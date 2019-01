"He disfrutado mucho cada paso y cada curva"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 00:07 es día dos de enero estamos arrancando el añil la verdad es que se me ocurren pocos escritos de guerra más apropiados para un día como éste que el título del último disco de de Pedro todo va a salir bien

Voz 3 00:20 claro también les

Voz 2 00:21 a ustedes que es una magnífica idea ir este día cinco de enero al Teatro Real de Madrid para verle en concierto junto a la Banda Sinfónica de la ciudad pero es que ha surgido un problemilla de tanto decir que todo bien a De Pedro todo le va tan bien que hay mucha gente que ya ha pensado que era muy buena idea ir a este concierto y por lo tanto ya han comprado las entradas y no queda no queda han agotado Jairo Zavala muy buenos días felices añadió eh

Voz 4 00:44 sí So Da o este mola no

Voz 5 00:48 muy sorprendidos yo el primero porque no imaginaba que en unas horas se iba a votar en el Teatro Real sí que es verdad que son ya muchos un plazo no podía ir a con ese día tan bueno que va a hacer que no va a llover tampoco no no va a llover no para todo va separa la cabalgata todo pero no os preocupéis somos muy pesados y hemos puesto dos días

Voz 4 01:07 la veía era mar ya quince dieciséis que nadie escapa si si no te preocupes pero las has engañado para ir a Rivera Ordóñez

Voz 5 01:14 a ellos no no creo que que fructifique estoy

Voz 2 01:20 son muchos jamones hay mucha gente a escalar Casino afónica

Voz 5 01:23 claro maravillosos músicos Si bueno va a ser un día completamente inolvidable en realidad Jairo tú

Voz 2 01:29 pues tus canciones empiezan de de la manera más básica que eres tú con tu guitarra yo muchas veces te he visto en directo con todo tipo de formaciones como es ser un instrumento ellas ensayado obviamente con la Sinfonía puede ser un instrumento más entre decenas de otros instrumentos una cura de humildad para empezar desde luego tal como un paso atrás claro y luego no distraer te mucho porque yo me quedo absorto

Voz 5 01:51 en él los arreglos que ha hecho el maestro César Guerrero oí y con el director que me manda demanda a él tiene poder en la mano lo de la batuta de los directores es poder real él mueve eso setenta música

Voz 2 02:07 entonces aprendí a interpretar ese lenguaje y estoy en ello porque marcan como hacia arriba es con este concierto además el Teatro Real en Navidad un par de semanas después de la lotería de Navidad Icon amigos podríamos decir entonces que la música como en la lotería el mejor premios compartirlo

Voz 5 02:25 desde luego nada tiene sentido eh avisa prohíbe Wael que acaba como acaba las reflexiones es esa no he llegado aquí a a Banna hay digo pero se lo cuento claro claro en los textos de comunicación que ha mandado el Ayuntamiento de Madrid

Voz 2 02:41 siempre ponen el concierto de Jairo Zavala buena de Pedro en el Teatro Real el plato fuerte de estas navidades será el plato fuerte de unas navidades muy fuerte que es responsabilidad a ver si no se me pasa el corte no pero sí que va a ser un concierto has dicho pongo una orquesta espectacular con una banda espectacular imagino que lo de la gente que te va a acompañar no nos lo vas a contar

Voz 5 03:04 que no los anillos ha dicho que llegan al que si ya llevábamos

Voz 2 03:07 desde entonces es una sorpresa buena esquemas que luego igual luego iba a jugar al póquer contigo a ver qué te voy a poner algunas canciones de este disco y a ver qué cara pones tú hijo de la cara que pongas veo lo cerca o lejos que están de moda

Voz 4 03:20 Radio va como más funcionales

Voz 2 03:23 no lo interpretó actúe bueno tú que eres un buen traductor hoy lo has demostrado el concierto del sábado además de ser una una celebración del día de Reyes lo es también de los diez años del proyecto de Pedro que de algún modo ya celebrase con la publicación del disco el que estamos hablando de todo va a salir bien y en el que como en las buenas fiestas de cumpleaños tú dijiste pues esto hay que celebrarlo invitando a amigos invitas a Coque Malla por ejemplo a Santiago Auserón imita a este a Vetusta Morla invité a Luz Casal y hace unos días se sentaba en esta silla Miguel Poveda Miguel Poveda acaba de publicar un disco por sus treinta años de de carreras es la primera vez que a un tablao caro porque el cuenta tú tú también tienes veinti tantos años el en mucho más joven pero tu carrera es muy larga porque él cuenta desde el primer día que sí yo a un tablado una peña flamenca en en Badalona si tú cuentas también tendría sólo el lo que lo que me llama la atención es que él llamado el disco el tiempo pasa volando y es verdad sus treinta años han pasado volando cuando tú miras hacia atrás estos diez años desde la primera el primer concierto de viste como de Pedro estarías podría haber titulado también el disco el tiempo pasa volando no para mí también es un parpadeo quizá porque

Voz 5 04:25 es disfrutado mucho cada pasito que no ha sido pasos enormes pero con muchas curvas y muchas carreteras secundarias en las cuales pues he disfrutado de platos caseros Si no llena la mochila de muchas experiencias

Voz 2 04:41 y que me H que ha hecho que el tiempo pasa muy rápido nombre era estoy preparado para no

Voz 5 04:45 lo que venga cosa no quiero hablar con el discurso de no no ya está no no son primerizos se aprende mucho los desvíos no si se una curva para ya no está pero previsible todos no está echado un poco de las curvas como que está haciendo la carretera demasiado recto muy rápido si tienes toda la razón porque es muy raro subir tan concierto desde la primera nota que todo el mundo ahí contigo yo estoy acostumbrado a que Pardo después de seis a siete canciones

Voz 4 05:12 dando a ya está ya lo ha conseguido ya no ahora no ahora no se cantan desde la

Voz 5 05:18 como chicos gracias yo

Voz 2 05:22 y luego tengo que aprender a gestionarlo hay otra acepción muy interesante en eso el tiempo pasa volando porque en el caso de Jairo es casi literal porque de estos diez últimos años cuánto tiempo ha pasado volando literalmente en un avión o en un aeropuerto esperando bueno siempre digo que persona

Voz 6 05:34 AG de la película pendientes así se nada luego te enseño mis tarjetas es verdad de vuelos no basta ver la funda de la guitarra de Pedro

Voz 2 05:42 está llena absolutamente de pegatinas de sus viajes y es una perfecta metáfora de cómo la música de Jairo hay seguido enriqueciendo con las influencias que se han ido pegando como la funda de Twitter

Voz 5 05:52 E intento que es así influencias pues forman parte del discurso que no lo aplasta como tú dices quiero siempre es una lucha por la sencillez que no la simplicidad no en hacer al mediodía y encontrar todo eso que me que me interesa

Voz 2 06:04 claro porque ustedes no lo saben la música de Pedro que estamos escuchando es el camino más corto para viajar por ejemplo a la frontera de Estados Unidos con México recorrer Latinoamérica o pisar África sin moverse de Europa y por supuesto sin perder de vista las raíces las influencias del rock anglosajón con el que tú empezaste

Voz 5 06:19 la Jairo es un fantástico guitarrista gracias por lo de fantástico es verdad habría más especializó en Jimi Hendrix por ejemplo me gustaba mucho cuando era pequeñito y si que pasa que no llegue me estuve de intentar digo un momento dice no voy a intentar copiar a esto porque es imposible nunca has hecho Petrolium Madrid

Voz 4 06:36 o no los dientes no tenía esa Kurtz de prospección

Voz 2 06:45 hay algo en que es interesante que Jairo ha viajado mucho ha ido muy lejos para acabar encontrando la música que tenías que tenía más dentro y ahora está a punto de tocar en el Teatro Real tu eres de Aluche si por lo tanto estás a un al paradas de metro en línea Verde del Teatro Real cuántas veces asqueado tú en ópera

Voz 5 07:02 muchas muchas veces muy pocas veces he mirado siempre hacia la derecha he visto ahí el el le define la vida en la vida voy a poder tocar ahí no has estado viendo conciertos sí sí sí sí en mi época de estudiante íbamos a a los ensayos no nunca he visto a una ópera real pero bueno los ensayos la verdad es que siempre es como si ves el espectáculo muy pocas veces separaban no mucho mi maravilloso

Voz 2 07:30 en el concierto Jairo por cierto para entonces Irene y obviamente ya no puedo porque no hay no

Voz 5 07:34 no creo porque es una cosa intentaremos repetirlo en alguna otra ocasión no sé si en el Teatro Real se que eso es una es una una ocasión completamente irrepetible pero bueno no sé

Voz 2 07:47 bueno yo te dejo ahí la idea por si se cuela porque en el disco ya es elevado a un fantástico dvd con las grabaciones en directo de estas colaboraciones

Voz 4 07:54 tú Rey perdón a raíz correcto que yo Blur es lo que yo creo que mucha mucha mucha medida

Voz 2 08:02 es para que tú lo puedes poner en casa es decir es verdad este soy yo Joseba Emilio Santiago Seron Casal pellizco y eso paso no es tan bueno e CT ven todas las ayer salir bueno que contar bueno Jairo Zavala de Pedro celebrará diez años de su proyecto musical este sábado en el metro el de Madrid junto a la Orquesta Sinfónica la Banda Sinfónica de la capital en un concierto para el que ya lo sé

Voz 6 08:25 esto no quedan entradas pero como he dicho antes el quince y dieciséis de marzo La Riviera en Madrid para presenta aquí podéis todavía con dejarlo todo va a salir bien gracias feliz año