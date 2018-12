Voz 1 00:00 no no el código románico

Voz 6 00:30 escuchábamos a la voz de Julio López nuestro compañero un fragmento de un texto

Voz 0772 00:35 donde el historiador y cronista de de Huesca Ricardo del arco hablando de uno de los monumentos del románico más emblemáticos de la provincia de Huesca San Juan de la Peña ubicado al norte de esta de esta provincia cómo hacemos hace casi desde comienzos de esta nueva temporada and aquí en Ser Historia en este en esta nueva sección el código románico compartimos minutos de radio con nuestro compañero José María Saz día ahondando un poco en la historia los Misterios el legado y en definitiva el estudio del patrimonio de algunos de estos enclaves vinculados al mundo románico José María a día bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1678 01:17 hola qué tal Nacho muchas gracias por invitarme ya tenía ganas de volver al código

Voz 0772 01:20 el único el código románico que en esta ocasión como decíamos

Voz 7 01:24 se centra en este

Voz 0772 01:27 que en este enclave tan tan maravilloso San Juan de la Peña cuyo maestro ha marcado un poco

Voz 7 01:33 el devenir de muchos talleres de de autores de de la época

Voz 0772 01:38 ya no es como ese punto a partir del cual es surge una escuela de de creadores con un lenguaje muy particular que tiene como epicentro este este enclave San Juan de la Peña

Voz 1678 01:49 así es ha hablado largo y tendido del maestro de San Juan de la Peña siempre con teorías encontradas hay quienes apuestan por esa autoría hay quiénes están en contra de que un solo autor un escultor tallar a los extranjeros capiteles del claustro del Monasterio de San Juan de la Peña y si quieres más adelante hablamos un poco de de esa polémica de las nuevas aportaciones que existen en torno al maestro porque estos días he tenido la oportunidad de de descubrir lo que eruditos historiadores descubrieron en el siglo XIX cuando empezaron a interesarse por el monasterio de San Juan de la Peña ellos iban a la localidad de Santa Cruz de la Seròs y recorrían un sendero en plena naturaleza de diez kilómetros durante varias horas al llegar a San Juan de la Peña se encontraban con el Monasterio de los más originales del país cobijado por una enorme un abrigo rocoso una enorme roca que hace de bóveda del propio del propio claustro como el propio Ricardo del arco en ese libro sobre el Real Monasterio de San Juan de la Peña que hemos escuchado la la locución se maravillada no les impresionaba como esa mole de piedra había servido durante tantos siglos de techo natural al propio monasterio

Voz 0772 03:13 es una de las joyas del románico que podemos ubicar cronológicamente entre los siglos diez doce pero que también viéndolo en imágenes seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán pues muchos documentales que en en televisión que que ubican en este lugar pues leyendas absolutamente trascendentales para para Occidente no como el Grial los templarios hay un montón de de leyendas alrededor este lugar

Voz 1678 03:39 así es porque el propio enclaves el que digamos condiciona la historia de San Juan de la Peña esa esa roca como decíamos el monasterio esconde tras de sí varias etapas una primera iglesia mozárabe donde existen dos dos capillas y los restos de unas pinturas románicas muy interesantes que algunos han dejado a las mismísimas pinturas de el panteón real de la Colegiata de San Isidoro de León osea que fíjate si no tenían ese esa valía sobre esa iglesia subterránea ese primer piso se edificó una iglesia románica y esa iglesia románica daba o conducía a la joya de la corona que era ese claustro antes de pasar los estos viajeros de los que hemos hablado hacia ese claustro tenían que cruzar la puerta mozárabe que toda en la que todavía se pueden leer unas inscripciones muy curiosas donde advierten al viajero al Cristiano no de la posibilidad de unir a la fe los mandatos divinos para alcanzar el cielo el cielo ante ellos desplegaba al ver los y las galerías de este claustro tan singular cuando me propuse

Voz 0772 04:53 existe hace unos días dedicar este esta sección el código románico José María Sáiz día a este maestro de San Juan de la Peña imaginó que también un poco por el el aspecto más y imaginario no de los de los relieves de esos capiteles de esas figuras que nos acercan a un poco a conocer cómo era el entendimiento que se tenía del antiguo del Nuevo Testamento en aquella época de de leyendas con las que se quería predicar asustar incluso no a los a los fieles del momento como decía antes con un lenguaje muy particular

Voz 1678 05:24 así es el propio claustro hay dos etapas una etapa primera de cuyos capitel Se han perdido prácticamente algunos restos se conservan en el lugar y otros en el propio Museo del Monasterio de San Juan de la Peña corresponden a primera etapa como decía de origen Jaques de la tradición japonesa pero realmente los que nos interesan son esos capiteles maravillosos que hoy se pueden ver en las galerías norte y oeste porque son los únicos que han aguantado el embate del tiempo hasta nuestros días hay que recordar que San Juan de la Peña sufrió hasta tres incendios tres grandes incendios en distintos siglos el último de ellos en el siglo XVII que obligó a los monjes a abandonar el monasterio oí a edificar otro en la pradera superior los incendios el desprendimiento de las rocas eso hizo que la vida se volviera inhóspita en el en el monasterio y ellos mismos se perdieron el disfrute espiritual supongo deber cada día en las escenas del Génesis las escenas de la vida de la infancia de la vida pública de Jesús de la Pasión en esos capiteles que por algo se ha hablado del maestro San Juan de la Peña en ocasiones se dice y se abunda en que los artistas de la Edad Media no tenían nombre o que estaban escondidos tras el anonimato que eso no era importante pero yo creo que el propio maestro de San Juan de la Peña si es que existió nos legó un código para poder saber que él estaba ahí detrás y que hoy hoy por hoy tantos siglos después podamos descifrar que una persona nos dejó ese mensaje para decir yo soy el maestro de San Juan de la Peña yo de hecho estos capiteles y estas son las características de mi lenguaje que son varias y de realmente Nacho con muy curiosas

Voz 0772 07:03 es llamativo no que sobre todo sea en el románico cuando Se ese graban ese representan escenas del del Antiguo Testamento cuando lo lo normal quizá a partir de de otras épocas más cercanas a nosotros en el tiempo los artistas parece que sólo se centran no en en momentos de la vida de Jesús

Voz 1678 07:21 sí y además el propio maestro lo hizo valga la redundancia con una maestría increíble es es bastante habitual encontrarse en San Juan de la Peña a los visitantes provistos de la guía que que que les que les presta la organización de las visitas recorrer como digo cada una de las escenas grabadas en los capiteles e identificar los personajes que allí se dan cita a maestros a Juan de la Peña lo hizo con tal destreza que algunos de ellos me estoy acordando ahora mismo de Jesús con sus discípulos en las barcas en el lago teoría es donde parece que el movimiento y que las barcas tienen que y bueno pues se frenar el empuje de las olas y como te decía hay algunas aspectos interesantes que historiadores como José Luis García Lloret que han dedicado su tesis a hablar de la autoría de del propio maestro han identificado esas marcas que el el propio artificial de los capiteles Nos nos legó ojos abultados de cabezas de los personajes excesivamente grandes muescas en los pliegues de la ropas de los ropajes y ahí también junto a esto junto a los temas que tú has dicho el Antiguo Testamento algunas representaciones de animales devorando de lo que a mi más me llama la atención no sólo San Juan de la Peña sino en otras iglesias de cercanas en la provincia de Huesca este las como la bailarina contorsionista que a ojos de el orador o de la aficionado del siglo XXI es son difíciles de catalogar de entender lo que incitó insistimos muchas veces no tenemos los ojos del siglo XII del siglo XI para entender qué hacía allí esa bailarina con todo sionista en una danza que hoy nos es muy lejana y muy desconocida

Voz 0772 09:12 esa imagen también la he visto en

Voz 6 09:15 en San Pedro de Huesca eh

Voz 0772 09:18 visite es busca el capitel que es una representación es fascinante porque José María sale a nuestro invitado en estos momentos se encuentra en la Cadena Ser en en Huesca ya para ir acabando José María esta es un lugar visitable San Juan de la de la Peña Isi y qué es lo que se va a encontrar la gente no como pueda acceder

Voz 1678 09:39 es un lugar visitable cualquier persona que esté interesada desde luego puede acceder desde Jaca desde la la localidad cercana de Jaca que estaba tan solo veinte kilómetros puede acceder directamente con el vehículo y dejarlo en un aparcamiento o a hacer es si fuera un romántico como el propio parecería el dibujante que nos dejó muestras de su de su destreza en una litografía fantástica de de San Juan de la Peña digo recorriendo el camino natural esos diez kilómetros andando desde Santa Cruz de la Seròs hasta el monasterio San Juan de la Peña para dejarse sorprender por esa mole de piedra y no es tan romántico y es más práctico pues puede acceder como digo con el coche en un horario de visitas bastante amplio a que le permitirá o le dará la oportunidad de disfrutar de este maravilloso claustro con esos maravillosos capiteles muy bien

Voz 0772 10:27 en los que quieran completar un poco tienen la información que hemos comentado en los últimos minutos en esta sección el código románico con nuestro invitado José María sabía lo pueden hacer a través de su página web José María esa día punto net donde van a encontrar precisamente ese código románico todas esas claves para intentar conocer en este caso un poco más la historia de ese maestro de San Juan de la Peña José María muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 1678 10:54 gracias a todos vosotros por dejarme hablar