Hora 25 Deportes: Especial Nochevieja (31/12/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:12 hola qué tal buenas tardes a todos bienvenidos y gracias por escuchar un día más el programa el último programa de dos mil dieciocho que para unos habrá sido un buen año para otros desgraciadamente no tan bueno algunos habéis celebrado títulos de vuestros equipos otros no el título del equipo de todos la selección española de fútbol no pudo llegar porque nos pegamos un traspaso en el Mundial de Rusia pero otros deportistas españoles nos dieron alegrías en dos mil dieciocho Márquez Lidia Valentín Rafa Nadal ganó Roland Garros Valverde campeón del Mundo de Ciclismo vamos a repasar enseguida cómo ha ido el año para el deporte que seguro no es ni mucho menos lo más importante de la vida pero el deporte Nos entretiene y nos ayuda a pasar buenos ratos bueno alguno menos buenos pero ya firmada damos ahora mismo que lo peor que nos pasar en la vida

Voz 2 01:05 fuera que sello que nuestro equipo perdiera un título entonces todo iría genial

Voz 0919 01:12 en cualquier caso lo mejor de este programa es que haya perdido o haya ganado vuestro equipo llamáis al contestador para dejar vuestros mensajes que nos encantan los mensajes de la familia del programa también en Nochevieja

Voz 3 01:28 hola Jesús buenas noches sólo te damos para decirte que feliz Navidad que pasó buena noche felicita a todos los que hay que yo conozca ya los que no conozca también un beso muy fuerte cuida te hasta el año

Voz 4 02:15 este había empezado ya la fiesta de Nochevieja

Voz 8 02:22 huy

Voz 0919 02:25 y lo hacemos con los titulares de este lunes XXXI el último día del año Marta buenas tardes Gallego muy buenas el Real Madrid hace

Voz 1509 02:33 todo el año trabajando a puerta abierta ante unos cinco mil aficionados una sesión en la que ha entrenado Nacho mientras que Asensio y Mariano este último con una irritación en el nervio ciático han sido bajas los blancos con la vista puesta en el partido contra el Villarreal del jueves también hoy último día de trabajo del año para el Barcelona Si los jugadores sudamericanos en torno al que se sigue hablando de rabiosa según Le Parisien el Barcelona y el jugador ya han sentado las bases del acuerdo y la situación del jugador podría cambiar en los próximos días además en el Atlético de Madrid todos pendientes del futuro de Lucas Hernández y de su posible fichaje por el Bayern de Munich hoy se ha ejercitado en el Cerro del Espino aunque al margen del grupo porque sigue recuperándose de su lesión en la rodilla además desde mañana Juanfran Godín a Filipe Luis son libres de negociar con otros clubes terminan contrato en el mes de junio los dos últimos han rechazado la primera oferta de renovación del conjunto rojiblanco mientras que en el Sevilla el nombre propio del día es el de Luis Muriel que está muy cerca de cerrar su salida a la Fiorentina fuera del fútbol en baloncesto se ha confirmado la lesión de rodilla de toco Shengelia en el Baskonia estará menos un mes fuera de las canchas y sin dejar el basket la NBA no para esta madrugada tenemos cinco partidos con españoles a las doce con las uvas Orlando Charlotte con Billy Hernán Gómez desde la una Memphis Houston con Marc Gasol Boston San Antonio con Pau Gasol que podría reaparecer tras casi dos meses de ausencia ya a partir de las dos de la mañana Minnesota Nueva Orleans con Nikola Mirotic ida las Oklahoma Doncic contra Abrines

Voz 0919 04:25 empezamos este recordatorio de dos mil dieciocho con el Mundial de Rusia lo que nos pasó

Voz 0231 04:31 señoras y señores noticia de última hora noticia importante relacionado con el mundo del deporte Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del Real Madrid cuando termine el Mundial de Rusia ya aquí nombre

Voz 12 05:09 es digno de voto dos grados no son acciones cambiará todo el mundo Portugal tres España tres Próxima jornada nuestro rival Aquino Marlene empate sólo la victoria será Irán Se va a acabar Se va a acabarse

Voz 13 05:22 o a menos nada

Voz 12 05:24 la voz de cerca clara mojaba de haber dado con el tanto de Diego Costa o Irán cero uno El próximo lunes nos jugamos la clasificación virtual pero no matemática nos jugamos también el primer puesto del grupo será entonces contra Marruecos El árbitros de alto bueno final flamenco avanzado bien su primer de grupo sino canta gol es España

Voz 14 05:49 Marruecos gobernar Sans de pie balón que recupera Fonte se les le pide Cristiano arriba Gonzalo del es la pelota quedaba perderse

Voz 15 06:00 a ver si a cabo

Voz 14 06:03 el partido reevaluar Caracas para tras Santiago donde Aspas que concedió como primera de grupo y Portugal finalmente pasa como segundo con ese penalti transformado

Voz 12 06:16 los niños con la camiseta de España en los niños con la camiseta de Rusia el partido pudo darle la pelota movimientos Sergio Ramos brazalete verde pelotazo largo Metrobús que cargo tragan treinta por delante para soñar quedan treinta por delante para sufrir cuidan treinta por delante para jugarnos los cuartos España uno Rusia uno en el capitán de Rusia dudan de la Andrés Iniesta una noticia perderse a pesar del equipo titular pero que nos tiene que dar el primer penalti no queríamos llegar hasta aquí pero hemos llegado Jandro simios del Gobierno checo que carrera la pequeñez Dago sólo a los oyentes dos cogen carrera Coca Le pega once rondar si fallas más estamos eliminados iba Yago colocado en el punto de penalti que meterlas yo si no quiero mirar atrás para amargarle pegador fuera gracias a él pues quede eliminada del Campeonato del Mundo antes de llegar al ópera Alter pero los penaltis es una lotería que a algunos les alegra de otros les condena condenado España

Voz 1054 07:41 de Grado a Rusia siempre que te eliminan de de un Mundial muy doloroso el equipo hizo todo lo posible tenemos ganas de de reivindicar no como selección y ha podido ser como capitán orgulloso no dedicó jugadores yo creo que cualquier español que haya visto el partido se siente orgulloso cuando perdemos pues los español no sentimos si perdemos de esta mañana

Voz 16 08:03 Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 17 08:05 qué tal Gallego muy buenas a todos esperábamos

Voz 0919 08:08 hasta en el Mundial de Rusia hombre

Voz 0239 08:10 de lo que mal empieza mal termina no y esto terminó mucho peor que mal a la hora de buscar culpables cada uno podemos tener nuestros yo creo que la actitud absolutamente reprochable que el presidente del Real Madrid se encontró

Voz 18 08:22 con la silla vacía

Voz 0239 08:24 Keating habían hecho vino y optó por un perro frontalmente pero urgente que además luego le salió rematadamente mal pero a mí la responsabilidad final de absoluta yo eso lo de plenamente al que entonces entrenador lateral que se fue borrada ladera veinticuatro horas antes del debut metiéndole encima un marrón antológico a Fernando Hierro que era director deportivo y creo que hubiera sido un milagro que la cosa hubiera salido mejor de lo que salió pero lo que está claro es que ni moral ni futbolística ni físicamente después de lo que pasó nuestro grupo estaba para darnos ninguna alegría

Voz 0919 08:58 fuimos muy poco fútbol pasamos dificultades sino volvimos en los penaltis Romero que tengas una buena noche una buena salida y una buena entrada en dos mil diecinueve

Voz 19 09:06 en alimentar lo mismo para todos

Voz 16 09:12 en este dos mil dieciocho Se produjo un acontecimiento

Voz 0919 09:16 es que parece de ciencia ficción el Real Madrid ganó su tercera Champions consecutiva derrotando al Liverpool en una final de Kiev donde el equipo de Zidane anotaba un registro galácticos poco es qué va a pasar un siglo antes de que algún equipo gane tres Champions consecutivas y además una Champions muy especial porque Antón Meana qué tal Gallego buenas tardes feliz noche en en una Champions donde eliminar al París Saint Germaine los nuevos galácticos a la Juve al Bayern de Munich ganas al Liverpool quién podía pensar que Silva era impedir

Voz 0231 09:51 sable recuerda que el Madrid venía de caer en la Copa del Rey contra el Leganés que había hecho un mal inicio de temporada que en la fase de grupos de la Champions el tótem ha sido mejor que el Madrid también el Borussia Dortmund pero cuando llegó el pierde y paga el Madrid se puso el traje de campeón de Europa machacó de Manel inolvidable el PSG que salieron del Bernabéu decíamos como la en la de pago pop no sabía que haya pasado pero perdían tres uno la Juventus con aquel gol inolvidable de Cristiano Ronaldo la mejor chilena de la historia de la Champions total hasta que llegó la de Bale en Kiev unos días más tarde el Bayern el eterno Bayern de Múnich con Asensio y Lucas haciendo de las suyas señala Alianza Arena en la ida sufriendo en la vuelta el penalti de Bennati a hubo emoción hubo polémica con la Juve hubo ilusión en Kiev en esa final contra el Liverpool de Klopp Salah Mané firmó no creo que tiene más valor que el resto porque el camino fue más difícil y el maíz sacó pecho como pocas veces ha hecho ningún equipo

Voz 0919 10:48 aunque la Champions recordemos que terminó con aquellas declaraciones de Cristiano Ronaldo que abrían la puerta a la peor fuego luego fue su salida al poco tiempo se marchó Zidane parece impensable no que después de hacer ese registro en el Madrid pasara lo que pasó no si recorre

Voz 0231 11:03 porque en el césped en caliente con la Champions todavía en poder de la UEFA dijo Cristiano Ronaldo que su ciclo terminaba ofreció una rueda de prensa Zinedine Zidane en la que no intuíamos que se marchaba cuatro días después de ganar en Kiev dijo adiós al Santiago Bernabéu se marchó Cristiano del club en verano pero lo que tú has dicho que un equipo consiga tres copas de Europa seguidas en el formato Champions contra el dinero de Guardiola contra los jeques del PSG contra el Barça de Messi tiene un mérito imposible de explicar la Champions

Voz 0919 11:36 te da pie a poder jugar el Mundialito que con el casi en bueno

Voz 0231 11:40 que así un trámite para el Real Madrid ha sido un trámite fue una pena por el espectáculo que no pasará River Plate porque después de la Libertadores en Madrid verdad final que más le hubiera gustado a Di Stéfano ese Real Madrid River Plate hubiera sido precioso pero el Madrid ganó bien al Kadima ganó bien al ala in Yes un Mundial de clubes más ya son siete ente mundiales entre continentales permite al Madrid una dinastía pues como los mejores equipos de la NBA en la época de los Lakers son los Excel viendo como cuando gana Ferrari creo que pone al Madrid en su sitio y lo pondrá más con el paso de los

Voz 0919 12:13 el dos mil dieciocho del Real Madrid un registro inolvidable buen viaje a dónde pasarla a Santander venga corre que te queda te da el año dos mil dieciocho del Fútbol Club Barcelona dos títulos infinitos goles de Messi narrados por Lluís Flaquer en el carrusel hola Flagey hola Gallego qué tal muy buenas bueno cerramos un año que ha sido un año bueno para el Barça quizá no de matrícula de honor pero así es bueno no

Voz 1296 12:41 ni mucho menos de matrícula de honor incluso me cuesta darle un excelente a pesar del doblete Liga y Copa eh porque es una un doblete que que tiene un par de asterisco es el primero es que el Madrid ganó la Champions eso siempre rebaja un poquito el lustre lo que consigue el Barça y luego sobre todo el episodio de Roma que que rebaja cualquier gran nota que le crea es dar a este Barça durante el dos mil dieciocho pero evidentemente el doblete de Liga y Copa que consiguió Valverde en su primera temporada en el banquillo del Barça pues ese de muchísimo mérito recordemos la Liga casi perfecta tan sólo una derrota en el campo del Levante cuando el equipo ya era campeón con lo cual estuvo a punto de cerrar sin conocer los tropiezos

Voz 0231 13:15 derrotas y luego en Copa eh pues es la traído

Voz 1296 13:17 donde el Barça no que cada año a la Copa ya llevan años haciéndolo este año además coronada con la con la gran final el cinco cero al Sevilla que además fue un ex en un excelente menaje a Andrés Iniesta que dijo adiós así que una muy buen doblete pero esos dos asterisco de la Champions el Madrid y la eliminación de la Roma pues rebajan un poquito la nota que que que no puede ser todavía de

Voz 0919 13:34 estos primeros meses de competición en dos mil dieciocho que han arrancado con con Messi

Voz 2 13:39 en plan estelar no porque estamos mejor que nunca se está está

Voz 1296 13:43 Nos viéndonos y si la mejor versión de Messi siempre decimos eso y siempre se superan fíjate que estuvo el estado en tiempo que quiere el equipo tener la incógnita de cómo debe rendir sin Messi bueno pues sin sin Messi el equipo fue capaz de de hacer grandes cosas como esa manita al al Real Madrid donde es todavía de Lopetegui pero es verdad que que Messi se ha propuesto este año e con esa frase que dijo en la presentación del equipo ya como capitán Leo de de de intentar devolver al cambio esa copa Linda indeseada que es la Champions pues evidentemente con este Messi lo que sabe el Barça es

Voz 0231 14:10 a este nivel del argentino todo absolutamente todo

Voz 1296 14:12 es posible tierra viene del año

Voz 0919 14:15 dos mil diecinueve Fly igualmente

Voz 20 14:21 entonces eh

Voz 0919 14:25 si es también un año para el Atlético de Madrid casi dos años buen año y eso que la temporada empezó eliminados de la Champions en la primera fase con el calabacín pero luego el Atlético sacó su gen competitivo y al final ganó la Europa League Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas tardes a ti te parece que la nota del Atlético de Madrid de este año dos mil dieciocho

Voz 0231 14:49 eh

Voz 0919 14:50 en notable notable alto tiras al sobresaliente que les

Voz 0231 14:54 notable alto rozando el sobresaliente es ver ITEL gobernar razón porque si es el año natural dos mil dieciocho el cayó eliminada en el dos mil diecisiete es verdad que computa el mismo curso pero luego a partir del dos mil dieciocho en la Liga aéreo Costa en la explosión en forma de goles de Antoine Griezmann y es evidentemente volver a tocar un título varios años después la Europa League que primero previno cayó y luego evidentemente recién arrancado este curso con la Supercopa ante el ser permeable a mí en Tallin o sea que yo creo que en líneas generales un notable alto que casi casi sería sobresalir con

Voz 0919 15:24 con Griezmann además de estrella mundial que no ganó el Balón de Oro pero allí estuvo cerquita de ganarlo el

Voz 0231 15:30 el Cholo Simeone completamente consolidado su proyecto que son también ha sido muy importante no si yo creo que fue fundamental además la explosión de Lucas jugando lateral izquierdo con la selección francesa que el coqueteo que pudo ser de las

Voz 21 15:40 Legión española quién le iba a decir al Atlético de Madrid que iba a tener tres campeones del mundo en el equipo que el día de la final en el club europeo que más jugadores tenía el Atlético de Madrid pesó

Voz 0231 15:51 habla del salto de calidad que viene ya desde hace siete años pero yo creo que demuestra que este dos mil ocho ha sido un gran año para el Atlético claro que sí

Voz 0919 15:59 mañana que será Año nuevo te pregunto por lo de Lucas que va a ser sin duda alguna uno de los nombres que vienen pero en el futuro inmediato del Athletic he repasado el triunfo de los equipos españoles en Europa y lo que ha pasado en nuestra liga tenemos que echar un vistazo a como ha sido en dos mil dieciocho en la Premier el Calcio en Francia en Alemania como siempre con Bruno Alemany en hola Bruno buenas tardes qué tal Gallego muy buenas como cierras el dos mil dieciocho con tu fútbol internacional que quieres destacar bueno lo más importante en la emoción que nos quedan en la Premier League después

Voz 0301 16:33 los últimos resultados con el Manchester City que se la juega sin Mourinho pero bueno hemos vivido un dos mil dieciocho en el que tuvimos la primera Premier para el equipo de Guardiola en la XVII XVIII hubo muchísima superioridad del Manchester City en la Premier así lo demostró ganando el título lo mismo podemos decir de la Juventus en Italia del Bayern de Múnich en en Alemania bueno sabor a Podemos desde de amargo para el París Saint Germain que es verdad

Voz 16 16:59 ganó la Liga francesa pero

Voz 0301 17:02 fracasaron en la Champions en esa eliminatoria contra el Real Madrid y además tuvo que vivir el el adiós de Unai Emery de del banquillo así que

Voz 16 17:10 es sobre todo eso en Inglaterra esa

Voz 0301 17:14 premio que ganó el el Manchester City yen Jenny tales seguramente más allá de ese gran título de de la Juventus que ya somos

Voz 0231 17:21 muchos seguidos el impacto que supuso la llegada de de Cristiano Ronaldo para ya no sólo para la Juventus sino para la liga italiana que creo que ha adquirido otra dimensión desde la llegada de de CR7 ha al campeonato el scudetto en Italia en todos los campeonatos ganaron los favoritos y quizá el mayor fracaso

Voz 0919 17:39 el United de Mourinho no que ha culminado con la salida de hace poco de de Mou aunque ya esperábamos por allá por septiembre que que se produjera porque

Voz 0301 17:49 me estaba pasando muchas dificultades si ya acabó mal la temporada pasada por las informaciones que llegaban por problemas que había tenido Mourinho con varios de los integrantes de la plantilla incluso relaciones que tenía con la directiva del Manchester United podemos decir que habían perdido la confianza en que si le mantenían era por una cuestión meramente cómica y bueno al final lo los resultados acabaron llevando a lo que todo el mundo esperaba de cara al mes de junio todo el mundo daba por hecho que Mourinho a partir de verano de dos mil diecinueve no iba a seguir en el Manchester United pero al final los resultados y sobre todo esa derrota en ese duelo directo contra el Liverpool a acabaron llevando la destitución del técnico portugués Solskjaer hasta final de temporada luego veremos suenan muchísimos desde Zidane hasta Blanc pasando por otros entrenadores ahora mismo con con cargo en otros equipos así que va a estar abierta es a lucha por ser el entrenador del Manchester United el veremos también gallego de dos dos mil diecinueve interesante y atractivo cuál es el próximo destino de de Mourinho

Voz 0919 18:51 feliz noche hoy no veas mucho fútbol un abrazo Bruno igualmente un abrazo el baloncesto de dormir dieciocho bueno pues tiene protagonistas el Real Madrid la Euroliga el Mundial Femenino de nuevo con medalla para nuestra chicas nos ayuda a repasar lo Marta Casasola

Voz 1509 19:13 hola Gallego muy buenas un dos mil dieciocho en el que otras entre otras cosas volvimos a ver al Barcelona en levantar un título no lo hacía desde el año dos mil catorce un título importante y los blaugranas culminaron su metamorfosis podríamos decir en la Copa del Rey imponiéndose al Baskonia al Gran Canaria ir al Real Madrid devolviendo en parte la ilusión a la afición a Ana después de la salida de Sito Alonso y después de la llegada de Pesic en cuanto al Real Madrid fueron los grandes protagonistas dos mil dieciocho en el que los blancos conquistaron su décima Euroliga en Belgrado ganando al CSKA en semifinales ya al Fenerbahce en la gran final con Luka Doncic coronando se en Europa como en vivir de la Euroliga como pide la Final Four antes de dar el salto a la NBA en un año muy complicado para los blancos sobreponiéndose al las lesiones un dos mil dieciocho que los blancos también terminaron además conquistando el título de Liga el decimoquinto título La era de Pablo Laso con sólo cinco derrotas en cuarenta y tres partidos en la temporada en una final para el recuerdo la más anotadora desde el año mil novecientos noventa en cuanto a las elecciones tenemos que hablar de la selección femenina que nos regaló otra medalla en un Mundial la sexta consecutiva en un Mundial para el recuerdo en Tenerife las chicas de Lucas Mondelo subieron sobreponerse a esa eliminación en semifinales y también tenemos que hablar como no de la selección masculina que han conseguido una importante clasificación para el Mundial que se va a celebrar en este dos mil diecinueve en China con las famosas ventanas que tantos quebraderos de cabeza han dado en los últimos meses un equipo de no habituales que ha dado la cara y que ha conseguido ese billete para el Mundial de China de dos mil diecinueve del que vamos a estar

Voz 0919 20:42 era sea el Marta feliz noche igualmente en este año dos mil dieciocho también nos ha dado muchas alegrías Rafa Nadal aunque ha sido un año complicado por las lesiones reapareció la semana pasada hace unos días en Abu Dabi con derrota Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 16 20:58 hola buenas cómo valoramos el año de Rafa

Voz 1566 21:01 bueno yo creo que el año en líneas generales bueno con la sección de esas lesiones que le han hecho perder el número uno después de haberlo conquistado lo hizo todas la de circuito de tierra batida fantástico únicamente perdió el Madrid los demás conjuntos para el once ago eh Roland Garros que yo de auténtica hazaña que me está al alcance de nadie más y luego se volvió a lesionar en el yo les ordenan que Del Potro ya parece que hay ciento diez ciento doce días parado para volver a una exhibición ante Anderson así que yo creo que el año en líneas generales pues bueno sano conexiones fue número uno hizo más de lo que pudo y sobre todo hay que valorar el triunfo en Roland Garros que como te digo que esto no lo va a conseguir nada más

Voz 0919 21:54 Miguel Ángel que tengas una buena salida y una buena entrada en dos mil diecinueve de un abrazo

Voz 16 22:02 el dos mil dieciocho en el mundo del ciclismo ha tenido protagonismo para los británicos que han ganado el Tour el Giro y la Vuelta a España menos

Voz 0919 22:12 al menos mal que Alejandro Valverde nos dio una alegría en el campeonato del Mundo Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0231 22:18 qué tal Gallego felices fiestas a todos y cerramos el año

Voz 0919 22:22 recordando que tenemos un campeón del mundo durante todo el dos mil diecinueve

Voz 0871 22:26 qué recuerdo él ese sprint de Alejandro Valverde en en Innsbruck el último día de septiembre y es verdad ese maillot arcoiris en todo el año el premio merecido a una trayectoria impecable siempre se decía que Valverde merecía un gana ganaron mundial no lo conseguía bueno pues por fin lo consiguió en un recorrido muy complicado y bueno pues este Mundial que sirve para añadir un palmarés espectacular ha ganado la Vuelta sido podio en el giro en el Tour ha ganado cinco flechas varones cuatro Lieja Bastogne Lieja de faltar mundial y lo ha conseguido eso sí dejó pues una noticia un tanto agridulce no que fue la destitución del seleccionador Javier Mínguez por problemas económicos con la Federación le va a sustituir Pascual leer por lo demás Gaya una tema parada donde los británicos han dominado ganaron el tiro con Froome ganaron el Tour con gran Thomas han ganado la Vuelta con Simon Church a eso sí el Sky va a correr en dos mil diecinueve Por último año el patrocinio que cesa al final de esta temporada y la buena noticia para los nuestros ojo Enric más veintitrés añitos ha sido segundo en la Vuelta tiene una pinta realmente espectacular de cara a este año que está a punto de comenzar

Voz 0919 23:28 a ver si cantabas en la grandes el año que viene feliz noche y Feli centrada de año Borja un abrazo igualmente un abrazo

Voz 16 23:48 el dos mil dieciocho del mundo de la

Voz 0919 23:50 las motos tienen un nombre propio el de Mar Márquez hola Mela Chércoles buenas tardes Gallego muy buena

Voz 16 23:56 con una

Voz 0919 23:57 no sé si decir facilidad porque fácil nunca es ganar un Mundial pero con una superioridad que no esperábamos Alinghi

Voz 23 24:05 es el mejor piloto de la categoría con una moto que no era la mejor está Honda pero sí que estaba muy buen ni en el mejor momento Márquez que está muy bien paridad en mejor que la del año anterior así que bueno pues ha sido un poco más fácil entre comillas lograr este título lo consiguió en Japón con varias carreras de antelación supuso el quinto de su carrera deportiva en la clase reina Moto GP que se en total es decir que es el mejor piloto de la historia tras la pregunta está en saber quién será capaz de parar a Mar Márquez algún día porque lo que ha hecho este año ha sido de nuevo una exhibición de poderío no sabe aún si la fichado a un gran piloto para el año que viene tendrá Lorenzo a su lado otra de las grandes noticias desde dos mil diecisiete

Voz 2 24:43 también hay que destacar el título de Jorge Martín

Voz 0919 24:47 el título de una mujer

Voz 23 24:49 eso es Ana Carrasco en el otro campeonato de Superbikes ha conseguido proclamarse la primera mujer capaz de ganar un Mundial de Motociclismo en la categoría de hombres es mixto puede competir cualquier mujer pero la prioridad en toda la historia que lo consigue una mujer es una española de Murcia exigir en categoría Super Sport trescientos planeada por detrás de Superbikes Si Superstar así que ha hecho historia Ana Carrasco y bueno también hay que destacar por supuesto el título conseguido en Moto3 Héctor Jorge Martín él quiso es Japón no todos que acabó en las manos de Sanchis pilotará la cosecha dos mil dieciocho ha sido excelente una vez más para el motociclismo español

Voz 0919 25:25 feliz noche vela no les del mucho gas y mañana hablamos

Voz 16 25:31 termina un año en el mundo de la Fórmula uno que has sido

Voz 2 25:37 emocionante y triste

Voz 0919 25:40 a la vez Manuel Franco muy buenas tardes

Voz 24 25:43 qué tal Gallego cómo estás muy buenas bueno luces

Voz 0919 25:45 es aquí a punto de cerrar este año en el que la gran noticia es el adiós de Alonso más incluso que el título de Hamilton no

Voz 24 25:52 sí hombre yo creo que para los españoles sobretodo también un poco para el mundo de la Fórmula uno porque el título de Hamilton lo que tienes que es el quinto título nada menos ha igualado a Juan Manuel Fangio ha hecho una temporada absolutamente espectacular con un coche muy bueno pero que este año no ha sido el mejor o el coche dominante tanto como otros años el Mercedes que el Ferrari está muy cerca pero el hecho de que se vaya a un piloto como Alonso que es yo creo que un caso único en la historia de la Fórmula uno probablemente del deporte porque estamos hablando de un tipo que este año ha sido undécimo y todo el mundo les sigue considerando uno de los más grandes casi de la historia y eso es algo que yo creo que en pocos deportes a ha pasado a alguien que en su último título fue en dos mil seis y como te digo no ha perdido un ápice de de prestigio en el mundo de la Fórmula uno aunque tú sabes lo hemos comentado muchas veces que lo más lógico es que vuelva dentro de un par de años probablemente

Voz 0919 26:45 ya veremos ya veremos Carlos Sainz ha sido un año para él como

Voz 24 26:48 por fin ha está en un equipo en el equipo oficial en el equipo Renault y ha sido batido por su compañero Nico Hulkenberg pero también es cierto que si analizamos carrera por carrera lo cierto es que Carlos ha tenido mala suerte en algunos momentos y también le ha tocado el bueno podríamos decir el peor equipo de ingenieros dentro de dentro de Renault mientras Hulkenberg tenía los más experimentados los que tienen más conocimientos pues Carlos sea visto algunos ingenieros novatos que le han perjudicado bastante P pero ella ha tenido algunas actuaciones brillantes ya es cierto que eso le ha valido pues para ir a Mclaren el año que viene íbamos a ver qué hace ahí pero esta temporada yo creo que podemos calificarla con un siete podría haber sido algo mejor para Carlos

Voz 0919 27:28 de lo del año que viene ya te pregunto mañana por lo pronto feliz noche la de hoy para que cierre bien el año Manuel

Voz 0231 27:34 así sea un abrazo para todos y aparte de Fernando Alonso

Voz 0919 27:38 hay otros que se retiran en este dos mil dieciocho José Antonio Duro quiénes no van a competir igual que lo han hecho hasta ahora en dos mil diecinueve buena está hola le vamos a echar de menos vamos a hablar también con ellos seguramente de sus logros y por supuesto vamos a esperar las imágenes de Fernando Torres y Andrés Iniesta porque ellos bueno siguen en esto pero desde Japón que no pilla tan a mano así que sólo por la tele vamos a ver los goles de dos de los grandes del fútbol español ha habido retiradas en firme eso sí en el fútbol español también a nivel internacional en dos mil dieciocho decidieron dejarlo el realista Xabi Prieto viejos conocidos como Kaká Pirlo Drogba o un árbitro clásico del fútbol español

Voz 0871 28:18 como Fernández Borbalán no me olvido yo de Javier

Voz 0919 28:21 Ander un héroe del patinaje que casi lo va a dejar ya ni de la Bomba Navarro en mayúsculas Víctor Sada Alex Mumbrú Manu Ginóbili y otro mítico del basket español como es si tapas Savané sobre ruedas sin Fernando la Fórmula uno va a cambiar mucho también se fue Pedrosa en las motos y lo mismo en el ciclismo donde ya echamos de menos a uno de los clásicos del pelotón a Igor Antón así que a la espera de buenas noticias gallego aprovechamos para felicitar las fiestas a todos aquellos que en este dos mil dieciocho que se nos va decidieron echar pie a tierra firme

Voz 0231 28:54 dar en esa mítica página del deporte español

Voz 0919 29:05 bueno pues aquí lo dejamos que tengáis una buena salida de año una buena Nochevieja y no olvides que mañana la vida sigue Ike aquí estaremos a las ocho y media el equipo de Hora veinticinco Deportes tened mucho Queen

