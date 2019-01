Un mal día lo tiene cualquiera (02/01/2018) | Perder tu reino nada más empezar un nuevo año

Voz 1

como no seréis pocos los que habéis hecho una lista de propósitos para este año que empieza os traigo una vacuna para esa excepción que asoma en el horizonte puede que el dos mil diecinueve dos vaya mal pero muchos lo tendréis que currar para que esos tuerza tan temprano como nuestra protagonista de hoy porque tal día como hoy un dos de enero de mil cuatrocientos noventa y dos Mohamed II no sólo perdió su reino también entró en los libros de historia como el punto final a más de setecientos años de gobierno musulmán en la península ibérica claro que a él sólo le quedaba ese cachito que era el Reino de Granada que poco podía hacer contra el poderío militar y económico de los Reyes Católicos Mohammed también conocido como Boabdil el Chico penséis que ya tuvo bastante con lo suyo pero la historia pues no es muy proclive a la misericordia ríe da haber más que la historia fue la propaganda con la que fue dura con Boabdil por si no tuviese bastante con lo suyo siglos después de su muerte se quiso embellecer la épica de la conquista atribuyéndole a su madre esa famosa frase bastante machista por otra parte que dice llora como mujer lo que no supiste defender como