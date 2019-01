Las trabajadoras domésticas sacan un disco cantando sus derechos

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Elena Jiménez Yacla eh

Voz 0152 00:48 estamos llegando a las doce y cuarenta y ocho minutos continuamos en Hoy por Hoy Madrid uno de los colectivos de laborales con peores condiciones de trabajo o quizá el el que peores condiciones bueno es el de las empleadas del hogar el de las trabajadoras del hogar INVI civilizadas en sus derechos por los que llevan peleando pues muchísimo tiempo aquí en Madrid nosotros tenemos el colectivo territorio doméstico que lleva doce años de luchas de peleas Ike ahora han llevado esas peleas a lo que están escuchando a canciones a un disco en el que bueno pues reivindican sus derechos a través de la canción Rafaela Pimentel es una de esas mujeres que está sonando en este disco luego hay otra canciones más todavía Rafaela y es una de las mujeres que impulsó ese colectivo ese colectivo de territorio doméstico Rafaela cómo estás

Voz 2 01:37 pues buenos días si feliz año Elena Beatriz

Voz 0152 01:41 la bienvenida a Hoy por Hoy Madrid yo alguna vez he escuchado algunas personas que decían si está si no puedo bailar esta no es mi revolución supongo que a lo mejor esos ha inspirado no para hacer el disco

Voz 3 01:52 claro yo creo que la la música

Voz 4 01:54 eh para para la las mujeres

Voz 3 01:56 para este colectivo ha sido una parte importante no estar en una en una asamblea un domingo al mes como Nos reunimos las territorio doméstico pues es la música ha sido una de las cosas que nos ha fortalecido estar ahí y esta lucha que es tan dura de reivindicar derechos pues claro la música ha sido muy importante invariable Hay versionar algunas letras yo creo que ha sido fundamental para territorio doméstico

Voz 0152 02:26 bueno vamos a ir escuchando más canciones de las que de las que tenéis en este disco que habéis sacado qué es un disco eso para reivindicar los derechos de las trabajadoras domésticas es un colectivo Rafaela feminización fundamentalmente casi todas son mujeres muchas de ellas migrantes y me imagino que muchas de ellas sin papeles lo cual llevará que todavía se resten derechos en en qué situación cuéntanos un poco para que todo el mundo sepa en qué situación en que de qué manera están trabajando las empleadas domésticas ahora mismo

Voz 5 02:56 sí

Voz 3 02:57 bueno el colectivo si el el trabajo de hogar es casi siempre realizado por por mujeres nuestro colectivo es solamente de mujeres está compuesto por mujeres inmigrantes mujeres autóctonas también ir y luego pues la las condiciones de trabajo de las trabajadoras de hogar pues es en un régimen especial que que casi no garantiza ningún derecho que hasta el dos mil doce no no no éramos no eramos no no se había a un derecho como fundamentar como el de la baja laboral que era los XXIX día no lo logramos hasta el dos mil doce entonces son somos trabajadoras en su gran mayoría que trabajamos pues sin contrato con tú lo dices hay hay personas sin papeles que estaban que están trabajando no no tienen ninguno de los derechos que tienen las demás y los demás trabajadores es un colectivo en régimen especial sin garantizar ningún ningún ninguna ninguna contratación ni en condiciones hay muchas compañeras contratos es inhumano y ya esclavista siempre los gusta también decir que hay compañeras que que también están en en condiciones de mejora porque hay hay empleadores que sí que cumplen con esta con esta realidad hay situación porque muchos de ellos están trabajando porque alguna trabajadora darse quedan casa haciendo las las tareas

Voz 0152 04:17 lleváis tiempo reclamando por ejemplo Rafaela que se ratifique el convenio ciento ochenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo que supondría que

Voz 3 04:26 pues una gran mejoría del Gobierno en este caso hablamos de

Voz 0152 04:28 gobierno de España que ese convenio pues eso

Voz 3 04:30 convenio fue la OIT especialmente para las trabajadoras de hogar es un convenio que mejoraría muchísimo la situación de muchas trabajadoras por eso el colectivo oí y otros colectivos estamos desde hace muchísimo tiempo eh exigiendo la ratificación de de este convenio porque ya en otros países sea ratificado pero nosotras no queremos que se ratifique el convenio ciento ochenta y nueve así por así sino que hayan las medidas que se tomen en cuenta las medidas para que este convenio cuando se ratifique pueda funcionar como nosotros lo lo queremos

Voz 0152 05:06 porque eso por ejemplo supondría que tengáis derecho a cobrar el desarme Leo cuando estéis Se sin cobrar cobrado trabajar yo a tener una pensión

Voz 3 05:14 era una unas cotizaciones en la Seguridad Social para que muchas mujeres podamos tienden a unas con una tengamos una una una jubilación en condiciones insisto no no lo tenemos las trabajadoras de hogar pues cuando estás trabajando Si si te vas a la calle pues no tienes paro la y las cotizaciones la Ilan la Seguridad Social en este trabajo a muchas mujeres no se les no se cotiza no se cotiza entonces eso eso va a hacer que muchas mujeres entremos en esa precariedad en ese limbo que no que no vamos a tener una jubilación en condición ibamos entrar en la precariedad muchísimas mujeres

Voz 1 06:04 decae dieta

Voz 6 06:07 sí

Voz 1 06:12 con ilícita

Voz 7 06:20 a cambio de todo

Voz 0152 06:29 tras faena que va cantando según escucha la canción y que además añade me encanta esta también además añade después de que es porque la canción se titula me duele top como decía el estribillo Icex Rafaela de tanto trabajar porque ese es otro tema por ejemplo todas las dos encías que vienen por estar trabajando en el en el vamos el trabajo doméstico de todo lo que hay que hacer en en una casa y que tampoco luego eso está reconocido ese tipo de enfermedades o las pastillas que tengan que tomar muchas de las mujeres para poder ir a hacer ese trabajo

Voz 3 07:01 sí pues eso eso lumbalgia todos estos trabajos todo esto tema que dan que da el hacer un trabajo tan duro como es el empleo de hogar pues levantar a una persona mayor que no tienes ni ni eso ni esos requerimientos para para hacerlo estar todo el día de pie es recoger a niños a hacer comida todo ese tipo de cosas pues no es te te dan a que muchas mujeres estemos realmente con algunas enfermedades no sé no son reconocida inclusive hay muchas mujeres que tienen muchas dificultades para ir al médico porque el permiso que está es lo que tú tengas un permiso para ir al médico un chequeo a una revisión pues hay muchas mujeres que no lo tienen hay muchas mujeres que les cuesta un montón son o tienen que pagar para dejar a otra persona en su lugar poder ir o lo tienes que pagar luego en horas hay muchas mujeres pues yo tengo una un trabajo donde a mí esas cosas están reconocidas ya otras compañera pero no somos somos únicas somos muy pocas las mujeres donde obscenos reconoce el que tenemos que tenemos que tener un derecho para ir al médico es que para hasta hacerte una mamografía a muchas mujeres les cuesta en el empleo de hogar porque no tienen el día no se le da al día porque si no lo tienen que pagar un sábado o un domingo entonces eso es ilegal sabemos que no que lo es pero la situación de muchas mujeres ABC pues hace que

Voz 8 08:29 que tú tendrás que trabajar así

Voz 9 08:35 mi eran las Giralda Anka acuestas emocionada mira a grabar a dar vueltas a ver buen sábado untado

Voz 0152 09:15 juntas y revueltas y además este tema qué bonito aquí veo en el disco bueno pues aquel lo que habéis sacado para que veamos quiénes son parte de las que están cantando vengo a Juliana Hipatia Altagracia Amalia Constanza a Ana Lucrecia Marga Rafaela quién canta este tema

Voz 2 09:34 es una de un coro que está con la ciudad preciosa tiempo es Anna es una compañera por eso decimos juntas y revueltas porque estamos compañeras migrantes compañeras trabajadoras de hogar pero muchas mujeres feministas que hemos estado desde el inicio de territorio doméstico juntas y revueltas para intentar de que el tema de los cuidados y el empleo de hogar no solamente se ha hecho por las mujeres y que no solamente se ha hecho pueblos migrantes que esto sea un trabajo reconocido por eso juntas y revueltas es importantísimo para nosotros también porque ahí estamos las trabajadoras de hogar con las otras feministas nosotras que también somos feministas

Voz 0152 10:15 eh Rafaela las negociaciones sólo hay algún tipo de diálogo con con el Gobierno para que se reconozca de una vez a parte de lo que decíamos antes para que se ratifique ese convenio ciento ochenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo para que se reconozca el el trabajo de las empleadas domésticas como un trabajo real real vamos real de remunerado y de los derechos porque Real lo estáis haciendo

Voz 3 10:40 pues mira los otras en julio en mayo de este año pues nosotros tenemos que entrar en el régimen general en el dos mil diecinueve entonces pues una enmienda que es muy famosa ya porque estuvimos en las seis siete siete siete en ese enmienda hacía que las trabajadoras de hogar en vez del dos mil diecinueve estuviéramos en el régimen general en el dos mil veinticuatro entonces muchas compañeras pues fue la rebeldía y ahí estuvimos dando la la la vara de de de todo el de toda la lucha y entonces a partir de ahí pues estamos ahí esperando a que sí

Voz 0152 11:14 pero tuvimos una reunión con

Voz 3 11:16 la Seguridad Social todavía no lo han dado

Voz 5 11:19 la ninguna respuesta

Voz 0152 11:27 bueno con este tema que se llama porque si nosotras no se mueve el mundo y eso es así vamos a llegar a las noticias de la una este disco Rafaela se presentará próximamente no si para cuando más o menos así dejamos de momento creemos que puede marzo para marzo cuando la paz

Voz 2 11:43 yo para presentarlo a nuestras amigas y amigos

Voz 0152 11:46 pues seguiremos ahí muy de cerca a Rafaela Pimentel territorio doméstico esta organización de mujeres trabajadoras del hogar que llevan doce años reivindicando derechos un gustazo Rafaela como siempre escucharte un beso llega a las noticias de hasta ahora

Voz 9 12:06 no vamos a cambiar vamos a Iker Sin Nosotras

Voz 11 12:23 a un calentamiento Hoy por hoy