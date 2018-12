"Los mayores tienen una capacidad de aprender increíble"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 3 00:10 sí les propusiera esta mañana que me dijeran la primera imagen que les viene a la cabeza al escuchar la palabra jubilado abuelo o la expresión persona mayor pues muy probablemente su imaginario colectivo les llevé a al clásico paisaje de una plaza de pueblo con personas vestidas de riguroso negro con pañuelos con boinas acompañados por por sus bastones siente hablando una animada conversación pero lo cierto es que esa imagen cada vez se ajustan menos a la verdad de nuestro tiempo hoy nuestros mayores son más jóvenes probablemente de lo que de lo que lo han sido nunca hay su perfil no aproxima Nos aproxima a otros términos como le cultos inquietos solidarios relación no

Voz 4 00:50 amigo no reímos lo pasamos bien y sobre todo que me hace aprender cada día de cada libro aprendo algo diferente

Voz 5 00:59 Tom como una especie de ejército de reserva siempre disponible la falta de conciliación y los bajos salarios han convertido a España en el país europeo con más abuelos cuidadores

Voz 3 01:09 y activos abuelos solidarios abuelos cultos que abuelos muy activos

Voz 6 01:14 la medicina que produce el correo no se compre farmacias hay que estar enganchado al vida jubilado desde hace cuatro años y estoy enganchado al deporte concretamente al barato hace cuarenta años y este año me pasó va a correr la media parte

Voz 7 01:32 no

Voz 8 01:34 a este señor búsquelo esta noche

Voz 3 01:37 la San Silvestre de suciedad de esto vamos a hablar esta mañana con Maravall es periodista es fundadora y es autora del libro de estraperlo a postureo de artículos tan interesantes como mayores Ciencia las personas mayores son más jóvenes que nunca marcaba buenos días

Voz 9 01:52 en astillas mar Feliz Navidad

Voz 3 01:55 cada año bueno en fin todas estas cosas que hay que decir cuando no se saluda un treinta y uno de diciembre que eso lo primero y lo segundo estamos viendo cómo mejora la salud como se prolonga la esperanza de vida de los mayores es más que nunca la vejez una segunda juventud en nuestro en nuestros días

Voz 9 02:12 sí absolutamente que es un momento maravilloso es algo nuevo en la historia tenemos un nuevo grupo de edad que está formado por los baby boomers que son las personas que nacieron en la década de mil novecientos cuarenta y mil novecientos cincuenta

Voz 0598 02:27 sí han cambiado completamente la idea que teníamos de la vejez incluso decir BG ya no nos cuadra porque ahora cuando las personas se jubilan una gran mayoría están sanos están activos tiene mucha experiencia tienen cultura tienen ganas de hacer cosas

Voz 9 02:44 esas lo interesante es que ellos quieren seguir participando en la sociedad y además en la sociedad los necesitamos porque son muchos de nuestros cuidadores como habéis dicho son también grandes voluntarios pero es que además como cada vez vamos a ser más personas las que seamos mayores es imposible que ya lo retiremos y dejemos de participar como hacían antes hace sólo una generación que parecía que ya jubilada es te retirada así esperabas a que llegase la muerte sentada en un sofá llevando las plantas ganando poquito los nietos pero era era una Begic que no tiene nada que ver con la actual

Voz 3 03:23 claro y además estaba comentando con con Tom justo durante la pausa publicitaria que muchos de estos abuelos quizás están teniendo ahora su verdadera juventud su primera juventud porque muchos de ellos probablemente se pasaran la edad en la que correspondía ser jóvenes pues trabajando para continuar con sus familias luchando por alguna por alguna causa justa es decir están por primera vez disfrutando de la adolescencia de mayores en su vejez

Voz 9 03:46 sí eso es algo que o oye muchísimo cuando estaba investigando este tema porque también ha habido un cambio de mentalidad muy grande piensa que lo baby boomers nacieron en una dictadura nacieron pues como con aplastamiento de la moral grandísima tenían que obedecer fielmente a sus padres a sus profesores cambia ahora se sienten más libres que nunca incluso han tenido la suerte de tener unas pensiones mejores que tuvieron sus padres y eso hace posible también que puedan tener más socio que puedan disfrutar de muchísimas cosas incluso látex no elogiada está abierto un mundo que no tenían cuando eran jóvenes no ahora este su casa pueden acceder Viver contenidos sin viajar a cibernética mente a sitios inimaginables El curioso mar porque aparentemente la tecnología es esa

Voz 3 04:43 alto podría haber ha agrandado la brecha podría haber aumentado la diferencia o las y las dificultades de un mayor para sentirse joven pero tanto en tu artículo como ahora en en tu respuesta veo que en realidad la tecnología ha venido a ayudar en esa segunda juventud

Voz 9 04:58 sí lo fastidie perdón a cazo lo fascinante de de esta generación es que son muy flexibles y además tienen una capilla una capacidad de aprendizaje increíble porque cuando han llegado las nuevas tecnologías en b5 Vardar se lo que han hecho ha sido incorporarse tienen sus grupos de whatsapp tienes su Facebook que de hecho Facebook ahora es la red social de las personas mayores la gran mayoría en España de los usuarios de Facebook tienen cincuenta sesenta setenta años no son los jovencitos que se han ido a Instagram el sentido común no quieren quedarse atrás le preguntan a sus nietos que le enseñen cómo utilizar la tecnología ellos se hacen sus propios grupos por eso yo creo que hay que pensar por supuesto en el ambiente y la tecnología que tenemos una tecnología quién no está complicada como para que una persona mayor lo pueda acceder a ella pero yo creo que también tenemos que hacer un reconocimiento a esta generación que es muy sorprendente por los valores que tienen de mentalidad tan grande que han dado esa flexibilidad que están demostrando y unos valores de solidaridad que creo que son muy interesantes no ahora el voluntariado está lleno de personas mayores y bueno pues cuando se compara con otra generaciones se ven que son menos individualistas que los que venimos por detrás y creo que todo eso también es importante que lo veamos que lo veamos ahora lo agradezco muestra ahora desde de que se nos vaya a decir

Voz 10 06:29 sin duda todo yo yo creo que es es totalmente aceptada lo que dice una cosa más un valor añadido con el paso de los años mira a la juventud tiene sus lo suyo lo entendemos y es muy bonito pero con paso dos años tía Prendes también muchísimas cosas impiendo han valorar lo que es realmente importante no no se deja tanto llevarse por tonterías sólo temporal no se tienen una mirada sobre la vida que es mucho más asentada no y hasta sabio no es en una manera de ver la vida que es muy diferente porque es el conocimiento que tu ha acumulado y poner esto en un cuerpo viejo quizás pero inactivo es salvo queda muchísima expectativa para gente que es hacer que exceda

Voz 9 07:13 a mí me gustaría añadir a y que también esta generación de los baby boomers dieron un salto respecto a la mentalidad de sus padres por las circunstancias históricas de nuestro país ello fueron los primeros que dijeron ya no queremos sufrir estás penas de posguerra que arrastraban sus padres cuando sus padres que era la generación silenciosa fueron mayores sí que tenían todavía ese poso de bueno pues también mucho del catolicismo no que arrastraba de esa época de bueno hay que sufrir ha llegado el al ejercito qué vergüenza así una mujer mayor de setenta años Eva al karaoke y ahora no pasa eso hay mujeres de setenta años que se baña el karaoke que se divierten que van a clase de pilates que hacen sus fiestas es muy importante ese cambio de mentalidad de también hay que divertirse disfrutar de la vida no hay eso también lo han visto pues los institutos de mercado y las compañías que está lanzando muchísimos productos y servicios para que ellos se diviertan porque han cambiado su actitud han dicho bueno Samuel mayores y que seguimos vivos lo seguimos enamorando seguimos disfrutando y queremos seguir participando de de esta sociedad cosa que sus padres no lo afiliado les daba incluso vergüenza ni siquiera las mujeres se se ponían guapas ahora te cruzas con una mujer de setenta años por la calle y te puedes parar es decir pero que señora tan guapa tiene arrugas pero es bellísima y está espléndida y tiene ese pelo bien cuidado y esa ropa bonita y eso hace solo una generaciones así las mujeres llega pues sus ropas oscuras súper inédito discreto y ahora no hasta el último día podemos seguir gustando podemos seguir arreglando los así queriendo estar bellos

Voz 3 09:01 a dedo ese sentimiento nombre no lo debemos decir

Voz 10 09:03 a este antiguo generación de gente por construir un país con sus valores que has hecho todo esto posible es una evolución quizás no traían de la nación pero no olvidamos esos antiguos generaciones de gente cada una estamos sentados encima de sus hombros por el liderazgo no no sin duda

Voz 3 09:20 Brando ha cambiado un poco la resignación esa resignación a la vejez al papel que te ha tocado desempeñar por una por una capacidad disfruta que es perfectamente compatible con este valor que tú le que tú les reconoce esto

Voz 10 09:30 sí yo creo que además como contraste no sé más Agüero pero la juventud de muchos aspectos demuestran cierto actitud pasiva ante la vida mientras actividad el esfuerzo la energía es quizás más notable como Édith Mar no en en oración

Voz 11 09:47 de de de gente mayor entre comunidades que vivimos hoy en día

Voz 3 09:51 Mar tú has comentado que que te costó más de un año escribir este artículo tú sabías que esa realidad estaba allí que la mayor presencia existía pero te faltaba digamos el pues que que que tú que tú percepción estuviera refuta

Voz 5 10:03 por una por una voz académica cuando

Voz 3 10:06 te llegó ese momento cuando descubriste a la persona que te dijo efectivamente esto que tú percibes es una realidad

Voz 9 10:12 sí pues estuve mucho tiempo porque lo veía creo que todos lo vemos no pero algunas veces bueno necesitamos encontrar las palabras el caso los periodistas necesitamos encontrar como bien has dicho la fuente acreditada curiosamente pues yo buscaba sociólogo sobre todo sociólogos historiadores ir hundía M escribió un desconocido para hablarme de un libro anterior que había publicado esta perla postureo India hablaba de las generaciones y del lenguaje y me contó que era sociólogo Ike estudiaba el voluntariado en las personas mayores en ese momento claro co como el que se le aparece la Virgen no digo a ver si por fin encuentro aún académica una persona que esté estudiando esto que vemos todo a nuestro alrededor porque son nuestras familias son nuestros vecinos son nuestros amigos pero pero que sea alguien que la haya estudiado y efectivamente él lo estaba estudiando y a partir de ahí hablamos muchísimo Nos escribimos muchísimo y además Salvador nos apasiona el tema porque es tan humano es es tanto de la gente que queremos que que creo que era muy necesario hacerlo ver no no sólo por el punto de vista sociológico histórico que es importantísimo que estamos estrenando un nuevo grupo de edad sino también porque es la gente a la que queremos

Voz 3 11:32 a esa persona se responde al hombre de Santiago campero quizás sí pues Santiago mira qué casualidad muy buenos días Santiago

Voz 12 11:40 no no tengo nada bueno días está muy bien

Voz 3 11:42 Dago es es es sociólogo que en el que encontró el aval que que respaldaba toda su toda su teoría eso que todos en realidad percibimos en casa porque Santiago y la edad del DNI ha pasado ya a ser una mera sugerencia una mera sugerencia de comportamiento con la que uno puede hacer lo que quiera en función de su de su ánimo y de su actitud

Voz 12 12:01 sí efectivamente la edad forma parte de un constructor social que nos permite a través del patrón que era establecer grupos de edad legaciones me permití que tienen experiencia social similares pero es verdad que la edad biológica muchas veces no se corresponde con la sociedad mi colada el digamos el psicológica del propio individuo como comentaba habían pegado gente hoy en día una persona mayor que se sentir es una persona activa activa que ha sabido perfectamente adaptarse a los cambios sociales del momento una subida de valores que incluso otra generaciones anteriores ha mantenido no ahí surgió lo de esa conversación con Mar que me dio esa oportunidad de participar en el número tienen que yo recodo de poderes digamos crear el neologismo me permití la expresión de la mayor este que es una buena suma en concepto de mayores y eso es la que tiene latín Ikeda es una manera de hacer está la naturaleza de las cosas no permanece invariable no sé yo lo fundamental de las personas mayores como siempre tienen tanto todavía que contribuirá a la sociedad incluso como decíamos mucho más que antes de que no tuve la oportunidad que ahora tienen esa oportunidad de poder ofrecer lo mejor pesimismo a otra generación de hecho seguramente de muchas personas que no estén escuchando en este momento esté el nieto la nieta junto con el abuelo dicho toda la vida en casa escuchar cuando están los padres están trabajando y eso es algo que histórico en este mundo yo sobre todo a nuestro país en España como dijo es un una conquista social que tenemos que saber aprovechar sobre todo cuando muchas eres el reto demográfico como hablo comunicativo lo todo lo contrario que saber aprovecharlo porque en muchísima oportunidad y el hecho de poder establecer esa solidaridad intergeneracional

Voz 3 13:50 Justo eso te va te iba a preguntar Santiago porque tú crees que que aquellos que todavía no hemos llegado a la mayor esencia pero que aspiramos a alcanzarla somos capaces de de aprovechar ese caudal de experiencia ese caudal de tiempo eso que hablaba que comentaba toma antes no si sumamos eso a un cuerpo aún

Voz 5 14:07 bueno a una tener una actitud enérgica

Voz 3 14:10 es una actitud solidaria pues esto el patrimonio es es tremendo pero nosotros tenemos tenemos capacidad para percibir eso como una oportunidad

Voz 12 14:19 sin duda alguna las personas mayores lo los baby boomers que comentaba anteriormente son una generación como decía puso adaptación al cambio social histórico que se ha producido en los últimos cuarenta cincuenta años en España recordemos que ha sido la generación el consenso y el diálogo que ha permitido que después de cuarenta años sigan obteniendo una Constitución española son capital humano como decía sumamente aprovecharlo y quién no podemos desperdiciar ninguna mira no solamente en el ámbito privado y familiar sino también de espacios públicos y comunitario como bien decía anteriormente hay muchísimas personas mayores de la Universidad de mayores que están practican ejercita ahora que se están dando para hacer maratón Halonen pictórica mente ante no se producía eso yo con lo que sería soy nuevo concepto también de la huelga generacional que un concepto que yo vengo hablando desde hace unos tiempo el que ha hablado con Resacón fluyen realeza diez ya entra el conocimiento la experiencia vital de las personas mayores o las personas más jóvenes que multiplican como dijo el conocimiento que permite poder afrontar en mejores condiciones que los restos de esta ciudad telemática la que nos encontramos y vamos a seguir encontrando Benito es mayor en las tecnologías de la información en la comunicación

Voz 3 15:33 y cree Santiago ya sabes que elegir una palabra es elegir un mundo que deberíamos empezar a desterrar la palabra vejez o por lo menos las connotaciones con las que hasta ahora la palabra vejez

Voz 12 15:43 yo prefiero hablar de nuevas deje de esa generación de mayores de hoy que ya no son tan viejos y que mar en su artículo y que aporte esa luz de alguna manera con ese neologismo de la mayor estén al que contribuye positivamente a reforzar la imagen positiva de las personas mayores de otro concepto en el en el en la conversión que es el abismo el ancianita como hay tres formas de discriminación social en Europa hablamos de racimos hablaba Gemma chico no la tercera que muchas veces resulta invisible ricamente es el organismo es decir destinadas persona por razón de su edad eso lo estamos viendo en los medios de comunicación sociedades la publicidad incluso los centros de trabajo cuando se va a recortar a una persona que tiene más de cuarenta y cinco cincuenta años ese era disco como práctica social incluso en muchas institucional tenemos es que erradicarla

Voz 3 16:45 la estamos

Voz 12 16:47 de ocho ojalá propósito sea caminar liberalismo para conseguir como decía una sociedad donde la solidaridad intergeneracional elemento clave para progresar como sociedad

Voz 10 16:59 es muy importante lo que dice sobre dais Santiago porque cada ves además es más extremo ahora buscan gente con menos que cuarenta años para puestos de donde realmente es imposible que el candidato acumulado la experiencia para hacerlo bien vamos a ser honestos la la vida da experiencia ya esté expresa sirve para mucho y esta obsesión con la juventud impone la juventud dentro los sitios lo único que es perder la sociedad pierde cuando salte dentro las raso

Voz 3 17:28 es muy oportuno el cubren

Voz 12 17:30 al mismo que es ese halo positivo que rodea siempre al grupo les da joven algo que está muy bueno como decíamos en los medios de comunicación social en las grandes empresas la publicidad espera pero la contra históricamente en España dos mil cincuenta si se tira las personas mayores de sesenta años para representar un treinta por ciento de la Pobla yo española los octogenarios los nonagenarios hoy que pueden resultar incluso centenarios una excepción llegarán a ser la normalidad social porque tiene a su hija de cuatro de persona con lo cual la tienda desaparecieron frente a esa mayoría estén les imponen la sociedad en todos sus su toma las decisiones

Voz 3 18:18 es muy importante que empecemos a revisar todas estas verdades establecidas todos estos lugares comunes cambiar connotaciones y asumir de una vez por toda que vivimos en una sociedad en la que hay jóvenes de todas las edades absolutamente imparable y Santiago Camarero pues nos proponen el primer paso ya le hemos puesto nombre por lo menos ya sabemos que existe la mayor esencia de hecho vamos a decir que viva la esencia de una mar muchísimas gracias

