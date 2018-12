Yohanna Alonso: "Tenemos un problema, tenemos los medios, tenemos solución, pues para adelante"

Voz 1991 00:00 esta noche en Carrusel Héctor González qué tal muy buenas

Voz 1534 00:02 tal muy buenas Yago tenemos que hablar con una campeonas

Voz 1991 00:05 española que no está pasando por su mejor momento pero que seguro que que va a salir adelante con la fuerza que tiene como como demuestra no sólo encima del ring sino también fuera el porque es campeona del mundo de May Thai entre todos además mandando energía positiva esto va a salir adelante

Voz 1534 00:20 sí en Joana Alonso es la bicampeona del mundo y ha ganado en dos mil diecisiete dos mil dieciocho este título además no se dedica en exclusiva al deporte es guardia civil ahora destinada en Huelva también tiene su propio espacio en televisión en el canal vamos pero como decías hace diez días a través de Instagram anunció que padecía cáncer desde entonces todo el mundo pues ha publicado mensajes de apoyo a Joana aunque ella como dices es la primera persona que sabe que va convenciendo a los demás que que va a superar

Voz 1 00:46 lo asegura Hola Joana qué tal buenas noches hola buenas noches chicos lo primero qué tal estás

Voz 2 00:53 bien estoy muy bien gracias

Voz 1991 00:55 a y cuando decides el el comunicar que tienes cáncer sobre porqué

Voz 2 01:02 pues decidí comunicarlo después de casi dos meses porque su trabajo que estabas con el psicólogo una manera de de sacar lo que tenía dentro era escribir cartas no escribirle cartas a la enfermedad decirle pues lo que sentía entonces pues a modo de terapia entonces muchas vías pues cuando me encontraba mal lo triste el escribía cartas en plan pues heavy no lo leo diciéndoles barbaridades no hay ya llegando a pues eso al día a día conversar con él me decía Bono cree creas que estás preparada Baby te sientas fuerte por qué no lo haces público porque no lo normalizan porque es una cosa que bueno no sé porque esconderla mi propio poner buena cara cuando no apetece yo creo que hay un montón de gente que puede sentir identificada como llevas haciendo tiempo pues puede seguir ayudando algo más aquí bueno pues fue un momento puntual que dice bueno saque valores saben a pues ya está pues y lo vamos a contar cuántas no tenemos nada que perder

Voz 1991 02:01 Joana en el momento que pasas las pruebas que tengas que pasar o que te hagan en el momento que que te lo hacen y te comunican eso que tienes cáncer que piensas sea cuál es tu reacción

Voz 2 02:13 bueno pues yo cuando abrí los resultados me que un poco perpleja y les dije a la chica que estaba allí a la enfermera digo por favor me explicas bienestantes es también un infarto veremos la cara de la chica susto tiene tiene que vivir locutor en nada pues conoce del hospital pues Ali así muy era una mezcla de rabia Hay tristeza hay bueno pues la primera persona que ya me a mi hermano y y bueno pues pues lo típico noche lloré dije Mis barbaridades sí sí y todo lo que me me salió por la boca Hay bueno pues después de uno Rato de conversación pues las llegamos a la conclusión de que iguales tenemos un problema no vamos como siempre no bueno tenemos un problema no no podemos cambiarlo me arreglarlo por mucho que nosotros extremos entonces tenemos problema tenemos solución tenemos medio poder para delante y ya está

Voz 1991 03:09 sí me imagino que esa es la primera reacción no la lógica además el el el hundimiento la rabia el el el jurar en arameo o sea quiero decir el giros al decir de todo el el acercarte a las personas más queridas es decir oye esto es lo que hay pero luego tiene que haber un momento no sé si llamarlo de calma pero si eso de de lucidez y reflexionó el decir oye vale esto ya sin ya no lo podemos cambiar ahora cuál es la solución vamos a hablar con el médico y que nos diga qué qué qué es lo que tenemos que hacer para superar esto no

Voz 2 03:41 claro va a sí mismo Agassi fue pues es la no la rabia la impotencia es que es normal a todas las personas no pasa cuando tenemos un problema pero bueno que que la cuestión es normalizar la situación situaciones no sé la primera no voy a ser la última muchísimas personas han salido de ellos salen cada día sí bueno pues ahí están tirando de mí yo tirando del resto así que esto es una cadena iba a salir todo genial

Voz 1991 04:07 que eso Joana ayuda mucho no el hecho de Al principio me imagino que lo mantienes en secreto con las personas más cercanas mantienes esos dos meses ya tratando T ya el luchando contra la enfermedad pero en el momento que lo hace es público la reacción que ha habido de la gente del mundo del deporte y de tu entorno Eide incluso personas anónimas es que eso te tiene que llenar de una energía alucinante

Voz 2 04:35 ha sido la la respuesta de la gente ha sido totalmente abrumadora osea os puede recibir ha recibido miles de mensajes mira se cientos sino miles pido disculpas porque no doy abasto a contestar a todo el mundo os lo juro que lo intento pero es que es imposible que contesto llegan más y más y más es una auténtica barbaridad así que de verdad que muchísimas gracias que estoy agradecida que es caer porque no te dejan están están unas notas de arriba todas las gracias de corazón claro no me quedó otra cosa que gran familia y a mis compañeros de trabajo fueron los primeros que había diez que tenía pues dolencias bastante importantes que pues que esos que me daban en el trabajo y que que creo que mi compañero como no tiene derecho de saberlo y sabe lo que tengo y bueno mi equipo de trabajo ha sido bueno pero no de veinte no son fantásticos

Voz 1991 05:32 me imagino que ayuda mucho la actitud y el hecho de que tú seas un una persona luchadora desde muy joven entrase en el Ejército muy jovencita con dieciocho años luego empieza esta practicar Mai Tai dos veces campeona del mundo es decir también el estar bien físicamente el estar preparada psicológicamente para enfrentarte a a a una situación complicada no como esta porque creo que contra esto puede estar preparado pero sí puede estar más o menos preparado yo creo que en este caso a ti te ayuda no tu forma de vida tu forma de encarar las cosas a afrontar esta situación

Voz 2 06:07 sí sí que ayuda ayuda pues eso vas mentalizar T afrontar el problema Vida Sana saludable sigo haciendo deporte quizá hay días que no tengo la misma fuerza o el mismo aguante que otros pero hay estoy intentando entrenar todos los días y no pudo entrenar salgo a correr aunque sea pues más despacito porque si es cierto que la semana que te tratan estas un poco o poco a poco un poco débil poco asturiano pero pasan dos días después de mejoras te vienes arriba Hay vida normal y es que no no hay que darle importancia más que la que tiene y ignorarla galante que es lo que estamos es este penúltimo día

Voz 1991 06:47 del dos mil dieciocho un un año en el que has vuelto a ser campeona del mundo y un año en el que te ha pasado esto claro como pone uno en la balanza esas cosas tan diferentes pero a la vez que tanto te han llegado y tan personales

Voz 2 07:02 pues muy fácil mira en este verme dieciocho mods vuelta Consell campeonato del mundo más hemos sacado dos europeos hemos ganado el Campeonato de España de defensa personal policial hemos grabado para televisión un montón de gente ya es que no no tantas cosas positivas tantas tantas tantas faltas que esto no resta sino que nos va a hacer más puertas para poder seguir trabajando por los demás

Voz 1991 07:33 Joana como empiezas a practicar tu y lo digo porque es es un deporte que la verdad es que no no no es que es vaya por la calle y practique mucha gente Mai Tai no es un deporte menor

Voz 3 07:42 Dario las cosas como son es decir quién te lo vincule

Voz 1991 07:45 Katy o por dónde te llega

Voz 2 07:48 pues mira yo siempre quería hacer este martes el ciclista a mí siempre me ha gustado pegarme bueno mi padre mi casas no me dejaba entonces a mí me tenías gimnasia rítmica y a mi hermano en chador Yeats hoy en lucha leonesa entonces cuando mi hermano llegado vacaciones me he pegado con él

Voz 1991 08:02 Apple hasta aprender

Voz 2 08:03 no no no me pegaba entonces a época pero claro yo veía la tele películas de Ci pues Giancarlo banda mi estas cosas y cia yo cabezas voladoras volteretas yo quiero hacer lo que hago sí hombre claro pues yo ves tú que te vienes arriba no te a y puso fin haya con diecisiete años a me dijo mi padre me hizo y no pues Milá fui partidista con lo cual si si seguimos y a día de hoy soy yo la que pega Mi hermano así que es de aprender

Voz 1991 08:38 es lo que te iba a decir ahora ahora eres tú el que a tu hermano que es el que aportando no

Voz 2 08:42 sí me urbanas muy grave un pilar de Mi vida de hecho

Voz 4 08:45 sí sí sí sigo aguantando todo

Voz 2 08:50 bueno su apoyo no sí es cierto que la primera vez que les dicen pelear los Mundiales a Tailandia me dijo haber dado un golpe en la cabeza digo que te pasa osea olvida lo vale

Voz 1 09:01 todo en cada así

Voz 2 09:06 sociales o me ayudas a prepararme O2 no molesten mientras lo hago y me miró y fue como que te miran que te quieren matar y se respuesta fue vales mañana salimos a correr digo ahí está ahí está ahí está

Voz 1991 09:22 dos Joana estamos en un momento del en España fantástico con Carlos Coello y con contigo es es increíble el año que hemos vivido eh

Voz 2 09:31 así que aparte Carlos Coello aparte de ser un grandísimo deportistas uno de mis mejores amigos e lo adoro de hecho el día veintitrés de febrero voy a pelear en su velada si Dios quiere en Cádiz y en buena debutará como profesional la pelea estelar es la de él que va a pelear por otro título mundial si bueno pues esposa toque a bastamos con todo

Voz 1991 09:52 sí sí porque en uno de los comunicados precisamente ponías a lo de llegar a la cita de febrero pero claro vamos a ver cómo evoluciona esto en teoría en febrero como llevas lo del tema de del tratamiento

Voz 2 10:05 bueno pues espero llevarlo como lo tenemos planeado es pero en los va constan un poquito esfuerzo porque claro no estamos a tiempo

Voz 4 10:14 bien pero pero es como un reto y es como una meta ahí bueno ahí

Voz 2 10:20 ya tratado con psicólogo deportivo además de nos va a venir bien tener a esas barquitas y en ese día así que vamos con todo sea con lo que haga falta

Voz 1534 10:32 pero además en este mes de diciembre días antes de que anunciase que padecía cáncer anunciase lleva a poner en marcha a partir de enero una iniciativa para enseñar a todas las mujeres que quieran aprender defensa personal cuéntanos un poco Joana bueno imaginamos porqué pero por qué has decidido a hacer esto

Voz 2 10:49 sí bueno yo llevo dando clases de defensa personal con estos proyectos solidarios pues son cuatro año ya ya por toda España no cursos dependiendo pues de todo del proyecto no tengo perros maltratados tengo contra el Bulli mujeres niños pero bueno en este caso el donante fue el de el de Laura Laura que encima ha tocado aquí cerquita ha tocado mi Comandancia a cuarenta kilómetros de mi puesto ha sido como Dios basta ya ya está bien bueno como yo estos me va a estar aquí con mi preparación he estuve hablando con los compañeros de los gimnasios con que con los que yo entreno que son cosas de estos K con Alejandro Flores con Jesús de La Palma y con Antonio Ponce Illes dije oye porque no yo solo libro fin de semana al mes porque bueno sabes Billy yo trabajo tres libro uno entonces ese tío libro que os parece así montamos unas macro clases intentamos ayudar a las chicas es bueno no termine la frase y estaban todos volcados conmigo que son increíbles

Voz 1991 11:55 qué tal la la acogida quiero decir empezáis en enero pero no se ha habido ya muchas mujeres que se han acercado para interesarse

Voz 2 12:02 madre mía ha sido ha sido una oralidad dar respuesta la última vez que me de las listas ACN creo que fue diez días los chicos tenían apuntadas doscientos ochenta mujeres entonces claro que con el cambio de Gobierno de allí también te Diputación y bueno tengo que esperar a que terminen para que me faciliten instalaciones deportivas pero habría que dejara el polideportivo o hasta un campo de fútbol parece lo que haga falta

Voz 1991 12:31 hombre esto Joana tiene dos lecturas no en qué alegría que que haya gente que que que se implique de esta forma cómo haces tú que pueda ayudar a otras mujeres que triste que tengamos que llegar a tener que hacer que las mujeres sepan defender porque pasen cosas como estas ojalá llegue el día en el que no tengas que enseñar a nadie porque vayamos por la calle en este caso vayáis por la calle sin ningún tipo de problema no

Voz 2 12:56 correcto es súper triste yo siempre siempre he abogado por la igualdad o sea que nada en que ningún hombre como he visto que están tomando como un ataque personal en plan de I porque son casas para mujeres y no son clases para hombres no yo de casa mujeres y a hombres en mis seminarios asisten Mujeres y hombres y adapto y me da exactamente igual pero esto ha sido un caso puntual porque están matando mujeres no por otra cosa yo abogó siempre por la igualdad para mí nadie es más que nadie de hecho muchas veces les defiendo a ellos en vez de a ella si se me enfadan ellas pero no qué haces así es que somos todos iguales no tiene que haber diferencia entre nosotros pero tienen que entender que este es un paso puntual ahora que si quieren asistir al evento para ayudarme a hacer de malos las chicas entre mi yo eso lo agradezco muchísimo todos allí

Voz 1991 13:44 pues sí que vaya que vaya la la que una forma de ayudar también es esa Joana terminó

Voz 2 13:51 qué mensaje le puedes mandar a

Voz 1991 13:53 alguien que está ahora mismo como tú hace dos meses que le acaban de diagnosticar un cáncer y que esté diciendo madre mía que haya caído el mundo encima vamos

Voz 2 14:04 pues que hay salida ahí que siempre hay una luz al final del túnel y que si se siente solo pues sabe dónde encontrarme y si yo no tengo una respuesta como siempre hay otras personas graban a tener y que de verdad que lo último que se pierde es la esperanza y la sonrisa así que para alante que si otros pudieron nosotros no podemos Joana cuando acaba

Voz 1991 14:25 la primera fase el tratamiento en los primeros seis meses en marzo en marzo

Voz 2 14:28 en abril en abril

Voz 1991 14:31 pero una cosa si te parece y quedamos de nuevo para abril en tenemos otra conversación y ahí nos dices que

Voz 1 14:39 que se ha curado todo vale claro vale Joana perfecta aquí no

Voz 1991 14:44 la que tenga su un feliz año nuevo que vaya todo fenomenal en el dos mil diecinueve lo dicho en abril hablamos vale