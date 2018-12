¿Quién fue Julia Domna?

Voz 1 00:00 qué hombre Nacho Gil Masako para mi lugar mis poderes pasarán a máximo les serán confiados hasta que el Senado esté preparado para volver a gobernar en Roma será una república hace

Voz 0772 00:56 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de una película que se ha convertido con el paso de los años en un auténtico clásico del cine del cine histórico precisamente ese instante la muerte de Marco Aurelio a manos de de cómodo está rodeado de un halo de leyenda de de ficción que en nada Se Se atañe a los hechos que sucedieron realmente según las fuentes clásicas sin embargo no sirve perfectamente de pie para comenzar como decía ahora este nuevo bloque en el que vamos a hablar de la Roma imperial de una de las etapas más gloriosas de la historia del del Imperio romano a caballo entre ese finales del siglo II comienzos del siglo III que es precisamente el entorno histórico en el que se mueve la novela que tengo en mis manos yo Julia la última el último trabajo el último la última novela histórica de Santiago poste Yiyo flamante Premio Planeta dos mil dieciocho Santiago poste Guillot bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 4 02:01 encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes Santiago

Voz 0772 02:05 primero el el título me recuerda un poco esas novelas no tipo Yo Claudio Díaz un montón de de décadas que no se retrotrae a la al a una época que tú has hecho revivir con tus trabajos en donde la novela histórica de sobre todo ambientada en el mundo romano está teniendo un éxito y sobre todo como digo con con tu trabajo Santiago esa manera que tienes tan exacta de compaginar ficción literaria con hechos históricos que que yo creo que su ayuda no al a los lectores y enhorabuena por no solamente por el premio sino por hacer que la novela histórica sea premiada en un galardón de de tal calibre de tal importancia

Voz 4 02:46 pues mira la verdad es que sí que he pensado en esto en mismo que tú estás diciendo ahí aunque a uno le entra un enorme vértigo no estar en esa lista de ganadores del Premio Planeta donde hay gente como Mario Vargas Llosa o Camilo José Cela o Ana María Matute Leo Delibes eso en fin lo que tú quieras pensar pero yo me enorgullece el hecho que tú estabas apuntando

Voz 5 03:09 a la hora de que en la novela histórica la historia novelada reciba un premio Planeta yo creo que eso

Voz 4 03:16 está muy bien está estas está premiando el que a la gente le interesa la historia interesa la historia contada de una forma entretenida y amena no entonces en ese sentido pues creo que el Premio Planeta dos mil dieciocho nos hace muy felices a a mucha gente sí porque

Voz 0772 03:34 prevé que siempre se ha caracterizado por ese aspecto quizá más literario no el el hecho de que la novela histórica pues entre con con ese empaque con esa fuerza con tu trabajo yo Julia no solamente le da un extra valor extraordinario al al planeta sino que confirma que el éxito por lo menos el reconocimiento no por parte del del sector de los premios literarios que que tiene la novela histórica en en este sentido que ha sido hasta ahora pues bueno como literatura casi de de segunda mano no ha sido calificado en ocasiones

Voz 4 04:06 pues sí sí de segunda categoría de la literatura de género cosas de este tipo tan absurdas cuando realmente lo único que hay a la hora de contar historias es novelas entretenidas o aburridas novelas buenas o malas y ya está ahí en ese sentido hombre yo lo que creo es que sí que se les reconoce el prestigio a la literatura de la novela histórica por qué porque tú fíjate que realmente el novelista histórico en lo tiene complicado porque hoy día basta con que pongan el nombre del personaje en cuestión que tú estás novelado te sale la Wikipedia y te dice los hechos históricos más importantes lo cual está muy bien pero es que la gente suele eso hice vale no lo importante es cómo te lo voy a contar el cómo te lo voy a contar de una novela histórica pura literatura son decisiones literarias el que yo te diga que en yo Julia va a haber un narrador que es galeno el médico de los emperadores el que teórica Nice la temática de una forma o de otra etcétera todo eso el cómo contarlo que es lo que hace atractivo el relato es literatura por eso hay tantísima literatura en en una novela histórica y por eso creo que que los el Premio Planeta de este año está reconociendo eso cuánta literatura Day cuanto de narración literaria hay en una novela histórica

Voz 0772 05:20 histórica ese premio que no tendría donde ser si no hubieras presentado pues está maravillosa novela yo Julia que nos acerca un personaje también muy desconocido o no de la historia de de Roma para el para el gran público Julia donde nacida en el año ciento setenta fallecida en dos mil en el año doscientos diecisiete tengo aquí dos mil diecisiete en qué estaría yo pensar

Voz 4 05:41 no sé no sé las estirado así

Voz 0772 05:44 no gano que como digo fue la esposa de de un emperador también muy muy cercano a nosotros Septenio séptimo severo realmente quién fue Julia duda

Voz 4 05:54 pues Julia donde hay muchas formas de definirla no pero digamos que

Voz 5 05:57 era una joven de mesa aristócrata educada

Voz 4 06:02 forma muy culta capaz de hablar

Voz 5 06:05 cameo latín griego clásico muy hermosa

Voz 4 06:10 que enamora completamente ya en su adolescencia a todo un legado de Roma llamado Septenio severo no es una mujer que llegará a ser la emperatriz más poderosa que de Roma que recibirá títulos como madre de los César es madre de los emperadores madre del Senado madre de los Ejércitos y hasta madre de la patria yo creo que parece ser que si tú tienes todos esos títulos es que de de viste ser muy importante tras la muerte de ese cómodo que con el que has abierto el y el el esta sección realmente queda un vacío no hay descendencia tras la muerte de cómodo muchos hombres para luchar por el poder todo se olvidan mientras están pensando como empezar la partida de la lucha por el poder de Julia Julia ya lleva tiempo jugando la partida para conquistar Roma

Voz 0772 06:59 además ella nació en Siria hija de un sacerdote lo que no implica los hace pensar en la globalización del Imperio Romano en aquella época de finales de de bueno último tercio del siglo II de nuestra era no donde daba igual en qué parte del Imperio tú pudieras nacer que en Roma la cara tal en Italia Itálica pues iba Itálica en Italia en la península Itálica iba a ser quizá uno del de bueno pues ya saben que alcanzar no cualquier tipo de de de cargo de reconocimiento en este sentido

Voz 4 07:28 sí aunque no sin críticas

Voz 5 07:31 que en Roma permanecía una prevención una cierta cierto

Voz 4 07:38 miedo a las mujeres de Oriente que desde que Leo patria intervinieron en política romana entonces a Julia Si bien era una ciudadana del imperio y como tal pues ese la tenía reconocida se la despreciaba por extranjera no en eso no hemos cambiado mucho en mil ochocientos años en Europa con respecto a Siria y qué va a ocurrir que ella ese menosprecio por esta GERA no se lo va a tomar bien cuando siente que su familia está siendo atacada porque haya consideran extranjera ya va a responder como dicen en deporte con la mejor defensa es decir otro ataque y ahí va a empezar un conflicto una lucha mortal les a día ideas diferentes emperadores de Roma ahí es nada

Voz 0772 08:21 pero su origen su familia era de origen romano eran autóctonos eran gente de desidia porque si tienes otros casos por ejemplo como Séneca realmente nació en en en España pero claro es su todos sus ancestros son son romanos no es español entre comillas no en aquellas

Voz 4 08:38 en ese sentido ella era bastante más Siria que romana no ella era realmente la hija como has dicho tú de un sacerdote un sacerdote Rey de la antigua dinastía que había gobernado de mesa como un reino independiente durante años pero que desde hacía ya tiempo pues tenía una una amistad con Roma

Voz 5 08:55 la dinastía de de mesa pero ella crece

Voz 4 09:00 culturalmente como una sociedad en una sociedad hasta cierto punto desde un punto de vista cultural independiente no era más Siria que romana lo que pasa es que tienen una capacidad de adaptación enorme datan seguida a Intel a intentar integrarse en lo que es una élite romana y ante el desprecio de una élite romana pues intentar trasformar Roma a que la élite sea ella

Voz 0772 09:23 sí sí conocemos por algo también el trabajo el legado mejor dicho de Julia domina la protagonista de tu novela Santiago posterior yo yo Julia Premio Planeta dos mil dieciocho es por sus retratos no los retratos los bustos que no han llegado en nuestros días en donde ya de por si se nos presenta una mujer singular desde el punto de vista de del del físico no con ese cabello tan tan recargado es casi una pionera en el en el histerismo de la época

Voz 4 09:48 sí sí buena ya todo lo que hace lo hace para aportar ante la plebe una imagen imponente de autoridad siendo además una mujer de facto es muy muy hermosas que siendo consciente de ello también lo va a utilizar lo va a utilizar para influir en en su marido para empujarlo directamente a la lucha por el poder

Voz 6 10:11 sí echar los entierros en la época del emperador severos es muy importante severos tendría un gran impacto sobre el mundo romano y su mandato condujo a uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la Gran Bretaña romana

Voz 7 10:27 me veo como un hombre ambicioso muy decidido toro hay Blue tranquilo

Voz 8 10:39 capaz de dedicarse a la guerra las leyes es la construcción

Voz 1 10:43 en La Paz

Voz 8 10:45 flexible y mató a un montón de gente

Voz 0772 10:54 escuchábamos en un fragmento de un documental de Canal Historia al historiador Andrew Wallace Jandri hablando de séptimo severo el esposo de nuestra protagonista Julia domina que ha pasado a la historia como quizá la la la Puerta no que abrió el acceso de de Julia domina a ese poder tan tan tan anhelado no que es un poco lo que proyectarse en tu novela Julian no es así Santiago

Voz 4 11:18 sí sí sí la la la verdad es que la historia entre severo Julia es una historia apasionante porque es una historia de amor iba a ser el primer matrimonio imperial enamorado el uno del otro en doscientos años todos los demás matrimonios imperiales habían sido por cuestiones políticas severo conoce a Julia como una joven ante de unos dieciséis años cuando les legado en Siria se queda prendado de ella porque era inteligente y hermosísima no pero claro él está casado es un hombre correcto yo nada pues vuelve a sus a Roma en Roma lo asignan a la Galia en la Galia pues su mujer fallece por enfermedad y en ese momento él se encuentra un hombre de cuarenta y pocos años muy poderoso en Roma pero sin embargo sin descendencia quiere volver a casarse y lo lógico habría sido que se hubiera casado con cualquier Patricia hija de algún senador importante pero de se acuerda de aquella adolescente envió una carta a la solicita en matrimonio ya que a los dieciocho años lo habitual habría sido que hubiera estado casada como si hubiera estado esperando ahí está soltera y acepta será ella sola hasta a la Galia para casarse con con el que va a ser el el hombre de su vida no iba a hacer una fusión que supone un una de una fortaleza tremenda no el enamorar lo de ella ella queriendo a su esposo y ella con su inteligencia empujarlo hacia la lucha absoluta pero el poder

Voz 0772 12:43 quizá fue ese llamamiento no que decías ahora de séptimo severo para casarse con con Julia domina algo que ella no no esperaba o que lo esperaba había estado mirando un poco porque tendemos un poco quizá por esa mentalidad me atrevería decir que machista de nuestro siglo XX XXI a pensar que cuando una mujer o un hombre están meterán dopó de el o por el poder pues son capaces de absolutamente todo no en la vida cotidiana de Julia Don antes de ese matrimonio de de Septenio severo con septiembre severo era normal buscaba el poder fue una oportunidad que quiso aprovechar a toda costa

Voz 4 13:20 a ver era una mujer que ya

Voz 5 13:23 en este contexto

Voz 4 13:25 esto de poder era hija de la familia más poderosa de esa ciudad de Siria en la ciudad de mesa en la ruta de las caravanas una ciudad importante ella ella hija en una familia importante ir bueno ella creía como tantos otros en aquella época en los augurios y los augures habían predicho que ella iba a ser esposa de un Rey o esposa de un emperador hasta el punto que hay un diálogo con galeno cuando la ella para conseguir una serie de cosas Le está prometiendo galeno acceso a la biblioteca imperial el galeno el médico de diciembre bien pero a ver no me puedes prometer algo que no puedes controlar porque tu marido no es el emperador de Roma y entonces ella le responderá no mi marido no es el emperador de Roma pero yo tengo predicho que voy a ser la mujer de un emperador así que una B2 o cambio de marido o cambiamos al emperador de Roma y yo quiero a mi marido ya te lo ha dicho toda que va al tema desde luego como

Voz 0772 14:24 muchísima personalidad CSS Tremp

Voz 4 14:26 en la tremenda es por eso por eso es un personaje de los que a un escritor se enamora no completamente no la verdad es que estoy ahora mismo bastante enamorado de julio donde es lo que te iba a preguntar por qué

Voz 0772 14:37 que hasta qué punto un autor me ha pasado a mí

Voz 4 14:40 ni con algunas de las novelas que ha escrito

Voz 0772 14:42 de a idealizar el personaje

Voz 9 14:45 con el que está trabajando con el que está

Voz 0772 14:48 escribiendo bueno pues sí insuflado un poco esa realidad literaria de lo que pudo haber sucedido

Voz 4 14:54 sí que hay una tendencia eso yo lo que procuro para evitar que esa tendencia se dispares atacarme a los hechos históricos de la forma más rigurosa posible es decir mantener elevado nivel de historicidad en en en las novelas que escribo no y en este sentido todos los acontecimientos históricos relevantes batallas matrimonios nacimientos de hijos nombramientos de César es caídas de emperadores se ajustan completamente de la realidad sitúa haces eso tu nivel de se lanzará un personaje hay hacia la realización se queda queda más atado no porque por qué no te puedes escapar de los hechos históricos no hay esa es mi estrategia para no idealizar a un personaje que no obstante era formidable sabes que una persona que era capaz como ella de enfrentarse a cinco emperadores de Roma y no es poco lo que yo creo que sí me afrontar alguno ya me lo vería mal pues imagínate con cinco no y eso es lo que a lo que se atreve a Julia adorna

Voz 0772 15:53 Julia dobla que como decía antes la la conocemos no por por esos retratos por esas monedas donde sale también con con ese cabello con ese pelo tan tan recargado lo que nos ayuda a construir una imagen de ella una imagen física pues bastante fidedigna seguramente con el aspecto que debió de tener que ayuda también no va a poner rostro a esa idealización que el eh que estábamos comentando ahora que tiene el personaje histórico no imagino que cuando tu estuvieras escribiendo yo Julia Santiago y yo pues Se la tendrías casi delante de de de ti mismo en el la imaginación no con esos retratos tan tan tan singulares que nos han llegado de ella

Voz 4 16:31 sí la verdad es que si lo que hay que hacer bueno pues se de haber dónde están esas estatuas dónde están esos bustos que recrean a la emperatriz puedes ir a Roma en en los museos capitalinos o del Vaticano pues hay hay bustos de de Julia pero bueno si alguno de nuestros oyentes ahora que quisiera ir allí Iberia Julia en no tener que pasar por esas colas brutales no que hay en estos museos capitalinos del Vaticano pues pueden ir a Roma pueden ir a las termas de dio crecían hoy enfrente de las termas Derio crecía no irá al Palazzo Massimo a Leterme donde sin hacer cola podrán entrar en un magnífico museo de la antigua Roma con una colección de mosaicos excelentes y donde hay todo tipo de Bustos sobre la familia de Julia la propia Julia su esposo y sus hijos no lo puedes ver además eso ya te digo sin hacer colas

Voz 0772 17:20 a mí me consta Santiago puesta aquello que siempre te documentas de una manera extraordinaria no solamente a través de autores clásicos de fuentes clásicas sino visitando los sitios como decías ahora que se de el personaje en este caso Julia domina pudo haber deambulando no pudo abrir vivido imagino no no lo he comentado contigo que que no habrás tenido oportunidad no por las circunstancias que rodean al país donde ella nació de haber visto precisamente eso ese emplazamiento en Siria donde ella vivió sus primeros años

Voz 4 17:50 pues ciertamente ciertamente es una de esas carencias que que que he tenido que soportar porque muy a mi pesar pues hombre visitarla actual Homs la ciudad donde nació en Julia es muy complicado porque ha llegado a ser incluso una de las capitales del Estado Islámico no entonces esto lo he tenido que documentar de de formas indirectas por textos escritos libros documentos etcétera lo que sí que he podido hacer por ejemplo porque si me parece muy importante de documentaron personalmente en la medida que sea posible no es viajar a a un que es la ciudad que era la capital de Polonia superior donde severo teniendo a su lado a Julia Se proclama emperador no en una lucha que dará lugar a varias guerras civiles ese enclave y cuando hoy decimos panoplia superior pues la gente no sabe exactamente a qué nos referimos que nos referimos al actual Austria y está a cuarenta y cinco kilómetros de Viena se puede volar a Viena envían acoger yo recomiendo alquilar un coche porque en un tú hay varios emplazamientos arqueológicos con una separación importante unos de otros no se puede ir andando bien entonces es alquilar un coche y te vas en coche o contratar a un conductor también te lleven a los distintos emplazamientos hasta llegar al anfiteatro militar hay dos anfiteatro los encarnó desde las pocas ciudades que tenían dos Anfiteatro en el anfiteatro militar allí ante sus tropas severo junto con Julia se declara emperador de Roma ahí eso pues por ejemplo así que es uno de los viajes que se podía hacer y que dice que resulta muy motivador luego a la hora de recrear cada distintos momentos en o distintas escenas en la novela

Voz 0772 19:36 escenas a la novela que también como ha señalado ya el una de las ideas no que tenía Julia dona la protagonista de esta novela yo Julia es el el la idea de de crear una dinastía no a partir de ella una dinastía de emperadores y en parte lo consiguió parte Noise Burgos lo consiguió con con personajes tan esto sí que no suenan ya a muchos que nos hemos acercado con tanteos de de todo tipo a a la Historia de Roma como la figura de cara a cara por ejemplo

Voz 4 20:05 sí claro claro es el hijo mayor de de Julia Donna en Roma podemos visitar también sin demasiada cola las las grandes termas de cara a Cala los restos que quedan que son aún aunque está bastante destruido quedan bastantes espacios con que resultan muy muy formidable les y muy impresionantes no las termas de cara a Cala si Julia entiende que tras la muerte de cómodo lo que se dirime no es una lucha por un imperio sino por algo mucho más grande en uno de los diálogos de la novela y cuando severo en mitad de tantas guerras civiles flaquea está pensando en negociar con el enemigo Le deseo lo dice a Julia Julia dice no no no se negocia el dice hombres que no merece tanta sangre no un imperio y ya le dirá no luchamos por un imperio luchábamos por algo más grande el dirá no hay nada más grande que un imperio a lo que ella responderá con una mirada esta mirada que una mujer nos lanza un a un nombre cuando no damos de sí cuando no comprendemos no entonces ella se lo explica así que hay algo más grande que un imperio dirá el hecho de que ese imperio que tú conquiste a pase de tía tus hijos de tus hijos a los hijos de tus hijos así en varias generaciones una dinastía es más grande que un imperio y por eso luchamos esto es otra dimensión una dimensión que sólo había antes

Voz 0772 21:24 viva ella una mujer con un carácter con una personalidad arrolladora con una fuerza personal que la hizo salir de ese enclave más o menos secundario de de Siria para convertirse en la mujer de el del emperador el SIP tímido severo y cómo fue el final cómo fue el final de esta eh Julia domina protagonista de tu novela Santiago posterior

Voz 4 21:47 bueno vamos a decir dos cosas uno la novela yo Julia cubre cinco años del ciento noventa y dos a ciento noventa y siete donde se cuenta el ascenso fulgurante al poder de esta mujer en donde no obstante está la tensión dramática de todo lo que puedas perder en el ascenso y si realmente compensa ese ascenso

Voz 5 22:06 luego viene todo

Voz 4 22:09 su Gobierno el Gobierno de severo y la de los hijos de éste de los hijos de Julia y ahí habría espacio para hacer todo terminando el guiño con Yo Claudio recordado que yo Claudio dos novelas Yo Claudio y Claudio el dios ver si me animo a hacer una segunda parte unas una continuación y explicar todo lo que pasa con Julia en el poder pero si me preguntas por su final va a ser un final será un final muy duro porque el médico galeno le va a detectar un quintos Carlinos es la palabra para cangrejo en Griego en en en latín a estos tumores que tienen el ramificaciones se les denomina cáncer

Voz 0772 22:50 la verdad es que no hay no hay nada nuevo bajo el sol la medicina ha avanzado muchísimo en estos dos mil años pero para que veamos un poco el el el punto de partida en algunos de estos aspectos en Roma ya se conocía este este tipo de enfermedades si lo denominaban a su manera en su forma de de entenderlo es quizá lo con lo que nos tenemos que quedar en cualquier caso la figura de Julia domina a la que hemos dedicado este bloque aquí de de Ser Historia en la Cadena Ser junto con Santiago poseyó yo creo que era uno de esos personajes femeninos de la historia de de Roma que lo merecía y que aprovechando el reciente Premio Planeta dos mil dieciocho que has recibido Santiago pues queríamos compartir contigo este momento tan tan evocador Santiago lo dicho muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia