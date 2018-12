Conociendo a Sir Arthur Conan Doyle

Voz 2 00:00 eh

Voz 0772 00:23 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando una voz una voz aparentemente tenebrosa fue grabada en el verano del año mil novecientos veintisiete pertenece a uno de los genios de la literatura de misterio el creador de uno de los personajes más universales en el mundo de la investigación detectivesca Sherlock Holmes me estoy refiriendo a la voz de Arthur Conan Doyle ya dedicamos la temporada pasada un Cronovisor en el programa número cuatrocientos cuarenta y nueve precisamente a esta figura pero la retomamos de nuevo porque acaba de ver la luz una biografía fantástica publicada por Almuzara Arthur Conan Doyle es seguramente la biografía definitiva escrita sobre este personaje cuyo autor Eduardo Camaño ya no es atiende al otro lado del hilo telefónico Eduardo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 4 01:18 hola Nacho un placer hablar contigo otra vez

Voz 0772 01:21 la figura de de Conan Doyle es una figura como decía hora universal que que ha marcado

Voz 5 01:27 eh tendencias en la litera

Voz 0772 01:29 Tura en la en la filosofía me atrevería decir por esos escarceos que tuvo con con el espiritismo a modo de casi de de filosofía existencialista Iggy de un montón de de facetas de de las humanidades Conan Doyle es uno de los grandes protagonistas del del siglo XX aunque él nació en Edimburgo en mil ochocientos cincuenta y nueve

Voz 4 01:49 sí bueno en Doyle es curioso porque él Video Exactamente y hablo en términos exactos la mitad de su vida en el siglo XIX la mitad de su vida en el siglo XX porque ha nacido a treinta años se antes del siglo del comienzo de siglo XX min cincuenta y nueve y luego vivió hasta mil novecientos treinta entonces estuvo a caballo entre los siglos entre la época victoriana y luego el pues vitoriano no entonces sí que es es muy curioso y además hace dicho bien es un hombre que hoy es súper conocido a nivel mundial de las personas que les encantan las la la literatura pero de una manera un poco torcida no no era más no era como él gustaría eso lo podemos profundizar lo más si te parece

Voz 0772 02:37 claro porque sus inicios están bueno dedicados prácticamente a la medicina él llega la literatura simplemente por casualidad casi no

Voz 4 02:45 claro captado por la medicina por influencia de su madre porque él cuando era adolescente no no no tenía no sabía seguro lo que lo que quería hacer no entonces su madre Le dijo que que estudiara medicina porque bueno era una carrera que les podría asegurar su su trocito de pan afín a fin de mes no lo que pasa es que claro tuvo muchísimas dificultades porque había mucha competencia a a la gente era muy reacia a cambiar de médico Elder a siempre un novato en la en los pueblos de llegaba entonces he tenido una consulta en la que apenas entraba gente Él solía decir que tenía dos salas de espera la del paciencia la suya porque esperaba muchísimo en esos ratos libres empezó a escribir yo escribía relatos muy cortitos los enviaba revistas de la época algunas la rechazaban otras lo aceptaban el pagaban pues unos cuantos peniques Si bueno ir le fue gustando la experiencia de escribir

Voz 0772 03:45 es una forma de de publicar es muy común en aquella época no esa suerte de de entregas en periódicos en en revistas hasta que poco a poco se fue haciendo un nombre no como como fue ese inicio ese primer paso de lleno en el mundo de la literatura de decorando eh

Voz 4 04:01 sí aquella época podemos decir que era relativamente fácil tener un artículo escrito en una revista Un cuento un cuento pequeño un microrrelato relativamente fácil porque claro avión filtro no no no publicaban cualquier cosa pero no era nada imposible no hizo otra cosa curiosa que poca gente sabe que esos clásicos que hoy leemos como por ejemplo Frankenstein Drácula que verán esto qué o incluso selva Homs estos clásicos de la literatura El retrato de Dorian Gray este estos libros estos textos ocho novelas se entregaba ese publicaba por entregas en esas revistas realmente Dorian Gray o Frankenstein esos esos hombres que mencionado no le llegaban semanalmente por partes en las revistas para claro a los electores que compraran al siguiente al siguiente número no si triunfaba entrega completa de la obra si va bien pues luego lo convertía en un libro se vendí el libro entonces todos esos clásicos de de de que que hoy tenemos a disposición empezaron como capítulos que se publicaban en revistas no ir bueno Conan Doyle cuando público a publicarse lo Homs su primera obra fue una novela ese estudio en escarlata eh lo indio por entregas pero con con muy poca al convencimiento de que aquello le llegaría donde llegó es decir para él era una obra una obra más in de hecho estudios Escarlata no tuvo tanto éxito Inglaterra fue fue bastante tibio e donde don sí sí tuvo éxito fue esos sonidos allí fue donde selva Homs realmente tuvo una fue un bombazo no de hecho ya en la segunda haga la segunda obra de que es crisis pero ya había recibido incluso una invitación para hacer una gira en Estados Unidos que es algo que que un novato no no lo lograría no

Voz 0772 06:00 te iba a comentar porque claro en esta manera de proponer la literatura por entrega has pues tenía que ser un poco frustrante para muchos autores no porque realmente tardaba en llegar el fin del del texto aunque fuera atrapando poco a poco a los lectores es una forma absolutamente distinta de entender la lectura a como lo hacemos y ahora icono llega a Conan Doyle a a pergeñar a crear ese universal personaje como decía al principio desalojos

Voz 4 06:30 bueno la inspiración vino de su profesor no porque colando el estudio Medicina en la Universidad de Edimburgo y tenía un profesor que se llamaba el doctor del IES Doctor Bell tenía la habilidad de con de hacer pronósticos diagnósticos de pacientes tan solo verlos entonces durante las clases practicas que que ofrecía la universidad iban pacientes reales a la al aula sesenta paciente y los dos vele decía usted que fue marinero en el Caribe hay ya sufrido dolores estomacales si ETA Tata y la gente sí pero como como lo sabe no hay a día porque tenía una una al tenía bronceado con sol que no era de Europa del norte de de aquel de la época seguramente habría tenido de alguna de alguna región del planeta que qué hacía a Sol el doctor Bell sabía que había unos navíos militares que estuvieron haciendo misiones en el Caribe que ha hacía pocos días que habían llegado un Astrada pues entonces iba a ir conectando cabos llegaba a la conclusión de que este paciente pues podría haber ha formado parte de esta tropa que había llega Louis de una zona donde había unas ciertas enfermedades que coincidían con con el aspecto que tenía no eso decía todo eso sí que el paciente le hubiese dicho nada no entonces claro eso seguramente impreso haría muchísimo a a aquellos alumnos que de aquella pues tendrían no se dieciocho veinte años no

Voz 6 08:06 esto es un aviso un aviso

Voz 1795 08:09 cómo lo sabe había enviado a cabina buscar cierta información pobre hombre hablen ya debido encontrarla en los siniestros pasadizos de Line House meter ahí un mensaje que alguien no ha querido que escucha sea alguien concreto y peligrosas y que tiene de peligró su mensaje si usted no sabe de qué trata o de quiénes tendremos que descubrirlo este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos quince metros por un hombre de unos sesenta seguro sólo elemental no hay huellas en la distancia y la estatura por el ángulo de entrada y la fuerza con la que penetró en la víctima Holmes qué habrá querido decir con eso hace Christopher hay que averiguarlo enseguida vamos a Watson

Voz 0772 08:55 acabamos de escuchar un fragmento de una de las primeras versiones cinematográficas que se hizo de la de la obra de ser los Homs de la obra de Conan Doyle mejor dicho es una película del año mil novecientos cuarenta y dos de la Universal titulado La voz del terror ser los Homs la voz del terror Eduardo Camaño biógrafo de Arthur Conan Doyle en esta maravillosa a obra publicada por por Almuzara en estos días muy pronto como bien decías el éxito de de Conan Doyle como creador desalojo vino de la mano no solamente de los libros sino también de de de estas primeras entregas cinematográficas no de llevar el personaje al al cine pues quizá como el el el eco natural no el el progreso natural de la obra de Conan Doyle

Voz 4 09:43 sí Conan Doyle dio primeramente de la de los libros para el teatro con Willian Chile que suma actor americano y que se ha convertido en el icono del personaje de hecho a la a los cuentos y relatos desalojó se Inglaterra se publicaba la revista Strand que es una revista súper mítica inglesa es la que básicamente publicaba todos los clásicos de la época en Estados Unidos los derechos de publicación es el Homs que iban por la editorial Collins tenían de revista Collins eran los los los los ilustradores serán diferentes no el que dibujaba se alojó Inglaterra era uno en Estados Unidos será otro el que dibujó el americano se basó en las características físicas de William Hill Chile entonces si tú coges una foto de en Chile para mentado con la con el atuendo de ser bajó y miras a la es una ilustración de la revista colige están están clavadito hicimos no cuatro fue al cine que era era el siguiente paso no estamos hablando justamente dos años veinte cuando ahí empezó el cine mudo cuando empezaron las primeras películas clásicas que que se ha convertido luego en una idea entretenimiento de masas Icon andó el publico un libro fuera del canon de ese los es que se llama El mundo perdido que es un es un libro de ciencia ficción que habla de un científico que ha encontrado una meseta así por que la que aún vivían dinosaurios hice las películas en los años veinte que está disponible en You Tube aquel que quiera echarle un vistacito se llama de los tubos de inglés con Andorra es una película que para la época dieron un unos efectos especiales bastante bastante increíbles icono vivió para ver las la dio en vida no la película lloras Park de Michael Crichton ha sido inspirada en el libro de decorando el techo si no me equivoco la segunda entrega del del Parque jurásico se llama El mundo perdido

Voz 0772 11:49 efectivamente es quizá uno de esos guiños por la influencia que ha tenido en la historia de la literatura del arte del mundo intelectual al lo hará a lo largo del siglo XX la figura de de Conan Doyle pero Conan Doyle no siempre estuvo a vinculado a ese mundo más no voy a decir más sofisticado pero sí al mundo más tenebroso me atrevería a decir al mundo del misterio no porque fue uno de los pioneros a defender desde un punto de vista científico me atrevería decir aunque con muchísima ingenuidad dando credibilidad a fraudes extraordinarios pues el todo aquello relacionado con el espiritismo o la media unidad que choca un poco no esa esa ambigüedad no de de de ser los es uno de esos personajes como personaje preclaro inteligente científico y luego esa otra versión es otro lado de decorando el como crédulos a la hora de afrontar pues muchos de los grandes fraudes que había en aquella época de del espiritismo

Voz 4 12:50 sí a la gran pregunta que se hace de él es justamente esta no como puede un hombre que ha creado un personaje tan tan cerebral celebrar como era Se lo Homs tan racional como pudo un hombre de esas características tener una personalidad tan tan antagónica no y menos mal que no ha transmitido estas cree que su personaje se lo Homs nació y murió relación al como como siempre no no lo tocó de eso tiene mérito porque si lo hizo con otro personaje ve el profesor que Salinger es un científico qué tiene también un canon suyo no tan largo como el de ser mejor estamos hablando de sesenta cuentos no entre novelas y relatos y el profesor Richard Gere tienen pues pues como cuatro cinco obras no pero el profesor Challenger que es el protagonista del mundo perdido era un científico súper escéptico súper relacional y terminó sus días en una obra en la que era creyente tan fanático como Conan Doyle entonces eh eh menos mal haciéndolo hizo con Consell de Homs tenemos que trasladarnos al contexto de la época estamos hablando de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial de entonces eh nunca tanta gente había perdido tantos seres queridos dos No la primera guerra mundial mató a millones de personas si de repente en cuatro años a diez millones de huérfanos viudas de madres sin hijos y ya esta gente estaba desesperada quería encontrar una respuesta para esta de gracias para estas pérdidas entonces el espiritismo era la respuesta que

Voz 7 14:33 yo buscaba recordando el también hacer Rome mucho en él

Voz 0772 14:37 yo imagino que esto le traería muchos problemas no como el famoso fraude de la ley le le generó muchos enemigos en en vida o mucha pérdida de amistades

Voz 4 14:48 claro porque cuando que era una persona que circulaba en en colectivos intelectuales de científicos de literarios entonces claro e esta gente pues empezó a mirarle ya con otros ojos no porque eran personas que ya asociaban unas creencias espiritismo criticas con con con con con un adquirirá anciano que sólo personas eh pues de la calle con poca instrucción con poca formación podrían creer en estas cosas oí les resulta bastante curioso que un hombre como acortando el médico eh de letras una persona que que se movía en círculos realmente eh muy muy selectos Puri era dejarse llevar por esas creencias no entonces por supuesto que que sí ha tenido bastantes detrás de de detractores tuvo debate se público es bastante contundentes sobre todo en la prensa la prisa desencantada con andó él escribía un artículo a hundir a distintos periódicos si luego esos periódicos sí hablan a a un contrincante para que que escribiera otro otro artículo como respuesta no y así pues se vendían bastantes periódicos Eduardo Camaño

Voz 0772 16:04 entrevistado ha estado en varias ocasiones con nosotros él es autor

Voz 5 16:08 de la biografía que ya

Voz 0772 16:11 sacamos hace hace varias temporadas de Baron Rojo el el año pasado en la biografía de de judío ni de Harry Houdini el mago y ahora nos presenta este nuevo trabajo publicado también por Almuzara Arthur Conan Doyle yo creo que como decía antes la la biografía definitiva Eduardo antes de acabar yo sé que nos eh nos une una amistad desde hace desde hace años y tenemos también muchos elementos en común algunos de ellos tiene su proyección en el en el programa con esos vídeos introductorios que lanzamos a las redes sociales tú también eres otro entusiasta de los Playmobil de los clic y me consta que no podía ser de otra manera que tienes también recreado el mundo casi de Conan Doyle con esas figuras de ser los Jobs que ha miman viada a veces fotografías de esos escenarios que que tiene en casa que son realmente maravillosos Playmobil también tiene su magia que sí

Voz 4 17:03 el hombre pues pues esto por supuesto me compré móvil puedes hacer lo que quiera está clarísimo Joe recreado épocas históricas variopintas desde antiguo egipcio pasando por eso es Cedars vitorianos medievales eh bueno con Playmobil se puede hacer de todo oí conozco a otros aficionados como yo tú también se que que te gusta jugar con eso de muñequitos y conozco a gente que hace unos

Voz 7 17:28 bajos que bueno yo no no sé cómo lo

Voz 4 17:31 hacen cosas que realmente ni siquiera a los fabricantes de Playmobil se les hubiera ocurrido hacer semejantes cosas trabajó increíbles gente que ya se muy de compras que linda con de la Coma de era carpinteros bueno ya hablamos de nivel ya que que yo no llevo pero conozco o a carpinteros que que sí que hace sus propias eh edificaciones gente que maneja impresoras 3D en bueno hay un mundo que por descubrir todo eso también como modelo

Voz 0772 17:59 ya nuestro invitado Eduardo Camaño lo tiene vinculado a uno de los personajes de su biografiado salvo jugamos en esta ocasión como decía presentábamos aquí compartíamos esta novedad editorial publicada por Almuzara Arthur Conan Doyle el autor de ese los jugamos esta maravillosa biografía que ella podéis disfrutar en todas las librerías Eduardo Camaño una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de