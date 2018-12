Microplásticos e investigación genética: el año científico de 2018

Voz 1312 00:00 última tertulia del año con nuestros científicos espera Estupinyá desde Italia buenos días buenos días Javier Sampedro desde Madrid qué tal las Navidades

Voz 4 00:59 qué dice la verdad porque yo no soy muy navideño trasladó que que Javier ahí sí se dejaron llevar bastante

Voz 0902 01:10 no es muy anti navideña en el fondo me gusta ese de gente que hay por ahí haciendo compras las series de televisión te pueden siempre un capítulo que son Cuento de Navidad y no es un no soy un anti navideño de estos de de de manual

Voz 1312 01:26 pues ya están escuchando a Pera Estopiñán que es químico bioquímico y conductor de la dos del cazador de cerebros y Javier Sampedro adoptan en genética y biología molecular y colaborador de El País que cada domingo vienen a hablarnos de ciencia así que empezamos

Voz 1312 01:54 bueno les recuerdo que si quieren ustedes enviarnos a alguna pregunta tenemos un número de whatsapp el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve por si quieren preguntar alguna cosa que podamos responder en en próximos programas bueno estamos ya en los últimos días del año casi el último Norman peor que nos queda sólo un día es que somos muchos los que hacemos un repaso de los trescientos sesenta y cinco días bueno es una tradición no mirar hacia atrás sí que ha pasado a lo más importante

Voz 4 02:21 bueno es una vivienda de presente bueno siempre decía

Voz 1312 02:24 la mente las las revistas científicas no son menos se apuntan a a esta este mirar atrás y ya han sacado lo que para ella son las noticias más importantes de de este dos mil dieciocho hoy vamos a hacer aquí también un poco de balance científico para no ser menos Javier pero van a ser los que nos cuenten pues qué novedades au que descubrimientos o que hallazgos científicos son los que han marcado el año que ahora qué hará cerramos no sé cómo cómo valorar este año a nivel científico

Voz 1730 02:53 bueno yo creo que el pleno la ciencia lo bonito que tiene comparado con otros aspectos de la sociedad es que siempre va hacia adelante no entonces sí que ha sido yo creo que todos los años científicamente han sido buenos quizás habría unos mejores que otros pero tampoco sabría valorar te ahora de si éste ha sido mejor que la anterior o peor yo creo que en diferentes disciplinas lo sabía

Voz 6 03:14 o sea de reciente implicaciones éticas como como la de la modificación de de embriones ya no sólo embriones sino personas que han nacido modificadas genéticamente definidas en el sentido que

Voz 1730 03:28 que trasciende el simple va parlantes pero estoy pues

Voz 0902 03:31 pero donde no sabemos qué va a pasar las armas a hacerle gol

Voz 1730 03:33 claro claro entonces y luego sí que ha habido avances a mí particularmente rival revisaremos las las listas no pero me ha sorprendido que no no ha visto en las listas uno que yo aquí en en A Vivir dijo estoy seguro que estará en las listas cuando se presenten en Navidad que es el de los parapléjicos que que volvieron a caminar no sé si os acordáis hace unos meses que bueno recuperaron a tres personas con un grado determinado de lesión medular les consiguieron que volvieran a caminar y eso tenía una carga simbólica yo creo que muy muy muy importante y no lo vi no la he visto en las listas cosa que me hace pensar que quizás a lo mejor le pedimos más trascendencia de la que merecía o que que después han visto que tampoco era para tanto no se abierto y cómodo

Voz 0902 04:23 pues sí sí que sorprende la falta de esa noticia a la selección de este año se recordemos que esta técnica que permite recuperar parte de los movimientos de caminar a personas parapléjico sólo podía aplicarse a un porcentaje de éstos enfermos que tienen una paraplejia parcial es decir que la su lesión medular es sólo parcial quedan algunas fibras nerviosas conectando el cerebro las piernas Hydro que habían conseguido amplificar esa señal que viene del cerebro Éstas son las señales naturales los alguno que normalmente son demasiado débiles en estos perplejos para poder mover las piernas les han logrado amplificar una serie de técnicas de análisis de datos que computación muy avanzadas naturalmente creo que estábamos hablando de tres personas sino recuerdo mal en una de ella ni siquiera vi funciona muy bien echar las campanas al caso suele ser muy arriesgado porque hay mucha gente estar en esta situación

Voz 1312 05:26 claro que esos más ligero que que gran descubrimiento os ha sorprendido más a vosotros de éste

Voz 0902 05:31 la cazamos bueno a pena quizá mencionada a mí es decir yo como vamos a tratar luego asuntos de gran enjundia y propone a uno que si realmente se ha pasado desapercibido a todo el mundo es una cuestión relativamente anecdótica compradas con estas cuestiones tan relevantes para la salud que estamos comentando es la inteligencia de de las aves Caca actúa cuando bien esta foto de este vídeo me quedé asombrado es una especie Kaká tú hay muchas donde los investigadores en torno al comida dentro de un tubo con una ranura de tal forma que es inaccesible para su pico para sus garras pero la general allí por la habitación unos trozos de cartón ir a la caca actúa con estos trozos los rasga poco entre el pico y la la Reina los dobla hasta que coger un pico para meter el tributo sin ninguna entrenamiento previo esto es algo que ya yo sabía había observado hace algún tiempo con cuervos ahora son estos estos familiares de los logros las que diga que no tienen y nuestros primos los los chipirones se porque un chimpancé puede aprender a usar solamente retén enseñarle mientras que en estos estas aves liebres era una capacidad cognitiva realmente esta a ver cómo podemos resolver este problema con las herramientas que tienen a su disposición pues logran una una solución muy brillante

Voz 1312 07:07 realmente es espectacular parece City sencillitas pero

Voz 0902 07:10 el espectacular en los pone en nuestro sitio no

Voz 1312 07:14 totalmente

Voz 4 07:16 su panza es bueno puedes admitir Z cierto

Voz 1312 07:19 pero ya con una que cantó ahí sí sí

Voz 0902 07:22 esencial desarrollado independientemente de evolucionan independientemente de nuestra obviamente en sabes nos deparan seguro muchas más sorpresas

Voz 1312 07:29 sea la revista Science premio a descubrimiento científico de dos mil dieciocho a ese estudio de los seres vivos célula a célula no el descubrimiento

Voz 1730 07:39 el desarrollo embrionario esa decir esto es claro de las aplicaciones yo creo que tardarán un poquito pero en ciencia cuando desarrollas nuevas tecnologías nuevas maneras de investigar nuevas maneras de ver la realidad es es muy prometedor porque ese hambre un campo enorme no esta posibilidad de de ir analizando cómo un embrión de animal de laboratorio eventualmente de humano pueda ir célula cielos desarrollándose diferenciando si esto va a ser muy trascendente tiene además crearon los conoce más sí sí

Voz 0902 08:16 sí realmente es es como tú dices recordamos que la biología no arrancó realmente hasta que no se descubrió el microscopio y de hecho trabajo coetáneo de Newton quien descubrió las células en el microscopio impacto

Voz 4 08:32 tiene en la salud de los seres humanos y bueno si hubiera célula a célula

Voz 0902 08:37 el esto es el Google Maps científico de Barcelona es el Google Maps en la biología porque imagínate que estás viendo un cerebro humano con todas las sus células con todo con todos sus linajes celulares sabes de dónde viene cada neurona desde el embrión hasta la estar pero no iba a ir como tú puedes hacer zoom sobre una célula leerte en sus su lógica interna más fundamental Isabel qué genes está expresando es lo que permite esto entonces es una herramienta como decía pena pero es que nos va a permitir un grado de detalle en la descripción del desarrollo que que hasta ahora desconocido las aplicaciones vendrán luego por qué llevó a mí me me gusta siempre recordar este ejemplo Watson y Crick descubrieron la doble hélice de ADN para mejorar la medicina lo hicieron por curiosidad a ver cómo funcionaba las células asumimos más fundamental pero eso es lo que está ocurriendo ahora no ahora es cuando vemos que la doble hélice está revolucionando la la medicina centro la prevención el diagnóstico del cáncer por ejemplo como en el tratamiento de enfermedades genéticas y de otro tipo

Voz 1312 09:51 ya sabéis que que cada año la la Fundéu la Fundación del Español Urgente saca un listado de términos que son candidatos a a ser la palabra del año y uno de ellos es micro plástico precisamente en un año en el que hemos descubierto que el plástico ha llegado ya a nuestro intestino como consecuencia pues del crecimiento de del uso y la producción de de este material en todo el mundo no ya ya ya lo tenemos dentro de nuestro organismo cuando lo sabremos

Voz 4 10:16 cuando me provocaste Ignasi tiene narices pronunció Rice es dificilísimo

Voz 0902 10:24 a dejar para mañana

Voz 4 10:26 mañana no él ya lo haré mañana

Voz 0902 10:29 porque con el micro plástico también va a pasar lo mismo no estamos diciendo que ya lo de mañana

Voz 1312 10:34 pero cuando sabremos las consecuencias reales que va a tener en nuestra salud no se bien

Voz 1730 10:38 cama un poco que no se que no se tenga más información que la es verdad que este año la palabra micro micro plástico estado más presente de hecho nosotros en el cazador de cerebros vamos a entrevistar vamos a ir a Viena a entrevistar al a la gente que ha publicado este estudio donde dice en las veces Hinault una de cada diez en casi todas las heces humanas hubieran comido peces o no hubieran comido peces encontraban micro plásticos es decir todos tenemos micro plásticos dentro y es verdad que este año ha habido más se ha hablado más del tema pero ya llevan unos años sabiendo que existen que no tengan información muy clara sobre posibles efectos a mí me me me hace desconfiar un poco de que estén de que no quieren alarmar tampoco pero que sí que estén viendo que pueda

Voz 1312 11:29 a ver pero mientras como como decía como apuntaba a Javier se está terminando el tomar decisiones no hace unas semanas en Perú prohibida la utilización de plásticos de un solo uso en España desde la Secretaría de Medio Ambiente se ha asegurado que se estaba tramitando con carácter inmediato la la nueva normativa que en dos mil veintiuno prohibirá productos como platos cubiertos

Voz 4 11:50 es de algodón yo no estas medidas que suponen tomadas es urgente nuestros platos sucios

Voz 0902 12:00 parques no ahora no la naturaleza y los claro los precios no sólo uso son el problema más grave porque si usas un bastoncillo castigando a ver dice no es lo mismo que que tener una cosa así que si esto son gentes yo creo que es bueno

Voz 4 12:19 no yo estoy harto de de de la buena voluntad de la cuándo

Voz 0902 12:26 bueno ya ya existen unas alternativas de materiales plásticos artificiales que es mucho más biodegradables que los practican actuar son muy caros y claro la gente pues la mayoría de la gente excepto los muy concienciados van a seguir comprando el plástico dañino bueno

Voz 1312 12:44 que sigue estando sigue estando en los supermercados en todos sitios hay montón de envases de las

Voz 0902 12:48 sí se claro está dormir veintiuno que desaparecen para que no se le iba luego fuerte cada uno podemos hacer más

Voz 1312 12:56 algo hay que hacer es que además estamos hablando del cambio climático que tenemos por desgracia poco las cosas han cambiado en todos estos doce meses no la las emisiones de CO2 siguen aumentando pese a todas las medidas que supuestamente se llevan a cabo para para evitar las consecuencias catastróficas en este planeta no sé qué estamos esperando para actuar cada reunión que se hace es más decepcionante

Voz 1730 13:18 porque han porque no da la sensación de que haya un avance real es decir puede haber avances en las negociaciones y eso cada uno lo interpreta de una manera unos con más pesimismo y otros con ingenuo optimismo creo pero lo cierto es que el el los Pepe m es la cantidad de CO2 en la atmósfera este año ha continuado creciendo hay muchos tiene mucho tiempo escéptico con con la idea de intentar solucionar el problema del cambio climático y creo que es in solucionaban y que lo único que podremos hacer intentar adaptarnos a las consecuencias negativas que seguro vendrán es decir las tendencia muchas de clima más extremo de olas de calor más fuertes de quizás algo o ciertas subidas de nivel del mar en algunas islas o zonas como Bangladesh

Voz 0902 14:12 donde son más espúreos Pushkin inverosímil fluyendo los hielos árticos contar todo esto vendrá

Voz 1730 14:17 todo esto vendrá bueno tendremos que intentar adaptarnos porque ya no estamos yo que ya no mira hay una hay un hombre estamos al tiempo un

Voz 0902 14:26 habrá tiempo empeorar las cosas en su eso está claro

Voz 1730 14:28 no si yo estaba leyendo esta persona está está leyendo ayer eso sí sí sí ocurre si que hablaremos de ello de la primera prueba de geo ingeniería giren ingeniería es la idea de intentar manipular artificialmente el clima terrestre y una idea que ha se ha planteado

Voz 0902 14:49 pero que todo el mundo es muy cauto porque esto podría tener consigo

Voz 1730 14:52 gracias graves

Voz 0902 14:53 en la atmósfera tirar como una serie de partículas que reflejen de carbonato cálcico esto Plantemos plantea un dilema moral porque claro lo que estamos haciendo ahí puesto que no somos nunca pues en somos capaces de reducir nuestro uso de combustibles fósiles nuestro nivel de emisiones de CO2 buscamos formas de poder si se ir quemando gasolina como por ejemplo crear esta sombra artificial de partículas de carbonato cálcico a diez kilómetros de altitud tirándole unos globos aerostáticos que puede Aimar a imagen y semejanza es lo que ocurrió con el volcán crack a toda el padre el hermano del hemos su hermano pequeño del que hemos estado hablando estas semanas la erupción del toda en Filipinas en frío en la atmósfera en una media de un grado y medio durante durante un año

Voz 1312 15:48 ya así somos los humanos en vez de ponerle remedio a la estupidez y seguir con los combustibles fósiles seguir calentando y hablaremos para para poder seguir sin cambiar es el modelo no si al final van a ser las las capturas vamos a ser infinito

Voz 4 16:03 gente gentes que no que son temas y que encuentre la la solución pero no

Voz 0902 16:09 lo sí si esto funciona qué hacemos si tenemos una un mecanismo es rebajar la temperatura media de la atmósfera un grado durante una quince quién se puede resistir a usar eso puede ser beneficioso porque puede evitar muchos daños en regiones muy pobre donde les puedo hacer polvo una subida de medio grado más yo no

Voz 1312 16:28 me antes de determinar Esther este repaso que estamos haciendo de de grandes acontecimientos científicos de del año que acaba ha sido un año también donde la cuestión de género ha dominado la el mi tú no sé si podemos hablar de la cuestión de género en la ciencia Science ha reconocido como uno de los logros del año un informe sobre el acoso sexual a las mujeres que trabajan en ciencia pero dejadme que comentaron a una noticia muy curiosa que me ha llamado la atención porque pocas veces se asocia un descubrimiento científico un avance científico con una noticia de sucesos no y según la revista Bárbara Rey veinte es una de las científicas más influyente desde dos mil dieciocho porque fue la clave en una de las investigaciones más curiosas de este año no he ateo en unas cuantas semanas espera unos contaba la historia de este caso que ha sido todo un avance en la investigación genética lo recordamos

Voz 1730 17:18 sí sí esta es mi segunda noticia favorita muy curiosa como etcétera es decir hubo un asesino hacía veinte años que mató y violó a varios mujeres hizo un montón de robos en la zona de San Francisco bueno la policía no le descubrió en ese momento no tenían muestras de su ADN pero claro como qué haces con una muestra de ADN sino la puedes comparar con el sospechoso no porque no era ni sospechoso esa persona pero hay una web en Estados Unidos donde la gente va poniendo datos genéticos para para ver si encuentran parientes cercanos lo lejanos que tengan por un por algún sitio de Estados Unidos no haciendo esto fueron comparando ese ADN del sospechoso que tenían a decir huy pues es el sospechoso tiene un primo en tal sitio otro en no sé dónde tal cual hasta llegar a una auténtica perversidad una persona concreta Illa identificaron era un expolicía creo que un tal del Angelo que cuando ya miraron entonces su ADN con él dicen es desde entonces le cazaron gracias a estas nuevas y que está

Voz 4 18:26 le una vuelta muy pesado es esto tiene una serie de Flex Romero si se hablado hablábamos antes total hablábamos antes es del Google Maps de las células no esto es un Google Maps genética

Voz 0902 18:41 en el sentido casi literal yo dentro de poco en cualquier persona podrá ser identificado por un un como semen en el caso de una violación por ejemplo

Voz 1312 18:53 hoy hemos hecho un repaso así rápido a nivel internacional pero en España también también han pasado muchas cosas en este último año sin ir más lejos hemos acabado dos mil dieciocho con un Ministerio de Ciencia algo casi impensable en enero que medita proyectos destacaría del ministro de Pedro Duque en estos últimos seis meses

Voz 0902 19:11 en este caso es verdad que hablamos y en un año de gestos no ha habido algunos ligeros incrementos presupuestarios que dependen de que se pero por supuesto por cierto que el mero hecho de nombrar instituir un Ministerio de ciencia estas señales pues indican que este Gobierno pretende tomar esas geografías no lo ha podido hacer en seis meses es muy improbable que lo puedo hacer bien los los márgenes presupuestarios están realmente con las dos manos atadas a la espalda

Voz 1312 19:49 sí existe el año pasado que los científicos estaban a punto de rebelarse contra todo así

Voz 4 19:53 Manolo ante eso pero no me equivoqué otra vez llevada a cabo el proyecto amarla

Voz 1730 19:59 sí yo intuía que este dos mil dieciocho se iban a quejar pero es que los científicos

Voz 4 20:03 no saben quejarse osea no lo sé

Voz 1730 20:05 se quejan de de puertas adentro metálico pero no se organizan no en realidad no pero sí que han hecho una cosa muy proactiva y que me parece casi más loable que la queja es decir Mort han organizado esta estructura que se llama ciencia Parlamento que es decir bueno vamos a intentar ser pro activos aportar nuestro conocimiento científico de una manera organizada ser como una especie de agencia de información a los políticos para que los políticos tomen mejores decisiones basadas en evidencias empíricas y la verdad es que esto empezó a nacer de una manera muy poco estructurada en enero y ha progresado de una manera hasta que estuvieron en el Parlamento hace unos meses ya se han comprometido a Ana Pastor creo que se ha comprometido a intentar montar de verdad esta estructura de asesoramiento científico a los políticos que lo saque

Voz 4 20:59 sí está muy bien pero bueno

Voz 1312 21:02 estamos a punto de abrir el calendario con el dos mil diecinueve que que no espera

Voz 1730 21:07 bueno yo creo que se hablará mucho de edición genética no Javier osea no abre un una un panorama muy muy peliagudo el tema de que hayan nacido ya dos personas modificadas genéticamente entonces yo creo que este será uno de los principales temas

Voz 0902 21:21 sin duda porque revela como mínimo que las técnicas tal listas pues ahora hace sin todas las garantías de seguridad para hacer pero modificar genéticamente un la línea germinal es decir no sólo de una persona sino a toda su descendencia lo que la línea germinal son las células que producen nuestros óvulos y los espermatozoides que existe la posibilidad de empiezas a dirigir nuestra propia evolución de planificar nuestra evolución como especie sólo cabe esperar que esto quien escándalos aparte pues vaya avanzando en otros aspectos de esta técnica cómo utilizarlo para tratarlo CM por ejemplo

Voz 4 22:04 sí

Voz 0902 22:05 cosa va mucho mejor y con mucha menos polémica no hay no hay modificaciones germinal lo que estás ayudando a un paciente

Voz 4 22:13 verá lo con otros ámbitos yo creo que de más de

Voz 6 22:17 la Unión Europea está poniendo fuerte con la cuántica también entonces yo creo que ha hecho un flaco puesto muchísimo dinero en proyectos de cuántica es posible que sea uno de los temas que no se ha hablado mucho últimamente

Voz 4 22:29 y se vuelva a hablar ya no es la ya hemos predicho veces su cimiento de la computación cuántica es verdad también lo dicho algo Javier Sampedro es decir que lo decías Javier Sampedro Pere Estupinyá como siempre un placer has daño que viene que es la única semana que lo puedo decir así un beso que acabáis bien la pasado la verdad

