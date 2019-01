100 Yardas - Llegan las wild cards (Programa 144)

Voz 1 00:00 pues bien ya americano

Voz 1025 00:30 semana diecisiete hice terminó está es la historia se terminó la semana la última semana regular determinó la temporada regular a partir de ahora empieza el espectáculo de los wild card de los playoff y las lágrimas Lágrimas por los que se van a quedar en el camino por los que no se han metido porque sendos acabará el fútbol que viene pero esa es otra historia todavía queda de unas cuantas semanas para disfrutar para eso como siempre hemos juntado a todo el mundo por cierto U2 Walk Cars que al final entre las dudas uno se coló unos ecos y ojito porque no es un rival fácil porque los Eagles fueron capaces de desbancar a los Bike y dos Buy Kings ellos solitos se cavaron su propia tumba pero ahora lo vamos a contar insisto voy a saludar a todo el equipo ya está hasta hemos sumado al chico de la embajada Port

Voz 4 01:21 Martes en San Sebastián Iker Sagasta hola qué tal estás feliz año Iker feliz año

Voz 5 01:26 muy buenas se oye no empieces con

Voz 4 01:29 esto se acaba si nos queda lo mejor no es queda pero yo Pavese estos ver la botella medio o medio vacía clara además además es que tenemos este

Voz 5 01:39 fin de semana los wild card yo digo tenemos

Voz 4 01:42 ocho banquillos sin entrenador el veinticinco por ciento de los apostaba no tiene entrenador aquí tenemos el drama mita ya en los estilos con Antonio Brown eh

Voz 1025 01:52 bueno pero eso era Crónica de una muerte anunciada luego lo contamos pero será que no hemos hablado de de las cosas que podían ir pasando los Steelers siendo les salía bien la jugada que no les pero ahora lo contamos en Barcelona Louis Jones qué tal estás feliz año Luis

Voz 6 02:06 el feliz año a todos los campeones pues bien viene aquí estamos con ganas que hoy como dice Iker de empezar a lo mejor también os doy la razón a las doce con ganas de ver lo mejor de la temporada pero con esas lágrimas sillas porque ya hace los va restando jornadas bueno

Voz 1025 02:22 menos claro estamos estamos ya en en cuenta atrás pero bueno el mítico Andrea Fanconi recién aterrizado creo que Italia no sé donde ha pasado el año nuevo él me lo dirá qué tal estás Bona en uno querido Andrea Iannone

Voz 7 02:35 buenas no Italia nadar en Año Nuevo en este momento al XXXI ocurre en la tele no sé

Voz 1025 02:43 osea que has hecho de celebración si no una súbita así que tú te dio tiempo no

Voz 7 02:48 sí si no trabajamos por la tarde por la noche pero que sí esperando culé muy muy lejos

Voz 4 02:54 qué pasa Andrea te lo dice porque como el año pasado trabajase dando las campanadas a Haro el año pasado eras tú eras tú la Pedroche de de Movistar

Voz 7 03:05 este años nada además

Voz 0318 03:08 no los y muchos toros lo del año pasado

Voz 8 03:11 no fue algo

Voz 9 03:12 así que tiene un único no estuvo claro entonces a repetir bien

Voz 1025 03:19 bueno hemos asomado al chico de la embajada que hoy es el único que está en Madrid más solo que la una ya saben nuestro querido Clean qué tal Chris cómo estás feliz año

Voz 10 03:29 Ono a que a que aquí feliz año a todos aquí solito en el estudio me has visto

Voz 1025 03:35 pero eh empiezas el año nuevo más solo que la una claro

Voz 11 03:39 he venido que te echamos mucho de menos claro es lo que iba a decir que iba a decir que os debo un tengo que disculparme por ser un ausente tanto tiempo pero tampoco creo que me hayan perdido hayan echado de menos

Voz 1025 03:51 claro que sí porque tú pagas el Cafés siempre ya es fallando pata pero bueno estamos todos a lo largo del programa aparecerá que hemos con Javi Gómez a ver si tenemos dos noticias de Alfredo que no creo Thames porque lo teníamos con el cambio horario en México y a ver qué tal hay más rasca me ha prometido que aparecerá en algún momento pero que estaba llorando con lágrimas de cocodrilo porque vaya a final de temporada para Green Bay luego lo comentamos con calma pero madre mía madre mía si os parece voy a por los resultados de acuerdo chico ahí venga vamos el resultado es que tienen dos partes claras los que sí que se jugaban algo y los que no se jugaban nada por ejemplo bueno nada más que el lío de perder entrenadores del lío de jugadores después el lío de postemporada que esto ya será crónica de otro programa pero hoy os cuento que los dos fines perdieron cuarenta y dos a diecisiete en la última semana frente a los Villada despedido si gracias por venir a diez muy buena él hilos que irán detrás de le que iba a haber lío los Lions le metieron un rosco a los Packers treinta y uno a cero y encima mezzo borraron Aaron Rodgers bueno toda una historia los Texas ganaron veinte a3 Salon Jaguar los jets perdieron treinta y ocho a tres con los patrios

Voz 5 05:08 Bowles despedido gracias por venir

Voz 1025 05:11 buenas Carolina Panthers ganaron treinta y tres a catorce a los Seing no sé si era sorpresa o no yo creo que los seis porque estuve viendo el partido

Voz 12 05:19 dos vamos si ese hubiera muerto humano nada más nada me llamaran de la

Voz 6 05:24 a despiste despiste teoría

Voz 1025 05:27 totalmente los cowboys en un intenso duelo de pistoleros ganaron XXXVI a XXXV los Giants de Nueva York los palcos en otro bonitos duelos ganaron treinta y cuatro XXXII a Tampa Bay

Voz 4 05:40 pero bueno idílico Esther despedido en lo está en Facebook Cannes y todos los coordinador

Voz 5 05:45 desde ataque Defense de equipos especiales despedidos

Voz 1025 05:48 los Falcón ahí estamos para para hay que nos oye partidazo el que vivimos que Baltimore sudor bueno bueno bueno que Bryant veintiséis veinticuatro partidazo Lolo comenta

Voz 1623 06:04 pero gracias a eso

Voz 1025 06:06 Baltimore se ha metido precisa gracias a eso Grace

Voz 1623 06:08 a a los árbitros también Núñez

Voz 1025 06:11 del partido tengo que hablarlo que venimos arrastrando en la tú te presione rarito cebras seducido más complicado complicado las decisiones estoy de acuerdo con vosotros ahora lo comentamos Kansas City ganó XXXV a tres a los Reynders ya que tenían que echar de los Rey de echado verdad tienes hice bares spinozista

Voz 1623 06:30 todo con Javi mira que tan gente

Voz 1025 06:33 Luis digo que hay que echar de Holanda

Voz 6 06:35 esto estaba con Brau desde principio ya sabían que hacer eso al manos dice escaso

Voz 1025 06:41 sí es verdad que abrazan Chicago ganó veinticuatro diez a Minnesota a pesar de muchos de los que estáis en el programa Chicago eliminados los valles gracias por venir a adiós vaya temporada e también me merecen convendría reaccionar ante Steelers ganaron dieciséis a trece a los vengas pero a pesar de todo ayuda montaba en casa de Pittsburgh Luis entrenador de los venga es despedido no qué me sorprende en fin otros Tropas fuera los Eagles le metieron en un rosco Washington red skins ganaron veinticuatro al cero por cierto jugando muy buen fútbol americano que nadie se confunda que Washington no estaba al cien por cien pero pero plantó cara en el fondo el no iba esto va a estar

Voz 5 07:24 va a poder estar pero en el partido

Voz 9 07:27 yo no existiría hoy aguantado muy bien igual sí

Voz 1025 07:31 luego comentamos luego el equipo de Louis Jon Los Ángeles Chargers ganaron veintitrés a nueve los Broncos iba Iván

Voz 5 07:38 Joseph entrenador de los Broncos despedido

Voz 1025 07:40 señor el porvenir adiós muy buenas los Rahm siendo un duelo también de pistoleros con los cuarenta y ocho XXXII es que era den donde en donde y tiro porque me toca un da el partido a lo que

Voz 5 07:53 Intel ha abatido

Voz 13 07:56 no ha no

Voz 4 07:59 ha dolido el récord histórico de yardas en recepción de un Taiz desde la historia quitándose la broncos Quique lo tenía desde dos mil doce ojito con este chico

Voz 1623 08:08 de hecho se merece una banda sonora e aunque hemos ganado seis

Voz 1025 08:12 bueno ya veremos si Jobs ganaron veintisiete a veinticuatro en un partido donde los Cardinals apretaron pero pero sí Seattle ahí sí hay él escucharse el el el entrenador del equipo de Chris despedir

Voz 5 08:26 Don crecí después de un año

Voz 1025 08:29 gracias a saber de él pero obviamente más más seguro y luego un resultado que también comentaremos para mí sorprendente por la facilidad ganaron los costes XXXIII a diecisiete que ganaran los costes e sino por la facilidad o al menos la sensación de dominio que tras

Voz 5 08:48 no quiero hacer ningún momento la sensación de que podían perder

Voz 4 08:51 ya va a pesar del de los turno Auvers eh

Voz 1025 08:53 si no no en ningún momento dio la sensación de que los coches tenían problemas en el partido a mí yo aluciné pero ahora lo comentábamos se eh dicho lo dicho o sede contar quizá más que la os diría que más que la fotografía de los wild cards os digo como vienen los cruces aprovecha Andre M me cuentan los quedáis en los que no vais los Colts se cursan contra los Texas este es el partido del sábado la especie Mediaset a las diez y media entonces el domingo Seattle va contra los cowboys en casa de los cowboys e por cierto los van en Houston Texas pero Houston Texas los Chargers va a encontrar Baltimore en Baltimore y el partido que cierra son los Eagles contra Chicago en Chicago

Voz 6 09:39 los Dallas eh Carlos

Voz 1025 09:42 el partido es en Dallas efectivamente de estos Andrea con como vemos y cuando los Bendodo

Voz 7 09:48 todos no hombre lo vemos todos en directo como siempre te subes tú también te lo que me preguntan no

Voz 1025 09:58 para para hacer vete a la campanada igual me daba salvo en diferido yo qué sé

Voz 7 10:04 no no no diferido nada lo que estoy bien porque es que no tenemos se comunicado oficial todavía lo tengo así informal por Whatsapp pero el primero del sábado que es Texas Les Cols a las diez XXXV va en Movistar deportes él ha dado boys el y Oxfam vamos a las dos y cuarto de la madrugada y los dos del domingo van en muchos deportes

Voz 0453 10:35 los Chargers inconsciente y cinco a las diecinueve cero cinco Inter Siebel

Voz 7 10:41 a las diez cuarenta a las veintidós cuarenta los dos en muchos deportes

Voz 1623 10:46 apuntado todo bien bien bien

Voz 1025 10:48 muy bien pues señores

Voz 7 10:51 todos todos van en diferido en vamos

Voz 13 10:55 vale la corte primero del sábado cualquiera

Voz 7 10:59 venga

Voz 9 11:00 todo todo cámaras se va a poner en Barroso

Voz 13 11:04 muy bien vale si os parece chicos vamos a la pomada

Voz 1025 11:08 acordamos que estamos en cien yardas y seguimos el fútbol americano que no sé muy bien si os apetece empezar la guerra por alguno en concreto yo quizá empezaría por por los que se han ido colando por los que han muerto en el camino por ejemplo yo me iría al partido entre Baltimore y Brown porque hay mucha chicha mucha chicha como decíais vosotros no sólo por el juego porque el partido estuvo bien sino porque llevamos demasiadas semanas hablando de errores de árbitros y sobretodo de cómo les han complicado la vida a los árbitros en este año como esas decisiones por primera vez porque yo no recordaba de una manera tan clara han afectado a partidos

Voz 5 11:49 es algo tocado claramente al can

Voz 1025 11:52 vio de del resultado es algo generalizado

Voz 5 11:54 los durante el año no no podemos decir que haya sucedido en un partido que un equipo se pueda sentir robado porque es que es algo que que ha venido pasando y que yo creo que la NFL este invierno lo va a pensar muy bien y creo que no yo creo que analiza que está acostumbrada que esos árbitros sean excelentes entonces estamos muy muy poco acostumbrados a que falle en tanto dicho esto ya es verdad que en ese que en ese Ray Brown hubo Jo varias decisiones

Voz 0318 12:24 muy comunes que hubo una que eso vaya de los árbitros es es una la nieve

Voz 1025 12:32 el y la enorme

Voz 0318 12:34 venta de tener la posibilidad de revisar si todo adquirida desde hace tiempo la la la ventaja adicional de que cada actor cada votación supervisan

Voz 13 12:48 cortés no lo París con lo cual creo que vale ya

Voz 0318 12:52 pero como Javi Fuego quería ha habido una recuperación ya hay un retorno pues deja que luego cuando se acaba la jugada tunecinas esta acción y luego cómo se tiene que revisar lejano pues nos hemos equivocado no era tachas no tachan de los Dragos provocado tules paras una jugada en el momento que la revisión te dice que no era tacha de los Brahms claro que no puede valerse retorno con lo cual en lugar de un tachan los Brahms a favor se encuentra con el balón en su yardas siete y a partir de ahí no ha cambiado nada

Voz 13 13:22 lo claro es quién lo que tú dices

Voz 6 13:25 deporte que es que ha sido el ejemplo de de de todos los deportes que se están sumando ató a todo el tema de las revisiones no debe a nivel de de de todo que ha sido ejemplo molesto caray se están colando por todas sobretodo estamos

Voz 0318 13:40 bueno tener encierro que aquí aparte errores como hemos hizo las últimas semana donde hay alguna mala aplicación de reglamento esta no aquí nazcan aplicado el reglamento no me paré

Voz 13 13:52 no que pasa en dos con lo vamos a superar los pasos

Voz 0318 13:57 montón de veces y en este caso a los brazos

Voz 13 14:00 le ha perjudicado

Voz 0453 14:01 bueno qué partido no aquí

Voz 0318 14:06 conozcamos pasa montón de veces hay un fan voló recuperan los corren lo retornan que para la jugada mientras está retornando digo déjale y luego ya con la revisión de dónde está no como la ley de la ventaja en fútbol que es jugar luego ya siempre tienes tiempo para rectificar pero sí le cortas cortas la jugada

Voz 0453 14:25 sí

Voz 0318 14:26 el nueve inevitablemente cuando te quieres dar cuenta de que te has equivocado diciendo que en algunos casos un caso como éste quedará tasa pues ya no le puedes dar restos de las jugadas con lo cual simplemente metas el balón donde se ha producido las

Voz 1623 14:41 en un partido que no solo

Voz 6 14:44 explicaba el resultado de lo que está jugando ahí

Voz 12 14:46 dos verdad cláusula había una cola detrás de gente esperando a él y me

Voz 0318 14:52 nada los estira directamente claro rechazo

Voz 6 14:54 decisión que que que que bueno es tremenda hecha

Voz 1025 14:58 me Chris

Voz 10 14:59 no nada yo iba a decir que es es una cosa que que os estoy completamente de acuerdo con sanciones es una cosa que desde que han iniciado eso de Ripley siempre han tenido problemas con eso los propios jugadores los propios entrenadores no saben a veces que es lo que se puede

Voz 14 15:19 tomar otro vistazo o que es web cuando cuando van a parar la jugada es que es es

Voz 10 15:26 yo creo que hoy en día cuando cuando vean los los los los partidos de en especial en los plenos tienen cincuenta cámaras o más o más o sea no hay ni un ángulo que no pueden cubrir bueno aparecer cada claro es que al al lo ves al al final cuando lo van viendo que no tienen todos los ángulos cubiertos que no entiendo es una cosa que no entiendo si tienen tantas cámaras porque no siempre Ice en cada línea en cada

Voz 1025 15:52 pero pero a mi a mi lo que también se me hace complicado y lo pregunta tres a los tres y voy contigo Iker también y como no lo vuelven a ver en la revista sea se me escapa

Voz 13 16:03 el excluyendo los cuatro quiénes no

Voz 1025 16:06 estaba excluido yo

Voz 13 16:08 no voy bien con todas es no sé si vas a ser el de letras

Voz 1025 16:15 sí es verdad está lanzado

Voz 1623 16:20 la verdad es que no no es que el fin

Voz 1025 16:23 el año todavía dura aquí que todavía no varía es verdad que tras cinco

Voz 12 16:29 el cuarto entonces no lo preguntó a los cuatro y que excluye yo llevo la ha llevado a la eh

Voz 6 16:39 es

Voz 1025 16:42 os pregunto es que no entiendo teniendo todas las revisiones de de imagen como también cometen el error porque aparte estoy contigo Luis es que ya no era el partido que claramente podía Brown es que dejaba fuera a Pittsburgh fijaros el incendio que se ha montado en Pittsburgh a consecuencia de dos

Voz 6 17:02 evidentemente de que los Reavens merecieron pasar

Voz 4 17:05 sí eso sí pero mucho todo

Voz 0318 17:08 te he dicho a puerta de los Beatles

Voz 5 17:11 me gusta hemos anulado

Voz 1025 17:15 primero Iker y luego voy a Iker vale

Voz 5 17:17 qué he dicho todo esto y es cierto que ahora llegan los pero yo yo imagino que además de lo que dice Kris van a arbitrar las mejores cuadrillas y las más expertas no tengo ninguna duda es en ese partido en particular por un lado bueno se demostró que los brazos han acabado el año en un momento de forma excepcional que si semanas más ante el peligro que que que que tienen toda la ilusión del mundo que tienen cortes la que tiene un equipo que lo lo tienen prácticamente todo para para triunfar pero dicho esto yo creo que de la división de la FC norte los reviven son quién de verdad merece tener ese título de campeón y pasara a los play me parece que mirando el año los más regulares y los mejores han sido los Rey y que en este partido en un momento en el que el partido estaba perdido porque había movido el balón estaba prácticamente enfiló Rech consiguen parar de manera magistral engañando a Baker Mayfield ir acabando con una intercepción de si Mosley que al final es lo que compra billete os quiero decir

Voz 4 18:17 lo han condenado hasta el último toro una cosa Iker estará de acuerdo

Voz 1025 18:21 en el partido claramente lo para mí hicieron más méritos los Brawn que va último para ganarlo

Voz 5 18:27 si no sé que decirte

Voz 1623 18:30 dudas eso yo tengo dudas y si yo creo que podía haber

Voz 5 18:32 cualquiera de los dos y que a la hora de la verdad cuando los datos lo tenían los no no no no no que que si la decisión del TAS están se llegan votar igual los Ravens atacan de otra manera que que eso determina lo que hubiera pasado a partir de ahí en el partido yo me Cicinho lo que pasó

Voz 1025 18:45 me lo compro vale pero si lo que pasó es que

Voz 5 18:48 a la hora de la verdad y termino con esto los bravos tenían la bola para ganar los Reavens haciendo uso de su mayor

Voz 13 18:54 virtud que es la defensa ganaron el partido

Voz 1025 18:57 sí sí no es lo que yo lo Andrea luego voy con con el chico la embajada digo Jones venga

Voz 0318 19:04 no quiero decir lo que he dicho lo que he dicho y no que dicho esto lo que hemos dicho antes nadie se quita mérito que para mí

Voz 0453 19:12 eh

Voz 0318 19:13 son los mejores eso son me

Voz 0453 19:15 sencillamente campeones de división osado

Voz 0318 19:18 es merecían ser cambiado de división creo que ha sido el mejor equipo a lo largo de la temporada el mejor equipo de la división

Voz 0453 19:26 dicho esto hombre claro

Voz 0318 19:29 partido pero entonces siempre han parecido puede cambiar a mitad ha fallado Figo al final de partido le costará bueno vete tú a saber a lo mejor también es verdad que a lo mejor

Voz 15 19:41 los Brawn se en

Voz 0318 19:44 la situación distinta en cuartos Down chuta con Phil lo que no era que no era imposible lo que pasa en ese momento se han jugado porque confiaban tanto de más de cincuenta pero

Voz 0453 19:57 yo también te digo los brazos como los de los méritos de los rehenes ya hemos hablado aquí

Voz 0318 20:05 Icomos de los bronce reír a mucha gente

Voz 0453 20:07 que acabar otra vez Roncero que no entendió

Voz 0318 20:10 pero no tanto de sabes Espinal

Voz 0453 20:12 no tenía no sé si es que no tenían banquillo no tenían aquí

Voz 0318 20:15 porque todo todo lo que digan los datos era idiota practicamente yo creo que al final se ha visto que es un equipo que

Voz 13 20:23 qué les perfectamente

Voz 0318 20:25 sí porque podría estar en play off perfectamente

Voz 13 20:28 sí podemos otorgar el título de Caballero

Voz 0318 20:31 era un equivocaré toda manera en los últimos minutos en Baltimore a recupera ha remontado dos dos anotaciones la metido sino con su defensa reforzado si fuera recuperador valora hizo llegada cinco Rennes para ganar el partido saque un equipo que tiene un futuro enorme y que está haciendo un grandísimo trabajo y luego a lo mejor

Voz 0453 20:55 el año que viene ya se verá que aunque sea

Voz 0318 20:59 si el fondo sea yo creo que mira el año que viene con todo lo que tiene con toda la juventud que tienen con todo el nivel y el talento que tienes de primera segunda años siguen teniendo cuatro pizza en las primeras tres rondas que sí

Voz 5 21:11 creciendo si si no

Voz 0318 21:14 la reforzando han pescado muy bien del draft pero están siempre me rondas

Voz 1025 21:18 me Andrea salvo Ramón pasear raro Le veremos campeón de la Super Bowl a este equipo estoy seguro en los próximos cinco años

Voz 0318 21:24 ahora es que el porqué porque aquí estamos siempre cuáles son los el fútbol lo de aquí donde en el fondo sino ganar la Champions puedes ganar la Liga puedes ganar la Copa puede aquí o sea que hay uno de XXXII ya a lo mejor hay equipos que que han sido grandes equipos y al final lo conseguí lo rematar no no no no lo sabemos

Voz 4 21:46 a o llegar a finales de conferencia

Voz 0318 21:49 a lo hubieran podido ganar este año chicos total me que algunos por mucho que algunos le guste o que como

Voz 5 21:57 sí lo llevo un poco más allá no sólo lo que decía ahora Ponseti éste va a ser un equipo que esté peleando por grandes cosas es que el el duelo Baker Mayfield Illa Marc Jackson puede marcar esa división durante muchos muchos años eh porque tenemos hay dos cracks

Voz 0318 22:13 sí eso sí sólo hay que ver bueno los dos larvada que yo no me fío al primer año tengo Brookings no te es no mira el bien el mal hay ejemplos afectadas pero eso digo

Voz 5 22:23 puede ser que no está mal

Voz 0318 22:26 Sapo potencialmente Jackson por su bueno este año pero el año que viene ya lo tendré más estudiaba cosa él tiene que evolucionar como pasado

Voz 0453 22:35 porque esa es otra extraordinaria a mí me encanta espero que se convierte en un crack es una leyenda dicho esto

Voz 5 22:45 tiene carencias como pasador es verdad como como un paso

Voz 0318 22:48 no pero no yo no quiero caer en el tópico de que como es rápido Atlético pueden negro tiene no es buen pase ni mucho menos tiene que trabajarlo porque como mínimo el listón está muy alto también a pesar de que a muchos no les no no les guste admitirlo bueno tiene que llegar al nivel de Michael Fincke como pasado

Voz 13 23:10 bueno a ERC Jordi está a una sola cría

Voz 0318 23:16 a todo esto ve que me difiera aparte podemos hablar de un millón más de cosas que han hecho bien que también está la temporada hecha en el momento tan traspasado a Carlos Sainz según algunos eran eran unos inútiles que no se sabía porque habían traspasadas Carlos

Voz 5 23:32 estado de mil yardas

Voz 13 23:34 exacto no jugaban los primeros partidos es una pasada

Voz 5 23:36 hola

Voz 0318 23:37 pues no se ha quedado sea en realidad se quedan cuatro yardas

Voz 13 23:41 por qué por qué porque claro

Voz 0318 23:43 ya ha superado las miles de la última jornada en la última jugada sirve cinco negativa en su última carrera han sido cinco negativa que la han llevado a novecientos noventa y seis pero bueno no te quedas sí que aparte de muchos otros traspasos y cosas que prácticamente era todo rindió a todo ridículo bueno ahí está Vega Macy's hasta padecido récord de paso a un cuartel va Cruz con veintisiete abatido

Voz 0453 24:11 aún tal Peyton Manning

Voz 5 24:13 sí sí Russell Wilson no coinciden

Voz 0318 24:16 si no es de Wilson jugando cuatro partidos menos

Voz 1025 24:24 a todos que es la leche es la leche

Voz 13 24:27 a la temporada

Voz 0318 24:31 menos si como cien intentos de pases menos bueno Manning no estableció con quinientos setenta y cinco email con cuatrocientos ochenta

Voz 1025 24:42 ahí ahí es nada el Chris Luis quiere yo Chris primero sólo tengo yo sólo tengo

Voz 10 24:48 tres puntos primero lo de

Voz 1025 24:51 legible es impresionante el equipo que al principio del año en yo creo que todo el mundo sabía que le iban a echar al entrenador habría sido el el el puesto

Voz 10 25:03 menos querido en todo fútbol ahora terminando como terminó debe ser el más el el más deseado primero eso lo voy a acortar a dos puntos en el otro punto estoy completamente de acuerdo con Jackson pero una cosa es una cosa curiosa porque todos los los Bucks así jóvenes lo él él no no estoy haciendo comentario de del brazo de su habilidad de paz pasear el problema es que como le lo están utilizando los entrenadores eso es pensar de de poco plazo o de de de corto plazo por qué como hemos visto en en los últimos años no hay muchos que pueden aguantar ese ritmo por mucho tiempo tienen que ajustarse en poco el estilo de jugar a un estilo un poco más de la NFL va va a tener que ser consciente de que su carrera puede ser mucho más largo sí se enfoque un poco en en lo de él sobre desarrollarse como paso en vez de sólo de una di dimensión

Voz 1025 26:07 pero te felicito Chris porque hasta motivó a Jacko a mi perro o no sé lo Joyce ha estado totalmente de acuerdo con tus palabras yo pensé

Voz 6 26:18 yo lo que quería centrar este partido al margen de de totalmente de acuerdo los Reavens me decían haber pasado pero necesitamos mucho más garantía en esas cuadrillas arbitrales para lo que se nos viene encima la NPD tiene que tomar nota

Voz 1623 26:32 no puedo ser si no puede ser ajena lo que hemos

Voz 6 26:35 esto todos claro Luis imaginas en las

Voz 1623 26:37 pero por una una movida claro claro claro sí

Voz 4 26:41 no obstante no no digo que debería ser imposible a vale vale

Voz 6 26:45 bueno es que lo han pitado y lo hemos visto sacras equipos fuera y equipos han perdido puntos claves y estratégicos para sus clasificaciones nada eso es importante entonces yo creo que es el mayor problema que hoy por hoy tiene la NFL francamente yo lo estoy viendo reacciones y no sé si alguien ha podido ser es un poco algún hilo en cuanto al crítica o no de todo esto no estoy siguiendo o no estoy viendo ni un hilo de autocrítica o de de mejora en esta línea estoy más centrado pues en todo esto de los entrenadores todo lo que se nos viene encima con los partidos hay jugadores Ricky crisis que hay tal esto de los árbitros humano al margen de las pataletas que de cogemos cada semana

Voz 1623 27:28 espectadores y poco más

Voz 6 27:30 sí estoy bien me pero es que creo que no

Voz 5 27:33 yo te quería rematar una cosa con esto no quiero dejar que de hablar de los Rey luego ya tendremos tiempo empleos pero ahora que ha terminado la temporada sin recordar que Al Ahmar Jackson no uno sino varios equipos en las entrevistas de la con Vine Le trataban de convencer de que se presentara como receptor Hinault como quarterback él se empeñó en Cuartero y ahora lo ha hecho antes Andrea está en un equipo que perfectamente podría llegar a la Superbowl porque nadie lo quiere

Voz 6 27:57 esta gente

Voz 1025 27:59 dime nuevo sólo iba a ser

Voz 10 28:01 de de que también estaba de acuerdo con con con Luis que me sorprende mucho yo pasé todo el día el día entero el lunes conduciendo ir escuchando la el canal de N L aún los propios o como se llaman locutores ahí estaba muy no querían criticar mucho osea habían algunos que si a los árbitros pero los que habían sido entrenadores antes estaba muy osea no quiere decían que es en general tenemos derechos muy buenos es un partido muy rápido cada vez más rápido y el y culparon culparon mucho al a al desarrollo del Ripley que como ellos preferían casi dejarlo a Ripley en vez de ser decisivos no sé si me me

Voz 1623 28:52 yo no sé si estoy de acuerdo completamente pero yo creo que si hay un rollo Higuaín

Voz 10 28:58 y que a veces lo dejan y a veces no lo deja

Voz 6 29:01 la Liga tecnológica no a mí no me vale por lo menos eh

Voz 1025 29:04 bueno yo no sé si yo insisto Luis estoy contigo porque si vemos esto en los pelos como escarpias pues buenos chicos

Voz 4 29:12 vamos a cambiar el perdido

Voz 13 29:15 no hace tuya ya que hoy

Voz 0318 29:17 también datos Marc Jackson va a ser el cuarto hermano cortar Bach más joven de la historia en empezar en cómo utilizaron partidos de playoff

Voz 1623 29:27 que que era tiene o del siglo XXI sólo bueno es que sí

Voz 1025 29:31 es rápido imagínate toda la vida

Voz 1623 29:34 hola muy bien

Voz 1025 29:35 pues ha matado todo esto recordamos que estamos en cien yardas a por otro partido venga y me voy era el partido que enfrentaba a Chicago Minnesota tuvimos una discusión muy potente durante el podcast de la semana pasada incluso en la previa en donde había dudas de qué Chicago saliera a por todas y que Minnesota eh no se llevara simplemente esa victoria que les aseguraba eso los wild cards nada más lejos de la verdad Chicago salió a jugar como juega siempre se llevó el partido la rompió la fiesta en Minnesota

Voz 13 30:12 pero existe yo estoy estoy siendo muy educado eh

Voz 1025 30:15 cosa dime dime a ver que que veo que hay mucha ganas de hablar todo si Iker Andrea luego lo que vale o en que venga

Voz 13 30:24 vi el si Chicago se jugaba Chaves y Chicago estaba dentro bueno se jugaba algo Kofi tales Baiji ellos no depende de ellos mismos pero un faltó el INE el lunes

Voz 7 30:42 el partido a ellos tenían que salir a ganar a toda costa

Voz 0318 30:48 pero esto no ha ocurrido no ha ocurrido

Voz 7 30:50 pero yo no podía ni en ahí descansar titulares

Voz 5 30:53 si si acaso después del descanso cuando los raros tendrían una ventaja muy grande se lo podrían haber planteado ir no lo hicieron

Voz 7 30:59 siempre lo que aún así yo lo comentamos durante la retransmisión de ahora

Voz 0318 31:04 el resultado exacto del te escaso no lo recuerdo fue arroje resultados de descanso efectivamente se echa pero que no era una brecha

Voz 5 31:14 creo que es algo así como veintiocho diez algo así es

Voz 0318 31:16 sí porque no era algo que no se parar teniendo en cuenta también que la mayoría de los puntos pero han llegado gracias a

Voz 13 31:22 a las fechas

Voz 0318 31:24 bueno sí pero no no puede estar provocando otro nuevo todo partidos sino de repente o que de hecho bueno de haremos organismos cuando toque pero

Voz 0453 31:33 yo también lo he dicho el otro día sí

Voz 0318 31:35 en pero lo Ramos ha permitido treinte dos puntos la sobrina

Voz 5 31:40 sí en en cualquier caso sobre los verse ellos salieron a hacer su trabajo fueron honestos ganaron sin pasar de la página dos de su Play Book porque tampoco es que enseñaran grandes cosas a un equipo que lo intentó todo Hinault pudo pues mira los los ver hicieron su trabajo y los y los Minnesota Vikings noi están eliminados esto puede hacer que los verás tengan un partido más difícil que se hubieran perdido pero ellos fueron honestos y a mí me parece bien yo chapeau por los ver

Voz 6 32:06 no ir por ejemplo a Minnesota Minnesota serán vistos serán vistos los mimbres del cambio en estas dos últimas jornadas no

Voz 5 32:13 sí tres últimas jornadas

Voz 6 32:16 se les ha visto pero no les ha dado lo suficiente para como para enfrentarse a unos Beers que como bien hemos comentado se han presentado he han sido honestos han presentado con todo evidentemente pero lo que dice Andrea también se estarán jugando esta esa ese bai e irá han hecho lo que tenían que hacer y Minnesota siendo el equipo que va ya un recuerdo el prime polcas eh yo le expuse la etiqueta

Voz 1623 32:40 no yo no sé si todo el mundo todo

Voz 1025 32:43 no tengo Roser claramente

Voz 5 32:46 el aspirante a la si algo totalmente venían de

Voz 6 32:48 una crecida de del año pasado que vimos cómo cómo cómo acabaron y todo Ivano lesbiana ha sido una para mí una de las mayores decepciones de esta temporada

Voz 5 32:59 no perdona Luis y nos ponemos a buscar razones yo veo dos muy claras una que a pesar de que tiene una gran plantilla si tu línea ofensiva no funciona eso hace que todo sea caiga dos la gestión del ataque durante la inmensa mayoría de la temporada no ha sido buena y lo han pagado caro

Voz 1025 33:15 es muy sí hombre como que están fuera Chris cómo viste tú el partido ante Chicago hoy el adiós de minas

Voz 10 33:21 es otra bueno los de los como han dicho ya los verdes no nos hayan quitado el de cómo se llama el pie del creador Yi pues los los Vikings no estoy de acuerdo con con todo lo que han dicho yo lo que yo Si yo fuera un un uno de un fan de los de Minnesota estaría preguntándome ahora mismo no es una crítica pero si valía ochenta y cuatro millones este tipo el el foses o no no sé porque al principio yo habría dicho que sí al principio los los las primeras las primeras temporadas con pero al final viendo cómo no sé es que es es es una cosa complicada no puedes obviamente echar toda la culpa a él

Voz 5 34:11 yo es que no creo que lo he dicho

Voz 6 34:14 es lo ha dicho es la gestión en general ese grupo de ataque en yo creo que ha estado ahí

Voz 5 34:18 sepa que lo puede hacer mucho mejor si con los jugadores que tienen

Voz 13 34:22 pero entonces estamos hablando que es un entrenador que estamos hablando que es un problema o te estoy entendiendo hablaban hablaban

Voz 10 34:28 el otro día en otra vez en en el canal NFL pero estaban alguien había dicho que ese tipo no iba a ser era un rumor que le iban a echar entonces este tipo el como Carmen no sí sí sí sí sí que está lo lo puso muy claro que no iba a jubilarse ni inhibirse entonces yo no sé si le

Voz 12 34:49 no lo han dicho pero operado

Voz 6 34:52 pero tarde ha reaccionado eh porque hizo él

Voz 1025 34:54 tres pero tan tarde pero a reaccionar

Voz 6 34:57 se han visto los buenos mimbres yo creo que

Voz 1025 34:59 no se me puede dar

Voz 5 35:02 dime Andrea vamos contigo venga

Voz 0318 35:05 eso también lo hablamos delante le he

Voz 0453 35:07 casi les llegaba ahí después de todo

Voz 0318 35:10 sus temporadas donde donde bueno parece que se ha hecho un multimillonarios con los franceses Stax y ha jugado bien y pero una de sus mejores características Jackson sea encontrar un equipo donde luego efectivamente al durante todo el año no estaba satisfecho con con la gestión de la caca

Voz 0453 35:29 eh

Voz 0318 35:30 en el momento en cuanto a la decisión el equipo ha cambiado mucho por delante ha cambiado muchos simplemente como una de vamos a un poco más

Voz 16 35:38 que el el

Voz 0318 35:43 los es Napster en shot gun o mejor dicho los edad Baco centrar Antón Vlado en porcentaje respecto a los a los

Voz 0453 35:51 a los buenos deseos

Voz 4 35:54 este es la utilización del playoff

Voz 0318 35:57 son dos Vlado en porcentaje era no de los equipos que menos Topley Jackson utilizado sea no se utilizaban

Voz 0453 36:03 aquí un trece por ciento Tanto tanto previsibles

Voz 0318 36:06 entonces además con el tiempo de juego cabían era mucho más fáciles de defender en el momento en que esto está jugando mucho más bajo Center que el juego de carrera sube también de un cien por cien sea dobla prácticamente en porcentaje todo todo el desarrollo temple Jackson es mucho más difícil de defender porque el tú estás de verdad jugando la carrera estás jugando para concentrar entonces ha mejorado ha lanzado mucho osada tienen unos números muy curioso que los dos alcanza la mili hartas pero luego no ha hecho no hay prácticamente jugadas largas porque por qué porque la típica bomba que lanzas con otro Jackson raras tienes cuando juegas a unos cuando juegas así depende también de las heces a todo esto yo creo que Ellos con el cambio de de coordinadas de cómo es bueno la las las

Voz 13 36:57 el directo no Stefansson

Voz 0318 37:00 de dónde estás que ha mejorado han demostrado lo que pueden hacer tienen una gran defensa de Tabanera lo que pasa que se han encontrado unos veas que se siguen un poco bueno últimamente menos pero sigue pareciendo un poco el equipo que bueno de momento

Voz 8 37:16 no no no ahí no

Voz 12 37:20 es jugar en Chicago

Voz 1025 37:23 pero

Voz 0318 37:24 ya no pero un ataque que perder

Voz 0453 37:27 Vista que en este partido les faltaban sus primeros tres receptores si es verdad que el ataque

Voz 0318 37:35 por supuesto no ha rematado todo lo que hubiera podido en proporción a lo que él estaba haciendo la defensa porque los porque ahora no me acuerdo cuántos han sido consecutivos a ustedes y fuera de de de Minnesota

Voz 9 37:47 perdona barbaridad se ha

Voz 13 37:50 no no ha nublado

Voz 0453 37:53 de es a hechos desaparecer

Voz 13 37:55 totalmente a lo comenzado

Voz 1025 37:58 oye Irene déjame enlazar con lo que estás diciendo André empiezo por ti y así nos lo llevamos de camino a colación los Eagles tienen opciones jugando contra Chicago en Soldier Field sí que visteis que le metían un rosco Washington es un equipo a temer o no empieza hasta aquí debe Luis

Voz 6 38:16 creo sinceramente Chapo esto sigue ya hemos visto la la llegada de Falls lo que ha hecho la llegada de Fox ha mejorado a este equipo lo ha mejorado pero pero bueno yo creo que ahora mismo en el en el momento en que llega que estos bienes es muy complicado que

Voz 1623 38:37 sí aunque no las opciones

Voz 6 38:40 ha sido como decimos siempre puede pasar cualquier cosa pero claramente para mí sería el diez por ciento de que puede estar que puede estar

Voz 5 38:50 no aclare si yo yo yo

Voz 1623 38:52 dominical yo personalmente cómo estoy viendo

Voz 6 38:56 la

Voz 1623 38:56 a estos Bears Osos luego voy a todo esto es Beers jugará Minnesota dijo a la emisora

Voz 6 39:03 jugado contra un equipo que se lo jugaba todo un equipo que tiene un rostro como que ya sabemos que bueno no no ha estado la estado esta temporada como todos esperábamos pero que vaya sic que hemos visto la potencialidad que tenían ya han hecho

Voz 5 39:19 un partidazo una grave en casa han ganado todos los partidos salvo con los pájaros

Voz 6 39:24 claro si tú miras todo esto claro los Eagles bueno sí es la épica no gustaría a todos no está épica de decir los da por muertos ellos

Voz 5 39:34 el otro aprovechando la pero

Voz 6 39:36 complicado creo eh aprovechando la pregunta

Voz 5 39:39 sí utilizo la reflexión para ti y para los doce equipos me parece que es el año que yo recuerde en el que más factible veo que gane cualquiera de los doce incluyendo Philadelphia incluyendo los colchas al otro lado Ése es el año donde encuentro argumentos para que cualquiera sea campeón cualquiera cualquiera de los doce en mi cabeza veo escenarios donde todos pueden ser campeones no me había pasado nunca ICO los Eagles que mira es el único partido

Voz 6 40:05 este que no es otra si te lo compro te lo compro

Voz 5 40:08 hombre tú también ganan a los Chargers seguro

Voz 12 40:11 vamos vamos

Voz 1025 40:16 los mitos que los hackers a la nariz

Voz 5 40:19 los equipos que no llega con dobles dígitos de victorias a estos play off pero también creo que son uno de los que anímicamente más fuerte llegan han recuperado el juez de carrera Falls les ha dado más la Secundaria que venía pasándolo mal ha mejorado mucho creo que le pueden meter en julio a Chicago yo doy favorito a Chicago pero ni de lejos no

Voz 10 40:38 comenta Chris Tucker

Voz 1025 40:40 con lo vez bueno yo a estos yo

Voz 10 40:43 yo les el año pasado eso sólo basado en el año pasado yo dudé mucho en ellos y ahora yo creo que ellos mismos están empezando creer si ellos osea si se ponen en el mismo lugar como el año pasado de detener todo eso encima a todo el el el Toll todo el mundo contra ellos

Voz 5 41:09 que no pueden pueden hacer cualquier cosa

Voz 10 41:12 claro estoy a los otros claramente favoritos

Voz 1025 41:16 no yo yo apostaría con ahí osea yo yo

Voz 1623 41:21 el porcentaje yo me voy a bueno claramente

Voz 1025 41:23 te mira puede pasar el diez de cuidar porcentaje yo les doy

Voz 5 41:31 un cuarenta por ciento sesenta cuarenta sesenta cuarenta a favor de veras a favor de Wert es el mismo él mismo

Voz 10 41:37 quedó pero eso sólo basado en en el tipo de él la calidad

Voz 1025 41:43 en en en cómo se han levantado el año pasado y cómo cómo se han levantado a lo largo de la temporada yo yo voy a dejar que Fierro Andrea con lo que opina este partido Jones digo personalmente que hay una un un ilícito que acaba de tirar Chris que lo cojo y me lo quedo Si la del sale a jugar como jugó el año pasado ni Chicago Ny rito

Voz 13 42:08 la cantaora Bono lo cual claro cada digo equipo que el año pasado claro

Voz 1025 42:16 es a Ibai es que ese es el punto que iba a tocar dio el problema que tengo con estos Eagles es que no no estamos hombre con nombre con el mismo equipo el año pasado y eso es lo que también ha para llevar a ataque que eso es lo que me hace dudar de que sean capaces de ganar a Chicago en Chicago pero bueno remata Andrea tú estás de este partido

Voz 0318 42:37 no yo estoy digo es que después el año pasado aparte que estoy de el con con Iker Hay también lo he dicho en lateros halló este este año lo no recuerdo otro año en toda la vida en que haya pensado que de dos equipos once pueden algo

Voz 0453 42:56 yo creo que son son empleos muy muy

Voz 0318 42:59 ah pues todo y cualquier ya no es decir bueno pasará la primera ronda pero luego ya no queda nada claro el nada hay aquí hay un favorito que es Chicago

Voz 7 43:09 eh

Voz 0318 43:10 los favoritos pero la merecida

Voz 13 43:14 Chicago ser favorito sí sí claro

Voz 0318 43:16 claro claro exactamente no pero merecieron

Voz 16 43:19 que espero

Voz 0453 43:22 yo no sigas vienen bien en

Voz 0318 43:25 vienen con carrerilla hay además

Voz 0453 43:28 en ellos

Voz 0318 43:30 aun visto lo que ha pasado el año el año pasado con lo cual ya cuando hay cosas que al final te lo crees porque además tiene la demostración de que de que ocurre de verdad no son aquellos el año pasado como está que a toro pasa pero cuando no lo son campeones es como cuando hablamos de los T3 de la primera Super Bowl de que luego la todo pasado todos son buenos en el momento que han llegado tampoco nadie apostaba por ellos

Voz 6 43:57 no pero pero te quedas campeón y

Voz 0318 44:00 tres que son los campeones campeones una vez que han ganado pero mientras no se lo creía nadie

Voz 6 44:05 totalmente pero por ejemplo a ver yo porque vuelvo por segundo año consecutivo y el año pasado ya lo sabéis me la tuve comer y había natas es no bien

Voz 1025 44:16 la barrica sí pero había un un equipo mucho más

Voz 6 44:18 solvente tanto en en la defensa de ataque había un equipo mucho más solvente este año evidentemente se están aquí se lo merecen han pasado pero serán jugando en la última jornada en versus en los los los

Voz 13 44:32 con lo que dices es verdad si cogemos claro si cogen pendiente tener un balance más claro y cogemos y jugar de la última jornada

Voz 1623 44:40 pero fíjate totalmente de acuerdo pero hablaremos luego

Voz 12 44:44 yo ahora mismo

Voz 6 44:47 mucha más garantía que pase su partido contra los textos que no lo sillas contra los bien no por otras cositas

Voz 0453 44:53 bueno esto es pero que esas por esas por lógica

Voz 1623 44:56 no que si vale pero que ustedes

Voz 0318 44:58 cimiento de todos porque miro estoy mientras hablábamos seguido de rutas bien haberlas las apuestas porque para ver el sentimiento general efectivamente el partido como era de esperar con el con el desajuste más grande entre uno y otro es el tercer

Voz 12 45:16 pero es totalmente lógico

Voz 0453 45:21 de todos los ochos que juegan Iker ese es el equipo que más sepa cuánto cuánto pagan pagan versa uno cuarenta incidencias tres

Voz 1623 45:31 pues no es que le gusta tampoco

Voz 13 45:33 injerencia e un poco un poco a comentar

Voz 0318 45:36 uno cuarenta entre sí sí

Voz 13 45:39 el día cinco ya ya son tiene en cuenta que yo me sé

Voz 0318 45:44 Dance Collins pagan un ochenta los Texas dos coma cero cinco

Voz 1025 45:50 además un ochenta

Voz 0318 45:52 es Seattle dos Baltimore uno setenta y uno dos

Voz 5 45:58 eso es como echar una moneda al aire

Voz 1025 46:01 delito de los tarde ganamos Mata que me voy a los corros Vega pero que no

Voz 6 46:06 hará lo que vive nada lo que estaba comentando no que es el porcentaje no vamos yo no me muevo de ese noventa diez que vuelvo a decir el jet puede pasar totalmente pero están ahí en esa última jornada contra unos Buy Kings que sí que

Voz 10 46:19 que a ver si evaluamos a tiempo

Voz 6 46:22 los Kings no ha sido buena por la expectativa que tenía pero hasta el último momento han podido pasar inscribieran pasa hubiéramos dicho hoy se han pasado ha merecido no bueno no están en la pues esto siguen sin afán hacen el mismo peso nos mueven un poquito

Voz 1025 46:38 me hago la página seguimos en cien yardas Familia a otra historia venga

Voz 2 46:42 escucha cien yardas

Voz 17 46:46 venga pues me voy al Partido de los coz que ganaron insisto no

Voz 1025 46:51 te quiero decir sobradamente pero sí con rotundidad los treinta los manera solvencia sí sí absoluta absolutamente jugaban lo vida la vida los Tyson será son los coches los Cos controlaban ya los coches van a ir con dos dos en una vamos a hacer quiero saber qué os pareciese party dance y aquí de favorito en ese coste exacto Boix

Voz 17 47:12 yo contigo querido Chris

Voz 1025 47:14 venga empiezo con contigo

Voz 10 47:16 bueno yo había esperado que los iban a a correr mucho el otro día viendo las últimas tres jornadas

Voz 18 47:24 eh pero

Voz 10 47:26 eso sí yo soy ellos ahora estoy pensando me qué voy a hacer con qué que voy a hacer el año que viene porque realmente no me convencieron hilo de los Colts todo el mundo les daba por muerto ellos son otro equipo ya están en venta ha a creer tienen Andrew Luck al al al mando entonces pues no les doy

Voz 18 47:50 hoy

Voz 10 47:51 yo siempre he visto no sé que en los textos

Voz 11 47:54 eh que iban a a llegar por lo menos a la segunda ronda de los playoffs entonces sigo con eso yo no creo que los Colts les vayan a ganar pero les doy Chauncey eso eso para mí es más cincuenta cincuenta

Voz 10 48:10 que los otros partidos

Voz 6 48:13 sesenta cuarenta fíjate a cualquier atisbo

Voz 1623 48:16 después el voy a los hermanos

Voz 6 48:19 ha pedido a repasar estos Cols que yo de dos cornadas comenté que bueno si David estaban Desmont demostrando un gran juego desplegando un juego espectacular pero que bueno no les iba a dar viendo a equipos en aquellos momentos que que que venían muy fuertes debe me acuerdo incluso en aquel momento los los los los los los Broncos estaban los los los Seahawks Piqué decir equipos que venían muy fuertes decía no les veo para para para estar aquí me repasado estos tres cuatro últimos días partidos de esta gente francamente les veo jerseys terminó el lenguaje de campo bien les veo por encima de estos Texas sinceramente ahora mismo yo veo más factible el que gane en estos Cols que los Texas sesenta cuarenta aquí aquí marea que le in un sesenta cuarenta a favor de Coutts

Voz 5 49:12 no no pasa mucho pero estoy muy totalmente de acuerdo con Luis me me gustan mucho estos me gusta

Voz 1025 49:19 tanto como para ganar lounge creo yo también creo que va