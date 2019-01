Flash Deportes SER de las 14:30 (02/01/2019)

los equipos de la Liga han vuelto al trabajo mañana hay liga el Villarreal Real Madrid desde las nueve y media ese partido en el que no estará Marcos Llorente el centrocampista lesionado en el adductor de su pierna de izquierdas lo que nos vincula

eh hasta todos los entrenadores ya todos los deportistas en general futbolistas entrenadores con con un equipo siempre es el es el corazón es las ganas y es la idea John que uno tenga de vivir el día a día eso es lo más importante todos lo demás viene viene después incluido en los contratos yo estoy feliz y estoy feliz en el día a día estoy ilusionado con mi trabajo y en eso me focalizó no voy más allá en el fútbol un mes es un año o diez ideas ni ni te cuento y un año pues prácticamente una eternidad con lo cual es un buen ejercicio el de equipo en cada día de ponerle la energía y la ilusión al día siguiente

también ha entrenado el Barça Ocean entrenado Messi Suárez Vidal y los jugadores que pasaron el fin de año lejos de la ciudad Condal en Polideportivo Rafael Nadal después de dos días de entrenamientos en Bris Being ha decidido causar baja en el torneo no saltar mañana la pista a disputar la segunda ronda ante Tsonga el balear sufre una lesión en su pierna izquierda para no jugar en el Open australiano previo al primer Grand Slam de la temporada