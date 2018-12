Ricardinho: "El trofeo es todo el material que hemos conseguido para fomentar el deporte allí en Guinea"

Voz 1786 00:00 el que te pueda pasar por la cabeza para participar en un acto benéfico es es Benjamín Zarandona hola Benji qué tal buenas noches eres el conseguidor porque además todo lo que te propones lo llevas a cabo más lo haces la forma fantástica con un buen rollo con una naturalidad con una forma de implicar a la gente que además sin ningún tipo de compromiso creyendo en lo que en lo que tú le estás diciendo en este caso tenemos que hablar de un exitazo que habéis tenido hoy en ese pabellón Jorge

Voz 1991 00:33 Josa en el que habéis juntado a un montón de gente para para fomentar el deporte en Guinea Ecuatorial en un partido con entre tu gente y la de Ortiz contra la de Ricardinho igual que ha sido un acto precioso no

Voz 0282 00:46 ha sido muy bonito la verdad he yo creo que al final expira acabó el partido la gente no se cree hay la sensación de decir joe es que me encanta partido Se nos ha hecho corto que hacemos ahora la gente se quedaban a pista huyendo que tengo que hacer vendí muchas fotos quedaros aquí se tienen más cosas yo creo que al final ha sido un éxito total decirte que la gente se implica muchísimo habido prácticamente unas personas mil mil personas tenemos creo que no se seis noventa hay tantas cajas y un momento de los balones y demás pero yo me quedo con el ambiente collage picada como tú dices el patrocinador que además es de la casa de de la Cadena Ser que es el Banco Santander a través de Felipe esa portado muy bien aparte de otros pero es verdad ha sido Un besito total con niño con Ortí ha habido muchísima gente la verdad que muy

Voz 1991 01:45 estoy muy contento muy feliz y un todo muy muy contento un hay que decir que el acto vendíais para fomentar el deporte en Guinea como hemos dicho Iker no se pedía la gente nada simplemente que era entrada gratuita que fuesen que sí podían ese tenían la posibilidad de llevar una pelota unas botas de fútbol pues que lo llevasen y que en un momento determinado lanzase en el campo ahí pues ya entre todos los que estabais de la organización y todos los que ibais a participar en el partido lo recogía is pero que no había obligación que simplemente había que ir generó el buen ambiente sobre todo pasan un buen rato no

Voz 0282 02:15 claro que era lo mejor idea aunque quiere ajeno siempre me tuve una bota debajo de de sopa e Ito esa final del partido pero no estaba obligado a nadie a nada sana si tú quieres si tienes un balón lo dona Si no vas a ver el partido ha pasado de la gente a rostros conocidos te lo pasas bien el más con la familia que aquí corredor que hay mucha gente entre comercial luego el campo yo era así un momento muy bonito los balones le ser tirado un las personas de las cajas y fue la verdad es que muchos medios de comunicación muchos medios de comunicación la verdad Yago se han portado y togas hacérselo a todos los MIR de comunicación con la verdad que muy bonito todo oí no sé yo creo que la gente sale muy contenta el del banco ha dicho a Kirkuk para para el año que viene y les he dicho pero bueno es algo

Voz 1991 03:09 para algo se montará toro y torero

Voz 0282 03:11 muy todo Yago por hacer el viaje vamos a una exposición de Paco Santander con todas estas casas que sale el día veintiocho a través de la Fundación Martínez hermanos se encarga de hacer vamos a repartir entre pata hay Malabo de cajas ahora después de enero en cada una del Banco Santander que son diez mil ciento veintitrés euros como la cuenta Santander vamos a hacer unas compras en el decálogo que su patrocinado si me permites mucho Madrid casi otro patrocinador que nos han donado mil euros a cada uno pero lo hemos dicho que vamos a hacer un retorno entonces vamos a hacer unas compras con Ricardinho con Ortiz y con patrocinios para comprar material vivo con ese dinero para que la gente lo sepa desató muy transparente que si no se toma la donación a la Fundación Martínez pero que luego a su vez haber unas compras es la mitad del dinero por una tienda y la mitad

Voz 1991 04:04 para otros buenísimo toda la gente que colabore todos los patrocinadores se involucren evidentemente que hay que mencionar los hay que agradecérselo en este proyecto en el que sigue creciendo sigue Benjamín ayudando a a su país a su gente como tiene que ser lógicamente y aquí de alguna forma pues también nos implicamos Ken que te ha sorprendido de los que han estado ahí que no había visto jugar a buen nivel los paquetes lo dejamos al final

Voz 0282 04:29 arte una primicia primer bueno parte Ricardinho que era un auténticos

Voz 1991 04:33 esto no era el mejor jugador del mundo

Voz 1 04:38 a usted le acaban de comprar otra vez sí señor X Balón de Oro

Voz 0282 04:44 sí además estoy con el aquí vamos no ver ha comentado me apellido oí

Voz 1991 04:49 a una pregunta le pregunta qué siente con este décimo Balón de Oro ya nos dejas un título ahora hay hombres

Voz 0282 04:54 ahora está metido adicta

Voz 1991 05:00 bueno sino que tiene el juzgado trastos esto estos esto Balón de Oro que queda

Voz 0282 05:04 a Juan Luis Cano Willy vele sí sí Juan Luis Cano el campo también que una vía más es que había mucho gol del Alcorcón

Voz 1991 05:17 pero por supuesto tal Christian

Voz 0282 05:19 mujeres son muy verse también muy bonito

Voz 1 05:22 ahí sí que me pilló macho Ice

Voz 0282 05:26 sea que yo soy madre de leer libros

Voz 1991 05:29 a palos no lo toco

Voz 0282 05:32 vale vítores la que estuvo en el Valladolid

Voz 1991 05:34 dice están bueno Ivonne Reyes que iban Reyes que te la ha jugado

Voz 0282 05:38 igual los vivos Reyes no aparecido vaya hombre pero bueno me dijo que iba a abrir ya último ahora

Voz 1991 05:44 cago en la leche Ivonne Ivonne que sepas estés donde estés que llegara este mensaje Nos debes una que lo sepas Ivonne Nos debes una sí

Voz 0282 05:53 otro mundo esperándola y digo yo ya lo he dicho que sí que calle Pilar mucho pero qué le vamos a hacer

Voz 1991 06:00 ha sido nadie lo importante lo importante esté quién esté lo importante es que la gente siga o acudiendo a estos actos siga participando siga respondiendo y lo seguiremos haciendo ya sabes que todo lo que tú hagas nosotros estaremos aquí para ayudarte

Voz 0282 06:17 mira yo te digo una cosa ya sea tenemos que sentirnos orgullosos de todas las personas que yo conozco pero España en general todos los partidos benéficos en toda España la gente es muy solidario en España Yago muy solidario de verdad para el tema de alimentación para el tema de donaciones pudierais pues hay gente que han traído Martín balones no cuenta porque son son valores que tienen ellos así que ya lo utilizan ignorando donado y están muy vivos usted misma gente muchísimas y de corta eh

Voz 1991 06:49 os nada Benji enhorabuena y ahora a disfrutar lo que seguro que lo vas a celebrar

Voz 0282 06:53 por la noche un ratito no yo tengo mi jefe del juez

Voz 1991 07:01 pues a disfrutar del fin de año vendió un abrazo muy fuerte Ruiz y en ese acto ha estado nuestro compañero Toni López que ha estado charlando un rato con los capitanes con Ortiz y con Ricardinho

Voz 2 07:15 bueno ya has hallado dando come bueno estoy con los otros dos protagonistas desde partidos heredero con regalitos