Voz 0772 00:00 continuamos en Ser Historia de lo hacemos en este último bloque de la primera parte de nuestro programa hablando de la historia de lo insólito hemos estado con Francisco Pérez Caballero compañero periodista reportero de Cuarto Milenio para hablar de su último trabajo insólito publicado por la editorial Guante blanco hemos hablado con él como digo para extraer conclusiones sobre algunos elementos antropológicos algunos elementos históricos y arqueológicos que subyacen por debajo de muchas investigaciones que realidad lo que nos hacen ver es esa mirada que hemos perdido de nuestro pasado esa mirada que quizá nos ayuda a comprender algunos de los enigmas que nos rodean en la actualidad no os lo perdáis Francisco Pérez Caballero bienvenido de nuevo a Ser Historia encantado de estar aquí en tu programa Nacho acabas de publicar con la editorial Guante blanco un libro fantástico insólito que recoge algunas de tus vivencias de tus experiencias de tus viajes de tus investigaciones como reportero de Cuarto Milenio en el programa de televisión y una de las conclusiones a las que yo he dado desde el punto de vista histórico porque en muchos temas que trata tratas que tienen ese trasfondo histórico

Voz 1 01:21 es que eh el misterio precisamente lo insólito la leyenda está perfectamente implicada con la historia y es un elemento más que que

Voz 0772 01:32 sirve para construirla para darle forma para darle sentido a todas esas personas que lo que que lo viven no

Voz 1087 01:38 claro sin ninguna duda es la historia de la humanidad en la historia de cómo nos hemos ido formando cómo hemos llegado hasta aquí de dónde vienen nuestras creencias que es lo que sucede para que estemos de momento histórico actual porque pensamos de esta manera porque hemos desechado algunas historias que teníamos y que nos hacían pues tener dar un sentido a nuestra vida no el libro va recorriendo pues todos esos misterios pero es que los misterios están en todo no efectivamente eh hay mucho de historia insólito

Voz 0772 02:06 a uno de los aspectos que me ha llamado la atención también en en Galicia que quizá tiene esa trascendencia más legendaria con aspectos e más insólitos como el título de de tu libro sí me ha llamado la atención como la brujería por ejemplo en las últimas décadas en las últimos en los últimos siglos esa tradición bebe no de de de de otras se culturas ancestrales no vemos algunos espacios vinculados con la brujería contemporánea moderna en donde se depositan al igual que hacía en Los Iberos en época eh Protos romana Pérez romana en época romana o incluso en las culturas celdas esos hechos votos en honor de personas con la creencia de que dejándolos allí iban a conseguir algún favor de la divinidad hoy se sigue haciendo lo mismo y estoy convencido de que muchas de las personas que dejan es esos expertos en en sus lugares no conocen no en el legado histórico y el recorrido que tiene esa tradición a lo largo de los siglos

Voz 1087 03:01 fíjate es muy curioso porque recojo la historia de las llamadas brujas Mato en Galicia hay que tener claro que esto que llamamos brujería lo llamamos desde nuestra óptica no está mujeres eran herederas de una serie de tradiciones y de creencias hice quedaron obsoletas vivían apartadas de de la localidad igual bueno ellas tenían estas costumbres dejaba muñecas eh ponían unas cruces de protección en en su casa era algo muy impresionante las esta óptica pues era incomprensible de hecho

Voz 0772 03:27 fíjate cómo in relacionan no aspectos cristianos de la cultura católica con aspectos absolutamente paganos no ponen cruces y losas eh muñequitas

Voz 1087 03:36 exacto y la gente que que iba a pedirles consejo hablar con ellas pues veía en esto como una especie de ayuda es una herencia de unas tradiciones muy nuestras qué sucede que creado desde la óptica actual estamos hablando de que esta historia entra en el siglo veinte eh pues claro los los chicos ON es que ya no respetan nada que no entienden nada pues iban allí a reírse de ellas no efectivamente es una demostración muy clara de que hemos olvidado nuestra propia historia de dónde venimos no está mujeres es verdad que estaban fuera del tiempo no pero claro hay que respetarlo todo porque tampoco sabemos qué profundidad tiene esto no qué profundidad tiene esta creencia cuál es el objeto de hacer esto insitió en algún tipo de utilidad incluso para nosotros otros

Voz 0772 04:19 aspecto es también que relacionan de alguna manera en esos orígenes del cristianismo en tu libro insólito es la presencia de ermitaño es no que es quizá la búsqueda de ese de esa religiosidad más ancestral más pura iniciática de de personas que es eh abandonan no es que abandone pero se retiran un poco no del convencionalismo diario que podemos encontrar en nuestra de nuestra sociedad viven un pensamiento una fe de una manera muy particular apartado de del mundo y apartado de todo

Voz 1087 04:50 es muy interesante porque fíjate yo hice una ruta por parte recibe Ipod ver alguna de esas ermitas y que realmente eran huevas reutilizada donde estos ermitaño se metían simplemente a encontrarse con ellos mismo no algo que hemos olvidado por completo en nuestra sociedad es imposible alejarse e introducirse en uno mismo hacerse preguntas escucharse huir de este estrés y es muy interesante recorrer estos caminos y llegar hasta estos lugares donde voluntariamente las personas

Voz 1 05:18 se metió durante meses a estar solos no

Voz 1087 05:22 es una cosa que que hemos olvidado y que hoy hacemos pues en nuestras iglesias en nuestra cultura cristiana por ejemplo o en templos pero claro el ir tú solo a la naturaleza a escucharte es algo yo creo que incluso arriesgado

Voz 0772 05:36 yo recuerdo precisamente para Cuarto Milenio uno de los reportajes que dice dedicada al Valle del Silencio en León precisamente un lugar eh cuando estás allí tienes la sensación realmente y el significado y entiendes por qué ese nombre no el Valle del Silencio es un lugar absolutamente apartado de de de todo con unas cuevas con los emplazamientos que que llaman quizás a esa vida más recogido

Voz 1087 05:59 sí si es que lo que uno comprueba cuando está allí que yo tengo la suerte de hacer reportero de Cuarto Milenio pues puedo ir a esos lugares donde no iría de otra forma te das cuenta de que no están elegidos al azar esos lugares tienen un sentido la naturaleza alguna manera habla allí no los elegimos no sé porque quizá nos llaman de alguna manera que que hoy ya no sabemos porqué no pero estos ermitaño si sabían exactamente lo que buscamos

Voz 0772 06:22 en tu libro insólito también hablas de de otros temas relacionados con la historia del cristianismo por ejemplo el santo sudario de Oviedo es una de las reliquias quizá eh más nuestras más con bueno con un vínculo afectivo no para todos los que los que vivimos eh aquí se encuentra en en Oviedo pero también ha habido investigaciones científicas que han sacado una serie de conclusiones que lo relacionan en su momento salió no los análisis de sangre y ahora también ha seguido el la pista de otros de otras investigaciones que lo identifica como digo con con la Sábana Santa de Turín

Voz 1087 06:55 a mí me apasiona el tema científico en en este caso porque claro que a través del polen del Eli Chris un han llegado a la conclusión de que tanto el pañuelo de Oviedo como las índole cubrieron en la misma persona no apasionante además han hecho una reconstrucción de esa persona a mí me mostraron poco esta investigación que va para largo ya dijeron que que realmente las conclusiones definitivas tardarán mucho tiempo pero están en el camino demostrar que tiene el mismo valor que que la sino no lo que es para nuestro país al buen absolutamente impresionante

Voz 2 07:28 tal vez la única maldición real de las momias ocurrió en el pasado fue para aquellos desgraciados que hace cientos de años pensaron que tomar polvo de momia tenía los mismos poderes que la viagra qué combinación tan

Voz 3 07:41 cesante pensar que va a ser mal decidido por utilizar una momia pero te la tomas como afrodisíaco que en maldición

Voz 2 07:50 es una suerte que muchas momias hayan escapado de ser convertidas en Pinto pintura a pesar de su largo silencio estos ancestrales cuerpos todavía aportan mucha información a los egiptólogos

Voz 0772 08:07 escuchábamos un fragmento de un documental de televisión en donde se nos habla de de algunos elementos curiosos que ese poder encontrar en las boticas a lo largo de los siglos XVI XVII sin embargo en España en una época mucho más reciente a nosotros más cercana mejor dicho a nosotros encontramos también ingredientes insólitos ingredientes extraños e ingredientes poco desagradables no

Voz 1087 08:34 bueno en las primeras farmacias en las primeras boticas se vendía grasa humana y además lo más misterioso de esto es que nadie sabe de dónde provenía había una leyenda que decía que de alguna manera los Reyes autorizaban a matar a una persona al mes para que estas farmacias estuvieran surtida de hecho bueno yo investigó una una historial la que directamente culpan a un farmacéutico de matar a gente para poder vender su grasa lo que está fuera de toda duda es histórico es que se vendía esa grasa humana de hecho hay libros aporta un recibo donde un hoy ha con ha comprado una unas libras de grasa humana pues para hacer un remedio contra diversas enfermedades como sabemos la enfermedad al ser humano le aterroriza cuando se acaban la los caminos científicos de gente que quiere recurrir a lo más insólito o no y en este caso la grasa humana pues se pensaba que si salía otros podía curarnos no es un poco en la visión antigua de lo que vemos ahora en las células madre no que todo el mundo entiende que la células madres provienen de nosotros y que nos pueden curar no pues esto es una cosa mucho menos con mucho otras menos trasfondo lo científico pero claro es el mismo razonamiento es decir todo lo que sale de nosotros está sano también ha hecho con la sangre acuérdate la sangre de un niño no la sangre pura de un niño que aunque hay que tiene todas las pues de la energía pues se creía que qué consumiendo la pues podía uno rejuvenecer no o podía mejorar pues este razonamiento erróneo hay que dejarlo claro pues se utiliza también para esto y lo que es sorprendente es que cuando la ciencia empieza a aterrizar Se abren esas primeras farmacias primeras boticas pues entre los remedios no sólo en España por ejemplo aportamos uno salvar y los alemanes en los que ponen claramente grasa humana no se venden muchos lugares crece humana para curar

Voz 0772 10:18 los Francisco Pérez Caballero es experto es perfecto conocedor de la historia del crimen en España hay escuchándote ahora precisamente me acordaba no de una de las historias más al mismo tiempo grotescas y siniestras que la historia de saca Manteca que precisamente estaría un poco encauzado también con con esta historia

Voz 1087 10:35 que comentamos de la venta de de grasa

Voz 0772 10:38 esa en algunas farmacias si por ejemplo

Voz 1087 10:40 hombre el saco de ganador del que ya hablé en su momento en el libro dossier negro Ike es quizá el que el que nos hace recordar esta figura que es puramente histórica no lo que ocurre eh y que se repite a lo largo y ancho del mundo este hombre que ese dedica traficar con la sangre con la casan diciendo que eso va a curar por ejemplo enfermedades que entonces eran incurables como la tuberculosis no en el caso del hombre del saco de Gador es un niño que secuestran le hacen un corte sacan la sangre Islam de beber almorzó uno que es un hombre que está enfermo de tuberculosis diciéndole que eso le vas a ganar es un fenómeno que que que se entiende perfectamente en España a finales del siglo XIX principios de siglo veinte está plagado de casos donde los criminales sacan sangre y la venden para supuestamente curar a un enfermo bueno e estos entronca con el tema de la grasa humana icono polvo de momia por ejemplo al que te referías también que se ha demostrado que no tienen ningún tipo de de valor científico ni por supuesto pueden curar pero que muchas veces han empujado al crimen

Voz 0772 11:44 en tu libro también comentas algunos monumentos extraños singulares que hay en nuestro país por ejemplo en en Cantabria en Santander podemos encontrar esa pirámide de los italianos con una historia realmente rocambolesca no como protagonistas del conflicto bélico de la Guerra Civil vuelven ese punto original cuando no fallecieron esquivando las las balas en su momento tuvieron la fortuna de de de no fallecer luego pues por avatares de del destino fallecen en el mismo punto donde esos maneje no

Voz 1087 12:18 sí sí de hecho en Italia el puerto del Escudo es un lugar maldito dicen que algo tiene que a los italianos no le sienta nada bien Mussolini quiso poner allí un mausoleo que aún sigue que es la pirámide de los italianos en pleno Puerto del Escudo está medio abandonada pero se puede ver perfectamente tesis atraviesa al puerto del Escudo sí claro allí enterró al las personas que murieron de la división Vittorio luchando la Guerra Civil y años después vinieron efectivamente como contabas en un autobús alguno de estos supervivientes a visitar ese mausoleo vídeos puede visitarlo cuando se marchaban el autobús perdió los frenos Inc hubo once muertos con lo cual el italiano lo interpretó como una maldición dijo bueno algunas personas que sean salvado de la guerra han esquivado las balas las bombas han vuelto allí para morir no con lo cual les dio tanto miedo que sacaron todos los cuerpos desde Montevideo que hoy están enterrados en Zaragoza ir abandonaron para siempre ese sitio diciendo que aquel lugar no era nada bueno para los italianos

Voz 0772 13:15 ya como última pregunta Francisco Pérez Caballero uno de los capítulos que a mí me ha interesado es esa combinación que haces eh desde el punto de vista de las creencias entre Dios y el diablo no

Voz 1087 13:27 es que hay una mezcla absoluta entre lo que es nuestra tradición las creencias digamos razonables y luego pues la obsesión no y ahí entra el diablo también muchas personas dicen actuar en nombre el diablo en otras ocasiones vemos personas que se entregan con un ace absoluta a determinados objeto no o a determinadas representaciones a las que otorgan un poder sobrenatural y claro recorrer una serie de casos Iber que eso sigue muy vivo en nuestros días que el diablo está muy vivo que hay gente que lo invoca que hay gente que dice que mata por el diablo y comprobar también que la Fed sigue muy viva a pesar de que cada vez está más arrinconada Iker en las que siguen yendo a lugares sagrados a buscar pues un milagro a buscar una recuperación a pedir pues es es muy sorprendente yo por ejemplo quedé muy impresionado en Calatorao con un cristo tremendo que hay allí y queman a una fuerza impresionante no yo no sé qué será pero es verdad que están delante ese Cristo pues nos retrotrae a nuestras creencias más antiguas no

Voz 0772 14:28 quizá como conclusión podríamos decir que a lo largo de la historia el ser humano desde el punto de vista antropológico por darle una etiqueta científica ha protagonizado ha sentido ha vivido se ha encaminado de una manera determinada en unos entornos sociales ya sea en la antigüedad en la Edad Media en la Edad Moderna Contemporánea yo hoy en pleno siglo XXI seguimos utilizando los mismos arquetipos independientemente del contexto en el que nos encontremos para en definitiva como propio seres humanos caminar hacia el mismo destino

Voz 1087 14:57 no desde luego es una manera de mirar qué qué sucede en nuestro interior no porque pensamos así porque no Ramos siempre a los mismos símbolos a los mismos arquetipos como tú dices Illán creo que precisamente bucear en lo extraño lo insólito en lo que se sale de lo normal es una manera muy interesante de de atravesar la historia no de centrarnos en eso anecdótico en eso que nos llama la atención porque es donde realmente creo que Nos dibujamos mejor donde nos identificamos mejor

Voz 0772 15:24 Francisco Pérez Caballero autor ve insólito publicado por Guante blanco como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia