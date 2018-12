"El proyecto de reflexión del PSOE en Andalucía contará con mi apoyo"

Voz 0027 00:00 cinco de la mañana ocho veinticinco en Canarias María Jesús Montero ministra de Hacienda buenos días

Voz 1 00:05 hola muy buenos días qué opina el Gobierno estas palabras

Voz 0027 00:07 el año de Torra llama al diálogo pero al mismo tiempo a rebelarse ante la injusticia para caer caer los muros de la opresión

Voz 1 00:15 yo creo que el presidente del Gobierno fue muy claro el viernes en la comparecencia de balance que hizo sobre este tramo de la legislatura se expresó con mucha claridad cuando dijo que el presidente Torra estaba en una suerte de monólogo en los que permanentemente está siendo una oferta dirigiendo unas palabras a determinado sector cuando a juicio del Gobierno el presidente Torra tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Catalunya a la crisis de convivencia que se vive en Cataluña y que por tanto la concentración del Gobierno tiene que ser posibilitar que sería algo se se produzca dentro de la ley y todas las cuestiones que tengan que ver con palabras con frase eh malsonantes bien sonantes dependiendo de quién las escuche o forman parte de ese modo que que el presidente mencionó

Voz 0027 01:02 entre las veintiuno peticiones que Torra le entregó a Sánchez en la reunión de Pedralbes hay alguna económica o financiera o fiscal que afecte a su ministerio

Voz 1 01:11 bueno no la no lo sé sinceramente yo creo que el presidente Torra sabía perfectamente y así lo expreso también el presidente francés que él el marco en donde se tienen que desarrollar las relaciones con Cataluña cuando se trata de temas comunes en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera y aquellas cuestiones singulares que afectan a una comunidad autónoma se desarrollan en el marco de las comisiones bilaterales algunas de ellas han celebrado con Cataluña se ha llegado a acuerdos sobre materias muy importante que eran reflejada en los proyectos de presupuestos que espero que cuenten con la aprobación por parte de las fuerzas nacionalistas

Voz 0027 01:47 vamos a eso eh pero me me dice que no no conoce el contenido de esas veintiuna medidas los ministros no no conocen el ese documento

Voz 1 01:53 no yo no yo no hablo porque él por boca de el resto de ministros lo que sí le digo es que el resumen de la reunión que el presidente trasladó a los medios de comunicación fue el mismo que comentó en el Consejo de bien

Voz 0027 02:05 hemos conocido este fin de semana que Cataluña sale del FLA el Fondo de Liquidez Autonómica pero seguirán necesitando fondos del Estado para financiarse a qué se debe ese cambio

Voz 1 02:16 criterio objetivo para todas las comunidades autónomas y afortunadamente comunidades autónomas que cumplen con la deuda el objetivo de deuda de déficit o de periodo medio de pago pasan del compartimento me permiten esa expresión del FLA al compartimento de estabilidad financiera que implica básicas entre que la comunidad autónoma está en la línea de la consolidación fiscal que une marca el Gobierno de España que a su vez marca Bruselas y por tanto es al igual que Cataluña Cantabria por ejemplo tan ninguna comunidad autónoma que ha pasado del FLA al fondo de facilidad financiera para ese año para el año dos mil diecinueve ojalá se mantengan en facilidad financiera porque significará que en el año dieciocho han cumplido también con los parámetros de consolidación fiscal P son criterio objetivo que marcan a todas las comunidades autónomas y el deseo de este Gobierno es que la totalidad de las comunidades autónomas saneada o a lo largo de este periodo sus cuentas turca para permitir volver a los mercados y financiarse por ellas mismas

Voz 0027 03:14 ministra el PDK dijo ayer una cosa y la contraria sobre la posibilidad de no vetar la tramitación de los Presupuestos Ferran Bel el Secretario organización del P de Cat que es el sector se le puede llamar más pragmático planteo no presentar enmienda a la totalidad y dejar que las cuentas se tramiten hasta que dentro de unos meses pues llegue las enmiendas parciales y la votación definitiva pero acto seguido salió Miriam Nogueras presidenta del PDK muy afín a Puigdemont dijo que de eso nada que van a impedir la tramitación a ustedes qué les dicen

Voz 1 03:42 fue así sigue nuestro dependiendo de cuál es la persona que que habla en nombre de esta formación política se traslada a un una vocación de apoyar o no a los Presupuestos por lo que el Gobierno está decidido a presentarlo por tanto habrá que esperar al pronunciamiento días antes nos comunique cuál pronunciamiento que en la propia sesión el propio en el momento de la votación a a la subida a la tribuna del diputado se pueda trasladar pero no hay una una conversación distinta de la que de la que ustedes están escucho cuándo y por tanto nosotros seguimos apelando a lo importante que es para España para Cataluña la aprobación de los presupuestos que se beneficien pues los pensionistas catalanes los trabajadores de Cataluña e los hombres pueden permitirse opondrán

Voz 2 04:28 escrutar de permiso de paternidad en esta comunidad autónoma como en el resto de España es que nada más que se me ocurren motivo y razones para apoyar uno magníficos que soportó que también lo serán para Cataluña extra pero su interlocutor el petate

Voz 1 04:42 yo yo yo diría que ahora mismo el PDK es multicultural hay diferentes Posey diferentes interlocutores ustedes lo saben porque lo escuchan en los medios de comunicación bien lo importante es que el proyecto de presupuesto supere el primer momento de la tramitación ya habrá tiempo a lo largo de la vida de la propia Tramitación Una vez en el Congreso de los Diputados para poder dialogar seriamente sobre aquellas materias que más le tuvo le pueda preocupar a determinadas fuerzas políticas que quieran acordar estos presupuesto es en el marco en donde esta fuerza allí el resto se desarrollan por tanto seguiremos seguiremos tendiendo la mano y seguiremos abriendo aún seguiría estará el diálogo fundamentalmente para buscar una solución para Catalunya que será también la solución de Cataluña para España

Voz 0027 05:27 Esquerra les ha dicho ya con más claridad que el PDK a presentaron enmienda a la totalidad

Voz 1 05:32 no Esquerra comparte seguro que muchas de las medidas que se contemplan en el proyecto de presupuesto porque son medidas que persiguen la justicia social que persigue la la regeneración institucional democrática y por tanto yo creo que que están alineados en torno a a las medidas que se plantean pero el el el la cuestión en Cataluña mucha de ese trasciende esa esa situación y por tanto habrá que esperar también a cuál va a ser la respuesta de de Esquerra Republicana

Voz 0027 06:02 es más optimista que hace unas semanas en cuenta la posibilidad de aprobar los presupuestos

Voz 1 06:06 yo he sido optimista desde un primer momento en que el proyecto de presupuesto eran proyecto que iba a tener difícil explicarse el porqué no se apoyaba no solamente por los partidos nacionalistas también por ciudadano ni por el Partido Popular pero especialmente por ciudadano que ha sido una formación política que en otra época sí que ha pasado con el Partido Socialista y en otras época sí que ha coincidido en muchos elemento con el Partido Socialista pero que está en una deriva que realmente preocupa porque después del acuerdo en Andalucía pues parece que ciudadano está más preocupado más interesado en pasar por la derecha en llegar a un acuerdo e incluso con fuerza adulta derecha que realmente a conseguir de poner su granito de arena para para que este país pueda seguir creciendo económicamente y pueda seguir creando empleo

Voz 0027 06:53 a ustedes les ha pedido reunirse para explicarle a los presupuestos

Voz 1 06:56 sí así es Joe en diferentes ocasiones a diferentes interlocutores le he mostrado mi disponibilidad para hablar de de los presupuestos de todo aquello que en el entorno de los presupuestos pudiera interesar a esta formación política pero no he conseguido que se sienten a hablar de esto quizás porque para ello lo eh apoyar estos presupuestos de forma errónea e creen que implica apoyar al Gobierno cuando apoyar estos presupuestos significa hacer patriota significa ser capaz de de trascender los intereses electorales para real desde que los ciudadanos puedan al menos percibir en carne propia en la recuperación de alguno de los derechos que es el arrebataron durante la crisis que fueron mucho y que tenemos que conseguir que penetren en los lugares de España pues todas aquellas mejoras que hagan que las personas puedan puedan aspirar a un mejor proyecto

Voz 2 07:45 debidamente extra si finalmente prospera

Voz 0027 07:48 una de las enmiendas a la totalidad que se elevan a presentar a estos presupuestos se bloquea por tanto la tramitación en en en finales de enero o principios de febrero ese precipitar una convocatoria electoral sería un punto de inflexión final de la legislatura

Voz 1 08:01 bueno yo creo que fue una pregunta reiteradas Journey la comparecencia del propio presidente del Gobierno de corresponde a en en exclusiva valorar y calibrar si realmente tiene fuerza parlamentaria suficiente mayoría suficiente para respaldar a los proyecto las políticas que queremos emprender eh por tanto no seré yo quien conteste por el presidente en total entre otras razones porque él es el que tiene en la cabeza realmente cuáles son las medidas política que todavía nos quedan por impulsar Cobos sin Presupuestos Generales del Estado y lo que sí sería importante es que en este país pudiéramos un ejemplo de que a pesar de nuestras diferencial de nuestras discrepancias política pues somos capaces de ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que son básicas para el desarrollo humano como son la educación la sanidad la dependencia el acceso a la vivienda el salario mínimo las oportunidades de empleo bueno todo eso que se contemplan unos número y en una cifra pero que son todo un proyecto político para que este país que está creciendo por encima de Europa es sea capaz también de reducir la brecha de desigualdad que tiene con el conjunto de nuestros socios

Voz 0027 09:08 pregunta el acceso a la vivienda que mencionar a usted Podemos ha advertido este fin de semana de que no aprobará el decreto de medidas de viviendas y el Gobierno no limita los precios de los alquileres confirmó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias en porque es echó atrás el Gobierno en ese punto se van a limitar aún no se van a limitar los los alquileres porque en el decreto de Fomento no no aparece nada eso

Voz 1 09:27 el Gobierno eh y el Ejecutivo cumple con con lo que plaza cumple con su compromiso al igual que lo hace el Partido Socialista y por tanto nosotros toda la política de vivienda que se plasmó en el acuerdo con Podemos la llevaremos a cabo el el marco jurídico o el formato de El decreto ley tiene unas limitaciones porque evidentemente tienen que contemplar aspectos de urgente necesidad e ir allí en materia que a criterio de los técnicos ese tiene que llevar mejor a la ley de presupuestos para que desde ahí se pueda tramitar en todo caso siempre en los decretos leyes e pueden continuar su discusión a través de proyecto de ley no tendremos ningún problema en que así sea y por tanto insisto todo lo que hemos comprometido se cumplirá el todas las cuestiones relativas a la regulación de las zonas tensionada

Voz 0027 10:16 el alquiler por tanto las tandas regular

Voz 1 10:18 John o los instrumentos que puedan intentar empezara a atacar un problema que existe en las grandes ciudades como es que los casco urbano e la residencia los piso se alquilen para para para los turista se desplacen a lo que sino no sea el centro pues pueda solucionarse con este icono otras competencia los propios ayuntamientos que

Voz 0027 10:39 sí habrá que ver si se trabajará en limitaciones de precio de alquiler en las zonas mencionadas pero al margen de este decreto

Voz 1 10:46 efectivamente no lo trasladaremos o bien eh cuando este decreto e inicia así su tramitación parlamentaria a través de proyecto de ley que como ustedes saben es una de la fórmula que puede permitirlo en todo caso sino no irá en la propia ley de presupuestos

Voz 0027 11:00 eh no es cierto como ha publicado que fue la ministra Calviño quién paro estos planes después de recibir las quejas de los fondos de inversión

Voz 1 11:07 no no no no no yo creo que muchas veces eh se especula con cuestiones que no tienen en que no tienen a mano me enteré más sentido en la tarea siempre del Gobierno es una tarea colectiva e nosotros discutimos de una manera exhaustiva fundamentalmente el área de soporte económico que Economía y Hacienda todas las medidas que pueden tener repercusión en el desarrollo económico que pueden tener repercusión en los presupuesto importante toda toda la política están debatida al interior del Gobierno cuando se adopta una decisión le puedo asegurar que la que la decisión está teñida de las aportaciones que todos nosotros realizamos para que realmente la propuesta sea sea mejor

Voz 0027 11:45 entonces no ha habido presiones más públicas de Blackstone al Gobierno para que no limiten los precios alquiler no para nada

Voz 1 11:51 ninguna presión se deben

Voz 0027 11:53 el Gobierno en la condena a Ana Botella su equipo por mal vender viviendas sociales a fondos buitre

Voz 1 11:58 bueno no es otro nunca vamos a alegrarnos ni a celebrar que ningún responsable público tenga ningún tipo de de condena en esta materia yo creo que la posición que ha adoptado siempre el Partido Socialista ha sido francamente clara lo hizo en el Ayuntamiento y en la propia Comunidad de Madrid en donde denunció de forma clara que no se puede estar invirtiendo dinero público en la construcción de vivienda posteriormente que esa vivienda a sube Se vende a un fondo buitre en donde muchos vecinos se dieron desplazado de sus alquileres llovieron planteada condiciones absolutamente e irracionales que no podían que no podían tener sobre subida del precio de la vivienda sobre condiciones de determinación del precio de la vivienda no nos alegramos por supuesto que haya ningún tipo de responsabilidad pero sí creemos que es conveniente que el dinero público y que las actuaciones que se realizan con dinero público se sometían a todo tipo de controles por supuesto al reproche judicial

Voz 0027 12:53 ministra usted ha planteado en estos últimos días la adopción de igualar el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España para que las comunidades no hagan la competencia entre sí era una reflexión que hacía en genérico o era el anuncio de una intención firme

Voz 1 13:06 no era nada no ha sido solamente una vocación de de el Ministerio de Hacienda ha sido una conclusión clara del comité de experto muy puede cambió en una conclusión clara de todo lo los responsables autonómico yo creo que que hemos asistido en los últimos años a una situación desigual simétrica de calidad en las comunidades autónomas dependiendo del volumen de ingreso o dicho otra forma aquellas comunidades que tenían mayores ingreso han podido bajar más más la presión fiscal que otras comunidades que necesitaban de sus impuestos para dar los servicios público sobre los que tienen responsabilidad por tanto la armonización fiscal en comunidades autónomas la perdido el Partido Popular la pedido ciudadano la pedido el Partido Socialista yo creo que la mayoría de la fuerza parlamentaria venían el comité de despertó y por tanto mi declaración y comentario fue en la línea de lo que sabía discutido previamente era la obligación del Gobierno de España de actuar en armonización fiscal sobre aquella en materia que en este momento están descentralizada en el marco de las Comunidades autónomas pero se hará en todo caso la reforma del sistema de financiación autonómica como ya anunciado en diferentes ocasiones

Voz 0027 14:15 usted rechaza que las comunidades se arrastran entre sí pero usted era cuando en Andalucía se elevó el mínimo exento de Sucesiones hasta el millón de euros Se vende ahora las colas desde el Ministerio

Voz 1 14:25 no en aquel momento también pedí la armonización fiscal y de hecho hubo yo creo que una campaña muy muy aguda muy intensa de desprestigio de determinadas figuras legales entre ellas del impuesto de sucesiones que alguna formación política incluso la tachó de ilegítima esa figura fiscal ya entonces eh propugnaba hay pedía que se produjera una armonización fiscal recuerden ustedes que la presidenta Susana Díaz fue la primera en pedirle al Gobierno de España alto liderado por el señor Rajoy que actuará con una armonización fiscal para impedir tuviera ese dumping fiscal entre distintas comunidades buenos días

Voz 0027 15:05 para el proyecto del PSOE andaluz que ella siga al frente

Voz 1 15:08 bueno que el Partido Socialista ha sacado un Andalucía unos resultados que el han colocado como la primera fuerza política a gran distancia de la segunda fuerza política más votada y en este momento en lo que estamos todos atento en si efectivamente se cristaliza ese pacto eh entre las tres fuerzas de derecha ciudadano peso perdón PP y Vox que han anunciado por activa por pasiva los dirigentes del Partido Popular idea ciudadano parece que a mediados del mes de enero se eh conformaría el Gobierno de Andalucía y por tanto el Partido Socialista en Andalucía y en España en lo que está concentrado es en Persia efectivamente eso se lleva a cabo en cuáles son las ediciones que se plantean porque para nosotros lo preocupante es que las fuerzas de derecha estén permitiendo que las fuerzas de ultraderecha participen de las instituciones ese acuerdo con el reproche de la formación e liberales incluso de Europa

Voz 0027 16:05 pero no me ha contestado sí cree que es bueno que Susana Díaz al frente del PSOE andaluz

Voz 1 16:10 bueno porque creo que se le contestaba porque en este momento en lo que estamos concentrados en esa tarea de permitir que ese conforme que se conforme Gobierno a partir de ese momento y a partir de ahí estoy convencida porque conozco bien el partido socialista este hará la mejor oposición para Andalucía se preparará para encarar los próximos futuro el proceso electoral y el proceso de reflexión que tenga que hacer el Partido Socialista en Andalucía contará con todo mi apoyo y lo que decida el Partido Socialista de Andalucía contará contuvo

Voz 0027 16:39 antes o después de las municipales ese proceso

Voz 1 16:43 ah pues no lo vamos no no lo sé no sé si el Partido Socialista ha trasladado alguna cuestión de esta materia lo que sí le puedo decir es que en este momento me consta que están ya han optado absolutamente concentrado en ver si eran capaces de conformar ese gobierno presidido por el Partido Socialista y una vez que se aclare la situación política en Andalucía pues nuestro alcalde alcaldesa y presidentes de diputación tonos aquello que de forma intencionada decía trabajan en la vida municipal pues está ya preparando también la campaña para las municipales que es una de las más importantes para el PSOE que saben que compartido extraordinariamente municipales

Voz 0027 17:20 ministra hay voces en su partido que les señalan a usted con un perfil que podría estar en sintonía con Ferraz para el PSOE andaluz ha hablado con el presidente Pedro Sánchez sobre esto

Voz 1 17:29 no para nada y mi futuro está vinculado al Ministerio de Hacienda estoy trabajando eh pues yo diría que casi todo el día veinticuatro horas diaria hay hay mucho trabajo por hacer mucha tarea importante para que se recupere el bienestar de los ciudadanos para la regeneración democrática y por tanto le puedo asegurar que en mi pensamiento no hay otra cosa en este momento que presentaron los presupuestó en el mes de enero y puedo seguir Alianza para que sean aprueba

Voz 0027 17:56 caminamos tengo aquí a Ignacio Ruiz Jarabo ex director general de la Agencia Tributaria que me decía antes en la publicidad quiero felicitar a la ministra porque Ignacio iba

Voz 3 18:04 eh quiero felicitarla buenos días ministra por el acierto que ha tenido usted en el nombramiento del nuevo director general de la Agencia Tributaria es un magnífico profesional seguro que lo va a hacer muy bien por tanto enhorabuena ministro

Voz 1 18:18 de mucha gracia yo también ha sido creo yo a una persona con una reconocida trayectoria que está haciendo un trabajo intenso en ser capaces de combatir uno de los elementos que para nosotros una obsesión como en la lucha contra el fraude fiscal porque no puede haber justicia fiscal que aquellos que más tienen se aprovechan de ingeniería fiscal para que para no cumplir con sus obligaciones ella eso es lo que en este momento en el que preocupar para que todos los ciudadanos sepan que todos aportan y todos en proporción a lo que tienen algo a lo que gana

Voz 0027 18:48 pero eleva a poner más inspectores sonó a la Agencia Tributaria menestra

Voz 1 18:51 sí sí sí lo hemos puesto durante ese periodo no dado tenemos una oferta una oferta de empleo para el año que viene para la Agencia Tributaria no hay que escatimar recursos en la Agencia Tributaria porque cada inspector genera un volumen muy importante también de medios para conseguir pues que todos nos podamos beneficiar de la sanidad de la educación siempre son bien empleado los mayores recursos con los que cuenta la Agencia Tributaria

Voz 0027 19:13 terminamos las posibilidades de que este Gobierno siga en la Moncloa en Nochevieja el año que viene son altas moderadas o remotas

Voz 1 19:20 bueno pues yo diría que son cierta esa esa posibilidad de en en todo caso los integrantes de este de este Gobierno estemos en el Ejecutivo estemos en otras tareas lo preside puedo asegurar es que estaremos trabajando para intentar que este país siga creando empleo siga recuperando parte de esos de de hecho que se arrebataron durante la crisis ejerciendo una oposición responsable y por supuesto luchando contra la corrosión y siendo capaces de que los español en las española se sientan orgullosos de la política algo que parece que lo último periodo eh ha sido tan denostado y que es una de las cosas más importante que Le pido a los Reyes Magos que efectivamente la política sea un orgullo para todos los ciudadanos y ciudadanas este país

