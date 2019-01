El Larguero (01/01/2019): Especial gazapos de la SER 2018 y la agenda deportiva del 2019

Voz 1991 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal buenas noches y bienvenidos al larguero de este uno enero así que feliz año nuevo a todos veo Cáritas por aquí interesantes esos que la noche ha estado bien ha sido divertida y espero que tú estas en casa también ha tenido un fin de año fantástico que lo has pasado bien que haya disfrutado eh de que ahora estarás en casa descansando tranquilo relajado alguno más resaca que otro las cosas como son así que os proponemos un menú divertido para este día uno como suele ser habitual para relajar un poquito

Voz 1005 01:09 no

Voz 1991 01:09 y el primero vamos a tener el especial gazapos vamos a reírnos como solemos decir un poquito de nosotros mismos y hemos trabajado duro durante todo el año durante este dos mil dieciocho para ir dejando perritas para luego hacer este especial porque no el el pasar un buen rato el desconectar durante un tiempo el hacer un poquito también de de autocrítica y nos reímos de los compañeros sino ritmos de nosotros mismos esto es lo que tiene el ir dejando gazapos durante todo el año así que esa va a ser la primera parte del especial del día uno y la segunda parte va a ser la agenda al dos mil diecinueve vamos a hablar con los colaboradores de la Cadena Ser con los especialistas de los diferentes deportes para que nos expliquen que tenemos por delante en este dos mil diecinueve así que este es el menú muy ligerita ya sabéis muy fácil de llevar Si estás en casa ahí tranquilamente primero especial gazapos luego la agenda para el dos mil diecinueve pero antes buscamos las noticias que nos ha dejado este uno de enero de dos mil diecinueve Marta Casas qué tal muy buenas noches

Voz 1509 02:06 queda Yago muy buenas y feliz año para ti para todos malas noticias en este primer día del año para el Real Madrid y para Solari lesión de grado II en el adductor de Marcos Llorente en el entrenamiento de esta tarde va a estar fuera entre dos y tres semanas también ha sido día de trabajo hoy para el Barcelona ya hemos escuchado su entrenador Ernesto Valverde los medios del club haciendo repaso mi balance del año sin desvelar sus planes de futuro de cara a la próxima temporada

Voz 1005 02:29 no pienso nunca en el lo que es el largo

Voz 1 02:32 el largo plazo un larguísimo plazo pero igual dos meses es el larguísimo plazo para para nosotros y lo que quieres que todo el mundo esté bien José engañadas no ganas la Liga

Voz 2 02:40 en en todo el mundo eh mira al entrenador entonces lo que intento

Voz 1005 02:45 a cumplirlos los objetivos

Voz 1509 02:47 por otro lado es abierto el mercado de fichajes ya hemos tenido el primer movimiento Luis Muriel Se marcha del Sevilla cedido hasta final de temporada la Fiorentina además día de fútbol en la Premier el Arsenal de Unai Emery se ha impuesto al Fulham por cuatro goles a uno también triunfos del Tottenham contra el Cardiff Lester frente al Ewerthon mañana entre otros turno del Chelsea del Manchester United fuera del fútbol en la NBA la mejor noticia de la noche ha sido el regreso a las canchas de Pau Gasol en la victoria de San Antonio contra Boston el de Sant Boi no jugaba desde el cuatro de noviembre para esta madrugada tenemos duelo español entre los Raptors de Ibaka y los Jazz de Ricky Rubio también jugarán los Nuggets de Juancho Hernangómez contra los Knicks

Voz 1991 03:23 gracias Marta conocidas las noticias del día vamos con todo vamos como digo a reírnos un poco de nosotros

Voz 3 03:29 a

Voz 1991 03:43 estos otros básica los Ramones igual que nos reímos nosotros todos los años el día uno de los Ramones José Palacio muy buena qué tal muy buenas Yago para reinos está bien no no pueden faltar los clásicos

Voz 1709 03:54 lo clásico son los Ramones y los clásicos el día uno de enero de dos mil diecinueve tienen que devolverlo gazapos como todos los años

Voz 1991 04:01 aunque para Clásicos Clásicos estos ya su clásicos son los que tenemos vamos a tener durante todo el programa de hoy haciendo un poco de jueces yo creo y al final deliberando cuál es el gazapo del año que además este año hay dura competencia tenemos grandes Gaza pues por delante Jordi Martí qué tal feliz año muy buenas feliz año

Voz 4 04:21 pero para todos para nuestros oyentes también que tengan un feliz año y bueno Yago oí José celebrar eh que veo que los turrones

Voz 0985 04:31 es eso han puesto bien porque

Voz 1991 04:34 más más redondeados sinceramente sino no aquí algunos andamos ya

Voz 5 04:37 no esperemos en Palma mi estado toro eh

Voz 1709 05:52 no ha piso que hemos hablado de gente mayor de cómo pasa el tiempo y a veces al TAS

Voz 1414 05:56 no las abdominales de Íñigo son impresionantes

Voz 1991 05:59 Antón Meana feliz año muy buena aquí estoy mirando al Cantábrico

Voz 1414 06:03 yo desde Gijón conseguido cumple el reto de no hacer deporte en todo el año

Voz 6 06:08 sí que hubo otro año más no engañe más de jugar se cumple el objetivo sin sudar que es una cosa muy vulgar decir quemadas

Voz 1414 06:16 contento de cumplir con mis propósitos año años

Voz 1991 06:19 con lo del tema de de comer este Navidad aseguró que ha llegado dice estoy comiendo tanto que Google más me va a empezar a marcar como rotonda

Voz 6 06:26 así

Voz 1709 06:29 lo mejor es uno de los oyentes de de Gallego que la semana pasada le mandó un mensaje era menos Xisco más marisco

Voz 6 06:36 el de la frase de final de año se oye Yago tus chistes es la indulgencia del jurado no no

Voz 1991 06:44 tanto demente Baser inclemente para contigo pero yo lo he ido dejando en el último mes eh porque he visto que había

Voz 6 06:49 hemos animado en el último mes

Voz 1038 06:53 pero hombre las tradiciones son las tradiciones y si están los Ramones estáis vosotros de jurado de los Gaza

Voz 1709 06:59 pues hay que empezar como todos los años

Voz 1038 07:02 estamos con el presentador de este especial al larguero uno de enero de dos mil diecinueve

Voz 6 07:07 me parece bien Yago venga dale que te pasa con las

Voz 1038 07:09 tentaciones y los resultados de segunda división

Voz 1991 07:12 en segunda división cinco resultados definitivos Deportivo La Coruña dos Numancia dos Nástic cero Granada uno Osasuna dos Mallorca dos sí me faltan resultados porque tengo Mallorca uno Málaga dos en Mallorca no a veces evidentemente todavía bueno espera voy diciendo que he dicho el Osasuna dos Mallorca dos

Voz 6 07:34 Albacete dos Osasuna dos

Voz 1709 07:37 a Mallorca uno Málaga dos Nástic cero Granada

Voz 1104 07:39 uno Deportivo dos Numancia dos llovido un Almería

Voz 1991 07:42 vale quedaros con esos resultados que son los buenos y yo he mezclado todos los resultados

Voz 6 07:47 ha disputado angular

Voz 1991 07:49 todos los resultado de la segunda división Palacín no tenemos gazapos no tenemos visto para el día uno la especial del día uno pues nada que se vaya sumando este que va a estar bien

Voz 1709 07:58 no siempre siempre deja luego la pylori te ahí entonces lo podemos rescatar muy fácil ya ya ya tenemos gazapos

Voz 6 08:04 de esa que tiene Yago siempre encontró gazapos no que lo primero que hace reconocerlo levantar la mano y claro eso

Voz 1709 08:09 no me echa la culpa a mí de que me estoy a pero no

Voz 6 08:11 vida siempre naturalidad ante todo hay luego estaría

Voz 1414 08:14 el defensa de de Yago de Vega que que intuyo que no será culpa del equipo de producción lo es

Voz 6 08:22 siempre es para siempre la culpa todavía parte como nunca falla porque es infalible Héctor

Voz 1414 08:27 que es el mejor pues será culpa de Paco

Voz 6 08:30 a lo largo de dos Londres donde le hiciera la pelota a un jefe aparte que un asturiano cosa que me estallaba mucho no engaño no

Voz 1991 08:41 no no está está ahora mismo la pecera hinchando el pecho voy a sintiendo que la cabeza así con esos digo todo Marquínez Araba

Voz 1709 08:48 la de un amigo tuyo muy amigo tuyo que yo creo que ha querido copar los gazapos todo este año Borja Cuadrado

Voz 5 08:56 han caído incluso algunas vallas situada junto a la línea de meta en las zonas VIP también algunas se Campa carpetas también han salido pancartas sale a Jesús Soria a bordo de quema la sangre tiene del mundo

Voz 1709 09:14 cómo os pasáis con el con el pobre borrar

Voz 0802 09:17 además escritor para ópera para ver a ver los de Borja es que no me extraña esta gazapo para nada porque está todo el día comiendo de hablar sobre lo mente pero está todo el día o comiendo o robando comida

Voz 1991 09:28 de otra cosa es decir el hombre

Voz 0802 09:30 te todas formas Borjas al contrario que Yago que cuando mete la pata

Voz 6 09:35 no es decir a se calle dice haber Simao escuchar podrán nosotros

Voz 1038 09:42 nosotros escuchamos esta también de Borja en un carrusel que es muy buena y que ella creo que con el tono ya dice asumo que voy a Ayalon

Voz 1709 09:49 bueno pues descanso en Riazor

Voz 1005 09:51 un partido en el cual lógicamente el equipo que pierda va a salir perdedor

Voz 6 09:59 bueno pero a veces de los pagan por informar y eso es eso un informativo al obvia si debo ser las cosas esto el que hay que reforzar perdedor si fijar conceptos se llama así

Voz 1991 10:13 por si alguien está despistados está durmiendo al volante despertarle

Voz 1709 10:17 es para Colombia Atento que si pierde el partido va cae va a salir perdedor eso está el cual bueno Toni López nuestro compañero dotados de Hora veinticinco Deportes con gallego también ha tenido un año glorioso y esto le ha pasado alguna vez otro año es que claro hacen lo boletos dará tarde llegas apurado te pasa lo que te pasa mucho vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 0415 10:38 qué tal buenas tardes nuestros acaba de cerrar el mercado de la primera sigue el Ewerthon ha fichado ayer elimina del Barça por más de treinta millones la cesión desde el club catalán de André Gomes la llegada libre del brasileño Bernard desde el Shakhtar probablemente también se haga oficial la llegada al Fulham como cedidos de Sergio Rico por porte el Sevilla de Vietto por el Atlético de Madrid privó Atlético hace unos minutos ha oficializado el fichaje del delantero croata Clínic y esta tarde será oficial la cesión de Theo Hernández del Real Madrid a la Real Sociedad en directo segundo partido del mundillo del Mundial femenino sub veinte para España en el segundo tiempo España uno Japón dentro y fuera del fútbol europeo de atletismo hoy final de doscientos metros con Bruno Hortelano ídolos cuatrocientos vallas juicio estupendos

Voz 6 11:17 y ahí parecía salida de una carrera de fondo es que además la mayoría de los días la edad segundo

Voz 1991 11:28 pero tiene mérito el haber el haber llegado hasta el final llegó a los diez segundos al compañero informa

Voz 6 11:33 con una enorme que resuello

Voz 1038 11:38 bueno pues Toni López también tiene una muy buena que tiene que ver con la ciudad donde está ahora mismo Íñigo Marquínez Eton y entre los que no

Voz 0415 11:46 conoce lo gazapos en lo primero el Athletic Club dos Valencia dos el Valencia masculino del femenino han jugado en Bilbao hoy con

Voz 1991 11:51 para el Athletic los y las llegado en Bilbao gente entendida de las ocho una cosa rara de chicas en autobús

Voz 1709 12:00 sí sí Bilbao Bilbao de Bilbao aquí sale sale bien parado Bilbao oye perdona

Voz 1991 12:07 el otro día ya también se negaba a reconocer en adelante no adelanta acontecimientos que seguro que me lo van a recordar más tarde

Voz 1709 12:14 no por el por el bien de Yago la de niño al Barça la la es de James

Voz 1991 12:20 depusieron de Bart y me lo podía lo sabía que estaba yo

Voz 1709 12:25 lo que hicimos mucha sangre sería Jordi

Voz 6 12:28 pero no hubo sangre que no podéis conmigo

Voz 1038 12:33 sí Jordi Marquínez estáis aquí que obviamente todos los días en la redacción sabéis que pues Yago hoy gallego Nos han imbuido mucho en la música indie en todos los grupos así más alternativo

Voz 1709 12:44 por eso nos a cuestas los pues tanto el Gure como exacto pues que pasa a que uno de los grupos que más ha sonado

Voz 1038 12:55 dos años aquí en la redacción ha sigo Vetusta Morla

Voz 1709 12:58 no todo el mundo conocemos qué pasa que

Voz 6 13:01 parece que lo hemos descubierto gallego yo

Voz 1991 13:04 creo que ya llevan tiempo esto no es buena pero vosotros

Voz 1709 13:06 ya estoy los descubridores de todos estos grupos aunque los haya descubierto más gente que pasa es que para algunos puede ya los confunden con equipos de fútbol otra vez Toni López

Voz 0159 13:15 lo segundo resultado de esta mañana Tudelano uno Sporting B cero por la tarde a las cuatro menos cuarto vida Vetusta Morla Izarra de en Vitoria Gimnástica Torrelavega Langreo

Voz 6 13:26 ha dicho no

Voz 1991 13:32 Unión radical

Voz 1709 13:34 eso es cordial ha dicho Vetusta Morla pero seguía el cruce sabes por qué es están puñetero con Toni porque él ya lo dijo antes

Voz 1104 13:43 Burgos cero Pontevedra uno Guijuelo cero Coruxo cero En el Grupo II victoria cero Barakaldo un Amorebieta uno Vetusta Morla dos

Voz 6 13:51 Bilbao Athletic copiloto caro

Voz 1991 14:01 el equipo el Vetusta

Voz 1709 14:03 no Oviedo Vetusta Morla voy a hacer el sí

Voz 1991 14:06 te fácil ese equipo así que es una banda

Voz 5 14:08 si no es Jordi Pablo que lleva dos ya

Voz 6 14:14 que hay en Europa la Juve ganó que es la Vecchia Signora exacto saber más o menos lo mismo pero más o menos

Voz 1038 14:21 pues así de mal están las cabezas la de Toni López Escorial bueno aquí no se libra nadie ni el mismísimo Manu Carreño os acordáis que el año pasado pues Yago tuvo un gazapo glorioso en el que se mordió la lengua ayer una cosa rara que pasa pues Manu este año no se mordió la lengua vino

Voz 1709 14:38 el estornudo bueno cómo ha ido el mercado de fichajes ya contábamos anoche había ido en la Liga española perdón lo que tiene la radio en directo son muchas

Voz 6 14:48 porque

Voz 1991 14:52 por estornudo poco del micro daba tiempo a veces hay momentos en los que porque además se lleva el micro cascos más jodido perdón es más compleja claro claro ellos y me puedo quitar pero lleva Miguel Gasco con lo cual es más complicado

Voz 1709 15:08 es un peón grabarlo ver claramente grabar El Larguero toro todas las noches

Voz 6 15:13 a las ocho la tarde

Voz 1991 15:15 a no y media de la noche

Voz 6 15:18 que hay que evitar los edita este jefe no me ha hecho mucha gracia la verdad

Voz 1709 15:24 Pablo Antón eh yo eso fue culpa claramente el equipo de producción que no es culpa de Francino que ya las cuatro de la tarde pone el aire acondicionado lo deja toda la tarde noche

Voz 6 15:34 sí claro en trae un frío bueno eso es algo que que la gente no sabe pero que debe saber porque cada cada maestro yo tiene su librillo y en este caso su temperatura entrar en el mismo estudio que Manu Carreño justo después es garantía entrar un congelador

Voz 1709 15:46 que centran con plumas sí sí

Voz 6 15:49 para crío organizar pues hace un frío que

Voz 1991 15:51 drama en el de Hora Veinticinco un viernes es entrar en un horno con lo cual aquí no Pardo

Voz 6 15:57 eh

Voz 1709 15:58 bueno otra de Yago de Vega otra si no te metió la de Mourinho pero también digo otra

Voz 1038 16:03 muy buena

Voz 1709 16:04 ha estado hablando de la Copa Asobal de Balonmano de que llegaba al Barça a la final

Voz 1038 16:08 lo que se tendría ganas de echar un cigarrito la gran final

Voz 1991 16:11 la disputar el Barcelona y el Bidasoa un Barça que evidentemente sigue siendo el gran dominante en nuestro país del de Balonmano porque fuma busca Tito lo de forma consecutiva en esta competición aspectos

Voz 6 16:23 darle la mano por eso se nicotina pero mira cómo termina Yanguas uno

Voz 1991 16:36 me echará el día siete yo siempre hay algún gazapo aviso a la gente de producción va de estar atentos que es un gazapo

Voz 1709 16:43 el día uno es inexorable siempre hay que estaba que hay que estar todos Martín

Voz 6 16:48 quiero Marquínez está preparado

Voz 1709 16:53 pero por qué he hecho yo

Voz 1038 16:55 estos días esto vamos a decírselo a los oyentes estos días el avisé a Marquínez Marquínez vas a tener tu sección especial

Voz 1709 17:02 en los gazapos por qué pues porque hubo un día que se portó muy mal con el pobre hojita pobre está despistado la línea meta moviéndose un lado a otro intentando Trinca luego ciclistas pues no está atento a las trampas que le ponen Marquínez es es el vacile es muy bueno por cierto el vacile de Marquínez a Borja Cuadrado

Voz 1991 17:22 ya sabes Borja cuando está en una carrera ciclista

Voz 7 17:25 cuando adelanta al primero que al segundo

Voz 6 17:27 pues no te pones adelante

Voz 8 17:29 alguno te pones primero no te pondrá segundo no se adelanta

Voz 6 17:34 lo que no está metiendo ahí pregúntame otro tipo de cosas en mis carencias pero te tocas así adelanta

Voz 8 17:42 con penúltimos pues bueno pues adelantarse ese último tiro pues Díaz Borja

Voz 1991 17:47 venga hay que es el capullo

Voz 1709 17:53 no he Mark E centra todo gordita

Voz 1991 17:56 tendrá todo lo bueno que es el pobre de lo bueno que ha centrado

Voz 1709 17:59 entonces bueno pues ahora Marquínez hay que sacar un poco a poco tus vergüenzas no que te pasa con los jugadores de fútbol porque el año pasado era que Ammari pan central del Alavés me llamaban te acuerdas cómo lo llevabas capaz no cara para todo lo que pasa es que un día de esto

Voz 1038 18:20 dos jugó creo que fue el Athletic contra el Villarreal

Voz 9 18:25 Marco Pedraza pero para Marquinho Marco Pedraz

Voz 5 18:42 ahora hacía de perdón

Voz 1709 18:46 pues bueno pero el la temporada pasada

Voz 0802 18:48 sí yo os voy a contar os voy a contar con este jugador es Velayos media auto a la vida desde que estaba en el Alavés yo iba Victoria hacer los partidos bueno pues tú te aprenden los nombres de los jugadores aprendes los dorsales les sitúa en en el campo en la en la hoja yo tenía una hoja parte donde ponía

Voz 6 19:04 Pedraza pues ni aún así vuelta la burra Brau

Voz 1709 19:11 la hoja de Mari Paz no la tirase directamente

Voz 8 19:15 la era torería bueno pero

Voz 1709 19:18 no fue no o no ha sido tu mejor gazapo a mí me encanta este

Voz 1038 19:22 para en Copa del Rey Racing de Santander ical pues le llega el balón un jugador del Racing y por lo que sea no te salían nombre

Voz 0159 19:31 arranca la segunda mitad lo Sardinero tal ahí el largo buscando la banda derecha recientes al pater

Voz 5 19:37 ojo primera llegada con peligro y el quién era el queda peleó era

Voz 6 19:45 sí

Voz 5 19:49 día bonito Civic todo

Voz 6 19:55 además faltando a la gente

Voz 8 19:59 vale el diestro te ayuda y lo pasado mal si está bien era perfecta para

Voz 1038 20:08 hacer la primera la introducción lo al primer montaje del Semel lengua la traba en uno de los míticos montajes los especiales e gazapos el larguero lo o sea que que nos dijo una mejor todavía Joan Tejedor está el Semel en Guardo traba

Voz 6 20:24 lo dijo querías decirnos desde luego no me vale

Voz 1709 20:27 vale sí eso es lo que están muy caro

Voz 1991 20:30 ya tenemos unos está el lenguaje traba

Voz 1709 20:33 el lanza que falta ir Joan Tejedor hizo el corto en córner

Voz 10 20:38 uno favorable al conjunto de Robbie se saca entorno en corte en corre el Cord en corta el córner

Voz 5 20:43 claro

Voz 1005 20:47 sí

Voz 6 20:48 mira que es difícil decirlo corto en córner

Voz 1709 20:53 era el el mejor gazapo para dar paso al primer montaje del belén Calatrava

Voz 1414 21:00 grande el argentino al capitán del Lega ocho de la tarde cinco en Canarias a la Roma en Carrusel

Voz 8 21:03 no

Voz 5 21:04 internacional Shrek dígame si estuviera amarilla para un pelotazo Paco el XXXVII XXXVII la tarjeta amarilla está siendo cura a la vista último tramo

Voz 6 21:21 hemos ya está nervioso le pregunto por el Cholo yo respondo por políticos políticos

Voz 0159 21:30 la renovación del jugador básico en el Barça Marta Casas muy buenas

Voz 6 21:33 para mí es muy buena

Voz 5 21:35 hola renueva Ante Tomic hasta dos mil veinte toda la última semana de giro

Voz 11 21:40 premio envíen mía envíen diariamente Dña

Voz 6 21:45 M

Voz 5 21:48 el angelito el Celta que están todos los sagrados todos los saraos

Voz 12 21:51 el equipo de gala con el de siempre con ese que los niños

Voz 13 21:53 el cole se saben ya de carretilla carretillas

Voz 14 21:56 ha dicho esta mañana Maratón de Berlín destrozando el récord del mundo hoy en el Mundial de Kárate primero los Juegos tres bronces y una playa y una playa plata para España ya os quedáis playa me gusta

Voz 5 22:09 yo ahora mismo soy queda afición del Sporting estaba como una especie de muñeco de piedra contrario pasa eso la afición local está absolutamente cantando

Voz 0159 22:28 los once titulares cojo que hay muchas novedades en el equipo de micrófono Gómez

Voz 15 22:35 además el United séptimo a siete puntos de la Champions visita al Southampton con la baja de Alexis Sánchez ha confirmado Mourinho que el chileno va a estar de baja como mínimo lo que resta de año en Italia

Voz 6 22:46 Cristiano ustedes saca icono en corto correcto

Voz 10 22:49 en corto

Voz 6 22:49 córner que bueno

Voz 1991 22:53 del del lleno de piedra glorioso estatua juego del me recuerda a otros que yo bailando a otro cuando era un era un un clásico Real Madrid Barcelona entonces Romero estaba haciendo la llegada André inalámbrico todavía el Madrid la llegada del Madrid dijo pues ahí está el Real Madrid se ven las vidrieras de autobús que igual

Voz 6 23:20 a nadie no tiene cristales tiene vidriera Madrid correcto

Voz 1414 23:25 de Yago Palacio eh no no sé muy bien qué qué regalo de año no he mandado pero acaba de abrir la puerta del estudio de un gazapo un gazapo en sí mismo

Voz 6 23:35 delante del micrófono de la SER hombre elaborado por

Voz 1414 23:38 identifique ese usted por favor qué tal buenas noches

Voz 6 23:40 sí ha estado no ha dicho si venga voy a venir por aquí voy a pasar por ahí nosotros teníamos las

Voz 1991 23:46 a que al final no

Voz 6 23:49 concurso Jordi que haces es hoy qué haces en Gijón bueno no estoy liado no que te aliado Nochevieja ya efectivamente como como la película no estuvo ahora el equipo la película Un pelirrojo suelto Gijón resume lo bueno es vuestro Messi sapos fuera categoría

Voz 1038 24:18 este este es muy bueno que el gran Paco Hernández el pactismo de la SER en el que una en una

Voz 1709 24:24 paso con Gallego en Hora veinticinco Deportes pues en vez de dar la información

Voz 1038 24:27 yo quería repetir bien el programa el que estaba

Voz 1709 24:30 cuáles son los platos fuertes Paco Hernández cuéntanos

Voz 1623 24:32 es algo Hora Veinticinco de Carrusel deportivo ocho veía el motor ha visto ahora si el Rayo luego ascenderá a Primera División

Voz 6 24:41 hora veinticinco Deportes Carrusel deportivo deportivos Hoy por hoy La Ventana

Voz 1991 24:49 hola porque Paradis muy grande

Voz 6 24:52 esto es muy bueno pero no tuvo un buen comienzo

Voz 1038 24:54 lo de temporada Paco Hernández

Voz 1709 24:57 por qué también en agosto con Pacojo en SER Deportivos se lio dando la primera jornada de Liga Paco Hernández lo partido muy buenas tardes muy buenas Pacojó pues más de ochenta días después

Voz 1623 25:07 vuelve la Liga este viernes será la edición número ochenta y ocho de la Primera División Nacional vuelve con dos partidos con el Girona Valladolid el Levante además que la primera vuelta y la segunda no tendrán el mismo orden

Voz 1709 25:19 el uno en Valladolid Betis Levante Ex en lo había olvidado el Betis que me parece un triangular el primer partido

Voz 8 25:25 no no Valladolid Betis Levante bueno esto ya está aquí

Voz 1005 25:31 pero esto es por un exceso de trabajo vamos a ver tú tiros partidos déjate de ochenta días sin Liga déjate de un ochenta y ocho a dos partidos que hay es la has visto

Voz 1414 25:41 la fiebre de la estadística que tiene que dar el dato en la Tito ahí es verdad

Voz 1991 25:45 cada ganarse joe te dan paso en antena y a lo mejor sólo entrase

Voz 6 25:48 no hay que alarmarse Yago tú sabes que Paco el átomo mucha manía a la competición a la Liga desde que les sancionaron correcto eso rencoroso

Voz 1414 25:56 por sanción ya no tiene pero no ha levantado cabeza

Voz 1038 25:59 hay muchas sanciones de la Liga últimamente a miembros de la Cadena SER pero

Voz 1991 26:02 pues yo creo que para cerrar este primer

Voz 1038 26:05 lo que de de gazapos tenemos que escuchar

Voz 1709 26:07 dar uno de los clásicos y los que más gustan

Voz 1991 26:10 estos hermanos nuestros hermanos de los compañía

Voz 1709 26:12 desde servicios informativos de la Cadena SER

Voz 6 26:15 compañero los hermanos de Germans desmán

Voz 1709 26:18 además todos los puntos de España el primero

Voz 0159 26:31 setecientas personas han participado en la carrera y otras cuatro han visto los toros desde las tablas

Voz 8 26:37 también nubes y posibles lloviznas en el norte de las islas Canarias más montañosas

Voz 0159 26:42 desde el sindicato lamenta la decisión por el buen funcionamiento escolar la demanda Comisiones Obreras ha convocado esta tarde una manifestación en Móstoles para protestar contra la crisis del resto de la región

Voz 16 26:54 el equipo de gobierno se defiende asegurando que ha sido necesario modificar los presupuestos para pagar entre otras cosas obras de la anterior legislatura ejecutadas

Voz 8 27:03 pero siempre se sin pese perdón sin presupuestar que no sale pero la madura pero la variante más turbadora de los presupuestos

Voz 0159 27:13 los ecologistas aseguran que si la Comunidad de Madrid sigue adelante con el proyecto de de de de esos dos blogs desdoblamiento de la M quinientos uno llevará el caso a Bruselas

Voz 6 27:21 el caco que acrobacias vas a ver el que retiró a cobrar con arroba hacía vas a hacer

Voz 0159 27:28 bueno Yolanda muchísimas veces y una beso a tu padre que estaba preocupada porque sales en antena

Voz 5 27:34 no Mi padre no es que el está muy bien dicho lo de la llamada

Voz 17 27:41 no entiendo por qué están riendo entrase en el control se están muriendo de la risa conmigo la metedura de conducir habiendo lo entiendo lo que no entiendo es por qué se ríen porque cuando en cuanto salga de aquí iban a llorar

Voz 8 27:52 el primer Curie pesadillas con él me da mucho miedo no perdonó perjurio Bale Freddy Krueger puede ser estoy con lo intentará con el K2 en India

Voz 0159 28:10 el montañero vasco intentará escalar el K2 de ocho mil seiscientos once metros en invierno con temperaturas inferiores a treinta grados

Voz 8 28:17 no hubiera vivido como trabajador mileurista te planteabas en algún momento en una tratamiento que planteaba

Voz 1709 28:23 en un momento en una tratamiento

Voz 8 28:26 de hacerse daño había algo que querías añadir quería decir que a echar mucho de menos omiso donde esté limpio porque tu hija falleció no no no a mí decía uno porque yo quiero de reporte para algo más que añadir nada aquí yo también

Voz 6 28:46 eso me tengo a mis padres de menos pero están en vilo lo vemos por además de los fallecidos este año e matamos a la gente que estamos peor pero sé que servían porque cuando Salgado es muy bueno pero es que el ellas repetir

Voz 1709 29:14 la banda se del veinte rompedoras perdona que no me encanta ver también metida

Voz 1991 29:22 especial gazapos y tampoco la mitad de las grandes también ese trabajo que esperamos un palo sí que tenemos la hay pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino íbamos con más porque tenemos más no tenemos tenemos mucho

Voz 18 29:37 bueno pues vamos con el resto no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya tiene a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario y la paga de lounge

Voz 1991 32:13 venga pues seguimos en el especial gazapos del uno de enero en El Larguero y todavía Day mucho más no

Voz 1038 32:19 sí está nuestro gran y querido

Voz 1709 32:22 el Talavera hombre todavía no había aparecido por ahí no había aparecido pero es que tal acumula mucho haciendo gazapos porque es que él sólo se

Voz 25 32:29 nos presentamos es una de las ciudades más bonitas de Europa Brujas donde en cada rincón se ya de forma clara y contundente el periodo estival de Navidad que está a punto de

Voz 6 32:42 el periodo estival que se en verano

Voz 1709 32:44 el juvenil Simó

Voz 6 32:46 a desalojarlo del podio pero no

Voz 1709 32:49 sí hay hay me caso a verdad Swayze caviar para el que acudió hay caviar

Voz 1038 32:54 pero claro tuvo otra mejor

Voz 1709 32:56 el Talavera porque es que los inicios de los partidos las presentaciones Power

Voz 6 33:00 claro Cela entraba un poquito

Voz 5 33:03 hola

Voz 26 33:05 la está

Voz 5 33:08 qué tal vez de Carrusel deportivo en una mañana soleada diversas sin Talavera Pedro joya no y es una tarde

Voz 6 33:27 cuando dijo a la noche a la mañana ahora

Voz 1991 33:34 hay que hay que la una lleva a la confusión hay que reconocerle el mérito a tal

Voz 1709 33:39 la que cuando se equivocan los demás no es tan puñetero como somos otros él salva a la gente que se equivoca en este caso salvó al presentador de SER Deportivos a Pacojo se han pasado por el entrenamiento del Atlético Diego Torres y Villa que viendo Rando Fernando Torres y Fernando lo digo Torres también Fernando Torres Villa que viendo lesionado a Diego Costa que es lo que estaba pensando yo

Voz 8 34:02 lo mismo pero Diego Torres encanta no escribiendo viento fue música te gusta Yago iTunes cantante Diego Torres ya Toño

Voz 1709 34:17 lo que no a haber seleccionado tu gazapo y lo podemos meter

Voz 6 34:21 de lo que es el único que tengo que hacer referencia a Jordi pero con el tiempo CRIT

Voz 1038 34:33 vamos con otro clásico entre los clásicos de Carrusel deportivo de toda la programación de la cadena ser como es el gran Javier Herráez

Voz 1709 34:41 eso hombre que ya te recordamos por otro año otro año consecutivo segundo año consecutivo que no ha dicho Luka Modric Ny Mateo Kovacic

Voz 6 34:51 pero ésa ya ya sabe que cuando es el de la zona de la antigua Yugoslavia

Voz 1709 34:55 en fin es Modric Kovacic au ya DOGC porque yo

Voz 1991 34:59 ya no está en el Madrid con lo cual es otra

Voz 1709 35:01 pero cuando cuando fue cedido en verano mal

Voz 1038 35:04 el Chelsea claro también podía haber dicho Kovacic

Voz 1709 35:07 jo qué pasa que tuvo un día un poquito raro con esto el cambio de entrenador claro lo los del Madrid Mario y Meana lo lo que cubrirse al Madrid no se puede cambiar así tan de repente de Lopetegui no Lari por ejemplo le pasa al pobre Herráez en medio de una rueda de prensa y luego Garrido recogiendo

Voz 1991 35:24 esto Javier Herráez la Cadena Ser en directo en Carrusel Deportivo preguntarte por Solari pues estoy con Vinicius que te parece

Voz 27 35:30 lo bueno hoy ha jugado de el inicio en ese chico eso es un chico muy joven que acaba de llegar es un gran talento me de apenas dieciocho añitos curiosa sino mucho

Voz 1414 35:42 eso es lo más directo ha preguntado por Benicio estoy hablemos con Julen Lopetegui pero bueno con Solari yo también escuchamos a Nacho el jugador jugador del Real Madrid después del partido continúa Lopetegui Javi

Voz 6 35:59 hablamos de Lopetegui uno continúa no

Voz 1709 36:02 poco se mete Flagey eh

Voz 6 36:06 aquí con las sonrisas son muchos nombres

Voz 1709 36:09 el Rey sobre los aliado con el entrenador del Madrid

Voz 1038 36:12 que bueno podía ser algo más comprensible que de un día para otro te quitan al Lopetegui imponen a Solari sino que Yago está la recuerda Larguero previo al Mundial de Clubes había ganado el Madrid creo que fue en casa al Rayo Vallecano a tanto no llego poneros que era esto pone que esto era las doce y cuarto doce y media de la noche

Voz 1991 36:31 pues así saludé ha habido pitos en un Bernabéu en el que no ha gustado cómo está jugando el Real Madrid en el que no Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 6 36:41 hola qué tal Pacojo muy perdona ya te biorritmos mañana vamos para los que estás ensayando paralelamente a las tres Javi claro pero en tío de Moro que Tony Cross

Voz 1709 37:00 se me gusto la el detalle de Luka Modric

Voz 1991 37:03 ha dicho rememoró me ha dado un vuelco corazón está Morientes otra vez bastaba pero cuidado

Voz 1414 37:09 luego volvió a decirlo igual me ha gustado mucho el tiro del Moro claro y la pesando en Abu Dhabi al final se te va

Voz 6 37:18 por

Voz 1709 37:20 por Morientes ya tengo unos cuantos años que dejó el Madrid Meana Booker de ser pelota oficial también quería decir

Voz 1414 37:26 sí que me sorprende eso que una persona infalible como Herráez cometa fallos dice les saque aquí por la noche el día uno de enero

Voz 6 37:34 hoy no comparte no se confunde no le computará exactamente cualquier circunstancia no

Voz 1709 37:41 el Tai la en el retardo actividades una cosa no ellos

Voz 1414 37:44 yo quiero que se fijen los oyentes que la mayoría de los gazapos son en tiempo de de de El Larguero de Yago hoy de De Palacio que no inducen al fallo coger con Carreño no suelen fallar pero

Voz 1709 37:53 yo veo

Voz 1414 37:54 otro sois tan pelotas que no lo sacáis correcto

Voz 6 37:57 no se me sumo al ver que tu barrio con barco así ha sacado Gijón

Voz 1709 38:06 pero la mejor del gran Javier Herráez Barroso no ha sido ni la que confunde a Solari con

Voz 1038 38:12 Lopetegui ni en la que se liga con Yago y Pacojó sino que atentos al este creo que era el último derbi

Voz 1709 38:20 de la pasada temporada que terminaron Teo cero cero en el uno uno en el metro

Voz 6 38:24 boliviano o en en el Bernabéu no

Voz 1991 38:26 es que está apuntando esto nada para

Voz 5 38:29 pues sino no

Voz 1991 38:32 marcó el dos uno uno del Wanda Metropolitano pero no en el Bernabéu

Voz 1709 38:36 pero tampoco de dicho pero que eso no se da nunca casi o casi nunca en los derbis provocan los mejores fueron los porteros atentos a quién jugaba según Herráez reportero en el Madrid

Voz 28 38:47 ahí veo a Oblak esos guantes naranja abrazando a Marcelo saluda a Correa pues si el derbi de los porteros Oblak es Sergio Ramos Black este año por cierto es el año que más esta

Voz 1709 39:00 este es de los que quieren también que nadie se da cuenta Ramos estuvo de portero es verdad que algunas veces se iba a decir pero Ramos ha hecho claro

Voz 13 39:08 a Jordi Jordi recordará

Voz 0985 39:12 hombre por supuesto OC te quiero decir que probablemente en ocasiones nos traicionó subconsciente porque a Sergio Ramos le hemos visto paradones inmenso

Voz 6 39:19 perdona antes del bar no

Voz 1709 39:22 bueno algún alguno aquí alguno después que dieron ellos después del bar

Voz 1038 39:28 bueno es una estrella invitada bueno al gran Gustavo López se comenta hecho la Cadena SER no sólo en Carrusel Larguero SER Deportivos para que que no sólo saco los del Larguero es en una ocasión en SER Deportivos con Pacojó la estrella invitada como ya ocurriera hace también unos años es un perro es su perro os acordáis que a Marta de también entrando con Pacojo en SER Deportivos

Voz 1709 39:53 se empezó a hablar en este caso era pues ojo lo que tuvo que sufrir el pobre Gustavo López con su perro durante la Inter

Voz 1323 40:02 si tienen toque tienen físico y sobre todo hombre no y eso es fundamental Sardón por el perro pero bueno

Voz 13 40:09 señora que querían participar también en la tertulia

Voz 1323 40:12 es porque eso significa del Atlético Madrid y crecer mucho más grande de lo que es la

Voz 1709 40:17 al al perrito vale

Voz 13 40:19 yo voy a echar agua pero me voy a meter una patada siempre siempre larga o habla como dicen acá los los entendidos y los perros cuando estoy hablando con usted eso creo quiere participar en Asturias

Voz 1709 40:33 no le pegue al perro al perro

Voz 13 40:35 me acaricia West

Voz 1709 40:39 un abrazo sí porque algunos a lo de pegarle

Voz 6 40:42 me dijo en sentido figurado dijo Pacojó cuando no entiendo cómo es como si fuera una planta

Voz 1991 40:53 EFE El porque si dice Rosell

Voz 6 40:56 de Barcelona

Voz 1991 40:58 no sí sí échale agua raros y se nota que Pacojo no tiene

Voz 0985 41:02 el marido porque es un gazapo doble este es un doblete

Voz 1709 41:05 apunta pues era apuntamos también también ha Pacojo bueno vamos con el segundo montaje de Semel lengua la traba que esta está está muy bien sobre todo lo el final digamos que salen de tono algunos en el final hasta ya se ha desplazado la ertzaina repito re persiguiendo re persiguiendo

Voz 24 41:21 a esos ultras peligrosos el City si estaba acabó lesionado podía entrar ahí pero se quiere quedar que

Voz 5 41:27 el hornada voz Keylor Navas Navas va a mi me gusta jugar la primera parte con calentadores calefactores calentar

Voz 1709 41:36 con intención de estrenarse en el Metropolitano metropolitano

Voz 11 41:40 bueno

Voz 5 41:40 el metropolitano más rica de España ya era horas toda España con mucha culpa era mucha falta de la culpa la tuvo de las

Voz 29 41:56 el técnico Zaragoza tres Monbus

Voz 15 42:01 primer premio pues conseguir conseguir a través de pie

Voz 0159 42:05 tras arrasar

Voz 30 42:07 tras arrasar en semifinales enfrentará el sábado ante

Voz 0159 42:10 japonesas exactamente lo saben hoy tras del Marbella

Voz 1414 42:15 sí jugadores lesionados los cinco que estaban hoy más Jiménez que recae esas molestias sacada marchar Jiménez ICO la cara

Voz 8 42:24 el decía que no está muy apasionada no se queda todo en papel de borrajas papel de borraja

Voz 1991 42:30 a llenar diez te dice tu pódium de MTV actual no

Voz 6 42:35 perdón terminó claro

Voz 13 42:38 tibiales desde que llegara al cargo el pesado o el pesado en el pasado mes de mayo hace dos meses

Voz 5 42:43 el de año se Hulkenberg campeón de Moto2 vamos bien

Voz 1414 42:51 lo primero será un desastre decía el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas acogemos

Voz 31 42:57 Ríos Renovables

Voz 5 43:00 ya el viva la madre que parió te obesidad hombre

Voz 1991 43:05 me iba a todo el mundo lo mejor de estoy notando estoy notando de verdad este año poca presencia de Diego González y lo digo porque llevo González Mead es una mina varias veces me ha llamado pasarme oye me quiero llevar este año el título en propiedad falta de presencia de Diego

Voz 1709 43:25 no no veo yo ninguno más de Diego eh no recuerdo decidido ninguno hemos metido alguno el de Red persiguiendo pero pero oye a gente claro

Voz 1991 43:35 yo Diego glorioso alto sale a calentar con calentadores eh

Voz 1709 43:40 calentó es algo que tú qué sabes de tanto de ropa prenda deportiva

Voz 6 43:46 pues precisamente que esta bueno la prenda deportiva de los calentar es que que Isabel

Voz 1414 43:50 no es que yo realmente creo que más que un fallo de la lengua la traba esa que dice Palacio

Voz 6 43:55 lenguaje destinos es que no sé decir

Voz 1414 43:58 mentores Oca lectores o calentadores prenda que conozco es más es más del fútbol el desconocimiento que es peor incluso que un gazapo es desconocimiento de del nombre de la prenda

Voz 1709 44:08 pero la saben lo que eso no entonces Save the

Voz 1991 44:11 sí pero no suena calentón cosas peores vallas mayas apunta citas bueno pues me apuntaría

Voz 6 44:22 bueno no no lo hacía corriendo ya se Toño

Voz 1991 44:28 de un poco de agua

Voz 6 44:31 pero perro pegado una patada otro que ha tenido un año

Voz 1709 44:36 eso ha sido el gran Jesús Gallego

Voz 1038 44:38 que has dado un poquito reñido y este curso con la geografía Supercopa de Europa se disputaba en Tallin vale pues digamos que ubicó muy bien el país

Voz 8 44:50 el próximo miércoles en Tallín la capital de Letonia

Voz 1414 44:56 juegan dos equipos españoles la final de la Supercopa de Europa el campeón de Europa campeón de la Champions el Real

Voz 1709 45:03 recordamos que Tallin Estonia pero mismos mola gallego que hay momentos en que sabe que se equivocó separa este pero Palate no pasa nada pero no sólo con la geografía

Voz 1038 45:17 e internacionales geografías Fageda de otro país están el Huesca Huesca este año de nuestra primera en primera división entonces quería hacer Gallego en su debut que además caía en viernes una entrada algo especial pero yo creo que eso fue liando se fue liando es verdad que no dice ningunas actitud pero yo creo que queda un poquito regular

Voz 5 45:40 Huesca es una ciudad de la provincia de Huesca la capital de la provincia de Huesca de la Comunidad Autónoma de Aragón

Voz 8 45:48 viven unas cincuenta y cinco mil personas

Voz 1709 45:51 Nos ha quedado claro Graus Huesca mismo Huesca voy a Madrid desde la provincia de Madrid de la comunidad autónoma ninguna Pitu pero bueno queda ahí un poco raro pero la mejor la mejor de largo de Gallego

Voz 1038 46:05 es como bautizó a uno de los equipos de Euroliga ya no recuerdo bien si se enfrentaba con el Madrid con Baskonia pero va a quedar ya para los anales de la historia el Darussafaka

Voz 1709 46:18 preguntamos minuto dejó el resultado en el dar uso

Voz 29 46:20 boca Barça de la Euroliga seis cuarenta y cinco para el final Darussafaka sesenta y cuatro Barça sesenta y cinco saca no Darussafaka una especial

Voz 6 46:33 pero es muy feo muy feo y no le pega a un caballero de la radio como Javier seis eh

Voz 1414 46:39 el noventa y cinco por ciento de los oyentes por no decir el cien por cien no sabe que se equivocado gallegos nadie sabe el equipo ese Juan Nadie sabe si es el Darussafaka o sea no tiene mucha importancia pero seis os repito un gentleman de la radio en un comporta

Voz 1709 46:56 siento que no le pega decide exhibirla

Voz 1414 46:59 dos de Gallego como cualquier gazapo del director de programa éste no me ha hecho gracia

Voz 6 47:03 tampoco cambios de hago esto te deja muy mal

Voz 1709 47:08 hecho gracia todos los cuyo no tomando nota

Voz 6 47:12 yo yo pelota selectivo es un retrato en color pelota selectivo pelotas selectivos muy buena no hay que gastar balas absurdas hay que ir concretamente a los nombres propios que elige de Príncipe morada

Voz 1991 47:24 con la balas que me pilla todo lo

Voz 1038 47:28 pero vamos yo creo que para ir terminando llegando al tramo final de los gazapos antes de el iba a decir el top tres pero se guardó una sorpresa cita porque van a ser cuatro Finalmente los que vais a tener que elegir el mejor gazapo el año vamos a terminar con el segundo montaje de informativos

Voz 0159 47:45 dicen que las obras están poniendo en peligro la seguridad

Voz 32 47:48 sus hijos por ejemplo a la hora de entrada y salida del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela sobrevuela una abuela sobrevuela constantemente el patio de juegos y la marquesina de la puerta principal

Voz 8 47:59 pues se se va a instalar un parque el Estado a preguntar un niños por un pueblo efectivamente pobres niñas Villén

Voz 33 48:10 tras el mayor experto antiterrorista español en suelo francés es el encargado

Voz 1709 48:13 lo el caso Lola gracias a su te estatus

Voz 33 48:15 estaré testado testado

Voz 6 48:18 bueno es muy testaruda diario La Razón por el título de que lo único que les queda Rocío multiplicar lo lo