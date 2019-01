Alondra Bentley: Solar System

Voz 4 00:00 tiene vamos en este primer Hoy por Hoy Madrid El año del dos mil diecinueve

Voz 5 01:08 eso yo creo que nos lo trae hoy nuestra invitada

Voz 0152 01:11 pero la primera persona que tenemos que saludar a nuestro compañero Carlos Cano hola Carlos cómo estás Elena qué tal nuestro compañero de equipo de Fuego y Chinchetas de ese gran programa que tenemos en la radio de buena música

Voz 0335 01:23 me gusta es hoy tenemos a exacto él y hoy no ha podido venir pero da igual al a los dos nos gusta escuchar buena música desde el primer día del año hasta el último día no libramos nunca feliz año igualmente que lo había dicho fuera y además es que hoy bueno pues me hace ilusión porque pero vamos a a una invitada que canta súper bien que tiene un vozarrón una bueno no sé es lo que está sonando yo creo que ya mucha gente Le habrá atrapado es una canción que se llama mixta y es el el primer corte del último disco de Londres Bentley un artista media inglesa medio murciana medio madrileña pero como te decía da gusto ir y que hoy nos acompaña aquí en el estudio de la Cadena SER

Voz 0152 02:07 a Londres hola qué tal muy buenas qué tal feliz año nuevo a todo el mundo al mente muchísimas gracias por venir a aquí a hacernos disfrutar de Cantabria de dos mil diecinueve encantada hoy especialmente además con nuevo disco bueno lo primero decía Carlos tienes un poquito

Voz 4 02:22 de de distintas partes de sí

Voz 5 02:24 aquí de Madrid de Murcia y luego de Inglaterra si una mezcla bastante curiosa Murcia ahí Lancaster que es lo más lo más al norte que puedes estar en Inglaterra inmunidad que después lo casi lo me entiendes Murcia donde pues mi padre nació en Alcantarilla Alcantarilla Murcia otro nombre curioso ya que estamos hablando de cosas dudosas de luego bueno vienes con nuevo disco sí

Voz 0152 02:51 la presentarnos nuevo disco que se llama Solar System sí

Voz 5 02:54 cómo es ese disco bueno pues es un disco que tienen mucho sintetizadores muchos elementos que hasta ahora no habían estado en ninguna de mis discos anteriores es más pop que que lo anterior si es abiertamente ya parece que que poco a poco me nada me va dando menos menos vértigo a decir que he hecho un disco de pop porque porque al principio me daba un poco de vértigo pero no no ya ya escaso nunca ya eso bueno yo creo porque a veces te te te repiten tanto las etiquetas que que te acaban acaban como haciendo mella en el en el cerebro de alguna manera mí siempre se ha relacionado mucho con el folk

Voz 6 03:33 es una de mis influencias más importantes e himno a los estilos que más me gusta escuchar pero el el puerto

Voz 7 03:40 sin duda también es bueno que la etiqueta es que es una etiqueta en cada caso si es que cabe tanto que tu primer disco ya era pop vale muy bien la verdad que me

Voz 0335 03:50 mucho más folclore y que ahora estas explorando nuevos sonidos Ésa es muy bien dicho bueno nombrado a el día veintiséis de este mes a en la Sala cero sí así que aquí en la quiera ver en directo pues solamente tiene que comprarse una entrada para ese día además aquí muy cerquita de de la radio en Gran Vía y allí pues va a presentar su último disco que como has dicho se llama solar sistema

Voz 8 04:16 pues vamos a escuchar algún tema más de los que tenemos que se ha quedado esto sí música iremos escuchas

Voz 9 04:39 el campo

Voz 0152 05:01 enseguida preguntamos por este tema que me ha traído Carlos tuyo porque además creo que es que no es de este último disco ahí vamos a ver pero quiero antes hemos dicho que estas el veintiséis en la Sala Cero que hasta dónde exactamente eso está en el Palacio de la Prensa el sedes

Voz 8 05:15 en la plaza de Callao hay podemos ir si es pero hay veintiséis

Voz 0335 05:20 allí supongo que va a tocar las canciones de su último disco está que está sonando que que eso es más nueva aún la sacado después del último disco y creo que es la primera canción que tendrá vende canta en castellano a mí sí

Voz 5 05:30 totalmente no sé sin propósito eh

Voz 0335 05:33 eso de cantar más este año vieja

Voz 4 05:35 que apareció en el año pasado en dos mil dieciocho pero contenido eh

Voz 5 05:43 tengo muchas canciones en castellano lo que pasa es que no he publicado ninguna son secretas pero tenía una buena ocasión es que sea año quince años del café Torreal que es un sitio mítico de tocar en España es un sitio donde te cuidan muchísimo todo el mundo ha pasado por ahí es un sitio maravilloso en Ourense en hacia a se extendían todo Gal que estamos es en esta canción y entonces se cumplían quince años será su quince aniversario dije bueno pues les voy a dedicar mi primera canción en castellano

Voz 0335 06:16 que se llama todo el mundo habla del Torcal claro que no se bueno yo yo no he hablado de nadie con hablar con nadie del Estado

Voz 5 06:26 si así se llama bueno es es un es un nombre muy mencionado entre los músicos a a tocar por ahí y cómo es ese lugar es en Ourense dijo no sí pues es un sitio pequeñito pero pero es un sitio mágico está todo el mundo en silencio escuchando te es todo el mundo encantador te cuida ante el gran muchísimo muchísimo entonces todo el mundo habla de tú has sido toro a las fiestas que Wyatt y por eso han sacado un libro disco y nada pues participó gente quiso participar tanta gente que han hecho un triple disco ustedes si hago

Voz 0152 07:02 sí a Londres y habría un sitio aquí en Madrid similar al Tour GAL entonces para dedicarle un tema hay algún sitio también aquí en Madrid ahora ya que estás asentada por aquí en el que digas también da gusto ya a sitio Txiqui quizá porque es chiquitito o quizá no

Voz 6 07:16 el sitio por donde pasado más veces ha sido la sala El Sol que que te cuidan mucho pero es que sí

Voz 0335 07:23 qué va a decir la Cadena SER

Voz 5 07:27 si estamos hablando de radios Bengasi pero pero pero si estábamos hablando de garitos ya claro Madrid es que tiene ese ese esta cosa de ciudades grandes donde por mucho que te cuiden siempre hay un poco de

Voz 8 07:40 de estrés en el ambiente nunca eso sí eso cuando sales fuera se nota mucho en su nota no no aquí vamos más despacio que quiere esto más vamos a hablar un poco luego programas sonido calma y eso en las grandes ciudades es más difícil gustan tanto efectivamente pues

Voz 0152 07:56 yo creo que en esta gran ciudad lo podemos conseguir es hoy un poquito más despacio

Voz 8 08:01 si nos ponemos canciones de tu último disco sí sí se puede sí se puede ir más es hacemos la prueba venga venga vamos a oponernos

Voz 10 08:16 han Dios a dar de

Voz 11 08:21 sí

Voz 10 08:36 no no pasos yo

Voz 0152 09:07 escuchando este tema aseguró que hemos suavizado muchísimo estrés ahora mismo

Voz 4 09:11 a en Madrid y alrededores no es eso espero en en el disco

Voz 8 09:18 no hablo bastante de eso como nos dejamos llevar por mil cosas mundanas y íbamos un poco a lo loco Ése no olvidan el orden verdadero de lo que es importante esta canción se llama prioridades pues por eso no

Voz 0335 09:33 porqué les llamado Solar System porque claro en Solar System cabe todo

Voz 5 09:38 sí sí claro que todo como les

Voz 7 09:41 es un disco del sistema solar como te todos los sistemas

Voz 5 09:46 bueno pues pues me gustaba el título porque en otra de los grandes temas de este disco es el contexto en el que estamos que es otra de las cosas

Voz 8 09:59 no pensábamos ni reparamos en ello a lo largo del día es decir cuántas veces al día pensáis vosotros que estamos en un planeta que está flotando en un sistema solar y a su vez en el universo que es el universo lo pensáis cuántas veces al

Voz 0152 10:15 día y tendría que ponerme a pensar muchos días atrás para recordar la última vez me dices aquí

Voz 5 10:22 que salgo como como muy

Voz 8 10:25 como muy importante no yo creo que sí

Voz 5 10:28 pues pues fíjate lo lo lo lo importante que es donde estamos no lo poco que lo pensamos que me eso me servía un poco como para introducir la idea principal el disco que es que que es que vamos un poco a ciegas en en nuestra vida no a lo largo de la vida

Voz 8 10:49 vamos pensando en mil cosas ocupando en nuestro tiempo con muchas cosas pero se nos olvida lo lo más importante y eso a lo mejor no nos influye demasiado en nuestro día a día y cuáles serían tus prioridades

Voz 0152 11:03 tuve que preguntar más difícil esas prioridades o de las que te has dado cuenta ya has dado la vuelta que decías yo tenía antes esta prioridad ahora la cambio de pongo estas otras o al menos esto la abajo

Voz 6 11:14 sí bueno la la prioridad más importante es diría recordar que que estamos aquí de paso es decir que es un poco triste pero pero a la vez que porque estamos de paso no vamos a estar siempre entonces sí que creo que es muy importante tenerlo en cuenta para tomar bien las decisiones

Voz 5 11:38 exacto bien el tiempo tomar bien

Voz 6 11:40 a mí no me quería poner así tan trascendental pero es que el tiempo pasa

Voz 8 11:46 Samuel llevaba porque tú todavía es bastante jovencita todo ellos no tienes que pensar ahí en pasar el tiempo tan rápido

Voz 5 11:52 ya pero yo creo que eso es que esas Siemens que creo que creo que eso es el la edad es una cosa que no tienen nada que ver

Voz 0335 11:59 es la más joven de los tres pero vamos a dejarlo ahí

Voz 5 12:03 sí pienso que pienso que que posiblemente las personas mayores piensen mucho

Voz 6 12:07 además en la muerte no pero pero creo que es un error yo creo que que hay que meterlos en nuestro día a día no de una manera ni trágica ni nada sino lo contrario sino que nos ayude a entender mejor

Voz 8 12:21 que que que estamos haciendo aquí no

Voz 0152 12:25 me encanta esa filosofía la verdad es que es así como tendríamos que que mirarlo y que y que leerlas cosas luego a veces en el día a día empiezas ahí con la vorágine y el estrés se te olvida ya se olvida todo entonces te pones olas System

Voz 5 12:38 vuelves a reengancharse con

Voz 0152 12:41 un poquito de tranquilidad y a colocar las prioridades en su sitio

Voz 0335 12:45 hay una cosa de todas maneras que a lo hace mejor que hablar y filosofar cantar veo por ahí una guitarra

Voz 0152 12:53 pues te vamos a pedir que te acerques a nuestro escenario improvisado sí que nos toque es un tema de este nuevo disco de stock de este quinto disco cuando

Voz 8 13:01 me pasa cantar pues voy a tocar una que se llama muy bien muy tranquila para que todo el mundo conecte consigo mismo pues va a ser un gustazo escucharte en este uno de enero de dos mil diecinueve cuando quieras

Voz 13 13:26 sí

Voz 14 13:30 veis

Voz 16 13:36 eh

Voz 12 13:40 eh

Voz 14 13:43 eh

Voz 12 13:52 a Mc

Voz 17 14:01 cero Xerez

Voz 18 14:21 en eh

Voz 12 14:40 sí

Voz 17 14:55 sí

Voz 12 14:57 me

Voz 17 14:59 en

Voz 19 15:23 sí

Voz 20 15:24 no

Voz 17 15:32 sí sí

Voz 18 16:01 hola

Voz 12 16:21 no

Voz 17 16:28 voz Y

Voz 21 16:39 en el que eh

Voz 0152 16:59 pues de las siéntate por aquí continuamos la entrevista ahí yo sé que Carlos tú tenías ganas ahí a hablar de un poco de esto de las etiquetas que decíamos antes y demás pues quería ahí tú aportar algunas simplemente eso

Voz 0335 17:12 de de etiquetas musicales no yo no salgo nunca de casa sin mi mochila llena de etiquetas los periodistas que hablamos de música somos así pero si tuviera que decir sólo una palabra de la musicada donde le sería que hace una música bonita como muestra esta canción

Voz 5 17:30 todo

Voz 22 17:34 sí

Voz 23 17:43 mamá no

Voz 5 17:52 se llama

Voz 0335 17:53 mhm o haya de todas las criaturas vivientes porqué un ser humano es una canción de su primer disco la canción con la que yo me enamoré a lo pondrá musicalmente hablando creo que además no es el único porque lleva más de dos millones de escuchas en Spotify pero bueno de eso han pasado ya diez años ya lo dice y a quién no canciones bonitas

Voz 25 18:12 gana

Voz 10 18:44 bien

Voz 0335 18:53 antesala agradecía que este disco es mucho más pop la verdad es que escuchando esta canción lo primero que piensas que es música pop Si quieres pop independiente aunque es verdad que antes había tenido etapas muy folk is it quizá en este disco coquetea con varios géneros el dream pop la electrónica incluso la psicodelia la verdad es que yo si tuviera que explicar lo gráficamente eh con un mapa de de la música pondría Londres bastante centralita ir rodeada de muchas cosas que nos gustan a todos desde clásicos clásicos como los Beatles soplen hasta clásicos más modernos como New Order como Björk como Blur como Beach House incluso bandas del indie español como en la Costa Brava o como la buena vida no sé qué pensará ya de todo esto lo de Björk se que le gusta porque él lo dijo hace poco en Twitter que en los noventa

Voz 7 19:40 Peinado como ella pero bueno ahora nos dice qué opina

Voz 5 19:45 oye te pareces un poco físicamente no te lo han dicho alguna vez sí sí sobre todo cuando me hacia los bonitos así para el norte

Voz 7 19:55 Inglaterra es lo más cerca que hay de Islandia

Voz 5 19:59 qué has hecho has hecho sistema solar solar muy bien muy bien bien estructurado todos los que has mencionado me encantan son son pilares saque muy bien muy bien Carlos

Voz 0152 20:16 para ella Carlos qué te parece a todo perfectamente colocado ese sistema solar que tú le has hecho musical

Voz 0335 20:24 seguimos escuchando canciones del disco Linaza alegría por supuesta miramos por ahí

Voz 26 21:06 yo quería preguntar

Voz 0152 21:07 pese a Londres porque he visto que también en febrero el día siete de febrero participase en un concierto que se va a ser el primer concierto contra la violencia de género el año pasado fue el año en el que empezó a escucharse mucho más ya llevaba tiempo pero a escucharse mucho más las reivindicaciones de el feminismo me gustaría un poco escucharte a ti hablar sobre todo esto si en la música ves que ya se está trasladando parte de esas reivindicaciones que hay

Voz 8 21:33 en el feminismo si la música es un mundo muy masculino muy muy masculino

Voz 5 21:40 y y asombra que que estando en en dos mil diecinueve ya desde hoy que asombra ver Bell que se reivindican cosas que que no deja de sorprender te que aún se tengan que reivindicar todo lo que está pasando es como mínimo mínimo es vital es vital espero que que que sigamos igual que en el año anterior en este nuevo año igual reivindicando reivindicando muchas cosas porque es muy necesario

Voz 0152 22:10 tú te has encontrado con algún momento en el que has tenido alguna barrera por ser mujer o te has encontrado con algún comportamiento algún comentario machista digo dentro de

Voz 5 22:18 y de muchas veces en alguna sala

Voz 0152 22:21 conciertos en un festival al que no invitan que yo no sé bueno

Voz 5 22:26 en el mundo de de las salas y es habitual que que si eres una chica que llegas ahí con tu guitarra pues piensan que no vas a saber dónde enchufar T no saber tal en general hay un poco de escepticismo de que enseguida te digan bueno pero las canteras las escribes tú como tiesos como así con si fuera raro en plan pues no porque a porque no va a ser así seguro que no se lo preguntas a al chico que viene con su guitarra no

Voz 0335 22:57 Planeta machista está muy poblado muy muy poblado

Voz 5 23:00 por eso digo es lo que te sorprende tanto que que a día de hoy allá cosas tan obvias que es el tenga que si reivindicando por eso sí de reivindicar las porque es que si si no se reivindica nadie lo va a hacer por por nosotras no sí que sí que creo que es cierto que vivimos en una sociedad del patriarcado que es que es visible en muchísimos ámbitos

Voz 0152 23:23 y sobre todo que yo creo que por ejemplo en el mundo de la música SAS necesita también que haya muchas más mujeres en las bandas Osaka con instrumentos no sólo cantando y con voz

Voz 6 23:34 la cosa es mucho más quiero cráteres a

Voz 0152 23:36 las con la guitarra en fin este año por ejemplo

Voz 6 23:39 lo el el cartel que ha hecho el Primavera Sound estival de Barcelona es es una muestra lo han llamado un poco con el hashtag venir porque es como estos lo debería ser lo normal no hay más más mujeres más perecen presencia femenina que masculina más mujeres que hombres en el cartel y eso te te da un ejemplo claro de que si si uno quiere puede hacer un cartel así no

Voz 0335 24:08 lo que pasa es que antes no pasaba lo hemos tenido que afear no hablo en concreto el Primavera Sound sino en general de muchos festivales de música de hechos han hecho montajes de cómo quedaría el cartel si solo pudimos a las mujeres no ves un cartel completamente vacío con dos nombres

Voz 5 24:24 si a la vez claro está esta cosa de de de la

Voz 6 24:28 discriminación positiva no que quiero decir todo tiene su su filo verdad pero es cierto que yo pienso que mientras haya discriminación positiva no como muchos pueden decir que un caso así lo es si existe es porque hay una discriminación no pone ningún otro motivo entonces creo que es importante hacer ese esfuerzo no

Voz 0335 24:49 yo le quería hacer una pregunta también tendrá porque desde hace tiempo se dice que la música urbana es el nuevo pop no sé si tú compartes esa opinión

Voz 6 24:59 pues pues a veces me siento un poco mayor cuando

Voz 5 25:04 desde mi perspectiva la música hay muchas cosas que me gustan pero sí que es verdad que mi relación con ella es

Voz 6 25:11 cómo cómo me siento muy ex espectadora no porque no me siento partícipe obviamente no pero pero sí y a la vez pienso que tengo que hacer un poco de eso

Voz 0152 25:21 Puerto para para para apreciar la bien bueno pues si te parece Carlos terminamos pidiéndole que nos cante otro poquito en directo

Voz 0335 25:30 tú teniendo además una petición no una canción gatita mucho

Voz 0152 25:34 canción del disco anterior claro pues

Voz 0335 25:36 pues creo que la caquita cuesta se llama Will You Tube Inma es atacada entonces sí

Voz 8 25:42 claro que sí

Voz 18 25:49 no

Voz 27 25:53 no

Voz 12 26:01 de hecho diría

Voz 27 26:22 a quién canta Trapsa

Voz 20 26:37 sí uno

Voz 12 26:46 es una eh

Voz 20 26:54 sí sí he sí sí sí

Voz 18 27:32 y

Voz 27 27:37 quién no

Voz 12 27:46 Kenzie

Voz 27 27:54 no no

Voz 12 28:05 en qué

Voz 27 28:09 no hablo

Voz 20 28:20 sí sí

Voz 12 28:33 no

Voz 20 28:40 una joven

Voz 12 28:49 sí

Voz 20 28:58 sí

Voz 5 29:13 el mejor

Voz 0152 29:15 ah bueno pues salón drama muchísimas gracias por haber venido a Hoy por Hoy Madrid en este primer los días de dos mil diecinueve a presentarnos tu quinto disco solar se System Carlos recuérdanos la fecha del concierto del que no los tenemos que perder este mes de enero

Voz 0335 29:32 pues mira está el día veintiséis en la Sala cero aquí al lado en el Palacio de la Prensa y luego ya el siete de febrero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid en el Campo de las Naciones en ese concierto contra la violencia de género

Voz 0152 29:44 no en ese concierto que compartes cartel con un montón de gente yo sé me apuntó por aquí con rozaba leen con Amaral con Víctor Manuel con Pedro Guerra Sole Giménez en fin bueno nos apuntamos todas esas fechas y te damos las gracias de no valorar

Voz 5 29:58 pensamos ir feliz año que vaya a todos

Voz 0152 30:01 muy bien muchísimas gracias con la luz detuvo hoy vamos vamos ya empezamos el año maravillosamente gracias gracias