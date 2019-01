Inés Arrimadas: “Valls tiene una posición compatible con lo que estamos haciendo en Andalucía”

Voz 1 00:00 Inés Arrimadas feliz año India lider

Voz 0027 00:05 de Ciudadanos en Cataluña portavoz nacional del partido que espera de este dos mil diecinueve que empieza

Voz 2 00:11 bueno va a ser un año intenso político iba a ser un año que yo creo que tiene muchas oportunidades por delante para este país tramos elecciones europeas en las que nos jugamos mucho como europeístas que somos ya los tiene las autonómicas y municipales deberíamos tener generales que fue la esposa como yo a Moncloa bueno sin duda alguna será un año importante este país merece mucho la pena pero necesita muchas reformas nivel global también están dando mucha circunstancias importantes eso sí aquí yo creo que es un año una importante

Voz 0027 00:42 sobre sobre las europeas que mencionaba usted estábamos antes de las nueve de la mañana aquí en el tiempo de tertulia con conteo León Gross con Luis Alegre hablando de la posibilidad de que se repique en el Parlamento Europeo la irrupción de la extrema derecha que por lo menos que por ejemplo vimos ayer tomando posesión en Brasil con bolso usted tiene ese temor ante las elecciones al Parlamento Europeo de mayo

Voz 2 01:06 bueno yo tengo temor al crecimiento de todas las fuerzas anti europeístas que son básicamente dos populista de derechas yo nacionalistas no son tremor nuestro míos y de de todos los europeístas vinculadas toda esta legislatura hemos visto cómo han ido creciendo los populismos los nacionalismos en los países respectivas elecciones generales de los países au caso y eso pues evidentemente es un problema para las elecciones europeas nosotros somos un partido muy europeísta estamos en el grupo de los demócratas y liberales que yo me atrevería a decir es el grupo o incluso más europeísta de la cámara y desde luego hay que explicar muy bien no te pero creo que hay que defenderlo muy porque yo estoy convencida de que igual que pues Europa hay que reformarla muchas cuestiones igual que España pero bien que romper a salir de Europa nunca va a ser para para los españoles para los toros

Voz 0027 01:59 sin embargo en Andalucía ustedes van a gobernar gracias a los votos de los que serían las réplica española de sonar

Voz 2 02:04 bueno nosotros vamos a gobernar con el Partido Popular que fue nuestra promesa digamos mucho compromiso andaluz yo creo que por fin yo se lo digo también hortaliza que también soy Aretxabaleta menos por fin después de treinta y siete años el Gobierno del Partido Socialista por si se habrá se abre una esperanza de cambio en Andalucía eso lo que votaron los andaluces que hacerlos los andaluces así que nosotros ya hemos negociado con lo que para mí es más importante que es el contenido es decir que va a hacer el nuevo Gobierno me parece importante es destacar todas las medidas de regeneración las me hago tras pues con todo el amiguismo cuanto al hecho feísmo contra redes clientelares medidas para mejorar la sanidad la educación ver medidas para potenciar la innovación la la creación de empleo etcétera que son muy importantes y ahora mismo se está negociando lo que es la configuración del del gobierno con el Partido Popular eso es lo que vamos a hacer es lo que le prometimos a los andaluces tienen ponencias que sinceramente creo que yo que necesita Andalucía por un cambio después de políticas fracasadas de Partido Socialista casi cuarenta años

Voz 0027 03:09 pero todo eso que está usted subrayando no sale adelante si si la réplica española de bolso raro no les votan la investidura no les va levantando el pulgar además en cada votación durante el tiempo que dure ese gobierno al que aspiran con el Partido Popular

Voz 2 03:23 donante se olvida de que hay más fuerzas políticas a veces Parlamento si el Partido Socialista fuera responsable es el Partido Socialista fuera un partido que acepte la derrota que acepte que Andalucía no se Cortijo que parece que se lo creen quedándonos en su cortijo pues evidentemente con una abstención simplemente como hicieron con Rajoy por cierto porque hay que recordar que el PSOE se abstuvo te Rajoy siempre nada cambie pues podrían salir adelante ese gobierno nosotros vamos a hacerlo pero no dimos a los andaluces que es eso primer hacer un programa de gobierno bueno para Andalucía por fin cambio Porfi regeneración echar allí en la Junta Lucía a levantar las alfombras y abrir las ventanas que es muy necesario después el resto de partidos tendrán que dar a acciones antes incluso antes de que es lo que hace y quién gobierne hubo un intento de bloquear un gobierno de cambio yo creo que estar allí lo encontró de la de la voluntad de los españoles en las urnas y por último yo creo que las mayores críticas a estos también un Partido Socialista que está gobernando España con Bildu o con Torra que no llevaban bestias trabas a los españoles que en su discurso de Año vuelve a decir que esté año que viene va a ser el año de la sublevación así que yo creo que está en una situación muy complicada para dar lecciones lo que tenía que hacer es poner las urnas de las elecciones y dejar hablar a los españoles

Voz 0027 04:44 está de acuerdo con el fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras que hoy escribe en El País que Vox es un partido nacionalista liberal que cualquier solución razonable pasa por marginar a Vox

Voz 2 04:55 bueno nosotros evidentemente vamos a gobernamos a Andalucía si es la pregunta concertar no estábamos cercano que hemos tenido con el Partido Popular nosotros creemos que va a ser un gobierno de cambio Gobierno cobrado y un gobierno liderado el centro porque yo hablo con las políticas y usted se puede vivir es la última oportunidad son políticas naranjas no su política de régimen esos tonos no son políticas de mejorar la indagación en la educación yo creo que ese es el la solución Andalucía y me parece que es lo que quiere

Voz 0027 05:28 pero la estrategia de dejarse apoyar por Vox pero repetir en público que no hay nada hablado con la extrema derecha que son ellos los que les apoyan porque si usted entiende aún votante que iban a gobernar gracias a los votos de Vox que me lo digan que no hagan malabarismos argumentales para que parezca

Voz 2 05:42 ahora mismo es que nosotros podríamos saber es de Giba metiera otras fuerzas políticas somos el Gobierno

Voz 0027 05:47 cuál ha hecho

Voz 2 05:48 pues nada pues a cualquier otra fuerza política del Parlamento podríamos haber elegido Toledo cogerlo con otras fuerzas políticas podríamos haber ofensiva las políticas del gobierno pero nosotros sólo hemos querido conocer con un Partido Popular que es nuestro compromiso yo insisto la mayor crítica a todo esto tiene el escucho del Partido socialista los nacionalistas el Partido Socialista ha llevado gracias a los votos a un partido que no ha condenado el terrorismo práctica luego otros de Torra Un partido que insisto no considera catalanes porque no somos nacionalistas un partido que está presidido por un señor que dijo que la nación española puede diluirse con la llegada de inmigrantes que hablar castellano es antinatural en Cataluña es decir las mayores barbaridades ese están diciendo ahora mismo yo las estoy escuchando desde un nacionalismo que es el que está dando apoyo a Pedro Sánchez y además te digo una cosa más grave todavía porque no que esté apoyando el nacionalista sino que es lo que les está dando a cambio que es me parece lo más importante que estar no cambio mirar para otro lado mientras basado en hechos diariamente en Cataluña mientras se viven jornadas de Estados y Helene se absoluta mientras se siguen marchando empresas de Catalunya por la situación ven estabilidad medio asesino mucho dinero en chiringuitos por la independencia esta semana sevillanos pidiendo dinero para generar un gobierno paralelo muchísimo imagina que una fuerza en cualquier color político intente crear un gobierno paralelo sin control parlamentario y fugado en la justicia pues eso es lo que está haciendo el señor Torreal sociedad de Sánchez pero tanto insisto nosotros en Andalucía vamos a gobernar con él pido popular podíamos haber invitado a otras fuerzas políticas sembrar no quería ese gobierna porque creemos creemos que lo más razonable es que en el Partido Popular y el Partido Socialista que ya está bien de todo lo que ha hecho durante cuarenta años en Andalucía mi otras fuerzas políticas Gobierno nosotros insisto estamos esperando dado yo lo digo yo no sé nada pero en cambio después de tantos años y además hemos hecho cosa que han este países ese fija eso si se acuerda antes los programas programáticos no se conocían tira con me refiero a pactos de gobierno lo primero que se gobernaba era repartiéndose las sillas diciendo que me iba a presidir ninguna según el vicepresident que nadie sabía cuál era el programa de gobierno desde que Ciudadanos está en la política todos los pactos tanto cuando hemos estado en la oposición como ahora que estamos liderando gobiernos pues son técnicos la gente sabe qué es lo que va a ser el humo negro eso lo que hemos hecho en Andalucía insisto con medidas que hacen mucha falta cuando él aforamientos común militar mandatos como eliminar chiringuitos políticos como mejorar insisto de unos sistemas de innovación empleo y todo eso es lo que vamos a hacer en Andalucía al ruido y las quejas y las pataletas del Partido Socialista me parece que que que son muy poco maduras lamento hablando y qué es lo que tiene en socialistas aceptar que que ya no tiene la confianza de los andaluces y que y que va a haber cambio por mucho que les duela con mucho que les cueste porque yo se piensa que Andalucía es Cortijo

Voz 0027 08:57 hay ninguna resistencia dentro de de ciudadanos o de su entorno por ejemplo Manuel Valls en privado les atrasado del malestar que que deja traslucir en público

Voz 2 09:07 que me sigue hablando de Vox lo mismo de algún atraco

Voz 0027 09:10 no estoy preguntando por bóxer

Voz 2 09:13 pues pues el señor Manuel Valls yuca posición totalmente compatible con lo que estamos haciendo en primer lugar quiero recordar que Manuel baches un candidato independiente y que puede M temen que absolutamente todo pero que parece que es absolutamente compatible lo que está diciendo vale no quiere acuerdos de gobierno con compartirán que europeísta como es vox y evidentemente eso es lo que estamos haciendo insisto quejarse Boyer que significa con el Partido Popular negociar un acuerdo de gobierno totalmente bueno para Andalucía

Voz 0027 09:48 es que la presidenta del Parlamento andaluz elegida la semana pasada gracias a los votos de de un partido que sostiene que la violencia de género ese una parte de de de de una violencia mayor porque también hay mujeres que matan a sus maridos y que el Estado oculta esos datos esos son los votos que han hecho presidente a ser menos

Voz 2 10:08 no sé si usted lo conoce pero el acuerdo traslado hacia y nosotros hemos votado al Partido Popular y el Partido Popular ha hecho un acuerdo con vos para la mesa pero bueno en cualquier caso nosotros queríamos que los cinco partidos estuvieran nosotros queríamos que el Partido Socialista que Podemos que el Partido Popular que Vox y que nosotros estuviéramos en la mesa aquí quién ha roto el acuerdo ha sido los niños de Podemos que no ha querido han rechazado digamos estar en la mesa del Parlamento andaluz cosa que no entiendo muy bien porque sí que han estado en otras mesas con otras fuerzas políticas que que están en las antípodas supuestamente no con fuerzas nacionalistas pero bueno cualquier cosa que digo quedarse fuera de la Mesa del Parlamento andaluz y desde luego lo que no vamos a hacer es dejar a Andalucía en instituciones la mesa había que que que que construirlas nosotros insisto estamos haciendo historia la primera muy Agger que preside una mesa de la Junta de Andalucía de la del Parlamento andaluz la primera persona que no es del Partido Socialista y el Partido Socialista como es Izquierda Unida que que preside esta mesa es veloz insisto yo sé que el Partido Socialista está rabioso está hablando todo el día que parece que lo han hecho la campaña en las andaluzas porque se dedicaba a la señora había que hablar más de Vox que los eres pero pero mire decía han sido los resultados electorales y nosotros hemos mantenido nuestra que Crack ha habido acuerdo con el Partido Popular no ha habido acuerdo con ninguna otra fuerza política y desde luego el Partido Socialista no va a cumplir más de cuarenta años en el Gobierno que es lo que querían cuarenta años querían seguir cuarenta años ningún gobiernos de manera ininterrumpida la única comunidad autónoma que llevaba cuarenta años gobernada por el mismo partido bueno por voluntad de los andaluces y también porque evidentemente había fuerzas políticas hasta hace muy poquito capaces de ilusionar a los andaluces con otras ofertas políticas no y eso es lo que yo creo que también pues ha conseguido ciudadano notar una canción política de un acción política moderado casi política el reformista también Andalucía ha llegado Così es verdad que hemos tardado muchos años insisto que el Partido Socialista está muy rabioso está muy nervioso con perder lo que hay dijo que su cortijo pero desde luego lo que va a pasar que nosotros vamos a cumplir nuestra palabra de negociar con el Partido Popular con las fuerzas políticas que Cerro ajustar los partidos todos los gobiernos entre fuerzas constitucionalistas y moderada hizo lo que vamos a hacer en parecía pese a todo le pero ese pese a que muchos insisto como el Partido Socialista está todo el día hablando que parecía que quién dando el protagonismo que quiere por cierto mucho lo que quiere es eso que todas las entradas más intervenciones este pueblo de ellas que se preocupa mucho que vamos a hablar de los andaluces que gocho del Partido Socialista o de cualquier otro partido en cuanto se constituya el Gobierno que espero que sea así pues lo vamos a hacer una auditoría por ejemplo la Junta de Andalucía usted se imagina lo importante que va a ser hacer una auditoría General de la gestión de la Junta de estos de cuarenta años el Partido Socialista yo que queda vamos a sacar muchas cosas de ahí vamos a poner en marcha proyectos muchos chiringuitos íbamos a insiste en que el centro de la colilla desde luego yo mis compañeros casona pasar soy mucho estoy hablando de Vox como parece que quiere que hagamos el Partido Socialista

Voz 0027 13:23 pero ustedes llevaban cuatro años apoyando esa forma de gobierno de la que dicen que ahora van a levantar las alfombras iban a sacar muchas cosas

Voz 2 13:29 pues es que no había otra alternativa nosotros somos un partido bastante realista bastante pragmático me alternativa eso era bloquearan que gobernara conducía pues al Partido Socialista con Podemos que evidentemente eso ya sabemos lo que trae que son más impuestos que son más chiringuitos idem quedó en Andalucía no hace falta un cambio mira en estos últimos años hemos conseguido pues mire eliminar treinta y uno chiringuitos políticos desde la oposición y con sólo nueve escaños El Aaiún chiringuitos políticos que muchos si quiere él explico que eran fundaciones que sólo tenían gasto sonando es decir no tenía ninguna ocasión igual que enchufar a gente eso hemos eliminado ya desde la oposición XXXI hemos bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras mientras se y pastos para servicios públicos es decir hemos conseguido cosas como diputado Dion pero ahora es el momento de liderar el cambio ahora ya vamos a gobernar tenemos muchas más herramientas mucho más diputados desde luego si en estos piensa en eso hemos conseguido cosas importantes tengo cosas concretas ahora vamos a a liderar un cambio vamos por meternos por el Gobierno de vamos a poder ver cosas que no se podían ver desde la oposición hice la vamos a explicar los andaluces que creo tienen derecho después de cuarenta años de ver lo mismo

Voz 0027 14:46 van a pedir la Consejería de Hacienda en las negociaciones

Voz 2 14:49 pues mire insisto ahora se está haciendo la negociación de coco va a ser mi Gobierno por qué sobra mucha grasa del Gobierno andaluz fijos queremos un gobierno eficiente en Gobierno centrado en las políticas más importantes las políticas que realmente afectan a los ciudadanos en las políticas de pasteleo de chiringuitos y eso es lo que se está haciendo ahora es decir yo creo que

Voz 0027 15:09 cuánta grasa sobrante en personal o en dinero o en departamento

Voz 2 15:13 hola suben chiringuitos que usted no se puede imaginar todo consejo habremos cuando hagamos una auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos los políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el soy desde hace cuarenta años vamos a hacer una auditoría es es una de nuestras primeras medidas en estos cien años hay cien años pero en estos primeros días de gobierno uno de las una de las medidas que que se van a poner en marcha y desde luego pues ahí creo saber exactamente pues que qué es lo que sobra en la en él la estructura política de la Junta de Andalucía pero bueno ya le doy una pincelada insisto en estos tres años y medio de gobierno del Partido Socialista la que Ciudadanos ha sido responsable quedó la oposición pero ha permitido que haya presupuestos y ha permitido que haya gobierno etcétera hoy eliminar treinta y un chiringuitos te lo que podíamos hacer previsto que queda mucho trabajo no va a ser fácil en Andalucía que cambiar muchas cosas es una como de otra muy importante con ocho millones y medio de personas íbamos a hacer un Gobierno responsable ahora lo que se está negociando

Voz 0027 16:18 tenemos que dejarlo tenemos que dejarlo aquí Le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana gracias feliz