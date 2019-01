La agenda deportiva del 2019

Voz 1 00:00 eh

Voz 1991 00:21 piso venga vamos al lío vamos con esa agenda del dos mil diecinueve que hoy arranca que tenemos muchas cosas por delante empezamos hablando de fútbol Antonio Romero feliz año qué tal muy buenas

Voz 2 00:33 era feliz año para todos nuestros oyentes todos lo mejor de este año el dos mil diecinueve

Voz 1991 00:38 igualmente si te parece empezamos hablando la selección española de fútbol una selección que de la mano de Luis Enrique está en reconstrucción que esperamos de los nuestros

Voz 3 00:46 bueno pues pues el bajonazo de no estar en la competición de junio en la Final Four que se va a disputar en Portugal que bueno todos como es la el el inicio de esta competición todo más o menos estábamos un poquito de importancia a ese tropiezo no en el sentido de que bueno tampoco es una competición tiene que de momento despierte demasiado interés yo creo que lo vamos a echar en falta en el próximo mes de junio y mientras que eh no recuperamos de ese golpe pues hay que conseguir una clasificación que me parece que que lleva bastante factible no no no bastantes muy factible para la selección española que llevamos un montón de tiempo sin faltar a una fase final tiene que ser el objetivo inmediato va a dos años vista empezamos en marzo la clasificación con dos partidos en el medio en el mes de junio y me parece Yago que con la clasificación repito muy muy muy asequible e con el objetivo de Luis Enrique tiene que hacer trabajar a largo plazo tiene dos años para que la transición que ha iniciado desde que es el seleccionador nacional es culmine con esa Eurocopa de dentro de dos años de por medio con la clasificación haciendo la mezcla de veteranos y la idea jóvenes pero ya sí poniendo a firmemente las bases de lo que quiere Luis Enrique enseñarle al mundo dentro de dos años cuando ya estemos clasificados para la fase final de la Eurocopa

Voz 1991 01:58 eso a nivel de selecciones a nivel de clubes ahora te preguntó por la Champions por lo que esperamos en la Champions pero en la Liga española que liga prevé es que va a concluir en este dos mil diecinueve

Voz 0239 02:08 bueno pues yo creo que vamos a tener una Liga lo igualada por arriba para tres equipos e hasta el final por lo menos así lo espero y no parece que tiene todos los condicionantes para ello porque el Barcelona está bien pero no está súper porque el Real Madrid aunque está mal ha aguantado hay enganchado sin sin perder demasiados puntos con la referencia de la cabeza de la Liga en este caso con el Fútbol Club Barcelona y puede que lo peor para el Real Madrid ya haya pasado el bastará hasta el final ya al Atlético de Madrid en estas navidades y comienzo de año bastante convulso que está tenido el equipo de Miguel Ángel Gil Marín el Cholo Simeone yo lo veo capacitado e para aguantará hasta el fin al en la pelea con el Real Madrid con el Fútbol Club Barcelona hay un condicionante del que vamos a hablar ahora de la Liga de Campeones yo creo que el Atlético de Madrid ojalá me equivoque lo tiene muy muy muy complicado en ese choque contra la Juve Si al final en vez de diversificar esfuerzos el Atlético de Madrid se tiene que centrar desgraciadamente son el campeonato nacional de Liga a mí me parece un serio candidato para estar arriba hasta el final

Voz 1991 03:12 la Champions son octavos de final los emparejamientos de los españoles son Ajax Real Madrid Lyon Barça como tú decías es Atlético de Madrid Juventus de de Turín como ves las eliminatorias de los nuestros quiénes crees que van a pasar y sobre todo quién ves como favorito para ganar la Champions porque la gente llamaba pensando en la cuarta seguida el Real Madrid que ya sería bueno sí ya histórico tres cuatro sería la leche claro

Voz 3 03:39 bueno que es muy optimista el que estoy pensando ahora en la propia de la del Real Madrid yo creo que se tiene que presentar un torneo de optimistas Silvana que se porque a mi me parece que el Real Madrid ha dado muestras suficientes en este arranque de temporada en estos primeros tres cuatro meses eh para dejar claro que tiene que mejorar muchísimo en una competición que es la suya en una competición en la que evidentemente nadie les puede el el le puede dar por perdido de antemano nada porque ya ha demostrado que es capaz de levantarse pero los síntomas del enfermo y hacen pensar que la cuarta consecutiva claro ya sería el listón ya sería absolutamente insuperable yo yo creo que los octavos de final sí veremos sobre el sorteo de cuartos de final y que para el Fútbol Club Barcelona exactamente lo mismo no creo que el Olympique de Lyon es un equipo eh que jugaba muy bonito pero que compite poco me parece que no le va a dar para ponerle en problemas al Fútbol Club Barcelona y a partir de ahí veremos los cuartos de final y lo que menos me gusta decir pero tengo que ser honesto con lo que he visto con lo que pienso creo que el favorito de la competición hasta ahora eh porque ahora arranca la competición quedan dos meses por una contractura en el cristal Ronaldo una semana antes de jugar contra el Atlético de Madrid ya lo mejor cambia la película pero como hoy es día uno tenemos que mojar no son el día de hoy creo que el favoritos de la competición en la Juventus de un equipo físicamente muy potente de un equipo mentalmente muy fuerte de un equipo que la ha rondado en las últimas temporadas y que tiene el plus de Cristiano Ronaldo le ha tocado el patito feo al Atlético de Madrid ojalá repito me equivoque pero para mí el favorito de esta edición de la Liga de Campeones es la Juventus de Cristiano Ronaldo

Voz 1991 05:13 gracias Romero un abrazo otro fuerte para todos no nos tenemos que olvidar que también tenemos Europa League las emparejamientos laxos Sevilla Rennes Betis Celtic Valencia Sporting de Portugal Villarreal Ike a nivel de selecciones tenemos un montón de torneos este año porque mira en fútbol masculino tiene el Mundial sub veinte el Mundial sub diecisiete el Europeo sub veintiuno el Europeo sub diecinueve el Europeo sub diecisiete así que no vamos a hinchar a ver el fútbol de categorías inferiores de la selección española este año no pero también Uxue Caballero qué tal muy buenas hola qué tal son bien igualmente tenemos fútbol femenino si te parece empezando por la cita más importante porque tenemos mundial a nivel de selecciones

Voz 1509 05:51 sí la selección española debutará ante Sudáfrica en ese Mundial de Francia el ocho de junio a las seis de la tarde el conjunto de Jorge Belda disputará su segundo partido el doce de junio ante Alemania la cabeza de serie del grupo B y campeona en dos mil tres y dos mil siete cerrará la fase de grupos el diecisiete de junio frente a China el choque clave de este Mundial será sin duda ante las alemanas del doce de junio otra de las favoritas para ganar el campeonato España sólo ha participado en el Mundial que se celebró en Canadá en dos mil quince que si llevo Estados Unidos la selección se quedó fuera en la fase de grupos y quiere mejorar evidentemente su papel para ello contará con Jenny hermoso que es la máxima goleadora de la selección con siete goles en la fase de clasificación

Voz 1991 06:27 pues a ver si le va bien al fútbol femenino este año porque en el dos mil dieciocho que acabamos de dejarnos ha dado muchísimas alegrías en la Champions tenemos sólo al Barça qué opciones tiene el Barça

Voz 1509 06:37 pues lo tiene muchas opciones sigue como tú dices eliminó al Atlético de Madrid sólo queda el Fútbol Club Barcelona en cuartos de final se va a medir al es seca que Wiener noruego en los otros enfrentamientos es el Slavia de Praga Bayern de Múnich Olympique de Lyon Wolfsburgo y el Chelsea ante el PSG la renta de estos cuartos de final de la Champions femenina se va a disputar el veinte veintiuno de marzo el veintisiete veintiocho de marzo

Voz 1991 06:59 hoy por completar en la Liga Iberdrola la Liga femenina de nuestro país el el yo creo que los grandes favoritos los de siempre los últimos años no Atlético de Madrid Barça son los que a priori se van a disputar el título

Voz 1509 07:10 si los dos grandes favoritos actualmente está el Atlético de Madrid líder con cuarenta y dos puntos uno solo por encima del Fútbol Club Barcelona que es segundo hay que contar que el Atlético de Madrid intentará repetir título tras el conquistado la temporada pasada de conseguirlo sería la tercera Liga Iberdrola consecutiva para las colchonetas pero sin descuidar evidentemente al Fútbol Club Barcelona que es el cuarto club Europa europeo con mejor coeficiente de clubes en la UEFA también tenemos que conocer este año Yago quién es la máxima goleadora la pasada campaña fue la mexicana Charlene Corral del Levante

Voz 1991 07:40 gracias sube hasta luego José Palacio muy buenas de nuevo hola de nuevo Yago si es por aquí después de los gazapos a ponemos un poquito más serio sí

Voz 1038 07:47 ya más calmado se le pegamos un repaso también

Voz 1991 07:50 al panorama internacional si te parece empezamos por la Premier donde todo el mundo está preguntando será el año del Liberpul sí

Voz 1038 07:56 hay mucha ilusión en Anfield es verdad que han llegado a este año nuevo como líderes de la Premier que prácticamente tienen a ese tridente que ella hizo las maravillas de la temporada pasada filipino Maneiro Salah sí lo tienen siguen teniendo en estado de gracia que han sumado piezas como la de Shakira chií Nabih Keita Fandiño han se han integrado perfectamente en el grupo y tienen carisma en el banquillo y un hombre que le ha dado todo como ese Jurgen Klopp también buena defensa que era el tal el talón de Aquiles del conjunto red es verdad que no gana la Premier bueno de hechos que no gala la Liga inglesa desde el año noventa el cambio de denominación se hizo en el noventa y dos a primer League osea que todavía a una Premier no la ganó el Liverpool ha estado cerca en dos años en la dos mil trece dos mil catorce la dos mil ocho dos mil nueve pero finalmente no pudieron

Voz 1991 08:44 no hacerlo mucho no se sitúa

Voz 1038 08:47 pues obviamente todo no pero se va a jugar el próximo jueves Yago el jueves en el Etihad Manchester City Liverpool

Voz 0497 08:53 menudo partidazo ahí entre Guardiola

Voz 1038 08:56 hay Klopp van a saltar chispas veremos que lo que es lo que

Voz 1991 08:59 de Inglaterra a Italia tenemos para un hasta el diecinueve enero pesca aquí yo creo que no hay duda non busca su octavo scudetto consecutivo que es la leche la Juventus de de Turín que va va a intentar batir todos los récords prácticamente no

Voz 1038 09:11 si ya era un gran equipo el año pasado ya este equipo les su a Cristiano Ronaldo pues se convierte lo que es ahora mismo la Liga italiana una tiranía

Voz 1991 09:18 de Romero lo que decía que es a día de hoy el favorito para ganar la Champions

Voz 0497 09:22 porque es que no ha perdido ninguna pieza y suma

Voz 1038 09:25 a Cristiano Ronaldo que viene de ganar cuatro de las últimas cinco Champions te lo tienes todo claro en Italia se está se está notando el Inter y Nápoles lucharán por la segunda plaza parece que sí que está abierta la cuarta plaza Champions que hay varios equipos como lácteo Sampdoria Milan Roma taurino que pueden adjudicarse esa cuarta plaza pero el scudetto que va a ser el octavo consecutivo para la Juventus y Cristiano buscando el campo Canio Neri el pichichi de la tabla italiana

Voz 1991 09:51 en Alemania la Bundesliga será capaz el Borussia Dortmund de acabar con el reinado del Bayern de Munich

Voz 1038 09:56 pues es una Liga muy bonita eh porque ahora mismo está parada también igual hasta el dieciocho de enero la Liga en Alemania está líder el Dortmund con cuarenta y dos puntos seis más que el Bayern es verdad que ya la crisis gorda la pasado el Bayern de Niko Kovac pero bueno con Lucien Favre está haciendo una grandes temporadas y y yo creo que puede pero esos seis años déjeme unión que tiene ahora mismo el vayan el último título con Jürgen Klopp del Dortmund fue en la dos mil once dos mil doce y además tiene un nombre un Espanyol en estado de Gràcia Paco Alcácer que también está luchando por el pichichi

Voz 1991 10:27 en Francia la League One el PSG y bueno aquí no aquí no hay duda no

Voz 1038 10:32 es que fíjate Yago estaba parado hasta el hasta el once de enero para que se dispute la vigésima jornada

Voz 0699 10:38 lleva diecisiete partidos jugados el PSG

Voz 1038 10:40 el tema de los chalecos amarillos se tuvieron que aplazar varios partidos en Francia y con dos partidos menos que el segundo clasificado les saca trece puntos

Voz 1991 10:47 Eva Solana casi gana los dos partidos aplazados

Voz 1038 10:50 son diecinueve osea que olvida de Neymar y compañía tienen que pensar más en la Champions en la Liga Frank

Voz 1991 10:55 en el nivel de a nivel de selecciones tenemos la Final Four de la liga de las naciones donde por desgracia no estamos no es verdad que no sorprendió en eso

Voz 1038 11:03 la última jornada que no no fuera se clasificó en nuestro grupo Inglaterra pero ha quedado yo creo que una Final Four muy bonita se va a disputar el cinco de junio la primera semifinal a las nueve menos cuarto en Oporto en Do Dragao El Portugal Suiza suiza que ha sorprendido a todos también clasificándose para esta final four ya venía de hacer un buen Mundial y al día siguiente el seis de junio el jueves Holanda Inglaterra Holanda que Koeman parece que vuelve a lo que fue se perdió la dos anteriores Eurocopas se perdió el Mundial pero parece que ya Holanda vuelve a estar en el panorama internacional y a dar que hablar el domingo nueve junio será la final en Do Dragao y bueno es un torneo nuevo que es una Eurocopa ni un Mundial pero yo creo que hace ilusión vana

Voz 1991 11:42 nosotros ya sabéis que no estamos tenemos que disputar la clasificación de la Eurocopa dos mil veinte que hemos hablado con Romero estamos en el grupo F con Suecia Noruega Rumanía Islas Feroe y Malta y evidentemente no deberíamos tener problemas para pasar también tenemos Copa América no

Voz 1038 11:55 si tenemos la Copa América que se disputará en Brasil del catorce de junio al siete de julio con Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela y además dos invitados Qatar y Japón porque yo soy de América se invitan a un par de selecciones pues Qatar y Japón son las invitadas a esta edición de la Copa América que tendrá la duda de Argentina se va a llegar Scaloni en el cargo si va a estar Leo Messi porque recordamos que desde que tenía no el Mundial Messi no ha jugado ningún partido amistosos sí con su selección en Columbia no tienen seleccionador aún y eso que está sonando ahora Carlos Queiroz después de hacerlo muy bien en Irán lo que sorprende eso sí es en Uruguay el maestro Washington Tabárez es fue renovado hasta dos mil veintidós llevan su cargo desde dos mil seis yo creo que ya puede ser el broche de oro para la selección uruguaya para una generación de oro ganar una Copa América sobre todo ganarla en Brasil

Voz 1991 12:47 por completar nos queda la Copa África todavía sin sede no

Voz 1038 12:50 sí aquí hay mucho lío Yago porque hace apenas un mes el quitaron la localiza a Camerún que iba a ser la anfitriona problemas de seguridad además también que parece que el grupo terrorista Boko Haram también está tomando demasiado peso en el país africano puede decidir una nueva sede entre Egipto Marruecos y Sudáfrica todo apunta que será el el país egipcio el que se va a llevar la Copa de África que se va a disputar por primera vez en verano del quince de junio el trece julio primera vez tener veinticuatro clubes o en este caso veinticuatro selecciones hay trece ya clasificadas en marzo se sabrá ya las otras once que van a disputar esta copa

Voz 1991 13:28 hace Palacio un abrazo hoy del fútbol al baloncesto tenemos también muchas citas este año vamos a empezar hablando de la selección española no puede ser de otra forma Francisco José Delgado Pacojo qué tal muy buenas

Voz 0699 13:54 daño Yago y feliz año a todos y de esto de trabajar el primer día de el año hay que hablarlo con Laura Martín he del que vamos a hablar nosotros como tú me preguntas es de la selección en la selección española que va a ser noticia en este año recién iniciado tanto en el ámbito masculino como en el femenino en el masculino tenemos el Mundial de China para el que nos hemos clasificado después de este de de las ventanas todavía no sabemos nuestros rivales pero sí tuvimos que puede ser que el último Mundial de de muchos pero bueno vamos por orden vamos a ilusionarnos con que podamos ver a Pau Gasol a Marc Gasol Ricky Rubio a Juancho Hernangómez a Sergio Rodríguez Sergio Llull que tenemos un equipo para en el Mundial optar por todo

Voz 1038 14:37 de eso será en agosto antes ahora disputa

Voz 0699 14:39 el Eurobasket femenino en donde vamos a jugar contra Letonia contra Gran Bretaña y contra Ucrania íbamos a por la séptima medalla consecutiva que no es poco así que este año sí que el baloncesto a nivel de selección Yago va a tener no

Voz 1991 14:52 bueno eso en cuanto a nivel de selecciones en cuanto a nivel de clubes en la ACB en no sé si el rival a batir sigue siendo el Real Madrid

Voz 0699 14:58 hombre pues en la ACB el Real Madrid va a volver a seguir acaparando todas las miradas como lo ha hecho a lo largo de la primera parte del campeonato aunque bien es cierto que hay Baskonia el han peleado o el están peleando el primer puesto de la fase regular de liga pero viéndolo consolidado que está el proyecto de Pablo Laso si le respetan las lesiones Joker el Real Madrid es favorito a estar en la final y luego depende de cómo llegue ahí tratar de ganársela ya veremos aquí porque el Barça está un poquito el Barça es un poquito mejor que en años pasados Baskonia ya en también en Valencia está un poco peor Unicaja viene empujando fuerte en ese tramo de la temporada en fin la puesta asegurase el Real Madrid pero como siempre y como todavía queda bastante para la final que será en junio no podemos descartar primero una sorpresa segundo incluso una sorpresa a la hora de meterse en la final pero bueno si yo tuviera que poner hoy dinero pondría dinero porque el Real Madrid en la final favorito para ganar

Voz 1991 15:56 tiene toda la pinta de que va a ser el rival a batir este año a nivel doméstico no sé si en Europa en la Euroliga sigue siendo también uno de los favoritos Pacojó

Voz 0699 16:03 la Euroliga la final de la Euroliga Yago este año se disputa en España se disputa en Vitoria con lo cual Baskonia tiene especial ilusión por por estar allí de hecho ha cambiado de entrenador ha prescindido de Pedro Martínez ha buscado en Perasso bicho nombre que bueno desde luego en la competición europea le está dando las opciones de tratar de asomarse en ocasiones a estar entre los ocho primeros qué es lo que da acceso al play off pero aquí hay que decir que los favoritos vuelven a serlo básicos los que tienen más presupuesto CSKA Fenerbahce luego aparece el Real Madrid que se ha actuado el actual campeón de Europa y en fin siendo en España lo bueno es tratar de soñar con un campeón español sea el que sea desde luego sería estupendo que Baskonia pudiera regentar su propia final ya está entre los participantes en en la faena

Voz 1991 16:48 pues sí para qué nos vamos a engañar verá Baskonia siendo el mejor de Europa y encima en casa pues sería fantástico para nuestro baloncesto por completar Pacojo miramos también a Estados Unidos a esa NBA donde tenemos un montón de españoles que les espera a los nuestros

Voz 0699 17:00 tengo una certeza en la NBA la certeza de que no vamos a ver una final entre Warriors si Cavaliers vamos a los Cavaliers están últimos creo ahora mismo de toda la Liga así que bueno tengo mis dudas y Warriors va a llegar a a estar en la final viendo lo que les estamos viendo pero en esto sí que hay que ser muy cautos porque una cosa es como están los equipos en el mes de enero y otra cosa es cómo llegan a las fases finales de hecho lo primero que tenemos la primera ciudad carnés un all star en la NBA en donde ya veremos si algún español y en donde ya veremos si está Luka Doncic que se está convirtiendo desde luego en el fenómeno de la NBA en en el primer compás de la temporada lo hemos visto crecer en España pensábamos que su nivel de crecimiento en Estados Unido iba a ser por lo menos más matizado no tan bestia en la primera temporada pero ya hemos rondando el triple doble marcando canastas decisivas es decir el fenómeno Doncic está en la NBA y es de lo que se habla bien cuando pronóstico para la final pues eso te lo voy a dejar avión te dice lo voy a dejar a Daimiel para otro día

Voz 1991 17:58 vale porque aquí realmente está la cosa muy complicada

Voz 0699 18:01 lo que sí es fácil entender es que entre la NBA la Euroliga la ACB y la selección vamos a José Yago un año muy muy ninguna gracias Pacojo

Voz 1991 18:08 claro en este dos mil diecinueve muy atentos también por supuesto al tenis Miguel Ángel Zubiarrain feliz daño qué tal muy buenas

Voz 2 18:20 hola muchas gracias igualmente pues bueno yo estupendamente ya viendo que Rafa vuelve que vende con ganas pues todos contentos

Voz 1991 18:28 esa es la gran noticia no saber en qué nivel basta Rafa es elevar respetar esas rodillas no

Voz 2 18:32 mira yo creo que él suele hablar muy claro el ocho de ella dijo que había que estaba haciendo una gran pretemporada que se encontraba muy bien él va a jugar Price está también muy y Nishikori pues éste ya va a ser torneo oficial de ATP y por lo tanto se puedan

Voz 0239 18:48 ves las cosas un poquito mejor

Voz 1991 18:50 mer gran título que tenemos de la temporadas como siempre la el Abierto de Australia del catorce al veintisiete de de enero Zubi que esperamos para ese torneo y sobre todo hay que Brno con este mes de competición que va a tener por delante de rodaje Rafa ver cómo llega

Voz 2 19:04 sí pero yo creo que jugando así si él se siente en condiciones físicas que él parece que así es pues es uno de los enemigos a batir yo creo que este año los enemigo de va a ser Djokovic y Nadal no concedió ya en Federer quizás en algún punto de alguna ocasión puntual puede que todavía sea capaz de algo pero yo ya no veo a hacer acciones de dar la cara ahí veremos si Djokovic no le pasa como el año pasado que acusó mucho cansancio final de temporada perdiendo París perdiendo como la Master eh en Londres así que bueno yo confío mucho para Nadal ya sabemos todos que es un luchador sí está fuerte y en forma él en Australia intentará ir a por el título y empezar a punto de cara a recuperar el número uno siempre dice que no es lo máximo

Voz 5 19:59 bastante tiene lo más importante es jugar bien

Voz 2 20:02 si juegas vínculos puede ser

Voz 1991 20:05 de este dos mil diecinueve como o que tememos todos del adiós de David Ferrer

Voz 0239 20:12 bueno los años no pasan en balde ya hay jugadores

Voz 2 20:17 es que el físico les pasan factura que a otros David era un jugador pues eh una estatura pudo bajito

Voz 1991 20:27 sí tenía

Voz 2 20:30 dos mil veces para para todos los puntos es cierto que me achacaba también contrarios pero al final esos esos cansancios musculares te aparece en un día ya ya con treinta y cuatro años pues la aparecen va a jugar bajo lo que pueda y lo hará bien lo hará bien porque se va a preparar pero claro no está diciendo adiós en el último año probablemente es una pena porque es un grandísimo jugador que nos ha dado magníficos resultados y además es una excelente persona y David que le llamábamos todos donde se ha visto porque

Voz 1991 21:07 Jan Master

Voz 2 21:09 no es excepcional inundadas mucha pegada pedía que lo deje

Voz 1991 21:13 es un número uno dentro y fuera de la pista no tengo ninguna duda en categoría femenina el gran opción para España va a seguir siendo Garbiñe Muguruza pero luego tenemos otras opciones Carla Suárez la a robar Rehn a Sarasola Ribes Paula Badosa es decir que no está sola

Voz 2 21:28 no no es tan sólo la lo que pasa es que si está bien hay mucha diferencia con lazo te da lo que pasa es que para eso tiene que está al bien y todos sabemos Calviño es absolutamente irregular no sabemos los motivos yo no tengo muy claro porque tiene tenis eh magnífico pero de repente hacen eso que yo llamo de la escopeta de feria de darlo todo y pierden partidos que de perder Garbiñe podría ser el número uno pero el tenis femenino está como está ahí también eh podrían ser número uno Kerber Please a le eh esquí todas en la misma operación

Voz 1991 22:05 sí sí que veo desde

Voz 2 22:08 en el siguiente vamos a confiar en que las Viña asiente un poco la cabeza ahí asiente los nervios entonces Pelé con el entrenador que que bueno lo de la última vez fue espantosa e la pista insultando si no se va

Voz 1991 22:25 sí no yo nunca pensé que

Voz 2 22:27 pueda seguir de verdad pero bueno ella debe decidir si debe parecer que está bien pero creo que un cambio hubiera sido muy importante porque cuando te pierdes el respeto para asunto yo creo que en esa ocasión sólo perdieron la pista delante de todo el mundo y a mí eso no me gusta pero bueno vamos a confiar en que sea la Garbiñe que todos queremos la Garbiñe que juega al tenis que falla poco que gana partidos fíjate que jugando mal ya tiene un jugador así que si juegan hábil la bomba

Voz 1991 22:59 pues sí la verdad es que estaría bien falta un poquito de regularidad a ver si lo consigue este año nos da muchas alegrías gracias tuve un abrazo muy fuerte

Voz 0239 23:06 vale hasta luego a todos

Voz 1991 23:09 el mente y que no se nos olvide por supuesto que este año en noviembre se estrena el nuevo formato de Copa Davis a ver cómo cómo nos va a ver cómo se estrena esta competición ya sabéis esa competición que ideó y que lanzó Gerard Piqué a ver cómo va hacemos una pequeña pausa ahí seguimos

Voz 6 23:24 sí

Voz 7 23:30 sigue giro en las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook

Voz 9 23:54 buenos días Carlos

Voz 8 23:56 eh

Voz 10 24:02 son las cinco menos veinte

Voz 1991 24:11 sí de buenas a primeras

Voz 12 24:13 este gas Ana buenos días o cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 1991 24:40 por supuesto también el mundo del motor va a tener mucho protagonismo en este dos mil diecinueve empezando por el Mundial de Motociclismo donde defendemos dos títulos Mela es que tal feliz año muy buenas y

Voz 14 24:50 Yago feliz año para te iba a todos los compañeros de la redacción y por supuesto para todos los que nos escuchan a través de las ondas

Voz 1991 24:56 sí a ver que esperamos no para este dos mil diecinueve donde como digo defendemos dos títulos de Moto GP creo que el el gran favorito va a seguir siendo Marc Márquez veremos con su nuevo compañero de escudería no

Voz 14 25:07 soy una pinta brutal los mil diecinueve apunta que la fecha del veintitrés de enero yo la tengo en rojo marcada en el calendario porque es el día en el que se va a presentar oficialmente el nuevo equipo Repsol Honda integrado por Marc Márquez y Jorge Lorenzo ni más ni menos que doce títulos mundiales juntos los siete de Márquez los cinco de Lorenzo ocho de la clase reina cinco de catalán tres del mallorquín y todo uno se pregunta si serán capaces de llevarse bien dentro del box algo que por otra parte a mí no me parece tampoco trascendental porque en el pasado Jorge Lorenzo compartió vos con Valentino Rossi en Yamaha durante nueve temporadas sino recuerdo mal bueno alguna menos porque eso fue un par de ella sí a Ducati lo mal que se llevaban los rifirrafes que tenía en la pista y fuera de ella eso no impidió que Yamaha consiguieron unos resultados extraordinarios así que sea como sea a su relación que además podría ser buena también por qué no son sin duda alguna el equipo a batir Lorenzo ya demostrado en los test de pretemporada ya hemos visto en Valencia en Jerez que se adaptara la la onda mucho más rápido los adaptó a la Ducati y demás dice podemos decir es el hombre a batir el vigente campeón de cinco títulos de seis posibles el único título que no ganó Mar Márquez estando en otros lo de Jorge Lorenzo en dos mil quince así que duelo estelar pintas a pero ojo que no son con buena perseguir

Voz 0239 26:21 la pues no te lo tomas de Mauri Viñales de Valentino Rossi con cuarenta años ochenta años sí señor

Voz 14 26:26 a cuarenta tacos cumplirá en febrero va a intentar de nuevo el asalto al al décimo título mundial o con Alex Rins que va más piloto que lleva ya dos temporadas en Suzuka haciéndolo bien empieza a ser una habitual del podio vamos a eso con la Ducati de nuevo de que es capaz Fazio subcampeón a través de una pinta extraordinaria de dos mil diecinueve gracias a la

Voz 0239 26:45 la gran calidad que tiene

Voz 14 26:47 económica y deportivamente en la clase reina no eso Carmen veleta del CD de Dorna lo ha hecho muy bien puso en marcha proyectos dos mil diecisiete está garantizada la salud del campeonato como seis XXI ya está trabajando

Voz 2 26:58 en años venideros en el resto de categoría

Voz 1991 27:00 las Moto2 y Moto3 que esperamos de los nuestros

Voz 14 27:03 pues bueno sea por qué tal se adapta Jorge Martínez el campeón de Moto tres a la nueva categoría de Moto2 tiene mucha hambre suben con él varios pilotos también lo ha cerveza aquí hay les va a esperar con el colmillo retorcido al ex Marqués de los cocos de Moto2 que voy a subir a Moto GP y quién no lo ha hecho el ha subido el campeón batalla también la echó libera lo ha hecho cuarta raro Él se ha quedado es la reválida de darles Márquez si quiere subir a modo algún día para competir con su hermano de tú a tú debe ganar el título o al menos disputarlo hasta la última carrera todavía le queda Moto3 es una incógnita en el campeón vigente prohíbe Martin como te digo ha subido a Moto2 esperanzas españolas depositadas principalmente

Voz 0239 27:39 de Narón Canet que ha cambiado de mecánica deja

Voz 14 27:42 la onda paradisiaca tenerme un equipo que tiene muy buena pinta y es curioso con Max Biaggi como abanderado dijo con Alonso López el madrileño en segunda temporada dentro de las escudería Estrella Galicia capitanea Emilio Alzamora debería hacerlo bien me consta que Ondas ha puesto las pilas para darle una moto mejor a sus pilotos esta temporada iba a tener como compañero de equipo un nuevo chaval nuevo talento de la cantera valenciana y española Sergio García así que bueno como siempre carreras muy abierta las de Moto3 el divertidísima acuérdate esa de Australia en la que eran capaces de llegar diecinueve tíos en menos de un segundo meta no que Arenas que por cierto permanece en el equipo de El Ángel Nieto Kim como como compañero a tener el Ruth Fernández que ya como campeón del mundo júnior y dos también tendrán mucho que decir en la categoría pequeña

Voz 1991 28:24 va a ser apasionante el Mundial de motociclismo como lo es todos los años gracias Mela un abrazo

Voz 14 28:30 arranca el diez de marzo en Qatar meses lo contaremos como siempre la Cadena SER Manu Franco qué tal muy buena

Voz 1323 28:35 más hola qué tal muy buenas a todos cómo estamos

Voz 1991 28:38 igualmente cómo va a ser la Formula uno Sin Fernando Alonso

Voz 1323 28:42 pues va a ser diferente no va a ser distinta

Voz 15 28:45 si iba a ser una fórmula uno

Voz 1323 28:48 no en la que vamos a tener que ver otros atractivos evidentemente ocurrió sobre todo en España la figura de Fernando Alonso pues es bueno ese es enorme hay que tener en cuenta que es el único piloto español que ha ganado carreras el único piloto Espanyol ganado campeonatos uno de los tres pilotos españoles que ha logrado subir al podio y el único que ha repetido podio lo otro fue Pedro de la Rosa Alfonso VIII en la Fórmula uno Dani cincuenta y seis así que va a ser muy muy distinta sobre todo para los españoles pero vamos a ver si Carlos Sainz que es el piloto el que Alonso dijo en su día que podía ser su sucesor el que podría ser campeón del mundo pues es capaz de de coger el relevo con con McLaren vais las cosas mejor con ese coche que estos años a con o leído muy muy mal como todos sabemos y podemos tener en el piloto más bien en el campo del mundo de rallys ganador del Dakar pues ese sucesor que que todos esperamos del piloto asturiano

Voz 1991 29:42 ojalá ojalá le vaya Viena Carlos Sainz por lo menos mejor que lo que le ha ido a Fernando Alonso en los últimos años en en Mclaren prevé otro Mundial duelo Hamilton Vettel

Voz 1323 29:53 yo creo que se va a meter ahí Verstappen también veo que aunque lleva en moto Honda que aún estará por detrás de los motores Mercedes de los motores Ferrari pero yo veo veo que además el campeonato va si a ese adiós Éluard SS Red Bull es regresando Adrien ni huy este año va a ser un coche eran bien espectacular como te digo aunque el motor Honda de momento está un pelín por detrás de los de los otros dos pero yo veo que Red Bull puesta en la batalla aunque Lewis Hamilton para mí sigue siendo el gran favorito para llevarse el que sería su sexto título mundial

Voz 1991 30:25 al margen de la Formula Uno y a Fernando Alonso que lo vamos a tener en principio en pruebas de resistencia en nada arranca el el Dakar y y yo no sé si va a ser capaz Carlos Sáenz de repetir triunfo pero va a estar en la pelea eh

Voz 1323 30:39 nada va a estar en la pelea asegura Carlos Sáenz es el mejor piloto que hay en el Dakar sin ninguna duda aunque se vuelve hasta Sebastien Loeb el grandísimo campeón de rallys que va a estar con con un Peugeot pero Sáenz está ahí es un piloto de un nivel

Voz 0239 30:52 la superior como digo es el campeón

Voz 1323 30:54 la carta también cuando ganó en el año dos el Dakar que siempre había sido una prueba en la que se viajaba rápido decían ellos basarse en una prueba en la que había que correr y correr muy deprisa y este año Science vigente campeón vuelve a ser favorito con quien Bono con más de cincuenta años si vamos a ver si lo consigue no lo va a tener fácil estar ahí pitarán fe el estará Till de pre estará como digo Sebastian Loeb nacer a la pillas pero hay tenemos de nuevo Carlos Sainz en un año más referente en el mundo del motor en España y además de Fernando Alonso que no solamente en rueda de resistencia sino también en la sintonía tiene Annapolis que va lograr Inter darlo al esa triple corona este marcado como objetivo el el piloto asturiano así es una dio yo creo que plagado de retos plagado de cosas diferentes y plagado de novedades vamos a ver si somos capaces de contarlo hice contar muchas victorias y muchos éxitos para el deporte del automovilismo español

Voz 1991 31:46 lo que no tenemos dudas que va a ser un año novedoso en el que va a haber novedades por todos los lados con lo cual vamos a disfrutarlo porque tenemos emociones por delante gracias mano un abrazo

Voz 1323 31:56 un abrazo muy grande compañero de va a seguir distintos y un abrazo

Voz 16 32:00 no

Voz 1991 32:14 y tenemos también que hablar de ciclismo porque en este dos mil diecinueve lógicamente tenemos el Giro el Tour y la Vuelta a España pero también tenemos mundial Borja Cuadrado qué tal muy buenas qué tal Yago feliz año dos igualmente que esperamos para ese primero en el Mundial vamos a hablar

Voz 0298 32:29 bueno pues sobre todo un año muy bonito por el tema de poder ver Alejandro

Voz 1991 32:33 Valverde lucir ese maillot arcoiris durante

Voz 0298 32:35 todo el año pasado sí desde luego desde luego

Voz 1991 32:39 decía hace unos días no que que a él de mí le miran

Voz 0298 32:41 con otros ojos no que incluso en las carreteras cuando eres campeón del mundo te hacen más hueco los los ciclistas los rivales porque te respetan más porque el excampeón del mundo y lo va a tener difícil es verdad porque es muy difícil ganar un Mundial es muy difícil también que haya un recorrido tan propicio como el de este año el año anterior y que ganó en Innsbruck en Yorkshire pues es complicado pero no tanto pero bueno Valverde ya lo hemos visto que puede ganar absolutamente en en cualquier terreno así que bueno pues vamos a primero disfrutar de este año con el maillot arcoíris esperemos pues es lo que podamos tener un año más

Voz 1991 33:11 en cuanto al tiro al Tour ya a la vuelta a España ahí vamos a ver cómo evoluciona la la temporada pero las grandes bazas españolas para esos en esas grandes citas quiénes son

Voz 0298 33:23 bueno pues en principio yo hay tres nombres no por la regularidad si por lo que se les ve venir en el futuro que son Mikel Landa Alejandro Valverde y Enric más Mikel Landa hay Valverde van a estar en el Giro de Italia en el Movistar en el Tour estará Mikel junto a a Nairo Quintana ahí en la vuelta estará Alejandro y seguramente Nairo y luego Enric más que yo creo que es la gran esperanza es la gran ilusión que tenemos en nuestro ciclismo después de conseguir el segundo puesto en la última Vuelta a España con esa victoria espectacular en la penúltima jornada en en Andorra porque sólo tiene veintitrés años seguramente va a correr este año el Tour de Francia sube muy bien es bueno se defiende bien contra el crono y sobre todo con un añito más de madurez pues vamos a ver si es capaz de de pelear ya con los mejores

Voz 1991 34:04 ves ahí ya dominando a los de siempre no vamos a los de siempre los últimos años los Froome los toman los Quintana Mikel Landa y Alejandro Valverde

Voz 17 34:13 eh nos llevamos lo los que lo son

Voz 1991 34:15 dimos años no obesa obesa alguno que venga para incorporarse hasta

Voz 0298 34:19 el grupo pues yo creo Yago que este año va a tener una un aliciente vamos a ver hasta que hasta qué momento que ese resuelva porque ese el último recuerda de del equipo Sky vamos a ver si consiguen un patrocinador que haga mantener la estructura eso calme los ánimos o cómo vayan pasando los meses y llegué al al Tour los ciclistas pues todavía sin haber amarrado todo un contrato pues el mejor cada uno se busca la vida por su cuenta ya lo sabes no para conseguir un contrato para el año que viene pero bueno en principio es el equipo más fuerte con Llera en Thomas con Chris Froome pegó preguntas provocó algún corredor que pueda unirse bueno pues corren Sky ese invernales el colombiano que tiene una pinta fantástica pero tampoco hay que olvidar a Atón disimulen el holandés también que es muy bueno por contra el crono que va a correr el Giro donde hay tres etapas contra el reloj Ivonne pues vimos también al esloveno Rowlands escapada esta también a un nivel muy alto Simon Yates no olvidemos que ganó la Vuelta que estuvo muy cerquita de ganar el Giro y que pues es un corredor que que nos ha sorprendido a todos parecía que su hermano Adam iba a ser mejoren las grandes vueltas pero Simon estuvo fantástico en la vuelta por lo tanto bueno pues es una mezcla yo creo el final de la era de de Froome Valverde y demás la llegada pues de los Bernal de los hermanos Jade iré Enric más

Voz 1991 35:28 no gracias un abrazo hasta luego un abrazo luego Yago también tenemos algo importante en balonmano bueno de hecho es que tenemos el Mundial en nada en diez días tenemos el Mundial de Al manía hay Dinamarca Gonzales qué tal muy buenas hola qué tal muy buena donde los hispanos llegan como actuales campeones de Europa

Voz 0497 35:54 el señor y eso es un título que pesa eh para este próximo Mundial como bien dices del diez al veintisiete de enero en Alemania y Dinamarca en las filas hijo haría allí España tendría la fortuna de notas ex de Dinamarca Alemania para jugar ojalá no que que esas tres fases primero antes de de la final la primera sería en Munich donde se va a enfrentar a equipos como Croacia Macedonia Islandia Valencia Japón de ahí saldrán los tres primeros rumbo a Colonia donde la segunda fase les va a enfrentar pues yo te diría que a equipos como Francia Rusia y Alemania aunque también están ahí Serbia Brasil Corea que pueden dar un golpe encima de la mesa y ojalá no que les veamos luego ya disputando las semifinales en en Hamburgo oí la final en Harding en Dinamarca sería ya un año pues de continuidad es perfecta para el balonmano español es bueno pues la verdad es que están todos con mucha mucha alegría y con ganas de demostrar que solos te iría no los campeones del mundo no porque todavía eh eh nos ha celebrado el el Mundial pero si los cambios de Europa que prácticamente viene a ser lo mismo porque un Mundial es un poquito menos exigente que que no europeo también tenemos que estar atento

Voz 1991 36:59 los a las guerreras a las chicas en el balonmano femenino no terminó bien el año para las nuestras la verdad es que tenemos que hacer para estar en el Mundial todavía tenemos opciones para estar en Tokio

Voz 0497 37:11 sí sí efectivamente ese Mundial de

Voz 18 37:14 de Japón que se va a celebrar a finales de noviembre y I

Voz 0497 37:17 de de diciembre España puede estar en él si pasa la eliminatoria contra Islandia que bueno pues la tiene en mayo junio esa última semana de mayo y la primera de junio por su condición de cabeza de serie evitó a potencias como Noruega como Dinamarca Suecia para buscarse esa plaza bueno pues el equipo de Carles Viver que no ha podido hacerlo bien en el Europeo con ese cambio generacional resurgen Balonmano Femenino volverá en breve hasta arriba si supera esa eliminatoria contra Islandia como te digo estará estará en Japón por completar a nivel de clubes el Barça salga

Voz 1991 37:50 la dominador en nuestro país pero le dará también para

Voz 0497 37:53 estar peleando por la Champions Ése es el objetivo

Voz 1991 37:55 la pondría que tiene ahora mismo Pascual en su mano es para para

Voz 0497 38:00 eso para estar en Colonia en la Final Four que pueda disputar el título de campeón de Europa otra vez la Liga no es este año la Champions es absolutamente exigente pero bueno ha hecho las cosas suficientemente bien la falta de un poquito de suerte para evitar pues estar en la cárcel de de de su grupo y evitar los octavos de final pero yo confío en que este equipo y este grupo esta hecho para para luchar por todo este este año de nuevo luchando por la final de Champions que ese lo que le queda no va al Fútbol Club Barcelona porque en España lo tiene absorto

Voz 1991 38:31 ante todo ganado gracias Diego un abrazo otro hasta luego otra de las grandes citas del dos mil diecinueve sin duda el atletismo profe José Luis López qué tal muy buenas

Voz 0239 38:55 hola cómo estás feliz año lo primero todo bien igualmente igualmente feliz año preolímpico de estamos ya cerca de Tokio

Voz 1991 39:01 correcto que es es y siempre la gran cita cada cuatro años pero este año se presentan competiciones apasionantes si te parece empezamos por el mundial de Doha en septiembre

Voz 0239 39:09 sí porque además será en septiembre finales septiembre ya está octubre IESA ya es una novedad porque nunca ha sido tan tarde un campeonato del mundo y eso quiere decir que la planificación de los atletas ha de ser muy diferente y eso va a ser una de las claves de aquel yo es que vayan a triunfar en el mundial de Doha los que hayan sabido alargar bien una temporada hasta prácticamente el mes de octubre es una novedad como hace cincuenta años fue con los Juegos Olímpicos de Méjico in tendrán que saberse adaptar los atletas son una temporada larguísima

Voz 1991 39:42 ya sé que es muy temprano para decirlo pero que que esperamos de en ese Mundial de lo nuestro es que les queda mucho meses no

Voz 0239 39:51 sí sí pero yo creo que que va a ser un mundial en cuanto a lo que respecto a la estimo español de progresión progresión de lo que ya hemos visto por ejemplo en el último año con el Europeo de Berriz esto es un Mundial va a ser lógicamente mucho más complicado pero yo sigo confiando en atletas que tienen un potencial muy grande y que pueden estar entre los mejores del mundo ojillos Hortelano o Ordóñez Peleteiro Ortega por supuesto la marcha la marcha escuelas de las medallas del Europeo de Berlín con con Diego García María Pérez Álvaro Martín Miguel Ángel López Tax va a ser también uno de los valores más importantes de atletismo español por tanto no es ahora momento hablar todavía de medallas pero sí de una seguro que buena actuación del equipo español seguro también con muchos de nuestros representantes compitiendo bastante Sina listas y un equipo seguro también muy joven

Voz 1991 40:42 no vamos a tener que esperar tanto profe porque ya el uno de marzo es decir en tres meses tan sólo tenemos los Europeos de pista cubierta en Glasgow es decir que entre Messi ya tenemos una una de las grandes competiciones de este año no

Voz 0239 40:55 sí porque aunque hay atletas como por ejemplo Bruno Hortelano que no van a ser pista cubierta para otros Lago ya es un objetivo de la temporada porque saben que en el Europeo es vista cubierta pueden caer varias medallas medallas que son luego pues mucho más complicadas en un campeonato del mundo al aire libre y algunos están haciendo ese de esa doble periodista acción un pico de forma muy importante para el europeo algo que va a ser muy interesante hemos visto ya en el Europeo de Berlín a jovencísimos atletas como por ejemplo tu plan tease de Inaxio era Smith que han destacado muchísimo y que muy probablemente deban estar también en Glasgow por tanto será un europeo de muy buen nivel y creo que también para el atletismo español

Voz 1991 41:37 si tuviese que apostar por una gran figura masculina y femenina española esta temporada por quién apostaría

Voz 0239 41:43 uy eso es dificilísimo ese pero mira pues te voy a decir una vez más Bruno Hortelano ir Ana Peleteiro yo creo que Ana Peleteiro que ya hizo una magnífica temporada el año pasado con con la medalla en el Mundial en pista cubierta en Birmingham luego un muy buen campeonato de Europa una muy buena Diamond League pero que Ana Peleteiro va a batir el récord de España este año el de Carlota Castrejana iba a estar otra vez más entre las mejores quiso a meter en ese duelo que estamos ya todos esperar dura más entre Catherine rojas que será el triple salto uno de los mejores duelos del mundo que se verá en el dos mil diecinueve

Voz 1991 42:24 ya a nivel mundial quiénes van a ser los figurones

Voz 0239 42:27 pues yo creo que es un año muy bueno para que caiga alguno de los récords históricos por ejemplo el de salto de longitud Mike Powell año noventa y uno ocho noventa y cinco bueno pues está el joven cubano Echevarría que este año ya llegado a ocho sesenta y ocho creo que va a ser una de las grandes estrellas otro récord que puede caer el bajísimo récord de los Juegos del no metió de que brillaba en cuatrocientos metros vallas bueno pues ahí está Abderramán Sam vas ha quedado en el dos mil dieciocho a sólo dos décimas hizo cuarenta y seis noventa y ocho es qatarí por tanto bajo red mundial en su país a ambas puede ser otra de las súper estrellas de este año y por supuesto los velocistas Coleman ahí se Baker en el salto de altura femenino la Sixtina que puede también batir en el bajísimo récord del año ochenta y siete en en salto de altura de de costa Innova puede ser el año de los récords

Voz 1991 43:19 Abderramán samba Mall hasta el nombre o sea que vamos a ver si consigue esas récord gracias profe un abrazo muy fuerte un abrazo buenas y amigos para terminar les vamos a pegar un repaso al resto de competiciones que tenemos un montón no nos da tiempo evidentemente analizarlas de forma individual pero esos encarga a Pedro Fullana hola Fullana qué tal está feliz año

Voz 19 43:58 hola Yago feliz año hay mucho que contar pero casi todo se resume en una frase ya o dos mil diecinueve no va a ser un año más en el calendario de nuestros deportistas porque evidentemente lo va a marcar todo para la gran mayoría de ellos la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio es verdad que en dos mil veinte es es señalado el calendario de casi todos los deportistas polideportivos pero para estar en Tokio primero hay que clasificarse y es evidente que en esta situación en esta tesitura dos mil diecinueve es un año clave casi todas las competiciones internacionales ya sea mundiales europeos van a ser decisivas para obtener los puntos necesarios para estar en Tokio y luego ganarse cada uno en su disciplina en la plaza que tenga España en cada modalidad así que estaremos más pendientes si cabe que de costumbre de los Mundiales por ejemplo de natación con Mireia Belmonte que ha tenido un mal dos mil dieciocho marcado por las lesiones iba a tratar de reivindicarse de cara a los que iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos estaremos atentos a Carolina Marín que va vivir otro Mundial P en Bami mentón en agosto en Suiza quiere conseguir la que sería ya su cuarta medalla mundial de la historia un hito

Voz 1991 45:05 en el mundo del bádminton que es una auténtica