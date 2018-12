Cristina Gutiérrez: "El objetivo es hacer un resultado bueno, entre los 25 primeros"

Voz 1991 00:00 vamos con el Rally Dakar ya sabéis la la prueba de motor más dura del del mundo que arranca en nada en unos días porque el día seis ya tenemos en marcha la competición Ponseti qué tal muy buenas

Voz 1025 00:11 qué tal estás feliz madrugada Yago todo bien preparado ya

Voz 1991 00:15 su fenomenal ya pues practiqué mira el último Carrusel del año es decir que después de lo de hoy mañana tenemos el especial Campanadas ya el día uno con el especial gazapos ya estaremos en el dos mil diecinueve no sabemos en qué condiciones pero el día mostrarme técnicamente

Voz 1025 00:27 es casi cerrando la puerta de la casa

Voz 1991 00:29 casi estoy casi bueno cerrando la puerta del año pero el día uno voy a estar por aquí estoy hay menos campeón que te iba a decir que repetimos escaño enviada especial en el Dakar no

Voz 1025 00:39 sí señor ya sabes que a la Cadena SER como siempre no ha invertido mucho en nosotros entonces seguiremos haciendo el Dakar desde la cocina Fernando Alves si yo ibamos a tener a Chris a la mejor entre las mejores de enviada especial ella dice que va a correr eso pero realmente va para cubrir para nosotros a ella va camuflada realmente lo que hace es trabajar para la SER cuando puede cuando le dejan Cristina Gutiérrez qué tal muy buenas

Voz 1 01:05 buenas qué tal está es no es tan rápido

Voz 1991 01:08 con sino es poco duro en el Dakar encima tienes que aguantar a Ponseti que es peor que más duro

Voz 2 01:15 lo bueno es que estamos a muchas otras

Voz 1991 01:20 pero vamos que nos vas a un poquito para vamos repetir lo del año pasado no hacer un poquito el Diario de a bordo de lo que te va sucediendo cada día como va siendo la la competición no

Voz 1 01:30 si es jugar el año pasado se vive de hablaros desde allí iría a día cuando podía porque cuando dormir pues no me daba tiempo a sus vídeos pero os aseguro que este año va a ver todas las etapas con ese seguro

Voz 2 01:45 no nos que agravó ahora queda grabado

Voz 1991 01:50 ya sabes que todo lo que queda grabado puede ser utilizado en tu contra sí

Voz 2 01:53 sí

Voz 1991 01:56 cree que estas todavía en Burgos no en casa

Voz 1 01:58 sí bueno estamos ultimando ya los detallito pasaré aquí la noche vieja ahí nada ya el día uno por la madrugada ya estamos volando para Perú

Voz 1991 02:08 lo que llegas el día dos las cinco diitas antes para aclimatarse bien

Voz 1 02:13 sí vamos un poquito antes porque en realidad las cuatro empiezan los dos visitas ahí tranquilos no me gusta estar pues para visitar algo no ya que lo veo no

Voz 1991 02:25 pues sí pues sí no además es maravilloso es lo puedes ver Stahl yo tengo la suerte de haber estado en Lima y luego de haber ido a a Cuzco Machu Picchu Machu Picchu no sé si da tiempo a verlo pero sí puedes ir pues cuando termines sea cuando termines y si te puedes quedar no te lo digo en serio bueno no estás muy hecha polvo que igual igual esto

Voz 2 02:43 son buenas pero también al Machu Picchu te suben en autobús quiero decir que no tienes que subir andando

Voz 1 02:48 ya es la Cadena SER se corta invitado eso sí

Voz 1025 02:54 que estoy Shetty Ponseti se encarga de todo tengo amigos peruanos ahí que te pasarán a buscar de dónde pero

Voz 2 03:00 sí

Voz 1991 03:03 en estos días que haces terminas de de mirar cosas operaciones desconectar quiero decir dice me me me voy a hartar ya de coche dices voy a estar tranquila o todavía estás verificando cosas

Voz 1 03:15 mira intento desconectar al máximo porque llevamos de trabajo Rafa Military todo es un montón pero sí que es verdad que es posible sí porque siempre faltan cosas de un lado a otro entonces horas no hay ahí entremedias de vivienda la Navidad pero también viviendo Jean pero supongo

Voz 1991 03:36 en dos mil diecisiete fuiste la primera española en terminar la categoría de coches en el dos mil dieciocho fuiste trigésimo octava para dos mil diecinueve te han dado un coche mejor cuál es el objetivo

Voz 1 03:48 pues bien siempre he visto que tienen un poquito de suerte con este coche pues me encantaría poder hacerlo resultado ya bueno que para mí físico primeros hay hipotecas los hablar todos los incas se sí

Voz 2 04:07 vaya

Voz 1025 04:08 has este año Yago te te voy a decir una cosa la gran novedad porque la gente pensar no dando la gran novedad es que este año ya no va a dormir entiéndase lleva un motor home por primera vez en su vida va a poder tener un mínimo espacio donde dormir incluso a luchar desde cuándo

Voz 1991 04:25 Tito comodidad que viene bien

Voz 1 04:27 bueno eso no sabe eso has sido requisito número uno y hable con sonido ya les dije por favor dejar autocaravana por favor y al final pues la me la cedió es como nuestra casa pero aparte nuestra casa es como nuestro pequeño cubículo donde haya hacemos todo rápido estamos nos vestimos todo lo más que podemos así descansamos

Voz 1991 04:48 no no ya en el Dakar Nos consta que un bañito de estos de una hora no da tiempo nadie osaba es que no tenemos clarísimo

Voz 1 04:54 sí sí con más de cinco minutos ya

Voz 1991 04:58 no es lo único nuevo porque también cambias de copiloto no qué tal ha sido la adaptación

Voz 1 05:02 sí bueno la historia fue que Gabi el chico el año pasado conmigo pues selección junio y nos ha recuperado a tiempo oí tuvimos que buscaron sustituto Pablo que es un amigo mío de toda la vida que ha corrido conmigo y que es mecánico el juego es mecánico y lo estima acompañada de mecánico así que nada este año viene de copiloto y te cambian un poco los papeles así que

Voz 1025 05:23 navegar que navega por qué ser mecánico vale pero es navegar qué tal le va

Voz 1 05:27 bueno pues esto mismo estábamos entrenando oí bien creo que lo va a hacer muy bien a todos eh ya verás

Voz 1991 05:34 cómo es como es el recorrido este año es es más duro que el del año pasado

Voz 1 05:39 pues mira yo después de haber vivido lo que espero que así hasta el año pasado por favor pero bueno así que pinta bastante complicado porque son muchos kilos menos cierto España pasado pero son más kilómetros Arena con lo cual el tiempo que vamos a estar dentro del coche pues se es bastante más entonces será dos era difícil lo que pasa con el coche pues a ver si logramos hacerlo antes

Voz 1991 06:02 sí porque los tres cuatro últimos días del año pasado como lo recuerdas las pasa canutas

Voz 1 06:07 si una mujer no me incierta porque ya me imagínate ya

Voz 2 06:12 sería lo veo muertos no no no no han dicho

Voz 1025 06:17 el sexto sentido M me iba a reír porque me sorprendía

Voz 2 06:19 lo digo joder que no es ninguna coña claros menos

Voz 1 06:22 no entre la fatiga yo ya no sabía ni que tomar para estar desierta osa estaba eso so y entre que el copiloto también a fuego la cabeza ahí a mí también no sé si no logramos sobrevivir a esto pero pero siempre a peligroso

Voz 1025 06:37 oye sólo te voy a hacer una petición como todos pero es buena por favor creo que Tita hacen del arranque las justas porque damos del volcán

Voz 2 06:51 claro que a partir de ahí me probado una en mi vida ya que pasar bien

Voz 1991 06:58 hasta con una voltereta o que si si es que

Voz 2 07:01 voy a dar un poco ahí desde el minuto uno uno la primera Clavijo está la mía puro

Voz 1 07:08 dije no marca el Mitsubishi de

Voz 2 07:11 he como queda bien

Voz 1 07:14 bien bien logramos sobrevivir

Voz 2 07:17 vale vale dinero y yo más tranquilo que

Voz 1991 07:21 me da tiempo a interactuar con otros pilotos quiero decir sabemos que que el Dakar ya ya cuando estaba en la edición de África es es un es una prueba muy solidarias a quiero decir si tú encuentras alguien con problemas quiero decir graves Islam pincha una rueda que cambie no pero si alguien ha tenido algún tipo de problema osado quiero decir que es un rally en el que la gente sabes que te va a socorrer si lo necesitas da tiempo era actuar con tanto que tenéis que hacer yo qué sé el charlar cinco minutos con Carlos Sainz no no lo sé cómo es la relación con los otros pilotos

Voz 1 07:52 bueno yo creo que hay que diferenciar las dos categorías así muy importantes y los pilotos oficiales de marcas muy gordas como son mi mi como es pues Toyota entonces eso es juegan otra liga entonces a esto es se nada salen a dormidos cuando todas

Voz 1025 08:11 molesta entonces claro

Voz 1 08:13 mortales y que cuando tiene cualquier problema pues nos paramos luego pues cuando comemos nos encontramos ahí comiendo lo más rápido que podemos decir que estamos sí que te da tiempo pero vamos que yo te digo que tú

Voz 1991 08:25 a sacarlos les tocas la tienda aunque él está ahí descansan de tú lo dices oye que tengo un par de consultas tal atiende sin problema

Voz 1025 08:31 vamos seguro

Voz 2 08:36 el eh

Voz 1991 08:39 daño por lo que nos han comentado ayer estuvimos hablando con Gerard Farrés que va a participar en la categoría de de boogie estuvo once ediciones anteriormente en moto ha cambiado sino dice este año nos han dicho nos vamos a comer de unas para aburrir este años dunha dunha dunha eh

Voz 1 08:58 sí sí sí bueno y ellos lo tienen en ese sentido el ex beneficios del tema de las dunas porque son coches que tú les ves y mientras tú te estás buscando la vía para subir ellos dicen

Voz 1025 09:08 sí

Voz 1 09:09 yo soy Rubén tal cual y nosotros pues nos tenemos que buscaron quitamos sabida es un terreno que no nos beneficia mucho a los cuatro por cuatro pero que lo bueno que tenemos es que a nivel de coches aguante solemos tener bastante más no más ritmo no carga yendo más rápido no entonces no se estará ahí ahí unas previsibles

Voz 1025 09:29 has entrenado dudas has estamos haciendo algo o no

Voz 2 09:32 está Marruecos ya me conocen allí de pesa un coche que no charlas ya está la que viene aquí ha montado que cuantas ediciones llevas tú

Voz 1 09:43 pues mira estaba ya es la tercera una tercera estoy todavía unas abatir ya

Voz 1991 09:46 ayer con Gerard precisamente decíamos es decía mírame caído me han operado más de veinte veces he tenido lesiones de todo tipo me he cambiado los coches porque ya su padre digamos lo veo desde otra perspectiva en el que tengo menos peligro en el coche que la moto que es cierto evidentemente pero que tiene este puñetero el Dakar que a todo el mundo engancha y que le hace ir once veces quince veinte las que sea hice las paso canutas

Voz 2 10:11 le mira esta que el año pasado alucinaba y bueno vamos

Voz 1991 10:14 por muchas más no tengo ninguna duda pero gran

Voz 2 10:17 sí pero es que luego pero que lo pasa

Voz 1991 10:19 baste tan mal que dices el vuelvo

Voz 1 10:22 pues mira yo el primer año que fui no sería muy bien idioma bueno a ver qué me pasa porque igual mí me apetece repetir nunca más pero no se tiene algo de especial que lo hace como inigualable no es hay ninguna carrera o pruebas de cualquier tipo de deporte que que se asemeje y luego yo creo que es la superación que vas haciendo todos los días es superar pues muchísimos problemas yo he madurado Monzón con esto con este con estas pruebas yo creo que eso en general el cómputo global lo quería hacerse cien lo que te hace repetir o que sufra es poco perro

Voz 1025 10:56 mira yo yo que la conocía antes Se ha madurado muchísimo esa chica donde vamos

Voz 2 10:59 con igual que ese es el jugador que hacemos del Dakar desde el nivel de Maduro desde que tiene

Voz 1991 11:10 necesita siete la Cars Vara ha

Voz 1025 11:13 un poquito o Olli de comida que porque no una chica como tú de Burgos Nos llevaremos unas morcillas llevarme

Voz 1 11:20 pues todo la caravana parece Booker de comida de mi tierra he metido en todo osea que que podría

Voz 2 11:27 me da tiempo

Voz 1 11:29 pues espero que dé tiempo a mí no me lo meto como se Emma tiros no sé

Voz 2 11:35 por fin ya imbatidos

Voz 1 11:37 si te has tenido que te lo juro que hace Marcilla de todos los formatos posibilidades eh que te diga

Voz 1025 11:44 sí es verdad chocolate negro de morcilla una Mínguez rápido

Voz 2 11:48 una mujer como tú de Burgos no puedo defender el batido de de morcilla no me fastidies era un cocido te lo compró pero hombre caro tú la morcilla la tienes que comer sea como sea

Voz 1991 12:04 hoy acabo Cristina que te dice la familia cuando te vas a este tipo de de aventuras el más lejos en la Carlo lo decimos siempre lo acaba de decir yo hace nada hace unos minutos la pro más dura del mundo

Voz 1 12:15 qué te mira Mi Familia ya está dentro de de la calle para ellos lo viven incluso más que yo y lo vivieron pues tan profundamente que van igual o más ilusionados que yo entonces para mí es un honor y un orgullo que estén así no porque al final siempre su apoyo entonces nada están igual locos Quillo y ya topes otra que bien me lo dicen eh

Voz 1025 12:39 el tu hermano además la la la persigue una cámara permanentemente muchas de las imágenes que podemos de Cristina son de tu hermano verdad

Voz 1 12:48 sí sí sí la como hace un par de años esa carrera de Audiovisual y Periodismo y estoy haciendo las mejores prácticas posibles Bailly les tengo sin comer y sin beber casi pero vamos al final lo hace bien Mi está muy bien calcinadas a tu hermano no entonces está

Voz 1991 13:05 pues sí sobre todo ese le tienes que mandar a freír puñetas

Voz 2 13:07 también

Voz 1991 13:10 si estás tocando la moral todo es oncóloga no

Voz 1 13:13 sí sí sí ha desde hace tres años ya acabe el más hay ando compaginarlo todo que ya no es decir veo arena o diez

Voz 1025 13:22 si te has estado por África por ahí verdad eso está haciendo algo súper bonito

Voz 1 13:29 sí sí estuve no gana haciendo una cooperación esta ONG hay una súper bien ahí tratando con con niños de un dedo natos y estuvimos diez días intensos que aportaron muchísimo también no sea que hemos tenido

Voz 1991 13:44 bueno además por participar en ese tipo de de proyectos que están fenomenal y muchas veces simplemente porque no lo sabemos porque nos entrenamos pero no le damos la la bola que que merecen y y la verdad es que aquí tanto en Carrusel como en el Larguero Nos gusta nos gusta hablar de de este tipo de de cosas nosotros las iniciativa las solidarias y creo que la única manera que podemos hacer para ayudar es dándole voz con lo cual siempre que podemos lo lo hacemos su saque tú Si vuelves a participar en alguna cosa de estas lo dices a Ponseti los charlamos y lo hablamos sin ningún tipo

Voz 1 14:15 esto es decir

Voz 1991 14:17 mira que del ojo pues nada Cristina que te seguimos vamos a estar pendiente de tus vídeos y un día por lo que sea no puedes manda a freír puñetas a Ponseti

Voz 2 14:26 qué es lo primero es lo primero

Voz 1991 14:33 sobre todo que llegues y que cumplan los objetivos vale

Voz 2 14:37 Juan muchísimas gracias y espero la vuelta kazajos buenas cosas fenomenal un beso Cristina que vaya todo beso sale les

Voz 1025 14:44 el batido de morcilla lo pata ha sido no

Voz 2 14:47 no

Voz 1991 14:50 por y nada se va a Cristina el día uno van a ir oteando los los españoles para ya lo ayer hablamos con como digo en Gerard Farrés que nos decía que se iba el día tres vamos que después de Año Nuevo de Año Nuevo Si semana e hiriendo todos ya

Voz 1025 15:02 todos todos ya a partir del seis esto empieza Hay no no va ser fácil le yo creo que este año el año pasado ya vimos que Perú tenía muy mala idea me temo que este año bastante del que currar pero como locos bueno es el sabor de ese Dakar de de otra época cuando por ejemplo pasaba por las dunas de Libia veíamos las imágenes de la gente enganchada o en el tener el mismo que veíamos ahí los coches súper metido yo creo que buscando un poco con toda esa zona de Perú precisamente eso no era hacer un Dakar muy duro ya el año pasado insisto es el principio de VUE durísimo

Voz 1991 15:39 gracias un abrazo un abrazo feliz madrugada Fame