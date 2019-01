SER Deportivos: Programa especial de Año Nuevo (01/01/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0985 00:18 creo que todas las uvas eh

Voz 0699 00:21 más tarde feliz año bienvenidos a este SER Deportivos aquí estamos todos dispuestos de haceros pasar un buen rato gracias por estar ahí en este

Voz 0239 00:28 primer día de dos mil diecinueve que ha visto

Voz 0699 00:31 es un gran año de grandes acontecimientos deportivos que van a pasar por aquí por España en la final de la Champions va a jugar en el Metropolitano la final de la Euroliga de baloncesto se va a disputar en Vitoria la final de la nueva Copa Davis lo mismo se va a disputar también en España en Madrid así que tenemos mucho deporte del bueno en nuestro país y ojalá seamos también protagonistas no por tener la sede ya lo somos sino por tener los campeones de todas esas competiciones fuera de lo que se juega en España os recuerdo que en este dos mil diecinueve están mundial absoluto de fútbol femenino en Francia en el Mundial de Baloncesto de China en el mes de agosto septiembre que pueden ser definitivamente al fin de la generación dorada que ojalá no así está el Tour de Francia que en los últimos años la verdad hay que decirlo se nos está resistiendo ayer escuchamos a los que esperamos sean grandes protagonistas del año todos fuera del fútbol más o menos hoy el programa es más futbolero y aviso que también es más festivo porque el objetivo que tenemos es que os lo paséis muy bien en este SER Deportivos digamos que con el deporte un poquito de fondo hemos pensado en un resumen de el Mundial de Rusia del año pasado pero como nadie esto es lo juro como nadie lo ha hecho hemos pensado en un duelo de dos compañero es que en nos acompañan en Carrusel todos los fines de semana pero a los que les vamos a sacar de cantar goles que es lo que ellos suelen hacer hay otra cosa que hacen igual de bien vamos a abrir bueno vamos a abrir con un clásico del primer día del año hemos convocado no sé de qué manera y con cuánto de resaca a los cinco cracks de la barra libre para empezar el año

Voz 2 01:59 de ahí bueno que aquí puede salir cualquier cosa

Voz 0699 02:08 estamos en el primer día del año hemos pensado que sería bueno juntas unos cuantos amigos vuestros en este SER Deportivos y pasarlo bien así que hemos pasado la barra libre del lunes al martes bueno como si tuviéramos que justificar que guarda barras libres pueden estar libremente donde quiera Antonio Romero feliz daño muy buenas

Voz 0239 02:27 feliz año a todos chicos muy buenas y por otro año más por lo menos otro año más de barra libre como mínimo

Voz 0699 02:32 Antón Meana feliz año hola feliz año muy buenas

Voz 0239 02:34 nos don Manuel este año

Voz 1372 02:37 feliz año no es un año normal en un año donde el uno de junio Madrid será la capital del mundo del fútbol donde quizá los abuelos cebolleta rojiblancos como yo podamos vivir el sueño de ver una final Atleti Barça y el Atleti ganador del la

Voz 0699 02:55 Miguel Martín Talavera feliz año qué tal feliz años a todo cómo estáis Barcelona Jordi Martí feliz año

Voz 0985 03:02 feliz año desde Barcelona asombrado ver que algunos de mis compañeros ha cogido un poco más de peso periodístico estos días más complicado es complicado

Voz 0239 03:14 he aquí Manolete Jordi Martí ha a hablar de peso un poquito

Voz 3 03:18 a la vera también pero sí talaverano hablando de peso el Betis hablando de peso el día

Voz 4 03:26 Asturias no vea como los despachos futbolístico no futbolístico

Voz 0231 03:30 un Toré pilla pero yo vengo pero yo vengo Titín yo vengo pin eso sí yo mi talle pantalón la de siempre no cambio sin gimnasio como Romero lo mío es de fábrica

Voz 0985 03:41 son días de de hacer bondad Pacojó de nuevos propósitos

Voz 3 03:46 para niños

Voz 0985 03:48 los buenos amigos que los buenos propósitos que tenga yo pues tienen la importancia que tienen pero os puedo dar una noticia es que los propósitos Pacojó para este año nuevo de Messi os la estremecer al mensaje que el unos dio al inicio de la pasada temporada cuando arrancamos la actual temporada en el sentido de que él deseaba la Copa más linda hay más deseada todo el mundo entendimos la Champions pero tener certeza hay por seguro que también se refiere a la Liga por lo tanto ojo vale por poco Pacojo que el Barcelona sea capaz de meter a Messi enchufado que lo está la gasolina suficiente para cuando se en las castañas me temo que el dos mil diecinueve va a ser un año muy positivo

Voz 5 04:31 entonces hay que el resto se incluso esto de años el resto del año

Voz 1576 04:33 como no lo dijo por eso no la quería ganar no por eso sí

Voz 5 04:36 simplemente un deseo incluso puede

Voz 0985 04:40 de ganar alguna vez un Mundial con Argentina que parece harto improbable yo creo que a Messi le podemos pedir más esfuerzos con Argentina pero más de lo que ha hecho tú crees que Messi pudo hacer más que arrastrar este equipo con sus más y sus menos llevarlo a tantas finales ya tantas situaciones de competición como le ha llevado más no le podemos exigir a Messi

Voz 0699 05:03 vale dejemos la pregunta no yo creo que yo creo que

Voz 0239 05:05 primer tercio de la temporada de Messi ha sido espectacular

Voz 0017 05:08 pero para que Jordi Martí buenos Sique Rodríguez y compañía vivan mucho más tranquilo me parece que para que el año que viene o este año que acaba de empezar

Voz 2 05:18 el Balón de Oro vuelva

Voz 0239 05:20 a los trofeos a vuelve al salón de Messi este año tiene que pasar de cuartos de final porque recuerdo que el Fútbol Club Barcelona en la Liga de Campeones

Voz 0985 05:28 cien avances de oro a pesar de no es bueno

Voz 0239 05:30 lo que sí que evidentemente los va a tener como todos los futbolistas del mundo pero él es el mejor repito que para que todos sus defensores puedan llevar hasta el último extremo la defensa del Balón de Oro sería recomendable que al margen de salir pisar la Liga es esta saliendo que al margen de la Copa que seguro que se va a salir cuando llegue la hora de la verdad en la Liga de Campeones también

Voz 0699 05:52 no volveremos otra vez a hablar de un Balón de Oro que

Voz 6 05:54 se escapa Jordi olvídate porque mientras estás provocando Vinicius

Voz 0239 06:00 la propaganda

Voz 6 06:02 peloteo Blanco ya lo sabe el próximo si quieres ganar nada si no quieres Manolete uno de enero hacemos una apuesta si te atreves Cuéntame quién gana ante la Champions Vinicius al Atlético de Madrid es la San yo creo que no yo creo que la Vinicius entonces si quieres lo apostando ni a un juego inicios gana la Champions antes que el Atlético de Madrid dijo quiénes acosar es que es que ya entrar el bares

Voz 0985 06:28 juego con lo cual pueda apostar todo para el Atlético

Voz 0699 06:31 mira porque en veinte euros encima de la mesa es verlo todo lo hoy ciento aquí está no polos yo otros ciento vale siempre se dejan tirado la relación bueno va ya veo cómo va el espíritu de la bondad ha puesto encima de la mesa Jordi Martí por el primer año el primero del año digo pero hace un año exacto hicimos una barra libre cargada de preguntas hay que decirlo con mala intención del presentador de aciertos y desaciertos de la gente de la barra libre Paco Hernández sí sí ha sido Paco Hernández

Voz 7 07:02 eh que que dice que no pero sí

Voz 0699 07:04 ha sido capaz de recopilar en un minuto lo que fue la barra libre del año pasado

Voz 0239 07:10 no creo que haya ninguna selección el superior sobre el papel a la selección española yo esto de que Brasil es superior yo si acaso pongo Alemania un poquito por delante tenemos la obligación de competir va a ser un Mundial en el que el sorteo no ha dicho que hasta cuartos de final casi casi vamos a ir con el primer empujón a partir de cuartos de final pues tener suerte en el cruce y nos en campo del mundo yo creo que

Voz 5 07:31 tenemos tenemos eh en primera persona qué poca vergüenza hombre la sección española tenemos al campo si quiere saludar al hombre pero que no sea tan prepotente prepotente tenemos tenemos ahí no pueden dentro del catolicismo nadie tiene Bermejo como no

Voz 0985 07:45 nosotros humanos dicho esto Manolete me parece que si está España entre los

Voz 0239 07:48 favoritos no estoy de acuerdo

Voz 0985 07:51 citar Pacojo a Julen Lopetegui ha sido capaz de hacer una mezcla magnífica entre los viejos campeones y las nuevas generaciones delitos del entrenar

Voz 0699 08:00 dónde estarán Neymar dentro de seis meses

Voz 0985 08:02 pero PSC con los estoy de fiesta bueno pues ya está

Voz 0239 08:05 hace tres meses hubiera dicho sin dudarlo y ahora yo creo va un ochenta por ciento París san Germain pero yo voy a dejar un veinte por ciento por ahí además en Madrid no y además claro gracias Manolete pero es que además este año hay una variable primero que Florentino Pérez se va a gastar en verano que no hay mucho donde gastarse el taco

Voz 2 08:26 que Neymar todos sabemos que fidelidad a unos colores

Voz 0239 08:30 yo creo que no profesa preparan eso a Cristiano que prepare preparan medidas para el día dos no hay nada Neymar va a costar una pasta y Florentino que negociando muy torpe a Cristiano si lo vende lo regala no esa es que esas son más o menos tu cuenta Cristo

Voz 5 08:45 bueno qué gilipollez el Beijing chino nadie no

Voz 0699 08:50 en será el presidente de la Federación en la primera barra libre de dos mil diecinueve

Voz 2 08:55 me pegaba Rubiales Rubiales

Voz 0699 08:57 de Málaga voz en la primera de dos mil diecinueve si yo creo que Rubiales tengo ayer con él en Gran Vía de convenció bien como te quiere Paco Meana que ha sacado lo bueno tú eh

Voz 4 09:08 incorrecto Romero no podía tomarse vacaciones

Voz 0239 09:11 no yo siento free

Voz 0985 09:15 primero primero tenemos que

Voz 0239 09:17 de Zapatero Por otra parte un poco por Rato ha sido venció primero primero a mí primero presento mi carta de dimisión no te bueno pues ya está segundo me da mucha tristeza guión alegría que el día uno estemos tan serenos porque hicimos muchas barbaridades eh yo creo que es para lo poco que ve

Voz 0985 09:41 no pongas el coral no perdona perdona perdona saca la cinta si quieres otro veas no perdona verás que en el tema de España pues todos el sentimiento patriótico

Voz 8 09:51 como todos los Diego no Lopetegui el sentimiento patriótico con el sentimiento patriótico nos traicionó pero yo acabo de escuchar un corte de en la que ha creado también perdona perdona vamos por partes de que un veinte por ciento para animar en el Real Madrid hay otro que te dice no veinticinco

Voz 0985 10:14 pues yo tiro preparando en grandes éxitos

Voz 8 10:16 en Francia

Voz 3 10:19 la a Don Juan acojo cuando uno hace el ridículo

Voz 0239 10:22 se tiene que tapar está está cinta demuestra o esta grabación demuestra que estuvimos rozando el ridículo pero quiero en nuestra descarga recordar que hace un año el Real Madrid estaba hecho unos zorros en el campeón

Voz 0985 10:35 nacional de Liga está este año

Voz 0239 10:38 claro está la exactamente como este año pero luego hubo una pequeña diferencia que yo creo que Jordi Martí Manolete Talavera logran entender y es que a final de temporada se ganó la Liga de Campeones y eso lo cambió todo

Voz 0985 10:50 a mí me gustaría de dos mil diecinueve con permiso de nuestro director

Voz 0231 10:54 permiso concedido el segundo además narra no mates a Paco por su valentía porque yo que soy un pelota por ejemplo a Romero nunca lo hubiera dado muy bien enseña o más con Talavera o con Manolete entonces creo que esa valentía de Paco

Voz 0699 11:07 tiene recordemos que Paco termina con

Voz 0985 11:09 trato el día treinta y uno de enero terminaba eso sí después de esto tiene tu amor

Voz 0239 11:15 son Manolete chateando

Voz 0985 11:19 no Paco lo que en un intento de reconducir este jardín

Voz 0699 11:22 intenta no pero eso el tema del año

Voz 0985 11:25 diecinueve que lo que nos trae no hoy hay que felicitar a nuestros oyentes pues yo feliz año estar con ellos haciéndoles compañía ni decir que he dicho lo que hemos dicho ya del Barcelona y de Messi creo que la gran incógnita yo hablo muy seriamente es el Real Madrid a veces cuando hablamos de que enemigos tiene el Real Madrid en esta Champions que enseguida veremos en octavos el gran adversario del Real Madrid es él mismo los a un Real Madrid que volverá a sufrir contra equipos de media tabla para abajo cómo lo vivimos con el Huesca al vimos con el Rayo y con tantos otros equipos creemos que Solari va a volver hace rebrotar los brotes verdes que duraron bien poco bueno me gustaría poner sobre la mesa esta idea el gran adversario del Real Madrid no son el Bayern no o quién le pueda tocar en los próximos eliminatorias de cuartos semifinales si supera los octavos sino que cualquier cualquier equipo hecho como está unos Torres el Real Madrid le puede dejar en la cuneta también en la Copa

Voz 0699 12:22 pero quieres hablar de el Real Madrid hoy voy a pasar a un jovencito que tengo aquí no

Voz 0239 12:28 que yo yo sólo quiero decirle a Jordi que verdad todo lo que dice pues son incógnitas que habrá que resolver a lo largo de los próximos meses pero que conviene recordar que el Real Madrid es para mí para mí el único club del mundo que estando en multitud de ocasiones al borde del abismo es capaz de ganar una competición como la Liga de Campeones y lo ha demostrado no en las últimas cuatro temporadas porque recuerdo una decidida en la del doblete que fue incontestable pero en el resto el Real Madrid llegó con el gancho en el campeonato nacional de Liga cuando asomó la a la hora de la verdad

Voz 0985 13:01 en la Liga de Campeones fue el mejor equipo de Europa

Voz 0239 13:04 n que Jordi lo entienda no sea que demasiado pecho porque sí

Voz 5 13:08 día la quinta que sólo pueden partir yo creo que esta vez es muy difícil que quedó en eso en que quedó lo de la semana pasada

Voz 1576 13:16 de Argentina donde se dijo que el drama ahí te había elegido al Ajax como como rival que le había tocado antes del sorteo no atención no sé qué me hablas que el periodista argentino Jorge Ramos en es bien dijo que no vio casi cinco días antes cinco días antes el sorteo que lo habían dicho que presidente del Real Madrid había elegido en UEFA al Ajax y luego después del sorteo lo volvió a sacar el pan trallazos

Voz 0239 13:42 esos fenómeno es amigo de mañana buena parte del aborto aportó alguna prueba

Voz 0231 13:46 sí sí el pan trallazo que lo habían montado al mostró tanta buena gente Jorge Ramos sí habrá sido una broma en su programa que es de máxima audiencia en Estados Unidos no lo sé tú sabes una broma pero tú sabes que lo todo

Voz 5 13:58 con el Olympique de Lyon eh Jordi de verdad

Voz 0231 14:01 no es fácil os tocara el equipo de mi barrio

Voz 0239 14:04 por lo de las bodas de toda manera hasta Talavera era muy complicado que le tocara el Ajax al Atlético de Madrid sabes por qué

Voz 3 14:10 porque el Atlético de Madrid no fue capaz de ganarle al Brujas en que estamos hablando de otras cosas ahora

Voz 5 14:18 estado muy lo que salió la semana pasada que no sé yo no he seguido el tema no se en qué

Voz 0985 14:22 no es que aquí aquí siempre me han hablado las bolas calientes las bolas calientes nunca existieron va Lass que se dieron las bolas fritas investiga en tu entorno Jordi que no tengo que investigar primer sorteo de Champions bueno para aquella época al cual

Voz 0699 14:46 existe Ángel Villar es en un hotel en Suiza

Voz 0985 14:49 claro donde las bolas de los equipos teóricamente más complicado

Voz 6 14:54 se eche ponía en un radiador casualidad cuando salía el mirlo blanco el que cogía la bola que me he casado pero ella no lo he yo

Voz 0985 15:07 no punto investiga esta hipótesis que te estoy lanzando bolas también frías a falta de esta versión vibrador tú tienes el tema de las bolas calientes

Voz 3 15:16 yo lo hago

Voz 0985 15:21 oye yo creo que yo te apuntó investígalo los vicios en la próxima e investiga la vía no es que yo no

Voz 0699 15:29 no sé cómo me va a quedar esto claro después de poner el corte de la anterior

Voz 0985 15:32 barra libre por lo mismo no entran a esta

Voz 0699 15:34 era no no espera espera que dos equipos van a jugar la final de la Champions en el metropolita no me mojo yo ya Atlético y Barcelona vale perfecto Atlético Barcelona Jordi será en la próxima barra libre de principio de año Luis Enrique seleccionador nacional

Voz 0985 15:53 yo creo que sí que sí

Voz 0699 15:56 vale mañana

Voz 7 15:58 a Mar en va P

Voz 0699 16:00 sin alguno de los tres estará en el fútbol español en dos mil diecinueve yo creo que sí Kanye no Hare mucho más yo creo que estoy remiso se me me dijo que yo también

Voz 5 16:13 bien yo voy a decir que va a estar en Aimar

Voz 2 16:16 yo en papel vale Romero quieres decir algo o me gustaría mucho contestar a la primera vale Juventus Liverpool la final en el Metropolitano date una vuelta bueno Curro Romero si eso

Voz 0985 16:28 fiesta sí me gustaría

Voz 8 16:30 no perdona perdona porque Pacojó aquí hemos venido todos perfectamente peinados Puchades etcétera hemos dormido las horas que hemos podido dormir un ahorro del sonido de fondo

Voz 0239 16:42 o nada tenía una poca cosa el día uno se celebra como el día XXXI o practicamente igual que el día treinta y uno estamos todos lo ha tengo que contar todo Jordi toda la familia en el chalé de mi tío a Bale en San Agustín de Guadalix octavo más de cincuenta personas pues hay un poquito de música escuchó le ha apartado yo me he apartado pero como como compró compró estado lamentablemente mi estado lamentablemente perfecto te digo lamentablemente porque en alguna otra ocasión el día uno he tenido que desconectar él teléfono móvil dicho y lo echo de menos dicho esto Juventus Liverpool la final de metro metropolitano creo que Neymar va a estar la próxima temporada en la Liga española

Voz 0699 17:24 vale Talat si quieres es tu turno eh

Voz 1576 17:27 sí y yo creo que a en un equipo español

Voz 6 17:32 hay que apretar un poquito más Talavera que hay que apretar un poquito más un equipo que lleve la letra a

Voz 0985 17:37 no Iker Iker

Voz 5 17:40 a las que luego se unió lo que unió Fernando Torres que el hombre al Liverpool Atlético de Madrid Liverpool Atlético de Madrid

Voz 0699 17:47 le tengo el juego de los deseos del año pasado que lo vamos a repetir así que quede sea Antonio Romero a Mourinho para el dos mil diecinueve

Voz 0239 17:57 o que pregunta no puede ser malo no porque el día uno lo que os deseo yo no no no yo lo que deseo que el uno de julio se ha presentado como entrenador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 0985 18:12 Nuestra ya no es que sea para la radio es

Voz 0239 18:17 no no yo yo yo lo deseo porque creo creo que periodísticamente yo yo velo por mi profesión informó Radio que es la que me paga creo que periodísticamente sería fantástico me parece que liberaría a mucha gente que se está tapando ahora mismo en el club y que están vendiendo que no pero su deseo por dentro es que sí sí querría ver la la manera en la que Mourinho sería capaz de dejar de ser el técnico ex ganador para intentar reinventarse volver a ganar en el Santiago mucha curiosidad Shane haría pagaría deudas pendientes

Voz 1576 18:50 el señor de Asturias

Voz 0985 18:53 vale quédese me han sido muy bueno que desea Antón Meana al Cholo Simeone para dos mil diez

Voz 2 19:02 pues le deseo lo mejor es decir que sí

Voz 6 19:05 que quería ganar la Liga que la gane y se quiere ganar la Champions que la gane yo es lo que le deseo me gusta y yo le pediría que jugó un poco mejor al fútbol pero desearle no tengo nada contra él

Voz 0699 19:14 Iker Casillas y juega un poco

Voz 6 19:16 para el fútbol mejor vale que te fíjense tiene algún medio del Betis le puede venir bien

Voz 0699 19:21 han venido el palo y la zanahoria las dos cosas un deseo de Talavera para Courtois en dos mil diecinueve

Voz 2 19:29 bueno pues bueno

Voz 0985 19:31 con las pausas que se te hace larga la resaca o que le está dando al turrón

Voz 5 19:37 porque a ver aquí un poco duro el turrón blando o el de Gemma a vender pero

Voz 1576 19:47 bueno no le deseo que sea muy feliz en Madrid que era su deseo llegar a Madrid sé que no va a ser del todo feliz porque él quería quedarse en una zona de Madrid ha ido otra pero le deseo que sea feliz con sus hijos que algo que quería estando aquí en Madrid y que y que cuando vaya a una celebración de un balcón porque ve a ver las canciones que canta sabes por los canguros y todo esto se va a Australia

Voz 0699 20:09 un deseo de Jordi Martí para de Belén

Voz 2 20:11 es que mantenga la línea de crecimiento

Voz 0699 20:16 eso con qué series se pone de verdad es que se convierte

Voz 0985 20:20 por qué se conviertan dos mil diecinueve en el crack que nos anticipó el gran Bruno Alemany cuando pronosticó con acierto que estarían al en la gala de un buen rato anda Honda espantada este asunto está

Voz 2 20:32 más corregido y aumentado me queda

Voz 0699 20:36 deseo de Manolete a Griezmann

Voz 2 20:40 bueno

Voz 0985 20:42 la buena línea que meta muchos goles Ikea en julio de doscientos millones de euros en las arcas del Atlético

Voz 0017 20:49 buena frase

Voz 9 20:51 eh madre mía que que que que he vendido de verdad

Voz 0985 20:56 es que el bien Doll el carrerón que lleva al de Asturias todavía me veo premiado

Voz 0239 21:01 cierto como hizo por ejemplo los doscientos millones de euros a a ver un nombre al azar Florentino Pérez tu deseo se vería también cumplido o te fastidia un poco más

Voz 0699 21:11 pues vaya donde tú has estado viendo el Mundialito

Voz 9 21:16 ante Dios

Voz 5 21:17 ya te digo una cosa de Manuel viendo la semana pasada te grutas a Griezmann en Gran Vía de es que por favor que se quede por Villa

Voz 0699 21:25 bueno eso ya sabes que es norma de la casa la norma es que la barra libre dure más pero no tengo más tiempo os quiero mucho chicos y no es coña gracias a los cinco por hacerme

Voz 3 21:33 el derbi mañana Pacojo que me voy a bailar bueno tú quédate vale

Voz 0231 21:41 vale perfecto me quedo feliz año a todos

Voz 0985 21:44 solamente de nuestros oyentes que todos ellos tengan les deseamos una mucho trabajo y mucha salud un abrazo seguimos este partido

Voz 0699 22:02 bueno si se nos controlando un poquito la barra libre no soy sincero no sé no sé sinceramente qué vas de ahí a ver el acontecimiento del año deportivo que dejamos atrás así son sin duda el Mundial de Rusia de fútbol estaréis de resúmenes de cómo fue el Mundial hasta los pelos así que os voy a proponer contarlo de forma diferente eso sí voy ambientar lo como se debe

Voz 10 22:24 confío

Voz 0699 22:35 esta era la sintonía de Ser Deportivos en el Mundial y que España es la pegó lo sabemos todos que Lopetegui fue destituido cambiado por tierra también que sí que la final fue en Francia Croacia ganaron ganarlo galos bueno podría hacerlo clásico un montón de opiniones de protagonista sobre el análisis del Mundial y eso pero no hemos pensado qué vamos a usar este primer día del año para abrir la radio por dentro para abrir da viene para contarnos cómo sería de un Mundial y que no se cuenta en Antena escuchado el no que no se cuenta en antena cómo se viven las noticias como salir siguiendo la selección o AVE a bordo de un avión durante tres semanas pero voy a empezar incluso dándole una vuelta más de tuerca cómo es la primera entrevista de alguien que pasa de ser árbitro de Primera División a ser periodista de la Cadena SER y es capaz de preguntar en una rueda de prensa al señor Iturralde González feliz año

Voz 11 23:22 feliz año a todos en serio y tú ahora que no

Voz 0699 23:24 todo mucha gente flipante

Voz 0985 23:27 a Ron

Voz 11 23:31 así no ha sido una experiencia única jugamos todo nuevo increíble va increíble increíble poder vivirla a tener la oportunidad de poder vivirla porque yo era pues eso era un oyente de radio sin más árbitro de fútbol oyente de radio Perelló no estar nunca sabía lo que había detrás de una noticia tu cuando pones la radio vosotros porque viví en eso pero tú coges el noventa por ciento la gente pone la radio escucha las noticias ignora las más importancia que la noticia no le da ninguna importancia a todo el trabajo que tiene esa noticia a los nervios que tiene de que de que no tienes entrevistas de que no tienen noticias de que hay que menear se Idris pues eso estás trabajando veinticuatro horas

Voz 0699 24:08 bueno sin ponerte muy pelota Aíto que no quiero que venga

Voz 11 24:11 no puedo pasillo cuando digo yo

Voz 0699 24:13 me sorprendió más de vivir un Mundial con los periodistas pero desde dentro como uno Mas como lo que fuiste durante todo el Mundial

Voz 11 24:19 juegos me sorprendió pues eso la responsabilidad que tienes de conseguir noticias que el oyente las escuche no para ti sino más que nada para para lo oyente no la preparación que tiene dijo yo estaba pues tuve la suerte de convivir con Flash aquí de convivir con Morata cortijo Romero ya no tanto porque iba con la selección

Voz 12 24:37 pero hay más con Moratti con Flo aquí

Voz 11 24:40 cómo preparaban los partidos no pues pues yo te digo que son cosas que a una persona normal pues no no de las importancia porque como te lo dan todo hecho pero cuando convives con ellos cómo se preparan los partidos como busca jugador que ha tenido Paquita allí impresionan circulación ante eso es un abrazo

Voz 0699 24:58 Nos está poniendo muy bien todavía pero bueno tiene que contar y tú como una cena multitudinaria a las doce de la noche tras una dura jornada de trabajo después

Voz 0985 25:05 antes voy a nombrar una palabra

Voz 9 25:08 Grass no

Voz 0699 25:16 la selección española de fútbol estuvo concentrada en la sin par población de Krasnodar Adriá Albets y Antón Meana estuvieron en las impar población de Krasnodar así como Antón ya les saludó la barra libre hola Adrià feliz año hola qué tal feliz año a todos yo te digo Krasnodar y que te viene a la cabeza

Voz 0017 25:34 pues ahora mismo con esta sintonía la habitación de Paco Quiroga en el hotel desde allí hacíamos cada día el SER Deportivos estábamos con Meana con con Romero con Herráez con Marcos López bueno con con toda la gente que quiero vamos allí en en Krasnodar y la verdad es que cuando escucha la sintonía me ha venido enseguida la cabeza esa es habitación donde teníamos una mesita con los cuatro micros y desde allí hacíamos cada día pues todos los programas también El Larguero evidentemente cada noche desde ahí con con Manu Carreño una una experiencia brutal e inolvidable Antón cómo es vivir

Voz 0699 26:06 veinte días con la selección española de fútbol desde la mañana hasta la noche

Voz 0231 26:10 es apasionante es duro y sobre todo si al seleccionador nacional le da por negociar con el Madrid tampoco tira de empezar el Mundial y al presidente de la Federación Le da por echarle para mí Krasnodar siempre será una terminal de aeropuerto que es como una estatua autobuses con el presidente saliendo de madrugada en mitad del Larguero diciendo que no puede confirmar el puesto de seleccionador Icon Adriá Albets acompañando a Lopetegui hasta la puerta de embarque al día siguiente camino de Moscú es una ciudad que va a marcar para siempre al fútbol español

Voz 0699 26:40 eh Adriá cuenta no es lo que nos ha contado como fue el día Lopetegui

Voz 0017 26:44 pues fue increíble mira yo estaba precisamente con Meana y esto es real estábamos comiendo porque ya habíamos hecho el programa ahí estábamos en un restaurante en una terraza justo al lado del del hotel

Voz 0985 26:54 todos estamos tomando algo ahí esperando

Voz 0017 26:57 los trajeran la comida de golpe y porrazo Meana coge el móvil se queda pero literalmente pálido de hecho lo digo de verdad yo me asusté me asusté porque lo que pasa no me respondía yo pensaba que realmente había tenido algún problema familiar au había habido algún problema grave me mira fijamente y me dice Lopetegui al Madrid me lo puedo creer bueno cogimos nos levantamos de la mesa Nos fuimos nada sin decirle nada a los camareros minada Nos cogimos un taxi Nos fuimos directamente al estadio

Voz 2 27:30 Ibai ya empezó todo toda la vorágine fue fue increíble

Voz 0699 27:34 a lo voy a contar yo desde el punto de vista de Moscú me gusta contar estas cosas pero bueno nosotros cuando nos lo contaron pensábamos que habían hackeado la página web del Madrid si nos dábamos Credito íbamos a comer porque nosotros comíamos después de el programa era una hora más en Rusia es decir serían las cinco y pico de la tarde para mí esa fue la comida que peor me ha sentado en mi vida quiero decir que nos dio tiempo a tres bocados y volver de donde estábamos comiendo rápidamente a los estudios porque claro a partir de ahí ya se desató la de que se desató pero no no dábamos crédito ninguno

Voz 0231 28:07 no esto va de contar lo que hacemos la gente de la radio Pacojo te puedo contar que no empezó muy bien la vida de los enviados especiales Albets y Meana en Krasnodar no

Voz 2 28:15 digamos que yo perdí una entre

Voz 0231 28:18 basta con Jordi Alba que teníamos gestionada una cosa que teníamos que ir a grabar a ello de una entrevista hierro el vídeo no fue lo mejor posible total que estábamos de bajón absoluto habíamos dicho una hora tranquilos casi con el móvil apagado si lo llegamos a pagar nos comemos del bombazo

Voz 13 28:35 de Rubiales y Lopetegui madre mía hubiera sido la guinda de del día

Voz 0985 28:39 a Pedro Morata estuvo tan involucrado con

Voz 0699 28:42 Moscú

Voz 0985 28:43 es que a ver cómo está un plato llevaba su nombre hola Pedro Morata feliz año hola qué tal feliz año para todos muy buenas tardes qué es la pasta Pedro

Voz 0461 28:53 pues es que como era tan difícil entenderse con el con el cocinero logré hacer entender Un día una cosita muy sencilla y eran espaguetis con un poco de tomate y algo de de atún

Voz 8 29:06 poco más poco más te digo una cosa a Krasnodar llegó que Morata comía bien poco más poco más

Voz 0461 29:13 hasta teme me hizo entender así como lo fácil era eso pues casi todos los días pedíamos bueno yo te yo pedía pasta Pedro oí el queso

Voz 0985 29:21 en el queso parmesano queda al final lo más lo más fácil

Voz 0461 29:24 luego me acostaba evidentemente un montón de tiempo quitarme

Voz 0699 29:26 todos los kilos de queso parmesano nada vale pero sí

Voz 0985 29:29 ya losa contaste y los demás a pasta Pedra porque era también lo fácil que para pedir no bueno la verdad es que nada bueno para qué vamos a engañarnos Pedro y creo que en el en el restaurante el plato todavía sigue

Voz 0699 29:38 ese cenaba mejor en el café Pushkin eh bueno tú mismo Flaquer también estuvo allí aunque no sé si hubiera preferido no estar bueno en fin ahora flaco y feliz año hola a todos

Voz 3 29:48 ver cómo es la vida en un avión

Voz 11 29:51 Safe largas ese larga déjeme decir que el poco más de la pasta Pedra era algo así como marisco eh

Voz 3 29:55 sí sí sí sí sí no es que es tiene mucho morro

Voz 0461 29:59 la gambita pelada es verdad va saliendo

Voz 3 30:01 todo recordando es verdad es verdad

Voz 11 30:03 en la vida era en en el pues hace larga hay muchos muchos vuelos sobre todo lo que me llamó la atención del Mundial de Rusia fueron los horarios de los vuelos porque tenía partidos a las diez de la noche y los fantásticos vuelos de regreso hacia Moscú pues salían por ejemplo desde las tres de la mañana en una terminal que bueno parecía poco más que una especie de exhibidor de no sé cómo llamarlo una especie de de habitáculo extraño algunas mujeres o personal de vuelo en una pizarra escrito atiza el número de vuelo bueno en fin de una experiencia bastante bastante brutal la de los vuelos por por Rusia durante el Mundial

Voz 0985 30:37 vale capítulo viajes como es viajar sin pasaporte Morata eso es de las cosas más

Voz 0461 30:42 difícil es que creo que he hecho en mi vida y es por esto que estaba contando Flaqué yo digo que todos estos temas de del Mundial de los viajes tales primero que son palizón de trabajo que la gente no piense que vamos allí a tocar la guitarra

Voz 0239 30:54 bueno bueno segundo que creo que es una cura de

Voz 0461 30:56 en muchos casos una cura de humildad porque en nuestro día a día en en en la radio y tal pues es complicado pero cuando efectivamente te levantas Un día no te acuestas hasta el día siguiente yo eso no lo hecho creo que que hasta hace muchísimos años de marcha no bueno no te como viaje

Voz 0985 31:10 sin pasar por tanto cansan citado

Voz 0461 31:12 estos vuelos pues me dejé me dejé el el pasaporte en el hotel y cuando llega al aeropuerto digo ya no me da tiempo a volver otra vez para recogerlo con lo cual pues el asustado me hizo entender también allí en medio inglés medio mes cómo pude con todas las azafatas con todo el mundo personal de seguridad etcétera que el trabajo que por favor me me mujer así un poco en el en el baño los ojos para que pareciera que era lágrimas y tal y me dejaron si me dejaron me dejaron pasar con el con sin sin pasaporte sólo enseñando el pasaporte la fotografía que tenía en el móvil y a la vuelta igual allí el genio Morata al volver

Voz 0231 31:51 sabes por lo fácil es ir lo difícil es hacerlo Dover

Voz 0461 31:54 no yo yo lo que quería era ir para cumplir mi trabajo y una vez que estuviese allí bueno pues ya volvería no pero pero bueno volver también lo conseguí y eso es de las cosas más extrañas que he hecho en mi vida volar sin pasaporte en Rusia vale

Voz 0699 32:07 bajada ahora preguntando repasamos luego no pro no hay no hay problema Black I como es montarse en un avión de repente a escuchar que el avión va a un sitio y que la mitad del pasaje se baje

Voz 11 32:16 bueno es una de las otras vivencias e geniales que regalo este tipo de viajes por el interior de Rusia un vuelo a las cuatro de la mañana por la ventanilla Sevilla ya un amanecer espectacular creo que el aeropuerto al de Zaragoza

Voz 0699 32:27 sí habíamos subido a pie

Voz 11 32:30 dando por la pista había dos vuelos como te decía antes en una pizarra escrito atiza pues se se anunciaron los vuelos uno obvia iba dirección Moscú creo que te que el que tenía que acogió el otro afán Petersburgo fuimos subiendo todos de repente ya a punto de cerrar la puerta Se levantan un par de de seguidores iraníes por el futuro del partido al Portugal Irán preguntan a la azafata en perfecto inglés dónde va este vuelo le dicen a Moscú dice nosotros vamos a San Petersburgo dice pues es el de al lado total que se bajaron tan tranquilamente una cosa muy campechana

Voz 0985 33:00 si hubiera hubieron al otro avión Itu lo de los taxis qué tal muy baratos ya la verdad y la convivencia con los taxistas de el haciendo el copiloto

Voz 11 33:12 bien bien aun sin y un poquitín de del rock patrio los tres de atrás iban un poco asustados porque vimos cojera pues al Hamilton allí de las gasistas bueno le iban a darle el caña le ponía empezó a acelerar empezó lo triste es que creo que iba a la más la jefa con nosotros y no debió gustar mucho

Voz 0985 33:36 Black y le animó a que fuera Hamilton quizás

Voz 11 33:38 de animó un poquito a que fuera a Hamilton porque además digamos que no sólo el taxista enloqueció con el rock patrio sino que Iturralde hizo adalid de cómo se baila el rock patrio dentro un coche con lo cual bueno el subidón fue tremendo entre el subidón de la música al subidón de Iturralde el subidón de la velocidad la cara de la jefa era todo un poema

Voz 0699 33:57 Pedro es verdad que Rakitic terreno Laló unos pantalones sí sí

Voz 0461 34:01 los unos pantalones de juego oí el y la camiseta de paseo el entrenamiento también me ha sorprendido mucho la humanidad de todas la selección croata así como me ha sorprendido también lo sobrados que son casi todos los jugadores de la selección argentina que ni te miran por momentos se agacha en la cabeza la gente de Croacia me han ganado el corazón y me han parecido gente estupenda empezando por Rakitic terminando por Modric

Voz 0699 34:24 Adrián lo determinará el larguero y que fuera de día y eso

Voz 0017 34:28 qué sensación causó al final nos acostumbramos porque era practicamente cada día porque ya no sólo era termina del Larguero muy tarde ya prácticamente pues saliendo el sol en Krasnodar sino que además Antón Meana tenía la la obsesión de cuando terminaba el larguero que ayer a las tres de la mañana las tres y media de la madrugada pues Meana quería ir a comer patatas fritas pero pero cada día sea no es un día va hoy que me apetece tengo el antojo de patata frita no no no

Voz 0239 34:58 cada día al lado del hotel de esta

Voz 0017 35:00 en el Intur y en el centro de Krasnodar y al lado curiosamente había un sitio veinticuatro horas donde tú podías comer desde sushi a patatas fritas pizza lo que fuera pues cada día el señor Antón Meana Marcos López y un servidor que intentaba no bajar y que quería irse a dormir pero

Voz 0239 35:15 era imposible absolutamente cada día

Voz 0017 35:18 comiendo patatas fritas hasta las cuatro cuatro y media de la madrugada osea que imagínate llegamos a la habitación que ya era de día absolutamente

Voz 0985 35:24 una promesa Garmendia relaja comer patatas fritas

Voz 0699 35:26 a eso me gustaba

Voz 0231 35:29 me gusta también por ejemplo que adheridas acostumbró tomar té con leche por la tarde a las cinco seis de la tarde para prepara El Larguero ya hay tomamos una tetera grande pero como si estuviéramos en el desierto del Sáhara eh a cuarenta cuarenta grados un té con leche porque hablar de que me gustaba mi mundo

Voz 0699 35:46 Nos bastante piensan la radio con vosotros oye Flagey por cuanto puede salir una copa de vino cara en Moscú

Voz 11 35:51 hasta sale cara es sale cara y mira quiero no era muy de tomar vino eh pero no sé cómo cómo estaban las cosas que de repente en las cenas me acababa tocando pagar el vino pero bueno digamos que un plato de carne buena

Voz 0985 36:03 yo un par de copas de vino por lo que parece

Voz 11 36:06 dicen dicen que tanto la carne como el vino era muy bueno pues te salía te salía bastante cara pero bueno no pagamos lo pagamos bien ya no son cobraremos algún día

Voz 0699 36:14 eso pasa cuando algún compañero se olvida de que hay

Voz 0985 36:17 ha pedido vino que llega el último tan sólo datos

Voz 0699 36:19 lo que tiene que pagar la botella pero bueno vamos a dejarlo ahí Morata alguna alojamiento digamos ligero de cascos que tuvieras por ahí

Voz 0461 36:28 la verdad es que me yo fui a un hotel que con la mejor intención la nuestra productora maravillosa María Bretón es me cogió

Voz 3 36:35 a la que mandamos un beso desde allí carísima

Voz 0461 36:37 pues porque me enseñó previamente lo caro que era la habitación porque allí se basaban en Rusia cualquier Pensión Hostal de una estrella como mucho apuntan la estrella pero valía doscientos cincuenta euros mínimo la noche cuando yo me planto un día ahí en un hotel que tuve que ir de un viaje improvisado por la selección argentina un partido hacia Argentina llegó al hotel yo yo digo esto es un error no puede ser porque la recepción prácticamente no no había aquello era una casita de madera al lado de de un bosque ya cuando me dan la la llave que la llave era del Paleolítico Inferior osea era una llave de otro mundo subo las escaleras y digo es que no puede ser esto es que allí estaba todo lleno de de luces de neón de color rosa de color rojo cuando yo creo que esto es una casa de citas preconcebidas con final preconcebido

Voz 3 37:27 con un final Stone no puede ser Illa

Voz 0461 37:29 María digo llamaría yo es que creo que estoy en un sitio que no toca irme lo arregló me lo arregló y me fui a un apartamento donde no había cortina para dormir entonces pues había que dormir con un pantalón encima para que cuando porque como sabemos a tres de la mañana ya entraba la luz por la ventana

Voz 0699 37:46 Iturralde ahora que no nos oye Dani hacía mucho calor en el estudio de la Cadena Ser en Moscú

Voz 11 37:52 era una a una colega sauna finlandesa sauna turca a todo junto veo jefe jefe está un poco blando Le gusta calorcito a ver pero lo peor no era lo peor de la sala del calor no la calores

Voz 0017 38:04 no que era

Voz 11 38:05 mira ganadoras eran las sillas de playa que no os pusisteis pasar allí como en unas sillas de playa sentado que decías madre mía

Voz 0461 38:17 pero será muy grande el estudio era gigante entrábamos ahí perfectamente todos anchos no

Voz 0699 38:22 hemos tenido que tenía

Voz 11 38:25 de salir uno hacer el partido del último turrón a un poco complicado si estoy había que olía ya más que humanidad

Voz 0231 38:31 yo estoy a muerte con Dani Garrido mejor calor que era condicionado ya sería por sí

Voz 0985 38:35 yo diría puede dar fe de que sí

Voz 0231 38:38 cada día no es broma nos cambiamos tres o cuatro veces de mesa en el restaurante porque el chorro de condicionó te daban el cuello o en la garganta soy excesivamente maniático pasa las cosas vale

Voz 0699 38:49 voy a ir cerrando no sé si tenéis alguna anécdota que no hayáis contó o que ayer montado en la cena de anoche quiero decir cuando preguntan De Juana lo que te paso a tientas que que recuerdo tiene desde el Mundial si hay alguno que se lance bien y sin

Voz 0461 39:01 no hago yo la última pregunta hombre a mí me me me revienta un poco que cuando voy de vacaciones después del Mundial todo el mundo me pregunte por la puñetera pregunta con el

Voz 3 39:09 con el tractor en la rueda de prensa

Voz 0461 39:12 sí porque claro yo lo veía una anécdota digo bueno tengo que salir de aquí de alguna manera preguntarle a Griezmann si se vaya al Barcelona o no y como el jefe de prensa no quería que preguntaremos nada más que en francés y no había ninguna otra manera y además la traducción sólo te la daban en francés y como mucho en inglés pero la pregunta tiene que ser en francés que la vida para hacerla en francés porque no domina el francés todavía bueno que chico que cosas de la BBC una noche es que lo tengo guardado de caso recuerdo me llamaron de la BBC para hacerme una entrevista yo digo pero bueno señor mío este mi este mi me me me

Voz 0239 39:44 por trabajo que barbaridad bueno yo tengo una Pacojo Si me dejas supongo que no les importa

Voz 0017 39:49 la vimos a la Academia de la Academia de Krasnodar a entrevistar a Rubiales y fuimos en el coche yo conducía Meana iba de copiloto vamos a entrevistar a Rubiales cuando volvemos al hotel después del Larguero ya eran como las las dos de la madrugada entre que estuvimos hablando con él y tal

Voz 2 40:06 total en yendo hacia el hotel

Voz 0017 40:09 había un control de policía yo conducía y no lo vi tu total que pasé bueno no iba muy rápido pero ochenta o noventa por hora Hinault lobby de golpe y porrazo veo las sirenas detrás del coche persiguiendo a unos digo Meana madre mía no lo he visto Nos empieza a perseguir a perseguir igual bueno me paro me paro le pregunta Meana tú llevas pasta

Voz 0699 40:31 porque claro igual ahí pues se controlar una solución me me

Voz 0985 40:36 vez más atrevido creo que mi pasaporte bueno entonces se para

Voz 0017 40:39 al coche detrás Meana me dice tranquilo bajo yo baja el policía quería hablar conmigo comunicárselo a mí me limpia pero vamos a viene yo bajo la ventanilla para el coche y me dice me pide que me baje del coche me bajo lo que me pide el señor agente de Krasnodar móvil que le echa el aliento usted no es verdad

Voz 0231 41:02 pero Adrián no lo entiende no sabe qué le pide yo no sé me

Voz 0017 41:04 diciendo que sólo estaba vacilando y me dice sí me hace la mi digo bueno no sé si he comido ajo que pero lo voy a tirar el aliento este hombre le eche el aliento me levantó el pulgar dijo ya podéis seguir bueno

Voz 0461 41:19 en la prueba de alcoholemia ahí no

Voz 0017 41:21 esa es la prueba de alcoholemia en Krasnodar un día hicimos un giro era repeler el conductor que no se podía nos dice en el Via calle dirección prohibida hicimos el giro nos dijo el policía Nos por hoy dijo no se puede sigan al día siguiente lo volvimos a hacer vimos al policía poniéndose la mano en la frente en plan Slovan hacerlos

Voz 3 41:39 entonces yo dije que pase por aquí pero ningún día

Voz 0699 41:43 bueno os voy a dar una muy buena noticia que ese país que en el Mundial de Qatar a los estadios se llega en metro no en avión vaya no en coche se llega en metro Ike el estudio en el IVA se mide exactamente el doble de lo de Moscú

Voz 0985 41:58 así que lo digo por si os apuntabais

Voz 0461 42:00 oye pues lo lo lo que sí que creo que debíamos decir porque seguro que lo pensamos todos y sin ánimo de peloteo es que creo que cuando se terminaba la jornada dura el juntarnos luego por la noche todos unos en Krasnodar otros en Moscú y tal era el momento de relax del día el momento familiar y el momento en el que bueno yo creo que es hacia un espíritu muy muy bonito yo recomendaría que la gente vaya a Moscú de vacaciones lo que a mí me gustó mucho

Voz 0985 42:23 si iba a decir que las cosas que ocurrió en las cenas quizás no son para contarnos a las tres de la tarde sobretodo cuando en la escena se mezclaban los santos y los cumpleaños vamos a

Voz 0231 42:32 lo digo porque fue el

Voz 0699 42:34 de Pedro Morata el cumpleaños del que habla

Voz 0231 42:37 pero te faltó cuando el arte la música de Rusia de faltó el hola España con el que empezó todos los días a las tres de la tarde que que nos ponía a todos firmes detrás de él

Voz 0699 42:44 mientras digo hombre han faltado de ruso

Voz 0231 42:47 así que no me he hecho nada nada nada cierto

Voz 0017 42:50 si alguien va a un día Krasnodar cuidado con las ostras mucho cuidado pero ésa que la cuenta

Voz 0231 42:55 sea para para Carreño

Voz 0699 42:58 a no me voy a quedar me voy a quedar a la espera el chico feliz año ha sido un placer

Voz 0985 43:01 la

Voz 3 43:02 igualmente un abrazo de uno año no sé

Voz 0699 43:04 estaremos lo mejor es que eso lo dejo para la audiencia pero sé que trabajar con este grupo es divertido sí pero seguros cansado pero divertido también los resúmenes del año están plagados de voces sobre los acontecimientos creo que en este caso las voces o que

Voz 14 43:16 en son más interesantes estas las que

Voz 0699 43:20 siguen cada día contando historias del Mundial de la actualidad del día son más interesantes y también más divertida de lo que podría haber sido la pifia del año que fue lo de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia ya la tenemos por delante un cachito ya muy corto de estas el bueno

Voz 15 43:43 no

Voz 0985 43:43 sí

Voz 0699 43:47 esta es la guinda de un programa el año pasado estrenamos esta sección que tuvo mucho mucho éxito así que este año hemos pensado en darle una vueltecita de tuerca todavía al asuntillo

Voz 16 44:05 por lo que tú estás son noches determinar la cena consiste es cuando se

Voz 0699 44:10 la digamos Expósito de más incluso nosotros tenemos dos compañeros que son la bomba contando chistes pero aquí cada años tenemos la cosa de que no sabemos quién es mejor así que vamos a soltarlos aquí en Ser Deportivos íbamos a ver si salimos

Voz 1 44:29 a ver lo

Voz 0699 44:30 primero

Voz 1 44:31 al sur en el centro del sol

Voz 0699 44:42 esta franja aunque yo hola Fran muy buena felices fiestas

Voz 12 44:45 le dice si yo en paro juego muy buena en miedo me da lo que ocurrirá el año que viene

Voz 0985 44:50 deja no pensar qué tal

Voz 0699 44:52 yo no años de los recurren nuevas cosas y suelen pedir muchos chistes en sí

Voz 12 44:58 si hombre cuando uno llevado copitas si está en buena sintonía hay ya al calor de los amigos se trata de una guitarra sale de todos los como yo no sé cantar más que goles pues me animo a contar chistes o alguna imitación me pongo alguna que otra careta en fin que que ya he grabado hasta videoclip

Voz 0985 45:17 que tiene que ser bueno eso es lo tenemos cubierto vamos al norte