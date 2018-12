Nadie Sabe Nada: Andreu & Berto, superhéroes (29/12/18)

Voz 1 00:00 dónde estabas entonces cuando tan tras lo necesita nadie es mejor que nadie pero creo que a ir puerta de

Voz 6 01:53 mira que se han hecho buenas tardes eh mira qué sabes tú por eso sí que es más altos si el micro estaba muy alto todavía puede subir un poquito más que te iba a decir han puesto Autocid y no sé cómo cómo

descubrimos que el baño de del de la sala desde el teatro Lara tenía muy buena acústica

Voz 0169 02:31 la acústica de un baño también hay que matizar porque igual es alguien que entiende de sonido dice estos tíos son tontos

Voz 0057 02:36 vaya novedad también vayan también sufrimos porque no lo contó Andreu quemado García compuso insurrección en Baños pero este ha sido pues el mejor homenaje que ha recibido Manolo en toda su carrera creo efectivamente que la relación

Voz 0169 02:51 en tan buena tan fluida tan respetuosa con monólogos acaba de romper eh

Voz 0057 02:56 hay alguien que lo dicho Manolo han hecho una mierda con tu canción seguramente en la nota él estaba en casa igual tumbado antes de comer a golpe que esta noticia

Voz 3 03:06 quieren todo mancillado pero

Voz 0169 03:09 a mí lo que sí me emociona dio que estoy muy emocionado y voy a intentar contener yo yo ahora hay horaria pero creo que lloraron programado un poquito la partitura no

Voz 0057 03:18 la partitura ella habla en términos musicales porque cabe musicales que era habían tocado que bien encantado al manos

Voz 0169 03:26 ha nacido en formato ha nacido un nuevo programa dentro de este programa

Voz 0057 03:31 han vuelto Simon y Garfunkel quizás sí sí sí vosotros habéis visto pero hemos puesto la

Voz 0169 03:36 de de

Voz 0057 03:37 Peter Sessions de personas que no sabemos si se va me he comprado unos pues casi ha puesto debate sobre nuestros problemas no estáis era escribirlo no limpiarla aprobará con una bayeta lo quitamos básicamente vale

Voz 3 03:54 y lo quito yo

Voz 0169 03:56 porque lo he pintado yo lo quito yo entonces eh bueno no quiero avanzar acontecimientos pero bueno pues todo este proyecto no no muere aquí no exacto esto ha llegado para quedarse

Voz 0057 04:04 de esos proyectos de Andreu Buenafuente

Voz 0169 04:07 esto siempre deficitarios ya me conoces ir mi intención es seguir invitando a profesionales que vengan a cantar allí que a lo mejor vosotros diréis hombre estos son más tontos de lo que yo creo

Voz 6 04:18 el qué

Voz 0169 04:18 y y si había venido como público hará habla en nombre de un espectadores como público desplazado en un día frío aquí al teatro Lara a verlos y ellos se encierran en un váter a cantar que no los veo iban a Mary profesionales de relumbrón yo no lo voy a ver eso luego se lo está preguntando

Voz 0057 04:37 es una metáfora de lo que significa la radio no me exacto sabíais flipado con lo de que la radio se podía haber bueno pues toda no toda Francia eh pero oye ni CEAPA ni que sea como

Voz 0169 04:50 yo que sé por dignidad eh vamos a hacer una cosa que es que vamos a seleccionar a las personas que quieren meterse en el baño yo calculo que caben unas seis siete si queréis probamos unas ciento cincuenta eh que eso ya es un forma eso salimos

Voz 0057 05:04 no batería nunca habéis una batería cabe pillar

Voz 0169 05:07 no cabe la damas entonces eh vamos la semana que viene a ver si tenemos suerte y a un profesional Hay de váter sesión ya acoge el relumbrón y yo esto lo veo para HBO Netflix

Voz 6 05:17 eh

Voz 0169 05:18 o BBC o BBC que BBC trabaja mucho la música

Voz 0057 05:22 es seguro que se fijarán en esto qué tal bien

Voz 7 05:27 esto ha sido un un MI no música Vinicio música

Voz 0057 05:33 cuando quieras empezamos el programa como tal se como ya oficialmente no que pase Samuel Vega

muchas gracias a todos por venir en la Cadena SER esto nadie sabe nada

Voz 0169 06:04 cuente los días y Berto Romero y Berto Romero y el equipo técnico de la Cadena SER camarógrafos reaccionan de principio del siglo XX Sciences se lograrán todo con dieciséis milímetros lo ha positiva y luego estado Lakers y vicepresidente de nadie hizo el presidente es mía con que está en su casa de Mataró tocándose los huevos

Voz 0057 06:26 eh como buen presidente no que el pues está ahí pero no nacerá damas mirado muy bien yo he traído esta semana algún documento yo también si pues cuando quieras empezamos con el tuyo primero venga muchas gracias mira ha levantado la mano una las minas tiene un documento has traído un regalo a una persona humana ha traído un regalo es que empecemos cuantas cosas cuántas cosas cómo gestionarlo todo oiga yo si te parece voy a hacer como los con la huevos fritos me lo voy a dejar para el final vale eh sabes que me yo me dejó la yema lo bueno para para

Voz 0169 07:01 en mitad del plato al final no vale en este momento se es un huevo frito muy bien venga que también quiere regalar

Voz 6 07:08 y dos huevos duros

Voz 0169 07:11 cómo te sale Nati los huevos fritos a mí me saben perfectos verdad sí sí eso también te digo que dejó la cocina como si hubiera pasado un serial killer

Voz 0057 07:20 ah bueno

Voz 0169 07:22 porque yo espero que que el que le aceite hierba y claro eso lleva que cuando tiró el huevo madre todo lo que tiene la cáscara y todo aquel latinas como como si estuviera jugando en la Super Bowl es que me da miedo el aceite hirviendo entonces con me da miedo lo tiro con miedo

Voz 0057 07:35 te da miedo te parece que la solución estudiarlos forma Grecia

Voz 0169 07:38 pues no lo tiro de lejos hago y entonces eso provoca unas erupciones como como lava volcánica el otro día estaba al perro de al lado Mi perro que no sabes qué hacer

Voz 6 07:50 sí sí de Rafa único en mi bonito el que patán de piernas y una exacto pues mira de puedo cambiar el nombre a llamarlo patas

Voz 0169 08:00 entonces huevos fritos pactar IMI perro pues ahora cogió la costumbre de que está todo el rato todo el rato conmigo donde estés en el baño en la cama dentro de la cama se mete contigo Cobas de higiene

Voz 0057 08:12 pues bien yo el perro a veces va al olor fuerte sí

Voz 0169 08:16 porque para eso Mona o claro claro claro pues y entonces se acercó conmigo al a la fabricación del huevo frito que yo dije te estás equivocando pero claro como no habla

Voz 5 08:27 yo mirando allí

Voz 0169 08:31 tira los huevos o les sale el aceite y el tío fue

Voz 0057 08:36 y eso es todo lo que pasa muy bien me parece es maravilloso gracias vale que no me empieza tú con tu comento pues que tengo varios porque podríamos empezar Ramón a sólo tengo uno a porque que tenía varios moderno sabes lo que tienes no envía un vídeo también el vicio tú no te encarga de vida no era te hace falta él el audio creo que sí

Voz 0169 08:58 se pone el audio no venga

Voz 11 09:01 bueno pero el vídeo lleva audio también ya verdad si a ver si te voy a tener que enseñar cómo funciona el medio audiovisual

Voz 0057 09:08 vamos a escuchar esta es alguien se comunicó con nosotros pero a través del la sección que tengo prueba de Andreo del consultorio de Berto Romero es decir no no es no es fácil comunicarse con nosotros sabéis que si queréis enviar preguntas a nadie sabe nada tenía que hacerlo a internet a través de Internet es es la única pista que hay que escribir a Internet sí porque es un público acomodado nosotros entonces tenéis que curarlo un lobby pesquero sí cómo hacerlo digo por no lo no lo hagas si no te lo has planteado ni la inquietud de joder qué dirección tendrán esquí cloro como no lo decís pues no lo hagas

Voz 0169 09:42 da mucho interés lo hagan no me interesa tu hijo uno oye pero

Voz 0057 09:45 así que hay que hacer para contratar te porque claro cómo se puede uno poner encontrado un tío de todos buscan Google a poner Berto Romero manager pareja

Voz 0169 09:52 no sé si me quedo así como eres

Voz 3 09:55 yo me miro como guau

Voz 0057 09:58 agencia de representación es no y entonces me envió un audio al programa de tele pero hablaba de nadie sabe nada entonces yo lo he derivado perdona es un crossover no no yo le deriva hacia aquí a vale perder podemos escucharlo venga

Voz 0530 10:12 hola Berto o el Andreu Sara Yves dejó este mensaje para darles las gracias porque el fin de semana pasado me libera estéis de un susto gigantesco averió estaba sola en casa cocinando B2 a mediodía

Voz 13 10:26 que alguien

Voz 0530 10:27 Chava de mi casa es decir que alguien había entrado no sé para qué pero bueno el caso es que nos robaron no se llevaron nada pero fundamentalmente porque al acercarse hacia dentro de la casa escucharon que estaba con el Nadie sabe nada pidieron que había gente entonces bueno ha sido gracias a vosotros que me he de un susto gigantesco así que muchísimas gracias y un besito enorme y en este momento

Voz 0057 10:57 lo cual peleo y Berto pasan de ser grandes de la radiodifusión para convertirse directamente en superhéroes seguro que bueno primero Grad

Voz 0169 11:20 como es pub en tocara Securitas Direct eh

Voz 3 11:25 eso es lo que te digo eh lo que es una gran marca que evidenció la venga

Voz 0057 11:35 es una gran empresa de seguridad que se venía arriba

Voz 3 11:40 perdona mi la policía fuerzas armadas

Voz 0057 11:47 perdona como esto trasciende la gente diga oye pues dile Securitas diré

Voz 0169 11:52 esto es una grandiosa marca creo que está en la SER

Voz 0057 11:56 por eso es buena porque está aquí no pero no retiráis es la publicidad esto vale como trascienda de que puedes ahorrarte que trascienda fijan el de que más no

Voz 0169 12:09 como trascienda que puedes ahorrarte una empresa de seguridad poniendo la radio fuerte claro no acaba el problema pues se sacó con lo que además cómo los cacos son tontos sabes yo es una casa dicen hostia aquí vive Pepa Bueno

Voz 3 12:21 los ves porque porque las

Voz 0057 12:26 la está no yendo o la buenos días ministro como está usted está mala suerte también ir a pillar a Pepa Bueno no y luego van a otra casa cuando que también vive aquí no sé que rápido de una red de túneles cacos cretinos no acoso Bacon camarógrafos también sí se iban con un antifaz bueno vamos a mí no me había pasado nunca esto

Voz 0169 12:48 eh de realmente alertar au disuadir

Voz 0057 12:52 disuadir es verdad por eso he traído porque me pareció muy nuevo y muy muy bonito

Voz 0169 12:57 yo ahora me he acordado por cosas que pasan sería una sección cosas que han pasado mientras nuestro programa se emitía pasa mucho

Voz 0057 13:05 pésimas eh ya se pasa todo no claro

Voz 0169 13:08 pero que que le ha pasado gente que no lo han comentado a que

Voz 0057 13:11 la sección se abriría una sección que la gente nos envíe

Voz 0169 13:14 cosas que le ha pasado agente mientras no se escuchaba y que nos lo ha comentado

Voz 3 13:19 puedes puedes presentar tú no perdona cosas

Voz 0169 13:23 cosas que le han pasado a personas mientras nos veía no escuchaban alguno más lo lo lo Oslo

Voz 3 13:32 o a inocua parezco Cárdenas

Voz 6 13:35 aquí

Voz 3 13:37 Nos lo han comentado esto te hagan

Voz 0057 13:39 dado un par de días si es igual se pongan Belli me da todo el rato venga

Voz 0169 13:44 vale música por favor

Voz 0057 13:47 cosas que han pasado a personas mientras escuchaba ni nos veían Iker

Voz 3 13:51 la

Voz 0057 13:54 mire he comentado así buenas tardes bueno está en la cabecera perdona ahora buenas tardes tardes bienvenido a las velas buenas tardes bienvenidos a La Ser gracias bienvenido a cosas que no saben seis a personas quizás no se veía no escuchaban Iker no comentar bueno no me gracias a vosotros por invitarme que queréis como si queréis X pidió estoy de venir a como el llamado Diego que querrán claro pero le pues llamado porque este es que usted montó la excepción yo querré algo querrá decir a siga pues si tienes

Voz 6 14:41 la primera vez que voy a la radio nada está nervios hasta que vivirán muy vulgar

Voz 0169 14:45 pero sólo me pasó esa cosa in todavía no había ninguna sección en la que yo pudiera ir pero bueno en fin es muy bonito esto esto es un teatro no pero es que la SER móvil a hacer es es ubicua a es vale vale no conozco el significado de oblicua no pasa nada bueno pues mire usted lo que me pero estoy disfrazado de otro a Huguet

Voz 0057 15:04 el carrusel de sorpresas vaya vaya

Voz 0169 15:07 una vez me dice un hombre por la calle

Voz 0280 15:13 tiene su momento que yo estuvo a punto de decirle no porque tengo una vida mi momentos son de mi vida pero todo eso lo ignora y amable ya me conoces indios y hombre de inmediato me dice mi padre murió viéndote entonces yo claro ahí

Voz 0169 15:39 digo que hago no digo lo siento pero no me lo dijo con el semblante realmente bien no estaba afectado

Voz 0057 15:47 en plano tenía no yo ya interpretaba con matarlo hasta que les pusimos tu programa ella cayó como un pajarillo

Voz 0169 15:56 no yo interpreté que por la manera primero por decírmelo como me lo estaba planteando eh pues sabía algo hay que en quería comunicarme no llegó joder digo me sabe mal dice no nótese mal tenía noventa y seis años

Voz 0280 16:12 os veía cada noche una noche riendo viéndolos se quedó dormido y murió mi padre murió riendo

Voz 0057 16:23 tú me cuadra con lo que quedarse dormido porque igual pero bueno si me entiendes

Voz 0169 16:30 yo dije os eso es bueno es malo dice es bueno tío

Voz 0057 16:34 pues yo no he matado a nadie todavía eh es lo que quiere acometer este me dejó muy pensativo bueno pues muchas gracias y es muy interesante Il emplazamos a una nueva edición de cosas no ha entre más eh lo más bueno pues ya está no venden la única anécdota que tengo es perfecto a mí tampoco me gustaba buenas tardes

Voz 6 17:05 desde el Teatro Lara de Madrid

Voz 0057 17:08 a dónde nos hemos hecho fuertes y datos ya saca ya saca voy a sacar el que quiera saber más datos pues no hay más va a Internet no sabe nada más eh

Voz 0169 17:19 oye mira uno que firma James Rouse de Twitter a ver joder no sé si será él será James Ross o uno que ha cogido yo te digo si es él ya

Voz 5 17:30 ah no mira porque esto ya ya la leímos no habría puesto alguno más Gloria ya

Voz 0169 17:38 es que estoy de la contestamos una pregunta que me impide dormir en qué dirección se miran las personas en Cuenca

Voz 0057 17:43 cuando ya lo dijimos el centro de la Tierra yo quiero que graciosos no Jorge M de Valencia dice hola buenos días soy yo el único que va por la carretera y cuando paso por debajo de un puente me cae una gota grandísima en medio del cristal delantero el puente calcula cuando soltarla no

Voz 0169 18:03 sólo una eh sólo buena actriz y como una piña

Voz 0057 18:06 nata de agua tu cara hamaca arreglar o Iker Casillas ha cambiado el a Joseba espero que arreglas cambiar las ha ya no está Joseba ha cambiado a Joseba es descargas cambia aquí en Haití

Voz 3 18:21 pues cargas Meca cargas de día

Voz 5 18:27 carga repara el Josefa se irá

Voz 0057 18:33 está en casas garajes que viaje te lleva de tu puta

Voz 3 18:37 cómo se llama Carlos

Voz 0169 18:39 otra empresa grandiosa que está en la calle por eso

Voz 11 18:42 eh sí

Voz 0057 18:44 son todos desgracias del palo de la carrera se oye a robar su coche madre mía

Voz 0169 18:51 madre mía oye que no sé a quién es bueno qué lástima no me lo me lo apunte pero pero sí han cambiado no se llama Juanma o o algo así yo pensé dónde estás José batió porque yo creo yo pensaba digo a ver si Joseba luego pasa por ejemplo aún Jordi hacen Euskadi Cataluña sí claro pero que nadie quería participar de esta

Voz 0057 19:11 eh

Voz 0169 19:12 aquí no oye hablando de publicidad alguna cosita que te quería comentar otra tú también ha vale pues yo soy muy rápido todo os habéis fijado que está anunciado el Kia Niro os he visto yo por la carretera ideó el guía que es un coche seis anuncia la Cadena SER ahora es que como no me gusta el que coche el coche no sé si decir lo mucho o no bueno

Voz 3 19:36 es un coche que estar normal

Voz 6 19:44 entonces Kia es un coche en un coche normal voy pues la carretera

Voz 3 19:50 a veces es bueno a veces es malo este programa no se va a poder emitir no

Voz 6 19:57 bueno oye voy por la carretera y veo un cartel

Voz 0057 20:00 estoy de la bandera

Voz 6 20:02 no veo ya sabes que yo soy muy fan de Robert De Niro entonces con todo lo que significa eso veo a Robert De Niro ahí delante un coche impone el nuevo giro Niro

Voz 0169 20:12 yo tú te puedes comprar un coche que es De Niro o sea le han puesto Niro aunque coche ya han contratado Robert De Niro para claro imagínate el tío pero qué me estás contando eh que hemos hecho un coche chicle queremos poner tu nombre yo creo

Voz 0057 20:25 como Picasso claro pero yo creo que primero buscaron a ver que qué actor famoso quería hacer publicidad logre pusieran nombre porque estoy pagina que le ponen Niro y luego Robert De Niro y dice que no yo empató por culpa de campañas cuestiones verdad yo creo que ellos dijeron tenemos un guía qué tal está coches buenos normal

Voz 3 20:43 sí sí

Voz 0057 20:46 Jose normal pero no está bien va bien sé que ahora todos los coches están bien ahora ya no me lo ponemos pues mira puede ser pues en Niro Pacino Nicholson Pacino chino con la mala pues ya que tiene que va con ese pelo despeinado que parece un águila oye Pacino es este hombre que es cierto todavía tan guapos

Voz 7 21:10 hombre claro a Pacino que tío bueno poco a poco a poco a Pacino te has tenido siempre una sexualidad te mira ahí

Voz 0057 21:19 te hacías hombre mujer animal o cosa a plena potencia a mí me encanta Al Pacino

Voz 7 21:25 y esa barba que lleva seis esa perilla

Voz 0169 21:27 es ese abrigo ese pero siempre he dejado ese abrigo sin pasar por tintorería bien que la disentería

Voz 0057 21:32 a este hombre un corte pero bueno

Voz 0169 21:35 no me daba una pena bueno los de sequía que son coches muy buenísimos le hace algunos así es bueno habría habían pensaban en ponérselo a Matthew Mc Connell

Voz 0057 21:45 sí pero luego ves que la

Voz 0169 21:48 gente no sabe pronunciar es que se atraganta a la gente

Voz 0057 21:50 el coche y se ahogan de quiere Un que además contó con el acabó muerto dentro malditas

Voz 0169 22:02 dijo uno dijo que no se lo decimos a Mudial en dieciséis coches

Voz 0057 22:06 sabes

Voz 3 22:07 bueno nada vamos ya ocurrido

Voz 0057 22:10 a Berto ha tropezado con el cable

Voz 4 22:14 a ver si enmarcado el aplauso del público a su torpeza Poyet Madre de Dios haya antes de nada

Voz 0057 22:25 no nada en la Cadena SER pero Berto tú no te das cuenta a levantarte que estás atado por un cable del auricular no porque no no es que me he levantado con la con el pozo la energía y la gallardía que me caracteriza y me he llevado el cable igual anoche un poquito

Voz 0169 22:41 sí un clásico la radio por otro lado no compañeros técnicos no quieren mucho con esta persona

Voz 0057 22:47 con un proyecto interesante ha levantado la mano adelante Nápoles de este programa es buenísimo

Voz 0169 23:00 sí

Voz 0057 23:00 tenemos una audiencia de la tasas un sitio importante perdona Berto no pues pues Benito nada pues bueno pues nada ese inicio el falso inicio siempre empieza así bueno te voy a dar una segunda oportunidad intenta estructuras mejor la frase como te vamos muy bien y sobre una de las dudas que había dicho sobre una pregunta en otro programa que es la de hacia dónde pone la gente de Cuenca mirando les estaba ya solucionado pero hay una curiosidad que yo conozco que no se ponerlo

Voz 0169 23:33 hay una aplicación móvil que se llama I Cuenca Messi buenísima es sólo hemos hablando él

Voz 3 23:38 la no hay que escucharlo tras el que

Voz 0169 23:44 es que la aplicación los que viven en Cuenca al ponen mirando para abajo

Voz 0057 23:48 a esto no sabíamos Dios habíamos Badajoz eso es Lobo Cuenca pues muchas gracias estoy muy bien muchas gracias austriaco puntual antes el Cuenca de de de fin de semana está claro es que en Cuenca se queda igual sin referencia no están allí diciendo

Voz 0169 24:04 yo lo haría pero Padura ponemos a lo mejor llevaban años

Voz 0057 24:07 claro claro claro creo que no porque se habría extinguido la población de esa

Voz 0169 24:12 la Comunidad sanciones no bonitos cuenta

Voz 0057 24:14 a eh maravillosa oye casas colgadas que colgantes son Mi ya ya eso es lo que te dicen en Cuenca se dice Casas que vaya a Cuenca

Voz 6 24:28 es precioso

Voz 0057 24:30 los precios yo tuve síndrome de Stendhal en en Cuenca en serio yo

Voz 7 24:36 has actuado si yo he tenido el privilegio el honor de actuar en Cuenca que guapo y cuando existe colgado

Voz 0057 24:43 arriba en el escenario con los cables las típicas bromas para ver a Cuenca veinte vamos a dar una paliza en cuanto entre pues el puesto a mí me pareció de una belleza abrumadora sea una cosa que bonito casi insultante si me pareció tan bonito me pareció casi de mala educación pero me lo dice con ironía no te digo nada con ironía todo el mundo que hablo con ironía quería mira esa esa chica hace con la cara en plan si no no estuve la pescadería

Voz 7 25:12 yo me dice que quiere digo

Voz 0057 25:15 tres o cuatro sepias Miró cortarme las creado voy a congelar ya sí sí seguro qué está haciendo una broma pero yo no puedo hablar llegará muestra no puedo hablar pero si allí no hay ningún tema no sé nada de broma

Voz 0169 25:28 pues ya está ya

Voz 0057 25:30 bueno anda que tú también ir a pedir ser pieza vamos a hacer una pausa Ia la vuelta vamos con nuestra amiga huevo frito que es esa mujer que nuestra un regalo la única Haro hay más más seis más

Voz 0169 25:48 es una broma eh son muy detallistas el público de nadie así que en un momento vamos a ser más felices no bonitas expectativa es preciosa

Voz 16 25:55 eh

Voz 17 26:09 también el Forjas

Voz 18 26:19 estoy muy cambia el dos coma Juana la Loca como se diga

Voz 0057 26:30 de esas nada estamos dirigiendo no saquen unos cogen las cámaras con qué tal cosa dirige Nos hacías la amiga que nos ha traído un regalo cómo te llamas a esta hora es una voz allí donde eres y luego que no es que no hace bromas es todo el rato haciendo bromas como está muy bien pero para es nada es mujer sí Klein la camisa me gusta es verdad anulado si yo lo intenté pero no lo conseguí a lo mejor es el destino es ir y te te llamas Silvia es tú estoy compañero es mi hermano ha qué tal muy bien y que que pretendía que se pues pues que juegas a eso oí luego nada a ver bueno

Voz 20 27:25 E l le toca la SER la mujer venga

Voz 0057 27:28 y es una herramienta para la expresión de genes son regalo de género muchas gracias hay patriarcado que habría eh

Voz 5 27:37 eh

Voz 0169 27:39 mí esto es un muñequito pues eso va Tour Ricco pequeño no hay una rica cuando ponen todas las veces que me hace sonreír

Voz 0057 27:47 muchas gracias

Voz 4 27:53 la literatura Silvia se puede poner en el Belén

Voz 0057 27:57 me ponen el Belén no lo voy a ponerlo del que caga que me dices no es no es no es un insulto no es un insulto a Zaragoza es el lugar más privilegios que hay en el momento que Silvia trae

Voz 6 28:09 el público claro

Voz 5 28:13 hola amigos pasando

Voz 4 28:19 todavía hace que los besos Silvia

Voz 5 28:29 oye volverá con

Voz 0169 28:31 pongo el Torrico con Ana Cardo y el sapo

Voz 0057 28:34 bueno tengo cincuenta y tres años venga vamos twitter dice cuando se dice una cuando se dice una de cal y otra de arena que es lo bueno lo malo es que no eso sí pues venga porque yo digo con esta duda bueno no lo sabe pero yo creo que lo malo Arena los bueno pero estoy seguro que una una persona cómo te llamas o la mar te he visto como más eh no no sabía qué hacer porque él ha visto con cara de paquetes era claro de repente recordado joder ahora a ella no no remataba no no levantado dicho yo no sé bueno enhorabuena que es que estar embarazada que arriesgado pero por favor que no llega que no se lo digas arriesgado aquí una juega la plaza no no soy muy oye gorda de aquí que conteste lo lo digan lo mal en la arena lo malo el Arena el serio porque porque

Voz 20 29:36 que el Arenas una carga la la cal es la que hacerlo

Voz 0057 29:41 que funciona si oye a veces la Cal hacen una función que nos mola mucho eh vale vale pues muchas gracias no transmite Le toda esa sabiduría tu feto

Voz 10 29:56 feto

Voz 0057 29:57 a fetos Romero

Voz 3 30:00 no no no no sé yo si

Voz 6 30:05 es que no es que no no no Berto que no lo digo con según

Voz 0057 30:09 no lo no Si no hace falta que lo habías con segundas con las primeras ya ofende ya pero no han dicho feto veto puedes ver si esto me lo decía esto siempre lo decía David Fernández cuando hacía el el Chikilicuatre el personaje Axel Rodolfo Chikilicuatre era me llamó que para esa fecha no me gusta

Voz 6 30:31 bueno amigos y seguimos adelante en el Nadie sabe nada venga de la flautista estoy del de la flautista ya lo ponga más eh

Voz 0057 30:43 tú te tienes también en su casa eh oye Sarah queda una pregunta Taylor la verdad está un poquito resfriados me goteo Un poquito de análisis vale dice Araceli desde Twitter porque si el lente de la cámara redonda las imágenes salen cuadras

Voz 6 31:05 porque Araceli sería muy complicado a Pilar pillarlas no es que no en te escuchado ni te escucharle ni me ha interesado fuera por lo tanto no lo he entendido fuera dice Norton de Twitter

Voz 0057 31:19 ya tengo la respuesta hasta pero yo tú y hoy por qué si el lente de la cámara redonda las imágenes al encuadradas vale cualquier Si la tele cuadrada tú la ves cuadradas ojos Redondo eh

Voz 3 31:35 eh

Voz 4 31:37 tú te callas la voz cada no tranquilo e ahora Tasca ya Albo Quino no no te a llorar ahí

Voz 0057 31:45 a tu casa ahora ya lo es con ella que no está presente bueno dicen no de Twitter por en la cubierta de un barco se llama cubiertas sin no está cubierta yo creo que se creo que somos Luis Piedrahita y entonces hacer eso juega hitos pero ya Luis y lo trabaja bien es verdad que la cubierta

Voz 0169 32:06 sí es lo que tiene eh pero no puedo dejar de mirar del pelo lo hace el otro día con él sí estuve en una cena en la que está Luis no puede germinar pero claro pero precioso tiene magnéticos y si es con lo que tiene de pelo existen tendrá carné debajo nunca lo he visto nunca lo he visto la frente a Piedrahita ya es increíble ya que lo he visto muchas veces se oye el otro día hablando de gente que dice que el presidente de gobierno

Voz 0057 32:30 hablando de gente que vi hablamos de gente que ve que parecía que ese era un tema en el tema de la conversación era gente que bis eh que me invitó al presidente del Gobierno a la copa de Navidad de los medios informativos a mí me invitó una cosa también pero no hay lista no pude viaje no pude es que tengo concierto de claro gaita ya también está bien no tú también te invita al presidente

Voz 0169 32:57 que no podrá no

Voz 5 33:01 yo que no

Voz 0057 33:02 en nada era una copa de cortesía a los metiendo en casa con mis hijos ya es que me dijo les doy la mano por cierto no es tan alto eh no

Voz 16 33:11 el presidente

Voz 6 33:15 el presidente Fini como Un perro sentado con la

Voz 0169 33:18 es alto porque no te diré que es bajo pero Ximo que vaya Titán os digo bien plantado pero a que es súper sexual si eso eso sí eso sí

Voz 3 33:29 con un poco muchísimo

Voz 7 33:35 la lo que que me

Voz 6 33:37 alargó la mano se alargó la mano sí si debido a Bardi gestor dedos son cortos vamos que venga un cirujano si vamos a alargar esta pierda de tu puta mano atómico de los de alargó su bomba

Voz 12 33:56 debe del presidente del Gobierno

Voz 3 33:59 ya darle a largo los de me alargó su huella la les podría alargar la polla tan sólo las manos oye

Voz 4 34:05 no sólo las manos muerto no te vengas arriba ciudadano es como Gandalf el mago Berto

Voz 6 34:14 no sólo no vas a la a la recepción de presidente del Gobierno con toda tu Pastor sino que el al que ha ido ni se lo dejas explicar tú lo anticonstitucional claro que no vas a estar en el bloque constitucionalista

Voz 0057 34:31 no pasa esta bloque que me gusta todo los de Lego

Voz 6 34:36 Prada bebía me bien allí todo muy relajado

Voz 0169 34:39 yo sé que vas allí todo el mundo como bueno

Voz 6 34:41 no se trabaja hoy estamos aquí con lo de Cannes Benito eh tal no hay no hay gravedad sabes gravedad cero estábamos todo que vuelos hasta llegar a avisos y que hubiera ido a la me y me pregunto me da la mano allí dice no me vas a preguntar por Cataluña

Voz 7 34:57 no me he venía con con la regusto eran yo les dije para que

Voz 0057 35:06 no pagarlo no se dice no porque esto era antes la llama te acuerdas antes de del veintiuno de diciembre

Voz 0169 35:13 el pasado yo creo yo

Voz 0057 35:15 que anda anda anda que es que al Alser antes la que yo no hablaría de este asunto porque no sé muy bien ya eso fue cuando cuando eran días antes de reunir vale el gabinete

Voz 0169 35:27 consejo de Ministros en verdad verdad vaya a saber lo que pasó

Voz 0057 35:30 sí bueno para hablarlo pero has contado la SER Abelardo López pertenece la Paz paz va a cuantas hostias te comes el Cristo completo

Voz 3 35:49 no me vale

Voz 0057 35:53 a veces me parece te de un hombre pero no no no no es que no merecen cuesta menos con menos inmunes H la puerta no

Voz 6 36:13 este me gusta más el nombre que lo que pregunta dice cansino Royale estás muy finos últimamente estés un elogio a los seguidores del nadie cansino Royale lo dice

Voz 0169 36:27 es como de alta de ser una bailarina para

Voz 6 36:29 no tiene que andar de puntillas

Voz 0057 36:33 de nada dos metros

Voz 6 36:38 los dos metros y que pueda ahí ahí con toda la plantilla académico bailarina bailando a pie plano de es de los menos grácil que de dos metros ese ese tú tus una rotonda

Voz 5 36:53 eso es apenas levanta

Voz 6 36:56 o sea que ella coge el bailarín sabes que lo va viendo los hombres son tan gráciles que ya lo coja pero con su patético allí Lago de los cisnes Lagos de los Patos una tía basta sabes estoy viviendo no me gustan poco

Voz 0057 37:16 la les basta Elvira García desde Murcia dice buenas a todos hola buenos buenas siempre que destapa vamos el plástico que cubre los tubos de luz que hay en el techo suele haber algún mosquito o insecto pequeño metido dentro mi pregunta es por donde consiguió meterse Si no hay espacio físico para

Voz 5 37:34 vienen por el cable de nada no

Voz 0057 37:36 no hay la Hormiga Atómica ya todos los que babor

Voz 0169 37:42 sí es su falso cielo no es banal un falso Dielo porque nos oye es porque

Voz 6 37:49 la eternidad

Voz 0057 37:51 luz permanente y Blanca verdad ya no se ven a aquellas luces lilas donde se estaban las moscas ya no se ve es por animal mismo por rescatar prohibido ha dado un sea prohibido pero es por respetar los insectos que está prohibido te estoy contando grandes

Voz 3 38:10 tu compañero

Voz 0057 38:12 compañero que soy yo tiene este dato eh que tú pases mi mujer

Voz 6 38:20 que mi mujer acceso mucho ahí vamos a ir a tal sitio o que a lo mejor está cerrado yo les digo no está cerrado bueno voy a llamar a ver si está cerrado ahora que me parió no te digo que está cerrado que lo sé tú qué vas a saber entonces llama Pipi me dice dice está cerrado indicó ya te lo he dicho ya pero es que no me quedo tranquila entonces

Voz 0169 38:43 como que he perdido un escalafón de credibilidad

Voz 6 38:45 a asombroso que ya ha pasado mi hija también permite

Voz 0169 38:49 el aceite de miel Hamann papado con vamos a si te vamos en coche digo si hija dice mamá vamos en coche

Voz 0057 38:56 busca el doble check yo digo te lo comentado tu padre dice sí sí pero mamá sabe lo que es todo de verdad no sabe si hay cosas que lo lo sabe tu mamá también

Voz 5 39:09 a mí estoy dando están no

Voz 0057 39:12 Athié ahora que entramos en matrimonio nada aquí si no sé es una sensación no no no no te da pereza hacer secciones y luego semana está no quieres que hablemos de eso matrimonial no me nada matrimonial asombro

Voz 0169 39:26 le cosas conyugales costumbrismo coño

Voz 0057 39:30 cuál es eh vale del título me gusta

Voz 21 39:35 tras Rot

Voz 0057 39:37 te regalaban flotas hoy eso no es una canción eso es un acople hombre quita quita eso que la flauta tiro

Voz 22 39:48 la vida es una mala persona hombre pero sin en la Cadena SER CC casi CCC

Voz 6 39:58 otra marca muy buena cara de cursos a distancia y le regaló una guitarra española

Voz 22 40:05 como esta pero no esté CC es CC que es cosas es la esa eran costumbrismo conyugal perdón

Voz 3 40:18 para una sección que te pongo el título

Voz 0057 40:21 la Cadena Ser que angustia costumbrismo

Voz 22 40:26 conyugal eh

Voz 0057 40:29 es que me hace mi mujer que me gusta muchísimo buenas tardes buenas tardes bienvenido que me hace una cosa que me gusta muchísimo si a mitad

Voz 3 40:36 el diez

Voz 0057 40:47 como si no hubiéramos dicho nada es patriarcado esto eh estás chiste que hace son patriarcado lo sabe no lo espero y lo que están funcionando cada vez que está jugando recogiendo que estamos recogiendo con ese es es patria cauto e ya ya ya lo sé yo no entro en este juego eh vale vale vale lo sabes tú entras tú porque no me sale

Voz 3 41:05 es para tratado e tacos implicando a mi mujer no yo sí

Voz 0057 41:09 bueno sería la última mujer Carla Escadio te momento vale cuando explicamos salgo cuando me propone algo se hace una proyección de futuro si hace como una simulación de todos los posibles escenarios escenarios entonces por ejemplo llamamos a Marisa para quedar el sábado entonces ella podría hacer algo así como claro pues sí mira eso es tan fácil como llamarle decirle que deje el sábado que te dice si quedamos en sábado que dice no pues entonces que te proponga otro día en el que podamos quedar y entonces ya entonces va abriendo todos los abanicos pusieron sin haber llamado todavía incluso haciendo voces del ya saben que te dice sí pues puedo quedar entonces ya miramos la hora iba avanzando así que a mí me encanta eso te sacaba le digo no podrías dibujando un poco más el futuro

Voz 6 42:00 sí porque es como Minority Report de una pantalla más que nadie iba a pasar esto puede pasar esto en caso de que se abra esta posibilita

Voz 0057 42:08 ya se abriría se bifurca dos más

Voz 6 42:11 un tío muy claro y le mete narración también es decir el sí sí sí

Voz 0169 42:15 dice que no a lo mejor dice que no porque claro como no estás bien con sus es buenísima porque a lo mejor ese día no también un fracaso

Voz 0057 42:22 cuando ya estuvo se te pasa

Voz 0169 42:24 las ganas de llamar la también no

Voz 0057 42:26 sí pero también te da mucha más seguridad porque sabes que cuando la llame lo vas a tener todo ensayado ya yo creo que es porque cree que yo no sería capaz de mantener una conversación

Voz 6 42:36 si no estoy

Voz 0057 42:39 de lado vamos está claro que te gusta cosa conyugal construir nada hasta aquí la sección costumbrismo conyugal

Voz 6 42:45 seguimos en el nadie recta final del programa va quisiera mandar con tu permiso compañero como un abrazo el saludo a la mítica Ana Belén Ana Belén

Voz 23 42:59 Ana Belén Ana Belén Ana Belén a la Ana Bella

Voz 0169 43:01 sí sí sí sí que saca un nuevo disco perfecto espeso no es eso no es una es una institución es un referente sí sí sí sí sí pues que nada que escucha el programa de que ahí con cómo me río con vosotros

Voz 0057 43:14 pues yo creo que estaba música vale perdona que te hayas todo me está diciendo que ahora en este momento puede ser que Ana Belén me escucha no intercambiando por lo bajini ella porque ella canta sus canciones casas si hace cosas y cantar los éxitos de éxito en menos de dos segundos para que integre este dato venga

Voz 10 43:46 podemos continuar ven

Voz 6 43:49 Pedro de la tierra Valladolid dicen que la Tierra Pedro de la tierra

Voz 0057 43:52 si Peter Ercilla

Voz 6 43:55 dice Peter está manos de Moore

Voz 0057 43:57 no

Voz 6 44:01 oye hay una marca de cambio en las que se llama Man no me gusta

Voz 3 44:04 pues bueno o malo

Voz 0057 44:08 déjame que piense normal no gusta Campmany MANES hombre pero porque no me gusta Zara Zara Home que en catalán se escribe igual hombre que Home en inglés ya si es verdad yo entraba a comprar ropa con el que veía Zara jamás me pues aquí está la de hombre que entraba ella había marcos para fotos y candelabros un diario que usted llevando casi el esquema la tienda y esto ya un violín violín de puta y yo estoy somos de ropa que quieres con la música a tope sea para decorar

Voz 6 44:48 tú ropa comenzara pero lo más poco más chunga como digo yo quiero un violín Stradivarius del siglo XVI mira este millón de euros como este hoy qué pena pues no puede ser digo

Voz 0057 44:59 eh tú te lo pierdes Alex Stradivari pues la puerta sin pagar y como lleva un plástico empieza PP verdad Pedro de la tierra Valladolid fuegos artificiales visto uno vistos todos no no no no no no no

Voz 0169 45:13 me acuerdo tiene una fantasía un trabajo una profesión una elaboración un artesanía una tradición un oficio y una magia

Voz 0057 45:28 fíjate cómo agradece ver léxico discurso que Andreo jugando últimamente está estaba perdiendo que así la capacidad también te digo que tienen todo eso y también tienen más peligro que una Piraña en un vídeo porque eh la de petardazo es que han pegado la fábricas de desgraciadamente de pirotecnia eso eso también vaya Morte uno mira pues norte festiva que tú quieres no pero a ver a ver a ya ya lo sé si si si era muy poquito de humor negro

Voz 6 45:58 los a nada pero a veces las empresas de de Fortis por favor no os retiráis la publicidad de la que se que está ahí Securitas lo cuál era la otra Glass petardos

Voz 0169 46:11 bueno familiar tuyo como fue pues fue una traca sabes si no

Voz 6 46:16 pues mira mejor con la muerte súbita que eso un petardazo súbito

Voz 0169 46:22 puestos a morir te izquierda pues bueno

Voz 5 46:25 dama de hoy me ha venido dos veces a la cabeza

Voz 0057 46:29 un referente cinematográfico y creo que como ha venido dos veces tendría que decirlo ya cuando hablamos de danza me venía a la cabeza la escena de top secret de de David Zucker es una cosa muy rara se ha visto la peli top secret que bailan y entonces las bailarinas van saltando los paquetes de de los bailarines tiene unas pijas enorme ahora bueno ir ha quedado eso y luego ha quedado como los pijos y ahora en en Agárralo como puedas Michigan película de Leslie Nielsen hay un momento que empieza explotó una fábrica de pirotecnia ir espectáculo es increíble sea empieza a verse cosas fantásticas la marcha no hay nada que ver si podéis a recuperar la vista es verdad es verdad

Voz 0169 47:16 estamos en los últimos minutos del programa qué lastima porque qué bien lo hemos pasado aquí si os ha gustado invitamos a todos los que estáis aquí que vengáis la semana que viene porque va a ser difícil encontrar un público como vosotros así que yo disfrutaría de los últimos tres minutos tres minutos si en tres minutos sale oye alguien del público tiene algo que decir éste es un momento si va

Voz 0057 47:38 esto claro ronda rápida de de personas vamos a ver en primer lugar cómo te ama o la mella malicia hola Alicia cómo estás traído el estudio con el día a no te preocupes yo yo sé muy poco famoso yo también a mira qué bien cómo lo llevas tú ya esta conversación no va a ningún lado del regale lo dejamos hombre era una ronda rápida tenga un regalo para este hombre una sin más no tienen un solo narices de payaso ya era por ir rápido hoy que bien hoy qué bonito es dice para payaso ver esto de Alicia payasa con todo mi respeto y cariño hombre muchas gracias eres payasa de profesión o de afición sólo vale vale pues muchas gracias a mi pone para payaso Andreo que es mejor que Berto

Voz 3 48:32 muchos aspectos pero que no tengo tiempo de desarrollar ahora porque no es verdad a ir

Voz 0057 48:41 muchas gracias muchas gracias de verdad lo vamos a a te pone una talla mayor regalar una nariz de payaso ver todo eso es regalo de Riesgo que más para acabar que es lo que más quería yo no quiero decir nada pero a Titan puesto goma como diciendo a ver cómo acabamos eso sabes es verdad siempre es da comete dabas Alberto de Fuengirola Alberto preciosos nombre que decías

Voz 0169 49:22 es recuperando el tema del costumbrismo cónyuges guapo

Voz 6 49:25 el estilo es poder echar una mirada me hago yo con las viejas sí sí a ver es un enamorado viejas cosa que es una mirada como de actor se que te lo digo ya vetado si si eres eres muy guapa

Voz 0057 49:39 ya lo que que es que lo es que te pierdas tus ojos te lo juro yo puedo pero no es que lo que dice no quiero irme de ahí

Voz 6 49:49 no pillo nada Luca no tío

Voz 0057 49:52 por qué no mira fijo sin mira fijo

Voz 6 49:54 muy bien sobre todo en mira a un punto sólo sabes que tienes que sois dos sino que dicho bueno

Voz 0057 50:00 pues escoja que quiera oye que dicen que eso es rápido pues poco bueno que que tengo una abuela que me vale perfecto

Voz 4 50:12 para que me acabas de contar la semana que viene la semana que viene nos lo cuenta bueno pues

Voz 0057 50:20 sí sí vale Alberto tiene una abuela lo que sucedió a continuación les sorprenderá