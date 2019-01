"La comunicación con el mar es algo místico"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

lo habitual cuando tienes diez años es que tus padres no te dejen bajar sólo la playa ni por supuesto irte nadando a esa zona de la playa que técnicamente conocemos como donde cubre

edad con diez años ella ya había logrado en campeonato

Voz 1646 00:26 Europeo júnior de su deporte y ganó su primer título con como campeona mundial de kitesurf en la categoría absoluta a los veintiuno cuando ya había ganado el título otras nueve veces decidió tomarse un descanso de la competición no creo que sea muy aventurado decir que si su deporte tuviera sólo una pequeña parte de la atención mediática que despiertan otros deportes que seguramente se le vengan a usted a la cabeza dificultad nadie dudaría de que Gisela Pulido es una de las mejores deportistas españolas probablemente de todos los tiempos Gisela Pulido muy buenos días

Voz 0268 00:58 hola buenos días qué tal muy bien dice la son

Voz 4 01:00 las once seis de la mañana las dieciséis en Canarias que tú conoces también por cierto a estas horas tuyas comprobado la previsión del viento de hoy

Voz 0268 01:08 pues sí la verdad que sí ha hecho estaba está mal decirlo bebían el coche venía pensando en en el día de hoy no porque ayer hubo Levante hoy entra Poniente con lo cual para mí es fundamental comprobarlo por la mañana claro y lo primero que hay que ha hecho ha sido abrir la previsión de viento de mirar el mira las olas mirar el viento mira la dirección y a la hora que entraba parada cuando la entrevista para tarifa a preparar las cosas para ir al agua

Voz 4 01:33 o sea que venía en el coche pensando a ver cuándo se acaba esto no es tuya quieres estar clásicas vale pues calcula que vas a estar en el agua no sé cuándo tardas de la playa del estudio al que ha

Voz 0268 01:43 a unos veinte minutos veinticinco minutos

Voz 4 01:45 antes de las doce seguro que ya estas que ya estás en el agua hasta qué punto depende Giselle

Voz 1646 01:50 a tu humor cuando te levantas por la mañana del viento que haga

Voz 0268 01:54 pues es toda la verdad que mi vida irán todos lo el viento ahí ya digo es cuando durante por la mañana lo primero que hago es ponerme por la ventana mirarse viento mirar el día que hace seis solista no lado Isaí Poniente el Hay toda mi vida gira viento sea por ejemplo por la mañana sólo ir haciendo es entrenar físicamente no

Voz 4 02:11 sí pero si hay viento bueno por la mañana

Voz 0268 02:13 me salto el físico al agua directamente luego el físico lo hago con la tarde aunque estemos cansada pero claro la prioridad siempre se entre el agua no

Voz 4 02:21 os aquí para que la gente no entiende Gisela tú eres de ese tipo de gente que cuando se levanta viento en la playa corre en la dirección contraria es decir cuando el resto corremos hacia el chiringuito a refugiar no la queremos correr hacia la orilla esa eres tú no se estudia de playa perfecto

Voz 0268 02:36 medida de Playa de hecho yo no voy a la playa tomar el sol nunca nunca nunca pruebas José

Voz 4 02:43 ahí siempre al habla de presentado en calen que también es de una isla también de una relación estrecha con el mar Tom tampoco ha tomado mucho el sol como eso es eso turno leves pero ya te digo yo está blancos depende de la temporada e ir implorando me pongo un poco más bonito pero en general tengo bienes usted no rico creo bueno por eso Gisela Pulido es de es practica practicase deporte que la mayoría hemos visto muchas veces desde la orilla de una playa ventosa que se llama kitesurf que es ese de las cometas que es del de

Voz 1646 03:13 la velocidad el de los saltos absolutamente espectaculares

Voz 4 03:16 y ahora Gisela vive en Tarifa donde

Voz 1646 03:19 está habitualmente cerca de la playa de de de vaqueros que como la de Jandía por ejemplo en Fuerteventura es especialmente apropiada para la práctica del del Kaiser que busca un un kitesurf Gisela en una playa además de lo obvio que es que haya viento porque no basta solamente con que haya viento

Voz 0268 03:34 yo creo que que son muchas cosas no para mí una buena playa hace mucho el entorno no es decir que haya que sea un paisaje bonito me gusta estar navegando y disfrutando del paisaje y luego hay que cuando estás en el agua tienes otra perspectiva no es lo mismo que cuando estás en la playa no estás en la playa la mirar hacia el mar demostró ser el mar miras hacia la playa no entonces quieres tener un una entorno bonito y no me refiero pues a edificios una playa urbana me gustan más las playas salvajes por ejemplo a que decías tú de Jandía o o la de Tarifa que en Tarifa tenemos doce kilómetros salvajes de playa con condiciones increíbles no obviamente pues que haya buen viento que sea está hable que que haya algo de hola hay que bueno que sí pueden ser pues eh haga buena temperatura agua no estén muy frías por eso aunque tú eres eh

Voz 1646 04:17 venía de Mar en Barcelona tú cuando tenías la edad madura edad de ocho años dijiste en no yo me quiero ir a tarifa porque yo quiero hacer kitesurf supongo que el primer paso en Premià fue volar cometas en la playa como todos hemos hecho no

Voz 0268 04:31 sí sí bueno yo no la verdad que me acuerdo no de de salir de la piscina porque yo hacía natación oí hacia y competían natación unas por la mañana antes del cole piscina es pues el cole piscina y cuando salía de de nadar Mi padre me recogía íbamos directamente a la playa aprovechan las últimas horas de luz a volar esas cometas pequeñitas no de de juguete digamos no las de dos líneas au claro pues esas pequeñas comenta si me acuerdo perfectamente no que que el día que fue el veinticuatro de junio de dos mil dos tú San Juan no que es el santo de mi padre a Samper a pescador y ahí fue pues la primera vez que me inicié en el agua porque mi padre siempre decía vale te dejo la gente dejó pero yo le insistía insistía en nunca la nunca decía nunca me decía venga en el agua pues hasta que eso fuimos a pasar el día es Ampera pescador y ahí pues por primera vez cogí su material su tabla su arnés todos comenta bueno empecé a hacer kitesurf

Voz 1646 05:26 por fin por eso todos no sorprende y es el título sabes tú precocidad Si Si miras hoy cuando tienes veinticuatro años está a punto de cumplir veinticinco el día el día catorce si miras hoy esa decisión desde la distancia del tiempo y de los éxitos crees que tomase la decisión correcta ese día hace tanto tiempo ya

Voz 0268 05:44 sí yo creo que no sea no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida sí que ha habido decisiones que a lo mejor no han sido las más acertadas todos cometemos errores en la vida pero pero yo a mis mira mira hacia atrás sí me considero una chica supera afortunada por la vida que tengo para ver dedica por haberme dedicado al deporte profesionalmente no hay bueno sigo en ello porque tengo proyectos de futuro bastante bastante prometedores no pero creo que lo mejor que me ha podido pasar es es dedicarme al deporte a la competición porque creo que te aporta muchísimas más cosas no solamente pues el ganar un título puede estar compitiendo sino todos los viajes lo que aprendes el enfrentarte a alguien no hace que que también Crescas como personas porque al final el deporte es es no solamente es ganar es es todo es perder es entrenar es es ir a los destinos es eh la planificación la estrategia es todo no es casi como una partida de ajedrez como un como sabes es una batalla no digamos si la batalla no solamente se gana esos siete minutos de competición sino en todo el año no entonces aprendes Montón

Voz 1646 06:44 probablemente por eso Gisela tu decidiste en al año dos mil quince retirarse de la competición de esos siete minutos obligatorias de competición delante de cinco jueces para asumir otros retos de los que estamos a punto de hablar es decir estás en una especie de descanso

Voz 4 06:57 el que no está descansando nada por supuesto pero vamos a hablar de eso ahora sí vamos a descansar solamente unos minutos vamos a escucharnos

Voz 1646 07:03 a nosotros tenemos también patrocinadores tú saber lo importante

Voz 4 07:05 qué es esto dice pues esa escuchamos unos anuncios ya la vuelta se imponen

Voz 2 07:31 muchas veces la importancia que le damos a las cosas depende mucho de cómo nos las cuenten por ejemplo

Voz 4 07:40 Gisela Pulido ha sido campeona del mundo de kitesurf en vías ocasiones consiguió su primer título mundial con diez años y en los últimos tres ha decidido buscar nuevos retos a su deporte ha competido contra deportistas de otras modalidades de vela y a ganar ha competido Tom contra Perry también ha se ha propuesto unir por mar todas las islas del Archipiélago canario sobre una tabla guiada por una cometa adivinen por último se ha enfrentado a gigantescas paredes de agua en busca de algunas de las olas más grandes del mundo

Voz 7 08:23 te tengo miedo porque nunca he insultado a uno la grande nunca me he puesto delante de una pared de no sé ocho diez metros de agua no sé cómo comportarme cometan enfrente

Voz 4 08:35 si quieren ver cómo ha sido ese último reto de Gisela Pulido lo pueden hacer en el documental and Fall que acaba de estrenarse en Movistar porque el Movistar Plus y será buenos días de nuevo buenos días Gisela chinos contarán las hazañas de tu deporte las tuyas y las de sus compañeros de deporte

Voz 1646 08:50 con la misma épica con la que nos cuentan un gol por la escuadra yo ya me habría comprado una cometa

Voz 4 08:57 yo ya me canso Caixa pero oye es bueno que siga siendo el kitesurf

Voz 1646 09:02 poco minoritario o hay viento para todos

Voz 0268 09:05 pues la verdad que que yo creo que asista viene que sí sí imagínate que fuera un deporte de masas no de todo el mundo hiciera cae tu novia

Voz 4 09:15 bueno ahora satén entregaría la cometa viento hay pero espacio para todos en la en las playas buenas igual no tanto

Voz 0268 09:21 sí yo creo que pasaría como como el surf un poco no que es un deporte que me encanta pero cada vez lo está practicando más gente en las olas los picos pues cada vez hay más gente y hay más problemas no hay y con el capote es es un poco más me lo más más tranquilo no hay mucho espacio para todos el mar es muy grande pero bueno un así la verdad que a mí me gusta no el poder estar en una playa disfrutando de un día increíble y estar sola tiene

Voz 8 09:43 precio no quiere decir que no tenga que ver más apoyos eso sí no Gisela una pregunta este es un poco para una físico importa mira yo yo tengo casi dos metros Peso noventa y siete kilos y hay un Hyde

Voz 4 10:00 lo ocupando hasta los hielos oeste solamente como los jinetes de caballo

Voz 8 10:06 estoy cosa que un cierto peso le viene mejor

Voz 0268 10:10 hombre obviamente para competir a nivel profesional el tamaño y el peso importa no

Voz 4 10:14 entonces no descarto macabra lleva como profesional en esto

Voz 0268 10:18 a ver es que el los deportes de de de Free Style de dónde tienes que dar piruetas y vuelta sí maniobras el tamaño tamaños importante no puede ser muy alto porque sino el centro de agradar está mucho más arriba entonces es menos ágil digamos en el aire no mira los gimnastas que pequeñitos son

Voz 4 10:34 claro que también somos pequeñitos porque no

Voz 0268 10:37 a la hora de hacer las maniobras y nos costaría mucho más girar no pero luego para practicar el deporte por libre no importa sea puedes practicar deportes de todas las edades mira yo empecé con ocho mi madre tiene cincuenta y dos empezado ahora hay gente con a poco más gordita quita hay de todo lo que importa realmente es el viento si hay viento no hace falta que vayas con comenta muy grande y si hay viento el viento tiene energía suficiente para levantarte a todos

Voz 4 11:02 me temo tomo lo ves Pablo es lo que yo sé es que tanto tú como yo que también soy bastante alto lo más cerca que vamos a estar de ganar un campeonato del mundo de kitesurf es en este momento es decir hablando por el campo son blancos

Voz 1646 11:15 cerca oye decíamos Gisela que que sacaba tendrán Movistar el primer episodio de ese documental que se llama Gisela Pulido sobre tu reto de enfrentarte a las olas más grandes del mundo y a mí la primera pregunta que se me ocurre teniendo en cuenta que tú has ganado muchos cámara desde el mundo de Kate que te dedicas al freestyle que no tiene nada que ver con las olas la que formalmente de hecho tu tu madre antes inicien este deporte que es qué necesidad

Voz 0268 11:37 ese sí es verdad que uno incluso muchas veces me lo pregunto a mí misma sería si me lo pregunta varias veces porque por varios motivos primero porque si estuviera compitiendo en freestyle tendría una vida mucho más cómoda y más fácil el sentido de que tendría una rutina tendría unos campeonatos a los que acudir tendría como una estabilidad no en dentro de mi cabeza digamos no a nivel profesional en cambio con las olas súper complicado porque esas son las grandes no siempre están ahí hay que buscarlas hay que hay que tener suerte para que entre un suelo una por una tormenta digamos no hay hice provoquen esas holas ir al destino o sea que no está aquí a la vuelta de la esquina que me tengo que ir hasta Hawai me tengo que ir hasta Fiji o a la Polinesia francesa que que no están aquí en Tarifa no y es complicado antes una preparación y una entrenamiento para un proyecto así es complicado que los entrenamientos realmente no los pues hacer en una ola grande los haces pues haciendo amnesia trabajando la resistencia a surfear olas lo mejor de gran tamaño pero no gigantes entonces es complicado no hay bueno luego no estar ahí delante de una ola de ocho diez metros

Voz 4 12:36 qué hago aquí también no iba a preguntar justa porque para que la gente se haga una idea la el primer capítulo está rodado en Hawai la ola que se puede decir sur feas no aunque sea con viento la la la que sobre la que te subes sólo había montas sea machos que que es mandíbula como la mandíbula de un tiburón que ya es un nombre que sólo desde el nombre dicho desde la radio ya impresiona como es plantarse físicamente delante de una ola de ocho o diez metros con la cobrar conciencia de la de la dimensión que tenemos de lo pequeñitos que somos

Voz 0268 13:08 sí sí es que la verdad que lo que más me lo que más me costó fue la logística de llegar hasta el sitio porque la la es la ola de de jazz en Hawai es es una ola donde va es bastante local no todo el mundo entra ahí obviamente porque si alguien entra que no tienen experiencia Se puede ahogar y sería muy mala imagen también no para el deporte para la para todo en general entonces solamente para llegar ahí nunca a nadie lo por lo vais a poder ver el documental pero no tenía ninguna información de ningún tipo ni de cómo se llegaban y de dónde salíamos ni como acudimos hasta ahí al final hay que coger un esquí irte veinte minutos en medio del mar hasta que llegas al al pobre que digamos

Voz 4 13:43 y así un montón de cosas

Voz 0268 13:45 cuando estás ahí puedes preparar todo el material en el esquí en la Cometa estirar las líneas montar el todo el aparato digamos no hasta que que te levantas y estás en una ola todos a logística era lo que más me preocupaba no una vez que estaba ahí delante de la ola sólo pensaba en disfrutar y la adrenalina del momento no que la adrenalina es como que camufla el miedo

Voz 4 14:04 Gisela la que has tenido que lidiar para pasarte al sur porque has dicho que te gustaba mucho pero que los picos están están muy muy concurrido se que es difícil conseguir buenas olas tú claro tú has tenido que pasar directamente a las salas de diez metros que por razones obvias están bastante menos concurridas en el fondo a hacer surf con una con una cometa nuestras pensando pasarte al sur digamos al sur pura puro no

Voz 0268 14:27 no eso es imposible eso es es muy complicado es otra disciplina otra cosa otro deportes no tiene nada que ver es yo lo que estoy haciendo es otra disciplina dentro del CAI que aun así es difícil pero no tanto pero pasar de otro deporte sería inviable no bueno yo practico sur de por libre hace un par de años que hago surf que tampoco mucho y todavía me queda mucho por aprender no sí sí pero

Voz 4 14:50 es tremendo lo lo dura que es la Kurt la curva de aprendizaje en el sur supongo que en el CAI también no lo he probado pero en el surf la Sunita Williams demuestran lenta no

Voz 0268 15:00 perdona que te interrumpa el que se no decía que el de es muy rápido al principio luego se estabiliza y hay una línea recta a no ser que le des mucha caña no pero el cambio en el sur yo creo que es al revés es una línea recta un poquito hacia arriba y después ya cuando empezó a coger nivel ya te vas de nivel no un poco pero al principio de súper duro la Marte da unas lecciones de humildad bastante

Voz 4 15:21 pero pese a contar estoy pensando hombre todos ha hablado de San Pedro el pescador hay hay algo místico en esto también para ti es puro de Porto

Voz 9 15:30 es un un camino algo que también y en tu interior un tipo de comunión con mal

Voz 4 15:36 el viento totalmente místico

Voz 0268 15:39 entrenando sí sí cuando estoy navegando por libre sobre todos los días de poco viento que lo que suelo hacer es meterme con el lo que es la tabla que que va por encima del agua con un ala debajo entonces tiene mucha menos resistencia no necesitas tanto viento para hacerlo entonces los días que no puedo entrenar fría está y lo que no podrá navegar a Buffon imagínate sólo para empezar estás volando por encima del agua no tienes ningún ruido entonces es súper súper místico es una paz increíble y te puedes ir kilómetros y kilómetros adentro Llosa yo me he llegado a hacer desde Premia de Mar desde donde soy un día que estaba ahí navegando hasta Barcelona con el folk ir y volver que fueron como cincuenta y pico kilómetros

Voz 4 16:18 a un día y es una pasada

Voz 0268 16:20 todo hay medio del mar

Voz 4 16:23 y hablando de mis explica hay de estar muchas horas encima del mar si de algo que a mí me por razones obvias me interesa mucho qué tal el desafío comando de mística el desafío de unir las ocho y las Canarias inquiere

Voz 0268 16:34 sí la verdad que fue justo después de comer yo me retiré de la competición en agosto no en septiembre creo que fue la última parada de compró todo el mundo cuando en dos mil quince en enero ya estaba maquinando para para hacer este proyecto es que realmente no tuve ni tiempo para descansar nada casi y fue fue una pasada porque fue un trabajo de de investigación previo muy muy muy muy importante algo que yo nunca había hecho yo me dedicaba lo mío era entrenar físico técnico preparar la cabeza a los campeonatos pero nunca me había puesto a investigar una isla no entraba el viento en esta isla aquí playa tenía que llegar qué rumbo tenían que coger prepara el barco de de apoyo el el apoyo económico también porque necesitas la ayuda económica para todo parado el proyecto no y al final fueron trescientos ochenta kilómetros en siete días sea desde La Graciosa hasta el hierro todas las islas cada día un recorrido

Voz 4 17:28 bueno yo no debo informarte de aquí por una entidad que te envidio profundamente tú has podido verlas las islas como casi ningún canario la las hemos podido ver aunque hemos visitado todas

Voz 1646 17:36 y además de Gisela este además de un desafío físico un desafío importante para bien lo físico y el entrenamiento y la preparación que nos ha contado también implica una supongo que también en el de las olas implica que tienes que depender de un equipo es decir el kitesurf un deporte por lo general aunque obviamente estas muy bien rodeada es un deporte solitario como el sur Fer estuvo enfrentada la naturaleza pero en este caso aquí tienes que confiar mucho en un equipo en un barco de apoyo etc así es difícil también digamos de legar cuando uno se dedica un deporte tan tan tan individual delegar y saber que depende de un montón de factores que no son solamente tu propia habilidad

Voz 0268 18:10 la verdad que tengan suerte y decir que no porque en realidad el cómo es esto es un deporte individual pero como siempre desde que tenía ocho nueve años estado con mi padre que hemos sido un equipo pues se me hace muy fácil delegar porque yo confío en que las personas hacen bien su trabajo sino no estaría donde están entonces cuando yo contacto con el con el equipo de apoyo para para ir a hacer el recorrido de las Islas Canarias cuando me voy a a la hora de Chaos que tengo que ir esquí coruñés que es que es el que me va a hacer el el rescate yo confío en que esa persona aunque no la conozca digo si es capaz de meterse en Jaume con esquí saben hacer bien su trabajo no es sino no estaría aquí entonces soy bastante confiada en ese sentido no y eso hace que que mi cabeza esté mucho más tranquila sin duda

Voz 4 18:55 pues Gisela tú eres una de nuestras mejores deportistas lo decía al principio yo me de haber puesto en toda la entrevista no da hablar de deporte femenino porque ya empieza a esto hacer deporte a secas saber si en dos mil diecinueve Nos vamos apuntando a apuntando en la cabeza que vamos a hablar de grandes deportistas tú eres una de ellas diez veces campeona del mundo de kitesurf confiamos en que quizá sí digo futura campeona implica esto como te suena muy bien pues también suele Ana viable fíjate fíjate además que el que ha hecho el kitesurf podría ser olímpica si no me equivoco en París verdad

Voz 0268 19:28 sí bueno ya ya está aprobado sea más sencillo si tiene olímpica empezó a competir este año iba a decir al año que viene pero ya estamos entonces

Voz 4 19:36 estás que si estás mirando cómo va el Sena de viento está mojando otro igualmente no no no no se sabe dónde va cuál va a ser la sede

Voz 0268 19:47 creo que en Marsella pero no no estoy segura todavía faltan varias cosas por aprobar porque todavía queda bueno primero están los Juegos en Tokio y después Paris así que todavía falta pero ya empieza a combatir el año que viene de hecho me voy hasta el año que viene tras este año sí sí me voy a mover a San Francisco a entrenar allí donde están los mejores de esta disciplina que es el fotógrafo Eli nada hay empezaba a hacer campeonato si al final va a ser otro otro otro cambio importante en mi carrera no al final va a ser otra disciplina diferente ni Freestyle ni olas Rising que son carreras pero bueno

Voz 4 20:17 pues muchísima suerte ahora en el Racing pero bueno en todo lo que te proponga es por supuesto Ciencia Feliz cumpleaños dentro de sólo unos días nos han quedado muchísimas cosas por hablar ni siquiera tienes veinticinco años Gisela así que volveremos a encontrarnos en Hoy por hoy muchísimas gracias a vosotros apenas

Voz 0268 20:33 buen día gracias

Voz 10 20:37 tienden a quién sí