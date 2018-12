El recreo de la Nochevieja

Voz 1 00:00 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 00:06 las cinco de la tarde y siete minutos cuatro y siete en Canarias enseguida abrimos el Recre

Voz 2 00:10 yo veo aquí muy concurrido hoy el

Voz 1826 00:13 patio de vecinos por ejemplo de la fuerte he visto a Carlos Iribarren intuyo a Edgar Hita en Barcelona vendrá en seguida Lucía Taboada también de la redada de Podium podcast punto com de Podium podcast y viene por parte de la redada hoy Lucía también se traerá a Carlos Cano

Voz 1 01:06 eh

Voz 1552 01:11 y en el recreo la más todavía hay revoltosa de de siempre eso sí que sirviera como se da por aludida quién quién quién ha dicho que vaya a decir que es la Corte Alma Andreu arrobas hoy la fuerte en redes sociales qué tal buenas tardes

Voz 0277 01:23 mira que me gusta acabar el año aquí en la mano cosa si si se cumplan mejor no ninguno claro seguro

Voz 1552 01:29 el año pasado por estas fechas cuando de pidieron deseos del próximo año dijiste es es el encima

Voz 1826 01:34 el otro le a la magia de la Navidad llega lo podemos dejar aquí entonces Carlos Iribarren qué tal dichoso nuestros ojos esta de los miras también que que que haces tú

Voz 1940 01:43 pues nada lo bueno primero alma cuando alguien te dice cómo otra traviesa gamberrismo hay

Voz 0995 01:47 cuando Juli no no no no no no lo digo yo otra bien sabe una no

Voz 1940 01:52 esto es una hooligan una gamberra es lo que quiere decir cierto pues nada aquí deseando que vuelto con con el me suena a ver si

Voz 1552 01:58 vale es acertado personaje oculto entonces porque me estás poniendo aquí todo el rato necesitó dos oyentes porque esto de mí suena era a lo que jugábamos en verano que tunos ponías por cierto Edgar Hita qué tal buenas tardes

Voz 1940 02:08 buenas tardes cómo estás deseando al acertar porque voy a hacer la pregunta siempre eso la pregunta clave además era

Voz 1826 02:17 la de las víctimas es decir todos aquellos que pasan en ese momento por aquí por el recreo somos los que tenemos que luchar competir contra Carlos Iribarren y entonces ahí no hacía falta oyentes nos vas a seguir jugando

Voz 1552 02:28 los otros dos no os preocupéis pero he pensado otra cosa si da tiempo yo creo que sí que se llama El intruso juego dos concursos entonces si uno para vosotros y otro para los oyentes que debían qué morro no entonces llama al intruso es muy sencillo luego lo explico brevemente y hacen falta dos oyente

Voz 1940 02:41 es incluso he traído premio para ellos

Voz 1552 02:43 a los oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta es que no quiero haber imagínate que premio aquí regalamos no Benito no algo mejor póster Gómez y nueve cero dos catorce sesenta sesenta que tienes de premio de premio digo he comprado tres ejemplares de tu fabulosa no

Voz 0995 03:00 sí sí sí sí

Voz 1940 03:03 a ver qué te has asesinos de sería estrenó tres volúmenes para regala me lo hubiera pedido a mí yo se lo pido al editorial como pero ya te digo que no sé que lo se compra o los he comprado oí pensado regalar lo que voy a venir tres días he cogido tres percibiendo tres días no me fío nada osea igual no lo has pirateado y los impreso por favor para no nota nada dijo color el original no y unos dibujos que pinta rajado yo pero bueno que siguen la historia también lo convertido en cómic no les hagáis caso no

Voz 1826 03:31 vale bien la pena el el libro sí que es cierto que vas a regalo que concursante que gane bueno venga nueve cero dos catorce sesenta sesenta para dentro de un ratito de momento nos metemos en el patio de vecinas de la fuerte

Voz 5 03:47 Mi patio de vecinas con la Forte

Voz 1826 03:54 hay que pueden pasar por la mente de una artista tan particular como la nuestra alma Andreu arrobas hoy

Voz 2 04:00 te en redes sociales que en un treinta y uno de diciembre dice que ha decidido echar la vista atrás no

Voz 1826 04:07 y comentar con todos vosotros vosotras cómo eran las noches viejas de las de antes pero las de antes pero si tienes una chiquilla una pipí bueno de antes te refieres antes de ayer practicamente bueno venga pues vale pues mira

Voz 0277 04:20 ese acaba el año y es que una se pone melancólica

Voz 1826 04:23 dice falta poco siempre para darle al Llorente imagino que los días como hoy todavía te entregas un poquito más al drama y al teatrillo

Voz 0277 04:30 yo no he hombre sí sí porque a mí lo que es la tragedia tú sabes que me va pero hoy mira yo es que escucho a Mecano y pienso en la bola de la Puerta del Sol es que me caen las lágrimas como puños ya

Voz 2 04:41 sí pero que te da la Nochevieja aquí que te aporta por qué porque esa querencia por la Nochevieja

Voz 0277 04:47 me no sé no sé me pongo tonta pero vamos yo todo en mi patio de vecinas no te creas que hay que ver cómo han cambiado las cosas de antiguamente ahora

Voz 1826 04:55 quería llegar yo a ver que qué se cuece hoy en las notas de voz que te han mandado porque tú pides notas de voz que tendían a tu perfil de Instagram arrobas hoy la fuerte

Voz 0277 05:03 pues sí con este tema eso es eso es ir he preguntado sobre el recuerdo que tienen mil señoras señores de la primera Nochevieja que salieron de fiesta y ha pasado esto

Voz 6 05:13 en dos mil cuatro quince añitos fiesta de jóvenes sin alcohol a menores de dieciocho falda plateada de tablas media tupida negra botas altas negras de la misma de llevar a clase el seis de manga larga negro con cuello vuelto mucho negro una cadena muy muy fina a la cadera a modo de cinturón falso coleta recogida ir un flequillo de dos delitos

Voz 1940 05:40 no a cada lado no por supuesto sí

Voz 6 05:43 maquillar si hacer el hacerse con Vivo DJ probablemente pero mi cara de felicidad

Voz 0277 05:49 sí sí a ver a ver a ver quede aquí tenemos muchas cositas que entre sacar

Voz 1826 05:53 hay tela que cortar ya algún pelillo también bueno vaya recuerdo que espera a tenor de tu reacción sí pero allá cada uno me pregunta Vaya recuerdo que tiene esta chica de su primera fiesta de fin de año

Voz 0277 06:05 sí bueno mira te digo una cosa por lo menos llevaba botas negras porque a mí lo que me deja sin aliento en esta vida son las botas blancas las botas blancas de charol deberían ser anticonstitucionales deberían estar prohibidas y aparecer mañana en la ley del BOE

Voz 1826 06:18 venga un ciento cincuenta y cinco contra no allí pero si no recuerdo mal pasaron unos añitos siendo las reinas del asalto que sí sí sí sí yo

Voz 0277 06:29 cada vez que veía unas graban arcadas Roberto qué cosa más fea

Voz 1940 06:33 pero hemos visto que ha venido

Voz 0277 06:35 no no no Dios me libre Dios me el control abajo

Voz 1826 06:38 súper estricto que pasa pasa justo el día que comenta sexto que por lo que sea lo último de lo que ha tenido que pillar era de la moto y ya está

Voz 0277 06:48 Vida de verdad pero es que incluso los looks de los noventa con los que una servidora creció es que tenían delito

Voz 1826 06:54 tú también

Voz 7 06:54 también porque eh

Voz 0277 06:58 yo soy una señora por favor que a la mínima que ve un pelo me voy pitando a las peticiones para rendir pleitesía a la cera que yo no tengo ni un pelo de tonta porque porque a mí me gusta porque a mí me gusta ir

Voz 1826 07:08 nada no hay ningún tal un que te obliguen ni nada de eso pero tú fíjate que que la chica que nos ha mandado a la nota de voz acabo diciendo que su cara de felicidad lo valía si eso sí

Voz 0277 07:18 eso es eso sí pero es que ahora cualquiera sale a la calle Colón modelitos noventa euros que las chicas llevábamos esos dos y litos en la cabeza a modo de flequillo uno a cada lado de la raya pero es que los chicos llevaban Bombers

Voz 1940 07:31 claro que ahora vuelven a llevarse por cierto no vuelven a llevar

Voz 0277 07:34 exacto tiene guasa la cosa porque como vuelvan eso cinturones de Aranda telas metálicas o las hombreras o el labio esto es un drama el labio perfilar citó con un lápiz granate los calentadores jefe tú llevabas calentadores y no no no

Voz 1826 07:46 en los ochentas y petos

Voz 0277 07:49 pero rollo príncipe de Bel Air nunca tampoco bueno vale vale pues nada ha quedado claro que al menos el modelo que diríamos en Valencia al modo de las noches viejas nueve enteras no es el mismo que llevarán hoy las joven fue las que salgan esta noche pues a bailar porque yo recuerdo esos chavales de organza a las faldas de tul es que me pica todo sólo de pensar

Voz 1826 08:08 a ver es que tú estás recordando los noventa en Valencia

Voz 0277 08:11 pues bueno no me has pillado

Voz 1940 08:14 que yo lo viví especialmente Jarkko sí sí

Voz 0277 08:16 sí lo sé yo lo reconozco mira ahí lo llevo con orgullo porque yo iba un año vestida que es que parecía una cortina me acercaban un mechero prendía

Voz 1826 08:24 venga aprendía vamos a escuchar otra nota de voz

Voz 8 08:26 hicimos a una fiesta en una casa que yo no sé cómo fuimos ahí yo mi amiga hay otra amiga a una fiesta en una casa de un chaval que lo había diferenciado por ambiente e ir todo muy cutre con bolas de discoteca por todos los líderes una habitación bacalao en otra habitación música lenta eh todo todo muy fuerte muy fuerte Ésa fue mi primera Nochevieja aquí en Alicante

Voz 0277 08:53 a ver muy fuerte claro Patricia acaba de Alicante por me encanta que tú misma ya digas era un poco cutre pues sí pues sí porque así

Voz 0509 09:00 el chaval se curra tres ambiente si es que no puede ser

Voz 0277 09:04 ves en Valencia eso era como en Alicante sobre la cutre pero me jugar como va diciendo que le parecía apañado pero

Voz 1826 09:09 estaba ya yo creo que aquella fiesta

Voz 0277 09:12 pinta de El gran Gatsby no tenía no

Voz 1826 09:14 otra era de otra escuela así porte tampoco creo que haya estado tú en una fiesta como las de la Preysler no no vale vale

Voz 0277 09:21 pero a mí eso de tener la casa llena de gente me poco Yuyu porque yo soy fan de la gente pero pero le pero pero lejos no por ejemplo los Javi Ernesto Sevilla que será que te siempre tienen jarana en su casa pues hoy chapeau chapeau porque sabe que eso es un artista de reír pero la mañana siguiente saca tu la fregona que apaña al temario

Voz 1826 09:37 pero si Patti limpiar tú lo has dicho a veces que partidos un plan no

Voz 1940 09:41 no voy así la verdad es que sí me has pillado y la gente cuando va a las fiestas al final recogen todo Iribarren ellos no

Voz 0277 09:47 me imagino en las que vas tú sabe que son muy civilizados

Voz 1940 09:49 no es que yo no voy a ninguna yo

Voz 0277 09:51 verdad que cocinar no yo soy del equipo caché siete del equipo que se pone los guantes y Fraga pero no estamos yendo de tema Un poco hay que ver también han cambiado mucho las casas de los noventa ahora que eso de crear varios ambientes una habitación para el bacalao otra para las leyes

Voz 1826 10:06 que imaginar la habitación de las lentas la habilitación de las leyes

Voz 0277 10:10 hombre iguala de las lentas era un cuarto oscuro ya la placa

Voz 1940 10:15 a favor Forte extendió la digo

Voz 0277 10:18 porque porque me lo han contado que yo del cuarto oscuro no sé nada pero yo te aseguro que mi casa no tiene nada que ver con esas casas de terraza gotelé de antiguamente que había muebles de mimbre Roberto muebles de mimbre

Voz 1826 10:29 IU minibar en el salón

Voz 0277 10:31 tras el minibar mil padres tenían un carrito que era un minibar y me abuelo un cenicero de esos de pie y un pub de pelo que se habría dentro metía la mantita

Voz 1826 10:42 yo estoy imaginando y los tapetes de ganchillo en el sofá

Voz 0277 10:45 dame escucha seis que yo creo que tú fijo que tenías encima del televisor un toro porque te pega

Voz 1826 10:51 no no no bueno si quieres te lo imaginas con banderillas pero no tenía un duro no recuerdo flamenca así

Voz 0277 10:59 qué tiempos aquellos

Voz 9 11:01 la otra uso al despiste cada año pero

Voz 1826 11:18 de repente están agazapados y ahí estaban no

Voz 9 11:22 los barcos que

Voz 1826 11:41 estamos aquí repasando con Alma Andreu arrobas hoy la fuerte en las redes sociales las notas de voz que Le mandan los miembros y las miembras de su patio de vecinas y hemos llegado a la conclusión de que las noches viejas de hoy en día un poquito han cambiado no sé si mucho pero han cambiado

Voz 0277 11:57 sí sí porque es que ya ni las fiestas en las casas son como antes ni lo modelitos ni la música ni nada estamos perdiendo las tradiciones que hace

Voz 1826 12:04 no como perderlas las hay muy buenos que todavía se mantienen mujer no desespere escogerlo por ejemplo esta noche conoceremos el primer bebé del año seguro si los informativos de mañana todo el año eso sí que es una tradición calla calla

Voz 0277 12:16 pues hablando de eso quiere saber cuál será el nombre de moda en dos mil diecinueve sorprende pues alma alma estoy imaginando al más claro ahora ahora te

Voz 1940 12:29 negras pero cuando lo digan alma y miren catorce bueno

Voz 0277 12:32 es verdad es verdad pero os juro que va será alma sino escucha de esto

Voz 10 12:37 mira que te mandado alguna vez mensajes privados pero nunca te lo he dicho estoy embarazada de una niña vamos que si Dios quiere todo funciona bien

Voz 0509 12:48 está valencianista se vaya mal cómo se te queda el cuerpo

Voz 1826 12:54 tú cuando era el nombre de moda o no que si hoy desde las hijas de Julio Iglesias que todas las niñas a llamaban Tamara este momento hasta que llegó la Reina Letizia y las niñas se llevaba Letizia con z ahora las almas yo creo que sí es de lo que pasa es una muy buena noche

Voz 0277 13:09 hasta el año que viene Ike dos mil diecinueve nos traiga pues mucho amor salud una piel tersa unos dientes blancos comer sin engordar me siento verlo

Voz 0995 13:30 estamos en el tiempo del recreo aquí en La Ventana en la SER

Voz 1826 13:48 pero ahora que suena esto parece que está terminando mejor de lo que pintaba para el Manchester United desde que cesaron Jose Mourinho parece que ha vuelto no se da la sensación de que ha vuelto a la alegría a los jugadores celebran los goles lo hacen efusivamente las estrellas del equipo han vuelto a brillar

Voz 0995 14:03 y hoy Garitano ha conseguido para la llamada imposible a esta hora de la tarde ayuda

Voz 0509 14:11 por ello están hechos a Mourinho echó se qué tal buenas tardes buenos perdedores que tal pues nada aquí estamos bien contento pues feliz United yo a muerte en el corazón toda la vida me quiere el público y aquí bueno repaso otra repaso que le hemos dado todos los equipos mientras estaba yo y ahora ya lo ves Lástima Tú siguen no lleguen más o menos pero ahora lo ves

Voz 2 14:34 sí bueno yo de lo que sigo es una historia

Voz 1826 14:38 un cuento totalmente diferente al que me estás tuvo ahora explica

Voz 0509 14:40 pues no es así no era así bueno primero voy a presentarme porque tú ha presentado pues partidista como hace y los periodistas

Voz 7 14:47 claro sí a ver si hay

Voz 0509 14:49 no me conoce si el Spezia igual el número uno tengo más títulos que todos los entrenaba de la Premier dime uno que tenga más dime uno ni uno cero y me abrazo no tiempo y Warren Warren Hamburgo es menos decirme uno uno que tenga más títulos que yo

Voz 2 15:06 sí

Voz 0509 15:06 Biz siquiera que eso eso es lo que la caramelos esos nombres pero eso no hay beso

Voz 1826 15:11 que Ferguson por ejemplo en la Premier Ferguson debe tener más títulos

Voz 0509 15:15 pero me estoy yo ahora todo el mundo a si a la gente pero claro eso se gana con los años ni una más la cara óseas hoy el típico que siempre da la mano a veces que igual juega contra un equipo y bien con todos los entrenadores Guardiola y ejemplares va es un chaval encantador osea el otro abuelo el Benger M bueno ese me encantado se hacía una ternura hay unas cosas no valen ni unos para nada ni uno Robert empanada y los periodistas periodistas bien también señor Mourinho cree que tendría que haber sacado algún delantero más digo ya está faltando me respeto

Voz 0995 15:51 ya me están eso y también me hago una pregunta con educación de señora cree usted acaso y además que en inglés suena todavía a más pidiendo permiso casi Hablar por hablar

Voz 1940 16:01 como qué falta de respeto respeto y a lo mejor te preguntas

Voz 0509 16:04 yo armado aquí perdone del diario The Guardian queda parecía el partido siguiente pregunta me fuera porque y nada que para vosotros también hay egos razón no tengo razón porque si no nos a dos acudo nada como como bien digo ahora todo riendo las gracias del pan va de Otto Negrillos que no me acuerdo del nombre el otro rubio también pues en Sutton y respeto ya tiene nombre se cae uno Rubio uno pelirrojo lateral y el otro que era así va eso parece una persona El día como Camacho el diez de lateral ayer vi el polaco y el otro pero bueno bueno y que nada dicen por fin vais a la felicidad pues te voy a decir una cosa ahí esto quiero que para acabar el año creo que quede bien ellos podrán tener la felicidad pero jamás podrán tener el sentimiento que une las maneras de formas de encontrar la felicidad total

Voz 0995 16:58 al uso de absoluta venga adiós hasta luego no no no lo veo no les veo en condiciones emocionales porque iba pero

Voz 0509 17:07 oye que me he dicho feliz año periodista o no sí sí sí sí sí sí el año feliz año viene bien feliz año a todos llegado hasta luego ochos

Voz 1826 17:16 no que le iba a pedir lo que pasa que no le he visto que estuviera que respondiera a una estabilidad emocional por decirlo de alguna forma ajustada al derecho como para poder participar en el concurso de Iribarren sino le hubiera diría que simulaba no por cierto oyentes para participar en el II Concurso de de Iribarren nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta ahora a ver si no suena esto

Voz 12 17:49 ir

Voz 1940 17:51 qué hacer dijo tienes pues el acertijo sea llama me suena no me acuerdo que hay un personaje misterioso que tenéis que acertar y que puede ser mujer puede ser hombre o personaje de ficción os voy a dar tres pistas a partir de tres canciones preguntamos nosotros garita sí

Voz 1826 18:05 pregunta la fuerte preguntó es que después vienen

Voz 1940 18:07 Fiat abogada pero no le viene un ratito no no a los tres gesta nunca un mismo si una pregunta cada uno Luego tendréis o una una novedad que insultado o una cuarta pregunta o una pista extra legisle luego según ves que nada pues vamos a ver si es mujer si es hombre sí es personaje de ficción el personaje de hoy hoy por cierto toda la musical de los noventa más no sé si es casualidad o bien Comédie con Vigo es una pista eso ya no ya digo que puede parafina es una casualidad es una pista bueno vamos a empezar suene la primera con una pista biográfica

Voz 2 18:49 bueno está claro esta no es mi estilo musical ello normalmente ya sabes que soy marrón porque no te justificar británico pero es que esta canción a mi me parece importante sabéis quiénes son claro está justificado como si hubiera salido con los pantalones de PTOP bueno eso son los sí Annecy Music Factory si si si no está es porque llaman así no pues por los apellidos de los dos fundadores Robert Libby es David sí Annecy es un duo de música disco formado en Nueva York en mil novecientos ochenta y nueve ellos lo que hacían pero muy listos iban contratando cantantes y así consiguieron este grupo que dices quién XXXV Premio así sumarlos de la MTV Billboard la América música Warner Home que son unos tíos con un prestigio brutal luego luego también tenían la otra canción aquella de de metal afilado que no Él ha tenido la pero no lo que pasa es que no no la tele

Voz 1940 19:39 pues aquí van colgando cantantes Un poco Carlos

Voz 2 19:43 es sí o Alan Parsons Project bien este tipo de cosas bueno este tema que se ha tenido más éxito el gonna make it Suez te voy a hacer sudar lo sacaron al año de formarse en mil novecientos noventa este años bisagra de dos décadas los ochenta y los noventa ahí está la pista primera pista aunque nació en los setenta nuestro personaje misterioso tuvo mucha fama en las décadas de los ochenta de los novenos al se pregunta quiénes el primero la primera te atreves tú Edgar

Voz 1940 20:10 cero cero es lleva gafas no no entregó es que igual quién es que muchos tú te arriesgas arriesga mucho si aquí si bien caro

Voz 0995 20:18 a ver a ver a noventa

Voz 0509 20:21 era era un cantante

Voz 2 20:24 mira mucho si no no no era cantante nos hemos quedado sin seguimos hombre mujer no es cantante pero está ahí en la bisagra de los ochenta noventa que es el año al que pertenece este tema el personaje nació en los setenta es decir que parece que logra su momento cumbre de fama de proyección en los con veinte años más o menos entonces a los ochenta y los noventa ya ya alega otra pistola bueno más pues la segunda pista es una pista importante también es de pasaporte

Voz 13 20:51 la tundra encontrado

Voz 1940 21:10 yo soy más de Los Rodríguez que decían sí Music Factory por eso dejó que suena un poquito más pero bueno aquí pero también haces bien hay que cortarla para no olvidar bueno este es un grupo hacerlo Rodríguez carrera fulgurante con con Calamaro áreas no

Voz 0995 21:23 lo malo con Ariel Rot por varios discos que lo cazaron tuvieron pocos discos pero ganamos

Voz 1940 21:32 sin documentos el noventa y tres y este Palabras más palabras menos del año noventa y cinco de ahí pues entre sacado este para no olvidar este tema genial aflamencado como lo queráis llamar Piqué no sirve para dar la segunda pista que dice así que el personaje tiene doble nacionalidad largo igual que ese grupo igual de este grupo que Tequila primos hermanos en el es español y argentino si no os doy las nacionalidades

Voz 0509 21:59 no canta no canta

Voz 0277 22:02 también así pues vamos a preguntar porque yo creo que evidentemente hay va a decir no es un personaje de ficción pero puede que sí que sí tienen apoyo yo digo la verdad

Voz 1826 22:12 tiene doble nacionalidad sana humana humana total

Voz 0277 22:15 venga pues eso hombre

Voz 1940 22:18 no hombre sí a no ser que sea persona quédame o viceversa no te fijas nunca de mí pero bueno entonces es señora ya sabemos

Voz 1826 22:26 duramente porque hay otro de responder pero eso ya sería

Voz 1940 22:29 es una tercera pregunta si os puedo dar una tercera pista bueno venga tercero pista musical es una pista deja si es una pista Nochevieja es una pista nostálgica una pista nostálgica a recordar a muchos artistas que se han ido en los últimos tiempos tercera pista eso es bueno los últimos cinco años han sido especialmente crueles con el mundo de la música han ido y me dejaré alguno pero se han ido

Voz 14 23:14 Prince Lou Reed Tom Petty

Voz 1940 23:17 póquer Leonard Cohen George Michael Viking David Bowie a en España este mismo año dos grandes con son Montserrat Caballé o María Dolores Pradera también otra Dolores como ese dolor eso Rayo dan la vocalista la líder de compositora de grupo Kramer this fabuloso grupo irlandés que nos dejó con solo cuarenta y seis años el dieciocho de enero pues de este mismo año este grupo de Crumb su impactó en el noventa y cuatro con son vi cinco años después publicaron Bellvey Hatcher entierra el hacha de dónde sale este mazo este animal maravilloso instinto animal y la pista dice lo siguiente hablando de animales un prólogo podría llamar a nuestro personaje de la siguiente manera dentro tranquila ATA dentro obra angina ATA

Voz 2 24:08 esa es la tercera pista ya desde luego sí hemos dicho que sería mujer que no canta el argentino española España lo Argentina pregunto yo me toca así

Voz 14 24:23 deportista no no

Voz 1940 24:26 madre mía todo no es bueno muy bueno

Voz 1826 24:28 abortista vamos a hacer una cosa vamos a reflexionar hacemos una pausa tiempo para la reflexión volvemos para atacarle a Carlos Ibarra

Voz 2 24:38 sí

Voz 15 24:40 es verdad

Voz 11 24:49 con Roberto Sánchez el personaje que

Voz 2 24:56 vamos buscando nació sobre los setenta llegó al cenit de los noventa con veinte años

Voz 1940 25:03 esos

Voz 2 25:04 eso es lo que sabemos sabemos que no es deportista que no era cantante que no era hombre y entonces ahora como hemos hecho sólo tres preguntas en lugar de cuatro será la definitiva la cuarta tradicional con una pista extra esto es quieren pugnar con porque quiero si tan grandes como

Voz 1940 25:18 sí porque yo aquí en en la desconexión he buscado eso en el que eso no se puede no se puede hacer hombre pues vale es un poco trampa hay que te diré bastante trampa sería inútil que no sé me hacer tras imagínate si encima lo cuenta ya no sabe hacer nada para belgas lo perdona pero deja el móvil ya de una vez oye

Voz 1826 25:40 qué hacemos entonces lanzamos la cuarta pregunta entre los tres o pista o pista o pedimos fiesta

Voz 1940 25:48 venga pista a preguntarle al público como digo oye que el público ya que hacemos es difícil insistan estilista dicen publico copista banco dice que pista tengo tres fácil la no vaya a poner una

Voz 17 26:04 da la buena una una medio fácil venga venga esta noche muchos veremos al personaje

Voz 1940 26:11 vamos a ver a personas que es decir que va a salir bien los resúmenes pero ha dicho que no es verdad es verdad todo eh Raffaella Carrá pero Raffaella Carrá Rafaela Carra era italo es verdad pero no sé si solo y tal la gente que bastante gente en España va va a haber al personal persona yo no sé si luego ya la verdad no lo sé pero bueno está en la pista que algunos de los parece que os ha pasado a alguien por la cabeza

Voz 2 26:38 Edgar Hita no sé

Voz 0509 26:41 porque yo estaba pensando ya en un futbolista porque ya pero sí

Voz 1826 26:44 ti te encanta que sean futbolistas Edgar los noventa muchas fue futbolistas femenina todos nos vamos a arreglarlo no

Voz 0509 26:53 una actriz eso está acabando el podría ser una actriz porque si esta noche la vamos a ver es porque a lo mejor sale en alguna de las

Voz 0277 26:59 en algún especial de bienvenido mil diecinueve sabes ese rollo

Voz 2 27:02 sí claro Ramón García chica no no no

Voz 0995 27:05 venga va ahí venga nos rendimos no ganado una respuesta a ver si alguien por si acaso que queda más bonito

Voz 7 27:20 no se me ocurre nadie

Voz 18 27:25 jo

Voz 1940 27:27 has dicho al principio algún bigote pienso a mi madre padre eso eso por ahí va bien y otras lo había dicho por las calles se otra pista que podía haber sonado otra canción es de Phil Collins Take Be Home si eso es eso que convive a Home emprendió una pista huevo porque llevarme a casa es que ha visto por hecho que era una mujer muy porque tiene una doble nacionalidad no

Voz 1826 27:54 porque he preguntado no ha sido nacional

Voz 1940 27:57 has dicho no puede ser un personaje bueno no lo ha descartado hoy estás con la mujer dentro granates latín

Voz 0277 28:05 sí que es es un animal

Voz 19 28:08 es un langostino

Voz 1826 28:10 lleva me a casa

Voz 20 28:13 de Rodolfo langostinos creado

Voz 1940 28:15 fue creado por Pescanova en los setenta sí pero en los ochenta en los noventa fue cuando el anuncio tuvo más repercusión tiene doble nacionalidad porque fue creado por una agencia hay una empresa española pero el protagonista

Voz 1826 28:27 claro estamos preparados porque con Carlos Iribarren así va a ser estable

Voz 0995 28:33 o sea que era muy larga dura

Voz 1826 28:37 de momento esta noche aquí a por uvas en la SER especialistas

Voz 21 28:40 hola queda muy buenas tardes aquí estamos entrenando a tope esto de comer con las uvas dar las campanadas porque queda ya poquitas poquitas horas cómo cómo queremos hacerlo bien hemos contratado a David de la vid que es maestro un vivero que no es a tragar uva sangraba hasta que es fundamental es ya no recuerda masticar y tragar masticar tragar si no quiero tragar tragar no copiar y masticar y en otra en un momento maestro es que resulta que nosotros vamos a comer Veinticuatro uvas porque porque resulta que la Puerta del Sol nos ha copiado vamos a celebrar fin de año dos veces a las doce hora peninsular y a las doce horas

Voz 0995 29:21 a día ensanchado en Canarias

Voz 21 29:24 no vamos a ir esta semana que tenemos libres La Ventana íbamos a allí a Canarias a recuperar el buen clima al sur al sur de Canarias palomas por ejemplo a Tenerife banca me gusta todo eh bueno es igual para todos os esperamos a todos amigos a las once de la noche en la por uvas con los mejores cómicos de la SER mucha uvas que va a tragar algo más vale no para y Canarias una hora menos es más

Voz 0509 29:51 pero que mucho más

Voz 2 30:03 el último día del año cerrar etapas de marcarse nuevas metas así que

Voz 1826 30:09 al informado lo tenemos ahí pendiente de cualquier cosa que pueda cazar por los blogs de Internet Edgar Hita te has documentado imagínese pues sí como siempre

Voz 0509 30:18 ya sabes que hoy bueno es el día que todo el mundo dice voy a dar un cambio drástico año nuevo vida nueva sabes todas esas cosas que dicen pero o no lo hacen o lo hacen mal por eso hoy traigo consejos para cambiar de vida pero totalmente

Voz 1826 30:34 pues empezamos fuerte venga cambiamos de lugar entonces

Voz 22 30:37 vamos a ver

Voz 1940 30:40 pues ahí vamos a cambiar de lugar porque si te quedas en el barrio osea así vas a bajar cada tarde al bar bueno al gimnasio quería decir no

Voz 0509 30:48 vas a hacer lo mismo y al final pues ni

Voz 1940 30:50 cambio ni hacer nada tú tienes que ir

Voz 0509 30:52 te lejos yo he mirado el primer consejo que te dan para cambiar de vida para emprender un nuevo camino es llora mucho cómo llora mucho llorar es un alivio demuestra es que te importa lo que vas a dejar empezamos bien qué consejo es este pero su se supone que cambias para ser feliz no queremos ser feliz pero hay yo no

Voz 23 31:13 muerte actriz años afán

Voz 0509 31:16 hace con una maravilla no la espalda ya te con pirañas come Tóful sabes bueno a ver si el segundo a ver si el segundo consejo

Voz 1826 31:21 eso que has encontrado Brice un poquito más positivo

Voz 0509 31:24 la mejoramos un poquillo cobramos un poco pero llega la primera contradicción de los consejito ya sabes que esta gente lo lleva fatal a mezclan cosas una vez has llorado hasta los espasmos dice no le des demasiadas vueltas lanza T sin pensar mucho

Voz 2 31:39 bien vale porque cambiar lo veo bien

Voz 0509 31:41 lo que pasa es que mira otro consejero está lanza la frase no tienes que lanzarse a la piscina de buenas a primeras puedes meter un dedo en el agua primero porque metáfora

Voz 0995 31:53 muy muy bonito muy bonita bonita eh

Voz 0509 31:56 muy si no te vayas a la piscina primero el dedo a ver como tal como si está fría bueno de hecho yo tengo otra que si quieres tomarte aún con más calma la decisión yo añadiría no te lanzas a la piscina primero te mojar la muñeca en la nuca no te olvides que hayan pasado sólo puede convertir también otra es o tres o tres o tres que según según la madre pero me acaban de decir que en el consejo anterior que me lance claro entonces qué hago porque yo ya estoy lanzado

Voz 0277 32:27 sí mucha suerte dijo que estamos cambiando

Voz 1826 32:29 de vida del lugar de todo

Voz 0509 32:31 sí sí aquí va una más deja tu huella no hablamos de vandalismo pero deja una parte de ti allí vale sino habla de vandalismo tienes que dejar huella es señal está dejando está hablando

Voz 2 32:45 eso sí no no no no no hombre no que no que no

Voz 0509 32:49 lo está dejando claro quiere que vaya a un parque y hagas un que no lo siciliano en el lugar donde estás antes ir te sabes está hablando de a Willy de dejarán monolito Belli sabes lo que te venga de presente y que la Casa Museo del digo la trama en la Casa Blanca por ejemplo bueno pues con el siguiente que que para queréis sede lugar pues le está costando dice organiza un ritual de despedida como una ceremonia de clausura a mi esto me da cargue porque yo cuando dicen lo de ritual yo no sé pero todos los que crecimos en los ochenta nos imaginamos haciendo una hija de esas para que de pequeños hablar con el abuelo que no funcionaba pero quedaba mucho miedo yo al final me digo que con estos consejos ni vida nueva ni nada yo me quedo

Voz 1826 33:41 bueno a tenor de lo que vas encontrando por ahí en tu rastreo por Internet emprender una nueva vida

Voz 0509 33:45 tan sencillo no es si se ve difícil siento fastidiar al que al que lo tuviera pensado pero no podemos engañar a la gente tenemos que decir la verdad vamos a intentar ser más positivos así que voy vale date mensajes positivos anima optimismo a seguir por el camino que has elegido sin límites eh tú anima te ahí pase lo que pase ahí en plan vamos venga ánimo dejó el puesto de director general de Google sin tener nada fijo pero todo va a ir a mejor anima te venga ya verás yo Juan este que me parece ya el consejo más caradura que dice Si ves que la cosa no está funcionando crea un play Yates un play Lys de música eso te animará

Voz 1826 34:21 ha eso lo arregla todo pero como ésta recula

Voz 0509 34:23 de esta gente madre mía qué qué manera de limpiarse de quitarse responsabilidades como ha visto que no funciona Valium consejo dice oye pues yo que se cree un play Liz mismo me echen la culpa

Voz 1826 34:40 tengo clarísimo Édgar que a partir de mañana a muchos van a tener una nueva vida después de lo de hoy

Voz 0509 34:45 bueno primero primero tendrán resaca eso sí pero después

Voz 1940 34:47 ya a cambiar de vida sea una vez haya pasado adicional cambiamos de vida

Voz 0509 34:51 estoy dando cuenta de que hoy tres tipos de consejito los motivados que dicen tira para adelante venga vamos va luego los cautos que dicen cuidado sin hilos que primero dicen una cosa y luego otra vez uno cauto e ser sincero contigo mismo de lo contrario la frustración podría dar al traste con tus esfuerzos aquí eso de ser sincero con uno mismo hay que especificar porque se puede ser un poco sincero o mucho con uno mismo en plan por ejemplo ganarse el favor nadie Edgar puedes hacerlo mejor pero sé consciente de tus limitaciones para eso sería pero normal o el sincero de verdad que puede decir Edgar eres gordo calvo y del español por mucho que intentes cambiar tu vida va a ser uno no nos lo mejor mejor menos

Voz 1826 35:34 caridad con claro sí

Voz 0509 35:36 ahora le toca al flipado que dice que tus objetivos que tus objetivos sean desafíos pequeñas batallas no se pueden escribir consejito Cuqui después de ver juegos de trono porque esto es un flipado pero en toda regla y maldita sea Bride esa frutería que tienes en mente de veras atravesar ciénaga luchar contra temibles destronó a Reyes y comprar aguacate maduro que se vende muy bien

Voz 2 35:58 sería también el caso parecería venga Consejo de los consejos

Voz 0509 36:03 a lo mejor cambiar de vida no resulta fácil si es así mejor queda de cómo estás como siempre venga siempre lo mismo los consejito tanto y luego ya venga hago venga recular vamos a regular vamos para atrás que no pasa nada son como el día que te dice Pieter una copa más así luego te tomas una botella de agua y eso rebaja que sale luego del local capeando tomates copas y diez botella de agua no funcionan así que no empecé vida nueva sino estáis listos que estos consejos como siempre digamos que son flojito flojito

Voz 1826 36:48 consejos y otras cosas para esta noche desde la regado de Podium podcast Lucía Taboada qué tal Lucia

Voz 24 36:54 hola hola qué tal pues mira como todavía quedan unas horitas para la cena tallada tiempo de ir al supermercado y hacer esa compra de última hora vienen Carlos con recomendaciones con burbujas

Voz 0335 37:04 porque yo creo que todo el mundo ya tiene muy claro que las uvas están tienen que estar pero quizá nos hemos olvidado de compra al pues el champán las seis de la lo que sea no yo hoy no voy a hablar mucho porque traigo recomendaciones de gente muy experta prefiero que hablen los además lo vais a poder escuchar les hacía mucha ilusión salir por la radio empezamos con Santi Rivas del colectivo decantado

Voz 25 37:27 simiente tenemos que reconocer que nos hacía más ilusión que el destinatario de este de este o el destino de este audio fuera La Ser y sus Gastro seres pero bueno nosotros tenemos una naturaleza accesible y maja con lo cual tampoco tenemos ningún problema en que esto vaya para la redada pocas eh las minoritario pero también de culto con lo cual nos pega mucho porque no iba sin más dilación y escuche quién escuche esto eh vamos con la primera recomendación que sería de la bodega Raventós i Blanc el Blanc de Blanc dos mil dieciséis ya habéis visto que esto es todo muy Blanc con lo cual es el sueño de Donald Trump estamos en un espumoso catalán con añada es como sacas

Voz 19 38:06 que no cava que no cava

Voz 25 38:09 mezclaban Macabeos Parellada sale por doce euros es muy muy muy versátil tiene una burbuja fina tiene buena acidez va bien para cualquier momento gastronómico de celebración de estas navidades Un Block Buster pero Blockbuster de nivel

Voz 0335 38:25 bueno tú tenía algo que decir sobre la apelación a la carrera

Voz 24 38:29 podcast minoritaria ha dicho de culto también pero de culto si es verdad ahí lo ha arreglado esta bien bueno sí

Voz 0335 38:35 antes Rivas es el único miembro del colectivo de candado decantado perdón que accedió a revelar su identidad

Voz 24 38:40 porque que es un colectivo secreto algo así sí

Voz 0335 38:42 vale vale es un aficionado al vino amateur y sin embargo lleva años ganando concursos de cata ciegas que es una cosa muy difícil su mayor logro de todas formas para mí son las insta catas y unos vídeos con los que ha logrado zarandear la muy tradicional muy aburrida forma de comunicar el vino arista gran ponen estarán porque tú por Facebook encontráis muchas formas colectivo he cantado esta su segunda recomendación ojo ojo a los clásico es porque ataca con la brusco

Voz 25 39:14 si habéis oído bien colectivo de cantado está recomendando un brusco por qué pues porque queremos hacer un homenaje a una amiga nuestra con la que coincidimos en una comida en la que sea atacó en la colista a nuestra velan brusco entre ya decía que a raíz de esto sí sí está bueno tres yo lo que creo es que más que meternos con la gente que bebe vino con la poca gente que vino en este país meternos con ellos a lo mejor lo que deberíamos es recomendar leer dentro de lo que le gusta eh niveles de calidad

Voz 26 39:44 superior y en ese sentido pues aquí

Voz 25 39:46 tres Télam brusco de la bodega anhelo llamado por boleto que además está a la venta en casi cualquier gran superficie vale sólo cuesta sólo nueve cincuenta euros con lo cual es asequible y eso sin tener en cuenta una cosa es semi seco con lo cual va a tener un final medio dulce

Voz 24 40:04 bueno yo me confieso seguidora Adela un brusco yo también aquí tiene que tiene al primero y eso es lo vamos a pasarlo a la sidra que es algo también

Voz 0335 40:15 muy de estas fechas yo creo he consultado con el guerrillero asturiano Vázquez lo de guerrilleros porque tiene una empresa de importación de gas que se llama Guerrilla vale no no por otra cosa es una de las personas que más sabe de sidra de España eso sí lleva años viajando no por el mundo para descubrir productos ha participado como jurado en los concursos más prestigiosos

Voz 27 40:36 y de todo el planeta siempre hablar

Voz 0335 40:38 no era bueno sabe que quizá

Voz 27 40:41 ya no es la bebida más popular no lo de la sidra en en Nochevieja pero

Voz 0335 40:46 aquí está en un par de recomendaciones es una seguirá

Voz 27 40:48 que hagamos típica o lo que se esperaría en la mayoría de por parte de la mayoría españoles para estas fechas es un hornillo el habrá lagar del mismo nombre en Asturias es una sidra extra es decir elaborada parque natural y no de concentrados es una escena muy dulce en evoca el tipo de sidra que cabía en la mayoría de casa españolas en las navidades hace treinta años tiene poquito alcohol un cinco por ciento una vida dulce muy fácil de beber refrescante está por menos de cuatro euros la botella

Voz 0335 41:24 ambas mira mira aquí muy asequible la es una de las ventajas que viene recordamos el nombre Noor ni ella porque seguro que hay mucha gente que se va a acercar a la estantería de la sidra se en el supermercado innovar conocer ninguna bueno pues no Ornella está muy bien y nos ha dejado una segunda que está quizá es más popular

Voz 27 41:40 de la mano de uno de los productores más conocidos en España bueno según esta bien del mundo entero que son gaitero a empezar a pesar de que a mucha gente sorprendería hace unos productos de altísima calidad aparte de la sidra que todos conocen no en una de ellas es Hernández fue una abundante sangre ahora será seca como su nombre indica es es decir sin azúcar residual compleja con una acidez equilibrada tiene

Voz 17 42:08 siete coma cinco grados alcohol volumen

Voz 2 42:12 el precio ronda los nueve euros Castella bueno bueno yo espero verlos lo puesto difícil si tienes que elegir sólo uno

Voz 24 42:19 yo además he cogido expresiones para hacer Estella por ejemplo la estructura compleja Dani hace seco bien

Voz 1940 42:26 te deseo suerte esta noche igualmente feliz año empezando a todos feliz año a todos también Roberto a vosotros adiós Carlos Cano Carlos Gastro

Voz 2 42:35 y Lucía Taboada desde la redada de Podium podcast

Voz 28 42:38 ah

Voz 1826 42:46 bueno que tenemos un concurso pendiente ha metido Carlos Iribarren

Voz 2 42:50 en esta última tarde del año con

Voz 1940 42:53 con ganas bueno con mucha generosidad siga como es la que siempre ha demostrado mucha ahora con mucha muchísima ha traído aquí un libro un libro regalo de de novela negra el famoso Robert Sans el novelista se llama asesinos de series yo lo recomiendo y es el premio que traigo para un oyente Andoni desde Bilbao buenas

Voz 2 43:12 tardes hola buenas tardes hola Andoni y con rango desde Ciudad Real Conrado qué tal buenas tardes que hay que que tenga hay mucha suerte os dejo con el amigo que no sé ni es que no tengo ni idea no tenían idea del libro de lo del regalo

Voz 1826 43:26 no tengo ni idea no sé ni cómo funciona el concurso

Voz 1940 43:28 así que Dios nos pille confesados decía Rodolfo langostino será la anterior

Voz 7 43:34 bueno cuando se llama al intruso yo lo explico rápidamente voy a dar una lista de cinco nombres y normalmente hay un intruso quiere decir que hay uno que desentona puede ser también que no lo haya pongo un ejemplo si yo digo apellidos que también son colores Íñigo rojo

Voz 29 43:50 Dorado rosado blanco

Voz 1940 43:53 Fernández Fernández vale estar muy sencilla no no no va a ser tan fáciles pero está claro que el intruso Fernández

Voz 7 44:00 ahora digo rojo dorado rosado blanco por ejemplo pues hay que decir no hay intruso que no sale bien así que nada vamos a empezar con Andoni de Bilbao no ya que ha entrado el primero íbamos a empezar con la primera lista son dos listas para cada uno en caso de que haya empate tengo preparada una lista de desempate que a ver no sé muy bien cómo lo haremos pero insinúa

Voz 1826 44:17 era tiempo ves empatamos el miércoles por ejemplo

Voz 7 44:20 el agua dale venga vamos con la primera lista Andoni vale de acuerdo vale a ver si encuentras el intruso ciudades que también son cantantes por cierto son cuatro cuatro ciudades que también son cantantes saber sin cuotas el intruso entre Denver Detroit Houston y Washington tiene que ser inmediato son Vocento Washington pues no es correcto o no porque Washington

Voz 1940 44:46 Washington han cantante de jazz

Voz 7 44:48 ver el John Denver dinosaurio Houston indicio stone Detroit no no he encontrado ninguno igual ayuno pero que no no no

Voz 1940 44:56 no sé si vale así que de momento Andoni

Voz 7 44:59 en vamos con Conrado preparado no sé si preparadísimo esta Conrado así me gusta espabilado vamos vamos vamos con ganas con fuerza con energía ciudades que también son cantantes Barcelona París Rosario Toledo

Voz 17 45:16 Barcelona

Voz 7 45:18 Toledo es María Toledo durante flamenca Rosario de Rosario

Voz 0277 45:21 no

Voz 7 45:22 París es Carmen París barcelonés Daniela Barcellona una cantante italiana de ópera luego en este caso no había intruso había intruso por cierto se olvida decir nota eso te ha tocado la difícil volvió a decir que a veces puede que haya que traducir que además hay un pequeño matiz Un pequeño matiz vale

Voz 0277 45:41 Villar Carlos no vamos cero cero vamos

Voz 7 45:43 cero cero venga Andoni eres del Athletic estás contento con el cambio de dirección

Voz 0509 45:49 pues no pero no es el presidente

Voz 7 45:52 de que se que venga ponte ponte la camisa

Voz 1940 45:54 de Aduriz y a ver si tira el penalti como él hay valga la pena

Voz 7 45:57 cuenta ciudades que también son grupos musicales

Voz 29 46:00 Boston Chicago Kansas

Voz 7 46:04 Phoenix

Voz 30 46:08 rápido rápido

Voz 7 46:11 Boston en un grupo americano míticos jordana felling camisas también cago también que son los de la balada romántica Kansas también buenísimos y Phoenix y ex es un grupo francés bastante conocida

Voz 0995 46:22 son indie son indie de los noventa ha reconocido

Voz 7 46:25 sí que Andoni Le pongo otra nada madre mía yo pensé

Voz 0995 46:28 pero Conrado acierta acierta

Voz 1826 46:30 sí ya te lo llevas entonces no porque estamos voy voy a poder

Voz 7 46:33 el desempate vamos a Conrado con todo continentes que también son grupos musicales

Voz 29 46:38 África América Asia y Europa

Voz 7 46:44 todos rápido ahora di entonces si crees que todos o sea el mítico con otros es rápido claro claro no hay intruso bueno pues hay Europa es un grupo de rock así a un grupo británico maravilloso American son también estadounidenses muy buenos y África no es un grupo África es una canción de un grupo posible venga una lista para cada uno a ver si desempate porque tengo una lista para los dos venga vale es lo que tengo una lista para gamers que diga la la correcta tan solo puedo decir una cosa cada uno se lo lleva vale para qué

Voz 1826 47:14 qué diferenciamos tienes que decir el nombre

Voz 7 47:17 pero hombre después vuestra respuesta eh es decir Andoni hombre honrado honrado pero que no pero para dos ciudades que también son canciones las digo muy rápido en cuanto la tenga Thais Granada Madrid Niza Sophia bien hay Venecia Andoni todo gira un contrato Venecia Andoni todas nada que hacemos no no tengo otra tengo otra no era Niza Niza no tiene campo algo no lo dejamos rápido

Voz 0509 47:45 con rapidez segundo animales que también son coches

Voz 7 47:48 gacela Impala Jaguar León

Voz 20 47:50 un panda Palma algo Andoni gacela correcto la verdad