"2018, el año en el que vivimos peligrosamente y con amistades peligrosas"

Voz 9

03:14

sobre las hostilidades ante todo hombre gris ansiedad hay entrada de año para mi ha sido un año horrible Driss porque el cuatro de enero me detectaron cáncer de recto y bueno lo empecé mal pero lo termino bien porque hace quieres me dijeron que estaba limpia locura pero limpia y con eso me basta así que este año lo voy a celebrar el cuarto José que no pudo hacer el año pasado porque estuve muy malita muchas gracias