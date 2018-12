Voz 3

01:47

Pablo seguramente pasó su infancia en en Tarso eh era su lengua materna el griego aunque en hechos se dice que también hablaba hebreo tenía una formación fariseos era de familia humilde tenía como oficio construir tiendas de tela Curtidores o algo semejante no no queda muy claro por el vocabulario utilizado en la de sus cartas realmente era de clase media baja la postura tradicional es que Pablo se formó como Hardy fariseos en Jerusalén según se cuentan los Hechos de los Apóstoles siguiendo las enseñanzas del rabino gama Ariel pero no lo dice él sino el evangelista Lucas en contra en contra de esta opinión está el hecho de que nadie lo conociera cuando fue Jerusalén años más tarde teniendo en cuenta que el grupo fariseos era un era un círculo bastante pequeños resulta extraño que nadie lo lo conociera sigue efectivamente había estuviera allí con él quizá fue defensor diez ideas Galilea pero no era un perdón fariseos pero no era un falso estricto según los Hechos de los Apóstoles y el propio Pablo no cabe duda de que perciban los judeocristianos tanto en Jerusalén como en Damasco en Samaria