"Ser monstruos para nosotros ya es normal"

Voz 1 00:00 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista información actualizada en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 2 00:07 de servicios informativos

Voz 3 00:16 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 00:20 con Pablo González Batista Tom Cruise

Voz 4 00:23 que sería bueno que entraremos en dos mil diecinueve teniendo ya una cosa clara ya va siendo hora esto Frankenstein y Frankenstein es el doctor no el monstruo como como tal como el doctor Cavadas en muchos este año mil dieciocho han cumplido doscientos años desde la publicación de Frankenstein o El Moderno Prometeo que es la novela de de la novela de Mary Shelley que nos presentó el que es probablemente el monstruo más famoso de la cultura popular y también uno de los textos de ciencia ficción más importantes de la literatura ya saben que la novela cuenta con una cantidad increíble sesiones ir adaptaciones sin duda una de las más icónicas es la comedia que dirigió en mil Brooks en mil novecientos setenta y cuatro El jovencito Frankenstein

Voz 6 01:09 from con este me toma el pelo no se pronuncia from con este dice usted también formado por no Frederick no fraude Vori from constituye porque no es aun con este muy bien ustedes y no se pronuncia al médico

Voz 4 01:28 es muy importante que aprendan esta pronunciación desde hace unas semanas el musical El musical basado en esta película está instalado en la Gran Vía madrileña

Voz 7 01:37 espera

Voz 4 01:44 hoy están aquí con nosotros en el estudio Albert Gracia que interpreta al monstruo aunque quizás sería más correcto decir criatura probablemente que crea el doctor Frankenstein aunque quizás Gemma es correcto decir from consiguen muy buenos días Albert muy buenos días está correctamente pronunciado tu nombre

Voz 8 02:00 vale albergarán

Voz 4 02:01 ir luego Jordi Vidal que interpreta a Igor aunque será sería correcto decir algo por favor señores buenos días bueno bienvenidos los dos muchísimas gracias por venir porque aunque hoy es día XXXI vosotros tenéis soy mucho trabajo porque desde hace uno los cuántos años no si lo sabes pero con el crecimiento que han que han tenido los musicales en nuestro país se está convirtiendo en bastante habitual para mucha gente despedir el año dentro de de un teatro por lo tanto esta noche vosotros tenéis función función especial además

Voz 9 02:28 correcto tenemos una función especial así como bien dices es ya tradición pasar la sub hacen en el teatro no compartiendo con con los actores sí la verdad es que

Voz 4 02:40 yo las veces que lo vivido bastado muy si además como es porque la función de esta noche creo que empieza a las diez corre la el musical dura unas dos horas y media por lo tanto las uvas os pilla en en medio espían terminando el segundo el segundo acto probablemente no las uvas nos pilla segunda participaron en la media parte vale vale vale vale más

Voz 9 02:58 menos montado para que a la media parte a hay hay unas

Voz 10 03:03 una sorpresa lo sorpresas para el público que que tenemos ahora para para preparar la sorpresa con todo

Voz 9 03:09 el único que aún quedan entradas quién quiera venir que sepa que en la media parte hay sorpresa hay como un bueno entre veremos el año divertido

Voz 4 03:19 vale bueno ves Tom no sólo nosotros pasamos el el año trabajando en fin de año trabajando a mí no me consuela y además vosotros tenéis bastante experiencia musicales con lo cual entiendo que tampoco es la primera vez que os vais a comer las uvas encima

Voz 1 03:29 no unas cuantas ya llevamos unas cuantas veces no es difícil cantar y comer uvas

Voz 8 03:35 no es una técnica y lo no tan peladas iban

Voz 4 03:41 Pippa entiendo oye qué tal qué tal tienes porque ya lleva un par de semanas en el el bueno más en la horas pero pero Messi me son seis semanas y que te la espalda Jordi

Voz 8 03:52 de momento hoy justamente me duele estoy cualquiera que haya

Voz 4 03:57 Mister jovencito Frankenstein sabe que a Igor es un personaje jorobado que va todo el tiempo el gran parte de la película va pues inclinado hacia adelante con lo cual tus lumbares probablemente sean el personaje que más sufre

Voz 10 04:08 toda la obra un poquito el las lumbares que más sufren de todo de todo el elenco es un sí pero

Voz 11 04:16 bueno cómo va como la joroba cambiando de lugar

Voz 1 04:18 les las compensando siempre un ratito

Voz 4 04:21 sí la verdad en la el guión

Voz 1 04:23 la película también evoluciona eh

Voz 4 04:26 bueno hay otra cosa que cambia de lugar en la película que creo que a ti te costará más que es el ojo de caigo porque sabéis que lo interpreta a Martín fe Marty Feldman en un papel que es absolutamente icónico lo cual entiendo que también será una responsabilidad añadida en tu caso más allá de las lumbares Marty Feldman Nico bastante hizo de esa característica una característica básica en una sala ver entero claro

Voz 1 04:48 totalmente es una carrera de servicio no es así

Voz 4 04:51 el podía mirar a dos personas al mismo tiempo sin ningún problema esto como lo trabajas tú huyeron

Voz 10 04:55 bueno intenté trabajar lo de la técnica de cantar con las uvas eso lo conseguí pero aquí no he podido lo he intentado he ido con unos maestros estratégicos pero no había

Voz 4 05:05 maestro de estrabismo estaría estaría muy bueno pero pero creo que es Un monstruo en el todo el digamos el sentido más literal del de la expresión luego hablaremos de de tu papel porque entiendo que en tu caso memorizar el guión es la parte fácil no puedo

Voz 9 05:20 pues sí ha costado porque cada gruñido tienen sentido y tienes que que que que saber dónde lo pones pero sí la verdad es que tenga un trozo de texto que me costó la verdad porque es bastante trabalenguas pero es no bien bien

Voz 1 05:37 tengo que decir que son Bird virtuosismo del del viñedo

Voz 1031 05:40 decir luego lo vamos a comprar luego trabajaremos ya es una parte la entrevista que sea sólo con respuestas gruñido vale a ver si somos pero además ha estamos especializando en ir a los sitios yo oí

Voz 8 05:51 sí sí te abre la puerta para que pase si no que

Voz 4 05:57 bueno el musical se estrenó en Broadway y luego pasó al western en londinense donde si no me equivoco se sigue interpretando a día de hoy pero ahora está también en la Gran Vía madrileña y creo que a nivel de escenografía a nivel de vestuario a nivel de iluminación etcétera Tom ésta puede que sea

Voz 1 06:11 versión más espectacular de las que se han estrenado sin duda

Voz 9 06:15 eso sí la verdad es que no

Voz 4 06:18 ah no es verdad creo que el de hueso tienen bastante más con en el mejor sentido pero más de andar por casa

Voz 9 06:23 yo estoy más más realista en este sentido sea que si hay una piedra una piedra no es todo es muy muy realista y aquí a Farré

Voz 12 06:33 intentado darle un vuelco

Voz 9 06:36 bastante interesante a nivel espectacular

Voz 1 06:39 claridad modernismo no es bastante bueno más conceptual

Voz 1031 06:45 sí conceptual otra conceptual sin que

Voz 1 06:47 sin que haya el sin que es

Voz 10 06:50 está lo pierdan por eso no podemos es como una buena combinación de que en un espacio vacío van apareciendo en mil cosas ridículas que suben que bajan

Voz 11 07:00 al al más estilo pronto Broadway no

Voz 1 07:02 sí pero es la verdad actor supongo que es fundamental de laboratorio es uno de los momentos más espectaculares cuando cuando se da vida a la criatura a nivel de efectos especiales yo creo que es es uno de los no los momentos cumbre

Voz 9 07:17 el espectáculo sin perder el respeto ni nada porque yo creo que no ha querido hacer un homenaje a la película en blanco y negro y entonces hay muchos momentos que tiene el musical este tono grisáceo de la película ha con la gente con todo para para que no sea

Voz 1 07:35 sólo luz y color luego yo creo que el trabajo de iluminación es espectacular migración y las coreografías son la diversidad y les dan todo todo

Voz 4 07:46 es decir que aunque el show tenga vida propia e independiente respecto a la película quién quiénes vayamos buscando un homenaje a esa peli que nos apasione que nos encanta también vamos a salir de allí contento porque imagino que habrá mucha gente que al salir os lo diga la comparación

Voz 1 08:00 es más película era un hombre

Voz 4 08:03 Ángel once sí sí sí sí sí es verdad es decir un homenaje un homenaje

Voz 13 08:08 el homenaje a la figura esta

Voz 4 08:11 bueno pues vamos a escucharnos anuncios a la vuelta unimos este engaño

Voz 14 08:19 en la Cadena

Voz 1 08:20 es hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 5 08:26 hoy puro

Voz 1 08:26 hoy con Pablo González Batista

Voz 4 08:33 en los años treinta los monstruos eran al cine lo que ahora son los superhéroes

Voz 15 08:39 Frankenstein Drácula La momia ya hemos dicho que Frankenstein al monstruo y empezó hoy esta ahora vaya lo porque el monstruo es el monstruo o la criatura los actores que interpretaban también a estos monstruos gran

Voz 4 08:50 las estrellas a las que hoy se sigue rindiendo homenaje como Bela Lugosi o como Boris Carlo cuando Mel Brooks decidió poner en marcha su propia versión en clave de comedia Frankenstein está buscando precisamente homenajear a todos estos clásicos El jovencito Frankenstein que se estrenó en los setenta se ha convertido en una peli de culto para muchos una de las mejores comedias de la historia

Voz 8 09:09 no me gusta volcarse por la paz

Voz 16 09:15 el volcán

Voz 4 09:20 pues ver Jordi

Voz 18 09:22 qué o escucharos reíros cuando éstos lo tenéis que ver cada

Voz 4 09:25 anoche

Voz 18 09:26 desde hace un mes y medio dio sigue gustando

Voz 10 09:28 pero el gorda y haré virtudes de lo que es lo que tener musicales se ha transformado que es toda una canción que es uno de los números numeradas del espectáculo con un carro allí a Cristina Llorente haciendo de Inca loca hay bien divertida y moviéndose más arriba abajo y claro no puedo evitar reírme

Voz 4 09:46 hablamos de la versión musical de esta película que se representa en el Teatro de la luz y Gran Vía con un montaje como hemos contado espectacular con música en directo y con más actores que en una superproducción de Hollywood cuanto sois en total

Voz 1 09:58 si algo se impliquen más los músicos bailarines magos músicos si no se no

Voz 4 10:03 bueno pues esos actores los mejores Albert gracias Jordi Vidal Kate por lo menos lo mejor que han venido aquí se interpretan a la criatura ya a Igor que es el ciervo el doctor from con vosotros habéis visto la peli antes de os habéis Rey Rey visitado la película antes de representar a nuestros persona bueno yo no yo si es que claro son dos actitudes no yo sí obviamente para manejar la referencia o no para no contaminar media referencia exacto yo no me quería contaminar

Voz 9 10:33 sí la había visto hace mogollón tengo una edad no pero ya la había visto hace mucho tiempo y alguna referencia pero no quería intoxicar me quería a ver qué salía quería dar Mi monstruo caro Unidos fueran que te salieran a en el corazón a dejarme sorprender por la escena

Voz 12 10:57 voy a intentar vivirlo cada día hay no mecánico

Voz 1 11:01 Carlo tampoco las antiguas clásicos lo la películas no no el libro bueno

Voz 9 11:07 es una gran extensión Albert gracias sí sí me me deje me hizo así me deje la verdad es que tengo que reconocer que los primeros ensayos costaron bastante gran plan que hago donde estoy que estoy haciendo que me pasa no estoy aquí no hago nada así hago pero yo creo que forma parte dentro del trabajo que tenemos aquí en este caso Jordi tenía una referencia creo más más más clara a lo mejor la vida de una referencia a la bueno

Voz 19 11:40 seguir ser más fiel no sí sí pero también intentar

Voz 1 11:45 lo lo mismo que hablar no digamos no es cine no soy Martin Feldman Nos oyes tráfico claro que hacer mi mi personaje mi Igor creó honestamente que logrado esta G llegar este punto medio no que la gente que es súper fan pues pues es es igual o o o es diferente pero me gusta también y es reconocible Pérez tú lo has hecho tú exacto exacto

Voz 4 12:08 yo creo como dese cuenta Mel Brooks que cuando estaban robando el jovencito Frankenstein el la experiencia estaba siendo tan divertida que él metió escenas que sabía que no iban a estar finalmente en la película solamente para prolongar el rodaje

Voz 8 12:21 no sé si yo no sé si esto lo ha hecho el director Domingo los sensato ensaya de esta parte no pero esto es el Quijote ya ya pero ella

Voz 1 12:31 está siendo divertido también no entiendo si no no es realmente son los días que tenemos doblete que son seis horas en el teatro de los que son Moll muchas horas y la obra es muy intensa las a volando el público le pasa hablando y a nosotros también pero claro son seis horas allí idas y exceso no así una función yo ya he perdido cuatro kilos a que sí sí del green

Voz 8 12:52 ya has comido para publicitar queda como sería cuando te come el público también perderá peso sería genial para como argumento de ventas para este es

Voz 4 13:06 bueno antes decíamos que fue el propio Mel Brooks quien adaptó el guión a este formato musical yo sé que Mel Brooks bueno Mel tiene noventa y dos años si no me equivoco pero es un tipo que sigue plenamente activo sigue dando monólogos y neumonólogos yo sé que él

Voz 1 13:20 la supervisado digamos parte del proceso pero ha venido a verla la obra venido el espectáculo sí ha venido no nos lo ha dicho nos ha quedado saludar sabemos sabemos que se le invito eh venir pero

Voz 9 13:32 yo creo que con la edad que tiene que me meterte paripé para abajo y así hundió que trabajan su tú dónde está el porque está allí saberlos pelo

Voz 1 13:43 en el vídeo dejó claro si lo verá yo pero sí

Voz 9 13:45 supervisado y si yo sé que Esteva tuvo que mandar el guión que se lo devolvieran decir mira vamos a hacer esto porque ahí creo que dos cambios importantes seguimos en la obra que esté apostado para que no sobre todo y a mí me afectaba porque es el momento de la violación a él Elizabeth que éste va dijo hoy en todas las lo entiende todo nadie lo va a permitir hoy en día hice les da un vuelco y creo que está muy bien tratado también fuera blogger si en su tema que hablaba de maltrato ya entra ha intentado darle este giro para que no sea tan

Voz 10 14:25 el tema este del humor de cuarenta años con el humor de ahora no es como realmente claro está muy muy presente todo esto es común

Voz 1031 14:34 una cosa es que ahora evidente grandes ni siquiera vosotros duramente estaría estaría incómodos haciendo no no no que hay que revisar esta yo creo que sí

Voz 1 14:41 que el Colón la adaptación que hechos te bastaba que él mismo ha reconocido que hay cosas que yo he dicho que claro claro claro totalmente no se me encantaría ver qué cara puso cuando vio a Víctor Ullate quién representa quién interpreta al doctor son conste in porque es que se parece mucho mucho se parecen mucho

Voz 19 14:58 en lo que de verdad es increíble no sé me imagino que hay parte de la caracterización también pero pero he visto gran parte de del del papel que hace gestual mente en fin no sea el parecido es es enorme

Voz 1 15:09 incluso cuando cuando se hizo la primera promoción que todavía no no estaba diseñado el lo que era la caracterización y eso yo veía el yo lo veía llevar su pelo si ahora lleva una peluca una peluca Hay acerca muchísimo más hallen a Gene Hackman es decir ahora pero sí que sí que él tiene como algo de diseño Wilder y divertido

Voz 9 15:34 las estratosféricos no sé si es bueno o malo pero yo creo que todos los actores que estamos en la producción los todos tenemos algo porque Teresa allí cosa aparte de estar fantástica es Flow Blogger o sea que es el alma de ella de verse emprendió cuando la vi pensé tal salida películas sabes

Voz 1031 15:57 terrible Marta Rivera de haciendo de Elisabeth

Voz 1 16:00 a mí todos toda la presentación de

Voz 19 16:02 de de la de la rueda de prensa de debate

Voz 1 16:05 dijo he cogido estos porque ellos son los personajes cuando me dijo eso

Voz 8 16:11 los tampoco es la verdad a los dos son los parados

Voz 1031 16:23 en el caso de Albert además bueno en tu casa ayuda mucho bueno en el caso de ambos pero en tu casa el maquillaje entiendo que hay una te pasará un buen rato antes de cada función sentado en una silla

Voz 9 16:32 cuarenta minutos tengo de maquillaje pero

Voz 12 16:34 yo yo creo que lo que mejor

Voz 9 16:37 que esto es la obsesión de Esteva que que no fuera verde no fuera gigante verde el guisante de repeler cariño a coger este tono verdoso pero que fuera en la obra se llama no verde grisáceo y la verdad es que ya me siento está cómodo con el maquillaje sea ya me gusto y todo es raro pero sí que intentó que hacerme este color no ya para mí es normal bueno salgo a la calle hacer promo así el otro día fuimos a hacer una promo los dos él de ahí Gordillo estamos tomando un pincho de tortilla en una barra pero para nosotros eso es normal en la cabecera flipado a

Voz 20 17:21 es peor que ha sufrido menos que un original Jack a él el artista Kiss el maquillaje que nos hemos olvidado de él

Voz 1 17:31 con él fue un un senior que que inventó el pobre por Excal Love estabais tres cuatro horas cada día espero es que tocaba algo menos

Voz 1031 17:41 bueno la verdad es que menos pero me gustaría ver a Boris Carlo bailando claqué con zapatos

Voz 4 17:47 de quince centímetros de suela diez centímetros de suela que no debes eso no debe ser nada fácil no para que nos vamos a engañar ya habíamos dicho que Grumir porque claro el personaje pasa gran parte del del la obra comunicándose a través de gruñidos con lo cual han tenido que aprender a expresar sentimientos sin decir absolutamente nada vamos a hacer esa parte de la entrevista que va yo tuve dar un titular de actualidad sacado el periódico de hoy tú me coruñés en pos vale lo que creo es que perderían el personaje por ejemplo dice Jean Claude Juncker el presidente de la Comisión Europea dice sobre el Brexit que no quiere mantener al Reino Unido a toda costa que no hace falta que se quieren y que venga acá hasta luego

Voz 21 18:27 no

Voz 20 18:35 es más es más profunda la pienso lo que imaginaba en muy Unión Europea vale

Voz 4 18:41 tenemos a Manuela Carmena la alcaldesa en casa tiene una infección de la operación de causa provocada por la operación de tobillo entonces vamos como Le diríamos que se mejore

Voz 21 18:52 no

Voz 4 18:55 yo pensaba que era buena idea ahora ya no lo tengo la ultima los pasajeros elevan las reclamaciones contra las aerolíneas en un sesenta por ciento

Voz 8 19:06 sí está la firma al pie está voy a mandar a Ryan portavoz

Voz 1031 19:18 oye tú ahora interpreta a una criatura pero interpreta interpretabas a otra criatura que era un

Voz 4 19:23 quiere que es Kumba Un jabalí un beso

Voz 1031 19:29 bueno pues un común jabalís africano no llevaba cuatro temporadas Toquero un rockero Anfaco no hubiera en la vida de cuatro temporadas viendo la gran

Voz 4 19:37 ya desde la otra acera que te he cambiado

Voz 8 19:40 era tal el cambio

Voz 4 19:43 bien bien no bueno es que también entiendo que combate tenía también disfraz bastante exagerados a que lo de pasar más en maquillaje esto lo tenías que tienen más o menos

Voz 9 19:52 no cuarenta los cuarenta cuarenta y cinco minutos el maquillaje

Voz 4 19:54 los quita nadie se me estoy especializando también se

Voz 9 19:57 juntas partes porque aquí bien salgo con la segunda parte sí pero pero sí sí el cambio

Voz 4 20:04 allí también mi papel llegan muy cómico

Voz 9 20:07 va para mi fue un regalo sí pero la diferencia ahora es que pasa va a hacer una comedia es lo que dice lo que decíamos antes con Jordi que nos lo pasamos bien ya sea que es me dijo me río me río porque hay que esto es una cuña publicitaria muy buena que es el divertimento de Madrid ya sea todo lo demás son dramas en todos vas que está muy bien lo será están muy bien los dramas muy bien pero en estas fiestas y cómo estamos

Voz 1 20:39 oye sonreír que poco de reírte está muy bien

Voz 4 20:42 monstruo mente divertido ya se ha dicho no esto ya lo digo yo no aprovechamos esas se

Voz 9 20:48 además somos el único claro quién te vienes a reír ven a reírte no vengas a buscar Ny dobles intenciones de Shakespeare que van non nata y además

Voz 4 20:59 yo creo que son dos géneros totalmente imperecederos que es el terror el humor dos géneros que Santa Isabel y si le añadimos el musical y además lo estábamos comentando antes quien quiera ir a ver un musical clásico osea al margen del humor quien quiera ver un musical con canciones que suenan a Broadway con interpretaciones que parece un de Broadway en el mejor de los sentidos esto de parecen porque igual ya hay muchas interpretaciones mejoras mejores aquí de lo que lo que se está haciendo en Broadway pero es verdad que este es un musical también que cumple esas expectativas no

Voz 10 21:24 totalmente es como para mí es un greatest hits de todos los musicales de Broadway porque tienes todas las referencias todo te suena todo entonces es como que te lleva pero si alguien viene como quiero ser muy purista quiero ver una nueva partitura pues no no la encontrará pero es muy honesta en este sentido aparte están honesta que la misma partitura te pone

Voz 19 21:45 las referencias a las que las que le ha querido homenaje porque el Banesto Tempo de cabaret Tempo de la canción de de fuera bruja el tempo de Kurt Weill

Voz 1 21:56 así hace un homenaje a todos los musicales muy divertido se ya

Voz 1031 22:01 mismo humor está en la misma partitura ya es fantástico porque uno puede ir cantar las canciones Frankenstein o Icesave Los miserables pues también igual

Voz 4 22:12 bueno por lo pronto el jovencito Frankenstein va a estar al menos hasta el próximo mes de marzo si no me equivoco en el teatro de La Luz de Gran Vía Philips Gran Vía pero claro los musicales ese sabe que tienen ahora serían subida además creo que está pensado también para que pueda girar correr esos doce tráilers que debe de ocupar el la escenografía que es que como ya os digo espectacular así que no

Voz 1031 22:32 da muchísima suerte igual nos vemos aquí entre sido de ocho meses y seguimos viniendo y tenga tu ya no tú ya no puedes con las lumbares que arrastrar a terapia para irte veinte tratando tú a ti mismo bueno muchísimas gracias a Albert y Jordi la Ivor aquí la cría ya lo ha dado bueno en el tiene buen corazón vienen Quevedo ustedes la el tamaño de la criatura también les digo

Voz 1 22:58 muchísimas gracias a vosotros

Voz 22 23:05 yo