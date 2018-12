Carrusel último tramo (30/12/2018): Despedimos el año hablando con Yohanna Alonso y Cristina Gutiérrez

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo

como se nota Pablo qué día treinta Hay que hay mucho que ya no vienen mañana a currar es mañana día treinta y uno tenemos el especial Campanadas el día uno vamos a estar unos cuantos por aquí que tenemos el especial gazapos se llevamos unos cuantos días calle hay gente que ya no va preguntando hoy este año no hay gazapos que pasa este año no hay no vamos a poder escuchar los gazapos del dos mil dieciocho pues si si lo vais a poder escucharlo va a ser el día uno de enero yo creo que es el mejor día porque después de la fiesta el día treinta y uno estarás en casa cansado igual con algo de resaca quita no apetece hacer mucho pues mira os a os ofrecemos un menú que yo creo es fantástico que son los gazapos reírte una hora más o menos una hora que lo Palace tenemos material para una hora más o menos hemos dejado buenas y no lo hemos currado durante este dos mil dieciocho para dejaros buen material el el día uno luego además haremos la la agenda del dos mil diecinueve todo lo que tenemos el deporte en el dos mil diecinueve por delante así que lo dicho hoy tenemos el último programa de El día de perdón del dos mil dieciocho el día uno ya empezaremos el dos mil diecinueve como digo con los gazapos ICO la agenda del dos mil diecinueve pero antes os cuento El con el resto de cosas que nos ha dejado el día de hoy día treinta

Voz 1991 01:36 ejemplo que el Barcelona ha emitido un comunicado en el

Voz 2 01:38 que niega que haya cerrado cualquier tipo de acuerdo con el jugador del Paris Saint Germain rabioso el conjunto catalán además asegura que no ha incumplido ninguna normativa referente a un posible fichaje del jugador francés y que los únicos contactos que han mantenido con rabia fueron el pasado mes de agosto y hace una la semana Ike en ambos casos los contactos se produjeron con los responsables deportivos del París Saint Germaine para mostrar el interés del Barcelona por hacerse con los servicios del jugador vamos a ver si esos contactos e se hace en realidad porque a mí me da que un comunicado sin venir realmente a cuento un treinta de diciembre es porque va a haber novedades movimiento en cuanto empiece el mes de enero vamos a tardar poco tiempo enterarnos porque no quedan eh un día para empezar el dos mil diecinueve con lo cual eh vamos a salir pronto de la vida además hablado o han hablado con los compañeros de Mediaset eh han hablado con Isco lo han encontrado en la estación de de Madrid e al volver de Málaga donde ha pasado en Nochebuena hay Navidad han charlado con él le han preguntado por su futuro le han dicho sí sin incluso si es posible que en este mercado de invierno cambiase de aires ha dicho

Voz 3 02:54 ha somos feliz todo iba sigue el el Madrid no dice que el Madrid por su puesto la la mucho

Voz 2 03:01 pues eso es lo que hice Isco e por supuesto que está contento en Madrid y que lo que quieres ganar muchos títulos eh me imagino que es más verdad lo segundo que lo primero que está contento no creo que está muy contento por lo menos contento del todo y que quiere ganar muchos títulos de eso no tengo ninguna duda fuera de España sin fútbol ya sabes en nuestro país hemos tenido jornada de Liga en Inglaterra vigésima jornada en la Premier y lo más destacado el triunfo de el City uno tres contra el Southampton con goles de Agüero además Woo gol Espanyol gol de Silva y otro en propia puerta ha ganado también el Chelsea cero uno al Crystal Palace con gol de cante y ha vuelto a ganar el Manchester United es curioso e cuatro uno al baremo con dos goles de Pogba es curioso poles de Pogba otro de raso por el último de Lukaku es el tercer triunfo consecutivo de United tras la salida de Mourinho con un balance además de doce goles a favor y tres en contra ha metido más goles Pogba estos tres partidos en toda la la era que ha tenido con con Mourinho imagino que serán una cuestión de de motivación así que la clasificación en la Premier acaba con el Liverpool como líder cincuenta y cuatro puntos el City es segundo con cuarenta y siete el Tottenham tercero con cuarenta y cinco el Chelsea es cuarto con cuarenta y tres el Arsenal quinto con XXXVIII sexto aparece ya el United un poquito más recuperado pero ahora mismo está con treinta y cinco puntos a diecinueve debe de Liverpool y a ocho de la Champions es decir que igual le pesa al Manchester United los puntos que ha perdido en el arranque de temporada con Mourinho al frente en baloncesto partidos de la Liga Endesa ACB donde el partido de la jornada ha sido el que le ha ganado el Real Madrid al Baskonia en Vitoria setenta y cuatro noventa y uno han sido muy superiores los de Pablo Laso que al final han llevado la victoria además Murcia setenta y tres Juventus setenta y dos grancanaria setenta y cuatro Burgos ochenta y uno y el Breogán la ganado al Fuenlabrada después de dos prórrogas el partido ha sido en Madrid en el que hemos visto a Paco Cruz meter una canasta desde más allá al centro del campo para forzar lo que era su momento la segunda prórroga que ha sido espectacular la la canasta que ha metido cuando parecía que se había acabado ya el encuentro con ocho centésimas al final pues acogida elabora ha dicho tacada para dentro is han ido a la a la segunda prórroga aunque al final se ha llevado el conjunto gallego el el triunfo en el mundo del motor ya sabéis que el día seis arranca al rally data

Voz 1991 05:18 el Dakar que estos días estamos hablando con

Voz 2 05:21 algunos de los pilotos españoles ayer tuvimos protagonista hoy también vamos a hablar con Cristina Gutiérrez la primera española en haber terminado en categoría de coches la primera española en haber terminado un Dakar en categoría de coches y que este año le han dado un coche mejor un coche oficial y que va a tener más opciones de hacer algo importante así que nada en rato estamos con ella las doce y treinta hay perdona y Telecinco a las doce Hi5 contado todo

Voz 4 05:45 estamos eh

Voz 1 05:48 a ver

Voz 4 05:51 eh

Voz 1 06:11 la primera conexión del día de hoy no lleva a Barcelona Raúl González qué tal muy buenas qué tal comunicado del

Voz 2 06:19 Barça para decir que que ellos no han ido por la espalda por rabiosa

Voz 6 06:23 que no tiene ningún acuerdo con el jugador francés el Barça saca usted abandonar ese comunicado para desmentir básicamente de las informaciones publicadas en Francia donde decían que el club azulgrana qué raro yo te había llegado a un acuerdo el Barça siempre lo niega tajantemente lo hace ya algo para protegerse y evitar así que se relacione la operación de rabiosa con el incumplimiento de la normativa de la FIFA esa que dice que primero hay que llegar a un acuerdo con el club antes que con el jugador el Barça reconoce algo que era un secreto a voces que han negociado con el París Saint Germain que tuvo reuniones en el pasado verano una reunión en esta última semana pero lo que dice el texto publicado es que no hay acuerdo alguno con la recorremos Yago que el francés acaba contrato en junio así que a partir del uno de enero será libre para negociar con quien quiera para la próxima temporada y como venimos contando aquí en la Cadena Ser el objetivo Barça para el verano ahora mismo no se plantean pinchada rabiosa porque habría que pagarle una compensación al París Saint Germain el objetivo del Barça es que llegue en verano gratis pero ya sabes cómo funciona esto Yago así que en los próximos días seguramente va a haber novedades pero repetimos la idea de Adrian rabioso llegue el próximo Béjar volverá

Voz 7 07:25 Jiménez qué tal muy buenas muy buenas noches

Voz 8 07:27 lo dicen todo igualmente a tía que

Voz 1991 07:30 te devuelve todo esto el comunicado este que no sé si vienen esto a cuento

Voz 8 07:34 pues yo me me sorprende bastante el comunicado y me sorprende todo lo que lo que está llevándose a alrededor de este legado porque ha explicado no hay que el el Barcelona ha reaccionado de pues el comunicado y en base a unas declaraciones que hizo entero Enrique el secretario técnicos del del mes entraría en Montecarlo el pasado diecinueve de diciembre hayan tardado once días

Voz 7 07:56 redactaron si es que salgo

Voz 8 07:59 ya no vamos ni que lo hubieran hecho en letras góticas

Voz 7 08:02 bien te digo eh pero hija decía que si fuese así lo habríamos entendido o por otro

Voz 8 08:09 claro claro pero pero es mucho tremendo y además que aparte de juegos lo explicaba Raúl lo autoprotección por si pasaba

Voz 7 08:20 claro pero vamos también ese derecho

Voz 8 08:22 la es que el Padrissa Jermaine que de no le quedaban dos años de contrato se que ahora de que toques a un jugador

Voz 1991 08:29 sí a mí me suena aquello de de excusatio non petita acusa que manifesta tiene una pinta nada pero vamos yo digo que leyendo un poco esto igual me equivoco pero a mí me da que lo hacen oficial

Voz 8 08:43 pues no no no sabría qué decir te porque yo creo que la la el Barcelona yo creo que está jugando un poco al despiste con rabiosos y que yo que decisión y no que yo creo que la caja del Barça este para poder afrontar dos dos porque una cosa es que venga gratis pero tampoco es gratis no lo aclara tiene una prima de diez

Voz 6 09:05 millones de euros más un sueldo que se va

Voz 8 09:07 a poner eh que que por una parte también rompería un poco el el equilibrio salarial de la plantilla del Barça cuando por ejemplo tiene una renovación me parece bastante más importante que las piezas de Jordi Alba que está totalmente parada entonces me parece que aquí hay una parte que iba a los técnicos sí gente de todo el tú les gusta más John

Voz 7 09:30 entonces la idea

Voz 8 09:32 yo estoy de acuerdo con lo que explicaba Raúl de de Barcelona de decir todo lo que ha aguardado hasta hasta el mes de hasta el mes de junio

Voz 1991 09:40 sí ya pero Santi es que esto significa que el jugador no juegue ni un minuto de aquí a junio porque está parado apartado en el Paris Saint Germaine estén o no les dejan entrar ni en el vestuario

Voz 8 09:50 exacto exacto es que no es el día de partidos no les deja veinte el vestuario la situación del pero además que que que también aquí se puede hacer otra se puede hacer otra otra otra otra visión no todos los loteros normalmente el avión que esos traslados a que me parece a mí que me parece un jugador que bastante conflictivo que ya se se plantó te deseamos que con Unai Emery se tanto porque dijo que no quería jugar de mediocentro tenía tiene que llegar aquí va a ser muy un relevo a un tiempo de Busquets pero es el dice quiere jugar de interior tanto

Voz 6 10:23 me parece todo bastante bastante complicado

Voz 1991 10:25 yo es que para esto siempre pongo el mismo ejemplo Santi ya sé que no es políticamente correcto pero siempre pongo el mismo ejemplo pero yo no me fiaría de un de un jugador que deja tirado a su equipo va a venirse conmigo estos como el novio o la novia que que deja su pareja para estar contigo y luego querer dice que no te lo va a Cerati para estar con otro esa quiero decir es que es de poco fiar un tío que dice no me declaró en rebeldía o ahora no juego y tal porque quiero mañana claro

Voz 8 10:50 por este jugador con veintitrés veinticuatro horas de que tiene un historial de de de pollos por lo que él me explican los compañeros de Francia periodistas que tratan con él y me dicen que el padre de Neymar no es nada comparado con la madre de rabia

Voz 7 11:08 arrea eso son palabras mayores eh que tú

Voz 6 11:14 pues Dante vamos te dice

Voz 1991 11:17 de la Historia claro lo el el otro asunto es lo que tu dices claro el Barça necesita realmente arrabio rabieta estaría dispuesto a esperar al Barça hasta junio es que claro es que complicada la operación ahora mismo eh

Voz 8 11:29 que no además la la llegada de radio un jugador interior tapas claramente la progresión de Carla sale por ejemplo

Voz 7 11:37 sí sí

Voz 8 11:39 hay una cosa es que todo el mundo vea que suelen quiere yo les va a ser un jugador maravilloso que es mucho más joven que tiene un registro defensivo que el avión no tiene que el avión antes es un jugador muy bueno con la pelota pero digamos que no es un ejemplo de sacrificio y el trabajo defensivo y así muy pinturero muy alto muy delgado

Voz 7 11:59 tú si se te iba a decir

Voz 1991 12:06 crees que se va a hacer lo de reabierto es decir sensaciones ya propia información que tengas crees que se va a hacer es decir que van a cometer el el fichaje de rabiosos no

Voz 8 12:14 creo que todo esto en absoluto que no sé nada

Voz 7 12:16 bueno

Voz 8 12:17 que creo que es un pálpito hablando pues no sé cómo

Voz 1991 12:21 esa acción que tiene ese como si es como sensación

Voz 8 12:24 con porque normalmente cuando hay estos líos y yo creo que esto va a ser lo que en Barcelona un poco más viejo ya llevamos hacer un Koke o

Voz 1291 12:34 más bien al novillero

Voz 1991 12:37 el resto bastante tiene el Barça además Santiago ahora desvele Jamal están le está metiendo en vereda de poquito a poco

Voz 8 12:44 claro siete juega a la play tal y se igual puede hacer partidas

Voz 1991 12:47 es el Fornet está causando estragos las plantillas y al final lo hará a pedir el otro día comentábamos en la redacción al final lo han a pedir los entrenadores a los jugadores salid salid por la noche por favor salid

Voz 7 12:59 no os quedéis en casos de ante esto es largo

Voz 1991 13:04 bueno Romario de toda manera será otra escuela otra pasta hay otra historia no tiene nada que ver en fin pues nada Sandy y feliz año disfrútalo un abrazo muy fuerte

Voz 8 13:14 un abrazo a todos daño eh

Voz 1991 13:16 en Raúl no sé si nos queda algo más que comentar

Voz 6 13:19 oye el Barça ha vuelto al trabajo Yago Valverde ha convocado a hablar a doble sesión buenas noticias hago esto Sergio Roberto ya es uno más dentro del grupo no así Samuel Umtiti que sigue trabajando al margen ya ha vuelto de Qatar de ese tratamiento conservador para recuperarse de la lesión que sufre en el cartílago de la rodilla pero de momento en Titín no entrena con el grupo y los que no han estado llevamos son Messi Luis Suárez Arturo Vidal Munir Arthur y Malcolm que tienen permiso del Barça para volver el día dos de enero y pasar aquí el fin de año en su país con sus familias

Voz 7 13:49 todo el fin de año en Barna no

Voz 6 13:51 sí yo me quedo en Barcelona ya mañana toca trabajar por la mañana así que no podemos y los abrazos o Argentina como viste estos jugadores

Voz 1991 13:58 aquí estamos aquí estamos lo lo lo lo lo que haga falta la radio no para como decimos siempre la radio no para hasta veinticuatro horas todos los días del año ya que estaremos unos u otros pero aquí estaremos gracias Raúl feliz año hasta luego

Voz 7 14:10 un abrazo Yago feliz año a las doce y catorce minutos

Voz 9 14:14 sí hola buenas noches te llamo

Voz 10 14:16 otro porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en tus así veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por esos diez minutos ni nada claro pero tiene pagado la entrada

Voz 7 14:32 más vergonzoso

Voz 11 14:33 esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que no te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 12 14:48 sí

Voz 14 15:09 hola

Voz 1 15:09 José Palacio qué tal muy buenas Chagoyen acabó el fútbol también en Europa no es toda Europa ya no hay más partido en Inglaterra son los últimos han terminado hasta

Voz 1038 15:19 prácticamente el último día hoy Marbella se van de vacaciones como nosotros

Voz 2 15:23 para lo que digo los que no fútbol en Navidad dan no saque jugaron el día veintiséis ya han jugado hoy día treinta y no pase nada eh sigue como diría Antoni Talavera gente sin corazón gente sin corazón gana los futbolistas a los estadios llenos de chavales con un ambiente fantástico quiero decir es que que todo es negociable todo ese pueda hablar y todo se puede mirar que no pasa nada que dicho hay gente que seguimos trabajando hasta el día treinta y uno bueno no pasa nada seguimos teniendo un corazón de la leche una tradición que funciona

Voz 1 15:53 ese puesto es así Héctor yo especial

Voz 2 15:56 dónde van corazón bueno en el pecho corazón ahí a media no lo bueno que bueno y te hemos hemos tenido tres partidos para completar la esta última jornada del dos mil dieciocho lo más destacado yo creo ha sido la la victoria del del City no

Voz 1038 16:10 pero la segunda posición si hace una jornada premier que ha ido de menos a más porque comenzaba con ese partido en salsas parque entre el Crystal Palace y el Chelsea es un equipo muy metido atrás tumoral de Roy Hodgson que practicamente Hawn ninguna oportunidad Amauri yo salí la mejor noticia en el Palace es que vemos asentado la portería a Vicente Guaita al portero que fuera de del Getafe que parece que ya está contando con la confianza de de Hodgson y así un partido que se ha cerrado al Chelsea que lo ha conseguido desbloquear en un buen lanzamiento desde desde media de estancia de David Luiz que encontraba el desmarque de lo canté canté el francés que hemos visto en las últimas temporadas como mediocentro defensivo practicamente no aparecía en el área ya lleva esta temporada tres goles estaba vertiendo su récord y además dándole mucho desde esa posición de de volante al equipo de Mauricio Sarria y luego ha sido un partido muy cerrados que no salía prácticamente de Suárez el el Palace deja una noticia preocupante para el Chelsea porque se ha lesionado Olivier Giroud parece una lesión seria en el tobillo izquierdo y eso quiere decir que van a tener que recurrirá el mercado de invierno Si es una lesión grave porque él no cuenta casi con Morata Morata jugado lo que no ha podido Olivier Giroud hoy ha jugado apenas diez minutitos y ha tenido que salir así que Si se confirman los peores diagnósticos a lo mejor tienen que hacer esa operación que se viene hablando desde Italia desde Inglaterra a dos bandas que es que Higuaín vaya al Chelsea Morata al al al Milan pero bueno eso ya veremos porque queda todavía mercado de invierno lo mejor la victoria del Manchester City uno tres y volviendo a recuperar sensaciones ante el Southampton es verdad que ha habido un momento de duda en el conjunto de Guardiola porque él ha pasado lo mismo que los dos últimos partidos que era que empezaba ganando ha marcado pronto además gol de David Silva el gol número cincuenta y cuatro en Premier es el segundo español con más goles en la Liga inglesa

Voz 1991 17:57 dicho esto que pila ASO tiene tormentas

Voz 1038 18:00 tienen chocan vivir ahí

Voz 1 18:02 la radio agarrado bien agarrado bien

Voz 1038 18:05 pues agarró bien el balón para poner el cero a uno lo que pasa es que el luego empató rápido Holbein llegaron los minutos de incertidumbre ahí

Voz 1991 18:13 irás y no quita

Voz 1038 18:15 era era dudas en la que tuvo el el equipo de Guardiola porque igual que contra el Palace y contra el Lester también les remontaron una vez que iba ganando pero bueno luego llegaron los goles de Wall produce en propia puerta de el Kun Agüero también que volvía a marcar el argentino para dar calma el equipo de Pep Guardiola que está pensando en el próximo partido ya el próximo partido es el jueves el tres de enero nueve de la noche ese Manchester City Liverpool nos ha sorprendido cuando hemos escuchado en el flanco la BBC que Guardiola ha dicho que

Voz 1 18:45 Der Pool es el mejor equipo del mundo

Voz 14 18:49 eh

Voz 0019 18:50 estamos haciendo bien el problema es que el otro equipo está siendo fantástico quizás el mejor equipo en Europa el mejor del mundo y en mejor forma nosotros lo tenemos que aceptar todo lo que podemos hacer es hacer nuestro trabajo jugar los partidos como hoy como lo hicimos la temporada pasada el anterior después ya veremos no

Voz 1991 19:06 bueno Guardiola poniéndose la piel de cordero también se le da muy bien en estos casos a hacerlo pero es cierto que el Liverpool está intratable ahora mismo en la en la Premier además jugando muy bien al al fútbol sacando los partidos con solvencia se me antoja ya practicamente clave ese partido del día tres entre el primero y el segundo

Voz 1038 19:23 es que si gana el Liverpool si conquista el Etihad eh deja a diez

Voz 1991 19:28 por eso te digo que es un colchón de tres partidos y un punto ya hay un empate quiere decir es decir que el partido importante Guardiola lo sabe iba a meter toda la presión a a los suyos para que sacan salgan a tope en ese partido también ha ganado el Manchester ha ganado cuatro uno al y cosas de la vida ha sido irse eh Mourinho de este equipo

Voz 2 19:49 madre mía parece otro equipo diferente

Voz 1991 19:52 Álvaro de Grado qué tal muy buenas

Voz 15 19:54 hola buenas noches qué tal quién le han hecho a este Lluna

Voz 1991 19:56 de que me lo han cambiado

Voz 15 19:59 pues ha jugado muy bien la verdad ha sido acción reacción tres uno cuatro uno y cinco uno los tres resultados después de Mourinho y hoy han ganado cuatro un albornoz ha jugado muy bien Pogba uno de los señalados por el portugués en las últimas semanas ha marcado dos goles una asistencia ha marcado también gol raso ha marcado Lukaku ha sido un gran parte

Voz 1991 20:18 el Manchester United que he hablado muy bien de él

Voz 15 20:20 yo Solskjaer en rueda de prensa Hypo va también en zona mixta ha tenido unas palabras elogiando mucho a su equipo actual a su entrenador actual pero también dejando un recadito a su anterior entrenador a Mourinho

Voz 7 20:34 a ver si Florentino no

Voz 16 20:36 lo que obviamente es diferente con el antiguo entrenador también ganábamos partidos pero es

Voz 1991 20:42 una manera diferente de jugar yo diría

Voz 16 20:45 que ahora practicamos un fútbol más ofensivo por lo que creamos más ocasiones es cómo tratamos de jugar el entrenador quiere que tuvimos al ataque lo que nosotros hacemos el cartel de prohibido

Voz 1991 20:56 bueno evidentemente de grado esto ha tenido que ser interpretado como un cañonazo directo de Pogba Mourinho

Voz 15 21:02 tal cual tal cual ya sabemos cuál ha sido su relación en estos últimos meses que no era buena que la aquellas imágenes famosas que en el entrenamiento en el tiempo en el que no se hablaban

Voz 1 21:10 no no bueno luso lo decía yo recuerdo otra ocasión en la que Mori

Voz 1991 21:13 yo decía algo poco a quedaba mirando cómo pero como porque a qué viene esto no como sorprendido como le estaba echando la PETA que incluye les tachando la la bronca ahí están nada a a cabo a llegar poco tiempo a hacer nada

Voz 15 21:27 no es uno es uno de los mejores jugadores de la eh k de Solskjaer porque lleva cuatro goles en tres partidos hoy ya te digo ha sido el mejor del encuentro y bueno sea escuchado mucho a la afición de Old Trafford animar hoy mucho cantar eh un gesto al final del partido Carrick en el túnel de vestuarios esperando a Pogba para felicitarle por el partido carry que es eh ahora mismo segundo entrenador del United según entrenador de Solskjaer un gesto bueno que el actual cuerpo técnico pues valora mucho el el fútbol de popa

Voz 1038 21:55 creo que lo de poco datos es es espectacular puede son los cuatro goles en tres partidos con Mourinho eh jugó esta temporada catorce partidos sólo tres goles pero que desde la era Solskjaer además ha dado tres asistencias participar en más de la mitad de los goles que ha marcado con con Ole Gunnar Solskjaer en ese otro Pogba un poco más liberado queremos llegar al área y hoy incluso hasta ahora rozando el hat trick porque han tirado ha hecho un buen tiro al área al palo es vamos tanto por son los que los que marcan este cambio

Voz 1991 22:27 que se dice ahora de grado de de Lynette en en Inglaterra

Voz 15 22:32 bueno que ya está demasiado lejos de la pelea por el título

Voz 1 22:35 así que que bueno que

Voz 15 22:38 quizás habría sido mucho más fácil si estuviera sucedido en verano aunque no se atrevieron hacer este cambio en verano pero que de momento aunque sea temporal lo de Solskjaer pues pinta bien este inicio cierto Cancio tres rivales de menores hackers Phil Cardiff Bournemouth dos dos de estos partidos han sido en casa pero pero bueno ahí están esos signos de mejora

Voz 1991 22:58 por cierto hoy hemos estado viendo imágenes de Solskjaer al que llamaban el asesino con cara de niño porque siempre ha tenido una cara de niño ahora con cuarenta y cinco años el tipo parece que tiene cincuenta y cinco euros a quiero decir que que de joven muy bien pero sólo le han caído años de golpe

Voz 15 23:15 sí sí y además se mueve muy bien también te diré que yo estaba hoy expectante para ver su rueda de prensa para ver qué tal se ante los medios de comunicación Isabel muy bien lanzar el mensaje de pro Manchester United de hablado de Ferguson ha hablado de de que aquí se siente como en casa de que aunque no sabe si todavía va a tener un nivel de entrenador de élite dice que lo importante es que él se siente del United y que ahora mismo aunque no sepa si todavía está considerado como entrenador de elite sabe que si está considerado como en casa mientras esté en el United no sea que me ha gustado se mueve bien ante los medios de comunicación y bueno de momento los resultados le acompañan

Voz 1991 23:47 dónde pasas el fin de año

Voz 15 23:49 en Manchester Amin donde estamos ahora mismo así que nos apoyaremos Nos apoyaremos hacemos doce uvas iguale a las doce Man de Manchester

Voz 1991 23:56 tienes plan para moverte por allí o no

Voz 1 23:58 por supuesto nunca falta yo sé que de grados muy errado mate

Voz 1991 24:03 tomate una pinta mi salud grado un abrazo feliz a la gente

Voz 15 24:06 Heras hasta luego adiós Palacio por qué

Voz 1991 24:09 a dar ha ganado también el Chelsea que se mantiene la parte alta de la tabla ganado en el campo de el Crystal Palace si afianzándose ahí en la

Voz 1038 24:17 cuarta plaza cinco puntos por encima del del Arsenal y sobre todo lo que te contaba con el Golden gol lo canté que está desatado ahora en esa posición un poquito más adelantado y no de pivote defensivo así bueno le va bien al conjunto de Mauricio

Voz 1991 24:29 ya me habías contado el Chelsea no vale vale es que me lo estabas contando ahora digo me suena repetitivo

Voz 1038 24:34 pero no pero no había dicho que le está sacando cinco puntitos al Arsenal y la cuarta plaza parece por ahora asegura

Voz 1991 24:39 te voy a decir una cosa está bonita la Premier me gusta como está la Premier es cierto que al Liverpool es el rival a batir lógicamente en pero hay cuatro cinco equipos con alternativas al Tottenham que te puede ganar cualquier partido el otro día más perdido yo creo Boko bueno en casa por sorpresa tienes metido ahora el United que ha reaccionado un poquito tarde pero que también creo que va a reaccionar iba a estar en la parte alta creo que va a recortar distancia tienes a Citi lógicamente tienes al Arsenal que siempre es un equipo que está el aparte son seis equipos que van a plantear batalla vamos a ver si aguanta el Liverpool ahora mismo es el gran favorito pero a Basile llega la gasolina hasta el final

Voz 1038 25:15 el top six que se dicen Inglaterra del que se habla en Inglaterra de esos seis grandes qué tiene la Premier yo creo dan el nivel para seis seis grandes en cualquier Liga Europea eh aquí por ejemplo en España yo creo que no tenemos seis clubes tan grandes que estén luchando a escénica

Voz 1991 25:31 gracias Palacio un abrazo doce y veinticinco seguimos

Voz 18 25:52 sí

Voz 14 26:03 buenos días Carlas buenos días

Voz 19 26:09 tras veinte tanto en la que primeros

Voz 18 26:17 me ha llamado gorda

Voz 14 26:19 eso sí de buenas a primeras buenos días a nada

Voz 1 28:47 rusa Deportivo hablamos de Basque de la Liga Endesa ACB hoy hemos tenido

Voz 1991 28:55 el partido de la jornada en Vitoria entre el

Voz 1 28:57 Baskonia Yell Real Madrid Kevin Fernández qué tal muy buenas

Voz 1264 29:01 qué tal Yago buenas noches al final creo que Victor

Voz 2 29:03 día muy cómoda del conjunto blanco eh

Voz 1264 29:06 si inesperado porque estaban empatados son dos equipos de Euroliga y la verdad es que le ha ganado por diecisiete puntos pero ha habido momentos donde la llegado a ganar el Madrid por veintiséis así el equipo blanco con cinco jugadores por encima de diez puntos con el foco compacto haciéndoles jugar realmente bien Icon inspiradísimo Santi Yusta quince puntos dieciocho de valoración quién no ha estado sorprendentemente el nivel ha sido el Baskonia trece puntos en los primeros trece minutos nada más una defensa con muchas lagunas mala circulación ataque y únicamente ha estado bien el rebote y eso han pedido una paliza mayor pero fíjate Yago que lo que ha empezado a romper el partido en el primer cuarto diez puntos de Fabián kosher pero sobre todo la intimidación de Walter Tavares catorce puntos diez rebotes veintiuno de valoración el caboverdiano te nuevo ha vuelto a ser uno de los mejores en el partido para el Real Madrid edita varias qué tal

Voz 2 29:58 buenas noches bueno muchísimas felicidades no es fácil ganar donde ganado hoy

Voz 22 30:04 bueno este es un equipo muy duro en el equipo me ha crecido que sabía

Voz 6 30:07 ha dicho pero

Voz 1959 30:10 el concepto que tenemos que hacer es no serio muy bien

Voz 1991 30:14 no bueno creo creo que es un partido que ha visto yo controlado desde el principio practicamente había llegado a tener hasta ventajas de dieciocho puntos yo diría que ha sobrado un cuarto y medio casi al partido

Voz 1959 30:26 anda también nuestra bien no tenemos que estar con mucho porque nos tenemos que fiar porque sabemos que fin equipo que es decir para que nunca va a rendirse y creo que creo que no está claro después concentrados desde el principio hasta final pero sé que no se está haciendo por encima rápido

Voz 1991 30:44 que de alguna forma habéis salido enrabietados picados en un poco con vuestro orgullo tras la derrota Turquía

Voz 1959 30:51 la clave que se desentienden estamos en vende estamos mejora después de un partido después de lo no pasiva concedió que hemos perdido pero los que tienen para mejoras hemos hecho hoy Acciona nada valió los partidos

Voz 1991 31:04 junto a su gran partido veintiuno de valoración y en el que da gusto ver también esa Campazzo eh que cuando se pone a jugar y se pone a mandar es que parece que si hace lo que él quiere

Voz 1959 31:16 claro de lo rápido que sí

Voz 1991 31:20 su visión de juego

Voz 1959 31:22 muy muy difícil pararle con dos está sin pues se

Voz 1991 31:26 también noticia al capitán Felipe Reyes hasta el dos mil veinte renovado con cuarenta castañas Eva está jugando

Voz 1959 31:33 o dos hostias a la nueva todavía dijo que no me dijo que que que ya estaba todavía no ha hecho nada así que las

Voz 8 31:42 es decir no pero esto no ha hecho nada

Voz 1959 31:44 es verdad que cuando de lo haga alterado lo que estoy diciendo tal cual es mirarle y que y que si así que todavía sigue compitiendo y me llena con mucha pelea los emplean

Voz 1991 31:53 sí sí sí tenemos tenemos Felipe para rato no no te preocupes

Voz 8 31:58 me alegro Eric termináis el dos mil dieciocho con él

Voz 1991 32:00 la victoria que es importante y sobre todo porque ayer ganó el Barça perder hoy sería quedarse a dos a dos victorias de diferencia eh

Voz 1959 32:09 claro que sí hemos una Kenteris Fisher y teníamos que salir claro claro

Voz 23 32:15 a ganar obras ha hecho hizo

Voz 1959 32:19 hemos que poder me parece muy grande pero

Voz 23 32:23 comentaba nosotros será de un cero coma Vitoria

Voz 1991 32:27 me quedan dos para terminar vais segundos en la ACB en la liga doméstica vais segundos también en la Euroliga con qué sensaciones en Europa

Voz 1959 32:35 bueno siempre partidos que no escapó por los costes errores muy muy pequeña así que creo que bueno para ninguno de hacemos es parte de deporte pero tenemos que seguir mejorando oí nunca con con con ganas muchas partido

Voz 1991 32:58 acabo Mairena termina este dos mil dieciocho que le pides al dos mil diecinueve al nuevo año

Voz 1959 33:03 pónganos mire mereció deportiva que intentar ganarle ganarlo todo de difícil pero desde que el del ambicioso de cara de estos delante de diera viviendo creo que tiene un equipo para el doy despedir en pos en una pose que que podremos podemos estar ahí muy cerca

Voz 1991 33:22 pues a ver a ver cómo va este dos mil diez

Voz 24 33:25 Tabares enhorabuena por el triunfo de hoy que vaya fenomenal el futuro un abrazo

Voz 1959 33:29 muchas gracias

Voz 1991 33:31 Kevin por completar como está Shengelia

Voz 1264 33:34 tiene ya o muy mala pinta eh te puedo adelantar a esta hora me cuentan que podría tener afectado el ligamento cruzado haya que más a mano

Voz 1 33:42 sí la verdad es que hay que decir

Voz 1264 33:44 también ha sido una acción evidentemente no van a día lesionar primero es una acción temeraria del empacho que se cruza en carrera a toco Shengelia este cae en una mala posición y fíjate que curiosidad que ya es la segunda vez que Campazzo lesiona a Shengelia evidentemente nadie quiera Cerro pero la acciones bastante fea te cuento que el han hecho las primeras exploraciones que temen en el club que tenga afectado el ligamento cruzado aunque eso sí mañanas elevan a hacer pruebas a partir de ahí veremos qué es lo que tiene habrá que esperar hasta mañana pero te digo que pinta mal y que el capitán del Baskonia quizás está uno o más meses sin jugar te digo en cinco segundos que se ha batido el récord de asistencia en un partido de Liga ACB quince mil quinientas cuarenta y cuatro personas en el Buesa Arena que para un aciago vitoriano estará a malherido

Voz 2 34:29 te digo tocamos madera para que Shengelia no tenga nada importante que esté cuanto antes de nuevo en las pistas gracias Kevin feliz año un abrazo déjame felicitó

Voz 1264 34:38 del año en euskera a ver qué te parece bengala le Gabón Soria anchoa tahúr Tevez Riot Hurd ahí te quedas Gürtel

Voz 2 34:45 de río no es

Voz 1264 34:47 eso es lo puedo decir de muchas maneras yo intento billete

Voz 1 34:51 gracias Kevin un abrazo abrazo Yago buenas noches doce XXXV seguimos

Voz 1991 35:56 y esta noche en Carrusel Héctor González qué tal muy buenas

Voz 28 35:59 qué tal muy buenas Yago tenemos que hablar con una campeonas

Voz 1991 36:01 española que no está pasando por su mejor momento pero que seguro que que va a salir adelante con la fuerza que tiene como como demuestra

Voz 2 36:08 era no sólo encima del ring sino también fuera de él porque es campeona del mundo de tai y entre todos además mandando energía positiva esto va a salir

Voz 28 36:17 a ver si en Joana Alonso es la bicampeona del mundo ha ganado en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho este título además no se dedica en exclusiva al deporte es guardia civil ahora destinada en Huelva también tiene su propio espacio en televisión en el canal vamos pero como decías hace diez días a través de Instagram anunció que padecía cáncer desde entonces

Voz 1 36:36 todo el mundo pues ha publicado mensajes de apoyo a Joana aunque ella como dices es la primera persona que sabe

Voz 2 36:41 la convenciendo a los demás que que la superarlo según hola

Voz 1991 36:44 Joana qué tal buenas noches lo primero qué tal estás

Voz 29 36:50 bien estoy muy bien gracias

Voz 1991 36:52 ah y cuando decides el el comunicar que tienes cáncer sobre todo por qué

Voz 30 36:58 pues decidí comunicarlo después de casi dos meses porque su trabajo que estabas no con el psicólogo una manera de de sacar lo que tenía dentro era escribir cartas no escribirle cartas a a decirle que pues lo que sentía entonces pues a modo de terapia entonces muchas vías pues cuando me encontraba mal lo triste lo escribía cartas en plan pues heavy nunca lo leo diciéndole barbaridades no hay ya llegando a pues es todo el día a día conversar con él me decía bueno estoy cree creas que estás preparado viví te sientas fuerte por qué no lo haces público porque no lo normalizan porque es una cosa que bueno porque esconderla que poner buena cara cuando no apetece hizo Europa hay un montón de gente que puede sentir identificada Piqué como llevas haciendo tiempo pues puede seguir ayudando algo más bueno pues fue un momento pum igual que dice bueno saque valores nada pues ya está pues y lo vamos a contar tal no tenemos nada que perder

Voz 1991 37:58 Johanna en el momento que pasas las pruebas que tengas que pasar o que te hagan el momento que que te lo hacen y te comunican eso que tienes cáncer que piensas cuál es tu reacción

Voz 30 38:10 bueno pues yo cuando abrí los resultados me quedé un poco perpleja y le dije a la chica estaba allí a la enfermera digo por favor me explicas bienestantes es también un infarto la carga de la chica de espera esperar tiene tiene que vivir locutor en nada pues conoce del hospital pues así muy era una mezcla de rabia Hay tristeza hay bueno pues la primera persona que ya me hermano que bueno pues lo típico noche lloré dije mil barbaridades sí sí y todo lo que me salió por la boca Hay bueno después de un rato de conversación son pues las llegamos a la conclusión de que vale tenemos un problema no vamos como siempre no bueno tenemos un problema no no podemos cambiarlo me arreglarlo por mucho que nosotros extremos entonces tenemos problema tenemos solución tenemos medio sigue para adelante y ya está

Voz 1991 39:06 sí me imagino que esa es la primera reacción no la lógica además el el el hundimiento la rabia el el el jurar en arameo o sea quiero decir el giros al decir de todo el el acercarte a las personas más queridas y decir oye esto es lo que hay pero luego tiene que haber esto no sé si llamarlo de calma pero si eso de de lucidez y reflexionó el decir oye vale esto ya sin ya no lo podemos cambiar ahora cuál es la solución vamos a hablar con el médico y que nos diga qué qué qué es lo que tenemos que hacer para superar esto no

Voz 30 39:37 claro va a sí mismo Anzhi fue pues es la no la rabia la impotencia es que mal a todas las personas no Maza cuando tenemos un problema solo bueno que que la cuestión es normalizar las situaciones no se la primera no voy a ser la última muchísimas personas han salido de ellos salen cada día igual pues ahí está pecando de mí yo tirando del resto así que esto es una cadena iba a salir todo genial

Voz 1991 40:03 sí me imagino que eso Joana ayuda mucho no el hecho de Al principio me imagino que lo mantienes en secreto con las personas más cercanas mantiene esos dos meses tratando T ya el luchando contra la enfermedad pero en el momento que lo haces público la reacción que ha habido de la gente del mundo del deporte de tu entorno y incluso personas anónimas es que eso te tiene que llenar de una energía alucinante

Voz 30 40:32 ha sido la la respuesta de la gente ha sido totalmente abrumadora osea os todas recibiré puede decir que ha recibido miles de mensajes ese cientos sino miles pido disculpas porque no doy abasto a contestar a todo el mundo os lo juro que lo intento pero es que sí

Voz 1291 40:49 ni que contestó

Voz 30 40:51 llegan más y más es una auténtica barbaridad así que de verdad que es muchísimas gracias que estoy agradecida que es imposible caer porque no

Voz 1291 40:59 me dejan están notas de arriba todos

Voz 30 41:02 gracias de corazón claro no me quedó otra cosa que ahora mi familia y a mis compañeros de trabajo fue lo primero que habría diez que tenía pues dolencias bastante importantes que pues que eso me daban en el trabajo y que que creo que mi compañero como no tiene derecho ir de saberlo y sabe lo que tengo mi equipo de trabajo ha sido bueno me diez no de veinte eso son fantásticos

Voz 1991 41:29 el me imagino que ayuda mucho la actitud y el hecho de que tú seas un una persona luchadora desde muy joven en trascendía ejercito muy jovencita con dieciocho años luego empieza esta practicar Mai Tai dos veces campeona del mundo es decir también el estar bien físicamente el estar preparada psicológicamente para enfrentarte a A a una situación complicada no como esta porque creo que contra esto en nadie puede estar preparado pero sí puede estar más o menos preparado yo creo que en este caso a ti te ayuda no tu forma de vida tu forma de encarar las cosas a afrontar esta situación

Voz 30 42:04 sí sí que ayuda ayuda pues eso a mentalizar T afronta el problema vida Sana saludable sigo haciendo deporte días que no tengo la misma fuerza o él mismo aguante que otros pero hay estoy intentando entrenar todos los días y no pudo entrenar salgo a correr aunque sea pues más despacito porque si es cierto que la semana que te tratan estas un poco o poco a poco un poco débil poco a su orilla

Voz 6 42:30 no pero bueno

Voz 30 42:33 si hace pues yo mejoras de bienes arriba Hay idea normal y es que no hay que darle importancia más que la que tiene y ignorarla es lo que hay

Voz 1991 42:43 estamos en este penúltimo día del dos mil dieciocho un un año en el que has vuelto a ser campeona del mundo y un año en el que te ha pasado esto claro como pone uno la balanza esas cosas tan diferentes pero a la vez que tanto te han llegado y tan personales

Voz 30 42:59 pues muy fácil mira en este verme dieciocho mods vuelta del campeonato del mundo jaima hemos sacado dos europeos hemos jugado el campeonato de España de defensa personal policial hemos grabado para televisión un montón de gente sí sí ya es que tengo tantas cosas positivas tantas tantas tantas tantas que esto es no resta sino que nos va a ser más puertas para poder seguir trabajando por los demás

Voz 1991 43:30 Joana como empiezas a practicar tu y lo digo porque es es un deporte que la verdad es que no no no es que es vaya por la calle y practique mucha gente May Day no es un deporte menores

Voz 7 43:39 claro las cosas como son es decir quién te lo vinculo Katy o por dónde te llega

Voz 30 43:44 pues mira yo siempre quería hacer este es marqués de ciclistas gustando pegarme

Voz 7 43:49 varios dejaba

Voz 30 43:51 me tenías gimnasia rítmica y a mi hermano en chador Yeats hoy en lucha leonesa entonces cuando mi hermano llegaba a casa me pegaba goles

Voz 7 43:58 vale ya empezó este aprender no

Voz 30 44:01 no no me pegaba esa época pero claro yo veía la tele películas de Pi pues de Antonio banda y estas cosas y yo voladoras que quiera sí sí hombre claro yo de esto tú que te vienes arriba no hay puso fin haya con diecisiete años me dijo mi padre me hizo y no pues mira fue sí

Voz 7 44:26 a partir de tu con lo cual

Voz 30 44:30 y a día de hoy soy yo la que pega a mi hermano Enrique bebida aprender

Voz 1991 44:35 es lo que te iba a decir ahora ahora eres tú el que gane a tu hermano que es el que paga no

Voz 30 44:39 sí es muy grande un pilar de Mi vida es de hecho

Voz 31 44:42 sí sí sí sigo aguantando todo

Voz 30 44:46 bueno su apoyo no sí es cierto que la primera vez que les dicen pelearnos esa Tailandia me

Voz 7 44:52 a ver tasa un golpe en la cabeza que te olvida lo normal en un entrenamiento mezclado tocada

Voz 30 45:02 el escuna o me ayuda a prepararme O2 no moleste siempre lo hago y me miró y fue como estos que te miran que te quieren matar

Voz 1991 45:12 el alta fue vale mañana sabíamos

Voz 30 45:14 corre digo ahí está ahí está

Voz 7 45:17 lo importante es que por cierto

Voz 1991 45:19 cuando estamos en un momento del en España fantástico con Carlos Coello y con contigo es es increíble el año que hemos vivido eh

Voz 30 45:28 así aparte Carlos Coelho aparte de ser un grandísimo deportistas uno de mis mejores amigos e lo adoro de hecho el día veintitrés de febrero voy a pelear en su velada si Dios quiere en Cádiz y en buena debutará como profesional la pelea estelar es la de él que va a pelear por otro título mundial ahí bueno pues después a tope

Voz 7 45:47 estamos con todo sí sí porque

Voz 1991 45:49 en uno de los comunicados precisamente ponías a lo de llegar a la cita de febrero pero claro vamos a ver cómo evoluciona esto en teoría en febrero como llevas lo del tema de del tratamiento

Voz 30 46:02 bueno pues espero llevarlo como lo tenemos planeado es pero en los va a costar un poquito esfuerzo porque claro no estamos a tiempo

Voz 31 46:10 pues bien pero pero es como un reto y es como una meta ahí bueno ahí

Voz 30 46:17 ya tratado con psicólogo deportivo además de nos va a venir bien tener esa esa quita y en ese día así que vamos con

Voz 1291 46:25 todo osea con lo que haga falta

Voz 28 46:28 por además en este mes de diciembre días antes de que anunciase que padecía cáncer anunciase que iba a poner en marcha a partir de enero una iniciativa para enseñar a todas las mujeres que quieran aprender defensa personal cuéntanos un poco Joana bueno imaginamos porqué pero porque has decidido a hacer esto