Los gazapos de la redacción de la Cadena SER en el 2018

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo.

Voz 1201 00:00 nosotros Brasil KGB los Ramones igual que nos reímos de nosotros todos los años el día uno yo creo los Ramones José Palacio muy buena qué tal muy buenas Yago

Voz 1991 00:16 ahora reinos está bien no no pueden faltar los clásicos

Voz 0200 00:19 lo clásico son los Ramones y los clásicos el día uno de enero de dos mil diecinueve tienen que devolverlo gazapos como todos los

Voz 1991 00:26 aunque para Clásicos Clásicos estos ya son clásicos sólo es que tenemos vamos a tener durante todo el programa de hoy haciendo un poco de jueces yo creo y al final deliberando y cuál es el gazapo del año que creo que además este año y dura competencia tenemos grandes Gaza por por delante Jordi Martí qué tal feliz año muy buenas

Voz 0985 00:45 feliz año para todos para nuestros oyentes también que tengan un feliz año y bueno Yago oí dijo se celebrar que veo

Voz 1991 00:55 que los turrones sus han puesto bien porque se os ve con formas más redondeadas sinceramente sino no aquí algunos andamos ya

Voz 1 01:02 no esperemos en Palma mi estado toro me duró turrones Mario Torrejón qué tal muy buenas feliz año qué tal buenas noches

Voz 1501 01:11 todos feliz año a todos los oyentes a todos vosotros hay algunos a los que no se nos puede el más redondo porque es imposible

Voz 1 01:18 ya a son punto

Voz 1501 01:19 mejor ganarse su sitio oye iba a decir de los Ramones que es clásica casi cazo de este programa siempre en el año nuevo estaba comentando la ayer a mi mujer digo fíjate qué sabéis bueno no es no es un secreto acción absoluta por Bruce Springsteen y lo sabes todo suena de algo así suena de algo pues hizo un concierto especial de Navidad con un montón de amigos en su pueblo llevamos en Nueva Jersey o un montón de gente que hizo versiones y una de las versiones más chulas de su guitarrista el guitarrista de su banda de precisamente esta canción de Los Ramones

Voz 1 01:49 Mary crisma digo José

Voz 1501 01:51 dos mil tres es que hace ya más de un año

Voz 1 01:55 de aquella de aquella Nochevieja una cosa espectacular

Voz 1501 01:58 cómo pasa el tiempo y parece que fue ayer pero eso sí

Voz 1991 02:00 el Larguero nunca faltó y que no deje pasar Íñigo Marquínez feliz año muy buenas hola muy buenas algo feliz año para todos aquí te veo todo el año bien y tú estás en forma todo el año si astifino ya estoy para media maratón forense

Voz 1201 02:16 no hemos hablado de gente mayor de cómo pasa el tiempo

Voz 1501 02:20 no las abdominales de de Íñigo son impresionantes

Voz 1 02:24 Antón Meana feliz año muy buena aquí

Voz 0470 02:26 estoy mirando al Cantábrico desde SER Gijón conseguido cumple el reto de no hacer deporte en todo el año

Voz 1 02:33 no es que otro año más no sé si se cumple el objetivo sin sudar que es una cosa muy vulgar estoy muy contento de cumplir con mis propósitos año año

Voz 1991 02:43 con lo del tema de de comer esté Navidad aseguró que ha llegado dice estoy comiendo tanto que Google más me va a empezar a marcar como rotonda

Voz 1 02:52 vamos a dejarlo

Voz 1038 02:53 merece la mejor es uno de los oyentes de de Gallego que la semana pasada le mandó un mensaje era menos Xisco más marisco

Voz 1 03:00 el de la frase final de año se oye Yago tus chistes es la indulgencia del jurado no no están totalmente va a ser inclemente para contigo

Voz 1991 03:11 ha ido dejando en el último mes eh porque he visto

Voz 1 03:14 había animado en el último mes

Voz 1038 03:18 pero hombre las tradiciones son las tradiciones si están los Ramones estáis vosotros de jurado de los gazapos hay que empezar como todos los años estamos con el presentador de este especial al larguero uno de enero de dos mil diecinueve

Voz 1 03:31 me parece bien Yago venga dale que te pasa con las

Voz 1038 03:34 tentaciones y los resultados de segunda división

Voz 1991 03:37 en segunda división cinco resultados definitivos Deportivo La Coruña dos Numancia dos Nástic cero Granada uno Osasuna dos Mallorca dos y me faltan resultados porque tengo Mallorca uno Málaga dos en Mallorca no modo veces evidentemente

Voz 1 03:54 la mano de Oviedo pero visto el Osasuna dos Mallorca dos Albacete dos Osasuna dos cosas

Voz 2 04:01 Mallorca uno Málaga dos Nástic cero Granada uno Deportivo dos Numancia dos llovido un Almería

Voz 1 04:07 vale quedaros con esos resultados que son los buenos no se tiene nada mezclado todo lo que se ha disputado ahí no somos

Voz 1991 04:14 todos los resultado de la segunda división Palacio no tenemos gazapos no tenemos visto para el día uno la especial del día uno buena que se vaya sumando este que va a estar bien

Voz 0200 04:23 él siempre siempre deja luego la píldora y entonces lo podemos rescatar muy muy fácil allá ya tenemos claro

Voz 0470 04:28 en definitiva Yago siempre encontró gazapos que lo primero que hace reconocerlo montado a mano y eso

Voz 1038 04:33 no me echa la culpa a mí de que me estoy a la altura

Voz 0470 04:36 mi vida siempre naturalidad ante todo gusta que me gustaría decir en defensa de de Yago de Vega que que intuyo que eso será culpa del equipo de producción es para pues siempre la culpa parte como nunca falla porque es infalible Héctor que es el mejor pues será culpa de Paco a lo largo de dos le hiciera la pelota a un jefe aparte que un asturiano las cosas que me estallaba mucho no te engaño no

Voz 1991 05:05 no no está está ahora mismo la pecera hinchando el pecho voy a sintiendo que la cabeza así con esos digo todo

Voz 1038 05:11 Marquínez agrava una de un amigo tuyo muy amigo tuyo que yo creo que ha querido copar los gazapos todo este año Borja Cuadrado

Voz 3 05:20 han caído incluso algunas vallas situadas junto a la línea de meta en las zonas VIP también algunas eh Campa carpetas también han salido pancartas sale eso para bueno o quema la sangre tiene del mundo

Voz 1201 05:39 cómo os pasáis con con el pobre borrar

Voz 0802 05:41 además escritor para ópera para ver a verlo lo de Borja es que no me extraña esta gazapo para nada porque está todo el día comiendo te lo mete pero está todo el día o comiendo o robando de tu comida personas uno coma uno va a decir esto en nombre de todas formas Borja al contrario que Yago que cuando mete la pata

Voz 1 06:00 hay que decir volviera a la calle dice haber Simao escuchar a cuatro

Voz 1038 06:05 nosotros nosotros escuchamos esta también de Borja en un carrusel que es muy buena y que ella creo que con el tono ya dice asumo que voy al no

Voz 1 06:14 bueno pues descanso en Riazor

Voz 0470 06:16 un partido en el cual lógicamente el equipo que pierda va a salir perdedor

Voz 1 06:25 oye pero a veces los paga por informar pero eso es eso es Mario a la audiencia debo ser las cosas esto el que reforzar perdedor si fijar conceptos se llama así

Voz 1991 06:38 por si alguien está despistados está durmiendo al volante despertarle

Voz 1038 06:42 a ver si pierde el partido va cae va salir perdedor eso está el cual bueno Toni López nuestro compañero Toni puertos de Hora veinticinco Deportes con gallego también ha tenido un año glorioso y esto le ha pasado alguna vez otro año que es que claro hacen lo boletos dará tarde llegas apurado te pasa lo que te pasa mucho vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 4 07:02 qué tal buenas tardes nuestros acaba de cerrar el mercado de la primera sigue el Ewerthon ha fichado a ayer Mina del Barça por más de treinta millones la cesión desde el club catalán de André Gomes la llegada libre del brasileño Bernard desde el Shakhtar probablemente también se haga oficial la llegada al Fulham como cedidos de Sergio Rico por parte el Sevilla de Vietto por el Atlético de Madrid privó Atlético hace unos minutos ha oficializado el fichaje del delantero croata Clínic y esta tarde será oficial la cesión de Theo Hernández del Real Madrid a la Real Sociedad en directo segundo partido del mundillo del Mundial femenino súper

Voz 1 07:32 de España en el segundo tiempo España uno

Voz 4 07:35 dentro y fuera el fútbol los Europeos de atletismo hoy final de doscientos metros con Bruno Hortelano ídolos cuatrocientos vallas juicio estupendos

Voz 1 07:42 y ahí parecía salida de una carrera de fondo es que pero en la mayoría de los días segundo pero tiene mérito

Voz 1991 07:53 la ver la haber llegado hasta el final llegó a los diez segundos la habría pasara el compañero informado

Voz 1 07:57 en una enorme que resuello

Voz 1038 08:02 bueno pues Toni López también tiene una muy buena eh que tiene que ver con la ciudad donde está ahora mismo Íñigo Marquínez Eton y es de los que no reconoce los gazapos en lo primero el Athletic Club

Voz 4 08:13 el Valencia dos Valencia masculino del femenino han jugado en Bilbao hoy contra el Athletic dos un y las llegado en Bilbao te entendida de una cosa rara eh bueno de chicas en autobús si si bien

Voz 1201 08:25 el Banco Bilbao Bilbao aquí sale sale bien para Bilbao oye perdona

Voz 1 08:32 el otro día Yago también se negaba a reconocer en adelante

Voz 1991 08:36 no adelanta acontecimientos que seguro que me lo van a recordar más tarde

Voz 1201 08:39 no por el bien de Yago la de un niño al Barça en la la es

Voz 1 08:44 ya me lo pusieron de Bart y me lo podía lo sabía que estaba amañado todo

Voz 0200 08:49 yo creo que hicimos mucha sangre seguía Jordi

Voz 1 08:53 la Guardia

Voz 0200 08:54 no hubo sangre que no podéis conmigo yo no sé si

Voz 1038 08:57 sí Jordi Marquínez estáis aquí y obviamente todos los días en la redacción sabéis que pudiese Yago hoy gallego Nos han imbuido mucho en la música indie en todos los grupos así más alternativo

Voz 1 09:08 hombre no nos traen sean cuesta eh Palomo del Gure exacto

Voz 1038 09:17 lo que pasa es que uno de los grupos que más ha sonado estos años aquí en la redacción a sigo Vetusta Morla todo el mundo conocemos qué pasa que no

Voz 1991 09:26 madrileños de parecen que lo hemos descubierto gallego yo creo que ya llevan tiempo esto no es buena pero vosotros

Voz 0200 09:31 ya estoy lo descubridores de todos estos grupos aunque los haya descubierto más gente

Voz 1038 09:35 qué pasa que para algunos puede ya los confunden

Voz 0200 09:37 con equipos de fútbol otra vez Toni López

Voz 0470 09:39 el grupo II resultado de esta mañana tudelano unos por cero por la tarde podremos cuarto Vetusta la pizarra de la Vega Langreo

Voz 1 09:51 ha dicho que la Unión

Voz 0200 09:59 el Escorial ha dicho Vetusta Morla pero el cruce sabes por qué es tan puñetero con Toni porque él ya lo dijo ante

Voz 2 10:07 Burgos cero Pontevedra uno Guijuelo cero Coruxo cero En el Grupo II victoria cero Barakaldo un Amorebieta uno Vetusta Morla

Voz 1 10:15 el Bilbao Athletic

Voz 1501 10:25 claro

Voz 1038 10:26 el equipo es Vetusta consta pero no Oviedo Vetusta

Voz 1991 10:29 por lo voy a hacer el FAZ el el chiste fácil ese equipo así que es una banda

Voz 1 10:34 es Jordi yo llamando

Voz 1991 10:39 sí que hay en Europa en la Juve que no que es la Vecchia Signora

Voz 1201 10:42 exacto saber más o menos

Voz 1991 10:44 a saber

Voz 1038 10:46 pues así de mal están las cabezas de Toni López Escorial bueno aquí no se libra nadie ni el mismísimo Manu Carreño os acordáis que el año pasado pues Yago tuvo un gazapo glorioso en el que se mordió la lengua ahí ayer una cosa rara que pasa pues Manu este año no se mordió la lengua Bynum

Voz 1 11:03 estornuda bueno como el mercado de fichajes ya contábamos anoche como aquello en la Liga española perdón lo que tiene la radio en directo

Voz 1991 11:17 porque es estornudo poco del micro y momentos en los que porque además se lleva micro cascos más jodido perdón es más compleja claro claro vasco ellos y me puedo quitar pero mano llevan gas con con lo cual es más complicado

Voz 1201 11:32 lo que yo veo en grabarlo claramente grabó el Larguero toro toro

Voz 1 11:37 a las ocho la tarde de aquí

Voz 1991 11:40 a nueve y media de la noche

Voz 1 11:42 que hay que evitar los edita este jefe no he hecho muchas gracias

Voz 0200 11:49 para Antoni yo es culpa aclara

Voz 1501 11:52 mente el equipo produce nunca no pone

Voz 0200 11:54 culpa de Francino que ya las cuatro de la tarde pone el aire acondicionado lo deja toda la tarde noche hay un frío bueno eso es algo que lo que

Voz 1501 12:01 la gente no sabe pero que debe saber porque cada cada maestro yo tiene su librillo en este caso su temperatura entrar el el mismo estudio que Manu Carreño justo después es garantía entraron un congelador

Voz 0200 12:11 te centran con plumas sí sí

Voz 1501 12:13 de Izar hace un frío que deben

Voz 1991 12:16 tras en el de Hora Veinticinco un viernes es entrar en un horno con lo cual aquí tenemos Pardo

Voz 1038 12:22 bueno otra de Yago de Vega otra si no

Voz 0200 12:26 Mendiola de Mourinho pero también digo otra que es muy buena

Voz 1038 12:28 ha vetado hablando de la Copa Asobal de Balonmano de que llegaba

Voz 1991 12:32 el Barça la final yo que se tendría en echar un cigarrito la gran final la van a disputar el Barcelona y el Bidasoa un Barça que evidentemente sigue siendo el gran dominante en nuestro país del de Balonmano porque fuma busca su octavo título de forma consecutiva en esta competición

Voz 1 12:52 por eso se nicotina pero gran como termine ha llamado eh eh

Voz 1991 13:00 claro me echa la culpa el día a día bueno te equivocas yo siempre que gazapo aviso a la gente producción estar atentos que es un gazapo

Voz 0200 13:08 el día unos inexorable siempre hay que estar que hay que estar todos Martín

Voz 1501 13:13 yo no Marquínez estás preparado venga vamos todos pero por qué he hecho yo

Voz 1038 13:20 estos días de arresto vamos a decírselo a los oyentes estos días le avisé a Marquínez Marquínez vas a tener tu sección especial

Voz 0200 13:27 en los gazapos por qué

Voz 1038 13:30 pues que hubo un día que se portó muy mal con el pobre Borja Obregón está despistado la línea meta moviéndose un lado a otro intentando al gol ciclistas y pues no está atento a las trampas que le ponen Marquínez es es el vacile es muy bueno por cierto el vacile de Marquínez a Borja Cuadrado

Voz 5 13:46 ya sabes Borja cuando está en una carrera ciclista

Voz 1991 13:49 cuando adelanta San primero en que han según nunca

Voz 1 13:53 y bueno te pones primero no te pondrá segundo no se adelantase que no está metiendo ahí es preguntas otro tipo de cosas en mis carencias pero tengo casa se adelanta al último que pues no te pones ahí pues bueno pues adelantarse a su tiempo hay que ser capullo eh el trato dado por quita a todo lo bueno que es el pobre de lo bueno que es entrando

Voz 0200 14:23 entonces bueno pues ahora Marquínez me hay que sacar un poco a poco tus vergüenzas no que te paso con los jugadores de fútbol porque el año pasado era que

Voz 1038 14:32 Marie pan central del Alavés me llamaban

Voz 0200 14:35 Ari pan te acuerdas cómo lo llevabas capaz no pero

Voz 1 14:42 lo que pasa que

Voz 1038 14:43 es un día de estos jugó creo que fue el Athletic contra el Villarreal

Voz 1 14:50 marcó Pedraza pero para Marquina no marcó Pedraz

Voz 0684 14:57 ha dicho

Voz 6 15:04 sí

Voz 0779 15:07 ahora si a eso se pero

Voz 1201 15:09 el Alavés bueno pero el temporal

Voz 0802 15:13 eh yo os voy a contar os voy a contar con este jugador es Velayos media auto a la vida desde que estaba en a la yo iba Victoria hacer los partidos bueno pues tú te aprenden los nombres de los jugadores aprendes los dorsales les sitúa en el campo en la en la hoja yo tenía una hoja parte donde ponía Pedro

Voz 1 15:31 pues ni aún así vuelta la burra Brau

Voz 1038 15:35 la hoja de Mari Paz no la directamente

Voz 1 15:42 bueno pero

Voz 1038 15:42 no fue ni o no ha sido tu mejor gazapo a mí me encanta este en Copa del Rey Racing de Santander y pues le llega el balón un jugador del Racing y por lo que sea no te nombre

Voz 0684 15:55 a la segunda mitad Air Luxor dinero para el pelotazo largo buscando la banda derecha el Racing de Santader ojo primera llegada con peligro de calle el balón a quién era el queda peleó era

Voz 1 16:12 pensar

Voz 3 16:14 día bonito

Voz 1 16:19 además faltando a la gente normal y el diestro te ayuda a pasar mal está está bien

Voz 1038 16:32 era perfecta para hacer la primera la introducción al lo al primer montaje del Semel lengua la traba a uno de los míticos montajes los especiales gazapos el larguero lo pasa que que nos dijo una mejor todavía Joan Tejedor está el Semel lengua la traba

Voz 0200 16:49 qué querías decirnos de nuevo no vale vale eso es la está

Voz 1 16:54 ya tenemos uno esta traba

Voz 0200 16:57 el lanza que falta ir Joan Tejedor hizo el corto en córner

Voz 7 17:03 favorable al conjunto de Robbie se saca encono en corto

Voz 1 17:06 en corre el corte en corto el córner

Voz 0470 17:12 mira que es difícil decirlo completar te ya directamente corto Corner así que era el mejor gazapo

Voz 1038 17:20 dar el paso al primer montaje del belén Calatrava paños

Voz 0470 17:24 durante el argentino el capitán del Lega ocho de la tarde cinco la ronda en Carrusel

Voz 8 17:28 internacional con la red

Voz 3 17:33 a amarilla para un jugador de un pelotazo Paco el XXXVII XXXVII aguando la tarjeta amarilla está siendo dura la vista último tramo del país

Voz 1 17:46 ya está nervioso le pregunto por el Cholo yo respondo por políticos políticos

Voz 9 17:54 la renovación del jugador básico en el Barça

Voz 1201 17:57 muy buenas tardes muy buenas

Voz 3 17:59 hola renovación de Ante Tomic hasta dos mil veinte la última semana de tiro

Voz 10 18:05 día envíen mía envíen Villablino

Voz 8 18:09 suele computen cutre computen Cutter era Angelita el Celta que están todos los sagrados todos los hará

Voz 11 18:15 en el equipo de gala con el de siempre con ese que los niños

Voz 1501 18:18 el cole se saben ya de carretilla carretillas

Voz 0470 18:20 Kipchoge esta mañana Maratón de Berlín destrozando el récord del mundo hoy en el Mundial de Kárate primera prueba en los Juegos tres bronces y una playa y una playa plata para España ya acordado ayer playa me gusta

Voz 12 18:33 yo ahora mismo soy cada afición del Sporting

Voz 3 18:36 estaba como una especie de muñeco de

Voz 12 18:39 a punto

Voz 3 18:41 qué os pasa cada uno está cantando

Voz 0684 18:51 ha el horno los onces titulares cojo que hay muchas novedades en el equipo de micrófono inalámbrico Verónica Gómez

Voz 13 18:59 además el United séptimo a siete puntos de la Champions visita el Southampton con la baja de Alexis Sánchez ha confirmado Mourinho que el chileno va a estar de baja como mínimo lo que resta de año en Italia en vez de Cristo

Voz 7 19:11 sino que saca encono en cortar el corre el Cord en corto

Voz 1 19:14 córner que bueno

Voz 1201 19:18 Miguel de Puig eco de piedra Glorioso se entera

Voz 1991 19:23 la estatua juego Hernández el me recuerda a otros que yo bailando a otro cuando era un era un un clásico Real Madrid Barcelona entonces Romero estaba haciendo la llegada de inalámbrico todavía el Madrid la llegada del Madrid dijo bueno

Voz 0779 19:38 ahí está el Real Madrid se ve las vidrieras de

Voz 1991 19:42 autobús algo que no tiene cristales tiene vidriera correcto

Voz 0470 19:49 oye Yago Palacio no lo sé muy bien qué qué regalo de Año Nuevo he mandado pero acaba de abrir la puerta del estudio y un gazapo gazapo en sí mismo

Voz 1 19:59 sí aquí delante del micrófono

Voz 0470 20:01 de la SER hombre no identifique ese usted por favor

Voz 1 20:04 qué tal buenas noches ha estado no que he dicho si venga voy a venir por aquí voy a pasar por ahí y nosotros teníamos la esperanza

Voz 1991 20:11 es que al final no

Voz 1 20:14 cursó estudios dic haces qué haces en Gijón bueno no estoy liado no que te has liado Nochevieja efectivamente estabilidad como como la película estuvo al equipo la película pelirrojo suelto en Gijón lo bueno es vuestro Messi gazapos fuera de categoría

Voz 1038 20:42 este este es muy bueno que el gran Paco Hernández el pactismo de la SER en el que uno

Voz 0200 20:48 el paso con Gallego en Hora veinticinco Deportes pues en vez de dar la información quería repetir bien el programa

Voz 1991 20:54 cuáles son los platos fuertes Paco Hernández cuenta no

Voz 14 20:56 pues no llegó Hora Veinticinco de Carrusel deportivo ocho veía el

Voz 1501 21:02 como todos los barrios ha visto ahora si el Rayo Lugo

Voz 14 21:04 tenderá a primera división hora25 deporte

Voz 8 21:07 por ser deportivo SER Deportivos hoy por hoy La Ventana

Voz 1 21:13 sí porque Paradis muy bien y es muy bueno pero no tuvo un buen comienzo

Voz 1038 21:19 lo que de temporada Paco Hernández que también en agosto con Pacojó en SER Deportivos

Voz 0200 21:25 salió dando la primera jornada de Liga Paco Hernández Eduardo partido muy buenas tardes muy buenas tardes Pacojó pues más de ochenta días después

Voz 14 21:31 el verá Liga este viernes será la edición número ochenta y ocho de la Primera División Nacional vuelve con dos partidos con el Girona Valladolid hizo el Levante además que la primera vuelta y la segunda no tendrán el mismo orden

Voz 9 21:44 en en Valladolid Betis Levante Ex en lo que el partido había olvidado miel parece un triangular el primer partido Valladares

Voz 1501 21:50 el Betis Levante y bueno estoy hasta aquí

Voz 0470 21:56 pero esto es por un exceso de trabajo vamos a ver tú los partidos déjate de ochenta días sin Liga déjate de la Liga ochenta y ocho tu partido que hay en la fiebre de la estadística que tiene que dar el dato en la Tito y si es verdad

Voz 1991 22:09 cada ganarse joe te dan paso en antena y a lo mejor sólo entrase en antena no hay que alarmarse

Voz 1501 22:14 Yago tú sabes que Paco en la toma mucha manía a la competición en la Liga desde que les sancionaron

Voz 1 22:18 correcto eso rencoroso

Voz 1501 22:21 a nivel sanción ya no no tienen pero no ha levantado cabeza

Voz 1038 22:23 hay muchas sanciones de la Liga últimamente a miembros de la Cadena SER pero bueno yo creo que para cerrar este primer bloque de de gazapos tenemos que escuchar uno de los clásicos y los que más gustan

Voz 1 22:34 tres hermanos nuestros hermanos de los compañía

Voz 1038 22:37 los de servicios informativos de la Cadena SER

Voz 1501 22:40 los compañeros los hermanos de Germans Serra nosotros

Voz 1038 22:42 no sé más todos los puntos de España el primero

Voz 0133 22:56 setecientos personas han participado en la carrera y otras cuatro han visto a los toros desde las tablas

Voz 15 23:01 también nubes y posibles lloviznas en el norte de las islas Canarias más montañosas

Voz 9 23:07 desde el sindicato lamenta la decisión por el buen funcionamiento

Voz 0200 23:10 Scolari por la demanda Comisiones Obreras

Voz 0133 23:12 convocado esta tarde una manifestación en Móstoles para protestar contra la disipó desiste Oreste de la región

Voz 1038 23:19 el equipo de gobierno se defiende asegurando que

Voz 0779 23:21 ha sido necesario modificar los presupuestos para pagar entre otras cosas obras de la anterior legislatura ejecutadas pero

Voz 15 23:28 siempre se prevé sin pese perdón sin presupuestar que no sale pero la madura pero la variante más turbadora de los presupuestos

Voz 0133 23:37 los ecologistas aseguran que si la Comunidad de Madrid sigue adelante con el proyecto de de de de sólo dos blogs desdoblamiento de la M501 llevará el caso a Bruselas

Voz 1 23:46 el caco que acrobacias vas a ver a cobrar vas a hacer

Voz 0133 23:52 bueno Yolanda muchísimas veces y una y un beso a tu padre que más preocupada porque sales en antena

Voz 3 23:59 no me dijo que el está muy bien dicho mal lo de la llamada

Voz 16 24:05 no entiendo por qué están riendo entrase en el control se están muriendo de la risa conmigo la metedura de ir habiendo lo entiendo lo que no entiendo es por qué se ríen porque cuando en cuanto salga de aquí va a llorar para no

Voz 3 24:18 Freddie Mercury seguía pesadillas con él me da mucho miedo no perdón mejor y Baleares se me ha ido Freddy Krueger puede ser Freddy Kruger con lo intentará

Voz 0133 24:34 el montañero vasco intentará escalar el K2 de ocho mil seiscientos once metros en invierno con temperaturas inferiores a treinta grados

Voz 15 24:42 hubiera vivido como trabajador normal mileurista te planteabas que en algún momento en una tratamiento que planteabas que no hubo un momento en una tratamiento alguien podría hacerse daño había algo que querías añadir cría a decir que a echar mucho de menos a mis cuando estén limpio porque tu hija falleció no no no

Voz 3 25:00 sí casi permanente esconderme decía uno

Voz 1 25:04 sí

Voz 3 25:05 pero un compañero de reparto es algo más que añadir nada aquí yo también

Voz 1 25:11 sobre todo a mis padres de menos pero están en vilo además este tema fallecidos este año a la gente que estamos peor

Voz 0200 25:25 sí pero eso de que se ríen porque cuando salga voy a llorar

Voz 1 25:27 eso es muy bueno pero es que el gracias a repetir

Voz 1201 25:38 las de reptil de señoras

Voz 1 25:42 dos

Voz 1201 25:43 me encanta ver también parte de lo eh metida en el

Voz 1991 25:47 tal gazapos y tampoco se las grandes también entraban en escena que abramos un palo sí que tenemos la derecha pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino íbamos con más porque tenemos más no tenemos derecho

Voz 1 28:38 venga pues seguimos en el le especial

Voz 1991 28:39 datos del uno de enero en El Larguero todavía

Voz 1038 28:43 yo más no está nuestro gran y querido Talavera

Voz 1991 28:48 hombre todavía no había aparecido por ahí no había padecido pero es que te

Voz 1038 28:50 el acumulado mucho haciendo gazapos porque es que el suelo se lado

Voz 24 28:54 nos presentamos es una de las ciudades más bonitas de Europa Brujas donde en cada rincón sirve ya de forma clara y contundente el periodo estival de Navidad que está a punto de

Voz 0200 29:06 el periodo estival es verano en Navidad buenísimo

Voz 1 29:10 pero pero

Voz 1201 29:13 el nombre ahí ahí hace caso a Belgrado para el podio hay caviar

Voz 1038 29:18 espectacular pero claro tuvo otra mejor Talavera porque es que los inicios de los partidos las presentaciones pues bueno

Voz 0200 29:26 Celaá entraba un poquito

Voz 1 29:28 hola muy buena

Voz 3 29:33 de Carrusel deportivo en una mañana soleada en Talavera Pedro Fullana muy buenas tardes

Voz 1 29:52 en dijo a la noche a la mañana

Voz 1038 29:59 aunque duela una llevar

Voz 1991 30:02 confusión hay que reconocerle el mérito Atala

Voz 1038 30:04 que cuando se equivocan los demás no es tan puñetero como somos nosotros él salva a la gente que se equivoca en este caso salvó al presentador de SER Deportivos a Paco

Voz 9 30:14 han pasado por el entrenamiento del Atlético Diego Torres y Villa que viendo Hernando Fernando Torres y Fernando Torres también Fernando Torres y Villa que viendo lesionada Diego Costa que que estaba pensando yo

Voz 1501 30:27 lo mismo bueno pero Diego Torres se canta no queda claro si viene música te gusta Yago iTunes cantante que cual ya

Voz 0200 30:41 lo que no hemos seleccionado tu gazapos

Voz 1201 30:45 pero no queda ahí

Voz 1 30:47 es el único que tengo que hacer referencia Jordi pero menos quiere dedicar un poco el tú

Voz 1038 30:57 vamos con otro clásico entre los clásicos de Carrusel deportivo de toda la programación de la cadena ser como es el gran Javier Herráez Barroso hombre que ya rico

Voz 0200 31:07 acordamos por otro año otro año consecutivo segundo año consecutivo que no ha dicho Luka Modric Ny Mateo Kovacic ya ya ha cambiado

Voz 1501 31:16 los allá ya sabe que cuando es el de la zona de la antigua Yugoslavia determinante

Voz 0200 31:20 es Modric Kovacic au Jazz porque sí

Voz 1991 31:23 ya no está en el Madrid con lo cual es otra

Voz 1201 31:26 pero cuando cuando fue cedido en verano

Voz 1038 31:29 sí sí claro también podía haber dicho Cobo así lo dijo que pasa que tuvo un día un poquito raro con esto el cambio de entrenador los del Madrid Mario y Meana los loco cubrirse al Madrid no se pueden cambiar así tan de repente el nombre Lopetegui Lari por eso le pasa al pobre Ráez en vez de una rueda de prensa y luego Garrido recogiendo

Voz 1991 31:49 Javier Herráez la Cadena Ser en directo en Carrusel Deportivo preguntarte por Solari porque estoy bueno Vinicius que parecía

Voz 25 31:55 pero bueno hoy ha jugado desde el inicio en eso es un chico muy joven que acaba de llegar es un gran talento de apenas dieciocho añitos Osasuna mucho

Voz 0470 32:07 el entrenador del Real Madrid es en directo ha preguntado Benicio estoy hablemos con Julen Lopetegui bueno con Solari yo sería darle escuchamos a Nacho el jugador jugador del Real Madrid después del partido continúa Lopetegui Fabio

Voz 1 32:23 hablamos de

Voz 1201 32:24 el baile no tiene más Lopetegui uno continuaron como se mete Flagey y sí sí eh

Voz 1 32:31 aquí con la sonrisa es que son muchos nombres

Voz 1038 32:34 el Herráez no sólo se ha aliado con el entrenador del Madrid que bueno podía ser algo más comprensible que de un día para otro te quitan al Lopetegui imponen a Solari sino que Yago esta Alá recuerda Larguero previo al Mundial de Clubes había ganado el Madrid creo que fue en casa al Rayo Vallecano a tanto no llego poneros que era esto ponemos que esto era las doce y cuarto doce y media la noche pues así saludé ha habido pitos

Voz 1991 32:58 un Bernabéu en el que no ha gustado cómo está jugando el Real Madrid en el que no ha estado Isco Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 1 33:05 hola qué tal Pacojó muy perdona te biorritmos para lo que estás ensayando paralelamente a las tres Javi claro sí bueno pero tiro de Moro Tony Cross se me gusto la el detalle de Luka Modric

Voz 1991 33:28 he dicho rememoró me ha dado un vuelco el corazón está Morente es otra vez cuidado

Voz 1 33:34 lo volvió a decir no igual me ha gustado mucho el tiro

Voz 1038 33:37 a Moro el y todo

Voz 1 33:38 bueno no pensando en Abu Dhabi al final se te va

Voz 0985 33:43 debía ser por por por por Morientes

Voz 1038 33:46 sí ya hace unos cuantos años que dejó el Madrid Meana Booker de pelota oficial también quería decir algo

Voz 0470 33:51 sí que me sorprende eso que una persona infalible como Herráez cometa fallos mínimo si se les saca aquí por la noche el día uno de enero

Voz 1 33:59 no comparto no se confunde no le computará exactamente cualquier circunstancia

Voz 1038 34:06 no el Tai Line el retardo

Voz 0470 34:08 yo yo yo quiero que se fijen los oyentes que la mayoría de los gazapos son en tiempo de de de Larguero de Yago de De Palacio que no inducen al fallo con Carreño no suelen fallar por lo que veo otro sois tan pelotas que no correcto

Voz 1 34:23 me sumo al tu vas de barco en barco así ha sacado Gijón

Voz 1038 34:31 pero la mejor del gran Javier Herráez Barroso no ha sido ni la que confunde a Solari con Lopetegui ni en la que se liga con Yago y Pacojó sino que atentos al este creo que era el último derbi

Voz 1201 34:44 de la pasada temporada que terminaron Teo cero cero en el uno uno en el Metropolitano o en en el Bernabéu no volverá a ver porno que está apuntando

Voz 1 34:52 es decir no no no pronto

Voz 1991 34:57 marcó el dos uno uno Gedi Luanda metropolita pero no en el Bernabéu

Voz 1038 35:00 pero tampoco he dicho que eso no se da nunca casi o casi nunca los pero bueno los mejores fueron los porteros atentos a quién jugaba según Herráez reportero en el Madrid

Voz 26 35:12 pero a Oblak sus guantes naranja abrazando a Marcelo saluda a Correa pues si el derbi de los porteros Oblak es Sergio Ramos Oblak este año por cierto es el año sin más esta

Voz 1 35:24 este es que quieren también que nadie se da cuenta Ramos estuvo

Voz 1201 35:28 Portero es verdad que algunos medios

Voz 1 35:31 decir pero Ramos ha hecho una gran parada claro Jordi recordará

Voz 0985 35:36 pero por supuesto te quiero decir que probablemente nuestro es nos traiciona subconsciente porque a Sergio Ramos le hemos visto paradones inmenso esa perdona antes del bar

Voz 1201 35:46 bueno alguna alguno aquí alguno es pues que dieron

Voz 0779 35:52 eh bueno e una estrella

Voz 1038 35:55 quitada bueno gran Gustavo López comenta ha hecho la Cadena SER no sólo en Carrusel Larguero SER Deportivos para que Biel que no sólo saco los del Larguero Ésta es en una ocasión en SER Deportivos con Pacojó la estrella invitada como ya ocurriera hace también unos años es un perro es su perro os acordáis Marta también entrando con Pacojo en SER Deportivos empezó a hablar

Voz 1201 36:20 en este caso ahora

Voz 1038 36:22 pues ojo lo que tuvo que sufrir el pobre Gustavo López con su perro durante la Inter

Voz 27 36:27 sí tienen toque tienen físico y sobre todo hombre no y eso es fundamental Sardón por el perro pero bueno me era que querían participar también en la tertulia de porque eso significa del Atlético Madrid quiere crecer mucho más grande de lo que es echarle agua al perrito goles

Voz 1501 36:44 pero no voy a me aclara o habla como dicen acá los entendidos y los perros cuando estoy hablando con usted quiere participar en la tertulia de boleros

Voz 1201 36:58 le pegue al perro

Voz 1501 37:00 acaricia veinte todo eso

Voz 1201 37:04 un abrazo sí porque algunos a escucharlo de pegarle

Voz 1 37:06 dijo en sentido figurado hijo Pacojó cuando no entiendo como una planta porque si Cerro se lleva telón

Voz 1991 37:23 no sí sí échale agua raros esa nota que Pacojo no tiene no

Voz 1 37:27 lo digo porque este es un doblete

Voz 0200 37:29 pero ha apuntado pues ser apuntamos también también ha Pacojo bueno vamos con el segundo montaje de Semel lengua la traba

Voz 1038 37:36 que esta esta está muy bien y sobre todo lo

Voz 0200 37:38 es el final digamos que salen de tono algunos en el final hasta ya se ha desplazado la ertzaina repelido re persiguiendo re persiguiendo a esos ultras peligrosos el City Si estaba Bravo lesionado podía entrar ahí pero se quiere quedar

Voz 8 37:51 Keylor Navas Keylor Navas Keylor Navas va a venir aquí me gusta jugar la primera parte Conca lectores calefactores para dental

Voz 1038 38:01 con intención de estrenarse en el Metropolitano metropolitano

Voz 3 38:04 muy bien metropolitano más ricas España ya horas toda apabullado España

Voz 1201 38:14 hecho mucha falta de la culpa la tuvo a falta de la sombra

Voz 8 38:20 hola Zaragoza tres Monbus

Voz 13 38:25 primer premio pues conseguir concebir a través de bien ya

Voz 0200 38:29 aquí Sandra Sánchez tras arrasar

Voz 28 38:32 tras arrasar en semifinales enfrentará el sábado ante la

Voz 1 38:35 aparentemente te sale bien

Voz 0684 38:37 que dos los seguidores ultras del Marbella del Marbella

Voz 0470 38:40 sí jugadores lesionados los cinco que estaban hoy más Jiménez que recae esas molestias acá marchar Jiménez ICO la cara

Voz 3 38:47 la fruncía el decía que no ha pasado nada no se queda todo

Voz 1 38:53 el papel de borrajas papel de borraja Gerar

Voz 1991 38:55 diez te dice tu pódium de MTV actual del Tibi no no perdón en terminó en Good

Voz 1501 39:02 pero tibiales desde que llegara al cargo el pesado o el pesado el pasado mes de mayo hace dos meses

Voz 3 39:07 es decir Ariel más pero este año se Hulkenberg campeón del motor

Voz 1 39:15 lo que Sastre decía el entrenador de

Voz 0470 39:18 la Unión Deportiva Las Palmas acogemos va cogemos

Voz 29 39:22 Ríos Renovables

Voz 3 39:27 viva la madre que parió a ver si el hombre

Voz 1201 39:30 viva la madre que en París se la Pepe Monago ya todo el mundo

Voz 1 39:33 pero

Voz 0802 39:33 no hay que voy lo mejor de estoy notando estoy notando de verdad este año poca presencia

Voz 1991 39:39 Diego González y lo digo porque Diego González me

Voz 0802 39:42 ya de una mina varias veces me ha llamado pasarme oye me quiero llevar este año el título en propiedad

Voz 1501 39:47 por falta de presencia de Diego

Voz 1201 39:50 a ninguno más de Diego eh no recuerdo ninguno

Voz 0200 39:54 hombre hemos metido alguno el de persiguiendo a gente claro

Voz 1991 39:59 yo Diego Glorioso adiós es también todo sale a calentar con calentadores eh

Voz 1201 40:04 calentó Ana es que tú qué sabes de tanto de ropa deportiva

Voz 1991 40:11 pues precisamente es que esta bueno la prenda deportiva

Voz 1 40:13 la técnica de los calentar es que que sabes

Voz 0470 40:15 es que yo realmente creo que más que un fallo de la lengua la traba esa que dice Palacio lengua

Voz 1 40:21 no es que no sé decir calentón

Voz 0470 40:23 esos lectores o calentadores prenda que conozco es más es más del fútbol el desconocimiento que es peor incluso que un gazapo es desconocimiento de del nombre de la prenda

Voz 1038 40:33 pero a ver la vía saben lo que eso no entonces Save the

Voz 4 40:36 sí pero no son no ya está cosas peores vallas mayas mira ahora sí que las bueno dos apunta

Voz 1 40:47 bueno no no vaya corriendo Jean Charles S

Voz 1991 40:52 echarle un poco de agua Meana

Voz 1 40:55 luego el perro pegado una patada otro que ha tenido un año

Voz 1038 41:00 eso ha sido el gran Jesús Gallego que has estado un poquito reñido y este curso con la geografía Supercopa de Europa se disputaba en Tallin vale pues digamos que no ubicó muy bien el país

Voz 1203 41:15 el próximo miércoles en Tallín la capital de Letonia

Voz 8 41:20 me quedan dos equipos España es la final de la Supercopa de Europa el campeón de Europa campeón de la Champions

Voz 1 41:26 el Real Madrid recordamos que Tallin

Voz 1201 41:29 Toni no estoy pero mola

Voz 0200 41:32 gallego que hay momentos en que sabe que se equivocó separa pero p'alante no pasa nada pero no solo

Voz 1038 41:40 con la geografía internacionales geografías era de otro país estar el Huesca vale el Huesca este año después ahí en primera división entonces quería hacer Gallego en su debut que además caía en viernes pues una entrada algo especial pero yo creo que eso fue liando se fue liando es verdad que no dice ninguna actitud pero yo creo que queda un poquito Reglero

Voz 1 42:05 Huesca es una

Voz 1201 42:06 ciudad de la provincia de Huesca en la capital de la provincia de Huesca de Comunidad Autónoma de Aragón

Voz 1203 42:12 aún viven unas cincuenta y cinco mil personas

Voz 1201 42:16 Nos ha quedado claro que era Huesca

Voz 1 42:18 el mismo aunque es como si te debo

Voz 1201 42:21 sí es de la provincia de Madrid en la comunidad autónoma la verdades Pitu pero bueno queda ahí un poco raro pero la mejor

Voz 0200 42:28 por la mejor de largo de Gallego es como bautizó

Voz 1038 42:33 a uno de los equipos de Euroliga ya no recuerdo bien si se enfrentaba con el Madrid con Baskonia pero va a quedar ya para los anales de la historia el Darussafaka pregunta

Voz 8 42:43 estamos minuto dejó el resultado en el Darussafaka Barça de la Euroliga seis cuarenta y cinco para el final Darussafaka sesenta y cuatro Barça sesenta y cinco

Voz 30 42:51 Camps saca no Darussafaka una especie

Voz 1 42:56 no pero pero es muy feo muy feo y no le pega a un caballero de la radio

Voz 0470 43:01 como Javier seis suelo porque donde el noventa y cinco por ciento de los oyentes por no decir el cien por cien no sabe que se ha equivocado gallegos nadie sabe el equipo ese nadie sabe si es el Darussafaka o sea no tiene mucha importancia pero va seis os repito un gentleman de la radio

Voz 1038 43:20 comportamiento que no le pega decide éxito

Voz 0470 43:23 Mirla cuentas de Gallego como cualquiera gazapo del director de programa éste no me ha hecho gracia tampoco

Voz 1 43:29 he cambios que hago esto te deja muy mal ha hecho gracia todos los tuyo

Voz 1991 43:34 yo he tomado nota

Voz 1 43:37 pues yo no pelota selectivo es un retrato en color pelota selectivo pelotas selectivos muy buenas

Voz 0470 43:43 no hay que gastar balas absurdas hay que ir concretamente a los nombres propios que elige desde de príncipe morada ojito con la balas que me pillas todo lo

Voz 1038 43:53 bueno vamos yo creo que para ir terminando el llegando al tramo final de los gazapos antes de el iba a decir el top tres pero se guardó una sorpresa cita porque van a ser cuatro Finalmente los que vais a tener que elegir el mejor gazapo el año

Voz 0200 44:06 vamos a terminar con el segundo montaje de

Voz 1038 44:09 informativos dicen que las obras están poniendo

Voz 31 44:11 en peligro la seguridad de sus hijos por ejemplo a la hora de entrada y salida del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela sobrevuela un abuela sobrevuela constantemente el patio de juegos en la marquesina de la puerta principal

Voz 3 44:23 pues se se va a instalar un parque niños por un puerto y efectivamente pobres niñas

Voz 32 44:34 tras el mayor experto antiterrorista español en suelo francés es el encargado del caso

Voz 0200 44:38 hola gracias a su te está tu

Voz 32 44:41 estado de Estado un buen es muy de esta

Voz 1 44:43 el diario La Razón por el titular de que lo único que les queda Rajoy multiplicar los lo

Voz 1995 44:49 cuando ocurrió en Valencia yo creo que no es que estemos centralizado la información que veces es muy pesado ese será el precio que Madrid no lo es menos el culo el mundo no es culo el mundo no está aquí en una estrategia comercial parecida al Black Friday

Voz 0779 45:03 el veintidós de julio comenzará la Feria de Santiago con la corrida de rejones a cargo de Sergio Galán Diego Ventura y Leonardo al día siguiente Pablo humor a Francisco Manuel y Antonio Grande estarán al frente de la nueva día con picadores una victoria convincente en Mieras en Mieres

Voz 1 45:16 qué tal buenas tardes

Voz 0779 45:18 el rodaje de una nube así que habrá que tenerlos

Voz 1501 45:21 los dos ojos el de atrás que a veces también le llamaban un apartamento como tú decías no si es que hay que poner todo

Voz 1 45:28 los los ojos no en el partido

Voz 1501 45:31 y el de atrás que yo o que atrás todos tenemos no

Voz 1 45:34 bueno vas aprendiendo lo sé no Nora intente arreglar que igual que peor Román conocido como el Rey de alcachofa

Voz 1995 45:43 exteriormente en la estación de Atocha desalojada por el momento mientras trabajan los Fuerzas y Cuerpos lo esfuerzos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 1 45:50 en este escrito Kepa lo tienen todos esos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0133 45:55 pero también porque creo que la ciudadanía necesita un poco más de Pedagogía y ese debate para afrontar los cambios de las ciudades contemporáneas del siglo veintinueve

Voz 1038 46:04 a punto de empatar el encuentro en un contrataque yo creo que podía haber metido ya definitivamente al al en el equipo al partido

Voz 0133 46:11 partido en el equipo al equipo sacáramos ayer estuvimos en la presentación en Valencia de el Premio de Novela Histórica Alfonso X el sabor Alfonso X el sabor la adiós

Voz 3 46:25 vamos a seguir

Voz 0779 46:26 los Bolivia este accidente en el que se

Voz 20 46:30 como decías ha muerto un ha muerto una persona

Voz 33 46:33 de dos ciclistas bueno fresco además como escuchábamos ha aportado ha tenido que protagonizaron el Parlamento una sesión de control un mano a mano nada sencillo con el líder de la oposición laborista el Corrie

Voz 34 46:45 ya crecí leerle el momento

Voz 0133 46:49 no te pongas a las nueve que no estaban los Antonio como tener una vieja despachos que las roscas

Voz 1 46:56 eh

Voz 1203 46:58 los informativos

Voz 1 47:01 lo mejor que bueno buenísimo compañero informativos mejor eso es con lo que cuesta mucho retomarlo porque el Louvre la única parte de mucho y no puedo no puedo

Voz 0985 47:16 poco Warren los dos ojos y la en los nabos

Voz 1038 47:23 el tío insistía e dice que no que con el de atrás también que

Voz 35 47:26 tenemos dos de tus este lugar

Voz 1991 47:30 a lo que adivina un año más agradecido de corazón a los compañeros de los servicios informativos de todo el país que nos dejan estas perlas que son maravillosos a bueno estamos llega

Voz 1038 47:41 no hay el tramo final ir quiero cerrar antes del top por quiero cerrar con dos grandes sobre todo el más grande que tenemos en la Cadena SER es el único Balón de Oro español el gran Luis Suárez mina Monte que pues tiene en tiene su gracejo tienes

Voz 0200 48:00 cosilla y luego el refranero oxidado Powell refranes

Voz 1038 48:02 debo digamos que que patinó un poco

Voz 1203 48:05 pues que le un equipo suficiente para andar Cheli suficiente para andar por casa

Voz 34 48:11 claro porque eso es lo has dicho tú uno dos

Voz 1203 48:15 por lo menos tres de alto nivel sino pues seguiremos siempre hay entre Pinto y Valdo

Voz 1 48:20 pero mañana cuando cuenta eh oye

Voz 1991 48:28 por su mejor momento de su carrera en Barcelona y luego va a triunfar pues normal pero Bagle Moncho para mí es el refranes como lo hice don Luis Suárez esto lo hicimos mal

Voz 1038 48:44 Hardy tuvo ha habido mucha calidad de los gazapos

Voz 0200 48:49 por eso elegido cuatro

Voz 1038 48:50 para el final pero se ha quedado uno fuera que podía haber sido perfectamente el gazapo el año porque además ha mucho nos recuerda a un mítico gazapo

Voz 0200 48:58 qué hizo Ángel Rubiano en su día

Voz 1038 49:00 era de su casa ganar fuera que fue un gazapo Meetic y claro Marta Casas en una conexión con Gallego en Hora veinticinco Deportes con la Copa del Rey

Voz 1501 49:13 quiso imitar arrollado en el Metropolitano el Atlético de Madrid ha solventado en apenas seis minutos la eliminados

Voz 8 49:20 Soria ahí vaya golazo de Correa Marta

Voz 0277 49:23 ha funcionado gallego Nacho Lina en el descanso en el Wanda Metropolitano porque ha cambiado la imagen del Atlético de Madrid radicalmente con respecto a lo que hemos visto en los primeros cuarenta y cinco minutos el primero en el cuarenta y ocho segundo Calin echar el cincuenta y dos hizo tercero un golazo del argentino Ángel Correa sentencia la eliminatoria el Atlético de Madrid en apenas diez minutos cincuenta y seis minutos de partido Atlético de Madrid

Voz 3 49:48 tres Sant Andreu

Voz 1201 49:53 hay que terminan siempre en alto os efecto hasta el final está diciendo bien nada inexactos ligaba un poquito lo minutos tan pero ya luego hay Andreu entonces bueno

Voz 1038 50:08 vamos ya a lo que es la cremà ya lo a lo que todos tenemos ganas esto hay que votar yo no Alec era el mejor juego del año dos mil dieciocho y claro como siempre tenemos que recordar el que fue el ganador del año dos mil diecisiete en este caso yo creo que lo recordáis todos a nuestra compañera Laura Ortega en una conexión en uno hora catorce un domingo digamos que se hizo un pequeño lío con una formula uno

Voz 0200 50:36 continúa el Gran Premio de Hungría de Fórmula uno abandono de Richard Thomas en la primera vuelta poner un golpe con me he venido a la cabeza y Alonso séptimo

Voz 1 50:47 me pareció maravilloso recordará de cara es buenísimo en vez de decir

Voz 1201 50:57 como muchas veces uno vaya a ganar mucho menos dicen en la reacción no se entera nadie notara Center algunos entera no da con la facto es decir no Álvaro Benito

Voz 0200 51:13 pero bueno vamos ya elegir a que va a ser el mejor gazapo de dos mil dieciocho para ello como siempre también tenemos cabeceras

Voz 1203 51:32 el mejor gazapo del año

Voz 1201 51:42 como todos los años Jordi hay que meter al Balón de Oro no yo también hubiera querido ser viento me parece bien