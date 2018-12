Teresa Rodríguez no descarta acudir a los tribunales para tener representación en la Mesa del Parlamento andaluz

Voz 1 00:00 Teresa Rodríguez buenos días coordinados

Voz 2 00:03 de Podemos en Andalucía que titular político lo pondría este año que termina hoy

Voz 3 00:08 bueno pues seguramente el año en que en que la cuestión social pasó a un segundo plano

Voz 4 00:15 está en lo más relevante respecto

Voz 3 00:18 no anteriores un cierto cierra un ciclo de movilización social sólo ha mantenido en alto las banderas movimientos feministas lindo pensionistas las pensionistas que ninguno el año en el que en el que la preocupación cotidiana del conjunto de los españoles y las españolas se las crisis territoriales conflicto catalán quizá podría ser uno de los titulares mucho

Voz 2 00:47 casi un mes después de las elecciones han identificado las razones que les llevaron a perder casi trescientos mil votos respecto a las últimas

Voz 3 00:55 entorno lo hemos planteado con calma vamos a estar un mes debatiendo en torno a un documento borrador que vamos a pasar a toda nuestra base de la urbanización en Andalucía para reflexionar sobre los motivos creo que lo los motivos son son diferentes incluso con algunos de ellos hace un momento tanteado hay que una encuesta preelectoral recientes tenemos ahora mismo Tre

Voz 4 01:20 atentaban a la

Voz 3 01:22 de hecho en directo incierto ha habido un agotamiento de del Gobierno del PSOE pero sobre todo una pregunta es porque no hemos sido capaces nosotros de ilusionar inmovilizaron social no

Voz 2 01:33 después de eso

Voz 3 01:35 eso es lo que hemos conseguido atraer si esos votó socialistas siento que somos electorales que han publicado pero no hecho el cantante pues se han quedado en casa de varios motivos yo creo que el elemento uno de los elementos fundamentales se quitara están lejos del impresionismo un poco de la el surgimiento debo de la entrada en el Parlamento de la apuntara de la emigración a Cataluña como grandes motivo es que el cambio era uno de los factores fundamentales que han jugado en esta campaña el cambio de Gobierno las necesidades es sacar del Gobierno andaluz a un gobierno agotado liderado por una presidenta también agotadas y tomó donde nosotros no hemos sido capaces de representa la sensibilidad Erekat bien en noche miedo también al sufrimiento de la tener un discurso en campaña

Voz 0442 02:28 muy muy claro

Voz 3 02:30 breves la necesidad de parar al hacer estallar quizá ha hecho que nuestros votantes los hicieron tan interpelado a participar en la votación porque en un principio se planteó como muy cierto el el ya bueno puede la prohibición de que como siempre va a ganar el PSOE y que si no tenía los votos suficientes pues como siempre nosotros le daríamos entre otros para evitar que lamentar gobernada esa esa esa certidumbre ha hecho que el votante se se movilizar a otros muchos motivos seguramente no hemos estando como jefe de Gobierno Alternatives lo estas prioridades de cara a las próximas elecciones consiguiendo un discurso calambres más solvente de Talave M más rigurosos no necesariamente institucional nosotros creemos que todos es cuando alguien va a aceptar mi mucha calle y es que el sentido común alternativo que se construyó con el 15M El que hizo que hubiera un entorno a un ochenta por ciento el noventa por ciento de la población que estuviera de acuerdo con los antiguos de personas que estaban acampados en las plazas de todo el país tiro como alternativo que hizo que se diera como legítimo el ejercicio de desobediencia civil más importante de los últimos años que era el parar desahucios con los cuerpos de los vecinos y vecinas frente a la banca surge sino en ese sentido como alternativa hay que alimentarlo no está ahí para siempre no no Saleh hay había una especie de que depende de las derechas en estos últimos años y que se ha dado no en las instituciones sino en las calles por eso el alcalde mucho quizá sino como algo inesperado nos a lo que las instituciones sino en la calle por tanto no se trata de ser más institucionales sino de proyectar una imagen de mayor

Voz 1 04:24 sí

Voz 3 04:24 la solvencia de mayor capacidad hemos hecho una legislatura muy potente no sé pero él no digo que no lo habíamos hasta ahora mostró denunció grupo presentado Gemma iniciativa de calado acrecentado por toda Andalucía pero aparte de esto también Così volver a alimentar ese sentido común alternativos en la sociedad en la calle

Voz 2 04:46 si sigue pensando que la coalición con Izquierda Unida suma en lugar de restar

Voz 3 04:53 sí estoy convencido de ello de hecho no hay ningún dato que apunte a que precisamente la confluencia con Izquierda Unida había sido un elemento de de res Talbot en ningún caso

Voz 2 05:06 se planteó después del batacazo dimitir

Voz 3 05:10 bueno yo siempre me planteó la posibilidad de dimitir tras cosa porque nosotros tenemos limitación los mandato creo que eso va a llevar llamó muy ligeros de equipaje como nuevo mandato tanto a la interna como la externa las instituciones de de límite lo que pasa es que uno no corrige va corriendo sino hay que buscar un relevo hay que ser y no hay que hacer el balance completo con los compañeros y compañeras que hay que esperar a que se acabe el ciclo electoral completo para ver qué es lo que ha podido pasar con con calma Impresionismo pero tampoco sin voluntad de perdurabilidad eterna de Si yo creo que desde el principio de que que estoy asumido responsabilidad estoy diciendo con mucha claridad pues lo que dice nuestro código ético y es que nosotros somos político y políticas con fecha de caducidad que como mucho en dos legislaturas pues volvemos otra vez no a la no política sirva a la segunda fila no limitarse de Val

Voz 2 06:08 ustedes han dicho que van a dar los pasos necesarios para obtener el puesto en la Mesa del Parlamento que no consiguieron las votaciones fue un error rechazar los votos que les ofrecía Ciudadanos para obtener ese puesto en la mesa porque ahora PP y Ciudadanos van a tener la mayoría suficiente para gestionar ellos solos el el órgano de gobierno del Parlamento andaluz que es el que decide qué iniciativas van a pleno se paralizan comparecencias son urgentes cuáles no todo

Voz 3 06:34 lamentablemente la con el acento puesto no hubiera sido distinta e aceptando el acuerdo conciudadano lo que si hubiera sido distinto que no hubiéramos podido levantar la cabeza para decirte ciudadano estaba intentando disimular un acuerdo a tres que era el objetivo fundamental de ciudadano cuando no no presenta ese acuerdo no hay que tenerle de los griegos cuando dan regalo no dice un

Voz 0442 07:00 un dicho en un dicho de nosotros

Voz 3 07:06 este caso veíamos con mucha claridad que era una operación de blanqueo por parte de ciudadanos enviaban la correlación de fuerza en la mesa veíamos también con mucha claridad que el reglamento de la Cámara establece que todos los grupos deben tener por tanto ante otros copo lograremos en esta representación en la Mesa que insisto lamentablemente no cambiará la correlación de fuerza en la mesa que tampoco cambiará la correlación de fuerza en el pleno que

Voz 2 07:28 pero al correlacional bacteriana de Vox verdad sea necesitarían de Vox ahora mismo los que van a ser socios de gobierno puros y duros en tiene que van a tener consejeros entre el Gobierno ellos sólo se bastarían si ustedes hubieran entrado ellos necesitarían convencer también a Vox para para pactar cada iniciativa promesa

Voz 3 07:48 claro son darme hecha pero luego te lo hemos la legislatura donde se va a acordar las leyes los presupuesto eh eh la reforma en profundidad la el hágalo o no a los sentimientos del Gobierno cuando van a necesitar en cada momento algo es decir que el Gobierno de la amenaza no es más que un ordenador los debate en el pleno del Parlamento que tiene su importancia y que insisto nosotros vamos a seguir peleando porque en esta representación y la tenemos encima

Voz 5 08:16 pero tendrán porque ir a los tribunales

Voz 3 08:21 intentaremos solucionarlo por la vía reglamentaria polaridad política y ante el Estatuto iremos a los tribunales porque hay artículo treinta y uno no admiten ningún tipo ningún género

Voz 2 08:33 para que no esté escuchando el artículo treinta y seis del Reglamento del Parlamento andaluz es el que marca que todos los partidos representados en la Cámara tienen que estar también representados en la mesa pero los artículos treinta y tres y treinta y cuatro establecen cuál es la mecánica de las votaciones hay una sentencia del Tribunal Constitucional de de la legislatura pasada que dice que a la hora de de componer la mesa lo que éste tiene que tener en cuenta son los artículos treinta y tres treinta y cuatro el Constitucional es verdad que no se mete en en cómo se soluciona esa colisión no cuando cuando XXXIII emprende cuatro no son compatibles con treinta y seis predice claramente que la Mesa se tiene que constituir basándose en los artículos treinta y tres treinta y cuatro que son los que dicten que ustedes no tendrían la mayoría para ese puesto en la mesa

Voz 0442 09:15 entonces constitucional es una sentencia que responde al recurso de amparo o chipionera de la cúpula por tanto es una respuesta concreta a una diputada del PP que lo que está pidiendo auxilio consiguió como lo deje cruzó expulsar a ningún grupo de la por otra parte es como si la elección en métodos elección

Voz 3 09:38 el pórtico automotor proporcional puro el hecho de que haya grupos más pequeños que tengan representación frente a otros que son más grande y no la tengan por acuerdo entre varios para excluir eh como han hecho en este caso los derechos nosotros hubiera entrado por supuesto prosiguió en la mesa si no hubiera sido porque te P ciudadano Ivo llegan a un acuerdo de tipo nuestros propios votó hubiéramos entrado en la mesa el reglamento

Voz 2 10:03 estatura pasaba

Voz 5 10:05 bueno plantamos de forma socialmente esa propuesta las dietas sí periodista que también es una cuestión vital

Voz 3 10:12 falsos lo estamos a tiempo de la en esta ocasión

Voz 2 10:16 pero no será no

Voz 3 10:19 perdón que retroactivo ya no será entiendo no pero para la futura legislatura en cualquier caso imagínense que la sentencia del Constitucional establece lo que es prioritaria el Pascual de los acuerdos no estemos frente por ejemplo a la familia a la sentencia del criterio de paridad de hombres y mujeres porque también y estimó en hemos sentido lo es el plantear que el del pacto de distintos grupos políticos en el Parlamento estuviera por encima de la necesaria pluralidad de los grupo en función de los otros que hemos tenido horarios sino

Voz 2 10:54 Teresa Rodríguez secretaria general de Podemos en Andalucía que tengan muy buen año dos mil diecinueve y gracias por por estar en la SER en esta última mañana de dos mil dieciocho

Voz 0442 11:04 lo mismo que pelar una buena entrada daño