la gran diferencial de en en el otro aspecto en el de cara a la imagen que se da pues se besa boxeadores en cualquier programa programas generalistas en prensa ese tratamiento se se ha cambiado ya esa imagen negra yo creo que ellas afortunadamente parte del pasado lo que falta es pues mencionaba antes en en Inglaterra pues Inglaterra hay peleas entre las cadenas de televisión para hacerse con los derechos de de boxeo de los grandes combates entonces la Haití que es en abierto pues se ha hecho ha firmado un contrato ahora nuevo con Estados Unidos hay un canal Box Nation también que es de suscripción que que está todo el mundo Sky Sport es algo que es parte de de la cultura hasta el punto que como decíais ante el pues todos los años la casa real británica pues tiene esa ceremonia quedan los los esas de miembros del orden de del Imperio Británico que es una tradición muy antigua toda la gente destacada recordáis que lo tenían hasta los Beatles lo que la hace volvió a John Lennon en su día por protesta pues hay un montón de boxeadores el último Anthony el campeón del mundo de peso pesado como fue campeón olímpico yo he calzado hay un uno que tiene hasta la máxima distinción que es Henry Cooper que es sir Henry Cooper es un ser humano por bueno pues sus servicios a a a al Reino Unido como boxeador que hizo dos combates con con Mohamed Alí de un estatus de de auténtico ídolo ese hombre de una de las figuras más populares entonces en Estados Unidos en Italia también todos los países hay una programación de televisión muy fuerte que es lo que permite al promotor pues planificar tu traer te aquí un campeonato yo voy a hacer un campeonato de Europa me atrevo aquí un francés porque tengo dinero tengo presupuesto tengo fechas y eso es lo que nos falta ese es el el empujón que les falta porque en cuanto a número de licencias el nivel de los competidores el el número de gimnasios con nuevos entrenadores porque antes estaba más concentrado todo como dos o tres manos llora es está mucho más extendido yo creo que el boxeo está en su mejor momento y sólo falta de Luis

Voz 1312 21:47 pues que nos unimos nos apuntamos a a a darle visibilidad y reivindicar en este caso una figura excepcional porque ella fue la primera española campeona de Europa y no sólo eso sino la primera campeona del mundo en boxeo femenino española de nuestro país María Jesús Rosa que murió en Madrid a los cuarenta y cuatro años Si le hemos querido rendir homenaje que sea también pionera en esto no en en poner en en primera fila la este esta práctica deportiva por parte de las mujeres Jorge Lera periodista José Luis Esteban Chumillas tú mi entrenador de de María Jesús Yemen entrenador de boxeo os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado para hablar de ella y no es la hayáis acercado un poquito no un beso también para ti Luis Lourdes o chao

Voz 2 22:35 eh